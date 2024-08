10 melhores aplicativos e softwares para anotações do Second Brain em 2024

_Você já teve uma grande ideia que surgiu em sua cabeça, mas acabou perdendo o rumo porque as distrações da vida o atrapalharam?

Se você tiver um sistema para anotar as ideias que mudaram sua vida, poderá mantê-las.

É comum que a inspiração criativa surja quando menos se espera - quando você está correndo ou no chuveiro. É aí que os aplicativos de segundo cérebro vêm em seu socorro. Pegue rapidamente seu telefone e pronto!

Essas ferramentas de anotações foram criadas para ajudar a clarear sua mente, escrever um diário todos os dias, ampliar sua capacidade cognitiva e construir seu segundo cérebro .

Se você ainda não embarcou no trem do aplicativo do segundo cérebro para fazer anotações é hora de fazer isso, e nós lhe diremos por quê.

O que é um segundo cérebro?

Um aplicativo second brain é uma ferramenta digital projetada para ajudá-lo a capturar, organizar e armazenar seus pensamentos, ideias e informações de forma estruturada para que você possa recuperá-los a qualquer momento.

A criação de um segundo cérebro ampliará seus processos e habilidades cognitivas, fornecendo um repositório estruturado e de fácil acesso para suas anotações, documentos e percepções criativas.

Tiago Forte apresentou o conceito de segundo cérebro pela primeira vez em seu livro " Construindo um segundo cérebro ." Ele argumenta que os seres humanos nem sempre conseguem se lembrar de todas as informações cotidianas, pois elas podem se tornar excessivas.

Tiago foi além e listou os benefícios de contar com o sistema do segundo cérebro:

Organiza suas informações perfeitamente, facilitando o acesso

Mantém as informações, a menos que você exclua o que não precisa mais

Preserva sua criatividade e garante que seu trabalho seja rastreado, permitindo que você o revisite a qualquer momento

O que você deve procurar nos aplicativos Second Brain?

Aqui estão alguns recursos que você deve procurar ao escolher um aplicativo para o segundo cérebro:

Acessibilidade: Um aplicativo de segundo cérebro bem projetado deve estar disponível a qualquer momento em qualquer dispositivo ou plataforma

Um aplicativo de segundo cérebro bem projetado deve estar disponível a qualquer momento em qualquer dispositivo ou plataforma Estrutura e flexibilidade: Você deve ser capaz de modificar facilmente a interface de notas do aplicativo para diferentes funções, formatos e estilos. A classificação das notas deve ser flexível com pastas, etiquetas, cadernos etc.

Você deve ser capaz de modificar facilmente a interface de notas do aplicativo para diferentes funções, formatos e estilos. A classificação das notas deve ser flexível com pastas, etiquetas, cadernos etc. Compartilhamento: Um aplicativo de anotações para o segundo cérebro bem projetado permite que você compartilhe facilmente suas anotações com outras pessoas. Funções como edição e comentários melhoram o trabalho em equipe, a colaboração e a produtividade geral

Os 10 melhores aplicativos e softwares para o segundo cérebro a serem usados em 2024

1. ClickUp

Crie belos documentos, wikis e muito mais, e conecte-os a seus fluxos de trabalho com o ClickUp Docs

O ClickUp é o melhor aplicativo tudo em um ferramenta de produtividade para fazer anotações. Edite suas anotações e deixe comentários para qualquer pessoa com quem você as compartilhe. A melhor parte do ClickUp é que o que começa como uma simples anotação pode se tornar uma tarefa ou um projeto maior.

O ClickUp otimiza todas as suas ideias e fluxos de trabalho em um único aplicativo. O ClickUp está disponível em vários dispositivos e plataformas e funciona bem com as ferramentas existentes em seu fluxo de trabalho diário.

Melhores recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp **Crie documentos em qualquer formato. Personalize o documento de acordo com sua preferência e compartilhe-o com sua equipe. Escolha entre diferentes modelos e formatos para que você não precise criar um segundo cérebro do zero

ClickUp NotePad **Anote ideias e crie listas de verificação rapidamente com uma ampla variedade de modelos de bloco de notas. Converta suas anotações em tarefas. Use diferentes fontes, cores, planos de fundo, modelos, etc., para suas anotações

Relacionamentos do ClickUp **Reúna suas ideias e tarefas. Crie links entre seus documentos e, com os backlinks, automatize os links entre tarefas e documentos relacionados. Dessa forma, crie uma ideia e use-a em todos os lugares!

