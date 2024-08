10 melhores ferramentas de reescrita de artigos para parafrasear em 2024

Está tentando superar o bloqueio de escritor ou vencer uma enorme carga de trabalho? Criar conteúdo exclusivo com o clique do mouse e obter resultados em segundos certamente tornaria a vida mais fácil. E isso não é uma ilusão: as ferramentas de reescrita de artigos tornam isso uma realidade.

a tecnologia e a IA de 2024 dão a você o poder de parafrasear na ponta dos dedos, e as ferramentas de reescrita atuais podem economizar muito tempo. É tão fácil quanto inserir um artigo que você gostaria de reescrever e deixar que a ferramenta o parafraseie em algo novo.

Você pode usar o conteúdo reescrito para melhorar as classificações nos mecanismos de pesquisa, envolver seus leitores e impulsionar sua campanha de marketing. Isso sem mencionar a economia de tempo para trabalhar mais (ou, você sabe, usar essas horas extras para fazer algo divertido)!

Vasculhamos o cenário digital para avaliar as 10 melhores ferramentas de reescrita de artigos e de spinner de artigos que 2024 tem a oferecer. Abordaremos os recursos, as limitações, os preços e as avaliações de pessoas reais para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

O que é uma ferramenta de reescrita de artigos?

Um reescritor de artigos é uma ferramenta que parafraseia ou reescreve automaticamente artigos ou conteúdos existentes para criar novas versões, mantendo o significado original. Ela utiliza algoritmos e técnicas de processamento de linguagem natural para substituir palavras, frases e estruturas de sentenças por alternativas sinônimas ou semelhantes.

O que você deve procurar em uma ferramenta de reescrita de artigos?

Os reescritores de artigos giram palavras, alteram estruturas de frases, reformulam parágrafos e usam Ferramentas de IA para criar algo novo. A partir daí, tudo o que você precisa fazer é revisar o texto parafraseado antes de publicar!

O truque para gerar conteúdo livre de plágio com um alto nível de legibilidade é escolher a ferramenta certa de reescrita de artigos. E como as ferramentas de spinner de artigos e de paráfrase também usam algoritmos e tecnologias diferentes, você deve ter certeza de que sabe o que está procurando.

Mas não se preocupe. Destacamos abaixo alguns aspectos importantes que você deve procurar em uma ferramenta de reescrita de artigos (também conhecida como seu novo melhor amigo):

Recursos de edição: A menos que você tenha sua própria ferramenta de verificação gramatical ou de revisão, procure algo com recursos de edição para ajudá-lo a criar um trabalho de qualidade.

A menos que você tenha sua própria ferramenta de verificação gramatical ou de revisão, procure algo com recursos de edição para ajudá-lo a criar um trabalho de qualidade. Inteligência artificial: Cada vez mais conteúdo é gerado por IA todos os dias, portanto, tente encontrar um reescritor de IA para garantir que seu conteúdo possa competir com tudo o que existe no mercado. A IA também facilita a geração de conteúdo original se você não tiver um artigo para reescrever.

Cada vez mais conteúdo é gerado por IA todos os dias, portanto, tente encontrar um reescritor de IA para garantir que seu conteúdo possa competir com tudo o que existe no mercado. A IA também facilita a geração de conteúdo original se você não tiver um artigo para reescrever. Verificador de plágio: A menos que você use seu próprio verificador de plágio, encontre uma ferramenta de spinner de artigos que tenha um integrado para verificar a exclusividade. Até mesmo redatores de conteúdo humano se deparam com plágio acidental de vez em quando.

A menos que você use seu próprio verificador de plágio, encontre uma ferramenta de spinner de artigos que tenha um integrado para verificar a exclusividade. Até mesmo redatores de conteúdo humano se deparam com plágio acidental de vez em quando. Bancos de dados e tecnologia avançados: Procure uma ferramenta de reescrita com um extenso banco de dados de sinônimos para obter os melhores resultados. E se você não estiver usando IA, precisará de uma tecnologia de spinner de artigos profunda para garantir precisão e conteúdo novo.

