10 melhores CRMs para designers gráficos em 2024

Em um setor intrinsecamente ligado à estética, à precisão e à colaboração, os designers gráficos não são apenas artistas - eles são visionários que transformam conceitos abstratos em visuais tangíveis. Como eles conciliam a criação artística com as demandas de comunicação com o cliente eles precisam de ferramentas que possam preencher perfeitamente a lacuna entre a criatividade e a perspicácia comercial do design.

Entre no software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), projetado para ser um aliado confiável do designer. O gerenciamento do relacionamento com o cliente (às vezes chamado de gerenciamento do relacionamento com o cliente) é importante para promover fortes vínculos com o cliente e garantir que cada projeto, seja ele grande ou pequeno, seja gerenciado com eficiência. Juntamente com tecnologias emergentes como Geradores de arte de IA em 2024, o software de CRM disponível para designers gráficos é revolucionário.

Neste guia, abordaremos os principais CRMs para designers criarem campanhas de marketing personalizadas, organizarem tarefas de gerenciamento de projetos e muito mais!

O que você deve procurar em um CRM para designers?

Em primeiro lugar, a facilidade de uso é o ponto principal. Em uma profissão em que cada segundo conta, os designers não podem perder horas valiosas decifrando interfaces desafiadoras de software de CRM.

Em seguida, vêm as ferramentas de colaboração. Um software de CRM robusto promove um ambiente em que os designers, independentemente da localização geográfica, podem colaborar sem problemas em briefs de design e ativos. A capacidade de várias mãos para moldar um projeto sem problemas de comunicação é inestimável.

A flexibilidade também não é negociável. Cada designer tem seu ritmo, um fluxo de trabalho exclusivo que foi aperfeiçoado em inúmeros projetos. Uma abordagem de tamanho único não é suficiente. Em vez disso, o software de CRM deve ser flexível para acomodar os diversos estilos de trabalho de seus usuários.

Os recursos abrangentes de rastreamento e os excelentes potenciais de integração significam que um designer pode alternar facilmente entre plataformas. Seja transferindo o feedback do cliente, importando ativos ou exportando designs finais, a transição deve ser tão suave quanto um gradiente bem renderizado.

Por fim, estamos no limiar de uma era orientada por IA. O software de CRM moderno deve aproveitar o poder da inteligência artificial, oferecendo insights que não sejam apenas orientados por dados, mas também preditivos. Desde a compreensão das preferências do cliente até a previsão de tendências de design, essas pepitas de sabedoria orientadas por IA podem dar aos designers uma vantagem competitiva, permitindo que eles fiquem não apenas um, mas vários passos à frente no jogo.

As 10 melhores ferramentas de CRM para designers gráficos a serem usadas em 2024

Aqui estão nossas escolhas para os 10 melhores CRMs que os designers gráficos precisam considerar para gerenciar seus relacionamentos com os clientes em 2024.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, projetada para que equipes de qualquer tamanho permaneçam conectadas, trabalhem juntas e se comuniquem de forma eficaz enquanto realizam qualquer tarefa ou projeto.

Sua plataforma rica em recursos simplifica o gerenciamento de projetos de design facilitando uma melhor comunicação entre as equipes de design.

As integrações com ferramentas de design essenciais, os recursos de automação de alto nível e a análise orientada por IA ajudam os designers a se manterem à frente em comparação com outras ferramentas de design Exemplos de software de CRM .

Com bancos de dados de clientes, desenvolvimento de projetos e ferramentas de gerenciamento de projetos e gerenciamento intuitivo de tarefas, o ClickUp realmente entende a perspectiva do designer sobre gerenciamento de contatos !

Melhores recursos do ClickUp

Exibições personalizadas para designers, equipes de vendas, operações e muito mais para otimizar vários fluxos de trabalho

Modelos de design gráfico personalizáveis para compartilhar documentos profissionais, incluindoModelos de CRM e modelos de propostas

Ferramentas eficientes de colaboração em equipe inspiradas emsoftware de colaboração em design* Automação avançada, economizando horas em tarefas repetitivas

Análises detalhadas para uma supervisão criteriosa do projeto

Integração com ferramentas essenciais de design

Controle de tempo para garantir o cumprimento dos prazos

Insights orientados por IA para melhores previsões de projetos

Limitações do ClickUp

Pequena curva de aprendizado para aproveitar ao máximo esse sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente

O aplicativo móvel requer melhorias ocasionais

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa:Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Confira o melhor_ Software de CRM para Mac !

