10 melhores softwares de chamadas em conferência em 2024 (avaliações e preços)

Quem poderia esquecer os primeiros dias da pandemia, quando estávamos tentando descobrir como usar aplicativos de videoconferência? O mundo evoluiu muito desde então, mas indivíduos, empresas e planejadores de eventos ainda dependem de videoconferências e audioconferências para se manterem conectados. 🤝

Mas talvez sua ferramenta atual de chamadas de videoconferência não esteja mais funcionando. Ou talvez você esteja fechando as portas e precise de uma solução mais voltada para a segurança. Felizmente, há muitas opções no mercado para você escolher. Tudo se resume a escolher a melhor ferramenta de webconferência para suas necessidades.

Então, o que você deve procurar nas ferramentas de chamadas em conferência? Confira este guia para obter uma lista de verificação rápida dos recursos obrigatórios, além dos nossos 10 serviços de teleconferência favoritos de 2024.

O que você deve procurar em um software de chamada em conferência?

Se você deseja uma solução de chamada em conferência compatível com dispositivos móveis com qualidade de áudio nítida ou precisa de uma solução robusta de conferência de eventos on-line, há muitas ferramentas de colaboração disponíveis no mercado. Independentemente do seu caso de uso específico, recomendamos a escolha de um software que tenha, no mínimo, os seguintes recursos de audioconferência:

Qualidade de vídeo e áudio : Áudio e recursos visuais de alta qualidade não são negociáveis. Afinal de contas, se você não puder ver ou ouvir alguém, qual é a vantagem de se reunir virtualmente? Procure um software que ofereça vídeo HD e conferência de áudio nítida, garantindo que suas reuniões sejam o mais próximo possível de interações presenciais

Facilidade de uso: O melhor software de teleconferência deve ser super intuitivo e fácil de navegar. Sua solução deve ter um processo de configuração direto e uma interface de usuário simples. Todos os membros da equipe devem ser capazes de usá-lo, independentemente do nível de conhecimento técnico que tenham

Compatibilidade de dispositivos: A compatibilidade é essencial para os serviços de chamadas em conferência. Como a sua equipe provavelmente fará login via desktop ou aplicativo móvel, a solução deve ser compatível com uma variedade de sistemas operacionais. Procure um software que inclua uma versão para desktop, bem como um aplicativo para Android e iOS

Recursos de colaboração: O objetivo de uma chamada em conferência é reunir-se com outras pessoas. Opte por ferramentas de comunicação de equipe como compartilhamento de tela, sessões de brainstorming no quadro branco, mensagens em tempo real e compartilhamento de arquivos. Se quiser realizar conferências e eventos com esse software, procure recursos como salas de discussão e enquetes para aumentar o envolvimento

Integrações : As melhores soluções de conferência têm integrações para as ferramentas que você já usa, como ClickUp (ahem), Slack, Google Calendar e Salesforce

Segurança: Você se lembra dos dias de "Zoom bombing"? Não perdemos essa tendência, mas ela demonstrou o valor da segurança. Se você trabalha com informações confidenciais, escolha um software de chamadas em conferência com criptografia de ponta a ponta e linhas de conferência seguras.

10 melhores soluções de software de teleconferência para usar em 2024

Seus interlocutores esperam uma qualidade de áudio e vídeo cristalina. Escolha entre essas 10 ferramentas de chamadas em conferência avaliadas para encontrar a melhor opção para sua empresa.

