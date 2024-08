10 modelos gratuitos de resumo de projeto no ClickUp e Excel

Às vezes, até mesmo os projetos, processos e reuniões mais complexos precisam de um resumo simples. É nesse momento que você procura um relatório de resumo do projeto.

Quer se trate de um razão geral ou um resumo das demonstrações financeiras, o relatório certo pode fazer toda a diferença para ajudá-lo a simplificar o gerenciamento de projetos. Eles permitem que você reduza conceitos complexos a sinopses simples que mantêm a equipe do projeto e outras partes interessadas informadas sem tomar muito tempo do seu dia.

Mas é claro que você não quer criar cada resumo de projeto do zero. Você precisa estruturas de gerenciamento de projetos que permitem que você dedique o máximo de tempo possível ao trabalho real e o mínimo de tempo necessário à elaboração de relatórios - tudo isso sem deixar de fazer com que esses relatórios pareçam ótimos e úteis.

Isso parece uma tarefa impossível? Não com um modelo de resumo de projeto que atenda às suas necessidades e ao tipo de projeto! Vamos nos aprofundar.

O que é um modelo de resumo de projeto?

Um modelo de resumo de projeto é um relatório com pontos de preenchimento em branco para resumir rapidamente os detalhes do projeto e o status atual do trabalho para todos os participantes do projeto. Ele é condensado nos detalhes mais específicos necessários, geralmente envolvendo apenas uma única página ou tela, para que os membros da equipe do projeto vejam exatamente o que precisam saber em um relance.

Ao mesmo tempo, seu modelo de resumo de projeto precisa ser flexível e personalizável para todos os tipos de gerentes de projeto ou líderes de equipe. Os resumos de projetos - ou propostas de projetos - registram os detalhes mais importantes, como marcos do projeto e cronogramas sem explicar demais os processos.

Esse tipo de documento também deve ser adaptado ao seu público-alvo.

Visualize os marcos do projeto com a visualização de Gantt no ClickUp

_Seu cliente realmente precisa dos detalhes minuciosos? Ou sua equipe jurídica precisa de uma explicação mais detalhada?

Seu modelo de resumo de projeto pode mudar dependendo do estágio do projeto. Portanto, é provável que você queira incluir um sumário executivo do projeto em seu resumo geral proposta de projeto mas você deve saber que esses detalhes podem mudar sua resultados do projeto quando o trabalho de fato começar.

O que faz um bom modelo de relatório resumido de projeto?

Como os relatórios de resumo do projeto devem ser flexíveis, os modelos em que são construídos devem seguir o mesmo padrão. Não existe um "melhor" modelo de resumo de projeto que sirva para todos, simplesmente porque diferentes tipos de projetos e públicos exigirão uma abordagem exclusiva.

Com isso em mente, os melhores modelos de relatório de resumo de projeto compartilham alguns recursos comuns:

Uma seção de visão geral simples que permite ao criador ou gerente de projeto resumir o projeto em algumas palavras ou frases

Uma visão geral dos marcos do projeto, cronogramas, orçamentos e quaisquer outros recursos tangíveis que funcionem como barreiras para o trabalho

Um local de destaque para listar o proprietário do projeto para que qualquer leitor possa entrar em contato com perguntas ou observações

Uma visão geral dekPIs de gerenciamento de projetos e o progresso que o projeto fez em relação a eles

Uma seção para conclusões claras, curtas e acionáveis que descreva as próximas etapas necessárias para a equipe do projeto

Além disso, o importante é encontrar o modelo de relatório de resumo do projeto certo para suas necessidades. Analise algumas das opções populares na lista abaixo antes de fazer sua escolha.

10 modelos de resumo de projeto para usar em 2024

Não sabe por onde começar? Não se preocupe - nós encontramos os modelos certos para você. Confira nossos favoritos nesta lista de 10 modelos gratuitos de resumo de projeto para acompanhar o progresso, fornecer informações financeiras ou um simples resumo dos detalhes do projeto.