2. Pipedrive

via Pipedrive Uma potência projetada especificamente com leads de vendas em mente, Pipedrive oferece uma experiência perfeita para designers gráficos que desejam simplificar o gerenciamento de contatos e de vendas.

Sua interface intuitiva, com um design vibrante que prioriza o visual, garante que os designers possam, em um piscar de olhos, obter uma visão abrangente de todo o processo de vendas.

Essa ferramenta de CRM de vendas permite uma priorização impecável, garantindo que nenhum projeto ou cliente seja negligenciado.

O Pipedrive se destaca por suas profundas possibilidades de integração, vinculando-se perfeitamente a outras ferramentas de gerenciamento de vendas que os designers possam usar. Seus recursos avançados de automação reduzem a entrada e as tarefas manuais, enquanto suas análises orientadas por insights garantem que os designers possam tomar decisões baseadas em dados para impulsionar seu pipeline de vendas.

A adaptabilidade e a natureza intuitiva da plataforma fazem dela uma opção formidável para designers ansiosos por aprimorar seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Pipedrive

Pipeline de vendas visual para facilitar o rastreamento

Assistente de vendas com IA para recomendações imediatas

Aplicativo móvel para gerenciar projetos em qualquer lugar

API robusta para integrações versáteis

Análise avançada de dados para revisões detalhadas de projetos

Tarefas repetitivas automatizadas

Experiência de usuário personalizada

Limitações do Pipedrive

Recursos limitados da versão gratuita

Não é tão personalizável quanto algumas alternativas

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14,90/mês por usuário

: uS$ 14,90/mês por usuário Avançado : uS$ 27,90/mês por usuário

: uS$ 27,90/mês por usuário Profissional : uS$ 49,90/mês por usuário

: uS$ 49,90/mês por usuário Power : uS$ 64,90/mês por usuário

: uS$ 64,90/mês por usuário Enterprise: uS$ 99,00/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações)

3. Freshbooks

via Livros frescos Atendendo predominantemente às necessidades de pequenas empresas e freelancers, o Freshbooks oferece mais do que apenas faturamento - é um centro unificado para gerenciamento abrangente de contatos.

Criado para atender às necessidades específicas de freelancers e estúdios de design de butique, ele apresenta um sistema de CRM completo para identificar perfeitamente os clientes potenciais, acompanhar os marcos do projeto, gerenciar os processos de vendas e supervisionar as finanças.

Sua interface fácil de usar garante que o faturamento, as atualizações de status do projeto e comunicação com o cliente nunca estão a mais do que alguns cliques de distância.

À medida que os designers aumentam sua clientela, a escalabilidade do Freshbooks garante que ele cresça com eles.

Seus lembretes automáticos, faturas personalizáveis e recursos de relatórios detalhados são uma prova de sua versatilidade, tornando-o uma ferramenta inestimável no arsenal de um designer.

Melhores recursos do Freshbooks

Ferramenta simples de faturamento integrada ao gerenciamento de clientes

Controle de despesas para gerenciamento do orçamento do projeto

Ferramenta de controle de tempo adaptada para designers

Lembretes automatizados de atraso de pagamento

Visão geral simplificada do gerenciamento de projetos

Portais específicos do cliente para facilitar a colaboração

Relatórios financeiros detalhados para uma visão holística de seu processo de vendas

Limitações do Freshbooks

Não é ideal para empresas de design de grande porte

Integrações limitadas de terceiros

Preços do Freshbooks

Lite : uS$ 15/mês, 5 clientes faturáveis

: uS$ 15/mês, 5 clientes faturáveis Mais : uS$ 25/mês, 50 clientes faturáveis

: uS$ 25/mês, 50 clientes faturáveis Premium : uS$ 50/mês, clientes ilimitados

: uS$ 50/mês, clientes ilimitados Select: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 avaliações)

