Testamos os 10 melhores resumidores de documentos com IA em 2024

Como profissionais do conhecimento, passamos dias e semanas lendo e digerindo informações que nos ajudam a melhorar nosso trabalho. Entre a pilha cada vez maior de relatórios do setor, pesquisas com clientes e os e-mails de trabalho e documentos de processo habituais, sempre há algo novo que exige nossa atenção cognitiva.

O pior de tudo? A lista de coisas a serem lidas parece nunca diminuir. Apesar de dedicar tanto tempo a ela diariamente, ainda sinto que preciso me atualizar.

É por isso que estou entusiasmado com os resumidores de IA. Essas ferramentas úteis podem lidar com PDFs de trabalho de 50 páginas ou resumir os pontos principais de longos relatórios de pesquisa em minutos. E se você for como eu, provavelmente já experimentou algumas delas também!

Nesta publicação do blog, falarei sobre alguns dos principais geradores de resumo de IA que minha equipe e eu testamos recentemente. Eles ajudarão você e eu a colocar a leitura em dia mais rápido do que antes e, finalmente, fechar aquelas duzentas e trinta e sete guias abertas.

Aqui vamos nós!

O que você deve procurar nos resumidores de documentos com IA?

Ao compilar esta lista, testei mais de uma dúzia de ferramentas de resumo de IA. Muitas delas empregaram o mecanismo GPT da OpenAI para fornecer resumos concisos. No entanto, também encontrei algumas desenvolvidas com base em modelos proprietários de linguagem grande (LLMs). Embora esses últimos tenham mais opções de personalização, eles também têm preços mais altos.

Veja a seguir o que procurei ao testar esses aplicativos:

Modelo de linguagem : A ferramenta usava um modelo de linguagem grande (LLM) personalizado ou aproveitava modelos existentes como o GPT? E se for o último, qual versão do mecanismo GPT devemos assinar?

: A ferramenta usava um modelo de linguagem grande (LLM) personalizado ou aproveitava modelos existentes como o GPT? E se for o último, qual versão do mecanismo GPT devemos assinar? Personalizações : Posso modificar o tamanho ou o formato do resumo? Talvez dar instruções especiais ou solicitar informações específicas?

: Posso modificar o tamanho ou o formato do resumo? Talvez dar instruções especiais ou solicitar informações específicas? Qualidade do resumo gerado : Avaliei o quanto cada ferramenta captou a essência do documento original. Elas mantiveram o fraseado original e capturaram as frases-chave ou simplificaram a linguagem para facilitar a leitura?

: Avaliei o quanto cada ferramenta captou a essência do documento original. Elas mantiveram o fraseado original e capturaram as frases-chave ou simplificaram a linguagem para facilitar a leitura? Custo : Além do preço, analisei mais a fundo a proposta de "custo-benefício" das ferramentas pagas. As taxas adicionais desbloqueavam recursos úteis ou eram apenas sinos e apitos?

: Além do preço, analisei mais a fundo a proposta de "custo-benefício" das ferramentas pagas. As taxas adicionais desbloqueavam recursos úteis ou eram apenas sinos e apitos? Facilidade de uso: Quão intuitivas e fáceis de usar eram as interfaces? Isso incluía opções de upload de arquivos, extensões do Chrome e navegação na interface do usuário

Para os resumidores de IA que suportam vários idiomas, também testei alguns desses recursos, concentrando-me em sua precisão em francês e espanhol (além do inglês).

Vamos continuar nossa análise e ver como cada ferramenta de resumo de IA se saiu!

Os 10 melhores resumidores de documentos com IA para usar em 2024

Nesta seção, exploraremos resumidores individuais, mostrando seus pontos fortes e fracos para que você possa fazer uma escolha informada.

1. ClickUp: O melhor para gerenciamento de documentos com IA

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de trabalho completa que ajuda você a colaboração em documentos gerenciamento de projetos e comunicações internas em um único aplicativo.

E a melhor parte? Todas essas ferramentas são totalmente integradas ao Cérebro ClickUp . Esse escritor e assistente de IA pode ajudá-lo a fazer tudo, desde encontrar informações e escrever conteúdo até resumir atualizações de projetos e traduzir documentos.

Resumir reuniões

Use o ClickUp Brain para adicionar um resumo a cada documento de transcrição de reunião para ter uma ideia geral da conversa

Tudo o que você precisa fazer é adicionar seus documentos a Documentos do ClickUp (o software integrado de colaboração de documentos) e peça à IA para resumir o texto. Você também pode dar instruções sobre o tom do resumo, o nível de legibilidade e o público-alvo para torná-lo mais contextual.

