Como usar o Notion AI: Maximize a eficiência com o Notion AI

Você está lendo este blog, o que significa que você usa o Notion AI para obter notas de reunião preparar um Wiki, gerenciar seus projetos ou saber sobre isso.

O Notion tem uma comunidade de fãs devido a seus recursos multifacetados, tendo se tornado uma ferramenta de referência para 30 milhões de usuários. Enquanto acena com a cabeça para isso, você já ouviu falar do Notion AI?

É o Notion, mas melhor - mais potência e automação. O Notion AI está aberto a todos os usuários, portanto, não há motivo para não experimentar o recurso de IA.

Antes de determinar quais recursos de IA devem ser suas principais escolhas, vamos começar aprendendo mais sobre o Notion AI.

À medida que avançarmos, falaremos sobre como usar o Notion AI de forma eficaz, os melhores modelos do Notion, as limitações do Notion AI e uma alternativa poderosa ao Notion que você deve considerar.

O que é o Notion AI?

O Notion AI é um assistente inteligente com recursos de IA que permite que você termine seu trabalho mais rapidamente e seja mais produtivo.

Vamos imaginar que você esteja criando um esboço para a publicação do seu blog.

Solicite ao Notion AI detalhes como o que você planeja alcançar com o blog e seu público-alvo. Acesse o Notion AI e ele apresentará um esboço para ser compartilhado com sua equipe imediatamente.

Está vendo o que aconteceu aqui?

Você acelerou o processo de redação - não precisa dedicar horas de pesquisa para identificar os pontos essenciais do esboço. Despeje seus pensamentos e aproveite o Notion AI para fazer o trabalho pesado.

Recursos do Notion AI

Abordamos o poder dos recursos de IA na seção anterior; vamos nos aprofundar e explorar os recursos restantes.

Summarizer

Divida um documento inteiro para obter a essência em um piscar de olhos com um resumo de IA. Copie o conteúdo, cole-o em seu espaço de trabalho do Notion e use '/summarize' Se quiser resumir apenas uma seção, realce o texto e clique em 'Ask A'I para obter os resultados.

O Notion AI pode ser seu assistente valioso e ajudá-lo a ter ideias, gerar conteúdo e resumir textos longos

Itens de ação

Escolha o itens de ação de transcrições de chamadas e anotações de reuniões usando itens de ação no recurso de IA. Saiba o que você precisa fazer em seguida e entregue no prazo.

Formatação de conteúdo

Adicione marcadores e peça à IA para transformá-los em um parágrafo. Ou faça o contrário - encontre os pontos críticos de um grande conjunto de dados em marcadores ou resuma-os em uma tabela.

Tom de escrita

Personalize seu estilo de escrita alterando o tom de seu conteúdo existente. Faça-o parecer mais profissional ou pessoal. Não há necessidade de reescrever todo o rascunho novamente - ajuste-o com a IA.

Via Noção

Traduzir

Disponibilize conteúdo para equipes globais traduzindo seu conteúdo existente para vários idiomas usando o Notion AI. Você não precisa contratar uma agência externa.

O Notion AI traduz sua cópia e salva o rascunho no Notion Workspace.

Erros de redação

Corrija erros de ortografia e gramática em seu conteúdo ao escrever em ferramentas de IA como o Notion. O editor integrado destacará os erros para que você possa corrigi-los instantaneamente.

Definição e sinônimos

Defina palavras desconhecidas ao ler um documento no Notion, destacando o texto. Da mesma forma, evite repetir as mesmas palavras com muita frequência usando sinônimos. Basta destacar o texto que deseja substituir e expressar seus pensamentos com mais clareza, sem repetições.

Como usar o Notion AI de forma eficaz?

A esta altura, você já deve saber o poder que o Notion AI traz para o seu trabalho diário. Vamos descobrir alguns casos de uso do Notion AI, começar e levar seu trabalho para o próximo nível.

Simplificar o gerenciamento de projetos

O Notion já é um popular ferramenta de gerenciamento de projetos . A IA permite que as equipes no local de trabalho trabalhem mais rapidamente, com mais detalhes e clareza. Dê a elas mais liberdade para personalizar o contexto de seus projetos usando blocos de IA.

Crie IDs para tarefas específicas para rastreá-las com mais eficiência. Você também pode criar subtarefas, definir novas notificações de nível de página e de propriedade e visualizar os projetos do Figma no banco de dados. O que é mais interessante é que o recurso de preenchimento automático de IA gera automaticamente atualizações de projeto para todas as suas propriedades.

Brainstorm de ideias

Ao fazer um brainstorming de ideias para planejar um projeto ou uma nova campanha criativa, ative o Notion AI com um prompt personalizado que atenda às suas necessidades.

