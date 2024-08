10 melhores extensões de IA do Chrome para aumentar a produtividade em 2024

Se você já teve tantas guias abertas que não conseguia mais ler seus títulos, então você entende a sobrecarga de aplicativos. Quando estamos tentando trabalhar - e alternando constantemente de um aplicativo da Web para outro - nossos navegadores e nossos cérebros acabam chegando ao limite.

Precisamos de aplicativos com extensões de navegador que nos atendam no meio do caminho.

As extensões do Google Chrome reduzem a carga da guia, e as extensões com inteligência artificial incorporada também reduzem nossa carga mental.

Aqui estão as 10 melhores extensões de IA do Chrome para ajudá-lo a fazer mais em menos tempo (com menos guias).

O que você deve procurar em uma extensão de IA para o Chrome? Ferramentas de IA não podem assumir o controle de seu trabalho de alto nível. Mas elas podem otimizar seu fluxo de trabalho verificando erros, escrevendo, resumindo e lidando com outras tarefas repetitivas. Idealmente, essas ferramentas devem eliminar o trabalho pesado de seu prato.

A melhor extensão de IA do Chrome para você dependerá de sua função. Os gerentes de projeto desejarão a IA ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos de anotações. Mas Extensões do Chrome para desenvolvedores precisam incluir Ferramentas de codificação de IA . Procure recursos relacionados às tarefas que você realiza com mais frequência.

Além disso, procure esses três recursos principais para garantir que sua extensão do Chrome facilitará sua vida:

Processamento de linguagem natural : As ferramentas de IA vivem ou morrem por suas habilidades de processamento de linguagem natural - sua capacidade de entender suas solicitações e responder corretamente. As ferramentas baseadas em grandes modelos de linguagem, como o GPT-4, ou em aprendizado de máquina fornecerão o melhor processamento de linguagem natural

Caixas de bate-papo pop-up: Você deve ser capaz de abrir o chatbot de IA a partir de qualquer página da Web em que esteja, enviar a solicitação, obter a resposta e continuar com o seu dia

Você deve ser capaz de abrir o chatbot de IA a partir de qualquer página da Web em que esteja, enviar a solicitação, obter a resposta e continuar com o seu dia Velocidade: Boas extensões do Chrome nunca devem deixar seu navegador lento e sempre ajudar a economizar tempo

As 10 melhores extensões de IA do Chrome para usar em 2024

Com esses recursos essenciais em mente, reunimos as 10 melhores Extensões do Chrome para produtividade -todas com inteligência artificial integrada para ajudá-lo a otimizar seu fluxo de trabalho. Nós as dividimos de acordo com os tipos de tarefas que essas ferramentas realizam melhor para facilitar o encontro de sua IA. 👯

1. ClickUp #### Melhor para resumir anotações

A extensão ClickUp para Chrome reúne cinco dos recursos mais desconectados do gerenciamento de projetos em um aplicativo incrível. Crie tarefas, monitore o tempo, armazene capturas de tela, marque sites, salve anotações e anexe e-mails - tudo a partir da extensão ClickUp para Chrome

O ClickUp é a cura para a sobrecarga de aplicativos. 🩺

Com ferramentas para colaboração, escrita, brainstorming, planejamento e modelos de produtividade se você não tiver um aplicativo, esse único aplicativo poderá substituir todos os seus outros aplicativos. Além de um aplicativo da Web e de aplicativos móveis para iOS e Android, você pode acessar os recursos do ClickUp no site Extensão do ClickUp para o Chrome .