Crie listas de tarefas a partir de informações extraídas

Outra maneira de usar o ClickUp Brain é pedir que ele encontre algumas informações e, em seguida, crie um documento ou uma lista de tarefas a partir delas. Por exemplo, eu poderia pedir ao ClickUp para me informar sobre o processo de integração na minha empresa e, em seguida, criar uma lista de tarefas de integração no ClickUp para que um novo contratado possa consultá-la.

Converta documentos em listas de tarefas em segundos com o ClickUp Brain

Resuma os tópicos do projeto

Resuma os tópicos do projeto para obter uma atualização rápida do progresso com o ClickUp Brain Projetos do ClickUp também fornece um botão "resumir" para todos os Tarefas do ClickUp e tópicos de comentários. Tudo o que preciso fazer é clicar neste botão para resumir todas as atualizações do projeto . Isso me ajuda a manter-me atualizado sem ter que pesquisar 50 mensagens manualmente.

Resumir atualizações de status

Além disso, você pode usar o recurso Ask AI do ClickUp para receber atualizações de trabalho e acompanhar o progresso semanal (ou diário) da sua equipe.

Use o ClickUp Brain para resumir rapidamente atualizações de projetos, perguntas e respostas do Workspace, relatórios de standup e muito mais

Esse é um recurso conveniente, especialmente para gerentes.

Gere resumos automáticos do progresso do trabalho de sua equipe com o ClickUp's AI Standups

Tudo o que você precisa fazer é adicionar os colegas de equipe cujas atualizações de trabalho você precisa, escolher o intervalo - semanal, diário ou personalizado - e decidir o formato em que deseja apresentá-las. Você pode obter todas as atualizações ou pedir ao ClickUp Brain que lhe forneça um resumo ou uma lista com marcadores. A última opção pode ser útil se você tiver muitas atualizações de trabalho para analisar.

Automatize a geração de resumos

Deseja monitorar vários projetos ao mesmo tempo? Você pode usar o Campos personalizados do ClickUp do ClickUp para adicionar Resumos de AI e Atualizações de projetos de AI como duas colunas em suas tarefas e obter resumos automáticos sem precisar abrir suas atribuições ou projetos todas as vezes.

Gere resumos em massa de seus projetos e tarefas, tornando os resumos de IA um campo personalizado no ClickUp Tasks

Traduzir (e resumir) conteúdo

A comunicação com uma equipe global ou com clientes que não falam inglês pode ser complicada às vezes. Superei isso adicionando meus documentos em inglês e pedindo ao ClickUp Brain para resumi-los em um idioma diferente, que posso compartilhar com meus clientes que não falam inglês.

Crie resumos traduzidos de seu conteúdo com o ClickUp Brain e simplifique a comunicação

Melhores recursos do ClickUp

Resume tudo: De tópicos de projetos anotas de reunião e mensagens de bate-papo, gere um resumo de todo o conteúdo diretamente no ClickUp

De tópicos de projetos anotas de reunião e mensagens de bate-papo, gere um resumo de todo o conteúdo diretamente no ClickUp Adicionar uma caixa de resumo : Dê aos colegas de equipe uma ideia geral de cada documento ou página no ClickUp, inserindo um bloco de resumo gerado automaticamente

: Dê aos colegas de equipe uma ideia geral de cada documento ou página no ClickUp, inserindo um bloco de resumo gerado automaticamente Retire itens de ação : Deixe que o ClickUp Brain analise seus documentos, bate-papos e transcrições de reuniões e faça uma lista de itens de ação ou próximas etapas para você

: Deixe que o ClickUp Brain analise seus documentos, bate-papos e transcrições de reuniões e faça uma lista de itens de ação ou próximas etapas para você Tradução de texto : Gere resumos rápidos de documentos em diferentes idiomas e mantenha as equipes globais na mesma página

: Gere resumos rápidos de documentos em diferentes idiomas e mantenha as equipes globais na mesma página Obtenha resumos no celular: Se estiver usando o ClickUp em seu smartphone, poderá ativar resumos automáticos de seus tópicos de comentários e mensagens da caixa de entrada

Limitações do ClickUp

Não é possível resumir um arquivo PDF diretamente (exceto copiando e colando todo o conteúdo)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do Clicking

G2 : 4.7/5 (9500+ avaliações)

: 4.7/5 (9500+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (4000+ avaliações)

2. Get Digest: O melhor para gerar resumos de tamanhos variados

via Obter o Digest A próxima ferramenta que testei foi o Get Digest, um resumidor de IA simples com uma interface amigável e um resumo avançado de documentos.

