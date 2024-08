10 melhores integrações e parceiros da HubSpot para e-mail e CRM em 2024

Você está tirando o máximo proveito da automação? Os proprietários de empresas sabem que o software de CRM foi criado para atrair novos leads. Mas eles não sabem onde se concentrar primeiro. Quando sua meta é usar as ferramentas de marketing da forma mais eficaz possível, o tempo é o fator mais limitante.

Quando se trata de escolher um software de CRM, a HubSpot é uma plataforma confiável que as empresas adoram. E uma grande parte do motivo pelo qual os clientes adoram a HubSpot se deve a uma simples palavra: escolha. Em média, os clientes da HubSpot instalam sete aplicativos. Para que a HubSpot continue a ser uma plataforma que os clientes adoram, precisamos fornecer as integrações que nossos clientes adoram usar.

É por isso que o mercado de aplicativos da HubSpot continua a crescer com mais de 1.000 integrações !

Se você tem usado seu CRM como se fosse uma lista telefônica, é hora de dar um passo à frente. Ao aproveitar essas 10 integrações da HubSpot, sua equipe gastará muito menos tempo com trabalho manual e mais com o que mais importa: construir um negócio. 👏

Neste artigo, analisaremos 10 integrações da HubSpot que talvez você não conheça, mas que deveria conhecer. 😉

O que é uma integração da HubSpot?

As integrações conectam a HubSpot a ferramentas de terceiros que permitem o compartilhamento de dados, a automação e outros recursos úteis. As Mercado de aplicativos da HubSpot oferece mais de 1.000 integrações.

A integração de seus aplicativos favoritos com o HubSpot permite que você use esses aplicativos sem sair do Hubspot CRM. Você encontrará integrações da Hubspot que ajudam na análise, na experiência do cliente e no inbound marketing, colaboração on-line e muito mais.

Essas integrações podem ajudar a preencher as lacunas em seu execução do projeto e produtividade.

As 10 principais integrações da HubSpot em 2024

Aqui estão 10 das integrações mais úteis da Hubspot para dar à sua equipe de vendas o impulso necessário para gerenciar cada estágio da jornada do cliente com facilidade e maximizar os esforços de marketing da sua equipe.

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de projetos e colaboração de equipe tudo-em-um

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Para uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e produtividade, o ClickUp ajuda equipes de todos os tamanhos em diferentes setores a simplificar seu fluxo de trabalho e é a melhor opção para reunir todo o seu trabalho em um único espaço. É mais conhecido por sua plataforma totalmente personalizável que oferece centenas de recursos avançados para acomodar e dar suporte a qualquer equipe e caso de uso.

Ela se integra a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para turbinar sua pilha de tecnologia. E como uma das integrações nativas do Hubspot, ao integrar o HubSpot ao ClickUp, você poderá criar poderosos fluxos de trabalho automatizados .

Isso só ajuda a acelerar a entrega de projetos, automatizar processos de jornada do cliente e dar às equipes de vendas e marketing a visibilidade de que precisam para trabalhar da melhor forma possível.

O que você pode fazer com a integração entre o ClickUp e o Hubspot:

Conecte seus fluxos de trabalho do Hubspot e do ClickUp : Forneça valor ao cliente mais rapidamente, simplifique as operações e seja mais produtivo com a integração perfeita entre o HubSpot CRM e o ClickUp

: Forneça valor ao cliente mais rapidamente, simplifique as operações e seja mais produtivo com a integração perfeita entre o HubSpot CRM e o ClickUp Aproxime as equipes de clientes das equipes de projeto: Transfira o trabalho dos processos voltados para o cliente para diferentes equipes de projeto em toda a empresa com automação que move negócios fechados para tarefas e projetos diretamente no ClickUp

Transfira o trabalho dos processos voltados para o cliente para diferentes equipes de projeto em toda a empresa com automação que move negócios fechados para tarefas e projetos diretamente no ClickUp Acelere as entregas do projeto: Use mais de 20 maneiras diferentes de automatizar o trabalho entre o ClickUp e o HubSpot, para que os projetos andem mais rápido e as informações cheguem mais cedo às equipes que mais precisam delas

Use mais de 20 maneiras diferentes de automatizar o trabalho entre o ClickUp e o HubSpot, para que os projetos andem mais rápido e as informações cheguem mais cedo às equipes que mais precisam delas Veja os dados do cliente com o gerenciamento de projetos: Obtenha visibilidade do status do negócio e do cliente diretamente no ClickUp para que as equipes possam acompanhar como o trabalho delas afeta o sucesso de cada cliente Integrar o Hubspot com o ClickUp

A integração do Hubspot ClickUp permite que você crie uma tarefa do ClickUp diretamente da sua conta da Hubspot

Com essa integração, você pode usar o HubSpot para rastrear leads e vendas e ClickUp para gerenciar seus itens de ação e tarefas. Você pode configurar tarefas para criar automaticamente listas de afazeres sempre que iniciar uma nova negociação com um cliente ou agência de marketing via HubSpot.

