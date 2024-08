10 Geradores de descrição de produtos revolucionários em 2024

Como gerente de produtos, você está ocupado sonhando com estratégias, funções e recursos para os produtos mais recentes da sua empresa. Isso é muita responsabilidade, especialmente quando você está encarregado de dezenas de linhas de produtos.

Mas seu trabalho não termina quando um produto entra no ar. Agora você precisa compor a descrição perfeita do produto que aparecerá bem nos mecanismos de pesquisa e influenciará as decisões de compra dos compradores.

Sem pressão, certo?

Um negócio de comércio eletrônico depende da otimização de todas as facetas dos seus produtos, incluindo as descrições. Se você não tem a capacidade de lidar com a redação de centenas de produtos ou de se adequar às palavras-chave de SEO, um gerador de descrição de produtos faz grande parte do trabalho para você.

Neste guia, explicaremos o que você deve procurar em um gerador de descrição de produtos e 10 ferramentas para criar descrições de produtos de qualidade!

O que é um gerador de descrição de produtos?

Um gerador de descrição de produto é uma ferramenta automatizada que ajuda os redatores a criar descrições exclusivas e otimizadas para os produtos. Essas ferramentas usam algoritmos para gerar automaticamente descrições com base nas especificações, nos recursos e nos benefícios de um produto. Elas também levam em conta fatores importantes, como palavras-chave de SEO, voz da marca e público-alvo, para garantir que as descrições geradas sejam eficazes para impulsionar as vendas.

O que você deve procurar em uma ferramenta de geração de descrição de produto?

A IA (inteligência artificial) não está fora de seu trabalho. Na verdade, a IA facilita muito para os gerentes de produtos escreverem descrições de produtos atraentes, otimizadas para SEO e ajustadas às expectativas do seu público-alvo.

Embora você tenha a liberdade de escolher qualquer texto ferramenta de escrita para acelerar o trabalho, você obterá mais valor dos geradores de descrição de produtos com estes recursos:

Criação de conteúdo amigável para SEO: Os compradores encontram sua loja de comércio eletrônico por meio de pesquisa orgânica. Opte por uma ferramenta de escrita com IA que ajude na pesquisa de palavras-chave e gere boas descrições de produtos com boa classificação na pesquisa

A tecnologia de IA gera texto, mas não há garantia de que será um texto bom. Opte por um gerador de descrição de produtos que seja capaz de corresponder ao tom de voz de sua marca Cópia sem plágio: O plágio é um grande problema. Procure por umFerramenta de IA que ofereça mais do que uma simples paráfrase, que os mecanismos de pesquisa e os compradores podem detectar. Você precisa de uma ferramenta que gere descrições de produtos exclusivas que agreguem valor ao seu público-alvo

O plágio é um grande problema. Procure por umFerramenta de IA que ofereça mais do que uma simples paráfrase, que os mecanismos de pesquisa e os compradores podem detectar. Você precisa de uma ferramenta que gere descrições de produtos exclusivas que agreguem valor ao seu público-alvo Modelos de descrição: O gerador de descrição de produtos com IA certo não apenas escreve textos de alta conversão, mas também deve oferecer vários modelos para as descrições de seus produtos. Escolha um gerador com modelos para páginas de produtos, títulos de produtos e textos de produtos

Os 10 melhores geradores de descrição de produtos para usar em 2024

O uso de um gerador de descrição de produto com IA ajuda você a economizar tempo, superar o bloqueio do escritor e escrever um texto eficaz. Embora seja importante revisar tudo o que a IA escreve para você, essa tecnologia automatiza uma das partes mais demoradas do marketing de comércio eletrônico.

Mas nem todos os geradores de descrição de produtos são eficazes para marcas de comércio eletrônico. Aqui estão os 10 melhores geradores de descrição de produtos com IA em 2024.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Bem, o que podemos dizer? Em nossa humilde opinião, o ClickUp é a melhor ferramenta de geração de descrição de produtos do mercado, mas temos evidências sólidas para comprovar isso.