Independentemente do seu setor, temos certeza de que você encontrará um ou mais modelos nesta lista que funcionam para você.

1. Modelo de resumo de projeto ClickUp

Forneça uma visão geral do plano de negócios completo de sua organização

Começaremos com um modelo que é tão simples quanto poderoso. O Modelo de resumo executivo de projeto da ClickUp transmite todas as informações que você precisa transmitir rapidamente, em um formato fácil de completar.

Como a maioria dos modelos de sumário executivo se o relatório for elaborado com base em um modelo de resumo executivo, este relatório inclui uma seção de visão geral juntamente com um descrição do produto/serviço análise de mercado e resumo financeiro. Combinados, os campos dessas seções foram criados para resumir um plano de negócios completo. No entanto, esse modelo de relatório resumido pode ser facilmente ajustado para recapitular também um plano de produto.

Para os que têm dificuldade com palavras, o código de cores facilita o acompanhamento do modelo de resumo do projeto. O mesmo acontece com uma seção de conclusão simples que inclui campos de recomendações e informações de contato. Juntando tudo isso, este modelo de relatório de resumo de projeto é muito fácil de usar e completo.

2. Modelo de relatório resumido do ClickUp

Reúna todos os detalhes em um formato de resumo executivo e apresente-os de forma organizada

É hora de se aprofundar um pouco mais. O Modelo de relatório resumido do ClickUp ainda mantém o alto nível, mas se aprofunda em alguns dos detalhes sobre os quais os participantes e a equipe do projeto sempre o incomodam.

Além da seção de introdução superior, você encontrará alguns campos expansíveis que o ajudarão a incluir informações como:

Riscos e problemas do projeto

Resoluções propostas para esses problemas

Outras descobertas

Itens de ação

Recomendações para o futuro

O melhor de tudo é que resumos de projetos como esse colocam todas essas informações complexas em um formato simples e fácil de entender. Funciona perfeitamente ao lado de um modelo de relatório de progresso que apresenta mais detalhes sobre a linha do tempo do projeto. E se os dois relatórios estiverem na mesma plataforma, essa integração se tornará ainda melhor.

3. Modelo de resumo do programa ClickUp

Mantenha sua equipe informada sobre os detalhes importantes sem ter que ler um documento mais longo

Não há nada como uma solução simples para resumir uma questão complexa. O Modelo de resumo de programa da ClickUp foi projetado especificamente para essa versatilidade, ajudando você a criar uma visão geral rápida de uma empresa maior ou de um plano de projeto .

É difícil exagerar o quanto esse modelo de resumo de projeto é realmente simples. Comece com um resumo do problema para o qual o projeto é necessário em primeiro lugar e, em seguida, passe para as notas altas sobre como o projeto o resolve.

Como bônus, é possível marcar o cabeçalho não apenas com o nome da sua empresa, mas também com seu logotipo e informações de contato. Pense no modelo de resumo do programa como uma folha de rosto.

Se o seu público-alvo receber apenas esses poucos detalhes, ele ainda saberá exatamente por que o projeto existe e como ele resolve o problema para o qual foi criado. E, em sua essência, não é disso que se trata o gerenciamento de projetos?

4. Modelo de relatório de resumo da folha de pagamento do ClickUp

Forneça um registro dos pagamentos de seus funcionários usando este modelo de relatório de resumo da folha de pagamento

Não adoramos a folha de pagamento? A verdade é que alguns dos cálculos e comunicações financeiras mais delicados podem ser bastante simplificados com o modelo certo de relatório resumido de projeto. O Modelo de relatório de resumo da folha de pagamento do ClickUp pode se tornar o modelo de resumo de projeto para sua empresa.

