10 melhores ferramentas de copywriting com IA para experimentar em 2024

Hoje em dia, o marketing de conteúdo é rei. Mas a geração de conteúdo leva tempo se você fizer isso sozinho - além disso, não é fácil.

Se você já sofreu de bloqueio de escritor ao tentar escrever conteúdo como blogs, publicações em mídias sociais ou textos de anúncios, vai adorar Ferramentas de redação com IA . A IA - ou inteligência artificial - é uma bênção para criadores de conteúdo e equipes de marketing, bem como para empreendedores e freelancers de todos os tipos. Ela economiza tempo, melhora a produtividade e, muitas vezes, apresenta ideias que você mesmo nunca teria pensado. 💡

É claro que a IA tem algumas limitações e - felizmente - provavelmente nunca substituirá completamente o cérebro humano. Mas se você pensar nela como uma ferramenta útil ferramenta de criação de conteúdo ela pode liberar o tempo anteriormente gasto em tarefas rotineiras de redação para que você possa fazer coisas mais importantes, como finalizar sua estratégia de marketing ou construir relacionamentos com seus clientes. 🤝

Vamos ver o que é copywriting com IA e como ele funciona. Em seguida, caso você esteja pensando em explorar mais a IA, compartilharemos algumas dicas sobre o que procurar e analisaremos alguns dos melhores produtos de IA ferramentas de copywriting em 2024.

O que é copywriting com IA e como funciona?

Copywriting com IA é o copywriting feito por computadores em vez de um redator humano. Ele combina o processamento de linguagem natural com o aprendizado de máquina para criar conteúdo de IA.

Para começar, você precisará inserir alguns prompts no redator de IA, como uma palavra-chave para um mecanismo de pesquisa. Alguns permitem que você estipule elementos como o público-alvo ou o tom de voz. Em seguida, ele usa algoritmos para analisar conteúdo semelhante na Web e gerar ideias relevantes ou blocos inteiros de texto para você. 📝

Você pode usar ferramentas de copywriting com IA para ajudá-lo a escrever e otimizar todos os tipos de textos de marketing, inclusive:

Cópia de sites e páginas de destino

Recursos de capacitação de vendas

Cópia de e-mail

Texto de anúncios do Facebook e do Google

Conteúdo do blog

Publicações em mídias sociais

Conversas de chatbot

Descrições de produtos para sites de comércio eletrônico

Meta descrições e títulos

E muito mais.

A funcionalidade de IA também pode ajudá-lo a ter ideias para a sua estratégia de marketing, gerar palavras-chave de SEO para o seu plano de conteúdo, resumir notas prolixas em conteúdo conciso e editar o texto para você.

Lembre-se de que você ainda precisará verificar os fatos, certificar-se de que a cópia da IA não foi plagiada e, muitas vezes, adicionar um toque humano antes de publicá-la. 👀

O que procurar em uma ferramenta de copywriting com IA

Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil saber qual é a melhor ferramenta de copywriting com IA software de assistente de redação será o melhor para você. Embora muitos tipos diferentes gerem vários tipos de conteúdo de IA, há alguns critérios que você deve sempre considerar:

Fácil de usar: Certifique-se de que a interface do usuário seja intuitiva para que você possa aprender rapidamente como aproveitá-la ao máximo

Certifique-se de que a interface do usuário seja intuitiva para que você possa aprender rapidamente como aproveitá-la ao máximo Conteúdo de alta qualidade: O conteúdo de IA gerado precisa ser preciso, bem escrito, com boa gramática e, em sua maior parte, livre de erros

O conteúdo de IA gerado precisa ser preciso, bem escrito, com boa gramática e, em sua maior parte, livre de erros Caso de uso correspondente: Escolha uma ferramenta que lhe dará os resultados de que você precisa, seja gerando conteúdo curto ou longo, parafraseando ou reescrevendo textos, sugerindo ideias de conteúdo ou fazendo brainstorming de ideias

Escolha uma ferramenta que lhe dará os resultados de que você precisa, seja gerando conteúdo curto ou longo, parafraseando ou reescrevendo textos, sugerindo ideias de conteúdo ou fazendo brainstorming de ideias Bom valor: O software de copywriting com IA deve caber em seu orçamento e oferecer opções de personalização suficientes - por exemplo, tom, estilo e formatos - para que você não precise de várias ferramentas

10 melhores ferramentas de copywriting com IA 2024

Enquanto ChatGPT talvez seja um dos aplicativos da Web mais conhecidos e muitas ferramentas de IA o utilizam, mas também há tipos de software de redação de IA disponíveis atualmente.

