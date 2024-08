Analisamos os 10 melhores aplicativos para fazer anotações em 2024 (gratuitos e pagos)

Você já percebeu que as melhores ideias sempre surgem quando você está no meio de alguma coisa? Você pode estar trabalhando em uma tarefa crucial quando surge a inspiração, despertando uma solução pela qual você estava ansioso.

Outro dia, eu estava trabalhando em nossa estratégia de blog quando uma ideia brilhante (ou assim pensei) sobre como melhorar as classificações de pesquisa surgiu na minha cabeça.

É claro que eu queria guardá-la. Mas não consigo me lembrar de muita coisa. Confio nos aplicativos de anotações para capturar e revisitar esses pensamentos flutuantes assim que termino o que tenho em mãos.

Esses aplicativos funcionam como um segundo cérebro que me ajuda a transformar ideias perdidas em itens de ação.

Com base na minha experiência e nos testes realizados por nossa equipe no ClickUp, elaborei uma lista que inclui alternativas gratuitas e pagas.

O que você deve procurar nos aplicativos de anotações?

Ao selecionar um aplicativo, priorize os recursos que complementam sua rotina profissional e aumentam a produtividade. Sou muito específico em relação à forma como trabalho e aos inúmeros caminhos que tomo para me sentir produtivo e menos sobrecarregado pelas informações que preciso lembrar.

Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados:

Recursos de organização: Aplicativos de anotações com ferramentas de organização, como pastas, tags e funcionalidades de pesquisa avançadas, ajudam a categorizar e recuperar facilmente as anotações (isso é muito importante para mim; links ou dependências bidirecionais são meus recursos favoritos. Ele ajuda a entender como meu trabalho está conectado e depende de outras prioridades ou ideias) Recursos de integração: Certifique-se de que seu aplicativo de anotações se integre perfeitamente a outras ferramentas que você usa com frequência - como aplicativos de calendário, ferramentas de gerenciamento de projetos e plataformas de colaboração - para otimizar seu fluxo de trabalho (mais uma vez, essencial para minha produtividade pessoal e profissional. Costumo salvar minhas anotações do Kindle para enviá-las ao meu aplicativo de gerenciamento de projetos como algo que quero consultar e, geralmente, quando leio algo na Web, quero adicionar uma ideia relacionada como um possível tópico a ser abordado no blog do ClickUp) Facilidade de uso: Procure um aplicativo com uma interface intuitiva que simplifique a adição, a edição, a organização e a recuperação rápida de anotações Assistência da IA: Procure porAplicativos de anotações habilitados para IA que podem ajudá-lo a resumir anotações, gerar transcrições de reuniões e vídeos, editar ou criar anotações intuitivamente e organizar melhor suas anotações. (_Isso teve o maior impacto em minhas anotações. Antes, eu gastava tempo resumindo minhas anotações mal escritas, mas agora deixo a IA fazer isso, o que me poupa muito tempo. Agora, posso ir diretamente para minhas anotações mais refinadas como ponto de partida Acesso entre dispositivos: Escolha um aplicativo que sincronize todos os seus dispositivos para que você possa acessar suas anotações onde quer que esteja - no escritório, em casa ou em trânsito

Esses recursos essenciais me ajudaram a classificar as diversas ferramentas de anotações disponíveis no mercado e a encontrar as melhores para você.

Os melhores aplicativos de anotações em um relance

Os 10 melhores aplicativos de anotações para usar em 2024

Listamos aplicativos que não são populares apenas entre profissionais, mas que qualquer pessoa pode usar em seu benefício: estudantes, freelancers, empresários ou funcionários de escritório.

Vamos começar com o favorito da equipe interna.

1. ClickUp - o melhor aplicativo gratuito de anotações com IA

O ClickUp tem sido meu aplicativo de anotações preferido nos últimos anos, por um bom motivo.

Eu uso o Documentos do ClickUp para fazer anotações e tarefas e criar minha base de conhecimento e wikis. Isso facilita a atribuição de tarefas e a colaboração com os membros da equipe em tempo real.