O que se destaca nessa ferramenta é que você pode escolher entre vários modos de resumo e determinar o tamanho do resumo. A seção '% of Source' (% da fonte) tem seis opções para escolher - 5, 15, 25, 35, 45 e 55. Quanto maior o número que você escolher, mais longo será o resumo.

Eu recomendaria essa ferramenta de resumo se você souber de quantas informações precisa em um texto. Por exemplo, se você quiser apenas as informações mais importantes de um artigo, poderá escolher "5%". Se quiser a essência de todo o artigo, quase metade do comprimento do artigo, escolha "55".

Mas seu recurso para resumir artigos é limitado - ele fornece um monte de palavras-chave e uma síntese dos pontos principais. Não é possível obter o resumo do documento em um único parágrafo ou solicitar destaques específicos.

Melhores recursos do Get Digest

Gerar resumos colando texto diretamente, inserindo um URL ou carregando documentos PDF

Baixar resumos como arquivos de texto

Obtenha resumos de textos em mais de 33 idiomas

Determine o número de palavras-chave que você pode extrair do texto

Limitações do Get Digest

Tem um limite máximo de 7.000 palavras

Os resumos gerados a partir de URLs foram menos confiáveis e abrangentes do que quando colamos diretamente o texto da fonte ou carregamos um documento

Preços do Get Digest

**Gratuito

Empresarial: A partir de $133 por licença por mês

Obter classificações e resenhas do Digest

G2 : Avaliações não disponíveis

: Avaliações não disponíveis Capterra: Comentários indisponíveis

3. Scribbr: O melhor resumidor de texto livre para pesquisas acadêmicas

via Escriba O Scribbr fornece Ferramentas de escrita com IA para acadêmicos e pesquisadores, com recursos como redação e edição acadêmica, edição no estilo APA, citações e, é claro, resumos.

A melhor parte é que você não precisa se inscrever para usar essa ferramenta de resumo. Você pode até mesmo verificar se o resumo gerado não contém plágio. E isso também é feito gratuitamente. Portanto, se você é um estudante e está procurando ferramentas de resumo econômicas, essa é uma boa opção.

Melhores recursos do Scribbr

Gerar resumos em texto ou em marcadores de seu texto

Personalizar o foco de seu resumo escolhendo palavras-chave

Baixe um arquivo TXT com seus resumos

Use a opção Re-summarize para alterar o tamanho do resumo gerado

Limitações do Scribbr

Como ele tem um limite de 600 palavras, pode ser difícil resumir um artigo longo

Preços do Scribbr

Gratuito

Scribbr avaliações e críticas

G2 : Avaliações não disponíveis

: Avaliações não disponíveis Capterra: Comentários indisponíveis

4. Gerador de resumo: Melhor para estudantes e pessoas que não entendem de tecnologia

via Gerador de resumo Apresentei o Summary Generator - um resumidor de documentos básico com interface de usuário mínima (apenas três botões) - para estudantes ou pessoas sem experiência em tecnologia que podem se sentir intimidadas pelas ferramentas mais avançadas desta lista.

Funciona assim: você adiciona um bloco de texto e ele fornece uma versão mais simples e de fácil digestão, com listas incluídas. Você pode pressionar o botão "Copiar" e colar esse texto em um processador de texto ou bloco de notas.

Como a ferramenta tem recursos mínimos, não é possível fazer download do resumo como um arquivo de texto ou solicitar destaques específicos.

melhores recursos do #### Summary Generator

Gerar resumos concisos e de fácil leitura em segundos

Limitações do Summary Generator

Não é possível gerar resumos personalizados

Os anúncios podem tornar a experiência um pouco confusa

Preços do Summary Generator

**Gratuito

Summary Generator classificações e comentários

G2 : Avaliações indisponíveis

: Avaliações indisponíveis Capterra: Comentários indisponíveis

5. Notta: melhor para resumir transcrições de reuniões

via Notta.ai Como o Notta é principalmente um aplicativo de anotações, ele é muito bom em analisar as nuances do diálogo. Isso o torna a ferramenta perfeita para resumir transcrições de webinars e podcasts.

Gostei de como o Notta cria capítulos para cada resumo de transcrição - parece que você está lendo uma publicação de blog ou um livro, não apenas um monte de marcadores.

