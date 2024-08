10 melhores ferramentas de geração de arte de IA para designers em 2024

A tecnologia de IA tomou de assalto o mundo criativo e do marketing. Para onde quer que você olhe, há uma nova ferramenta para ajudá-lo a criar chatbots, imagens geradas por IA ou postagens de blog a partir de instruções de texto.

Hoje, porém, vamos nos concentrar em uma das áreas mais interessantes do espaço da inteligência artificial: os geradores de arte de IA.

Nunca foi tão fácil criar sua própria arte. Quer você goste de imagens fotorrealistas ou queira criar um anime ou uma pintura a óleo, as ferramentas de arte de IA podem ajudá-lo a criar uma obra-prima. Mas como saber qual aplicativo de arte com IA é o melhor quando há tantos por aí?

Dê uma olhada mais de perto no que você deve esperar de uma ferramenta de geração de arte com IA e veja qual foi a nossa lista de "melhores dos melhores" deste ano.

O que é um gerador de arte com IA?

Um gerador de arte com IA é um programa de computador que usa inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para criar obras de arte originais ou manipular imagens existentes. Essas ferramentas usam técnicas de aprendizagem profunda para analisar padrões em dados, como imagens ou texto, e, em seguida, gerar novo conteúdo com base nesses padrões.

O que você deve procurar nos geradores de arte de IA?

Uma nova arte de IA ou geração de imagem de IA parece surgir quase todos os dias. Cada um deles promete algo novo e empolgante, ou resultados melhores, mais rápidos ou mais econômicos. Então, como saber qual gerador de arte é o ideal para você?

Quando estiver considerando qual gerador de design de IA usar, pense cuidadosamente sobre:

Preço: Você precisa de um gerador de arte com IA gratuito, baseado em créditos ou em assinatura?

Você precisa de um gerador de arte com IA gratuito, baseado em créditos ou em assinatura? Acessibilidade: Você prefere um aplicativo da Web autônomo ou um programa para desktop?

Você prefere um aplicativo da Web autônomo ou um programa para desktop? Velocidade de saída: Você precisa criar imagens o mais rápido possível ou pode esperar mais tempo?

Você precisa criar imagens o mais rápido possível ou pode esperar mais tempo? Estilo da imagem: Ele pode produzir arte de IA de alta qualidade no estilo que você escolheu?

Ele pode produzir arte de IA de alta qualidade no estilo que você escolheu? Algoritmo de IA: Você prefere o DALL-E 2 ou o Stable Diffusion? Ou você está aberto a qualquer algoritmo de geração de arte de IA?

Você prefere o DALL-E 2 ou o Stable Diffusion? Ou você está aberto a qualquer algoritmo de geração de arte de IA? Suporte: Como é o suporte para o gerador de arte? Ele é amigável ao cliente?

Como é o suporte para o gerador de arte? Ele é amigável ao cliente? Comunidade: Você quer aprender com outros usuários e compartilhar dicas ou quer simplesmente usar o aplicativo sozinho?

A maioria dos geradores de arte com IA e Ferramentas de criação de conteúdo de IA ajudarão você a obter resultados impressionantes, portanto, sua escolha final provavelmente dependerá de uma das áreas acima. Considere o que você quer e precisa de seu gerador de imagens e arte de IA, crie uma lista e, em seguida, teste algumas para encontrar a ferramenta ideal com seus estilos de arte preferidos.

Os 10 melhores geradores de arte em IA para usar em 2024

Pronto para descobrir o aplicativo que o ajudará a projetar aquela capa de livro perfeita ou a criar imagens envolventes para sua próxima postagem no blog? Aqui estão os 10 melhores geradores de arte com IA disponíveis atualmente.