É tão fácil quanto criar um modelo! Assim, para cada novo negócio que surgir, sua equipe terá as mesmas tarefas.

A integração do Hubspot ClickUp permite que você crie uma automação personalizada no ClickUp para automatizar processos manuais e criar um fluxo de trabalho contínuo

Melhores recursos

Mais de 15 visualizações personalizadas : Escolha a visualização de lista, visualização de bate-papo de Gantt, visualização de quadro e muito mais para visualizar o trabalho que faz mais sentido para você, sua equipe e toda a organização

: Escolha a visualização de lista, visualização de bate-papo de Gantt, visualização de quadro e muito mais para visualizar o trabalho que faz mais sentido para você, sua equipe e toda a organização Plataforma totalmente personalizável : Personalize todos os aspectos do seu trabalho e configure o ClickUp para atender às suas necessidades comerciais exclusivas e em expansão comClickApps *Centenas de recursos flexíveis e poderosos: Simplifique seu fluxo de trabalho, mantenha os processos consistentes e aprimore a colaboração da equipe com quadros brancos digitais, ClickUp Docs, Mind Maps e muito mais

: Personalize todos os aspectos do seu trabalho e configure o ClickUp para atender às suas necessidades comerciais exclusivas e em expansão comClickApps *Centenas de recursos flexíveis e poderosos: Simplifique seu fluxo de trabalho, mantenha os processos consistentes e aprimore a colaboração da equipe com quadros brancos digitais, ClickUp Docs, Mind Maps e muito mais Automação pré-criada e personalizada : Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

: Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante Painel de controle com relatórios em tempo real : Crie e personalize seuPainel de controle do ClickUp para qualquer cenário de negócios para obter uma visão geral de alto nível de suas tarefas, projetos, recursos e muito mais

: Crie e personalize seuPainel de controle do ClickUp para qualquer cenário de negócios para obter uma visão geral de alto nível de suas tarefas, projetos, recursos e muito mais Biblioteca de modelos : Escolha entre mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada equipe *Aplicativo móvel: Acesse seu trabalho a qualquer momento e em qualquer lugar com o aplicativo móvel

: Escolha entre mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada equipe *Aplicativo móvel: Acesse seu trabalho a qualquer momento e em qualquer lugar com o aplicativo móvel Recursos de integração: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para otimizar seu fluxo de trabalho e maximizar a eficiência

Preços

Gratuito para sempre : Plano gratuito com muitos recursos

: Plano gratuito com muitos recursos Ilimitado : uS$ 5 por mês/usuário

: uS$ 5 por mês/usuário Business : uS$ 12 por mês/usuário

: uS$ 12 por mês/usuário Business Plus : $19 por mês/usuário

: $19 por mês/usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 6.624 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 6.624 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 3.633 avaliações) ### 2. Xoxoday Plum

Melhor por criar um programa de recompensas para acelerar o crescimento com os clientes

Crie um programa de prêmios com incentivos e benefícios com a Xoxoday Xoxoday é uma empresa SaaS de fintech em crescimento que ajuda as empresas a crescer. Eles oferecem prêmios, incentivos e benefícios que ajudam as empresas a simplificar seus programas de prêmios.

Ao usar a integração com a HubSpot, você poderá recompensar seus clientes, e a melhor parte é que você pode evitar o incômodo de entrar em contato com vários fornecedores. O aplicativo coleta dados de formulários, pesquisas e marketing por e-mail.

Tudo o que você precisa fazer é configurar gatilhos para recompensar os clientes quando eles atenderem a determinadas condições. Em seguida, escolha o que você oferecerá no catálogo de presentes do Xoxoday Plum.

Por exemplo, você pode enviar automaticamente cartões-presente com base em quanto um cliente gasta, há quanto tempo ele está registrado ou qualquer outro gatilho.

Melhores recursos

Recompensas pré-construídas e hospedadas na forma de uma vitrine

Execute campanhas de marketing com prêmios e experiências de resgate personalizadas usando a automação perfeita do fluxo de trabalho

Acompanhe a taxa de abertura, a taxa de cliques e o resgate de suas recompensas

Preços

Planos a partir de US$ 166,58 por usuário/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 259 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 259 avaliações) Capterra: 4.4 de 5 (mais de 120 avaliações)

3. Zapier

Melhor para conectar aplicativos

Conecte serviços da Web e automatize tarefas repetitivas com o Zapier

O Zapier é o líder em automação sem código. Você pode conectar o HubSpot aos seus aplicativos favoritos, mesmo que eles não tenham uma integração dedicada. Por baixando o Zapier você pode usar mais de 5.000 ferramentas adicionais logo de cara.