: 4.5/5 (645 avaliações) Capterra: 4.5/5 (3.666 avaliações)

4. Proporcionar

via Proponha Como um sistema de CRM exclusivamente voltado para o design, o Proposify traz um toque rejuvenescedor, enfatizando a criação e o gerenciamento impecáveis de propostas. Ele reconhece os desafios que os designers gráficos, especialmente os freelancers e as pequenas agências, enfrentam em seus processos de negócios e oferece ferramentas para navegar por eles sem esforço.

Sua ampla biblioteca de modelos personalizáveis garante que cada proposta seja única e personalizada.

O sistema de CRM também apresenta recursos de colaboração em tempo real, permitindo que as equipes trabalhem em conjunto nas propostas, garantindo coesão e pontualidade. As assinaturas eletrônicas integradas aceleram o processo de aprovação, e a análise criteriosa oferece uma visão do que funciona e do que precisa ser aperfeiçoado.

O Proposify elimina as suposições das propostas, permitindo que o trabalho dos designers brilhe.

Melhores recursos do Proposify

Criador de propostas do tipo arrastar e soltar

Modelos personalizáveis adaptados para propostas de design

Assinaturas eletrônicas integradas para aprovações rápidas

Cotação interativa para escopos de projetos flexíveis

Notificações em tempo real quando os clientes visualizam ou comentam

Análises abrangentes para refinar sua estratégia de proposta

Ferramentas de colaboração para aperfeiçoar a proposta em equipe

Limitações do Proposify

Seu foco principal são as propostas

Integrações limitadas com outros softwares em comparação com outros CRMs para designers

Preços do Proposify

Plano de equipe: $49 por usuário/mês

$49 por usuário/mês Plano de negócios: A partir de US$ 590 por mês para 10 usuários

Proposify avaliações e comentários

G2 : 4.6 de 5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 260 avaliações)

5. OnePage CRM

via CRM do OnePage O OnePage se destaca por sua abordagem minimalista e sem confusão ao CRM, incorporando a filosofia de que a simplicidade geralmente leva à produtividade.

Ele foi criado para designers que anseiam por foco, eliminando distrações desnecessárias e enfatizando tarefas práticas. A metodologia de vendas exclusiva "Next Action" do OnePage é uma vantagem, especialmente para os designers que lidam com o gerenciamento de pipeline.

Ela simplifica as tarefas, prioriza os acompanhamentos e garante um processo consistente de construção de relacionamento com o cliente. Os aplicativos móveis integrados permitem que os designers permaneçam conectados mesmo quando estão em trânsito, garantindo que nenhuma comunicação com o cliente seja perdida.

Com lembretes intuitivos e integração perfeita de e-mail, o OnePage se torna menos uma ferramenta e mais um parceiro de design.

Melhores recursos do OnePage CRM

Abordagem de vendas simplificada e acionável

Aplicativos móveis integrados para trabalhar em qualquer lugar

Ferramentas eficazes de marketing de captura de leads

Integração perfeita de e-mail para acompanhamento oportuno

Pipelines personalizáveis para alinhamento com fluxos de trabalho de design

Gerenciamento eficiente de tarefas com lembretes intuitivos

Conformidade com o GDPR para clientes europeus

Limitações do OnePage CRM

Menos rico em recursos do que alguns concorrentes

Pode exigir aplicativos de terceiros para necessidades avançadas

Preços do OnePage CRM

Profissional: US$ 9,95/mês por usuário

US$ 9,95/mês por usuário Business: $19,95/mês por usuário

Avaliações e resenhas do OnePage CRM

G2 : 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 60 avaliações)

6. Livro de mel

via Livro de mel O HoneyBook surge como um queridinho entre os profissionais de criação, mesclando sem esforço os recursos de CRM com os de gerenciamento de projetos.

Projetado para mentes criativas, ele reconhece os inúmeros desafios que os designers enfrentam em seus próprios negócios, desde aquisição de clientes até a entrega do projeto. Seu foco no usuário portal do cliente ajuda todos a ficarem na mesma página, enquanto as ferramentas de automação reduzem a monotonia das tarefas repetitivas.