1. Zoom

Melhor para videoconferência no local de trabalho

via ZoomZoom foi o garoto-propaganda das comunicações pandêmicas, portanto, não há dúvida de que ele merece nosso primeiro lugar. O que começou como uma ferramenta de bate-papo por vídeo evoluiu para muito mais, com recursos para quadros brancos, bate-papos em equipe, gravação de chamadas de vídeo e até mesmo um sistema de telefone VoIP. ☎️

Zoom melhores recursos

Experimente a ferramenta Zoom AI Companion para gerar análises de reuniões resumos e muito mais

Realize eventos de sessão única ou webinars com o Zoom Events

Crie seu próprio centro de contato, completo com agentes virtuais de IA

Crie Zoom Workspaces baseados na nuvem para trabalho híbrido

Zoom limitações

Algumas pessoas dizem que o Zoom é um pouco caro

Outros clientes do Zoom dizem que querem mais integrações e melhor documentação

Zoom preço

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $149,90/ano por usuário

$149,90/ano por usuário Business: $219,90/ano por usuário

$219,90/ano por usuário Business Plus: $269,90/ano por usuário

$269,90/ano por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Zoom Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 53.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 53.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.00 avaliações)

2. Reunião GoTo

Melhor para equipes empresariais com diversas necessidades de comunicação

via Ir para a reunião O GoTo Meeting faz parte do conjunto de produtos GoTo mais amplo, que inclui soluções para chamadas telefônicas, eventos on-line, treinamento digital e até mesmo acesso remoto à TI. O GoTo Meeting é uma ferramenta de chamadas em conferência com recursos de segurança de nível empresarial, o que o torna adequado para empresas de grande porte.

GoTo Meeting melhores recursos

Crie uma conta de administrador do GoTo para gerenciar todas as propriedades do GoTo

O GoTo Meeting tem supressão de ruído de fundo integrada e áudio para VoIP

Compartilhe sua tela, hospede um bate-papo durante a sessão e crie salas de reunião separadas

O GoTo Meeting tem recursos de segurança como logon único, criptografia e bloqueios de reunião

GoTo Meeting limitações

Vários usuários gostariam que ele se integrasse ao Office 365 de forma mais eficaz

Alguns clientes dizem que o GoTo Connect tem todos os recursos do GoTo Meeting, portanto, essa solução pode ser um pouco redundante

GoTo Meeting preço

Profissional: US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: US$ 16/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 16/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

GoTo Meeting Classificações e avaliações

G2: 4,2/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 11.500 avaliações)

3. Google Meet

Melhor para equipes integradas ao Google Suite

via Google Todas as suas coisas estão na nuvem do Google? Nesse caso, o Google Meet é uma opção óbvia. Esse software de teleconferência se integra a todas as propriedades do Google - além de vários aplicativos de terceiros - para realizar reuniões melhores com menos complicações.

Melhores recursos do Google Meet

Agende chamadas de vídeo e chamadas telefônicas em tempo real ou grave mensagens de vídeo

O Google Meet pode ser acessado em qualquer dispositivo e funciona sem um software instalado em dispositivos desktop

Todas as chamadas de vídeo têm qualidade de vídeo de até 4K e a opção de adicionar fundos estilizados e iluminação de estúdio

Colabore no Google Docs, Slides, Sheets e muito mais no Meet

Limitações do Google Meet

O Google Meet limita o número de participantes que você pode ter em uma chamada

Talvez não faça sentido usar o Meet se você não estiver usando outras soluções do Google

Google Meet preços

Business Starter: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente Business Standard: US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente Business Plus: US$ 18/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 18/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Google Meet

G2: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.600 avaliações)

4. Microsoft Teams

Melhor para equipes integradas ao software da Microsoft

via Microsoft O Microsoft Teams é uma solução de bate-papo e videoconferência superpopular, especialmente para empresas preocupadas com a segurança. Ele vem com uma série de recursos incorporados, incluindo mensagens instantâneas, compartilhamento de tela, hot desking digital e eventos virtuais.