1. Midjourney

via Viagem intermediária O Midjourney é um gerador de imagens de IA que oferece a qualquer pessoa a oportunidade de criar arte em uma ampla variedade de estilos artísticos diferentes. Esse gerador de arte pega seus prompts de texto e usa um bot do Discord para transformá-los em gráficos impressionantes para uso pessoal e profissional.

melhores recursos do #### Midjourney:

Fácil e divertido de usar

Melhorias contínuas na qualidade gráfica das peças geradas por IA paradesign da Web* Forte senso de comunidade graças à existência do Discord

Limitações no meio da jornada:

A solicitação da ferramenta para aprimorar as imagens pode alterar ligeiramente o design do resultado

Pode ser confuso no início, especialmente para usuários novos no Discord

Preços do Midjourney:

Teste gratuito disponível

Plano básico: US$ 10/mês

US$ 10/mês Plano Standard: $30/mês

$30/mês Plano Pro: $60/mês

Midjourney ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (5 avaliações)

4,5/5 (5 avaliações) Capterra: N/A

2. IA do Canva

via CanvaCanva introduziu recentemente um novo recurso em seu kit de ferramentas: o gerador de imagens Text to Image AI. Esse aplicativo de arte com IA nativa permite que você escreva um prompt de texto e a ferramenta de inteligência artificial do Canva gerará quatro imagens que correspondem exatamente ao que você está procurando. Para os designers, essa é uma adição bem-vinda à biblioteca de modelos e aos recursos gráficos.

Melhores recursos do Canva AI:

Parte do Canva, excelente para usuários existentes

Crie arte para se ajustar à sua proporção específica

Opções de estilo úteis para usuários iniciantes em geradores de arte AI

Limitações de IA do Canva:

Gerador de arte de IA disponível somente no ecossistema do Canva

Pode parecer muito "básico" para algumas ferramentas de geração de arte de IA devido à sua natureza amigável

Preços do Canva AI:

Você pode acessar o aplicativo Text to Image do Canva como parte de qualquer um de seus planos.

Gratuito

Pro: US$ 12,99/mês

Canva AI ratings and reviews:

Embora não haja classificações independentes para o produto de IA do Canva, há classificações para o Canva.

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

3. DALL-E 2

via DALL-E 2 O DALL-E 2 é o gerador e modelo de arte de IA de imagem do popular criador de ferramentas, OpenAI. Essa ferramenta de geração de arte ajuda os usuários a criar imagens realistas com base em instruções de texto.

Um recurso interessante do DALL-E 2 é a capacidade de expandir uma imagem além de sua tela original, conhecida como Outpainting. Essa é uma maneira divertida de criar paisagens impressionantes ou uma imagem mais ampla para uma imagem de mídia social ou publicação de blog. Escolha entre várias imagens de obras de arte realistas, uma pintura a óleo ou uma ilustração.

Os melhores recursos do DALL-E 2:

Excelente para criar arte surrealista e de outro mundo gerada por IA

Interface fácil de usar e simplifica a geração de imagens

Capacidade de misturar diferentes modelos, estilos e conceitos de arte para criar imagens coesas e de alta qualidade

Limitações do DALL-E 2:

Algumas saídas produzem imagens borradas ou pixeladas

Tempos de processamento longos para arte de IA complexa

Preços do DALL-E 2:

O DALL-E 2 funciona em um modelo de preço de crédito. Você pode comprar créditos em blocos de 115 e usar esses créditos para gerar imagens. Cada prompt de texto custará um crédito, mas gerará quatro imagens exclusivas com base em sua consulta.

Gratuito

115 créditos: $15

DALL-E 2 avaliações e comentários:

G2: 4.2/5 (15 avaliações)

4.2/5 (15 avaliações) Capítulo: N/A

4. Arte Jasper

via Jasper Jasper Art é o gerador de arte com IA da equipe por trás do popular Ferramenta de escrita com IA jasper. Essa ferramenta permite que você use prompts de geração de arte de IA para criar imagens de diferentes estilos de arte e estados de espírito para usar junto com seu conteúdo de marketing .