Procure uma ferramenta de reescrita com um extenso banco de dados de sinônimos para obter os melhores resultados. E se você não estiver usando IA, precisará de uma tecnologia de spinner de artigos profunda para garantir precisão e conteúdo novo. Suporte a formatos: Pense em como você usará a ferramenta regularmente e encontre uma que se encaixe. Por exemplo, talvez você precise de um revisor de parágrafos e de um revisor de artigos. Ou, se estiver fazendo legendas para mídias sociais, talvez precise de um revisor de frases. E não se esqueça dos formatos de arquivo como .doc, .docx, .pdf e .txt.

Pense em como você usará a ferramenta regularmente e encontre uma que se encaixe. Por exemplo, talvez você precise de um revisor de parágrafos e de um revisor de artigos. Ou, se estiver fazendo legendas para mídias sociais, talvez precise de um revisor de frases. E não se esqueça dos formatos de arquivo como .doc, .docx, .pdf e .txt. Custo: Determine seu orçamento e encontre um spinner de artigos que ofereça o melhor custo-benefício. Se você precisar de um reescritor de artigos gratuito, considere a possibilidade de definir um orçamento futuro para ter uma ideia do que você gostaria de atualizar mais tarde.

Determine seu orçamento e encontre um spinner de artigos que ofereça o melhor custo-benefício. Se você precisar de um reescritor de artigos gratuito, considere a possibilidade de definir um orçamento futuro para ter uma ideia do que você gostaria de atualizar mais tarde. Avaliações de usuários: Observe os comentários de usuários reais para entender melhor o funcionamento de cada ferramenta. Um número maior de avaliações geralmente é melhor porque mostra mais feedback sobre a facilidade de uso e a eficácia da ferramenta de reescrita.

Observe os comentários de usuários reais para entender melhor o funcionamento de cada ferramenta. Um número maior de avaliações geralmente é melhor porque mostra mais feedback sobre a facilidade de uso e a eficácia da ferramenta de reescrita. Idiomas: Se o seu conteúdo não estiver em inglês, procure ferramentas que ofereçam suporte aos idiomas de que você precisa.

A lista poderia continuar, mas isso deve servir para você começar. E se você tiver mais ideias do que está procurando, faça uma anotação mental delas agora. 📚

Já está pronto? Ótimo. Vamos para as coisas boas! ✨ 🌻

10 melhores ferramentas de reescrita de artigos para usar em 2024

Quem tem tempo para examinar centenas de opções ruins? Deixe-nos fazer o trabalho pesado. Para você, é hora de tomar um drinque, levantar os pés e desfrutar de um tour pelas 10 melhores ferramentas de reescrita de artigos que 2024 tem a oferecer.

1. ClickUp

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Você provavelmente está revirando os olhos e pensando: "O ClickUp listou o ClickUp como a melhor opção? Não pode ser!" Claro, somos um pouco tendenciosos, mas nos ouça.

Não somos os únicos que classificam o ClickUp como o melhor - apenas este ano, ClickUp ficou em primeiro lugar no prêmio G2's Best Software de gerenciamento de projetos Produtos. Ah, e acabamos de lançar o único assistente de IA baseado em funções do mundo! 🙌 IA do ClickUp faz muito mais do que auxiliar os gerentes de projeto e parafrasear o conteúdo. O que você acha da criação de conteúdo sem um artigo de entrada? Nós temos tudo o que você precisa. Deseja resumir automaticamente suas anotações? Com certeza. Precisa de um esboço para sua nova estratégia de marketing? Não tem problema!