Por exemplo, se você estiver planejando escrever uma nova postagem no blog, mas estiver enfrentando um bloqueio de escritor, peça ao Notion AI para gerar o esboço do blog, tendo em mente os pontos mais relevantes que o público-alvo deseja ler.

Basta selecionar ideias de brainstorming no menu da IA. Sua página do Notion, repleta de novas ideias, lhe dará o tão necessário começo.

Automatizar tarefas de rotina

Um dos melhores casos de uso do Ferramentas de IA como o Notion é sua capacidade de reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas para que sua equipe possa se concentrar em tarefas estratégicas e essenciais.

Usando o aprendizado de máquina, o Notion AI pode extrair números de conteúdo como um e-mail, um menu de contexto, uma tabela simples ou outros ativos digitais.

Da mesma forma, gere relatórios a partir de seu banco de dados em segundos, o que leva horas quando feito manualmente. A redução dos esforços manuais é um ponto sólido que inclina a balança a favor do Notion. Leia Notion vs. ChatGPT se você estiver interessado em uma análise.

Melhorar a comunicação

A comunicação em um local de trabalho global é fundamental para criar um ambiente de trabalho positivo. No entanto, as diferenças culturais e de idiomas são os principais obstáculos que você pode superar com o Notion e o conteúdo gerado por IA.

Traduza mensagens para melhorar a colaboração entre funcionários internacionais que trabalham nos mesmos projetos. Traduza dados de treinamento e contratos oficiais nos idiomas locais para integrar parceiros com facilidade e manter a transparência.

Os recursos de redação de IA também ajudam a fazer um anúncio para toda a empresa, como um comunicado à imprensa. Use o Notion para alterar o tom do conteúdo, corrigir a ortografia e melhorar a redação em geral.

Conduzir reuniões melhores

Um grande fator de desmotivação é deixar seus funcionários desnorteados após uma reunião ou com a sensação de que "isso poderia ter sido um e-mail". Os funcionários têm tempo limitado no trabalho e não têm tempo para reuniões sem sentido.

Anote seus pensamentos ou cole o conteúdo bruto que você tem pronto em outro documento no espaço de trabalho do Notion. Use a tecla de espaço e escolha a opção "resumir" para manter os pontos mais relevantes e essenciais em um texto extenso.

Com a ajuda de outra opção de IA, "itens de ação", informe precisamente à sua equipe o que ela deve fazer após a reunião.

Com o complemento de IA, seus pensamentos não estruturados agora são pontos claros com uma agenda de reunião robusta e tarefas específicas para os funcionários.

Integrar com as ferramentas existentes

Um dos recursos mais fortes do Notion AI que o torna uma ferramenta de inteligência artificial indispensável é a capacidade de integração com ferramentas de terceiros. O Notion tem uma forte reputação de se integrar a muitas ferramentas, facilitando a colaboração.

Com o AI dentro do Notion, os recursos de integração são superalimentados. A IA permite que você defina fluxos de trabalho personalizáveis para várias ferramentas a fim de comunicar os dados com mais clareza.

Imagine que você use outra ferramenta para gerenciamento de tarefas. Ao integrar essa ferramenta ao Notion, a IA analisa o quadro de tarefas, categoriza as tarefas de forma inteligente e sugere dependências. Dessa forma, suas tarefas são automaticamente priorizadas e você toma decisões mais rápidas para planejar ações futuras.

Modelos de IA do Notion

O Notion AI pode ficar ainda melhor? Sim. Enquanto a IA lida com a parte de automação de suas tarefas diárias, os modelos facilitam a execução das tarefas.

O que são modelos do Notion AI?

Os modelos do Notion AI são estruturas ou projetos pré-concebidos e prontos para uso no espaço de trabalho. A estrutura já tem espaços reservados e elementos como tabelas, caixas de seleção e listas que atendem a uma tarefa específica.

Se você quiser criar algo no Notion, escolha o modelo relevante e comece.

Por exemplo, você está contratando um consultor de mídia social para cuidar das postagens de mídia social de ponta a ponta.

Para criar uma descrição de cargo, escolha o modelo de descrição de cargo do Notion com visão geral da empresa e espaços reservados para detalhes do cargo. Preencha os detalhes de cada seção de acordo com suas expectativas para a função. Use o Notion AI para gerar texto para a função automaticamente.

Com modelos pré-criados e IA, você não precisa fazer as coisas do zero, o que aumenta sua produtividade.

Melhores modelos do Notion AI

O Notion oferece mais de 10.000 modelos para você escolher. Essa é uma variedade impressionante para atender às necessidades de sua empresa.

