8 Integrações do Evernote para uma melhor tomada de notas em 2024

Esqueça as anotações feitas à mão. O mercado de aplicativos de anotações explodiu nos últimos anos, e o Evernote lidera o grupo. Com um aplicativo como o Evernote, você obtém mais do que apenas a capacidade de digitar em um documento vazio. É possível organizar facilmente várias notas e informações com sincronização entre dispositivos, funcionalidade de pesquisa, suporte a multimídia e muito mais. É como fazer anotações - mas com superpoderes.

No entanto, há mais uma vantagem clara: conecte o Evernote à extensa lista de integrações e obtenha mais valor. Imagine integrar suas ferramentas de produtividade favoritas (dica: ClickUp) com o aplicativo de anotações líder de mercado. Ao considerar Evernote ou suas alternativas as integrações devem fazer parte de seu processo de tomada de decisão.

Portanto, aqui estão as melhores integrações do Evernote que você pode encontrar para o novo ano. Do gerenciamento de projetos à criação de formulários que alimentam suas notas, saiba como otimizar sua produtividade com esses aplicativos e integrações.

O que você deve procurar em uma integração com o Evernote?

Obviamente, as opções deste guia são apenas algumas de suas muitas opções para expandir a funcionalidade principal do Everynote. Mas as principais integrações do Evernote tendem a compartilhar algumas características comuns que vale a pena considerar ao encontrar a melhor opção para suas próprias necessidades:

Fácil configuração: A instalação da integração deve ser simples, facilitando o início da maximização de sua produtividade no Evernote

As 8 melhores integrações do Evernote para usar em 2024

Como um dos melhores aplicativos para o segundo cérebro disponíveis, o Evernote tem muito o que enfrentar quando se trata de integrações. De fato, essas integrações são o que o diferencia do alternativas como o Obsidian . Vamos nos aprofundar em nossas preferências entre essas integrações para atender às suas necessidades.

Explore o ClickUp Docs, que apresenta colaboração em tempo real, fluxos de trabalho integrados, eficiência organizacional, controles de privacidade e opções avançadas de formatação

Uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do mercado, ele também tem muito a oferecer quando se trata de fazer anotações. E não estamos falando apenas de ClickUp Docs que pode servir como um substituto do Evernote por si só, se você estiver usando peças como o Modelo de nota de projeto do ClickUp .

Em vez disso, estamos falando especificamente sobre o Integração do ClickUp com o Evernote .

Conecte as duas ferramentas e suas anotações se conectarão de forma mais intuitiva ao gerenciamento de projetos. Novas notas do Evernote se tornam uma tarefa do ClickUp. Transforme sua coleção aleatória de notas em projetos coesos e acionáveis, completos com proprietários de tarefas, datas de vencimento e muito mais.

O recurso Universal Search do ClickUp permite que os usuários pesquisem aplicativos conectados, arquivos e muito mais rapidamente. Com o Universal Search, os usuários podem usar o Extend Search para encontrar seus aplicativos favoritos e acabar com a necessidade de pesquisá-los um a um para encontrar o que estão procurando.

melhores recursos do #### ClickUp

Uma extensa biblioteca deModelos do Evernote para simplificar suas anotações e evitar ter que começar do zero todas as vezes

Pesquisa universal do ClickUp permite que os usuários pesquisem rapidamente aplicativos conectados, arquivos e muito mais. Use-a para encontrar seus aplicativos, arquivos e anotações favoritos dentro e fora do ClickUp a qualquer momento, e acabe com a necessidade de encontrar cada um deles por conta própria

Uma suíte completa de gerenciamento de projetos que o ajuda a criar próximas etapas naturais para cada anotação que você faz e a transformar essas anotações em projetos completos

Fluxos de trabalho automatizados para suas anotações e tarefas para otimizar seu fluxo de projetos de produtividade

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam que a adição de novos cartões e tíquetes a projetos pode ser atrasada

A função de pesquisa na plataforma nem sempre é intuitiva, e os filtros podem se tornar complexos rapidamente

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Nozbe

Via Nozbe Assim como o ClickUp, o Nozbe é um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Ao contrário do ClickUp, ele não oferece muitos recursos avançados, mas, pelo menos até certo ponto, isso é intencional.

O Nozbe não foi projetado para projetos complexos com muitos membros da equipe. Em vez disso, é uma ferramenta organizacional simples para criar e priorizar tarefas e então realizá-las individualmente ou em equipe. Com a integração com o Evernote, essa funcionalidade básica, porém poderosa, torna-se ainda mais relevante.