As melhores características do Jasper Art:

Escolha entre diferentes estilos e mídias de opções de arte geradas por IA

Diferentes modos para se adequar à sua capacidade, do Básico ao Freeform

Use junto com os recursos de voz da marca Jasper para projetar a arte da IA de acordo com suas necessidadesestratégia de gerenciamento de marca Limitações da Jasper Art:

Não há versão de avaliação gratuita ou versão não paga - os usuários precisam de uma assinatura ativa do Jasper

O aplicativo gerador de arte com IA funciona bem para imagens criativas, mas tem menos opções para gráficos mais profissionais ou formais

Preços do Jasper Art:

Para usar o Jasper Art, você precisará de uma assinatura ativa do Jasper. O Jasper Art está incluído sem nenhuma taxa adicional.

Criador: US$ 49/mês

US$ 49/mês Equipes: $125/mês

$125/mês Empresas: Entre em contato com a Jasper para obter preços

Classificações e críticas da Jasper Art:

Assim como o Canva, não há avaliações específicas para o gerador de arte com IA da Jasper. Em vez disso, veja como são as classificações gerais do Jasper:

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.500 avaliações)

5. Sonho de WOMBO

via Sonho O Dream by WOMBO é um aplicativo gerador de arte com IA móvel que permite transformar palavras e fotos em arte gerada por IA. Esse aplicativo foi projetado para criativos e artistas que desejam imagens e arte com IA empolgantes. Além disso, com uma comunidade integrada, você pode aprender a criar arte gerada por IA que atenda às suas necessidades ou obter dicas gerais sobre o gerador de arte.

Com essa ferramenta, a arte gerada por IA se inclina para estilos coloridos e de fantasia.

os melhores recursos do #### Dream by WOMBO:

A arte com IA é fácil de gerar em dispositivos móveis

Escolha um estilo de arte com IA

Comunidade integrada de outros amantes da arte em IA

limitações do #### Dream by WOMBO:

Disponível apenas como um aplicativo móvel para dispositivos iOS e Android e no Discord

Melhor para imagens criativas, futuristas e artísticas do que para gráficos profissionais

Preços do Dream by WOMBO:

Gratuito para download: Compras opcionais no aplicativo, como planos premium, e a opção de imprimir sua arte de IA.

Dream by WOMBO avaliações e resenhas:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Café noturno

via NightCafe O NightCafe é um gerador de arte de IA projetado com criativos em mente. A ferramenta é centrada na comunidade, com um grande grupo de usuários regulares e desafios artísticos frequentes. Um recurso interessante do NightCafe é que você pode acessar vários algoritmos de IA diferentes, para que possa experimentar DALL-E 2, Stable Diffusion e outros com facilidade em um só lugar.

Melhores recursos do NightCafe:

O criador de arte de IA permite que você selecione seu próprio estilo de arte (pintura a óleo, pixel art, ilustração etc.)

Escolha entre uma variedade dos mais populares algoritmos de arte de IA com aprendizado de máquina

Desafios diários de arte com IA aumentam o senso de comunidade

Limitações do NightCafe:

Nem sempre é fácil acessar o suporte ou o atendimento ao cliente em comparação com outras ferramentas de geração de arte com IA

Alguns usuários relatam que os filtros podem ser excessivamente sensíveis para gerar arte com IA

Preços do NightCafe:

Gratuito: 5 créditos/dia mais bônus por participar de eventos da comunidade

5 créditos/dia mais bônus por participar de eventos da comunidade iA Iniciante : US$ 5,99 por 100 créditos/mês

US$ 5,99 por 100 créditos/mês AI Hobbyist: US$ 9,99 por 200 créditos/mês

US$ 9,99 por 200 créditos/mês **Entusiasta de IA: US$ 19,99 por 500 créditos/mês

**Artista de IA: US$ 49,99 para 1.400 créditos/mês

Os usuários também podem comprar pacotes de créditos fora das assinaturas, a partir de US$ 7,99/100 créditos.