Aqui estão as nossas cinco principais opções de modelos de IA do Notion que você deve considerar na próxima vez que estiver trabalhando em um projeto. Esta não é uma lista exaustiva, e recomendamos que você consulte outras fontes, como a Thomas Frank, um dos melhores modelos do Notion criadores para economizar tempo e esforço.

Modelo de notas de reunião

Este modelo é o layout perfeito para documentar anotações de reuniões e simplificar o processo. Ele tem seções como agendas, participantes, pontos de ação e tarefas de acompanhamento. Há seções claras no modelo do Notion Ferramenta de IA para fazer anotações para fazer anotações, acompanhar tarefas, atribuir responsabilidades e monitorar o desempenho dos membros da sua equipe de forma rápida e fácil.

Modelo de planejador de blog

Esse modelo é ideal para a sua equipe de conteúdo planejar, gerenciar e revisar o conteúdo. Os modelos de banco de dados, como o planejador de blog, tornam-se o ponto de referência único para a sua equipe organizar as publicações do blog de acordo com os hubs. Usando o Notion AI, seus redatores identificarão palavras-chave e receberão dicas sobre a estrutura do conteúdo.

Modelo de coleta de feedback

Esse é um dos modelos gratuitos oferecidos pelo Notion. Obter feedback é essencial para o crescimento de sua empresa - de seus funcionários, clientes em potencial ou usuários existentes. Com esse modelo, colete e organize as informações sem trabalho manual. Depois de fazer isso, o Notion AI identifica temas recorrentes e fornece insights profundos.

Modelo de rastreador de metas Rastrear metas da equipe e mantenha-se atualizado com o progresso. Agrupe as metas de acordo com o projeto, monitore as etapas realizadas pela equipe e visualize o progresso na forma de gráficos ou tabelas simples.

Alcance de vendas

Escrever pode ser trabalhoso para os vendedores. Se você planeja escrever um e-mail para seus clientes anunciando um aumento de preço, normalmente entraria em contato com a equipe de marketing ou de conteúdo para ajudar a escrever o e-mail.

Temos uma equipe de hack de produtividade para você que não requer contato com outras equipes.

Com o Notion AI, preencha as informações da empresa no modelo de contato de vendas, adicione os temas que deseja abordar (aumento de preço) e deixe o Notion AI fazer o resto da mágica.

Imagine que você é uma empresa de software de contabilidade que está planejando uma divulgação de fim de ano para todos os seus clientes. O prompt a seguir é um dos poucos exemplos de como usar o Notion AI.

Informações da empresa - Hayes Corp., criamos um software de contabilidade moderno, de ponta e baseado em nuvem para empresas. Nosso público-alvo são CFOs e gerentes financeiros. Nosso software destina-se a equipes financeiras para facilitar a contabilidade e torná-la menos monótona.

Temas - Contabilidade baseada em nuvem, ano novo = novo planejamento, software de contabilidade barato e mudança de tom para caloroso, mas profissional e autoritário.

Limitações do uso do Notion AI

Como outras ferramentas do setor de IA, o Notion AI tem limitações. Para usar o Notion AI de forma eficiente, você deve conhecer suas limitações antes de começar.

Limites de uso: O Notion AI pode restringir o uso de seus recursos com o único objetivo de garantir o desempenho ideal para todos

Função de bate-papo: Se você precisar de ajuda ao usar os recursos do Notion AI ou se estiver preso na página do Notion, talvez tenha que descobrir por conta própria, pois não há função de bate-papo integrada disponível

Curva de aprendizado: A curva de aprendizado é acentuada e leva algum tempo para que os usuários iniciantes se acostumem com a interface, como o menu de blocos e outros recursos de IA

Vamos dar uma olhada em um poderoso Noção alternativa que supera as deficiências do Notion AI.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Notion AI para sua equipe

O Notion AI é um recurso atraente com maneiras práticas de organizar o trabalho e fazer mais em menos tempo. No entanto, a abundância de recursos faz com que o Notion seja esmagador para novos usuários.

Por isso, aqui está uma rápida visão geral do ClickUp, uma das melhores alternativas para iniciantes Alternativas ao Notion AI .

ClickUp AI e documentos

A IA do ClickUp e Documentos trabalham juntos para transformar uma página vazia em um rascunho repleto de conteúdo valioso e insights usando automação.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Planeje, gerencie, organize e simplifique seu processo de redação do início ao fim com essa alternativa do Notion AI.

Use ferramentas de IA feitas à mão

Por um lado, a redação de documentos é um processo longo e precisa de uma ampla pesquisa de base.

Por outro lado, o ClickUp tem uma série de ferramentas projetadas para equipes ou finalidades específicas e gera conteúdo usando IA.

Marketing por e-mail facilitado com a IA do ClickUp

Imagine que sua equipe de suporte ao cliente queira gerar um relatório de status.