Melhores recursos do Teams

A Microsoft fornece reunião virtual dispositivos, como alto-falantes, para salas de conferência físicas

Suporte para equipes conferências virtuais e webinars para até 1.000 pessoas e transmissões para 10.000 pessoas

Edite planilhas do Excel, documentos do Word e outras propriedades da Microsoft em um bate-papo por vídeo do Teams em tempo real

Use o aplicativo de agendamento on-line do Teams para planejar rapidamente reuniões de acompanhamento

Limitações do Teams

O Teams é tão seguro que pode ser difícil colaborar com partes interessadas externas

Alguns usuários dizem que o agendador de reuniões de acompanhamento nem sempre funciona

Teams preço

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Business Standard: US$ 10,62/mês por usuário, cobrado anualmente

Classificações e análises de equipes

G2: 4,3/5 (mais de 14.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 9.300 avaliações)

5. FreeConferenceCall.com

Melhor solução econômica para chamadas em conferência

via FreeConferenceCall.com Você está procurando uma ferramenta gratuita de chamadas em conferência? A gratuidade está em seu nome, portanto, não é de se admirar que o FreeConferenceCall.com seja uma solução popular nesse espaço. Na verdade, ela funciona em um modelo "pague o que puder", portanto, você tem a opção de pagar se quiser apoiar a plataforma. O FreeConferenceCall.com inclui recursos básicos, como audioconferência, gravações, compartilhamento de tela e videoconferência. Pode não ter muitos recursos, mas essa solução básica provavelmente é boa o suficiente para pequenas empresas.

FreeConferenceCall.com melhores recursos

Receba até 1.000 participantes em uma reunião

Use ferramentas de desenho para colaborar com sua equipe em tempo real

Grave apresentações e compartilhe-as como uma transmissão ao vivo

Converse com todo o grupo ou com os membros do grupo individualmente

FreeConferenceCall.com limitações

A interface é um pouco ultrapassada

Como é "pague o que puder", não é realmente um serviço gratuito de chamadas em conferência

Vários usuários afirmam que a plataforma ocasionalmente interrompe as chamadas

FreeConferenceCall.com preço

Pay What You Can

Valor sugerido: $4/mês

$4/mês Valor médio: US$ 8,21/mês

US$ 8,21/mês Taxa de mercado: $15/mês

FreeConferenceCall.com classificações e avaliações

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,6/5 (370+ avaliações)

6. Teclado de discagem

Melhor para transcrição baseada em IA e colaboração remota

via Teclado de discagem O Dialpad foi rebatizado como um serviço de chamadas em conferência que prioriza a IA, o que definitivamente o diferencia da concorrência. Desfrute de transcrições de IA ao vivo, videoconferência com um clique e

colaboração em tempo real

sem sair do Dialpad. 🧑‍💻

Dialpad melhores recursos

Personalize o plano de fundo do Dialpad, a música de espera e os URLs das reuniões

Integra-se ao Microsoft 365, Google Calendar, Salesforce e muito mais

O Dialpad tem add-ons para gerenciar agendas e recursos

Pare de ultrapassar o tempo adicionando um limite de tempo a todas as reuniões

Dialpad limitations

Algumas chamadas podem ser instáveis

Alguns clientes dizem que as chamadas do Dialpad não são completadas ou caem periodicamente

Dialpad preços

Padrão: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Pro: US$ 25/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 25/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Dialpad Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

7. RingCentral

via RingCentral O RingCentral é mais conhecido como uma solução de central de contatos, mas também é popular para videoconferências e chamadas telefônicas.

Organize eventos digitais

e webinars, gere inteligência de receita a partir de suas chamadas de vendas e envie documentos por fax com segurança pela nuvem.

RingCentral melhores recursos

O RingSense for Sales analisa as chamadas de vendas e sugere oportunidades de melhoria

A ferramenta de IA do RingCentral gera automaticamente transcrições, resumos e muito mais

Use o RingCentral Enhanced Business SMS para ficar em contato com seus funcionários e clientes

Por que comprar um aparelho de fax? O RingCentral permite que você envie documentos por fax na nuvem

RingCentral limitações

Suas integrações nem sempre são estáveis

Alguns usuários acham que a qualidade do RingCentral fica atrás de provedores como Zoom e Microsoft Teams

RingCentral preço

Core: $20/mês por usuário, cobrado anualmente

$20/mês por usuário, cobrado anualmente Avançado: US$ 25/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 25/mês por usuário, cobrado anualmente Ultra: $35/mês por usuário, cobrado anualmente

RingCentral classificações e avaliações

G2: 4,1/5 (350 avaliações)