O ClickUp AI usa Prompts do ChatGPT para ajudá-lo a escrever conteúdo com suas próprias palavras em uma fração do tempo com algumas etapas simples. Veja como funciona:

Use nossoA IA solicita para gerar ideias atraentes projetadas para chamar a atenção

Use a IA do ClickUp para criar conteúdo informativo e envolvente sem nenhuma duplicação

Publique seu conteúdo em vários canais para obter o máximo de visibilidade

Além de parafrasear, o ClickUp pode ajudar os redatores de conteúdo e blogueiros a incrementar qualquer texto existente, otimizando-o para marketing de conteúdo e otimização de mecanismos de pesquisa. Então, sim, estamos tentando fazer com que um dos melhores ferramentas de redação por aí. Não é nada demais.

Melhores recursos do ClickUp:

A barra de ferramentas ClickUp AI facilita a melhoria do conteúdo existente em segundos com recursos úteis de reescrita de artigos

Reúne tudo o que você precisa em um só lugar graças à integração com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Slack, Asana, Hubspot, WordPress, Google Drive, Figma, YouTube e Zoom

Reconhece e gera conteúdo em diferentes idiomas

Ferramentas e modelos de análise com tecnologia de IA facilitam a criação depersonas de usuários para um alcance direcionado eficaz 🛠️

mais de 100 ferramentas de escrita com IA levarão seu fluxo de trabalho para o próximo nível

O ClickUp facilita o rastreamentokPIs de marketing (também conhecidos como indicadores-chave de desempenho) para obter resultados mais eficazesgerenciamento de campanhas de marketing eestratégias de gerenciamento de marca* O ClickUp funciona em qualquer plataforma ou como uma ferramenta on-line no Chrome

Planos premium acessíveis a partir de US$ 5/mês (além de inúmeras ferramentas gratuitas no plano Free Forever)

Centenas de outros recursos para facilitar o trabalho, o gerenciamento de equipes, o gerenciamento de projetos e a vida, incluindodocumentação do projeto,priorização de tarefas,modelos de estrutura analítica de trabalho, Chat, controle de tempo nativo, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais de 15 visualizações personalizadas 👀

Limitações do ClickUp:

A IA do ClickUp não está incluída no plano gratuito (mas o acesso limitado à avaliação gratuita será disponibilizado em breve)

Alguns usuários podem precisar do nossodemonstrações gratuitas e treinamento para conhecer todos os recursos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. IA do Quillbot

via IA do Quillbot O Quillbot AI é uma ferramenta de reescrita de texto projetada para reescrever tudo, desde e-mails e publicações em mídias sociais até parágrafos e artigos. Ele também funciona como reescritor de trabalhos de pesquisa e ensaios.

O parafraseador do Quillbot está entre as melhores ferramentas gratuitas de reescrita de artigos on-line disponíveis. Ele apresenta vários outros recursos gratuitos, como um resumidor e diferentes modos de fluência.

Você também terá acesso a informações como contagem de palavras e qual porcentagem do texto foi alterada em comparação com as palavras originais.

Melhores recursos do Quillbot AI:

Palavras ilimitadas no parafraseador para usuários premium, até 6.000 palavras resumidas, velocidade de processamento mais rápida e vários outros recursos

Os usuários gratuitos não precisam fazer login - cole até 125 palavras no parafraseador ou use-o como um revisor de frases para superar o bloqueio do escritor

Outros recursos incluem um verificador gramatical, gerador de citações, co-escritor e verificador de plágio

Resultados rápidos com configurações personalizáveis nessa ferramenta de reescrita de artigos

Limitações da IA do Quillbot:

Muitas ferramentas valiosas são limitadas a usuários premium

Algumas avaliações relatam dificuldades técnicas, como texto rejeitado e frases incompreensíveis

Preços do Quillbot AI:

Gratuito

Premium: $19,95/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Quillbot AI:

G2: N/A

N/A Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Experimente estes_ Alternativas ao Quillbot !

via Pequenas ferramentas de SEO O Small SEO Tools é uma coleção fantástica de ferramentas de SEO e de redação que usa tecnologia com tecnologia de IA para ajudá-lo em tudo o que diz respeito à criação de conteúdo. Apenas três ferramentas estavam disponíveis inicialmente, mas a nova versão apresenta mais de 120 ferramentas em várias categorias. Além disso, a qualidade melhorou significativamente. 🙌

Com o Small SEO Tools, você pode gerar relatórios, detectar plágio, verificar a gramática, reescrever conteúdo e conectar vários usuários em sua equipe. Melhor ainda, recursos básicos como parafraseamento e verificação gramatical estão disponíveis para usuários gratuitos.