Clickup Brain : Gere novas ideias de alta qualidade com IA. Resuma anotações longas ou gere ideias de brainstorming para projetos em grupo

Gere novas ideias de alta qualidade com IA. Resuma anotações longas ou gere ideias de brainstorming para projetos em grupo Quadros brancos ClickUp : Colabore com sua equipe usando a tela digital parafazer um brainstorming de ideias eplanejar projetos. Crie em conjunto, deixe comentários, marque ou mencione pessoas para colaborar

Colabore com sua equipe usando a tela digital parafazer um brainstorming de ideias eplanejar projetos. Crie em conjunto, deixe comentários, marque ou mencione pessoas para colaborar Modelos pré-construídos: UseModelo de base de conhecimento do ClickUp para criar um documento centralizado para as ideias e pensamentos da sua equipe e muito mais!

Economize tempo para criar sua base de conhecimento com os modelos pré-projetados do ClickUp

Limitações do ClickUp

Problemas de compatibilidade: O ClickUp pode não funcionar rapidamente em alguns telefones celulares (ainda)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Noção

Tomada de notas no Notion Noção é um dos aplicativos versáteis para o segundo cérebro que se adapta a fluxos de trabalho individuais. Use esse espaço unificado para fazer anotações, organizar, gerenciar tarefas, escrever com foco e desenvolver-se pessoalmente para melhorar seu foco .

Anote rapidamente anotações, ideias, listas de tarefas ou lembretes de qualquer lugar. Ele oferece flexibilidade na organização dessas anotações sem limitações, para que você possa recuperá-las facilmente a qualquer momento.

melhores recursos do #### Notion

**IA do Notion : Gere ideias para seu trabalho e escreva mais rápido com a IA

Gere ideias para seu trabalho e escreva mais rápido com a IA Notas ilimitadas : Escreva o quanto quiser, sem limites

: Escreva o quanto quiser, sem limites Organização centralizada: Consolida todas as suas necessidades em uma única plataforma. Sejam anotações, orçamentos, tarefas ou receitas, você pode criar umferramenta de gerenciamento de conhecimento que se alinhe com seu processo de pensamento

Consolida todas as suas necessidades em uma única plataforma. Sejam anotações, orçamentos, tarefas ou receitas, você pode criar umferramenta de gerenciamento de conhecimento que se alinhe com seu processo de pensamento Disponibilidade de plataforma e dispositivo: O Notion está disponível para iOS e Android para celular, Mac e Windows para desktop, e oferece o Notion Web Clipper compatível com os navegadores Chrome, Safari e Firefox

Limitações do Notion

Segurança: Segurança do Notion poderia ser melhor. Esse ponto fraco pode tornar vulneráveis documentos vitais no aplicativo

Preço do Notion

Gratuito para sempre

Mais : uS$ 8 a US$ 10 por usuário

: uS$ 8 a US$ 10 por usuário Business : $15-$18 por usuário

: $15-$18 por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Notion AI: está disponível em todos os planos pagos por US$ 8 por mês

Classificações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 4.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.917 avaliações)

3. Manter

via Google Keep O Google Keep é um software de ferramenta de anotações projetado para escrever, fazer listas e organizar seus pensamentos; é útil para definir lembretes eficazes. Ele também permite o compartilhamento fácil de anotações com imagens e áudio.

Com milhões de usuários, o Keep é a melhor opção para quem gosta de anotações vibrantes, oferecendo uma variedade de etiquetas coloridas para organizar e organizar seus documentos com eficiência.

Melhores recursos do Keep

Reconhecimento óptico de caracteres: Transforme qualquer foto em texto para que você possa fazer anotações instantaneamente com base em suas imagens

Transforme qualquer foto em texto para que você possa fazer anotações instantaneamente com base em suas imagens Gravações de voz : Transcreva automaticamente suas gravações de voz em texto

: Transcreva automaticamente suas gravações de voz em texto Disponível para iOS, Android e Web: Use este aplicativo da Web em qualquer lugar e em qualquer dispositivo

Mantenha as limitações

Falta de opções de formatação: O Keep não oferece opções de formatação como itálico, negrito e sublinhado

Preços do Keep

É gratuito e não tem uma versão premium

Avaliações e classificações do Keep

G2: 4,4/5 (36 avaliações)

4,4/5 (36 avaliações) Capterra: 4,6/5 (161 avaliações)

4. Fluxo de trabalho

via Fluxo de trabalho O Workflowy é um aplicativo de anotações para o segundo cérebro baseado na Web que simplifica a anotação com sua interface direta e flexível, permitindo que você organize ideias de forma rápida e natural.