4,1/5 (350 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

8. Nextiva

Melhor para comunicação empresarial abrangente com integrações de CRM

via Nextiva O software de chamadas em conferência da Nextiva oferece suporte a conversas internas e externas. Ele vem com ferramentas de voz, vídeo e mensagens, além de análises, pesquisas com clientes e automação do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Nextiva

Seu escritório físico precisa de um sistema telefônico? Instale-o rapidamente com o Nextiva

A Nextiva é uma empresa hub de comunicações para gerenciar sua reputação, mídia social e centro de atendimento ao cliente

Coloque as comunicações no piloto automático com sequências de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar

Use o Call Pop para ter uma visão rápida do histórico de um cliente com você

Limitações do Nextiva

Vários usuários mencionam problemas com a solução de problemas e o suporte ao cliente

Outros dizem que a versão do aplicativo apresenta falhas com frequência

Nextiva preço

Essencial: US$ 20,74/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20,74/mês por usuário, cobrado anualmente Profissional: US$ 24,09/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 24,09/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: US$ 30,79/mês por usuário, cobrado anualmente

Classificações e avaliações do Nextiva

G2: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 510 avaliações)

9. ClickMeeting

Melhor para planejadores de eventos on-line e reuniões geradoras de receita

via ClickMeeting O ClickMeeting é um tipo diferente de serviço de conferência que se concentra em reuniões geradoras de receita. Se você é um planejador de eventos, essa plataforma é uma experiência obrigatória. Criar

demonstrações de marketing

sessões de treinamento on-line ou eventos virtuais gigantescos que não custarão muito caro.

Melhores recursos do ClickMeeting

Use o recurso de Webinars automatizados para aliviar a pressão da apresentação ao vivo

Forneça webinars sob demanda e conteúdo de vídeo como ferramentas de geração de leads

Processe facilmente o pagamento de webinars monetizados

Configure uma sala de espera personalizada e agenda de reuniões

Limitações do ClickMeeting

O ClickMeeting não é tão personalizável quanto outros softwares de chamada em conferência

Alguns usuários dizem que a qualidade do vídeo nem sempre é a melhor

ClickMeeting preço

Teste gratuito

Ao vivo: $26/mês por usuário para 10 usuários, cobrado anualmente

$26/mês por usuário para 10 usuários, cobrado anualmente Automatizado: US$ 42/mês por usuário para 10 usuários, cobrado anualmente

US$ 42/mês por usuário para 10 usuários, cobrado anualmente Plano personalizado: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do ClickMeeting

G2: 4,1/5 (mais de 220 avaliações)

4,1/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

10. Vast Conference

Melhor para chats de vídeo e transmissões ao vivo gerenciados profissionalmente

via Conferência Vast O Vast Conference é uma solução baseada em nuvem para chamadas de nível profissional, transmissões ao vivo e bate-papos com vídeo. Se você deseja criar uma experiência de nível superior para seu público, contrate os operadores profissionais da Vast Conference. Eles cuidam de todas as questões técnicas complicadas e cumprimentam todos os participantes, para que você possa se concentrar na essência da chamada em si.

Melhores recursos do Vast Conference

Transmita vídeo ao vivo ou pré-gravado para centenas de pessoas

Obtenha acesso local e discagem em mais de 70 países

Conecte-se a reuniões de vídeo em seu navegador da Web, sem precisar fazer download de software especial

O Vast Conference se integra aos calendários do Outlook, Google e Microsoft 365

Limitações do Vast Conference

Não tem muitas avaliações

Alguns usuários dizem que os fusos horários são um pouco confusos

Vast Conference preço

Pague conforme o uso: 2 centavos de dólar por minuto, por usuário

2 centavos de dólar por minuto, por usuário Essentials: US$ 13,19/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 13,19/mês por usuário, cobrado anualmente Standard: US$ 17,59/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 17,59/mês por usuário, cobrado anualmente Profissional: US$ 35,19/mês por usuário, cobrado anualmente