As opções de formatação de rich text, como marcadores, listas de verificação, banners, cabeçalhos, destaques e blocos de código, permitem que eu personalize meus documentos e faça com que determinadas seções das minhas anotações se destaquem (um bônus para quem aprende visualmente!). Também é possível adicionar e incorporar elementos multimídia ao Docs.

Usei esses recursos nas versões para Web e para dispositivos móveis, e eles funcionam perfeitamente em todos os lugares.

Edite documentos em tempo real junto com sua equipe no ClickUp Docs

O ClickUp também oferece suporte a links bidirecionais dentro de Tarefas do ClickUp usando relacionamentos - uma maneira perfeita de conectar tarefas semelhantes e obter uma visão geral abrangente do meu fluxo de trabalho. Cérebro ClickUp agora é parte integrante de meu estratégia de fazer anotações . Essa ferramenta de IA me ajuda a resumir anotações longas, criar tabelas com dados precisos, obter atualizações automáticas de tarefas e encontrar informações rapidamente em qualquer lugar do meu espaço de trabalho.

Quando estou com pressa, uso o ClickUp Brain para resumir tópicos de comentários em tarefas para que eu possa entender o que está acontecendo sem ler cada um dos mais de 200 comentários. (Uso muito esse recurso para identificar o sinal do ruído e ver rapidamente o que minha equipe está fazendo)

Resuma longos tópicos de comentários com o ClickUp Brain e economize tempo Bloco de notas do ClickUp é outro recurso em que confio para fazer anotações rápidas, seja no celular ou no computador. Sem querer, ele se tornou meu aplicativo de escrita favorito. Faço muitos dos meus primeiros rascunhos aqui com formatação simples antes de transferi-los para outro lugar.

A melhor parte é que também posso transformar essas entradas em tarefas rastreáveis, se necessário.

Por exemplo, se a anotação diz "Enviar citações por e-mail para Sam", posso criar rapidamente uma tarefa com um prazo e outros detalhes.

Faça anotações em qualquer lugar com o ClickUp Notepad e acesse-as em seu navegador ou celular

Quando não tenho tempo de fazer uma ligação para explicar algo a um membro da equipe, uso o Clipes do ClickUp . Ele me permite compartilhar gravações de tela diretamente nas anotações, acrescentando um elemento visual e interativo que falta até mesmo em alguns dos principais aplicativos de anotações.

Você pode obter transcrição com tecnologia de IA para esses clipes, tornando cada palavra falada pesquisável no ClickUp.

Transcreva anotações de voz e vídeo com IA usando o ClickUp Clips

Além disso, o ClickUp oferece muitos modelos de anotações para economizar tempo e aumentar a eficiência. Meu favorito é o Modelo de nota de projeto do ClickUp .

Gerencie as várias partes móveis de seu projeto com anotações detalhadas usando o modelo de anotações de projeto do ClickUp

Ele inclui status personalizáveis para acompanhar o progresso do projeto, campos personalizados para categorizar e visualizar os dados do projeto de forma eficiente e exibições personalizadas, como Lista, Gantt, Calendário e outras, para se adaptar ao seu fluxo de trabalho.

Eu uso esse modelo para:

Organizar os detalhes do projeto (como briefing do projeto, escopo, marcos) em um único lugar com visibilidade para todos os envolvidos

Atribuir tarefas aos membros da equipe

Manter-se atualizado com as alterações nas tarefas

Monitorar o progresso das tarefas e identificar gargalos

Estabelecer uma comunicação clara entre os membros da equipe Faça o download deste modelo Melhores recursos do ClickUp

Baixar o ClickUp para fazer anotações em qualquer dispositivo de sua escolha: celular, desktop, extensão do Chrome, wearables inteligentes e muito mais

Use a extensão do Chrome para fazer recortes rápidos de sites e capturas de tela

Transforme anotações em itens de ação e fique em dia com suas tarefas

Crie notas para uso pessoal ou compartilhe e colabore com outras pessoas - você decide quem pode acessar suas notas

Acesse os recursos de anotações, gerenciamento de tarefas e projetos e colaboração em equipe em um único aplicativo

Limitações do ClickUp

Tem uma pequena curva de aprendizado se você quiser usar recursos avançados de gerenciamento de tarefas

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Não sou apenas eu; muitos usuários do ClickUp concordam que o Bloco de Notas se tornou uma ferramenta que salva vidas para eles. Um deles considera o ClickUp o melhor aplicativo de gerenciamento de projetos e destaca:

Eu costumava usar notas adesivas antes, mas agora com o Notepads posso organizar minhas lembranças e pontos de discussão categorizados com base no tópico, no cliente e na prioridade, especialmente quando preciso me lembrar de algo antes das reuniões com o cliente.

