10 melhores alternativas e concorrentes do Wordtune em 2024

Como gerente de conteúdo experiente, passei inúmeras horas testando e explorando diferentes ferramentas de redação com tecnologia de IA, na tentativa de encontrar a melhor opção para a criação criativa e eficiente de conteúdo. Tendo trabalhado pessoalmente com o Wordtune e apreciado seus recursos robustos, eu também estava bem ciente de suas deficiências. Problemas como conteúdo impreciso, erros ortográficos ou gramaticais não percebidos e uma interface que às vezes causa distração são certamente inconvenientes. Mas há boas notícias! O mundo das alternativas do Wordtune é muito amplo, oferecendo várias outras opções.

Em minha busca pelo companheiro perfeito para escrever, reuni as principais alternativas ao Wordtune que acredito estarem à altura da tarefa. Nossa discussão se aprofundará em uma ampla visão geral dos melhores recursos de cada ferramenta, possíveis desvantagens, preços e classificações gerais de desempenho.

Não importa se você é um blogueiro solo ou lidera uma grande equipe de conteúdo, a ferramenta certa pode ajudar substancialmente maximizar seus níveis de produtividade . Explore este guia detalhado e descubra as melhores alternativas do Wordtune adequadas às suas necessidades específicas. Vamos mergulhar de cabeça!

O que você deve procurar nas alternativas do Wordtune?

Usar uma ferramenta de IA para reformular ou reescrever o conteúdo é uma das melhores maneiras de aumentar a produtividade . Essas ferramentas economizam tempo, tornam seu conteúdo exclusivo e ajudam você a redirecionar o conteúdo para vários canais com mais facilidade. ✍️

Mas com dezenas de opções, é difícil descobrir qual ferramenta é a melhor para o seu negócio - seja você um blogueiro profissional ou parte de uma equipe maior de criação de conteúdo. Aqui estão algumas coisas que você deve procurar nas alternativas do Wordtune:

Colaboração: Se você precisar deFerramentas de escrita com IA que toda a sua equipe possa usar, procure uma que permita colaboração integrada e planos para vários usuários

Se você precisar deFerramentas de escrita com IA que toda a sua equipe possa usar, procure uma que permita colaboração integrada e planos para vários usuários Vários tipos de conteúdo: Algumas ferramentas de redação de IA são projetadas para um tipo de conteúdo, como postagens em mídias sociais, e-mails ou artigos de blog. Se você quiser criar vários formatos de conteúdo, procure uma ferramenta que ofereça suporte para essa funcionalidade

Amigável ao orçamento preço opções: Seja você um blogueiro solo ou parte de uma equipe de conteúdo, você precisa de uma ferramenta que caiba no seu orçamento. Escolha uma alternativa ao Wordtune que ofereça diferentes níveis de preços para atender às suas necessidades

As 10 melhores alternativas ao Wordtune para usar em 2024

Pronto para começar a usar ferramentas de escrita apoiadas por inteligência artificial e aprendizado de máquina? Aqui, criei uma lista das 10 melhores alternativas ao Wordtune. Use estas aplicativos legais para reescrever tudo, desde descrições de produtos e textos de vendas até e-mails de marketing e conteúdo longo. 👀

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de projetos de IA

Ajuste seus resultados para obter um conteúdo melhor mais rapidamente usando o prompting no ClickUp Brain

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos que as equipes de conteúdo em todo o mundo usam para aumentar a produtividade e criar conteúdo mais rapidamente. Usando os superpoderes de seu avançado assistente de IA, ClickUp Brain você pode automatizar seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo sem comprometer a qualidade do conteúdo.

O novo ClickUp AI Writer for Work funciona como um editor de texto pessoal para ajudá-lo a reescrever conteúdo de alta qualidade mais rápido do que nunca. Basta inserir seu conteúdo existente na caixa de texto e usar o recurso de edição para corrigir erros de ortografia e gramática.

Usando a barra de ferramentas de IA, solicite ao modelo de linguagem que melhore sua redação, que a torne mais longa ou mais curta e que continue escrevendo com base no texto que você inseriu. Há também ferramentas para resumir seu conteúdo, simplificá-lo e criar itens de ação .

Além disso, Prompts do ChatGPT do ClickUp para modelo de redação gera prompts com tecnologia de IA para criar conteúdo que fortaleça sua marca. O modelo permite que você descubra as melhores palavras-chave a serem usadas em cada artigo, tópicos a serem explorados e dicas de formatação para facilitar a leitura do conteúdo.

