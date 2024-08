10 melhores alternativas e concorrentes do Writesonic em 2024

O Writesonic pode ser uma ferramenta útil para as equipes que desejam aumentar a criação de conteúdo com a ajuda da inteligência artificial (IA), mas não é o único software desse tipo no mercado. Em 2024, você terá muitas opções de ferramentas e aplicativos criados para facilitar a redação, a edição e a otimização de conteúdo.

Neste artigo, abordaremos as melhores alternativas ao Writesonic disponíveis atualmente. Compartilharemos seus recursos, benefícios, limitações, preços e classificações de produtos, para que você possa descobrir a melhor opção para suas necessidades.

Vamos explorar os melhores concorrentes do Writesonic no mercado atualmente.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Writesonic?

Antes de mudar para outra ferramenta de escrita com IA, primeiro você precisa considerar o que está procurando.

O Writesonic oferece recursos de redação de conteúdo orientados por IA, como paráfrase, resumo de artigos, expansão de texto e descrições de produtos. Descubra quais desses recursos são indispensáveis para você e crie sua lista de opções com base neles.

Pense no que você gosta e no que não gosta no Writesonic. Algumas pessoas gostam do sistema baseado em créditos, enquanto outras preferem uma ferramenta com palavras ilimitadas disponíveis. Os recursos extras do Writesonic, como geradores de imagens e criadores de chatbot, podem ser interessantes para você, ou talvez você prefira abandoná-los e mudar para uma ferramenta que, em vez disso, concentre-se na escrita e na colaboração.

Considere o que você deseja que seu Ferramenta de redação de IA para fazer por você e procure opções com base nisso.

As 10 melhores alternativas ao Writesonic para usar em 2024

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Hoje em dia, estamos sempre precisando de mais conteúdo para preencher nossos calendários de conteúdo e ferramentas de escrita são uma das melhores maneiras de aumentar a escala. O ClickUp oferece uma maneira de acelerar seu processo de redação, tendo todos os seus documentos, wikis e arquivos em um só lugar, para que você possa simplificar os fluxos de trabalho e trabalhar com mais eficiência.

A interface simplificada e as ferramentas incorporadas do ClickUp oferecem um local sem complicações, mas rico em recursos, para trabalhar em conteúdo de alta qualidade. Quer esteja delineando uma nova postagem no blog ou escrevendo um processo para o lançamento de um produto, as ferramentas do ClickUp software de processamento de texto parece intuitivo e fácil de usar.

Use modelos para eliminar a sensação de página em branco, adicione opções de formatação e estilo e veja a contagem de palavras e o tempo de leitura. Colabore com os membros da equipe nas edições em tempo real ou de forma assíncrona e, em seguida, compartilhe seu conteúdo com as partes interessadas e freelancers com links fáceis e compartilháveis.

Como o ClickUp é uma ferramenta incrível e multidimensional para produtividade e colaboração, definitivamente vale a pena explorá-lo como uma solução para as necessidades mais amplas da sua equipe. E mais, IA do ClickUp transformará para sempre a maneira como você trabalha com o conteúdo no ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp:

Opções avançadas de estilo e formatação - incorporar marcadores, adicionar tabelas e muito mais

Modelos fáceis de usar que ajudam a eliminar o bloqueio do escritor

Veja a contagem de palavras, de caracteres e o tempo de leitura em seus documentos

Conecte seus documentos aos seus fluxos de trabalho para facilitar a execução

Adicione páginas aninhadas para criar bases de conhecimento e wikis com facilidade

Aproveite a edição e a colaboração em tempo real

Categorize os documentos e organize os recursos

Crie links compartilháveis e gerencie permissões para diferentes níveis de acesso

Use junto com os outros recursos do ClickUp para aprimorar seuprocesso de criação de conteúdo* Integrações com mais de 1.000 das melhores ferramentas de trabalho disponíveis atualmente

Limitações do ClickUp:

O ClickUp ainda não tem umRedação de IA mas isso está chegando muito em breve comClickUp 3.0* Pode levar algum tempo para conhecer completamente todos os recursos do ClickUp e entender como usá-los da melhor forma possível

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Copy.ai

Via Copy.ai Copy.ai foi um dos primeiros Geradores de conteúdo de IA no mercado, e essa ferramenta de redação continua a adicionar novos recursos à medida que a tecnologia se desenvolve. Esse Assistente de escrita com IA pode ajudar os profissionais de marketing, blogueiros e criadores de conteúdo a escrever conteúdo de alta qualidade para seus blogs, textos de anúncios do Facebook e do Google, descrições de produtos, páginas de destino e com mais rapidez - graças à ajuda da IA.