2. Notion - os melhores espaços de trabalho personalizáveis para suas anotações, tarefas e wikis

via Noção A experiência de anotações do Notion oferece suporte a vários tipos de conteúdo, incluindo imagens, notas de texto, marcadores, vídeos e códigos. Você pode adicioná-los às suas anotações com controles intuitivos, como arrastar e soltar e comandos de barra.

Adoramos suas opções de personalização. Elas nos permitiram adaptar nosso espaço de trabalho às diferentes necessidades pessoais e da equipe, como alterar as configurações de privacidade para manter privadas as anotações confidenciais de reuniões ou compartilhá-las com os membros da equipe quando necessário.

Um problema que a equipe teve com o Notion foi o labirinto da organização; às vezes, você se perde no aplicativo, e as dicas de navegação nem sempre são úteis. Por outro lado, ele é bastante popular entre as pessoas que desejam criar bancos de dados e wikis. É de se imaginar.

A experiência do usuário às vezes é imprevisível; as janelas que você deseja abrir como páginas separadas geralmente abrem como pop-ups e vice-versa. É claro que isso depende de sua preferência pessoal.

Ao testar o aplicativo, mexi em Noção de IA para descobrir como ele pode simplificar a organização e a tomada de notas. Listei algumas tarefas, a maioria relacionada ao lançamento de um novo produto, e o Notion AI rapidamente preencheu automaticamente as etapas que eu deveria seguir para realizar essas tarefas. Embora não fossem totalmente precisas, a ferramenta fez um bom trabalho.

A plataforma funciona bem para equipes multifuncionais em que a colaboração é imprescindível. Os comentários e a edição em tempo real oferecem uma maneira perfeita de idealizar com equipes remotas, coletar e fornecer feedback rapidamente e manter todos na mesma página.

Melhores recursos do Notion

Crie modelos personalizados e integre seu banco de dados às anotações

Acesse informações importantes rapidamente por meio da barra lateral

Escreva e formate notas usando Markdown

Concentre-se no que está escrevendo com uma experiência imersiva que faz com que todo o resto desapareça por enquanto

Limitações do Notion

Os complexos conjuntos de recursos e a interface do usuário podem ser assustadores para novos usuários

Não oferece nenhum recurso de gravação ou transcrição de tela - para esses, você terá que explorarAlternativas ao Notion* O aplicativo móvel parece desajeitado em comparação com a versão para desktop

Preços do Notion

Básico : Gratuito

: Gratuito Mais : uS$ 10/assento por mês

: uS$ 10/assento por mês Business : $18/assento por mês

: $18/assento por mês Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados O Notion AI pode ser adicionado ao seu plano por US$ 10/membro/mês

Classificações e resenhas do Notion

G2 : 4.7/5 (mais de 5000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 2000 avaliações)

3. Evernote - a melhor organização e capacidade de pesquisa para notas

via Evernote Com o Evernote, é o caso de nunca esquecer seu primeiro amor. Passei anos mexendo no Evernote para criar minha experiência e meu fluxo de trabalho ideais, mas nunca deu certo.

Desde notas, tarefas e agendas até seus recursos favoritos da Web, o Evernote facilita salvar tudo o que você quiser no dispositivo escolhido.

Eu podia rapidamente integrar o Evernote com o ClickUp, o Google Calendar, o Slack e o Microsoft Teams, de modo que todas as minhas apresentações, reuniões com clientes e lembretes foram sincronizados automaticamente com o Evernote.

A ferramenta também está disponível off-line, portanto, é reconfortante saber que ainda poderei acessar minhas anotações se estiver acampando ou viajando sem acesso à Internet.