Suporte para conteúdo em vários idiomas

Perfis personalizáveis para membros da equipe e relatórios compartilháveis

Detecção avançada de plágio, pontuação de plágio e integração com o plug-in de plágio do WordPress

Outros recursos incluem recursos de pesquisa, verificação de URL, criptografia de dados, upload de arquivos e várias licenças de usuário

Várias versões e níveis para cada plano premium permitem a personalização

limitações do #### Small SEO Tools:

Falta de integração com outras ferramentas on-line

Os planos com acesso a todos os recursos podem ser muito caros para alguns usuários que precisam de um spinner de artigos básico

Sem classificação em sites de avaliação populares

Preços de pequenas ferramentas de SEO:

Gratuito

Basic: $9.80+/mês

$9.80+/mês Classic: $24,80+/mês

$24,80+/mês Enterprise: $29.80+/mês

$29.80+/mês Institute: $149,80+/mês

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Verificador de duplicatas

via Verificador de duplicidade O Duplichecker é uma ferramenta de reescrita de artigos com vários recursos interessantes, como uma ferramenta de paráfrase, um verificador de plágio e até mesmo uma pesquisa reversa de imagens. O melhor de tudo é que cada recurso de reescrita de artigos está disponível com acesso (limitado) para usuários gratuitos, além de planos premium incríveis para cada função.

O Duplichecker também oferece serviços e ferramentas de SEO para ajudar a otimizar, avaliar, escrever e editar para ajudar as empresas a ficarem à frente da concorrência.

Uma observação para os usuários do Grammarly (apresentado mais abaixo na lista): o recurso de paráfrase do Duplichecker usa um plug-in do Grammarly, e você provavelmente não precisa dos dois

Melhores recursos do Duplichecker:

Vários recursos úteis, incluindo conversão de texto em fala, verificação ortográfica, verificação gramatical, análise de texto, pesquisa de palavras-chave, backlinking, gerenciamento de sites, validação de código e verificação de sites

Acesso a diferentes ferramentas e opções projetadas para estudantes, empresas, freelancers e indivíduos

Experiência que remonta a 2006 com serviços de SEO

limitações do #### Duplichecker:

A versão gratuita limita estritamente o uso, e a maioria dos profissionais precisará pagar para que a ferramenta seja útil

O reescritor de artigos não tem classificações em sites de avaliação populares

Planos e níveis separados para diferentes recursos podem levar a um custo mais alto para muitos usuários

Preços do Duplichecker:

Gratuito

Verificador de plágio: $10+/mês

$10+/mês Ferramenta de parafraseamento: Mais de US$ 10/mês

Mais de US$ 10/mês Reverse Image Search Pro: Mais de US$ 9,99/mês

Duplichecker ratings and reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Copy.ai

via Copy.ai O Copy.ai usa algoritmos de aprendizado de máquina e IA para reformular textos e gerar conteúdo como artigos curtos, introduções de blogs, textos de anúncios digitais, linhas de assunto de e-mail e descrições de produtos. Ele foi desenvolvido para redatores, profissionais de marketing e proprietários de empresas que desejam produzir textos atraentes com mais rapidez.

Além disso, o Copy.ai é ótimo para brainstorming, crescimento de negócios, reescrita de artigos e outras áreas que exigem geração de ideias. As funções de reformulação e geração de conteúdo da ferramenta contam com o software GPT-3 AI para produzir resultados legíveis por humanos em todos os recursos.