Não só o ClickUp AI o ClickUp AI não só planeja estratégias de marketing, mas também gera slogans, faz brainstorming de nomes de produtos e até mesmo planeja eventos (sim, é verdade). O que você leva 30 minutos para escrever leva apenas 30 segundos com o ClickUp AI.

Como o ClickUp também é um software de gerenciamento de projetos todos os seus estratégias relacionadas ao produto os projetos, o trabalho, as tarefas, as comunicações e as ferramentas de IA estão em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre plataformas diferentes!

Use o ClickUp AI para resumir longas folhas de especificações técnicas em descrições fáceis de ler com apenas um clique. Nossos robôs mágicos até sugerem edições para tornar as descrições de seus produtos mais claras. Além disso, os cabeçalhos e tabelas pré-estruturados do ClickUp significam que você obtém conteúdo perfeitamente formatado e pronto para ser conectado à sua loja de comércio eletrônico.

Ah, e o ClickUp AI não é apenas para equipes de produtos! Temos mais de 100 ferramentas de IA com prompts personalizados para diferentes departamentos e casos de uso.

Melhores recursos do ClickUp

Formatação pré-estruturada: Acelere o processo de redação da descrição com modelos prontos para a ação. O ClickUp oferece a você modelos prontos com marcadores, formatação e layouts comprovados para aumentar as taxas de conversão

Acelere o processo de redação da descrição com modelos prontos para a ação. O ClickUp oferece a você modelos prontos com marcadores, formatação e layouts comprovados para aumentar as taxas de conversão Modelos: O ClickUp vem com vários modelos para acelerar todo o ciclo de desenvolvimento do produto comsem necessidade de codificação, deestratégia de produto para execução

O ClickUp vem com vários modelos para acelerar todo o ciclo de desenvolvimento do produto comsem necessidade de codificação, deestratégia de produto para execução Edição de cópia: As descrições de seus produtos são tão eficazes quanto poderiam ser? Saia de sua própria cabeça e deixe que a IA do ClickUp edite as descrições de seus produtos para obter clareza, tom e gramática

As descrições de seus produtos são tão eficazes quanto poderiam ser? Saia de sua própria cabeça e deixe que a IA do ClickUp edite as descrições de seus produtos para obter clareza, tom e gramática Nomeação: Pare de se preocupar com o nome do seu produto mais recente. A IA do ClickUp gera rapidamente uma lista de nomes com base em seus parâmetros

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI não está disponível nos planos gratuitos

A cópia da IA não é perfeita, portanto, você ainda precisará revisar a cópia antes de colocá-la no ar

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Magiscriptor

Via Magiscriptor Escrever descrições de produtos é muito fácil com o Magiscriptor. Os vendedores do eBay e da Amazon usam esse gerador de descrição de produtos com IA para escrever textos de marketing para qualquer nicho de comércio eletrônico.

Para usar o Magiscriptor, abra o aplicativo e digite três ou quatro palavras-chave. A partir daí, o algoritmo de IA gerará alguns parágrafos para a descrição do produto. O objetivo dessa ferramenta é escrever descrições de alta conversão que destaquem os recursos do seu produto e, ao mesmo tempo, atraiam os mecanismos de pesquisa com a densidade correta de palavras-chave.

Melhores recursos do Magiscriptor

Balanceamento da frequência de palavras-chave

Descrições otimizadas para SEO

O preço funciona com base em créditos, portanto, você só paga pelo que usar

Limitações do Magiscriptor

O Magiscriptor é baseado principalmente em aplicativos. Seu aplicativo da Web está disponível apenas em modo beta, portanto, pode não ser adequado para usuários de desktop

Talvez seja necessário passar por vários créditos para criar descrições breves de produtos do jeito que você gosta

Preços do Magiscriptor

Inicial: US$ 4,99 por 100 créditos

US$ 4,99 por 100 créditos Basic: US$ 9,99 por 220 créditos

US$ 9,99 por 220 créditos Silver: $14,99 por 330 créditos

$14,99 por 330 créditos Ouro: $19,99 por 450 créditos

Magiscriptor avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Jasper

Via Jasper O Jasper se apresenta como uma IA de marca que você treina para corresponder exatamente ao seu tom e voz. Ele até mesmo examina suas páginas da Web para detectar automaticamente seu tom, gramática e muito mais.