Eles devem escolher 'Support' no menu suspenso de ferramentas de IA e selecionar Status Report nas opções. Em seguida, eles compartilham as instruções com a IA sobre o que desejam no relatório.

O relatório de status estará pronto quando eles clicarem no botão "Generate" (Gerar). A partir daí, a equipe refinará o conteúdo, adicionará dados, destacará textos importantes e compartilhará esse relatório com a liderança.

Resumir o conteúdo

Um dos recursos mais essenciais do Ferramentas de escrita de IA é o resumidor, que ajuda a reduzir os detalhes e a se ater ao básico, independentemente do documento que estiver criando.

Resuma as anotações da reunião em segundos com a IA do ClickUp

Suponha que você cole o conteúdo em documentos do ClickUp a partir de um relatório extenso, mas esteja interessado apenas nos principais insights. Adicione esse conteúdo como uma introdução ao documento usando a opção "Inserir bloco de resumo" Da mesma forma, gere novamente a resposta da IA se você não estiver satisfeito com o resultado ou diga à IA o que deve ser feito em seguida.

Localizar a redação

Seja comunicando-se com sua equipe global ou executando uma campanha de marketing por e-mail específica para um país, traduza o conteúdo para torná-lo mais pessoal para o seu público local.

Comece abrindo seu conteúdo existente no ClickUp Docs.

Destaque o texto, clique em "Traduzir" e escolha o idioma para o qual você deseja traduzir o conteúdo. Insira diretamente esse conteúdo localizado em um local aberto usando a opção "Inserir". Como alternativa, gere um novo texto se você não estiver satisfeito com os resultados.

Além do que abordamos aqui, o ClickUp AI é um assistente de redação completo e um software de tradução ferramenta de edição de documentos que ajuda a corrigir erros de gramática e ortografia. Torne seu conteúdo mais conciso ou mais longo e formate o documento com blocos de conteúdo como cabeçalhos e tabelas.

IA e tarefas do ClickUp

Como um complemento de IA, o ClickUp AI desempenha um papel fundamental na obtenção de visibilidade completa de suas tarefas sem complicar as coisas. Reduza o tempo de organização e monitoramento das tarefas para se concentrar em atribuições mais analíticas.

Extrair tarefa

Faça upload de documentos e o ClickUp AI extrairá automaticamente as tarefas em que sua equipe precisa trabalhar. Você não precisa examinar manualmente cada parágrafo do conteúdo para atribuir tarefas à sua equipe.

Organizar e colaborar

O ClickUp AI cria uma lista de tarefas após extrair as tarefas de seus arquivos. Essa lista de tarefas organiza as tarefas e as compartilha com a sua equipe para colaboração. Isso permite que você e sua equipe se movam rapidamente; use o recurso "organizar e colaborar" para preencher a lacuna entre o planejamento e a execução.

Por exemplo, o CMO pede que você prepare a estratégia de GTM para um produto recém-lançado em uma semana. Copie e cole o conteúdo do e-mail, e o ClickUp AI agendará a lista de tarefas para sua equipe, que poderá ser seguida para cumprir o prazo.

recurso do #### Pro: Modelos de documentação técnica para organizações ocupadas

A documentação técnica clara e concisa ajuda a reduzir os tíquetes de serviço. Em vez de ter que escrever código para buscar dados de diferentes documentos, os modelos do ClickUp são simples e um ótimo ponto de partida para todos na organização.

Mesmo para novos funcionários responsáveis pela manutenção do produto, solução de problemas e criação de uma base de conhecimento wiki, os modelos do ClickUp Modelos de documentação técnica mantenha sua equipe e seus clientes satisfeitos.

Olhe além do Notion AI: escolha o ClickUp para obter os melhores resultados

Para que o Notion AI funcione para você, é preciso ter paciência. A curva de aprendizado acentuada, a falta de suporte por bate-papo e os limites de uso tornarão seu trabalho com ferramentas de escrita de IA mais desafiador do que gerenciável a longo prazo.

Se o Notion AI estiver consumindo seu tempo e energia, é hora de mudar para o ClickUp, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos amigável para iniciantes com recursos de inteligência artificial para ajudá-lo a trabalhar mais rapidamente.

À medida que sua empresa cresce, o tamanho da sua equipe também aumenta. Você precisará de uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos com um recurso de IA para dar suporte ao crescimento de alto nível e gerenciar os dados com eficiência sem tempo de inatividade.

É nesse ponto que o ClickUp é uma excelente opção para sua empresa automatizar operações e otimizar diferentes processos.

Experimente ClickUp AI gratuitamente e tenha uma experiência prática de como a IA transforma seus negócios e torna as equipes mais produtivas.