Os recursos de controle financeiro combinados com contratos on-line e ferramentas de faturamento tornam o orçamento e o faturamento perfeitos.

E, com seus recursos colaborativos, tanto as equipes internas quanto os clientes podem ficar em sincronia, garantindo que os projetos permaneçam no caminho certo e dentro do escopo.

O HoneyBook se torna uma extensão do estúdio de design, promovendo a organização e a eficiência.

Melhores recursos do HoneyBook

Portal do cliente fácil de usar

Ferramentas de automação que economizam tempo

Contratos e faturamento on-line em uma plataforma unificada

Acompanhamento financeiro para orçamento de projetos

Ferramentas de comunicação simplificadas

Quadros de tarefas para marcos do projeto

Integração com ferramentas populares de produtividade

Limitações do HoneyBook

Mais adequado para freelancers e pequenos estúdios

Personalização limitada

Preços do HoneyBook

Inicial : uS$ 12,80/mês

: uS$ 12,80/mês Essenciais : uS$ 25,50/mês

: uS$ 25,50/mês Premium: uS$ 52,80/mês

HoneyBook avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

7. Gosto do cliente

via Gosto do cliente Posicionada como uma plataforma abrangente, a Clientjoy combina várias facetas do gerenciamento de clientes, desde a aquisição de leads até o faturamento, sob um único teto coeso.

Projetada com agências e freelancers em mente, ela elimina a necessidade de várias ferramentas desarticuladas. Sua proposta intuitiva e sistema de gerenciamento de contratos garante que a apresentação e a integração sejam tranquilas.

A plataforma também conta com uma visualização personalizável do ciclo de vida do cliente, oferecendo aos designers um roteiro claro das interações com o cliente. Faturamento integrado e um integração do cliente e o kit de ferramentas de integração de clientes simplificam ainda mais as operações.

Abrangente ferramentas de relatórios oferecem percepções acionáveis, garantindo o refinamento contínuo das interações com os clientes.

Melhores recursos do Clientjoy

Gerenciamento integrado de propostas e contratos

Sistema eficiente de rastreamento de leads

Visualizações personalizáveis do ciclo de vida do cliente

Faturamento e pagamentos unificados

Colaboração em equipe com acesso baseado em funções

Kit de ferramentas de integração de clientes

Ferramentas úteis de geração de relatórios

Limitações da Clientjoy

Curva de aprendizado para iniciantes

Não é ideal para grandes corporações

Preços da Clientjoy

Iniciante: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Agência: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: $49/mês por usuário

Clientjoy avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

8. Ágil

via Ágil Fazendo jus ao seu nome, o Nimble oferece uma solução de CRM fluida e adaptável que combina recursos tradicionais com integrações modernas.

A conexão com redes sociais populares oferece aos designers uma visão panorâmica de seus clientes, explorando insights que vão além de meras interações por e-mail.

Essa abordagem de CRM social garante perfis de clientes mais ricos e detalhados, abrindo caminho para interações personalizadas. Um painel de contatos unificado e integrações intuitivas de calendários garantem que os designers mantenham-se em dia com seus compromissos.

Seu rastreamento de e-mails e lembretes de tarefas também garantem que nenhum contato com o cliente ou marco do projeto seja perdido. O Nimble se torna um hub central para todas as atividades relacionadas ao cliente para um designer.

Melhores recursos do Nimble

Insights de mídia social para perfis de clientes mais ricos

Painel de contatos unificado

Integrações eficientes de calendário

Rastreamento de e-mail para uma comunicação eficaz com o cliente

Lembretes de tarefas para manter os projetos em dia

Integrações perfeitas com outras ferramentas de software

Aplicativo móvel intuitivo para trabalho remoto

Limitações do Nimble

Recursos de automação limitados

Pode ser complicado para iniciantes

Preços do Nimble

Empresarial: uS$ 24,90/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Nimble

G2 : 4.5/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.800 avaliações)

9. ActiveCampaign

via ActiveCampaign Iniciando sua jornada como uma ferramenta de marketing por e-mail, a ActiveCampaign passou a oferecer recursos de CRM. Sua personalização dinâmica de conteúdo garante que cada interação com o cliente seja pessoal e relevante.