Avaliações e resenhas do NightCafe:

G2: N/A

N/A Capterra: 4,2/5 (5 avaliações)

7. AutoDesenho

via AutoDesenho O AutoDraw é um dos experimentos de IA mais criativos do Google. Essa ferramenta rápida e fácil de usar permite que você transforme seus rabiscos em imagens mais impressionantes. À medida que você desenha, a ferramenta baseada na Web Ferramenta de IA sugerirá possíveis formas e imagens. Assim, você pode transformar seu rabisco básico em uma dessas formas em um clique.

Melhores recursos do AutoDraw:

Transforme rapidamente um rabisco em uma imagem com linhas mais definidas

Aplicativo baseado na Web extremamente rápido

Adicione texto e cor às suas imagens desenhadas com linhas

Limitações do AutoDraw:

Não possui os recursos necessários para uma ferramenta de trabalho profissional

Não é um verdadeiro gerador de arte de IA e cria apenas formas e desenhos básicos

Preços do AutoDraw:

Gratuito

AutoDraw ratings and reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Designs.ai

via Designs.ai Designs.ai é uma plataforma projetada para ajudar profissionais de marketing e agências a criar ótimos gráficos em escala. A plataforma de arte gerada por IA apresenta diferentes ferramentas para facilitar a vida dos profissionais de marketing, incluindo uma ferramenta de correspondência de cores com IA, um criador de logotipos e um criador de vídeos.

os melhores recursos do #### Designs.ai:

Várias ferramentas gráficas orientadas por IA em uma única plataforma geradora de arte com IA

Recursos de conversão de texto em fala e texto em vídeo que outros geradores gráficos de IA não possuem

IncorporadoMídia social com IA ferramenta de calendário de feriados

Limitações do Designs.ai:

Nenhum aplicativo móvel disponível

Com tantos recursos, o gerador de arte pode ser muito complicado para alguns usuários

Preços do Designs.ai:

Teste gratuito disponível

Básico: US$ 29/mês

US$ 29/mês Pro: $69/mês

$69/mês Enterprise: Entre em contato com a Designs.ai para saber o preço

Designs.ai ratings and reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. CF Spark Art

via Centelha CF O CF Spark Art faz parte do kit de ferramentas com suporte a IA da Creative Fabrica. Esse gerador de arte de IA ajuda a criar imagens criativas em uma variedade de estilos e proporções a partir de um prompt de texto. Parte do ecossistema da Creative Fabrica, é uma excelente ferramenta de geração de arte para criativos, artistas e designers que já usam a plataforma.

Os melhores recursos do CF Spark Art:

Acessível para iniciantes que desejam criar arte gerada por IA

O gerador de arte está integrado ao ecossistema da Creative Fabrica

O criador de prompts oferece uma maneira fácil de criar prompts detalhados

Limitações do CF Spark Art:

Créditos gratuitos estão disponíveis, mas a velocidade de criação é lenta para o gerador de arte

As imagens e os prompts são compartilhados automaticamente e só podem ser ocultados se você fizer upgrade

Preços do CF Spark Art:

Gratuito

Spark: US$ 9/mês

CF Spark Art classificações e críticas:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. DreamStudio

Via DreamStudio O DreamStudio é um avanço na tecnologia de Inteligência Artificial que oferece uma ferramenta de geração de imagens exclusiva e inovadora. Alimentado por modelos avançados de aprendizado de máquina, ele permite que os usuários criem imagens originais e impressionantes usando descrições de linguagem natural ou ajustando parâmetros de modelos pré-existentes. Se você é um artista em busca de inspiração ou um criador de conteúdo que procura gráficos exclusivos, o DreamStudio é o seu recurso ideal.