E se você estiver interessado em explorar opções semelhantes, confira nossa lista de Alternativas ao Copy.ai ! 👀

Os melhores recursos do Copy.ai:

Idiomas compatíveis, incluindo inglês, espanhol, português, francês, chinês e japonês

O banco de dados avançado de IA usa aprendizado de máquina para gerar conteúdo novo a partir de artigos existentes, prompts e muito mais

Os recursos de gerenciamento de campanhas funcionam com campanhas multicanais

Outros recursos incluem cronograma de publicação, rastreamento de envolvimento, marca personalizável e geração de conteúdo de mídia social

Limitações do Copy.ai:

Os usuários gratuitos têm acesso limitado, e a maioria dos profissionais precisará pagar para que a ferramenta de reescrita de artigos seja útil

Algumas análises relatam que a geração de resultados é mais lenta do que as opções comparáveis de reescrita de artigos com IA

Preços da Copy.ai:

Gratuito

Pro: $36/mês (limite de cinco usuários)

$36/mês (limite de cinco usuários) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4,8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

via Parafraseser.io O Paraphraser.io é uma ferramenta on-line incrível de reescrita de artigos e parafraseamento que ajuda você a reformular artigos sem perder o significado original, graças a alguns algoritmos sofisticados de PNL (processamento de linguagem natural)! Ele foi projetado para garantir a coerência, a legibilidade e o fluxo da escrita, com alguns recursos disponíveis gratuitamente, sem necessidade de criar uma conta.

Mas espere, há mais!

O Paraphraser.io também vem equipado com um verificador de plágio, um verificador gramatical e um resumidor de texto para tornar a criação de conteúdo e a revisão mais fácil. Ele foi projetado para profissionais de SEO, escritores e acadêmicos, e você pode criar e revisar seu conteúdo do início ao fim sem sair da página da Web.

Melhores recursos do Paraphraser.io:

O gerador de citações facilita a criação de artigos úteis para os leitores e de maior confiabilidade para os mecanismos de pesquisa

O plug-in do WordPress torna o Paraphaser.io mais fácil de usar para blogueiros

O reescritor de IA gira rapidamente os artigos antes de verificar se há plágio e conteúdo duplicado

Limitações do Paraphraser.io:

Os usuários gratuitos têm acesso limitado aos recursos

As avaliações dos usuários não estão prontamente disponíveis nos principais sites de avaliação

Preços do Paraphraser.io:

Gratuito

Básico: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: US$ 50/15 dias

Avaliações e resenhas do Paraphraser.io:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Guru de reescrita

via Reescrever Guru O Rewrite Guru é uma ferramenta de reescrita de artigos que usa software avançado de IA para parafrasear o texto colado usando sinônimos para manter o significado original. Ele também apresenta uma ferramenta de parafraseamento separada para frases e parágrafos, bem como um verificador de plágio para maior segurança.

O Rewrite Guru foi desenvolvido para profissionais de marketing digital que precisam de conteúdo em massa para campanhas de SEO, produzindo artigos distorcidos em segundos. E a ferramenta de paráfrase funciona muito bem para a criação de parágrafos e frases, além de ajudá-lo a superar o bloqueio do escritor se você não conseguir encontrar novas palavras.

Melhores recursos do Rewrite Guru:

Disponível para download em qualquer dispositivo iOS ou Android e acessível por meio de qualquer navegador da Web

Os recursos sinérgicos incluem reescritor de artigos, ferramenta de paráfrase e ferramenta de plágio

O algoritmo avançado de IA ajuda a detectar o significado original do texto e a mantê-lo no conteúdo reescrito

Os usuários podem pagar a mais por funções multilíngues

limitações do #### Rewrite Guru:

O acesso gratuito ao reescritor de artigos tem limites rígidos de uso

As avaliações dos usuários não estão prontamente disponíveis nos principais sites de avaliação

Todos os níveis de preços apresentam limites mensais de palavras

Preços do Rewrite Guru:

Gratuito

Basic: $9,99+/mês por usuário

$9,99+/mês por usuário Pro: $12+/mês por usuário

Rewrite Guru ratings and reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Jaspe

via JasperJasper é um assistente de redação e parafraseador com IA projetado para ajudá-lo a criar conteúdo de alta qualidade rapidamente. Se você precisa escrever postagens de blog, atualizações de mídia social, e-mails de marketing ou qualquer outra coisa, o Jasper o ajuda em vários idiomas.