É uma das melhores extensões do Chrome para gerentes de projeto. Você pode criar tarefas, anexar e-mails do Gmail ou do Outlook, tirar e marcar capturas de tela, adicionar páginas da Web a tarefas, controlar o tempo e fazer anotações em qualquer lugar na Internet. IA do ClickUp facilita a tomada de notas, gerando resumos e identificando itens de ação em segundos. Assim, você pode chegar ao cerne da questão mais rapidamente. 😍

Melhores recursos

Obtenha o TL;DR para anotações de reuniões, sessões de brainstorming e conversas longas com resumo automático

Encontre itens de ação em notas longas e transforme-os em tarefas com um clique

Adicione contexto a tarefas e anotações anexando e-mails,capturas de telaou páginas da Web

Limitações

A funcionalidade de IA não está incluída no plano gratuito

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por membro por mês

US$ 7 por membro por mês Business: $12 por membro por mês

$12 por membro por mês Business Plus: $19 por membro por mês

$19 por membro por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados AI Add-On : Adicional de $5 por membro por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (8.300+ avaliações)

4,7/5 (8.300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.750+ avaliações)

2. Seamless.ai

Melhor para resumir notas

via Seamless.ai Projetada para equipes de vendas, a Seamless.ai é uma das extensões do Chrome com tecnologia de IA que mudará o jogo do seu processo de prospecção. Eles se descrevem como um mecanismo de busca para leads de vendas B2B. Com a extensão para o Chrome, o aplicativo deles se integra ao seu mecanismo de busca favorito. 🔍

Você pode usar o Seamless para coletar leads de vendas do Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter ou qualquer site B2B na Internet. Ele pode encontrar informações de contato para os tomadores de decisão em sites B2B ou pode usar a conta de mídia social do LinkedIn de uma pessoa para fornecer um número de telefone e endereço de e-mail verificados.

Esse programa não só o ajudará a criar sua lista, mas também fornecerá uma valiosa inteligência de vendas para tornar seu alcance mais eficaz. Você verá dados de intenção, saberá mais sobre a pilha de tecnologia atual de seus clientes potenciais e descobrirá suas necessidades comerciais mais urgentes.

Em seguida, você pode importar suas anotações de prospecção para o Salesforce, o HubSpot ou o CRM de sua preferência com o clique de um botão.

Melhores recursos

Crie listas de seus clientes ideais com informações de contato B2B verificadas, inclusive números de telefone celular e de discagem direta

Importe suas anotações de geração de leads para seu CRM com um único clique

Obtenha insights adicionais sobre seus clientes potenciais que podem tornar seu contato mais eficaz

limitações do ####

Alguns clientes relatam que nem sempre obtêm dados precisos, o que pode levar a altas taxas de rejeição

A Seamless.ai não lista seus preços em seu site nem oferece transparência de preços, e muitos clientes atuais a descrevem como cara

Preços

**Gratuito

Plano básico: Ver o preço após a inscrição gratuita

Ver o preço após a inscrição gratuita Plano Pro: Entre em contato com o departamento de vendas para obter o preço

Entre em contato com o departamento de vendas para obter o preço Plano Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 135 avaliações)

3. Jasper

Melhor para geração de texto

Via Jasper.ai O Jasper não substitui a sua equipe de redatores. Robôs e humanos podem coexistir! ✌️

Mas esse programa pode acelerar sua fluxo de trabalho de marketing ao gerar conteúdo de alta qualidade em formato longo e curto, criado por IA. Ele pode criar um primeiro rascunho em um instante e permitir que sua equipe de criação se concentre em coisas mais complexas, como adicionar aquele toque humano.

Você pode escolher um tom para o seu conteúdo e treinar o Jasper na voz da sua marca, para que ele se torne mais preciso com o tempo. Além disso, a ferramenta de IA é capaz de converter seu conteúdo existente em novos formatos, de modo que você pode escrever um post de blog e transformá-lo instantaneamente em um podcast, vídeo do YouTube, post de mídia social ou boletim informativo por e-mail .

Com a extensão do Chrome alimentada por IA da Jasper, você pode usar estes Ferramentas de IA em qualquer lugar on-line que você escreva, do Gmail ao Google Docs.