A funcionalidade de pesquisa com IA do Evernote é rápida e intuitiva. Ela funciona em PDFs, documentos e imagens, portanto, pesquisar em um grande número de notas e conteúdo nunca é um problema.

O recurso Tarefas permite delinear as etapas do projeto e atribuir responsabilidades a outras pessoas - uma ótima maneira de colaborar com a sua equipe em qualquer lugar.

Melhores recursos do Evernote

Salve trechos da Web diretamente em suas notas com o Web Clipper

Escaneie, digitalize e organize documentos impressos com a câmera do seu telefone

Edite notas e tarefas em tempo real e mantenha todos os colaboradores na mesma página

Limitações do Evernote

Uma versão gratuita limitada que incentiva os usuários a fazer uma assinatura premium. Se estiver procurando uma opção mais barata, confira outros aplicativos de anotações nesta lista ou explore estesAlternativas ao Evernote Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Profissional : uS$ 17,99/mês

: uS$ 17,99/mês Equipes: uS$ 24,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (8200+ avaliações)

A maioria dos usuários adora a rapidez e a facilidade com que podem encontrar e organizar suas notas no Evernote. Um usuário também aprecia a capacidade de interligar as anotações para criar um banco de conhecimento sem problemas:

Eu realmente acredito que o Evernote deve seu logotipo: Ele realmente ajuda a construir uma memória de elefante, não apenas em termos de capacidade, mas também em relação às conexões ilimitadas que você pode criar e enriquecer, seguindo suas regras de classificação preferidas. Você pode adicionar quantas etiquetas, cadernos e subcadernos quiser, sem mencionar os links internos que ligam as notas umas às outras.

4. Microsoft OneNote - a melhor anotação de forma livre com sincronização e colaboração em vários dispositivos

via OneNote O Microsoft OneNote oferece um conjunto de ferramentas de anotações para acomodar diferentes entradas, incluindo digitação, escrita à mão e desenho.

É possível incorporar conteúdo da Web diretamente em suas anotações, refinando o processo de pesquisa e documentação. Sempre achei a organização do OneNote excelente. É muito simples chegar ao que você está procurando com o mínimo de cliques. Outra coisa que adoro é o fato de o aplicativo ser menos rígido e mais fluido em textos, números e imagens.

Você pode adicionar rapidamente uma fórmula, uma tabela ou uma imagem à mesma nota. Aprecio a fluidez dessa abordagem - parece uma experiência natural de anotação e registro em diário. Modelos do OneNote fornecem um ponto de partida conveniente para organizar suas anotações, seja para planejar um projeto, acompanhar tarefas ou escrever um diário.

Nossa equipe testou seus recursos de colaboração, que foram bastante perfeitos. Você pode trabalhar em conjunto (em listas de compras, compras para festas ou tarefas de trabalho) com membros da família ou da equipe, e suas anotações são atualizadas em tempo real. Há sempre essa interconexão da suíte Microsft que a torna sua USP e sua limitação - depende de quem você perguntar.

Os melhores recursos do Microsoft OneNote

Recrie a sensação de um fichário físico com seções e páginas separadas no Layout do Digital Notebook

Converta anotações manuscritas em texto digitado

Sincronize suas anotações entre dispositivos e plataformas, mantendo intacta a continuidade do pensamento

Acesse suas anotações mesmo quando estiver off-line

Limitações do Microsoft OneNote

Os usuários precisam ter uma assinatura do Microsoft 365 para acessar a ferramenta. Caso contrário, você terá que recorrer aAlternativas ao OneNote* Oferece integração principalmente com produtos da Microsoft, o que é limitante para usuários de outros ecossistemas

Preços do Microsoft OneNote

Incluído na assinatura do Microsoft 365, a partir de US$ 69,99/ano

Avaliações e resenhas do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1800 avaliações) Capítulo: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

5. Apple Notes - a melhor integração de anotações para usuários da Apple

via Notas da Apple O Apple Notes é um aplicativo de anotações simples, mas eficiente, que funciona em todos os dispositivos Apple. Se você estiver profundamente envolvido com o ecossistema da Apple, essa pode se tornar sua ferramenta preferida.