Outra vantagem é que o Jasper reescreve e gera conteúdo de várias fontes, o que lhe permite escrever sobre praticamente qualquer assunto. Como cada parte do conteúdo é criada a partir de todas as fontes disponíveis, essa ferramenta de reescrita on-line é original e livre de plágio. Ah, e ela também pode gerar arte para seus artigos! 🌻

Os melhores recursos do Jasper:

O Jasper usa mais de 50 habilidades baseadas em exemplos do mundo real para criar uma redação rápida e eficiente

Capacidade degerar arte envolventemarketing, blog e conteúdo de ficção em segundos

Adicione membros da equipe e conceda acesso a logins exclusivos para facilitar a colaboração em projetos

Alterne entre espaços de trabalho rapidamente para tornar seu dia de trabalho mais eficiente

Vídeos tutoriais ajudam os usuários a aprender o básico

Personalize o conteúdo com configurações de voz da marca para se manter fiel à sua empresa e ao seu público

Limitações do Jasper:

Não há plano Free Forever

Alguns usuários relatam imprecisões factuais e informações irrelevantes que exigem edição pesada

Preços do Jasper:

Creator: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Equipes: $125/mês para três usuários

$125/mês para três usuários Empresas: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Jasper:

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

Check out these_ Ferramentas do assistente de redação !

9. Frase.io

via Frase.io O Frase.io é uma ferramenta incrível que pode ajudá-lo a criar ou reescrever facilmente conteúdo de alta qualidade. Ela usa software avançado de IA com foco em pesquisa de SEO e aprendizado de máquina, para que você possa ter certeza de que o conteúdo está otimizado para mecanismos de pesquisa e atrairá seu público.

Seja por meio de um prompt ou de um texto colado, o Frase.io pode gerar rapidamente conteúdo envolvente que responde às perguntas e preocupações dos clientes. E está programado para criar conteúdo conversacional reescrito em escala, semelhante ao humano, facilitando aos proprietários de empresas e profissionais de marketing a agilização da produção de conteúdo sem edição extensiva.

Melhores recursos do Frase.io:

O plano de equipe permite que até três usuários colaborem em projetos

Briefs de conteúdo gerados por IA, esboços de artigos, títulos de blogs, slogans e meta descrições

Use o chatbot baseado em IA do Frase.io para ajudar seu público 24 horas por dia, 7 dias por semana, em apenas alguns minutos

O gerador de perguntas pode criar uma lista de perguntas de aprimoramento de SEO relacionadas a cada palavra-chave

Limitações do Frase.io:

A avaliação gratuita oferece acesso limitado aos recursos

Alguns usuários relatam problemas com vídeos tutoriais

Falta de integração com outros programas e ferramentas on-line

Preços do Frase.io:

Solo: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Basic: US$ 44,99/mês por usuário

US$ 44,99/mês por usuário Equipe: $114,99/mês para três usuários

Avaliações e críticas do Frase.io:

G2: 4,9/5 (mais de 200 avaliações)

4,9/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: N/A

10. Gramática

via Gramática O Grammarly é um software de edição e verificador de plágio que recentemente adicionou alguns recursos impressionantes de parafraseamento e geração de conteúdo baseados em IA. Escritores, redatores e agências de conteúdo adoram usá-lo para melhorar sua redação. 🤩

E com seu novo recurso de IA chamado GrammarlyGo, ele pode gerar esboços de artigos, ideias de títulos, parágrafos e frases. Além disso, ele tem configurações personalizáveis para ajudar seu conteúdo a corresponder à voz de sua marca! E não se esqueça de seu verificador gramatical abrangente que torna a limpeza de artigos gerados por IA rápida e fácil.