Melhores recursos do Copy.ai:

Interface intuitiva e fácil de usar

Palavras ilimitadas em vez de um sistema baseado em créditos

Acesso a mais de 25 idiomas com uma assinatura paga

Limitações do Copy.ai:

Como acontece com a maioria das ferramentas de IA, alguns usuários acham que, às vezes, os resultados carecem de criatividade

Alguns usuários gostariam que houvesse uma maneira melhor dedocumentar projetos e arquivos Preços de Copy.ai:

Plano gratuito

Pro: US$ 49/mês para 5 usuários

US$ 49/mês para 5 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

4,8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

3. Simplificado

Via Simplificado O próximo na nossa lista de alternativas ao Writesonic é o Simplified. O Simplified foi projetado para ser um destino completo para equipes que desejam adotar a IA em escala. O aplicativo oferece não apenas um redator de IA para seu processo de criação de conteúdo, mas também gráficos, edição de vídeo e Recursos de mídia social com IA -tudo em um único plano. Isso é útil para equipes que desejam simplificar sua experiência.

Melhores recursos simplificados:

Sistema útil de interface de arrastar e soltar

Sugere imagens relacionadas que correspondem ao seu conteúdo

Aprovações incorporadas para um fluxo de trabalho simplificado

Limitações simplificadas:

Alguns usuários relatam que o conteúdo de longo prazo pode parecer repetitivo

O gerenciamento da formatação pode ser complicado às vezes

Preços simplificados:

Gratuito para sempre

Pequena equipe: US$ 30/mês para 5 membros

US$ 30/mês para 5 membros Negócios: $50/mês para 5 membros

$50/mês para 5 membros Crescimento: $125/mês para 5 membros

Simplified ratings and reviews:

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

4,7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4. Jasper

Via Jasper Juntamente com o Copy.ai, Jasper AI (anteriormente conhecido como Jarvis) ganhou popularidade como equipes de marketing e empreendedores começaram a se interessar por IA ferramentas de redação. O foco do Jasper é a voz da marca, e o aplicativo foi projetado para ajudá-lo a tirar o máximo proveito dela, criando conteúdo que parece alinhado com seu tom de voz e estilo de escrita.

Melhores recursos do Jasper:

Trabalhe de forma colaborativa com edições em tempo real e recursos de gerenciamento de equipe

Analise seu site para identificar seu tom de voz e criar conteúdo longo relacionado

Verificador de plágio integrado

Jasper Art togerar imagens de arte de IA Limitações do Jasper:

Há uma taxa mensal extra se você quiser adicionar o Jasper Art para complementar sua escrita

Alguns usuários consideram a autenticação de três fatores inconveniente

Preços do Jasper:

Creator: $49/mês para 1 usuário

$49/mês para 1 usuário Equipes: $125/mês para 3 usuários

$125/mês para 3 usuários Empresas: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Jasper:

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

5. Rytr

Via Retrato Rytr é um assistente de redação com IA projetado para acelerar o processo de redação de conteúdo. Essa ferramenta apresenta mais de 40 modelos para ajudá-lo a escrever textos de comércio eletrônico, textos de e-mail, textos de anúncios do Facebook, descrições de produtos e muito mais - mesmo que você não seja um redator de conteúdo especializado.

Rytr melhores recursos:

Plataforma e interface fáceis de usar

Crie atribuições com base em modelos ou em suas próprias atribuiçõesmetas e OKRs* Estruturas integradas de tom de voz e copywriting paraconteúdo longo e boletins informativos Limitações do rytr:

Às vezes, o tema da história e o resultado não coincidem

Alguns usuários relatam que o resultado pode terminar no meio do pensamento, em vez de no final de uma frase quando vocêgerar conteúdo Preços do Rytr:

Gratuito

Saver: $9/mês

$9/mês Ilimitado: $29/mês

Rytr avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (750+ avaliações)

4,7/5 (750+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5 avaliações)

6. Wordtune

Via Wordtune O Wordtune é um assistente de redação com tecnologia de IA projetado para ajudá-lo a dizer o que quer dizer da melhor maneira possível. O Wordtune se concentra em ajudar como seu escritor de IA que também pode encontrar erros de ortografia. Essa é uma ótima opção para redatores de conteúdo, pois produz textos que não são apenas otimizados, mas também pessoais e envolventes, o que o torna uma das nossas principais alternativas ao Writesonic.

Melhores recursos do Wordtune:

Reescreva suas próprias palavras para corresponder à sua intenção ou aos objetivos do post do blog

Melhore sua gramática e estrutura de frases

Oportunidade de adicionar fatos e citar fontes com facilidade

Limitações do Wordtune:

Não há oportunidade de definir um tom de voz específico, o que outros aplicativos oferecem

Alguns usuários gostariam que houvesse uma API e mais integrações com outros softwares, como o WordPress

Preços do Wordtune:

Gratuito

Premium: US$ 24,99/mês

US$ 24,99/mês Premium para equipes: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Wordtune:

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações) Dê uma olhada nessas alternativas do Wordtune/%href/ !