Melhores recursos

UseEscrita de IA para criar qualquer tipo de conteúdo, de publicações em mídias sociais a blogs e scripts de podcast

Escreva com IA em qualquer processador de texto baseado na Web

Escolha o tom que deseja para cada conteúdo e combine-o com seu próprio processo de redação

Essa ferramenta essencial economizará tempo ensinando-a a escrever com a voz de sua marca e a seguir seu estilo de redação

Limitações

Muitos usuários relatam que o conteúdo contém erros factuais, portanto, você ainda precisará de verificadores de fatos humanos para manter esse bot honesto

Não há ferramentas de SEO incorporadas, portanto, você precisará de uma segunda ferramenta se quiser otimizar seu conteúdo para classificações em mecanismos de pesquisa

Preços

Criador: US$ 39 por mês

US$ 39 por mês Equipes: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Empresas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

Bônus:_ **Alternativas de IA do Jasper !

4. Compor IA

Melhor para geração de texto

via Compor IA Esse assistente de escrita com IA foi criado especificamente para o navegador Chrome. Embora muitos dos outros aplicativos desta lista ofereçam aplicativos para Web e dispositivos móveis, além de suas extensões para o Chrome, o Compose AI é apenas uma extensão.

Portanto, se você se apaixonar pela simplicidade, o Compose AI está esperando para pegá-lo. 💘

Esse programa oferece cinco recursos principais de redação de IA: redigir qualquer coisa, resposta fácil de e-mail, redigir e-mail, preenchimento automático e reformulação. Ele pode escrever vários parágrafos com base em uma única solicitação ou pode ajudá-lo a escrever mais rapidamente, fornecendo opções de preenchimento automático para completar suas frases em tempo real. Escreva e-mails na metade do tempo com essa integração perfeita ao Google Chrome.

Melhores recursos

Escreva e responda a e-mails rapidamente com o recurso de resposta fácil por e-mail, que pode escrever uma resposta completa com base no tópico do e-mail anterior e apenas algumas palavras adicionais suas

Reformule sua redação para que pareça mais profissional, mais amigável ou mais divertida

Peça à IA do Compose para ajudá-lo a escrever conteúdo completamente novo com base em suas instruções

Limitações

Esse programa é relativamente novo e não foi testado em comparação com os outros assistentes de redação com IA desta lista

Muitos avaliadores da Chrome Web Store relatam ter dificuldade para cancelar a assinatura paga depois de se inscreverem

Preços

Gratuito

Premium: $9,99 por mês

$9,99 por mês Ultimate: $29,99 por mês

Avaliações e resenhas

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

5. ChatGPT para o Google

Melhor para geração de texto

via ChatGPT Talvez o chatbot de IA mais conhecido seja o ChatGPT da OpenAI. Ele foi programado com base no modelo de linguagem GPT-4 da OpenAI, que é um dos melhores modelos de linguagem de grande porte existentes. Ele forma a base de vários chatbots de IA diferentes, portanto, é como se muitos desses bots compartilhassem um DNA semelhante. 🧬

O ChatGPT sempre esteve disponível gratuitamente como parte da missão da OpenAI de criar IA que beneficie toda a humanidade. Portanto, ele também está disponível como uma extensão gratuita do Chrome.

A extensão do ChatGPT para o Chrome permite que você veja os resultados do ChatGPT lado a lado com os resultados de sua pesquisa. Você pode usar o ChatGPT para o Google em qualquer mecanismo de pesquisa usado no Chrome, incluindo a Pesquisa Google, o Bing, o Yahoo e o Duck, Duck, Go.

Melhores recursos

Peça ao ChatGPT para escrever conteúdo original para você com base em suas instruções e orientações

Peça ao ChatGPT para reformular, resumir ou simplificar o conteúdo que você já escreveu

Use o ChatGPT para pesquisar seu texto, fazendo perguntas sobre os resultados da pesquisa

Limitações

Como a maioria dos chatbots, o ChatGPT frequentemente comete erros factuais em seu conteúdo escrito, portanto, você precisará verificar os fatos que ele escrever

Alguns usuários reclamam que o conteúdo escrito pelo ChatGPT pode soar genérico ou pouco original

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (290+ avaliações)

4,7/5 (290+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (20+ avaliações)

Bônus: **Alternativas ao ChatGPT !