Melhores recursos do Grammarly:

Personalização do conteúdo gerado com várias opções de voz, tom e intenção

Uso ilimitado dos verificadores gramaticais e de plágio

Integra-se a vários aplicativos móveis, da Web e de desktop, incluindo Chrome, Gmail, Slack, Twitter, Facebook e a maioria dos dispositivos Windows, Android ou iOS

Recomendações de vocabulário, dicionário, dicionário de sinônimos e editor de estilo ajudam a criar conteúdo exclusivo e envolvente

Outros recursos incluem um painel de atividades, ferramentas de colaboração, suíte de escritório, bate-papo e modelos personalizáveis

Limitações do Grammarly:

A versão gratuita não inclui acesso à ferramenta de parafraseamento e geração de conteúdo

Os níveis pagos apresentam limites mensais de solicitações de IA

Alguns usuários relatam erros perdidos no verificador gramatical e estrutura de frase ruim com conteúdo de IA

Preços do Grammarly:

Gratuito

Premium: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e críticas do Grammarly:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

FAQs da ferramenta de reescrita

As ferramentas de regravação podem ser detectadas?

Sim, as ferramentas de reescrita podem ser detectadas por software de verificação de plágio ou revisão manual. Embora essas ferramentas possam reescrever o texto para alterar a redação e a estrutura das frases, elas geralmente não conseguem alterar o significado geral do conteúdo. Os verificadores de plágio podem identificar essa falta de originalidade.

As ferramentas de reescrita são eficazes?

As ferramentas de reescrita podem ser eficazes para gerar rapidamente uma grande quantidade de conteúdo ou para ajudar a superar o bloqueio do escritor. Entretanto, sua eficácia pode variar de acordo com a qualidade do software de IA e dos algoritmos usados. Essas ferramentas não substituem as habilidades humanas de redação e edição.

Quanto custam as ferramentas de reescrita?

O custo das ferramentas de reescrita pode variar de grátis a centenas de dólares por mês, dependendo dos recursos e das limitações da ferramenta. Algumas podem oferecer uma avaliação gratuita, enquanto outras exigem uma assinatura ou uma taxa de compra única.

As ferramentas de reescrita podem ser usadas para redação acadêmica?

Não, as ferramentas de reescrita não devem ser usadas para redação acadêmica, pois podem produzir conteúdo muito semelhante ao trabalho existente e resultar em plágio. É importante usar ideias originais e citar corretamente todas as fontes usadas na redação acadêmica. No entanto, você pode usar uma ferramenta com tecnologia de IA, como o ClickUp AI, para ajudar na pesquisa e na geração de ideias para sua redação acadêmica.

As ferramentas de reescrita são legais?

Sim, o uso de ferramentas de reescrita é legal, desde que o conteúdo gerado não infrinja nenhuma lei de direitos autorais. É importante citar corretamente todas as fontes usadas no conteúdo reescrito para evitar plágio. No entanto, é sempre melhor usar as ferramentas de reescrita de forma ética e responsável e garantir que o conteúdo gerado seja exclusivo e agregue valor para o leitor.

Revolucione sua rotina de redação com as ferramentas de reescrita

Está pronto para elevar sua produtividade e suas habilidades de redação a um novo patamar? Se sim, é hora de colocar este hack de produtividade e comece a usar ferramentas de geração e reescrita de conteúdo com tecnologia de IA! 🌻

As ferramentas de reescrita podem salvar sua vida quando você precisa criar conteúdo de forma rápida e fácil. Além disso, elas o ajudarão a evitar o temido esgotamento, o que é sempre bom.

Então, por que não dar IA do ClickUp uma chance? Ela pode ser um recurso inestimável para quem deseja economizar tempo e melhorar a produção de conteúdo. Confie em nós - sua escrita (e sanidade) agradecerão!