Para escolher a ferramenta de redação certa para sua empresa, considere o tipo de conteúdo gerado por IA que você planeja escrever e o grau de personalização necessário. Em seguida, procure um assistente de redação fácil de usar que possa fornecer isso.

Essas são algumas das melhores opções a serem consideradas em 2024.

1. ClickUp #### Melhor geral para copywriting com IA

Use o assistente de redação com IA do ClickUp para gerar postagens de blog, fazer brainstorming de ideias, escrever e-mails e muito mais

O ClickUp é a melhor ferramenta de produtividade tudo em um. Ela foi projetada para ajudá-lo a economizar tempo, agilizar seus fluxos de trabalho e aprimorar a colaboração com clientes e colegas com seu rico conjunto de ferramentas de projeto e de gerenciamento de tarefas incluindo uma ferramenta de IA integrada, o ClickUp Brain.

O Ferramenta de escrita ClickUp AI cria conteúdo mais rápido e melhor do que nunca. Escreva do zero ou use um de nossos ChatGPT Modelos de prompt de IA para você começar. Com modelos que abrangem tudo, inclusive marketing , gerenciamento de projetos e redação você nunca mais terá de lidar com o bloqueio de escritor. 🎆

Use a IA para escrever seu texto em um Documento ClickUp -A ferramenta de documentos integrada do ClickUp. Seu conteúdo é salvo automaticamente em seu espaço de trabalho, mantendo todos os documentos importantes em um só lugar para que você possa encontrá-los sempre. Você pode até mesmo colaborar em um documento em tempo real com sua equipe para deixá-lo perfeito.

Em seguida, conecte esse documento a uma tarefa em seu fluxo de trabalho. Tarefas ClickUp ajudam você a controlar exatamente o que precisa ser feito e quando. Escolha como deseja ver suas tarefas, atribua-as a membros da equipe, crie campos personalizados e receba lembretes para tarefas recorrentes, como escrever seu blog ou e-mail semanal. 🔔

Melhores recursos do ClickUp

Use a IA do ClickUp para escrever blogs, e-mails, textos de páginas de destino, slogans de marketing ou pesquisas - ou planejar sua estratégia de campanha ou um evento futuro

Identifique facilmente insights eitens de ação de documentos ou tarefas

Resumir textos extensos para que você não tenha que ler palavra por palavra

Editar rapidamente o texto gerado para torná-lo mais claro e atraente

Use a formatação integrada para dar ao seu documento uma aparência profissional

Gere ideias de brainstorming que elevam sua criatividade a novos patamares

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam que se sentem um pouco sobrecarregados pela grande quantidade de recursos do ClickUp, mas isso pode ser remediado por um vastoCentral de Ajuda* O plano gratuito do ClickUp não oferece ferramentas de copywriting com IA, portanto, você pagará US$ 5 a mais por usuário para adicionar IA a qualquer plano pago

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: US$ 5 por membro, por mês, em qualquer espaço de trabalho pago

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Jasper AI

Melhor para geração de conteúdo abrangente

via JasperJasper é uma ferramenta de copywriting com IA projetada para ajudá-lo a criar conteúdo que se alinhe à voz da sua marca. Ela aprende o tom que você está procurando e trabalha com seu guia de estilo para garantir que cada tipo de conteúdo esteja de acordo com a marca. 🎯

Você pode escrever rapidamente conteúdo curto, como anúncios ou postagens em mídias sociais, e o Modo Chefe ajuda a criar conteúdo longo, como blogs, e-mails e relatórios otimizados para SEO. O Jasper até faz sugestões de como escrever textos sensíveis, por exemplo, um e-mail para um cliente irritado, de uma forma mais construtiva.