Ele ainda é o aplicativo mais simples se você trabalha no âmbito da Apple - acione-o a qualquer momento no Mac, no canto inferior direito, e ele será exibido com seriedade. A sincronização é excelente em sua maior parte; copiar algo no telefone e colar no desktop é mágico. As pequenas coisas que elevam a experiência.

Se exigir mais do aplicativo, você ficará desapontado. Apenas mover o texto, formatar e recuar não é fácil nem direto. Não há suporte para casos de uso mais avançados.

Você pode salvar vários tipos de conteúdo, inclusive imagens, links da Web, anotações manuscritas, mapas, PDFs e esboços.

Eu prefiro o recurso de digitalização do Apple Notes para digitalizar documentos diretamente do meu iPhone - não há necessidade de scanners de terceiros! Os documentos são salvos diretamente no Notes como PDFs.

Os melhores recursos do Apple Notes

Crie notas, edite listas, organize notas em pastas e gerencie anexos

Fixe as notas prioritárias na parte superior para acesso rápido

Adicione etiquetas para classificar e localizar notas facilmente

Limitações do Apple Notes

Limitado a usuários do ecossistema Apple

Preços do Apple Notes

Gratuito: Disponível gratuitamente em todos os dispositivos Apple

Apple Notes avaliações e resenhas

G2 : Indisponível

: Indisponível Capterra: Indisponível

6. Google Keep - melhor para fazer anotações e lembretes simples

via Google Keep O Google Keep permite que os usuários capturem sem esforço uma variedade de conteúdo, incluindo anotações, listas, fotos e áudio, e organizem tudo em um quadro de avisos digital.

O compartilhamento de anotações entre familiares e amigos é simples. Por exemplo, você pode compartilhar uma lista de compras e ver as atualizações em tempo real à medida que os itens são verificados - não há necessidade de comunicação entre as partes.

Pessoalmente, gosto do recurso de anotações por voz do Google Keep. Quando estou com pressa e preciso anotar algo importante, posso simplesmente gravar uma nota de voz e transcrevê-la em texto mais tarde - rápido e eficiente!

Assim como o Apple Notes, qualquer coisa mais complexa ou avançada que você queira da ferramenta é uma dificuldade. Você poderia pensar que o Google se esforçaria mais para combinar a experiência do Keep com o Google Tasks e o Google Agenda, mas isso não aconteceu. Eles continuam a ser experiências diferentes, o que pode ser frustrante se você quiser uma experiência mais completa e avançada software tudo em um ou experiência.

Os melhores recursos do Google Keep

Lembre-se de suas tarefas no lugar certo e na hora certa com lembretes baseados em tempo e localização

Organize as anotações usando rótulos e cores

Integre suas anotações perfeitamente ao Google Docs, ao Google Agenda e a outros aplicativos do ecossistema do Google

Fixe as anotações na tela inicial do seu dispositivo e fique por dentro das tarefas prioritárias

Limitações do Google Keep

Mais adequado para anotações rápidas do que para anotações detalhadas e longas

Os recursos são muito básicos para uma organização complexa de notas

Preços do Google Keep

Gratuito: Totalmente gratuito para uso com uma conta do Google

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2 : Indisponível

: Indisponível Capterra: Indisponível

7. Obsidian - melhor para anotações avançadas com anotações interligadas

via Obsidiana O Obsidian é um aplicativo de anotações útil para pessoas como eu, que têm centenas ou milhares de anotações em seus dispositivos.

O que mais gosto nessa ferramenta é a interligação e a vinculação bidirecional - você pode criar conexões entre anotações, ideias, pessoas, lugares e muito mais.

Por exemplo, salvei várias anotações sobre diferentes campanhas de marketing, todas para o mesmo produto. A vinculação me ajudou a manter tudo integrado e a acessar rapidamente as notas relevantes. Um gráfico interativo também identifica padrões ocultos nas notas e visualiza o relacionamento entre elas.

Nesse sentido, sou um grande fã da Obsidian e da Notion. Mas se eu tiver que avaliar Notion vs Obsidian no confronto direto, escolherei o Notion a qualquer momento, pois seus recursos de compartilhamento de anotações e colaboração são muito mais suaves. A Obsidian é excelente se você quiser passar muito tempo na própria ferramenta. Se estiver procurando recursos de colaboração ou integração em que possa enviar informações ou tarefas para apoiar seu fluxo de trabalho de produtividade, ela não foi criada para isso.