Vast Conference classificações e avaliações

G2: N/A

N/A Capterra: 4,5/5 (5+ avaliações)

Outras ferramentas de comunicação de equipe

Os 10 serviços de chamadas em conferência desta lista manterão sua equipe conectada, não importa onde esteja. Mas, mesmo assim, esse software não consegue lidar com todos os aspectos da colaboração em equipe. Quando você precisa organizar documentos, bate-papos em equipe,

projetos de eventos

e dados, use o ClickUp. 🌟

#

ClickUp

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

O ClickUp pode ser o favorito do universo

aplicativo de gerenciamento de projetos

mas também é um acompanhamento sólido para qualquer software de teleconferência. Nós nos integramos a um número impressionante de soluções, portanto, é provável que você possa integrar o ClickUp à sua solução de conferência de vídeo ou áudio.

A maioria das soluções de videoconferência permite gravações e transcrições, mas você tem que folhear centenas de horas de vídeo e cópia para encontrar o que está procurando. É por isso que as equipes confiam no

ClickUp para agilizar suas reuniões

. Faça anotações em tempo real em uma agenda compartilhada, adicione formatação avançada aos seus documentos e marque os membros da equipe.

A propósito, você não precisa criar o Docs do zero. Escolha entre centenas de

Modelos do ClickUp

para começar a trabalhar em pouco tempo. Recomendamos o

Modelo de gerenciamento de conferências do ClickUp

para planejadores de eventos ocupados, mas o

Modelo de ata de reunião do ClickUp

também é uma opção clássica para fazer anotações.

O ClickUp oferece suporte a vários métodos de comunicação, para que você não precise agendar uma reunião para "cada coisa". Libere seu calendário com

Clipes do ClickUp

nossa ferramenta de gravação de tela. Ninguém tem tempo para ler um e-mail gigantesco, então explique tudo em um vídeo rápido enquanto compartilha sua tela.

Para aproveitar melhor os clipes, use

Cérebro ClickUp

para transcrever automaticamente todos os clipes que você gravar. Além da transcrição, use o recurso ASK AI para fazer qualquer pergunta que você tenha. Em seguida, o Brain examina todas as transcrições de clipes que você criou para encontrar rapidamente as respostas que estão escondidas nos vídeos.

Também facilitamos o contato com a sua equipe em tempo real

Chat do ClickUp

. Mantenha todas as comunicações da equipe em uma única ferramenta e veja todas as comunicações sobre uma tarefa, projeto ou ponto de dados em uma única exibição. Também não há necessidade de alternar entre as soluções quando você estiver pronto para trabalhar. Basta marcar um membro da equipe e o ClickUp atribuirá uma tarefa a ele.

Melhores recursos do ClickUp

Minimize reuniões desnecessárias com o gravador de tela ClickUp Clip

O ClickUp Chat suporta mensagens envolventes com formatação avançada e links incorporáveis

Realize reuniões mais rigorosas documentando tudo, inclusive as próximas etapas, no ClickUp

Precisa de formatação de documentos? Há um modelo do ClickUp para isso

Limitações do ClickUp

Alguns recursos avançados, como o assistente de redação com IA, só estão disponíveis em planos pagos do ClickUp

A plataforma tem muitos recursos, portanto, pode levar um segundo para se familiarizar com tudo o que o ClickUp tem a oferecer

ClickUp preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

ClickUp: Comunicações verdadeiramente unificadas para o século XXI

Um número e um software dedicados para chamadas em conferência são indispensáveis para empresas modernas e equipes remotas. Independentemente de você ser um planejador de eventos em uma pequena empresa ou de precisar de uma opção segura para reuniões on-line, essas ferramentas de conferência manterão sua equipe na mesma página.

Embora todos esses provedores de serviços tenham suas vantagens, eles não podem fazer tudo. Mas você sabe o que pode fazer tudo? O ClickUp.

Reúna suas comunicações, documentos, modelos e gravações de tela em uma única plataforma.

Crie seu ClickUp Workspace gratuito agora

-não é necessário cartão de crédito.