Melhores recursos do Jasper

Crie conteúdo de chatbot usando o Jasper Chat e imagens para acompanhar seu texto com AI Art

Certifique-se de que seu texto não apareça em nenhum outro lugar on-line, passando-o pelo verificador de plágio

Colabore com sua equipe em tempo real para editar seu documento

Use o Jasper em mais de 30 idiomas

Mantenha todos os seus dados seguros com protocolos de segurança em constante evolução

Limitações do Jasper

Às vezes, o Jasper não entende os prompts e você acaba com uma cópia confusa ou inutilizável

Pode ser um pouco caro para pequenas empresas, startups ou indivíduos como blogueiros ou redatores de conteúdo freelance

Preços do Jasper

Creator : Para amadores, a US$ 49 por mês

: Para amadores, a US$ 49 por mês Pro : Para indivíduos e pequenas equipes, a US$ 69 por mês

: Para indivíduos e pequenas equipes, a US$ 69 por mês Business: Plano personalizado para equipes e empresas em crescimento

Jasper ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Bônus: Confira 7 modelos gratuitos de redação de conteúdo para criação mais rápida de conteúdo

3. Wordtune

Melhor para refinamento de frases e edição de conteúdo de IA

via Wordtune O Wordtune não é uma ferramenta completa de copywriting com IA, mas ajuda você a escrever textos de forma mais rápida e concisa. Comece a escrever seu conteúdo do zero ou use um dos modelos para se inspirar e, em seguida, use a IA para reformular e aperfeiçoar o texto.

Você pode personalizar sua prosa com fatos, exemplos, estatísticas, contra-argumentos ou piadas para torná-la mais interessante. E é bom saber que esse software de copywriting com IA usa apenas fatos que pode verificar de cinco fontes diferentes para garantir que seu texto seja totalmente preciso. ✅

Melhores recursos do Wordtune

Adapte seu conteúdo para outras plataformas usando o Wordtune para reformulá-lo ou até mesmo mudar o tom

Use o resumidor para extrair os pontos principais de blogs, PDFs ou vídeos do YouTube

Adicione a extensão do Chrome para usar o Wordtune em outras plataformas, como Google Docs, Microsoft, Gmail ou LinkedIn

Trabalhe com o Wordtune no celular, em um aplicativo ou em seu desktop

Limitações do Wordtune

Seu foco é melhorar a redação em vez de criar textos do zero, portanto, não é ideal para ter ideias ou escrever conteúdo longo

O plano gratuito permite apenas 10 reescritas por dia, o que pode ser frustrante se você escreve muito

Preços do Wordtune

Gratuito: Grátis para 10 reescritas por dia

Grátis para 10 reescritas por dia Plus: $9,99/mês para 30 reescritas por dia

$9,99/mês para 30 reescritas por dia Ilimitado: $14,99/mês para reescritas ilimitadas por dia

$14,99/mês para reescritas ilimitadas por dia Empresa: Entre em contato para obter preços

Wordtune avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

4,6/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Wordtune !

4. Escrita eletrônica

Melhor para textos de anúncios e páginas de destino

via Writesonic Se você estiver procurando uma plataforma de conteúdo de IA completa que possa criar textos, áudio, imagens e conversas de chatbot, Writesonic é uma boa opção. Ele usa GPT-3 e GPT-4, dependendo da qualidade da cópia que você está procurando. 🤖

Use a IA para escrever artigos ou blogs longos, relatórios, páginas de destino, e-mails, descrições de produtos de comércio eletrônico, textos de anúncios e muito mais. Insira os prompts digitando-os ou usando comandos de voz e, em seguida, o Writesonic gera várias versões do texto relevante. Reduza, aumente ou parafraseie a cópia gerada até obter o conteúdo de alta conversão que você deseja.