Use-o para gerar novas ideias de palavras-chave a serem segmentadas com conteúdo reaproveitado e para aprimorar os artigos existentes, tornando-os mais atraentes. 🏆

melhores recursos do #### ClickUp

Com 100 ferramentas baseadas em pesquisa e adaptadas a departamentos específicos, você tem uma ferramenta completaferramenta de gerenciamento de conteúdo* Os menus suspensos para tom de voz, resumo e simplificação permitem que você reescreva rapidamente o conteúdo

Entre na ferramenta de IA em segundos digitando /AI e tenha instantaneamente novas ideias para tornar seu conteúdo ainda melhor

Simplifique seus fluxos de trabalho criando itens de ação e tarefas para publicação e promoção de conteúdo e atribua-os aos membros da equipe ou a você mesmo

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain não está disponível em planos gratuitos e não pode ser acessado por usuários na China ou na Rússia

O ClickUp Brain foi criado para um único espaço de trabalho. Se você tiver mais de um espaço de trabalho ou quiser que vários membros da equipe o utilizem, será necessário adquiri-lo para cada um deles

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.400+ avaliações)

4,7/5 (8.400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. IA do Quillbot

Melhor para resumir

via QuillbotQuillbot é uma ferramenta de paráfrase para redatores de conteúdo que limpa rapidamente o texto em 23 idiomas diferentes, incluindo inglês, alemão e francês. O verificador gramatical e o verificador de plágio integrados garantem que o conteúdo seja exclusivo e atenda aos padrões de qualidade de redação. A ferramenta de geração de conteúdo oferece recursos para resumos, melhor legibilidade e um criador de citações.

Melhores recursos do Quillbot AI

A ferramenta de verificação gramatical integrada detecta seus erros de ortografia e gramática para limpar uma reescrita

O verificador de plágio garante que seu conteúdo esteja livre de plágio, examinando o artigo e destacando as áreas em que o texto é exatamente o mesmo ou requer pequenas alterações

O controle deslizante de sinônimos facilita a descoberta de novas formas de dizer a mesma coisa para incrementar o seu conteúdo

Limitações da IA do Quillbot

Há limitações de caracteres tanto na versão gratuita quanto nos planos pagos

Alguns usuários acharam que o editor não detectou erros gramaticais e não foi o melhor na revisão

Preços do Quillbot AI

Gratuito

Premium: US$ 19,95/mês

US$ 19,95/mês Equipes: US$ 5,83/mês a US$ 7,50/mês por assento, dependendo do tamanho da empresa

Avaliações e resenhas do Quillbot AI

G2: N/A

N/A Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

3. Retrato

Melhor para escrever posts de blog e textos de marketing

via Retrato Usando uma combinação de processamento de linguagem natural (NLP) e algoritmos avançados, o Rytr é uma ferramenta avançada para equipes de marketing de conteúdo e blogueiros individuais. O Ferramenta de redação de IA apresenta uma interface fácil de usar e funcionalidade para dezenas de tipos de conteúdo diferentes. Use-a para reescrever documentação do projeto páginas de destino ou conteúdo de alta classificação para mecanismos de pesquisa.

melhores recursos do #### Rytr

Com mais de 40 casos de uso e modelos, é fácil criar qualquer tipo de conteúdo para qualquer público

As mais de 20 opções de voz significam que você pode reformular o conteúdo para atender a diferentes públicos-alvo em segundos

O suporte para 30 idiomas diferentes permite que você crie conteúdo para públicos em todo o mundo 🌏

Limitações do Rytr

Há limites de caracteres, portanto, você poderá enfrentar desafios se o conteúdo que estiver reescrevendo for muito longo

Alguns usuários acharam que as ferramentas SERP eram limitadas, dificultando a reescrita de conteúdo para novas palavras-chave

Preços do Rytr

Gratuito

Saver: $9/mês

$9/mês Ilimitado: $29/mês

Rytr classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (9 avaliações)

4. Pequenas ferramentas de SEO

Melhor para conteúdo de SEO gerado por IA

via Pequenas ferramentas de SEO O Small SEO Tools é uma ferramenta de redação de conteúdo baseada em IA que apresenta vários recursos, incluindo um reformulador de frases, uma ferramenta de paráfrase e um reescritor de artigos . Além de ferramentas para escrever, o aplicativo também as tem para edição de imagens, pesquisa de palavras-chave e gerenciamento de sites. Muitos de seus recursos são 100% gratuitos, o que o torna uma ótima opção para pequenas empresas e criadores de conteúdo individuais.

