10 melhores sistemas de software de CRM para Mac (gratuitos e pagos)

Um software poderoso de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) é imprescindível para qualquer empresa que priorize a satisfação do cliente.

Antigamente, havia opções limitadas para dispositivos Apple no mercado de Software de CRM mas, felizmente, esse não é mais o caso! Apresentaremos uma lista abrangente dos 10 melhores softwares de CRM para usuários de Mac. Não importa se você está procurando uma solução gratuita ou paga, nós temos o que você precisa!

O que você deve procurar em um sistema de CRM para Mac?

Qualquer software de CRM, independentemente do sistema operacional em que é executado, ajuda você a aproveitar a tecnologia e a análise para reter os clientes existentes e prospectar novos clientes. As ferramentas de CRM que você encontra hoje em dia fazem muito mais do que lidar com os dados dos clientes e, muitas vezes, são comercializadas como soluções de gerenciamento tudo-em-um.

O melhor software de CRM para Mac deve oferecer:

Colaboração interdepartamental: O software deve permitir que os departamentos relevantes, como vendas, marketing e suporte ao cliente, colaborem no trabalho de CRMem tempo real2. Automação de tarefas #### Preços do cobre

Basic: US$ 23/mês por usuário

US$ 23/mês por usuário Profissional: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Business: $99/mês por usuário

Copper avaliações e comentários

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 estrelas (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 500 avaliações)

10. CRM da Hubspot

via Hubspot Com o HubSpot CRM, você pode acompanhar facilmente todos os detalhes de seus relacionamentos comerciais. Estamos falando de entrada automática de dados, gerenciamento de leads rastreamento de documentos, gerenciamento de pipeline e emissão de tíquetes - tudo em um único pacote!

O HubSpot é um software poderoso com espaço para até um milhão de contatos. Você pode criar rapidamente e-mails personalizados em massa e adicionar páginas de destino e formulários ao seu site sem precisar de uma única linha de código. Além disso, você pode rastrear:

Engajamento na Web para identificar novos clientes potenciais

Envolvimento de clientes de contato por e-mail

Atingimento de metas para objetivos existentes

Atividades de relacionamento com o cliente com recursos de relatório incorporados

O HubSpot CRM é bastante escalável e funciona tanto para solopreneurs quanto para grandes equipes! Uma maneira de tirar o máximo proveito da plataforma é adicionar integrações. **Mercado de aplicativos da HubSpot oferece mais de 1.000 integrações -incluindo uma para o ClickUp!

Melhores recursos do Hubspot CRM

E-mails personalizados em massa para divulgação

Captura fácil de leads

Engajamento rastreável na Web e por e-mail

Plataforma escalável

mais de 1.000 integrações

Limitações do Hubspot CRM

Preços do Hubspot CRM

Plano gratuito

Iniciante: US$ 30/mês para dois usuários

US$ 30/mês para dois usuários Profissional: US$ 1.600/mês para cinco usuários

US$ 1.600/mês para cinco usuários Enterprise: US$ 5.000/mês para 10 usuários

*Os preços variam de acordo com o pagamento mensal ou anual e se você decidir pagar antecipadamente ou não.

Avaliações e opiniões sobre o Hubspot CRM

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 1.500 avaliações)

4,4/5 estrelas (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 3.700 avaliações)

Gerencie clientes com o melhor sistema de CRM para Mac

A escolha do software de CRM certo para Mac pode fazer maravilhas para melhorar o relacionamento com os clientes, simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a colaboração entre as equipes. Essas ferramentas digitais aproveitam o poder da tecnologia e da análise para ajudá-lo a aumentar a satisfação do cliente e impulsionar sua empresa para um nível totalmente diferente.

Vá em frente e escolha uma solução de software de CRM da nossa lista que melhor atenda às suas necessidades e às dos seus clientes. Feliz CRM em seu Mac!