Faça o download deste modelo de folha de pagamento e você obterá campos preenchíveis que criam uma visão geral fácil das informações relacionadas à folha de pagamento de todos os seus funcionários, incluindo:

Informações básicas do funcionário

Pagamentos e deduções

Atividade acumulada no ano

Créditos de folgas remuneradas

Resumo do pagamento líquido

Comentários e observações adicionais

Como tudo acontece no ClickUp, você também pode rastrear quem é o proprietário de cada relatório de resumo do projeto, quem contribuiu e a data da última atualização. Dessa forma, você sempre terá acesso às informações mais recentes ao calcular, avaliar e compartilhar informações importantes sobre a folha de pagamento.

5. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Use o modelo de grupos de contas do ClickUp para organizar os títulos de suas contas em seus respectivos grupos de contas.

Falando em finanças: os orçamentos se tornam complexos rapidamente e, sem o relatório certo, é fácil perder o controle das despesas individuais. É por isso que o Resumo do modelo de contas financeiras do ClickUp entra em ação.

Trata-se de um relatório simples de resumo de projeto baseado em duas dimensões: contas individuais e grupos de contas. A visualização padrão se concentra nas contas como itens de linha, permitindo que você rastreie itens de linha como dinheiro, móveis, contas a receber, equipamentos da loja e muito mais.

Enquanto isso, os grupos de contas criam categorias abrangentes, como dinheiro, equipamentos e contas a receber, que serão importantes para a proposta geral do projeto.

Mas isso é apenas o começo. Depois de criar o resumo, você também pode exibir uma visualização baseada em lista ou em notas para os grupos de contas ou adicionar campos personalizados, como o tipo de conta, crédito versus débito e muito mais. Independentemente da visualização ou dos campos personalizados escolhidos, a visão geral permanece simples, ajudando você e a sua equipe a manter o controle dos orçamentos a qualquer momento.

Bônus: experimente isto_

**Modelos de escrituração contábil

!

6. Modelo de documentação do projeto ClickUp

Acompanhe os registros de gerenciamento de projetos que você produziu ao longo de um projeto

Às vezes, você só precisa de um bom documentação do projeto para ajudar todos a manter o controle e continuar justificando o trabalho para as partes interessadas externas. O Modelo de documentação de projeto da ClickUp é uma oportunidade perfeita para manter esse registro.

É um modelo especialmente útil para a sua própria equipe de projeto. Destaque os principais membros da equipe, juntamente com suas funções e responsabilidades no projeto. Descreva as ações, os métodos e as diretrizes de que todos no projeto precisam para mantê-lo em andamento. Você pode até mesmo vincular ou resumir o plano, a linha do tempo e o orçamento do projeto.

Parece complexo? Este modelo garante que não precisa ser. Basta preencher alguns campos e ele estará pronto para ser compartilhado com todos que quiserem saber do que se trata o projeto e como o trabalho será realizado.

7. Modelo de resumo executivo do quadro branco do ClickUp

Um sumário executivo usando o recurso Whiteboard do ClickUp é um componente essencial de seu plano de negócios

Assim como o primeiro modelo de resumo de projeto desta lista, o Modelo de resumo executivo de quadro branco do ClickUp ajuda você a criar um sumário executivo. Mas aqui está o ponto alto: este modelo usa o Whiteboard do ClickUp, o que o torna ainda mais flexível.

Talvez você já saiba Solução de quadro branco do ClickUp como uma ferramenta de comunicação visual intuitiva. As equipes podem usá-lo para trabalhar juntas, fazer brainstorming e visualizar ideias complexas. Agora, imagine o poder de um resumo executivo que usa os mesmos conceitos básicos.

É claro que o seu sumário executivo provavelmente precisa vir de uma única entrada. Ainda assim, a mesma funcionalidade de arrastar e soltar que torna o recurso Whiteboard do ClickUp tão atraente pode ajudá-lo aqui também, criando resumos flexíveis para garantir que todos estejam na mesma página.

8. Modelo de relatório da diretoria do ClickUp

Os relatórios da diretoria fornecem os detalhes que os membros da diretoria precisam saber antes de uma reunião e funcionam como um guia de referência

Ah, as reuniões do conselho. Todos nós precisamos delas e todos nós (às vezes) as tememos. Imagine a diferença que você pode fazer com um relatório simples e otimizado que forneça ao conselho todas as informações de que ele precisa em um piscar de olhos. É isso que o Modelo de relatório da diretoria da ClickUp pode fazer.