Melhores recursos das pequenas ferramentas de SEO

O verificador ortográfico integrado, o verificador de plágio e o editor on-line facilitam a reescrita do conteúdo para melhorar o tom e o estilo

O conversor de texto para imagem cria recursos visuais que tornam o conteúdo reescrito ainda melhor

As ferramentas de palavras-chave ajudam a superar o bloqueio do escritor e a transformar o conteúdo existente em peças otimizadas para SEO

Limitações das pequenas ferramentas de SEO

Há limites para o número de palavras digitalizadas por mês usando as ferramentas de plágio e de reescrita de artigos

Alguns usuários relataram imprecisões no conteúdo gerado

Plano gratuito

Verificador de plágio PRO: O preço varia de US$ 4,99/semana a US$ 599,80 por três meses, com base em diferentes níveis de limites de pesquisa e recursos desejados

O preço varia de US$ 4,99/semana a US$ 599,80 por três meses, com base em diferentes níveis de limites de pesquisa e recursos desejados Paraphrasing Tool PRO Basic: US$ 22/mês

US$ 22/mês Paraphrasing Tool PRO Premium: $29/mês

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Escrita eletrônica

Melhor para assistência de escrita com IA

via Writesonic Writesonic é um ferramenta de blog e um assistente de redação com IA que economiza seu tempo quando se trata de gerar novas ideias e aprimorar conteúdo antigo. Todos os planos pagos são desenvolvidos com base no GPT-4, oferecendo a mais recente tecnologia de IA para atender às suas necessidades de reescrita.

Use o Sonic Editor (uma versão aprimorada do Google Docs) para reescrever e-mails de vendas, conteúdo longo, postagens de blog e muito mais. O Parafraseador ajuda você a encontrar novas maneiras de dizer as mesmas coisas quando se trata de discursos de vendas e campanhas de marketing. 🌻

Melhores recursos do Writesonic

Mais de 100 recursos, incluindo recursos de texto para arte e ideias de crescimento, permitem que você melhore o conteúdo em apenas alguns segundos

Embora algumas alternativas sejam baseadas em versões antigas, como a GPT-3, a tecnologia GPT-4 inclui suporte para eventos atuais, mantendo seu conteúdo reescrito atualizado

O Writesonice se integra ao LinkedIn, YouTube e Facebook Ads - além disso, há uma extensão do Google Chrome - para reescrever o conteúdo em todos os canais

Limitações do Writesonic

Se quiser usar a versão gratuita, não é possível adicionar outros usuários

Há limites de crédito para o conteúdo, o que o torna desafiador se você estiver tentando reformular ou criar conteúdo longo

Preços do Writesonic

Teste gratuito: Um usuário com um máximo de 10.000 palavras

Um usuário com um máximo de 10.000 palavras Formato longo: US$ 12,67/mês para um usuário com um máximo de 60.000 palavras

US$ 12,67/mês para um usuário com um máximo de 60.000 palavras Personalizado: Preços sob medida para equipes

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações)

6. Gravação rápida

Melhor para reescrita rápida e eficiente de conteúdo

via Gravação rápida O Speedwrite é um escritor de IA que permite melhorar o conteúdo em segundos. Comece inserindo pesquisas, como o artigo de um concorrente de que você gosta ou citações para melhorar o conteúdo existente. Em seguida, adicione suas próprias ideias exclusivas de fraseado e tom de voz. Clique em "prever" e obtenha instantaneamente conteúdo atualizado com melhor estrutura de frases e novas expressões.

melhores recursos do #### Speedwrite

A interface simples significa que você não se distrairá com centenas de recursos

A função automáticagerador de texto apresenta rapidamente novas ideias para incrementar um texto existente sem gastar horas com isso

Limitações do Speedwrite

Não há ferramentas adicionais como verificador ortográfico, verificador de plágio ou editor gramatical

Alguns usuários acharam que o suporte ao cliente da Speedwrite não era tão robusto quanto gostariam

Preços do Speedwrite

Mensal: US$ 19,99/mês

US$ 19,99/mês Semestral: US$ 11,65/mês

US$ 11,65/mês Anual: US$ 8,33/mês

Speedwrite ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Copy.ai

Melhor para atualizar o conteúdo existente

via Copy.aiCopy.ai é um dos maiores nomes do mercado de IA. Com mais de 10 milhões de usuários - incluindo alguns da Microsoft, eBay e Nestlé - não é surpresa que essa ferramenta esteja em muitas listas de alternativas do Wordtune. A ferramenta ajuda a reescrever uma grande variedade de conteúdo, incluindo textos de sites, textos de comércio eletrônico e anúncios digitais. 📝

Melhores recursos do Copy.ai

Com mais de 90 ferramentas e modelos, nunca foi tão fácil atualizar o conteúdo existente e encontrar maneiras de reescrever peças para torná-las relevantes

A interface do usuário é simples e intuitiva, portanto, os novos usuários não perderão horas para se familiarizarem com a ferramenta

Colabore em tempo real com os membros da equipe para atingir objetivos comuns

Limitações do Copy.ai

Essa ferramenta é uma das opções mais caras da lista, o que representa um desafio para as pequenas empresas que estão buscando ótimos preços

Alguns usuários acham que o texto gerado carece de um componente humano e poderia ser mais criativo