Melhores recursos do Nozbe

Adicione notas do Evernote como comentários a tarefas individuais no Nozbe com um único clique

Criar lembretes do Evernote que se transformam automaticamente em tarefas do Nozbe com uma tag de "lembrete"

Uma facilidade de uso inerente que vem de sua falta intencional de complexidade e torna a integração fácil

Integrações como o Evernote permitem uma expansão intencional e estratégica da funcionalidade, conforme necessário

Limitações do Nozbe

Não há muita (ou nenhuma) automação, o que torna o gerenciamento mais desafiador à medida que os projetos se tornam mais complexos

Alguns usuários observaram que, embora as integrações sejam fáceis de instalar, são comparativamente frustrantes para desativar e dessincronizar

A sincronização entre plataformas nem sempre é tranquila e, às vezes, pode se atrasar

Preços do Nozbe

Gratuito: US$ 0 para até 3 usuários

US$ 0 para até 3 usuários Premium: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Business: US$ 12/mês por usuário

Nozbe ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

3. 123FormBuilder

Via 123FormBuilder O nome é o jogo para essa integração do Evernote. o 123FormBuilder ajuda você a criar formulários simples para coletar dados de qualquer pessoa, incluindo partes interessadas internas, clientes externos e muito mais. E, com a integração com o Evernote e a automação do fluxo de trabalho, a coleta de dados se torna um processo fácil e colaborativo.

Melhores recursos do 123FormBuilder

Envie entradas de formulário diretamente de seus formulários para notas e lembretes do Evernote

mais de 2.000 modelos de formulários para facilitar a criação de novos formulários de coleta de dados, desde formulários de pedidos até inscrições em eventos

A personalização permite que você adicione o logotipo e a marca da sua empresa a qualquer formulário criado

Ampla gama de níveis de preços para todos os tipos e tamanhos de organizações

Limitações do 123FormBuilder

Pode ser difícil conectar formulários a opções de pagamento, o que limita os casos de uso para o público de clientes

Os e-mails de erro e de envio de formulários podem, às vezes, ir para pastas de spam

Em alguns casos, a formatação dos formulários pode mudar quando importados para o Evernote

Preços do 123FormBuilder

Básico: Gratuito

Gratuito Ouro: $32/mês

$32/mês Platinum: $39/mês

$39/mês Diamante: $79/mês

$79/mês Enterprise: $225/mês

123FormBuilder avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

4,5/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

4. Avaza

Via Avaza Começa como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, mas isso é apenas o começo. A Avaza oferece recursos avançados, como controle de tempo, gerenciamento de cronograma, funcionalidade de bate-papo em equipe e faturamento. O objetivo é tornar-se um pacote de produtividade de serviço completo para empresas de todos os tamanhos e de todos os setores.

Melhores recursos do Avaza

Integração bidirecional com o Evernote, permitindo que os usuários criem automaticamente novas tarefas quando uma nova nota é criada e uma nova nota para cada nova tarefa criada

Sistema avançado de cotação e faturamento on-line e recorrente que simplifica a comunicação com o cliente dentro da plataforma

As opções de bate-papo em equipe permitem que até mesmo grandes equipes trabalhem juntas com mais facilidade

Interface de usuário impressionantemente simples, considerando a complexidade dos recursos oferecidos

Limitações do Avaza

Não há recursos off-line - esse software funciona on-line para usuários conectados à Internet

A remoção de colaboradores que não fazem mais parte da equipe é desnecessariamente difícil

A integração com o Evernote pode, às vezes, não atualizar as notas quando a tarefa anexada é atualizada

Preços do Avaza

Grátis

Inicial: US$ 11,95/mês por usuário

US$ 11,95/mês por usuário Basic: $23,95/mês por usuário

$23,95/mês por usuário Empresarial: $47,95/mês por usuário

Avaza avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

4,5/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

5. TaskClone

Via TaskClone O TaskClone não tem uma integração com o Evernote. Em vez disso, ele é a integração. A ferramenta ajuda você a copiar facilmente itens de ação do seu aplicativo de anotações para o seu calendário ou aplicativo de gerenciamento de tarefas para acompanhamento. Basta adicionar uma tag "Trigger" à sua nota e ela fará o trabalho por você.

Melhores recursos do TaskClone

Sincronização dinâmica que não para quando o item de tarefa é criado, mas mantém seu sistema de gerenciamento de projetos e o Evernote alinhados ao longo do tempo

Especifique o destino para enviar suas tarefas para organizar melhor sua lista de tarefas no back-end

Oferece a capacidade de trabalhar off-line e sincronizar novamente assim que o dispositivo voltar a ficar on-line

Também funciona com o OneNote, Google Docs e TaskCam

Limitações do TaskClone

A configuração demora um pouco e não é necessariamente intuitiva

A interface do usuário poderia ser mais simples para um aplicativo com funcionalidade tão focada

O preço pode ser um obstáculo quando algumas ferramentas de gerenciamento de projetos desta lista, como o ClickUp, sincronizam automaticamente o conteúdo sem um intermediário

Preços do TaskClone

Iniciante: US$ 1,99/mês

US$ 1,99/mês Profissional: $2,99/mês

$2,99/mês Executivo: $3,99/mês

$3,99/mês Empresarial: $4,99/mês

TaskClone avaliações e comentários

G2: 3,5/5 (4 avaliações)

3,5/5 (4 avaliações) Capterra: nenhuma avaliação até o momento

6. Docebo

Via Docebo Uma plataforma de aprendizagem virtual, a Docebo tem como objetivo "redesenhar a maneira como as empresas utilizam a tecnologia para criar, fornecer e entender o impacto comercial de suas experiências de aprendizagem" Em outras palavras, essa ferramenta faz mais do que apenas treinar funcionários - ela rastreia esse treinamento e obtém insights mais profundos sobre tendências maiores, benchmarks e conhecimento adquirido.