Você também pode usar o Notta em seu documentos de recapitulação de reuniões para extrair insights práticos.

melhores recursos do #### Notta

Gerar resumos em capítulos de todas as suas transcrições ecriar documentos de processo* Use modelos personalizáveis para diferentes tipos de reuniões

Compartilhe o texto resumido usando um link

Limitações do Notta

O gerador de resumo está disponível somente no plano pago

Não é possível resumir PDFs ou artigos da Web diretamente

Preços do Notta

Gratuito

Pro: US$ 14,99/usuário por mês

US$ 14,99/usuário por mês Business: $27,99/usuário por mês

$27,99/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Notta classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Indisponível

6. Paraphraser.io: O melhor resumidor de textos longos gratuito

via Paraphraser.io Deseja resumir documentos grandes? O Paraphraser.io é uma ótima opção. Tentei resumir um artigo científico de 15.000 palavras e os resultados foram ótimos.

Ele também mostra detalhes como o número de palavras, caracteres, frases e parágrafos do texto original. Isso ajuda a comparar o resumo com o original. No entanto, não é possível criar resumos personalizados com base em itens como tom ou palavras-chave.

Embora o Paraphraser.io também permita que você gere resumos em forma de marcadores, em alguns casos, eu os achei desconexos e sem o contexto original. Também testei seus recursos de resumo em francês, e os resultados foram bons.

Melhores recursos do Paraphraser.io

Gera resumos em nove idiomas, incluindo francês, turco e português

Parafrasear o resumo gerado para maior simplificação

Verificação de plágio e erros gramaticais como parte do plano gratuito

Resuma facilmente artigos longos e documentos acadêmicos

Limitações do Paraphraser.io

Não há solicitações de resumo

Alguns recursos da interface do usuário, como o controle deslizante de tamanho do resumo, podem ser confusos

Preços do Paraphraser.io

**Gratuito

Basic: A partir de US$ 7/usuário por mês

A partir de US$ 7/usuário por mês Enterprise: A partir de US$ 35/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Paraphraser.io

G2 : Avaliações não disponíveis

: Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

7. Jasper: Melhor para equipes empresariais

via Jasper O Jasper é conhecido por ser um gerador de conteúdo de IA criado para equipes empresariais. Mas um de seus recursos também inclui o resumidor de texto com IA.

Fiz o upload do meu texto para o Jasper e gerei resumos usando um dos três prompts de resumo padrão e o meu próprio prompt. Embora os prompts padrão funcionem bem, você obterá melhores resultados se adicionar mais contexto aos seus prompts personalizados.

Um recurso que me impressionou foi a opção "Audience" (Público), que gera o resumo para diferentes tipos de público. Por exemplo, recebi um resumo bastante fácil de entender de um artigo relacionado a NFT.

O Jasper oferece uma avaliação gratuita de 7 dias (é necessário um cartão de crédito) para que você possa explorar seus recursos antes de comprar.

Melhores recursos do Jasper

Gerar resumos em mais de 25 idiomas

Use a extensão do Jasper para o Chrome para resumir e-mails e o Google Docs facilmente

Use o AI Copilot para criar resumos com a voz e o tom de sua marca

Limitações do Jasper

Não há plano gratuito

Não resume PDFs

Preços do Jasper

Creator: $49/assento por mês

$49/assento por mês Pro: $69/assento por mês

$69/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jasper

G2 : 4.7/5 (mais de 1200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1800 avaliações)

8. Writesonic: O melhor resumidor de texto com IA para gerar ganchos de marketing

via Writesonic Embora o Writesonic use o LLM da OpenAI para resumir, ele foi treinado especificamente para conteúdo de marketing. Isso o torna um ótimo gerador de resumos para profissionais de marketing. Por exemplo, você pode pedir que ele gere um gancho para publicações em mídias sociais com base em um artigo de formato longo. E você pode gerar novamente o resumo para variação.

Um recurso particularmente bom é o Article Writer 6. Tudo o que tive de fazer foi fornecer um tópico (demonstrações interativas) e escolher algumas referências. O Writesonic criou um rascunho com informações de todas essas referências em apenas alguns minutos. Ele também cita referências, de modo que você pode voltar a esses artigos para uma pesquisa mais profunda.

Uma grande economia de tempo para escritores na fase de pesquisa e esboço!