7. Qualquer palavra

Via Qualquer palavra Anyword é uma ferramenta de software de redação ferramenta focada em ajudar você a escrever diferentes tipos de conteúdo criados para converter. O ponto forte desse aplicativo está no uso de análise preditiva e pontuação de cópia para oferecer uma redação com as vendas em mente.

Melhores recursos do Anyword:

Reescreva o conteúdo para torná-lo mais envolvente e focado na conversão

Otimização de SEO integrada para conteúdo de blog

Analise a cópia em seu sitesite, canais de mídia social e marketing por e-mail Limitações do Anyword:

Alguns usuários gostariam que houvesse um serviço ou recurso de citação incorporado

Pode haver alguma repetição emconteúdo geradoespecialmente em comprimentos maiores

Preços de qualquer palavra:

Starter : $29/mês

$29/mês Orientado a dados: $99/mês

$99/mês Anyword for Business: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Anyword:

G2: 4,8/5 (mais de 1.150 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.150 avaliações) Capterra: 4,8/5 (370+ avaliações)

8. TextWizard

Via Assistente de texto O TextWizard ajuda as equipes a criar um texto de marketing melhor, graças às ferramentas e aos recursos alimentados por IA. A ferramenta permite que os profissionais de marketing economizem tempo e escalonar rapidamente, com conteúdo projetado para ter uma boa classificação nos mecanismos de pesquisa. A ferramenta é relativamente nova, com uma interface de fácil leitura roteiro do produto -tornado compartilhável e fácil de usar com a ajuda do ClickUp.

Melhores recursos do TextWizard:

Crie suas próprias "receitas de geração" repetíveis com base em suas metas

Gerar conteúdo de formato longo,postagens em mídias sociaiselevator pitches e muito mais

Adapte o conteúdo existente para aumentar a velocidade

Limitações do TextWizard:

Alguns usuários gostariam que houvesse mais prompts para conteúdo longo

O TextWizard não é tão completo quanto outras ferramentas de escrita com IA disponíveis atualmente

Preços do TextWizard:

Gratuito

Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Team: $99/mês por usuário

TextWizard classificações e comentários:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Gengibre

Via Gengibre O Ginger é um assistente de redação com IA projetado para ajudar indivíduos e equipes a escrever com mais confiança. Essa ferramenta apoiada por IA ajuda a corrigir a gramática, faz sugestões de linguagem mais envolvente e acrescenta estilo e elegância ao conteúdo cotidiano.

Melhores recursos do Ginger:

Corrige erros de gramática e ortografia em um clique

Reformular seu conteúdo existente para encurtar frases ou torná-las mais interessantes

Integrações com ferramentas populares, como Microsoft Word e Gmail

Limitações do Ginger:

Alguns usuários relatam compatibilidadecom o pacote Microsoft Office* Às vezes, a reformulação pode mudar o significado ou a intenção de uma frase

Preços do Ginger:

Premium: US$ 13,99/mês

US$ 13,99/mês Equipes do Ginger: US$ 4,99/mês por membro

Avaliações e resenhas do Ginger:

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 80 avaliações)

10. Conteúdo da Pepper

Via Conteúdo da Pepper (anteriormente Pepper Type) A Pepper Content, anteriormente denominada Pepper Type, é uma ferramenta de plataforma de marketing de conteúdo que reúne equipes, dados e conteúdo para se tornar o local de referência de um profissional de marketing para a criação e otimização de conteúdo. Essa ferramenta era conhecida como Peppertype AI, mas, desde então, a plataforma cresceu e adicionou novos recursos - e tem um novo nome para combinar.

Melhores recursos da Pepper Content:

Escreva conteúdo otimizado com o assistente de redação de SEO

Rastreie palavras-chave e apoie suas metas de SEO

Experiência perfeita com o Pepper AI e o Pepper Docs para redação

Limitações do Pepper Content:

Alguns usuários estão desapontados com a mudança de direção em relação às origens do Peppertype

Alguns usuários acham que a interface às vezes é esmagadora

Preços da Pepper Content:

Premium: $399/mês para 3 usuários

$399/mês para 3 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Pepper Content:

G2: 4,6/5 (470+ avaliações)*

4,6/5 (470+ avaliações)* Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)*

*A maioria das avaliações disponíveis é apenas para o Pepper Type.

Encontre o concorrente Writesonic certo para você

O Writesonic é uma excelente ferramenta de escrita alimentada por IA, mas há outras opções disponíveis. Use este guia para ajudá-lo a decidir quais alternativas do Writesonic devem ser selecionadas e testadas na busca pela ferramenta de escrita com IA ideal para você.

Se você estiver procurando uma ferramenta que faça muito mais do que escrever, experimente o ClickUp. Nossa plataforma multifuncional combina escrita com colaboração, produtividade, gerenciamento de tarefas e muito mais. Entre em contato com nossa equipe ou registre-se gratuitamente e comece a explorar os recursos hoje mesmo.