Melhores recursos do Writesonic

Gere quantas versões quiser do seu texto para que ele se aproxime do que você está procurando

Use o Writesonic em mais de 25 idiomas

Faça seu conteúdo subir nas classificações dos mecanismos de pesquisa com a otimização de SEO

Publique sua cópia diretamente em plataformas como Shopify, WordPress ou Wix

Limitações do Writesonic

A qualidade da cópia gerada nem sempre é tão forte ou criativa quanto poderia ser

Se você estiver em um plano de preços mais baixo, estará limitado ao número de palavras que pode gerar a cada mês

Preços do Writesonic

Teste gratuito: Por usuário para até 10.000 palavras por mês

Por usuário para até 10.000 palavras por mês Pequena equipe: US$ 19/mês por usuário para até 200.000 palavras por mês

US$ 19/mês por usuário para até 200.000 palavras por mês Freelancer: $20/mês por usuário para palavras ilimitadas

$20/mês por usuário para palavras ilimitadas Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Writesonic

G2: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

4,8/5 (1.800+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

5. Copysmith

Melhor para textos de marketing e vendas

via Copysmith A família Copysmith de software de copywriting com IA inclui o Describely, o Frase e o Rytr (que estão listados separadamente abaixo).

O Describely cria conteúdo de produtos otimizado para SEO para catálogos e sites de comércio eletrônico. Crie conteúdo do zero ou importe uma lista de produtos existente e, em seguida, reescreva-o em sua escolha de tons, por exemplo, Profissional, Engraçado ou Empolgante.

O Frase é voltado especificamente para a criação de conteúdo com alta classificação no Google. Ele ajuda você a pesquisar palavras-chave e artigos de seus concorrentes de pesquisa. Em seguida, ele elabora esboços de textos com base nessa pesquisa para que você possa usá-los para escrever seu conteúdo. ✍️

Melhores recursos do Copysmith

Integração do Describely com plataformas de comércio eletrônico como Shopify e WooCommerce para facilitar o gerenciamento de produtos

Verifique se sua cópia é exclusiva com o verificador de plágio

Use a Frase para gerar automaticamente resumos detalhados de conteúdo de SEO para seus redatores

Compartilhe facilmente documentos da Frase com redatores e clientes usando links e pastas de projetos de equipe

Limitações do Copysmith

Os pacotes Describley Free e Core permitem apenas um número mínimo de produtos e, se você precisar de mais, terá que fazer upgrade ou pagar a mais pelo Pro Add-On

A Frase nem sempre é totalmente precisa ao gerar palavras-chave de SEO e recomendações de cópia

Preços do Copysmith

Para a Describely:

Gratuito: Para um usuário e até 5 produtos

Para um usuário e até 5 produtos Plano inicial: $19/mês para 1 usuário

$19/mês para 1 usuário Plano Pro: $49/mês para 5 usuários

$49/mês para 5 usuários Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Para Frase:

Solo: $14,99/mês por usuário para 4 artigos por mês

$14,99/mês por usuário para 4 artigos por mês Basic: $44,99/mês por usuário para 30 artigos por mês

$44,99/mês por usuário para 30 artigos por mês Equipe: $114,99/mês para 3 usuários e artigos ilimitados

Copysmith ratings and reviews

G2: 4,3/5 (12 avaliações)

4,3/5 (12 avaliações) Capterra: 4,2/5 (27 avaliações)

6. Hipotenusa

Melhor para descrições de comércio eletrônico

via Hipotenusa O Hypotenuse foi projetado para escrever alguns tipos principais de conteúdo: conteúdo de blog, conteúdo de mídia social, anúncios, títulos e slogans e descrições de produtos. Ele usa informações sobre seu público-alvo, palavras-chave ou a categoria de conteúdo para criar conteúdo relevante e bem estruturado, com cabeçalhos incluídos.