Melhores recursos da Obsidian

Faça brainstorming, pesquise e crie ideias no Canvas - seu espaço pessoal

Acompanhe o histórico de versões das anotações por até um ano

Crie uma experiência personalizada com plug-ins e temas

Controle quais arquivos você deseja sincronizar com quais dispositivos

Limitações da Obsidian

A colaboração com outras pessoas em anotações é um processo complexo

Principalmente um aplicativo para desktop; a versão móvel não é tão robusta ou fácil de usar

Preços da Obsidian

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Comercial : uS$ 50/usuário por ano (plano mensal não disponível)

: uS$ 50/usuário por ano (plano mensal não disponível) Adicionais: uS$ 5/usuário por mês para Sync e US$ 10/site por mês para Publish (cobrados mensalmente)

Obsidian classificações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.9/5 (20+ avaliações)

A maioria Usuários da Obsidian juram pela facilidade de usar markdown para formatar suas anotações no aplicativo.

O suporte da Obsidian para Markdown também é ótimo. Ele facilita a formatação das minhas anotações e a inclusão de imagens, tabelas e outras mídias Algumas delas no entanto, não gostam do fato de que muitos recursos básicos e interessantes - como sincronização em nuvem e assinatura para vários dispositivos - estão protegidos por barreiras de pagamento.

Cons: "Você tem que pagar pela assinatura do link para vários dispositivos, acho que deveria ser um pagamento único."

8. Joplin - o melhor anotador de código aberto com forte foco em privacidade

via Joplin O Joplin é um aplicativo de anotações de código aberto que ajuda você a colocar seus pensamentos em palavras e acessá-los com segurança no Windows, MacOS, Windows, Linux e iOS. A ferramenta é compatível com anotações multimídia, incluindo imagens, vídeos, PDFs e arquivos de áudio.

Seus recursos de compartilhamento e colaboração são perfeitos. Permitiu que eu compartilhasse minhas anotações com amigos, familiares e colegas e trabalhasse com eles nas anotações sem problemas.

Havia também uma opção para salvar uma anotação (na Internet) e compartilhar o link com outras pessoas - uma maneira fácil de compartilhar listas de tarefas, wikis da empresa ou anotações de reuniões com um grande grupo de pessoas.

O Joplin oferece amplas opções de personalização por meio de plug-ins, temas personalizados e editores de texto (como Rich Text e Markdown), garantindo que você possa ajustar a ferramenta a seu gosto.

Embora seja um aplicativo de código aberto, ele mantém a privacidade dos dados com a criptografia de ponta a ponta (E2EE). Suas anotações poderão ser acessadas apenas por você, a menos que decida compartilhá-las.

melhores recursos do #### Joplin

Formate suas anotações com Rich Text ou Markdown

Salve páginas da Web ou faça capturas de tela diretamente com a extensão Web Clipper (disponível para Chrome e Firefox)

Trabalhe off-line e faça anotações em qualquer lugar

limitações do #### Joplin

A interface não é tão fácil de usar quanto algumas opções comerciais, limitando seu apelo a usuários menos experientes em tecnologia

A sincronização requer um pouco mais de configuração em comparação com outros aplicativos de anotações convencionais

Preços do Joplin

Básico : € 2,99/mês

: € 2,99/mês Pro : € 5,99/mês

: € 5,99/mês Teams: € 7,99/mês por usuário (mínimo de 2 usuários necessário)

Joplin classificações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Simplenote - melhor para fazer anotações sem distrações, com foco em texto simples

via Nota simples O Simplenote é um aplicativo de anotações simples que é sincronizado em vários dispositivos e plataformas, incluindo Android, iOS, Mac, Windows, Linux e navegadores da Web. As notas são atualizadas automaticamente em tempo real em todos os dispositivos - não há necessidade de procurar um botão de "sincronização"!