O Jasper funciona usando IA generativa para escrever descrições de produtos envolventes em menos tempo. Como pode ser treinado, o Jasper é uma boa opção para empresas com um estilo de redação exclusivo.

O Jasper vem com uma biblioteca de modelos, um tradutor automático e uma ferramenta para gerar resumos de campanhas de marketing, de modo que ele também pode lidar com mais do que descrições de produtos.

Melhores recursos do Jasper

Escolha entre tons atrevidos, formais e outros

Extensão do navegador

Tradução automática

Limitações do Jasper

Alguns usuários têm dificuldade em solicitar a IA

Outros usuários relatam resultados de texto de baixa qualidade

A avaliação gratuita é limitada, portanto, alguns usuários dizem que não tiveram uma boa noção da plataforma

Preços do Jasper

Creator: US$ 49/mês para um usuário, cobrado anualmente

US$ 49/mês para um usuário, cobrado anualmente Equipes: US$ 125/mês para três usuários, cobrados anualmente

US$ 125/mês para três usuários, cobrados anualmente Empresas: Entre em contato para saber o preço

Jasper ratings and reviews

4. Copy.ai

Via Copy.ai Você trabalha em um setor regulamentado? Normalmente, a IA é proibida porque suas entradas não são privadas, mas Copy.ai é diferente. É uma tecnologia compatível com SOC 2 Tipo II e atende à SSAE 18.

Sabemos que são muitos acrônimos, mas isso se resume ao fato de que esse gerador de descrição de produtos é melhor para empresas que se preocupam com a privacidade.

Use Copy.ai para escrever descrições de produtos, bem como conteúdo de mídia social, texto de vendas, texto de página de destino e conteúdo de blog.

Diga ao Copy.ai que você deseja descrições de produtos, insira os pontos principais, escolha o tom e a IA gerará vários resultados. Escolha as opções que mais lhe agradam, refine-as e adicione-as à sua loja on-line.

Melhores recursos do Copy.ai

Conformidade incorporada

mais de 90 ferramentas e modelos para escrever descrições de produtos exclusivas

Editor integrado para reescrita

Limitações do Copy.ai

Não é capaz de gerar textos longos em comparação com outras ferramentas de geração de descrições de produtos

O Copy.ai não oferece integrações de terceiros

O suporte só está disponível por e-mail

Preços do Copy.ai

**Gratuito

Pro: US$ 36/mês para cinco usuários, cobrados anualmente

US$ 36/mês para cinco usuários, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

4,8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

5. Escritura eletrônica

Via WritesonicWritesonic é uma ferramenta de redação com IA para todos os tipos de trabalho. Ela lida com blogs, textos de e-mail, textos de anúncios e muito mais. Para empresas de comércio eletrônico, você pode usar o Writesonic para compor descrições de produtos, listas de recursos e títulos.

O Writesonic solicita um pouco mais de informações básicas do que outros geradores de descrição de produtos, portanto, há uma chance maior de gerar conteúdo de alta qualidade com menos edições. Se você estiver muito ocupado para encontrar palavras-chave relevantes, o Writesonic gera até mesmo listas de palavras-chave para as descrições de seus produtos.

Melhores recursos do Writesonic

Modelos de redação de IA específicos da plataforma

Gerador de páginas de destino

Resumidor de texto

Limitações do Writesonic

O preço baseado na contagem de palavras pode prejudicar as grandes marcas de comércio eletrônico

O Writesonic vem com diferentes "tipos de qualidade", portanto, talvez você precise pagar mais por descrições de melhor qualidade

Preços do Writesonic

Teste gratuito

Pro: $12,67/mês para 100.000 palavras

$12,67/mês para 100.000 palavras Empresa: Entre em contato para saber o preço

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações)

6. CopySmith

Via CopySmith Embora alguns dos outros geradores de descrição de produtos desta lista componham textos para praticamente qualquer coisa, o CopySmith é especializado em textos de comércio eletrônico para profissionais de marketing.