Preços do Copy.ai

Gratuito para sempre

Pro: $36/mês

$36/mês Enterprise: Preços personalizados

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

4,8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

8. Simplificado

Melhor para conteúdo multilíngue

via Simplificado O Simplified é uma ferramenta de escrita com IA baseada na Web que as equipes de marketing digital usam para reescrever o conteúdo e alcançar públicos mais amplos. A ferramenta Content Rewriter sugere novas ideias e reformula frases para torná-las mais envolventes. Use-a para incrementar seu conteúdo e torná-lo mais agradável para direcionar o tráfego e aumentar as conversões em seu site.

melhores recursos do #### Simplified

Os mais de 10 tons de escrita permitem que você se expresse e crie uma imagem de marca exclusiva por meio de sua escrita

Com mais de 30 idiomas, você pode alcançar públicos próximos e distantes sem precisar contratar especialistas em idiomas

Limitações do Simplified

Alguns usuários acharam que a versão gratuita do conteúdo era limitada em termos de tom e exclusividade

Outros acharam que a ferramenta não era capaz de compreender assuntos mais complexos

Preços simplificados

AI Writer Gratuito

AI Writer Pro: $12/mês

Simplified ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

9. Parafraseador.io

O melhor para verificação de plágio

via Paraphraser.io O Paraphraser é uma ferramenta de IA quatro em um que inclui um redator de artigos, um verificador de plágio, um verificador gramatical e um resumidor. Use-a para aprimorar suas habilidades de redação e atualizar conteúdo antigo em segundos. Para começar, carregue seu conteúdo existente e pressione parafrasear para descobrir novas maneiras de formular seus pensamentos. 🤔

Melhores recursos do Paraphraser.io

Os planos pagos apresentam os recursos Creative, Smarten e Shorten para adicionar um toque exclusivo ao seu trabalho ou condensá-lo para torná-lo mais legível

Todas as funcionalidades do reescritor de artigos são totalmente gratuitas

A interface simples e fácil de usar apresenta uma curva de aprendizado baixa

Limitações do Paraphraser.io

Há limites de palavras, a menos que você opte por um plano pago

Alguns usuários acharam que a versão gratuita tinha muitos anúncios que distraíam, mas você pode evitar isso escolhendo um plano pago

Preços do Paraphraser.io

Básico Semanal: $9/semana

$9/semana Básico mensal: US$ 23/mês

US$ 23/mês Básico Anual: $69/ano

$69/ano Empresa 1: $50

$50 Empresa 2: $125

$125 Empresa 3: $225

Paraphraser.io avaliações e críticas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Fluxo de escrita

Melhor para usuários móveis

via Fluxo de escrita Writecream é uma ferramenta de escrita de IA criada no ChatGenie, que combina o poder do ChatGPT e da Pesquisa Google. Isso significa que você pode usar eventos após 2021 para informar seu conteúdo, tornando os artigos existentes mais relevantes do que nunca. Use o Modo de comando para solicitar que a ferramenta reescreva o conteúdo, seja um artigo de blog, um resumo de podcast ou uma publicação de mídia social.

Melhores recursos do Writecream

Com o aplicativo móvel, crie conteúdo onde quer que esteja, quer tenha acesso ao seu computador ou precise reescrever o conteúdo em um instante a partir do seu telefone

Os mais de 75 idiomas fazem desta uma das ferramentas mais abrangentes para empresas com públicos em vários países

Com base em auxílios à escrita, como Before-After-Bridge e Problem-Agitate Solutions, essa ferramenta ajuda você a superar o bloqueio do escritor

Limitações do Writecream

Algumas pessoas descobriram que usaram os créditos mais rápido do que o esperado, o que significa que tiveram que pagar mais para reescrever o conteúdo necessário

Alguns usuários descobriram que havia uma curva de aprendizado acentuada ao usar a interface

Preços do Writecream

Gratuito para sempre

Ilimitado: $29/mês

$29/mês Standard: $49/mês

$49/mês Extended: $69/mês

Writecream ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Reescreva o conteúdo mais rapidamente com as alternativas do Wordtune

Com as alternativas do Wordtune acima, você pode reescrever e parafrasear o conteúdo em menos tempo, permitindo que você se concentre em atender às suas necessidades metas de marketing mais cedo. Não importa se você está criando conteúdo informativo para o blog, redigindo e-mails inteligentes ou padronizando manuais internos, há uma ferramenta para realizar o trabalho. Faça o download do aplicativo ClickUp hoje mesmo e comece a reescrever e parafrasear conteúdo em menos tempo do que você jamais imaginou ser possível. Nossa ferramenta de assistente de redação com IA certamente lhe dará ideias criativas e o ajudará a encontrar novas maneiras de compartilhar seus pensamentos. 🙌