Conecte-se com clientes no WooCommerce, exporte dados para o Google Sheets e entre em contato com seus clientes no Slack, tudo por meio da automação sem código do Zapier. É fácil obter o máximo dos seus contatos do Hubspot CRM com a ajuda do Zapier.

Quer garantir que os novos contatos do Google sejam compartilhados com a plataforma da HubSpot? O Zapier fará isso. Você tem usa formulários para coletar e gerar leads ? Essa integração da HubSpot pode salvar automaticamente os envios em um documento do Google Sheets. Use o Zapier para aproveitar ao máximo seus dados.

Melhores recursos

Automatiza o HubSpot e uma grande variedade de aplicativos

Elimina a necessidade de uma tonelada de entrada de dados e você pode exportar dados para o Google Sheets

Funciona com muitas das opções mais populares em seu mercado de aplicativos

Preços

Versão gratuita disponível

Planos a partir de US$ 19,99 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 1.076 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 1.076 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 2.549 avaliações)

4. Canva

Melhor para criar visuais e design gráfico

Crie facilmente designs, materiais de marketing e muito mais com o Canva Canva é uma plataforma multifuncional de comunicação visual e design gráfico fácil de usar. O recurso de arrastar e soltar do Canva ferramentas de design são populares há anos, e a integração com a HubSpot torna as coisas ainda mais simples.

Com a integração da HubSpot, você pode acessar o Canva diretamente na HubSpot. Crie seus designs usando as ferramentas do Canva e, em seguida, use-os em seus e-mails da HubSpot e campanhas de anúncios em mídias sociais, ou carregue-os em seu próprio página da Web gratuita . Os arquivos salvos em seu HubSpot CMS também podem ser visualizados no aplicativo Canva.

Melhores recursos

Acesse os designs do Canva em todo o pacote da HubSpot

Use o Canva no HubSpot para acesso fácil

Compartilhamento automático quando você conecta os dois

Preços

Versão gratuita disponível

Planos a partir de US$ 12,95 por mês, mais US$ 6,99 por membro adicional da equipe

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 3.987 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 3.987 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 11.053 avaliações)

5. Laranja da sorte

Melhor para rastrear a atividade do usuário por meio de mapas de calor, pesquisas e muito mais

Entenda melhor as ações de seus clientes em seu site com o aplicativo Lucky Orange Lucky Orange é uma ferramenta de mapeamento de calor que ajuda a melhorar a experiência do cliente, revelando como os visitantes navegam em seu site e onde clicam. Em seguida, ele fornece relatórios diretamente em seu e-mail.

A integração do Lucky Orange com sua conta da HubSpot oferece uma visão mais detalhada dessas análises (e de outras análises do Google Analytics). Você pode até mesmo visualizar as sessões gravadas para ver onde os visitantes estão parando e descobrir como minimizar isso no futuro.

Melhores recursos

Exibir mapas de calor e atividades de seus visitantes no HubSpot

Receber relatórios sobre a atividade

Registre e visualize as sessões de contatos do HubSpot CRM no seu site

Preços

Versão gratuita disponível

Planos a partir de US$ 14,40 por mês

6. RollWorks ABM

Melhor para marketing baseado em contas

Acompanhe o progresso de suas contas-alvo ao longo da jornada de compra com o RollWorks RollWorks ABM é uma plataforma de marketing baseada em contas que ajuda a refinar suas campanhas de marketing para públicos específicos. Com essa integração da HubSpot, você pode acompanhar de perto suas contas e organizá-las em listas segmentadas. Em seguida, use essas listas para enviar campanhas de e-mail personalizadas.

Usando os dados do HubSpot CRM com a sua conta RollWorks, você pode trabalhar na criação de anúncios altamente segmentados que atinjam exatamente as pessoas certas na sua lista de contatos. Todos os dados dos contatos do HubSpot CRM são sincronizados entre os dois programas para que você possa ter certeza de que suas informações estão atualizadas.

Melhores recursos

A integração da Hubspot para uma configuração mais rápida é fácil e tem uma boa equipe de suporte ao cliente

Os dados (por exemplo, dados do Google Analytics) são sincronizados entre as duas plataformas para manter suas contas atualizadas

Segmente contas com base na intenção delas e acompanhe seu sucesso

Preços

Planos a partir de US$ 975 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

Parceiro : 4.1 de 5 (mais de 20 avaliações)

: 4.1 de 5 (mais de 20 avaliações) TrustRadius: 7.8 de 10 (mais de 30 avaliações)

7. Zoom

Melhor para webinar e marketing de vídeo

Colabore com equipes e clientes em tempo real com o aplicativo Zoom Zoom o Zoom /%href/, a plataforma de colaboração inteligente tudo-em-um mais conhecida por seu sempre popular bate-papo por vídeo, pode ser conectado ao seu Hubspot CRM, ajudá-lo a promover webinars, acompanhar a participação e automatizar a programação.