6. Gramática

Melhor para revisão de textos

via Gramática Imagine seus trabalhos de inglês do ensino médio marcados com uma caneta vermelha e você entenderá imediatamente o valor do Grammarly. ✍️

Esse plug-in de revisão corrige sua gramática e faz sugestões para simplificar seu processo de redação à medida que você trabalha. Ele também tem um verificador de plágio para que você possa ter certeza de que todo o seu trabalho está correto - porque mesmo quando você escreve seu próprio conteúdo, o plágio não intencional ainda pode aparecer.

A extensão Grammarly para Chrome o manterá honesto e tornará sua redação mais clara. E com o GrammarlyGO, o assistente com tecnologia de IA do Grammarly, você pode pedir ajuda para reescrever grandes seções ou solicitar que o chatbot com IA escreva um novo texto para você - de onde quer que você escreva no seu navegador Chrome.

Você pode até usar o GrammarlyGO no plano gratuito, mas somente para um número limitado de solicitações por mês.

Melhores recursos

Mantenha sua redação livre de erros com correções gramaticais em tempo real

Simplifique sua redação e torne suas ideias mais claras com sugestões para reformular suas frases

Verifique se há plágio acidental em seu texto antes de publicá-lo ou enviá-lo

Limitações

Alguns usuários relatam que as sugestões de reformulação do Grammarly podem fazer com que sua redação pareça formal demais

O verificador de plágio e as correções mais avançadas estão disponíveis apenas para assinantes pagos

Preços

**Gratuito

Premium: $12 por mês

$12 por mês Business: US$ 15 por membro por mês

Avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 4.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (6.900+ avaliações)

7. Falar com a IA

Melhor para conversão de áudio

via Falar com IA Quer esteja assistindo a uma palestra, criando uma transcrição para seu podcast ou tentando fazer anotações de um tutorial do YouTube, o Speak AI pode fazer o trabalho pesado para você. 🏋️‍♀️

Esse aplicativo converte áudio em transcrições escritas. E com a extensão do Chrome, você pode capturar áudio de qualquer página da Web. Em seguida, você pode usar o chatbot de IA incorporado - chamado Speak Magic Prompts - para examinar a transcrição e fornecer respostas rápidas. 🧙

Assim, nos dias em que sua agenda estiver lotada e você não tiver tempo para ouvir o áudio ou ler a transcrição, poderá obter suas conclusões de alto nível com o Speak AI.

Melhores recursos

Crie transcrições de qualquer áudio, de reuniões de equipe a podcasts e vídeos do YouTube

Faça perguntas ao chatbot de IA sobre a transcrição para obter conclusões de alto nível ou localizar rapidamente informações em um conteúdo longo

Extraia automaticamente insights orientados por dados da transcrição com análises, gráficos e tabelas automatizados

Limitações

A transcrição de arquivos de áudio longos ainda levará muito tempo, quase tanto quanto o próprio arquivo de áudio

Alguns usuários acharam a formatação das visões gerais da transcrição difícil de ler e não visualmente atraente

Preços

Pagamento conforme o uso: $0 adiantado, pagamento por recurso usado

$0 adiantado, pagamento por recurso usado Iniciante: US$ 57 por mês

US$ 57 por mês Custom: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 5/5 (9+ avaliações)

5/5 (9+ avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação disponível

8. Otter.ai

Melhor para conversão de áudio

via Otter.ai Outro aplicativo de transcrição com um chatbot de IA integrado, o Otter foi projetado especificamente para reuniões. 👥

Você pode convidar esse aplicativo para uma reunião do Zoom ou do Google Teams, ou usá-lo para gravar áudio durante uma palestra, chamada telefônica de cliente ou reunião presencial. Ele aparecerá na sua lista de participantes, assim como outro colega de equipe.

O Otter.ai também oferece um chatbot que pode responder a perguntas durante as reuniões. Assim, se alguém perder uma informação importante, poderá se atualizar em um instante. É como ter sempre o seu melhor amigo do escritório nas reuniões com você.