Melhores recursos do DreamStudio:

Usa GANs (Generative Adversarial Networks) de última geração para criar imagens de alta qualidade a partir de descrições de texto

Oferece uma ampla variedade de estilos de imagem, de realistas a abstratos, atendendo a várias necessidades criativas

A interface amigável torna-a simples e intuitiva para usuários sem formação técnica

Limitações do DreamStudio:

As imagens geradas por IA, embora exclusivas, podem nem sempre atender às expectativas ou aos requisitos específicos do usuário

A qualidade das imagens pode variar, às vezes exigindo várias tentativas para gerar uma imagem desejada

Preços do DreamStudio:

uS$ 10 por 1.000 créditos (~5.000 imagens)

Avaliações e resenhas do DreamStudio:

Product Hunt : 4.7/5 (20+ avaliações)

: 4.7/5 (20+ avaliações) G2: 4,3/5 (2 avaliações)

Procurando mais do que um AI Art Generator? Confira estas ferramentas de IA

O mundo criativo é muito mais do que apenas geradores de arte com IA. Complemente suas criações de arte com IA com essas outras ferramentas criativas apoiadas em IA.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, respostas de e-mail e muito mais /%href/ /img/

Libere mais tempo e obtenha inspiração criativa com o ClickUp AI

No ClickUp, temos a intenção de nos tornar o aplicativo que substitui todos eles. Com a IA ocupando um lugar central em nossas vidas, estamos trazendo novos e empolgantes recursos baseados em IA para ajudá-lo a trabalhar melhor e mais rápido.

Pense em IA do ClickUp como seu assistente com tecnologia de IA. Com nossa experiência em produtividade, criamos uma ferramenta que pode ajudá-lo a a economizar tempo e crie novas ideias, conceitos e conteúdo envolventes em um piscar de olhos.

O ClickUp AI traz para você uma enorme variedade de novos recursos interessantes, incluindo:

Geração automática deitens de ação de seus documentos e tarefas

Resumos de notas com um clique,resumos de projeto,estratégias de comunicaçãoe conteúdo mais longo

Escrita com suporte de IA com prompts integrados e personalizados

Edição e formatação sem esforço

Brainstorming de ideias paracampanhas de marketingeventos e muito mais

O ClickUp tem muito a oferecer - esses recursos de escrita com IA e ferramentas de design thinking são apenas o começo. Se você estiver procurando por um ferramenta de colaboração de design para sua equipe ou simplesmente deseja encontrar novas ideias rapidamente, há muito o que explorar com o ClickUp AI.

Melhores recursos do ClickUp AI:

Faça brainstorming de ideias e dê vida a elas em minutos

Use prompts para gerar rapidamente conteúdo de alta qualidade

Edite sua cópia para parecer mais profissional, direta ou envolvente

Limitações do ClickUp AI:

O ClickUp AI é novo, portanto, espere que ele cresça e melhore com o tempo

O recurso de IA não está incluído no plano Free Forever

Preços do ClickUp AI:

Obtenha uma avaliação gratuita para testar o ClickUp AI em qualquer plano (incluindo o Free Forever) e adicione facilmente o ClickUp AI a qualquer espaço de trabalho pago por apenas US$ 5 por membro, por mês.

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato conosco para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 6.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.500+ avaliações)

Geração de arte com IA: O futuro das equipes de criação

Embora você queira passar horas por semana testando todos os geradores de arte com IA disponíveis no mercado, sabemos que há outras tarefas em sua lista de afazeres. Use esta lista dos melhores geradores de arte com IA para ajudá-lo a criar uma lista com base em seus recursos obrigatórios e use seu tempo com mais sabedoria com a ajuda do aprendizado de máquina.

Depois de descobrir como a IA pode ser divertida e gratificante, procure mais maneiras de adicioná-la ao seu fluxo de trabalho. Com o ClickUp AI, você pode economizar ainda mais horas de tempo em tarefas de produtividade, marketing e redação criativa. Registre-se gratuitamente para explorar mais hoje.