Diferentemente de outros redatores de IA, o CopySmith permite que você importe um catálogo de produtos existente e publique a cópia gerada por IA em seu site diretamente da plataforma. Ele se integra ao BigCommerce, ao Shopify e à Amazon para facilitar ao máximo o processo de redação da descrição.

Melhores recursos do CopySmith

Geração de conteúdo em massa

Foco no comércio eletrônico

Gerenciamento de catálogo de produtos paramanter o controle de sua carteira de produtos Limitações do CopySmith

Pode ser caro para equipes maiores criarem descrições de produtos em escala

Você precisa pagar mais pelo acesso à API, voz e tom, verificações de plágio e outros recursos que são gratuitos em outras plataformas

Preços do CopySmith

Inicial: $19/mês para um usuário

$19/mês para um usuário Pro: $49/mês para cinco usuários

$49/mês para cinco usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

CopySmith avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

7. Hipotenusa

Via Hipotenusa Não deve ser confundido com seu dever de casa de geometria do ensino médio, o Hypotenuse é um gerador de descrição de produtos criado com SEO em mente desde o início. Ele pode lidar com muito mais do que conteúdo de comércio eletrônico, mas graças às suas integrações com o Shopify, o Hypotenuse é uma opção sólida para equipes de produtos que trabalham no Shopify.

Use o Hypotenuse para parafrasear descrições de produtos, escrever páginas de detalhes de produtos e publicar tudo em sua loja da Shopify com um único clique. Ele também oferece diferentes variações de descrição para gerar uma cópia nova e interessante que não aborrecerá os compradores.

Melhores recursos do Hypotenuse

Integração com o Shopify e integrações de API

Variações de textos prontos para escrever descrições de produtos atraentes

Geração de conteúdo em massa

Limitações de hipotenusa

Pode não ser adequado se você não usa o Shopify

O Hypotenuse gera resultados de texto muito curtos

Não tem modelos

Preços do Hypotenuse

Inicial: $24/mês para um usuário, cobrado anualmente

$24/mês para um usuário, cobrado anualmente Crescimento: US$ 49/mês para cinco usuários, cobrados anualmente

US$ 49/mês para cinco usuários, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Hypotenuse avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (4 avaliações)

4,4/5 (4 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

8. Descrição

Via Descrição A Descrii é especializada em escrever textos com foco em marketing do zero. Ele sabe como fazer brainstorming de tópicos, escrever textos de vendas de soluções que causam dor e destacar os benefícios do produto. Gostamos do fato de o Descrii gerar metadados para você, o que certamente acelera a parte de otimização de SEO de back-end da redação da descrição do produto.

Para usar o Descrii, informe o tipo de texto que você deseja gerar, forneça um nome e uma descrição gerais e clique em "gerar" Se você quiser uma opção diferente, toque em "generate" (gerar) novamente e o Descrii atualizará seu resultado.

Melhores recursos do Descrii

Geração de metadados

Fórmulas integradas de textos de vendas

Cópia de anúncios digitais

Limitações da descrição

Alguns usuários relatam que a IA da Descrii comete erros de gramática ou ortografia

É difícil encontrar informações precisas sobre preços

Atualmente, só é compatível com o inglês

Preços da Descrii

Teste gratuito

Acesso ilimitado: US$ 29/mês para 900 descrições

US$ 29/mês para 900 descrições Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Descrii ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Via Picsart

Precisa de um gerador de descrição de produto gratuito? Quicktools é um gerador de descrição de produtos com IA da Picsart que você pode usar 100% gratuitamente. Tudo o que você precisa é do nome do seu produto. Basta colá-lo no Quicktools e o gerador de descrições de produtos criará uma descrição para você.