Ele funciona muito bem off-line e apoia perfeitamente o desenvolvimento dessas ideias quando conectado à Internet. As listas aninhadas do Workflowy são o seu destaque - crie listas com marcadores em qualquer número de níveis para reduzir a complexidade de suas ideias ou listas.

Melhores recursos do Workflowy

Aninhamento infinito: Desenvolva ideias complexas mantendo o contexto. Aprofunde-se em níveis profundos de detalhes em suas anotações ou projetos sem perder o controle do contexto ou da estrutura mais ampla

Desenvolva ideias complexas mantendo o contexto. Aprofunde-se em níveis profundos de detalhes em suas anotações ou projetos sem perder o controle do contexto ou da estrutura mais ampla Arquivos e imagens: Integre um número ilimitado de arquivos e imagens diretamente em seu conteúdo usando o recurso simples de arrastar e soltar

Integre um número ilimitado de arquivos e imagens diretamente em seu conteúdo usando o recurso simples de arrastar e soltar Edição sem login: Permita o acesso compartilhado sem exigir que os destinatários tenham suas próprias contas do Workflowy

Permita o acesso compartilhado sem exigir que os destinatários tenham suas próprias contas do Workflowy Modelos: Escolha em uma biblioteca de modelos do Workflowy para começar, caso não queira escrever suas anotações do zero

Limitações do Workflowy

Recursos limitados na versão gratuita: A versão gratuita do Workflowy restringe os usuários com menos recursos, incluindo um limite mensal de balas e um limite de 100 MB para uploads de arquivos

Preços do Workflowy

Gratuito para sempre

Pro: uS$ 4,99 por usuário

Avaliações e classificações do Workflowy

G2: 4,4/5 (22 avaliações)

4,4/5 (22 avaliações) Capterra: 4,7/5 (14 avaliações)

5. Artesanato

via Artesanato A interface perfeita do Craft inclui recursos como anotações diárias, documentos colaborativos, wikis, integrações e visualizações avançadas de links, Escrita com IA assistência, comentários e reações.

Transformações artesanais colaboração em equipe e a tomada de notas, mesclando atualizações diárias estruturadas, alinhando prioridades e eliminando bloqueadores, tudo em um só lugar. É um hub central para que as equipes façam anotações e acompanhem tarefas, ideias e desafios em vários projetos.

melhores recursos do #### Craft

Fluxos de trabalho: Conecte e organize o trabalho dentro e entre as equipes

Conecte e organize o trabalho dentro e entre as equipes Notas diárias: Aprimore as reuniões diárias com atualizações, prioridades e bloqueadores conectados ao calendário

Aprimore as reuniões diárias com atualizações, prioridades e bloqueadores conectados ao calendário Documentos estruturados: Crie cartões e páginas para fornecer contexto detalhado e organização de ideias

Crie cartões e páginas para fornecer contexto detalhado e organização de ideias **Integração de conteúdo rico: incorpore blocos de código, visualizações de links avançados, imagens, vídeos e suporte ao assistente de IA

Wikis: Consolide o conhecimento da equipe, eliminando a necessidade de solicitações repetidas de links ou informações

Limitações do Craft

Não é tão adequado para o gerenciamento de tarefas: O Craft foi projetado principalmente para fazer anotações e oferece opções limitadas para o gerenciamento de tarefas

Preços do Craft

Gratuito

Pro : uS$ 5 por usuário

: uS$ 5 por usuário Business : uS$ 10 por usuário

: uS$ 10 por usuário Empresa: Entre em contato para obter o preço

Entre em contato para obter o preço Craft AI: Gratuito para todos os usuários

Comentários e classificações do Craft

G2 : 4.6/5 (20 avaliações)

: 4.6/5 (20 avaliações) Capterra: 4.5 (32 avaliações)

6. Evernote

Via Evernote O Evernote ajuda você a organizar seu trabalho e sua vida com anotações, não importa onde você trabalhe. Ele permite que você faça anotações dinâmicas com texto, imagens, modelos e muito mais.