Melhores recursos

Transcreva o áudio das reuniões de sua equipe para criar atas de reunião rapidamente

Captura automática de slides para adicionar às anotações da reunião

Use o chatbot Otter.ai para responder a perguntas e ajudar os membros individuais da equipe a se atualizarem sem precisar interromper a reunião

Limitações

Alguns usuários reclamam que a transcrição não funciona bem se houver ruído de fundo ou pessoas falando umas sobre as outras

Não há uma opção para definir um tempo de parada ou um lembrete para interromper a gravação, portanto, alguns usuários relatam que se esquecem de desligar o áudio e gravam muitas informações que são difíceis de remover da transcrição

Preços

Gratuito

Pro: $8,33 por usuário por mês

$8,33 por usuário por mês Business: US$ 20 por usuário por mês

US$ 20 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4.1/5 (110+ avaliações)

4.1/5 (110+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (65+ avaliações)

9. Qualquer Escolhedor

Melhor para raspagem de dados

via Qualquer selecionador Os dias de criar seu próprio coletor de dados acabaram! Você não precisa mais de habilidades de codificação para identificar, baixar e organizar informações de páginas da Web que deseja rastrear.

O AnyPicker é alimentado por IA para reconhecer automaticamente os padrões de dados. A interface amigável permite que você insira as informações que deseja que o programa rastreie e, uma vez concluído, você poderá fazer o download das informações no formato XLS ou CSV. É possível até mesmo salvar suas fórmulas para que você possa rastrear futuras páginas da Web em busca das mesmas informações com mais rapidez.

Você pode usá-lo para realizar comparações de preços, coletar leads de vendas ou fazer pesquisas de mercado. O Anypicker funciona até mesmo atrás de páginas de login. Portanto, com esse scraper, o céu é o limite. 🏙️

Melhores recursos

Rastrear várias páginas da Web ao mesmo tempo para acelerar a coleta de dados

Baixe imagens automaticamente

Contornar programas de detecção anti-rastreamento, como o CAPTCHA

limitações do ####

Alguns usuários relatam problemas com o travamento do aplicativo durante a coleta de dados

É necessário ter uma conta do Google para acessar a plataforma

Preços

Gratuito

Profissional: $39 por mês

$39 por mês Empresarial: $99 por mês

Avaliações e críticas

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

10. IA de perplexidade

Melhor para resumir páginas da Web

Via IA de perplexidade Imagine ter um amigo inteligente em seu navegador, pronto para ajudá-lo: esse é o Perplexity AI. Essa extensão do Chrome é como um tutor sempre pronto, respondendo às suas perguntas enquanto gera resumos de informações complexas em tempo real.

Com acesso fácil e links de pesquisa no portal, ela vasculha a Internet para lhe trazer respostas nítidas e bem citadas, enriquecendo sua jornada de exploração da Web e economizando seu tempo.

Melhores recursos

A ferramenta avançada gera resumos imediatos de páginas da Web

Faça facilmente perguntas sobre o domínio, a página de destino e muito mais para obter resumos rápidos

Limitações

Alguns usuários dizem que a extensão do Chrome gira infinitamente sem gerar um resumo

Pode limitar os tipos de páginas que você deseja resumir

Preços

**Gratuito

Versão Pro: uS$ 20 por mês ou US$ 200 por ano

Avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

Experimente estes alternativas de IA de complexidade !

Amplie sua produtividade com extensões de IA para o Chrome

A IA e as extensões do Chrome combinam como batatas fritas e milkshakes. 🍟🥤

Ambas foram criadas para tornar sua vida mais fácil e melhor. As extensões permitem que você use seus aplicativos favoritos sem sair da página da Web em que está trabalhando. E a IA faz com que você possa realizar tarefas repetitivas com mais rapidez.

Quando você combina essas duas coisas em extensões de IA para o Chrome, sua produtividade ganha um grande impulso.

Para aumentar seu poder de produtividade, baixe a extensão Extensão ClickUp para o Chrome e comece a conectar seu trabalho baseado na Web a anotações, tarefas e projetos.