Você pode até mesmo gravar, analisar e transcrever as chamadas feitas no Zoom na sua conta da HubSpot. Verifique quando os participantes chegaram, quando saíram e por quanto tempo ficaram assistindo. Em seguida, entre em contato com eles a partir da sua plataforma da HubSpot com um alcance direcionado.

Melhores recursos

Direcione os clientes com base em seu nível de interesse

Integração personalizada para que os dados sejam sincronizados entre as duas plataformas

Fácil de configurar, bom suporte ao cliente

Preços

Versão gratuita disponível

Planos a partir de US$ 14,99 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 52.821 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 52.821 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 13.517 avaliações)

8. Crossbeam

Melhor para gerenciamento de relacionamento com parceiros

Sincronize suas contas do Crossbeam e da HubSpot para encontrar novas oportunidades de marketing Crossbeam é uma plataforma de ecossistema de parceiros com uma integração personalizada à Hubspot. Ela ajuda você a fazer a correspondência com outras empresas com uma base de clientes semelhante.

Quando o Crossbeam é configurado como uma integração da HubSpot, você tem ainda mais dados para comparar. Você pode cruzar informações com um parceiro (ou com seus contatos do CRM da Hubspot), controlar quais dados são compartilhados com outras pessoas e filtrar suas comparações para se concentrar apenas no que é importante para você.

Melhores recursos

Aumente o mapeamento de sua conta com parceiros adicionais

Controles para compartilhar apenas as informações com as quais você se sente confortável

Identificação de sobreposições e influências com base em clientes mútuos

Pricing

Versão gratuita disponível

Planos a partir de US$ 500 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 175 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 175 avaliações) Capterra: 4.0 de 5 (mais de 4 avaliações)

9. Mixpanel

Melhor para relatórios analíticos

Veja todas as suas métricas mais importantes em um relance com o Mixpanel Mixpanel oferece dados e relatórios sobre como os clientes interagem com seu site ou software. O programa mostra quando os usuários abandonam o site, o desempenho de novos recursos e alerta quando determinados limites são atingidos.

A integração do Mixpanel com a HubSpot lhe dá uma visão holística de quem são seus clientes e como eles usam seu produto. A Mixpanel e a HubSpot compartilham seus dados para que você tenha as informações mais precisas fluxo de trabalho para gerenciamento do relacionamento com o cliente .

Melhores recursos

Sincronização bidirecional, que reduz a entrada de dados

Mapeamento de campo padrão

Filtre os dados que não deseja compartilhar

Preços

Versão gratuita disponível

Planos a partir de US$ 20 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 959 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 959 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 116 avaliações)

10. Funil

O melhor para centralizar e visualizar dados

Crie visualizações de dados para várias finalidades com o Funnel Funil é um hub de dados de marketing projetado para armazenar informações de todas as ferramentas que você usa. Usando sua integração com a HubSpot, você pode se conectar a plataformas como Amazon, Google e Microsoft Azure para criar visualizações de seus dados.

Ao combinar as ferramentas, você terá uma visão abrangente de como suas campanhas estão funcionando. Também é possível preparar e compartilhar os dados visualizados com sua equipe para que todos estejam na mesma página.

Melhores recursos

Conecte-se a mais de 500 plataformas de marketing e vendas

Combine dados de várias fontes em um único widget

Não é necessário código ou fórmulas para produzir relatórios

Preços

Planos a partir de US$ 399 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 105 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 105 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 17 avaliações)

Encontrando as melhores integrações da HubSpot para sua equipe

Usar a plataforma de CRM da Hubspot não é suficiente para gerenciar todos os aspectos do seu trabalho - é preciso considerar as integrações disponíveis da Hubspot para que você tenha um Rolodex de diferentes ferramentas para trabalhar com eficiência e maximizar seus esforços.

Tome a iniciativa e mergulhe nessas opções de integração personalizadas para determinar a melhor opção para a sua equipe e as necessidades de negócios conectar o HubSpot ao ClickUp para turbinar e otimizar seus fluxos de trabalho hoje mesmo. 🤝⚡️ /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-and-Hubspot-integration-CTA-Button.png /%img/ ---

Escritor convidado: _

Alice Sol é gerente de RP digital com foco em parcerias e colaborações de conteúdo. Alice trabalha na HubSpot há mais de 4 anos e está sediada em Boston, Massachusetts.