Essa será a melhor descrição que você já leu? Talvez sim, talvez não. Você recebe pelo que paga, e essa é uma ferramenta gratuita. Para criar descrições de produtos de qualidade, adicione palavras-chave, escolha um tom e forneça limitações, como limites de caracteres.

melhores recursos do #### Quicktools

É gratuito para usar e escrever descrições de produtos

Colocação automática de palavras-chave

Fácil de usar

Não tem o poder de fogo dos redatores de descrição de IA mais avançados

Não permite integrações de terceiros para comércio eletrônico

**Gratuito

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. B12

Via B12 O B12 é outro gerador gratuito de descrição de produtos. Para gerar uma cópia, adicione o nome do produto, palavras-chave, setor, local e informações.

A B12 trata essa ferramenta como um ímã de leads, portanto, embora seja tecnicamente gratuita, você começará a receber e-mails da B12 posteriormente. Isso não é um fator impeditivo, mas é importante observar que essa ferramenta tem condições.

A B12 apresenta seu gerador gratuito de descrição de produtos como um bom ponto de partida para equipes de produtos. Se você preferir escrever o texto por conta própria e simplesmente precisar de inspiração, essa é uma ferramenta sólida para o trabalho.

Melhores recursos do B12

É gratuito

Leva em conta o setor e o local

Limitações do B12

Não permite a criação de conteúdo em massa

Há preocupações com a privacidade, pois se trata de um ímã de leads

Preços do B12

**Gratuito

B12 ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

4,2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

Como escrever descrições convincentes de produtos com IA

Acabamos de abordar 10 geradores de descrição de produtos. Agora, vamos ver como escrever ótimas descrições de produtos com IA.

Escolha seu tom e mantenha-o

Ao usar um gerador de descrição de produtos com IA, a plataforma perguntará qual o tom de sua preferência. Você poderá ter cinco ou mais opções. Você deve ser consistente com seu tom, independentemente da plataforma que usar.

Alguns tons que você pode escolher são:

Sarcástico

Profissional

Informativo

Qualquer que seja o tom escolhido, certifique-se de que ele esteja alinhado à sua marca e aos produtos que está vendendo. Por exemplo, se você vende carteiras de couro macio, um tom divertido e sarcástico pode não se encaixar bem.

Não tenha medo de fazer pequenas edições

Os melhores geradores de descrição de produtos ainda cometerão erros e não levarão em conta todos os cenários ou variáveis possíveis. Tudo bem, é para isso que serve a edição humana! Quando uma descrição de produto gerada por IA aparecer em sua fila, verifique se há erros, certifique-se de que ela esteja alinhada com a voz da sua marca e faça os ajustes necessários.

Defina um limite de caracteres

As descrições de produtos na maioria dos sites de comércio eletrônico são limitadas a 250 a 300 caracteres. Se você não definir um limite de caracteres ao usar uma ferramenta geradora de descrição de produtos com IA, o resultado poderá exceder em muito esse valor. Nesses casos, edite a cópia gerada pela IA ou escolha outro gerador de descrição de produto com IA que leve em conta os limites de caracteres.

Foco nos benefícios

Ao elaborar descrições de produtos, concentre-se nos benefícios do produto. O que ele fará para seu cliente? Por que ele deve comprá-lo? Como a vida dele melhorará depois de comprá-lo? Você também pode usar os recursos como evidência de apoio, mas reduza-os ao mínimo.

Escreva um conteúdo de marketing melhor com geradores de descrição de produtos

O negócio de comércio eletrônico tem um ritmo acelerado. Como um gerente de produtos se você é um gerente de produto, não precisa apenas criar produtos incríveis, mas também atrair mais clientes em potencial com um texto de primeira linha.

Equilibrar as necessidades dos compradores com as demandas dos mecanismos de pesquisa não é pouca coisa. Embora os geradores de descrição de produtos com IA desta lista o ajudem a economizar tempo, o ClickUp é a única opção que gera textos com IA, gerencia fluxos de trabalho e inclui modelos em um só lugar.

Mas não acredite apenas em nossa palavra: Registre-se no ClickUp agora gratuitamente para fazer um test drive você mesmo!