O Evernote ajuda você a gerenciar notas com datas de vencimento e lembretes, oferece suporte ao armazenamento de documentos sem papel e se integra ao Google Agenda para uma programação eficiente e notas contextuais.

Melhores recursos do Evernote

Trabalhe em qualquer lugar: Garanta que informações cruciais estejam prontamente disponíveis com a sincronização automática de notas em todos os dispositivos

Garanta que informações cruciais estejam prontamente disponíveis com a sincronização automática de notas em todos os dispositivos Lembre-se de tudo: Aumente a utilidade de suas notas incorporando texto, imagens, áudio, digitalizações, PDFs e documentos

Aumente a utilidade de suas notas incorporando texto, imagens, áudio, digitalizações, PDFs e documentos Encontre as coisas rapidamente: Acesse o que você precisa prontamente usando recursos de pesquisa poderosos e flexíveis

Limitações do Evernote

Preços:O Evernote é mais caro em comparação com outros aplicativos de anotações do segundo cérebro

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : uS$ 14,99 mensais

: uS$ 14,99 mensais Profissional: uS$ 17,99 mensais

Avaliações e classificações do Evernote

G2 : 4.6/5 (20 avaliações)

: 4.6/5 (20 avaliações) Capterra: 4.3 (5 avaliações)

7. Refletir

via Refletir O Reflect oferece uma solução abrangente para processos cognitivos aprimorados e tomada de notas . Ele apresenta sincronização instantânea de notas com notas vinculadas, formando uma rede de ideias.

O Reflect garante o gerenciamento seguro e eficiente de notas com criptografia de ponta a ponta, integração de calendários, publicação com um clique e assistência de IA com tecnologia GPT-4.

melhores recursos do #### Reflect

Notas em rede: Forme um gráfico de ideias usando notas com backlinks, criando uma rede intelectual abrangente

Forme um gráfico de ideias usando notas com backlinks, criando uma rede intelectual abrangente Integrações: Gerencie e resuma discussões de reuniões enquanto importa eventos do Google Agenda e integrações do Outlook

Gerencie e resuma discussões de reuniões enquanto importa eventos do Google Agenda e integrações do Outlook Reflect AI: Aproveite a assistência de IA fornecida pelo GPT-4 e Whisper da OpenAI para aprimorar a escrita, organizar pensamentos e atuar como seu parceiro intelectual

Limitações do Reflect

Preço: O Reflect é mais caro do que outros aplicativos de segundo cérebro

Preços do Reflect

Premium: uS$ 10 por mês

Avaliações e classificações do Reflect

G2 : 4.7/5 (41 avaliações)

: 4.7/5 (41 avaliações) Capterra: 5.0 (2 avaliações)

8. Obsidiana

via Obsidiana O Obsidian é um aplicativo de anotações versátil que se adapta aos seus pensamentos. À medida que você escreve seus notas adesivas on-line o aplicativo se adapta dinamicamente ao seu estilo para que você transmita exatamente o que está pensando.

Além disso, o Obsidian permite vincular facilmente as notas e compartilhá-las com qualquer pessoa. O aplicativo também oferece suporte ao trabalho de escritório e ao gerenciamento de projetos.

melhores recursos do #### Obsidian

Links e gráficos : O USP da Obsidian é seu efeito de links e gráficos. Eles ajudam a monitorar como suas anotações se conectam

: O USP da Obsidian é seu efeito de links e gráficos. Eles ajudam a monitorar como suas anotações se conectam Colaboração : Compartilhe seu trabalho com outras pessoas sem divulgar seus dados particulares

: Compartilhe seu trabalho com outras pessoas sem divulgar seus dados particulares Personalização: Personalize seu trabalho de acordo com seu gosto. Com opções para alterar a aparência, a cor, o tema, etc., você deve aproveitar a criatividade que esse aplicativo oferece

Limitações da Obsidian

Preços extras: Você precisa pagar mais para usar alguns recursos simples e esperados, como a sincronização entre dispositivos