As ferramentas avançadas de segmentação permitem que os designers agrupem os clientes com base em várias métricas, garantindo uma comunicação direcionada.

A plataforma também conta com automação para tarefas repetitivas, liberando os designers para se concentrarem em sua arte. Automação de vendas os recursos de automação de vendas, aliados a análises detalhadas, fazem dele uma ferramenta de comunicação, insights acionáveis e crescimento.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Conjunto abrangente de marketing por e-mail

Automação para tarefas repetitivas

Segmentação detalhada para personalizar a comunicação com o cliente

Automação de vendas para melhor gerenciamento de leads

Adaptação dinâmica de conteúdo

Ferramentas avançadas de teste de divisão

Análise em tempo real para insights acionáveis

Limitações da ActiveCampaign

Principalmente uma ferramenta de e-mail, não um CRM dedicado

Requer integrações para recursos aprimorados de CRM

Preços da ActiveCampaign

Mais : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Profissional : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. ConvertKit

via ConvertKit Embora o ConvertKit se posicione firmemente como uma solução de marketing por e-mail, seus recursos de CRM não podem ser ignorados. É uma ferramenta que se alinha com seus objetivos, especialmente para designers que investem pesadamente em marketing de conteúdo e divulgação.

Além de enviar e-mails, o ConvertKit permite o gerenciamento intuitivo de assinantes, garantindo que os designers possam segmentar e direcionar seu público de forma eficaz. Seu designer de e-mail visualmente atraente garante que cada contato reflita a criatividade do designer.

A organização baseada em tags, as ferramentas abrangentes de geração de relatórios e o suporte premium fazem dele mais do que uma ferramenta de e-mail. Ela se torna uma plataforma que defende os esforços de divulgação dos designers, garantindo que o trabalho deles mereça destaque.

Melhores recursos do ConvertKit

Designer de e-mail intuitivo com automações visuais

Formulários de inscrição personalizáveis

Gerenciamento eficiente de assinantes

Ferramentas abrangentes de relatórios

Integrações perfeitas com plataformas populares

Organização de assinantes baseada em tags

Suporte premium para todos os níveis de usuários

Limitações do ConvertKit

É mais uma ferramenta de marketing por e-mail do que um CRM

Recursos avançados de CRM limitados

Preços do ConvertKit

**Gratuito

Criador : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Creator Pro: $29/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ConvertKit

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

Liberando o potencial do design com o CRM do ClickUp

No campo do design gráfico, combinar criatividade com eficiência é fundamental. Embora as ferramentas que exploramos ofereçam recursos especializados, o ClickUp se destaca como uma solução abrangente. Ele não funciona apenas como um CRM; o ClickUp mescla com maestria o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de tarefas e uma série de recursos de produtividade. Essa abordagem holística garante que você não apenas gerencie os clientes, mas também ofereça designs cativantes de forma consistente.

A extensa biblioteca de modelos do ClickUp é um tesouro para qualquer empresa de design. Esteja você embarcando em um novo projeto de marca ou navegando pelas complexidades de uma campanha multifacetada, esses modelos funcionam como uma plataforma de lançamento, reduzindo o tempo de preparação e deixando a criatividade brilhar.

Em essência, o ClickUp não é apenas uma ferramenta - é um parceiro em sua jornada de negócios de design. Um parceiro que entende as nuances do design gráfico e oferece um ambiente estruturado, porém flexível, para dar vida à sua visão. E como a lucratividade é uma faceta crucial de qualquer empreendimento, o ClickUp garante que suas operações sejam simplificadas, permitindo que você se concentre no que realmente importa: Entregar um trabalho excepcional aos seus clientes.

Explore o ClickUp e descubra como ele pode revolucionar seu fluxo de trabalho de design. Saiba mais sobre Recursos de CRM do ClickUp e seu compromisso de ajudar os designers gráficos!