Comece com a marca básica de sua empresa e os destaques do relatório. A partir daí, você pode entrar em seus relatórios de receita, relatórios de produtividade e outras áreas-chave de foco. O desempenho de vendas e os relatórios de KPI, juntamente com uma avaliação honesta de quaisquer desafios e obstáculos, têm sua própria seção.

Obviamente, você também pode criar links para relatórios mais longos que vão além dos destaques. Por exemplo, sua diretoria pode estar interessada em um plano de produtividade projetado para lidar com os obstáculos atuais. Desde que tudo tenha sido criado no ClickUp, os links são naturais e intuitivos.

9. Modelo de resumo do status do projeto no MS Word

via Template.net

Se você só precisa de uma visão geral narrativa rápida do status de um projeto, este Status do projeto O modelo de resumo pode ser o ideal para você. Ele inclui quatro seções básicas, cada uma projetada para ocupar um único parágrafo:

Uma visão geral do projeto, incluindo a data de início, o objetivo e quaisquer KPIs. Essa seção deve permanecer consistente com cada relatório

Uma lista de administradores, que são os principais líderes, participantes e empresas envolvidas na conclusão do projeto

A seçãostatus do projetoo status do projeto /%href/, com espaço para adicionar o máximo de detalhes possível sobre o progresso em direção à meta e quaisquer outros destaques importantes

Uma lista com marcadores de problemas que podem impedir que o projeto seja bem-sucedido se não forem resolvidos

Como em muitos modelos desta lista, a beleza dessa opção é sua simplicidade. Você só precisa do Microsoft Word para criar um resumo do status do projeto atraente e fácil de ler sempre que precisar.

10. Modelo de resumo executivo de projeto do Google Docs

via Template.net

Este modelo de resumo executivo de projeto é semelhante à versão do MS Word acima, embora contenha algumas nuances além do fato de ter sido criado especificamente para o Google Docs:

Uma seção para os benefícios do projeto, descrevendo em mais detalhes por que o projeto precisa ser concluído

Escopo do projeto, permitindo que você destaque exatamente o que pode ou não ser realizado e quais recursos são necessários

Operação do projeto, criada para fornecer contexto sobre como o projeto será executado

O modelo pode ser facilmente impresso e baixado, o que o torna ideal para compartilhar rapidamente as principais informações sobre qualquer projeto com as partes interessadas externas ou secundárias.

Resumindo os melhores modelos de resumo de projeto

Qual a utilidade de um modelo se ele não facilitar seu trabalho? E qual é a utilidade de um modelo de resumo de projeto se ele não o ajudar a resumir rapidamente seu projeto?

Como você pode ver, temos tudo o que você precisa. Escolha qualquer um dos modelos acima para começar a simplificar a comunicação do seu projeto. Todos esses modelos podem ajudá-lo a criar os relatórios rápidos de que seus principais participantes precisam para se manter informados.

E se você precisar ir ainda mais longe, por que não otimizar todo o seu sistema de gerenciamento de projetos?

Use ClickUp como o aplicativo de produtividade para acabar com todos os aplicativos de produtividade. É mais do que apenas gerenciamento de projetos e tarefas: são quadros brancos, painéis, funcionalidade de bate-papo, definição de metas e muito mais. E, sim, isso também inclui todos os modelos de resumo de projeto de que você precisa para ter sucesso em qualquer setor e para qualquer público.

Os resumos de projeto do ClickUp e Documentos são apenas o começo. Nossa biblioteca de modelos abriga inúmeros outros modelos, de contabilidade a design e de vendas a suporte. Com uma versão de conta gratuita que inclui 100 MB de armazenamento gratuito, tarefas e membros ilimitados e mais de 1.000 integrações, é difícil encontrar um motivo para não se inscrever. Comece sua jornada no ClickUp hoje mesmo .