Preços da Obsidian

Gratuito

Uso comercial: uS$ 50 por usuário por ano

Obsidian comentários e classificações

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: 4.4/5 (20 avaliações)

9. Notas do iCloud

via Notas do Apple iCloud Com o Apple Notes, você está sempre pronto para capturar aqueles momentos de inspiração. Seja em seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac no Mac, o aplicativo Notes é sincronizado sem esforço com o iCloud, garantindo que suas anotações sejam acessíveis instantaneamente em todos os seus dispositivos.

o iCloud.com oferece uma série de funcionalidades, incluindo criação, edição, organização de notas, gerenciamento de anexos e compartilhamento de notas ou pastas.

Melhores recursos do iCloud

Segurança: O iCloud conta com um sistema de privacidade altamente seguro, garantindo que somente pessoas autorizadas possam acessar suas anotações

O iCloud conta com um sistema de privacidade altamente seguro, garantindo que somente pessoas autorizadas possam acessar suas anotações Armazenamento adequado: Os usuários Premium do iCloud desfrutam de uma capacidade de armazenamento superior a 12 terabytes, oferecendo amplo espaço para as necessidades de dados pessoais e comerciais

Limitações do iCloud

Recurso de colaboração limitado: Embora seja possível compartilhar anotações com outras pessoas, as anotações do iCloud não permitem comentários. Os colaboradores não podem fornecer feedback ou exibir o histórico de edição de cada colaborador

Preços do iCloud

50 GB : $0.99

: $0.99 200 GB : $2.99

: $2.99 2TB : $9.99

: $9.99 6 TB : $29.99

: $29.99 12 TB: $59.99

Avaliações e classificações do iCloud

G2 : 4.3/ 5 (mais de 800 avaliações)

: 4.3/ 5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.6/ 5 (mais de 1500 avaliações)

10. Pesquisa Roam

via Pesquisa Roam O Roam Research é um aplicativo de anotações projetado para ajudá-lo a escrever documentos e pesquisas enquanto coleta informações como um banco de dados gráfico.

Ele começou como uma ferramenta para ajudar os alunos de doutorado a estruturar e escrever suas complexas teses.

Ao contrário de outros aplicativos de anotações do segundo cérebro, o Roam Research funciona mais como uma ferramenta baseada em pesquisa tecnológica. Ele também não tem modelos, mas oferece ótimas opções para conectar anotações e criar um segundo cérebro.

Melhores recursos do Roam Research

Interface organizada: O Roam tem recursos diferentes para pessoas diferentes, mas é super organizado - sem bagunça, fácil de navegar

O Roam tem recursos diferentes para pessoas diferentes, mas é super organizado - sem bagunça, fácil de navegar Controle de tarefas: Ideal para gerenciamento de projetos, pois você pode atribuir tarefas e acompanhar facilmente o progresso delas

Limitações do Roam Research

A ferramenta nem sempre é fácil de usar, e os usuários relatam falta de disposição da empresa para desenvolver os recursos de que os clientes precisam

O Roamresearch é mais caro do que outros aplicativos de segundo cérebro no mercado

Preços do Roam Research

Pro : uS$ 15 por mês

: uS$ 15 por mês Crente: uS$ 500 por 5 anos

Avaliações e classificações do Roam Research

Capterra : 4.2/ 5 (20 avaliações)

: 4.2/ 5 (20 avaliações) G2: Não há classificações suficientes

Por que você precisa de um aplicativo Second Brain para fazer anotações

Em essência, embora o charme clássico de anotar ideias em cadernos físicos possa ter seu atrativo, o risco de perdê-las sempre aparece. A beleza de um aplicativo second brain reside em sua capacidade de proteger suas ideias e tarefas em um local centralizado, eliminando a preocupação com o extravio.

Com o passar dos anos, nossas habilidades cognitivas continuam a diminuir com o tempo, à medida que as vidas pessoais e profissionais se entrelaçam. Acumulamos experiência profissional, descobertas criativas e ideias que precisam ser documentadas e armazenadas durante toda a nossa vida.

Você pode agradecer ao seu segundo cérebro quando puder acessar essas décadas de trabalho em minutos.

O ClickUp é excelente em fornecer um repositório seguro para seus pensamentos e tarefas e oferece muitas opções de produtividade para acompanhá-lo.