Essa ferramenta de redação de IA é muito simples e fácil de usar, conduzindo você por um processo passo a passo. Escolha seu tom de voz e ponto de vista para que seu texto soe como você, forneça algum contexto de fundo e o Hypotenuse gerará um esboço, um texto e um título de artigo atraente. 😊

Melhores recursos do Hypotenuse

Resumir o texto ou reescrevê-lo completamente se você quiser atualizá-lo ou reaproveitá-lo

Gerar imagens com base no texto que você inserir

Use o gerador de conteúdo em massa para criar lotes de conteúdo comum, como descrições de produtos, e sincronize-os diretamente com a Shopify

Limitações de hipotenusa

A variedade de categorias e modelos de conteúdo é bastante limitada

Há uma quantidade razoável de informações necessárias antecipadamente, o que pode consumir muito tempo quando você quiser começar a escrever

Preços do Hypotenuse

Teste gratuito: 7 dias

7 dias Individual: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Equipes: US$ 59/mês para até 5 usuários

US$ 59/mês para até 5 usuários Empresa: Entre em contato para saber o preço

Hypotenuse avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (6 avaliações)

4,3/5 (6 avaliações) Capterra: 5,0/5 (1 avaliação)

7. WordAi

Melhor para reescrita de artigos

via PalavraAi O WordAi é uma ferramenta de reescrita. Ela pega o conteúdo existente e reestrutura cada frase, usando palavras diferentes de sua biblioteca de sinônimos. O resultado é um conteúdo completamente novo com o mesmo significado do original, otimizado para legibilidade e SEO.

Com apenas um clique, você pode atualizar facilmente seu texto ou redirecioná-lo completamente para outros usos, sem gastar mais tempo ou dinheiro com isso. Use-o para conteúdo de blogs e mídias sociais, textos para a Web, descrições de produtos ou qualquer outra coisa que desejar. 💯

Melhores recursos do WordAi

Escreva vários textos de uma só vez, porém totalmente exclusivos, com reescritas em massa

Escolha se deseja que a reescrita seja conservadora, mantendo mais do seu conteúdo original, ou aventureira, para que seja bem diferente

EviteDetecção de IA pois o conteúdo soa como se tivesse sido escrito por um ser humano

Limitações do WordAi

Esse software de copywriting com IA não se destina a gerar novas cópias do zero

Não é possível controlar a aparência do conteúdo reescrito, mas você sempre pode editá-lo depois

Preços do WordAi

Teste gratuito: 3 dias

3 dias Inicial: US$ 9/mês para 50.000 palavras

US$ 9/mês para 50.000 palavras Power: $27/mês para 3 milhões de palavras

$27/mês para 3 milhões de palavras Enterprise: Entre em contato para saber o preço

WordAi ratings and reviews

G2: 3,8/5 (18 avaliações)

3,8/5 (18 avaliações) Capterra: 4,2/5 (11 avaliações)

8. Copy.ai

Melhor para dicas de criatividade

via Copy.ai Essa ferramenta de copywriting com IA ajuda você a pesquisar dados, fazer brainstorming de ideias e gerar textos de todos os tipos. Copy.ai usa os melhores modelos de linguagem como base e produz consistentemente conteúdo de alta qualidade, exclusivo e criativo. Ele se encaixa perfeitamente em seu fluxo de trabalho, aumentando sua produtividade e a eficácia de sua cópia. 🙌

Dê uma pequena orientação à IA e peça que ela elabore blogs longos e otimizados para SEO, publicações em mídias sociais ou descrições de produtos para você. Gere resumos de conteúdo para seus redatores ou crie anúncios de alta conversão ou textos de vendas. Você receberá várias opções para que possa escolher a melhor e, em seguida, aperfeiçoá-la rapidamente para o seu público.

Melhores recursos do Copy.ai

Obtenha novas inspirações com suas ferramentas de geração de ideias

Economize tempo usando a extensa biblioteca de modelos, que é organizada em categorias

Reescreva o conteúdo existente para que você possa usá-lo em outro lugar

Use o Brand Voice (disponível somente a partir do plano Pro) para ajudar o Copy.ai a aprender seu estilo e usá-lo de forma consistente em todo o seu conteúdo

Limitações do Copy.ai

A qualidade do conteúdo que ele cria pode variar bastante, possivelmente porque as opções de entrada são limitadas

Alguns usuários reclamaram do atendimento ao cliente do Copy.ai

Preços do Copy.ai

Gratuito: Para um usuário para até 2.000 palavras

Para um usuário para até 2.000 palavras Pro : $49/mês para 5 usuários e palavras ilimitadas

$49/mês para 5 usuários e palavras ilimitadas Empresa: Entre em contato para obter preços

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

4,7/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

9. QuillBot

Melhor para parafrasear

via QuillBot Como outra ferramenta de copywriting com IA, QuillBot oferece várias opções, que podem ser usadas separadamente ou como parte do Co-Writer.