Melhores recursos do Writesonic

Resuma várias postagens de blog e reescreva-as como um artigo longo

Crie resumos específicos de canais de seus artigos com apenas um clique e distribua-os facilmente

Gerar resumos em mais de 25 idiomas, incluindo francês, espanhol e japonês

Limitações do Writesonic

A qualidade do resumo depende do número de créditos. Portanto, gerar resumos de qualidade superior pode ser caro

Preços do Writesonic

**Padrão: $99 por mês (inclui 1 membro da equipe)

Profissional: $199 por mês (inclui 3 membros da equipe)

$199 por mês (inclui 3 membros da equipe) Avançado: $399 por mês (inclui 5 membros da equipe)

Classificações e resenhas da Writesonic

G2 : 4.7/5 (mais de 1900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1900+ avaliações)

9. Gimme Summary AI: o melhor resumidor de artigos da Web gratuito para navegadores Chrome

via Loja virtual do Chrome Quantas vezes você já marcou um artigo como favorito para ler mais tarde porque estava com pouco tempo? Com as extensões do navegador Chrome ou Brave do Gimme Summary AI, posso ter uma visão geral dos principais pontos de discussão de qualquer artigo da Web em poucos segundos.

A melhor parte? Não preciso copiar e colar artigos em guias diferentes para obter o resumo.

No entanto, como o Gimme Summary AI foi desenvolvido com base no ChatGPT, sou solicitado a acessar a janela do ChatGPT para autenticação quando peço para gerar um resumo, o que pode ser inconveniente.

Melhores recursos do Gimme Summary AI

Gerar resumos de artigos da Web com um clique, diretamente da página da Web

Obtenha resumos de IA gratuitos sem anúncios ou necessidade de fornecer seus dados

Limitações do Gimme Summary AI

Suporta somente inglês

Como é um projeto de código aberto, às vezes pode apresentar bugs

Preços do Gimme Summary AI

**Gratuito

Gimme Summary AI classificações e resenhas

G2 : Avaliações indisponíveis

: Avaliações indisponíveis Capterra: Comentários indisponíveis

10. Copy.ai: melhor para resumir documentos em massa

via Copy.ai Às vezes, até mesmo resumir o conteúdo pode se tornar uma grande perda de tempo, especialmente se você for um profissional de marketing que precisa resumir blogs em tópicos para a mídia social ou um estudante de pesquisa que precisa ler cem artigos de pesquisa diferentes para um trabalho que está escrevendo.

Nesse caso, o Copy.ai é a escolha perfeita. Seu recursos de automação do fluxo de trabalho de documentos permitem que você agilize o processo de compactação.

Eu o usei para redigir uma postagem de blog sobre liderança inovadora. Simplesmente criei um prompt de resumo descrevendo meus requisitos específicos. Em seguida, o Copy.ai condensou minhas entrevistas com especialistas, compilando os pontos principais de cada conversa em um resumo único e conciso.

Melhores recursos do Copy.ai

Use os modelos de resumo do Copy.ai para escrever seus 'prompts de resumo' e economizar tempo

Crie fluxos de trabalho automatizados para gerar vários resumos de documentos ou até mesmo resumos de diferentes versões de um documento com um único prompt

Gere meta títulos e descrições otimizados para SEO para as postagens do seu blog com apenas um clique

Limitações do Copy.ai

Os fluxos de trabalho automatizados só estão disponíveis nos planos pagos

O Copy.ai não resume artigos da Web a partir de URLs

Preços do Copy.ai

**Gratuito

Inicial: $49/usuário por mês

$49/usuário por mês Avançado: $249 para 5 usuários por mês

Avaliações e críticas do Copy.ai

G2 : 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (60 avaliações)

Gere resumos e compreenda os pontos principais imediatamente com o ClickUp

Se você estiver procurando um gerador de resumo de IA para o trabalho - para resumir documentos, tópicos de bate-papo, transcrições de reuniões e outros -, minha principal sugestão é o ClickUp. Precisa dos pontos principais de uma reunião em tópicos para uma análise rápida? Ou talvez você queira destacar as mensagens de uma pessoa em uma conversa de bate-papo? Tudo isso é possível com o ClickUp Brain.

Concordo que gerar resumos pode lhe poupar muito tempo. Mas por que parar por aí? Por que não investir em uma plataforma que faz muito mais para simplificar seu trabalho e economizar seu tempo?

É por isso que recomendo o ClickUp. Além de resumir textos, ele também pode ajudá-lo a gerenciar projetos, colaborar com sua equipe e organizar suas tarefas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e obtenha experiência prática com os recursos de resumo de IA do ClickUp.