Melhores recursos da Docebo

Uma integração intuitiva do Evernote que conecta o LMS com os fluxos de trabalho automatizados do aplicativo de anotações para transferência direta de informações

Crie facilmente novas notas no Evernote com base em ações realizadas no LMS, como novos registros na plataforma

Para uma plataforma complexa projetada para operações corporativas, a Docebo é surpreendentemente fácil de integrar e integrar

O preço é apenas personalizado, mas os usuários relatam um ponto de preço razoável em comparação com outros sistemas de aprendizagem empresarial

Limitações da Docebo

As opções de administração são limitadas, dependendo em grande parte de módulos de aprendizagem e fluxos de trabalho pré-construídos

Alguns recursos que se mostram promissores, como o mapeamento de habilidades, são limitados pela falta de opções de personalização para diferentes setores

Preços da Docebo

Somente cotações personalizadas

Avaliações e resenhas da Docebo

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 160 avaliações)

7. Insightly

Via De forma perspicaz O Insightly é um software completo de gerenciamento de clientes que oferece diferentes sistemas, incluindo uma ferramenta de automação de marketing, CRM, atendimento ao cliente e conexão de aplicativos. Esse nível de integração foi projetado especificamente para gerar mais receita por meio de uma melhor atração de clientes e construção de relacionamentos, o que a integração com o Evernote pode fazer.

Melhores recursos do Insightly

Copie facilmente notas do Evernote para tarefas do Insightly, perfis de clientes e muito mais

Vincule dinamicamente novas oportunidades e projetos a tarefas do Evernote para fazer anotações avançadas

Processo fácil para desconectar uma nota do Evernote da oportunidade ou perfil do Insightly, se necessário

A integração em toda a jornada do cliente cria experiências e construções de comunicação mais coesas

Limitações do Insightly

A integração do Evernote é limitada apenas aos clientes do Evernote Business

A suíte integrada pode facilmente se tornar proibitiva em termos de custo para empresas menores

O App Connect promete inúmeras integrações, mas pode ser difícil de configurar para usuários novos ou não técnicos

Preços do Insightly

All-in-One Plus: $349/mês

$349/mês All-in-One Professional: US$ 899/mês

US$ 899/mês All-in-One Enterprise: $2.599/mês

Avaliações e opiniões sobre o Insightly

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

4,2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 600 avaliações)

8. Centelha de leitura

Via Ler mais Muitas ferramentas prometem tornar o e-mail mais eficiente. O Spark da Readdle pode ser bem-sucedido como uma ferramenta de e-mail projetada explicitamente para a produtividade.

Filtre e organize facilmente seus e-mails, deixe as mensagens de lado para depois ou marque-as como concluídas. Como resultado, você pode gerenciar o ruído para se concentrar quando for necessário e se aprofundar nas mensagens quando puder.

Melhores recursos do Readdle Spark

Integração direta com o Evernote que pode transformar os e-mails recebidos em tarefas

Amplie a funcionalidade do Spark aprofundando-se no Evernote para cada e-mail que você receber

O editor habilitado para IA ajuda você a criar ótimos e-mails em segundos

O recurso de gatekeeper filtra e bloqueia automaticamente mensagens de remetentes desconhecidos ou indesejados

Limitações do Readdle Spark

Contraintuitivo para a maioria dos usuários que estão acostumados a clientes de e-mail mais padrão

A integração com o Evernote está disponível apenas para dispositivos iOS e Mac OS; não há recursos para Windows ou Android

Os serviços conectados não são sincronizados entre dispositivos e precisam ser adicionados manualmente a cada vez

Preços do Readdle Spark

Acesso gratuito

Premium Individual: $4,99/mês

$4,99/mês Equipes Premium: US$ 6,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Readdle Spark

G2: Nenhuma avaliação até o momento

Nenhuma avaliação até o momento Capterra: 5/5 (1 avaliação)

Aprimore seu uso do Evernote com o ClickUp

Se estiver usando o Evernote, você já se comprometeu a melhorar sua produtividade. Então, por que não levar esse compromisso para o próximo nível com uma das melhores integrações do Evernote?

Comece com o ClickUp. Integrar o popular aplicativo de anotações com uma suíte de produtividade completa traz muitas vantagens, desde a abundância de modelos de notas de reunião para melhores acompanhamentos e integração em seus projetos para todas as suas anotações.

O melhor de tudo é que o ClickUp é gratuito para você começar. Crie sua conta gratuita do ClickUp hoje mesmo.