O Paraphraser reescreve o texto de acordo com suas instruções, por exemplo, para escrevê-lo de forma mais simples, formal ou criativa, ou para encurtar ou expandir o conteúdo. O Verificador gramatical sugere melhorias em sua gramática, enquanto o Verificador de plágio garante que seu conteúdo seja exclusivo. Você também pode resumir o texto, traduzi-lo ou gerar citações de URLs no estilo de sua escolha. 🪄

Melhores recursos do QuillBot

Reescreva rapidamente o conteúdo sem perder o significado original

Use o dicionário de sinônimos para encontrar palavras novas e relevantes para substituição

Reescreva em qualquer lugar com a integração com o navegador

Use o QuillBot em mais de 20 idiomas

Limitações do QuillBot

O QuillBot não cria um novo texto - ele simplesmente reescreve a cópia existente

O plano gratuito é um pouco mais lento, limita suas palavras e não lhe dá acesso ao verificador de plágio

Preços do QuillBot

Gratuito: Gratuito para palavras limitadas

Gratuito para palavras limitadas Premium: US$ 8,33/mês

Avaliações e resenhas do QuillBot

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

10. Rytr

Melhor para uso pessoal

via Retrato Como uma das ferramentas de copywriting da Copysmith AI, o Rytr é um assistente de redação que cria conteúdo de alta qualidade, rapidamente. Tudo o que você precisa fazer é selecionar o seu caso de uso e o tom de voz, fornecer um pouco de contexto e sua nova cópia aparecerá.

Em seguida, você pode usar o editor de rich-text para ajustá-lo. Reescreva, expanda ou encurte seções, limpe a gramática e, por fim, formate-o antes de publicar. ️

Armazene todos os seus projetos de redação do Rytr em um só lugar dentro da plataforma para que você possa encontrá-los facilmente e consultá-los novamente no futuro.

Melhores recursos do Rytr

Escolha modelos de mais de 40 casos de uso, incluindo e-mails, blogs, textos publicitários, documentos acadêmicos, perguntas de entrevistas e apresentações de negócios

Instale a extensão do navegador para usar o Rtyr em outras plataformas, como Word, Slack, Gmail e WordPress

Verifique se há semelhanças com o texto existente usando o verificador de plágio integrado

Use o Rytr para criar conteúdo global em mais de 30 idiomas

Limitações do Rytr

Você precisa editar a cópia gerada pelo Rytr antes de usá-la

Os planos gratuito e Saver têm caracteres limitados, que tendem a se esgotar rapidamente

Preços do Rytr

Gratuito: Gratuito para até 10.000 caracteres por mês

Gratuito para até 10.000 caracteres por mês Saver: $9/mês para até 100.000 caracteres por mês

$9/mês para até 100.000 caracteres por mês Ilimitado: US$ 29/mês para caracteres ilimitados

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (16 avaliações)

Impulsione sua produtividade e aumente a eficácia com ferramentas de IA para copywriting

Ferramentas de copywriting com IA economizar tempo e aprimorar sua redação de várias maneiras. Dependendo do software, eles podem gerar ideias, fazer pesquisas para você, criar conteúdo, reescrever textos existentes, editar e formatar tudo. 🤩

Você só precisa inserir algumas instruções para dar uma direção à IA. Em seguida, ela cria qualquer coisa, desde conteúdo de blog ou mídia social, e-mails e descrições de produtos para campanhas de marketing e páginas de vendas.

Escolher as ferramentas de copywriting de IA certas para você pode ser um desafio, mas você não pode errar com uma plataforma completa como o ClickUp. O ClickUp aproveita o melhor da IA e a integra ao seu fluxo de trabalho para torná-la parte de sua rotina diária. Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo para começar a gerar o melhor conteúdo de sua vida. ✨