Achei o recurso de histórico de versões o mais útil. Às vezes, crio uma nota detalhada sobre um tópico e, depois de concluir o trabalho, edito a nota com novo conteúdo. Mais tarde, se eu quiser recuperar essa anotação, isso não será mais possível.

O Simplenote é um salvador nesses casos - ele faz backup das anotações a cada alteração, para que eu possa consultar o que escrevi há dias, semanas ou até meses.

A interface é bastante semelhante à do Apple Notes, mas não há opção para adicionar imagens ou esboços.

Melhores recursos do Simplenote

Organize notas usando tags e recupere-as rapidamente com a funcionalidade de pesquisa instantânea desteaplicativo de anotações para Android* Colabore com amigos e membros da equipe compartilhando listas, postando instruções ou publicando notas on-line

Escreva, visualize e publique notas no formato Markdown

Limitações do Simplenote

Não há opção para inserir tabelas

Não tem nenhum apelo estético

Preços do Simplenote

**Gratuito para todos os usuários

Avaliações e resenhas do Simplenote

G2 : 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

O Simplenote parece ser uma escolha popular para fazer anotações em salas de aula e reuniões, com os usuários admirando sua interface de usuário simples e sem complicações .

Ele me ajudou (muito) em reuniões a anotar o MOM.

A desvantagem, é claro, é a falta de recursos, como modelos, conforme apontado por este usuário .

10. Bear - a melhor interface de usuário bonita e minimalista (para usuários da Apple)

via Urso O Bear é um aplicativo de anotações baseado em Markdown que permite formatar e organizar diferentes tipos de conteúdo (incluindo texto, fotos, tabelas e listas de tarefas) em uma única anotação.

Adorei a estética, especialmente a interface de usuário minimalista - isso me deixou menos ansioso quando estava mexendo no aplicativo, mesmo tendo uma lista enorme de tarefas para cumprir!

O Bear está disponível para Mac, iPhone e iPad. É uma ótima opção se você estiver mais inclinado ao ecossistema da Apple e estiver procurando por algo mais agradável visualmente do que o Apple Notes.

Optar pela versão paga, Bear PRO, desbloqueia recursos avançados, como recursos de pesquisa OCR e exportação de anotações para vários formatos (PDF, HTML, DOCX e JPG). Se você gosta de design, vale a pena pagar.

Melhores recursos do Bear

Formate suas anotações com um simples Markdown

Organize as anotações com sistemas flexíveis de marcação

Use a dobragem para se concentrar em uma seção de cada vez e ocultar o restante

Personalize o aplicativo com belos temas

Limitações do Bear

Disponível somente no iOS e no macOS, o que limita seu uso ao ecossistema da Apple.

Alguns recursos básicos, como a sincronização com o iCloud e as opções de exportação, exigem uma assinatura

Se estiver usando o Windows ou qualquer outro sistema operacional, você pode explorar estes Alternativas ao aplicativo Bear .

Preços do Bear

Básico : Grátis

: Grátis Pro: uS$ 2,99/mês

Bear classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (não há avaliações suficientes)

Qual é o melhor aplicativo de anotações de todos?

Os aplicativos que testamos e selecionamos têm algumas coisas em comum: todos são simples de usar, estão disponíveis em várias plataformas e me mantêm mais organizado e produtivo.

Embora sejam ótimos para fazer anotações e acessá-las posteriormente, poucas ferramentas vão além dos recursos básicos.

Prefiro ferramentas que me ajudem a equilibrar tarefas pessoais e profissionais, por isso prefiro aplicativos com recursos avançados, como colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos e integrações robustas.

Ter vários aplicativos de anotações no meu dispositivo não serve para nada - só atrapalha meu espaço digital e me sobrecarrega. Por isso, gosto de usar um aplicativo avançado que tenha muitos recursos e se integre à minha pilha de tecnologia.

Há apenas um software que atende a todos os requisitos: ClickUp!

Ele simplifica a tomada de notas com o Docs, o Bloco de Notas e modelos prontos para uso. Os recursos de IA aceleram a escrita, recuperam anotações antigas e transcrevem anotações de voz. E as ferramentas de gerenciamento de projetos nos permitem manter o controle das listas de tarefas e colaborar com equipes multifuncionais. Experimente o ClickUp hoje mesmo!