10 melhores aplicativos de software de gerenciamento de contratos em 2024

Todos os dias, os profissionais de negócios e os gerentes de contratos de todas as verticais de negócios enfrentam o ônus do gerenciamento manual de contratos.

Eles são :

Classificar contratos antigos em um armazenamento em nuvem desorganizado

Esforço para formatar cláusulas copiadas de várias fontes

Exportação, compartilhamento e revisão tediosa de documentos por meio de vários canais para análise da equipe de vendas e dos departamentos jurídicos

Envolver-se no incômodo processo de assinatura manual, digitalização e repasse do documento para o próximo signatário

Esse ciclo repetitivo de gerenciamento de contratos consome um tempo valioso, esgota recursos e contribui para o esgotamento dos funcionários.

O software de gerenciamento de contratos automatiza as tarefas manuais, como o gerenciamento de contratos em um local central e a atualização das alterações para todos os tomadores de decisão.

As ferramentas avançadas de gerenciamento de contratos permitem que as partes internas e externas os assinem usando assinaturas eletrônicas, acompanhem as partes interessadas que revisam os contratos e garantam o armazenamento de contratos e a segurança de documentos essenciais.

Está procurando um software de contratos para facilitar o trabalho das suas equipes jurídica e de vendas?

Aqui, compilamos uma lista dos melhores softwares de gerenciamento de contratos para acelerar o processo de contratação, automatizar o processo de aprovação e gerenciar contratos com mais rapidez para que o negócio avance rapidamente.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de contratos?

Interface amigável ao usuário : O sistema de gerenciamento de contratos deve ter uma interface intuitiva para gerenciar contratos desde a concepção até a execução

: O sistema de gerenciamento de contratos deve ter uma interface intuitiva para gerenciar contratos desde a concepção até a execução Controle de versão: Escolha uma solução de gerenciamento de contratos com controle de versão para ajudá-lo a ficar por dentro de todas as iterações ao negociar contratos. Procure recursos avançados para gerenciar contratos, redigir, aprovar e revisar documentos e alterar a linguagem do contrato com apenas alguns cliques

Escolha uma solução de gerenciamento de contratos com controle de versão para ajudá-lo a ficar por dentro de todas as iterações ao negociar contratos. Procure recursos avançados para gerenciar contratos, redigir, aprovar e revisar documentos e alterar a linguagem do contrato com apenas alguns cliques Modelos pré-criados: A maioria dos softwares de gerenciamento de contratos fornece acesso a modelos de contrato pré-escritos, comomodelos de contratos comerciais e biblioteca de cláusulas aprovadas paraeconomizar tempo e reduzir os riscos ao criar contratos inteligentes

A maioria dos softwares de gerenciamento de contratos fornece acesso a modelos de contrato pré-escritos, comomodelos de contratos comerciais e biblioteca de cláusulas aprovadas paraeconomizar tempo e reduzir os riscos ao criar contratos inteligentes Alertas automatizados: Procure uma solução completa com fluxos de trabalho automatizados para renovações de contratos para manter todas as partes envolvidas informadas e nunca perder prazos críticos

Procure uma solução completa com fluxos de trabalho automatizados para renovações de contratos para manter todas as partes envolvidas informadas e nunca perder prazos críticos Análise e relatórios detalhados: A solução de software de gerenciamento de contratos deve permitir que sua equipe gerencie contratos principais de serviços e a visibilidade do contrato. A plataforma deve oferecer análises robustas, como valores de contratos, desempenho de contratos e prazos, e navegar por hierarquias contratuais complexas

A solução de software de gerenciamento de contratos deve permitir que sua equipe gerencie contratos principais de serviços e a visibilidade do contrato. A plataforma deve oferecer análises robustas, como valores de contratos, desempenho de contratos e prazos, e navegar por hierarquias contratuais complexas Integração com outras ferramentas: Escolha um software de gerenciamento de contratos que ofereça integração com suas ferramentas de automação, CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos, gerenciamento de aquisições software, gerenciamento de operações software e ferramentas de assinatura eletrônica

Escolha um software de gerenciamento de contratos que ofereça integração com suas ferramentas de automação, CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos, gerenciamento de aquisições software, gerenciamento de operações software e ferramentas de assinatura eletrônica Biblioteca de contratos: As ferramentas de gerenciamento de contratos armazenam todos os seus contratos em um repositório seguro e permitem localizar contratos com uma funcionalidade robusta de pesquisa e filtro

Os 10 melhores aplicativos de software de gerenciamento de contratos para usar em 2024

1. ClickUp

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

O ClickUp é um software de gerenciamento de contatos que ajuda as organizações a otimizar e rastrear todos os seus contratos em cada etapa do ciclo de vida do contrato, desde a proposta, criação, aprovação e envio. Nunca mais perca um prazo de renovação de contrato.

O ClickUp tem vários modelos de gerenciamento de contratos o Google oferece um plano de gerenciamento de contratos, gerenciamento de documentos e armazenamento de contratos para armazenar, rastrear e gerenciar contratos. Mesmo com o plano gratuito, mantenha todas as partes envolvidas informadas e defina prazos para ficar em dia com as renovações.

O modelo de gerenciamento de contratos garante que todos os seus contratos sejam armazenados em um único local.

Melhores recursos do ClickUp

Crie tarefas com status personalizados para acompanhar o progresso de cada contrato

Categorizar todos os contratosrelacionados a contratos comerciais detalhes, como data de assinatura, departamento e tipo de contrato, para gerenciar contratos e visualizar dados de contratos

Acesse e organize facilmente todos os seusdocumentos em diferentes configurações do ClickUp, como o guia de introdução, a lista de contratos e o formulário de solicitação de contrato

Crie um novo documento de qualquer lugar em seu espaço de trabalho ClickUp e adicione subpáginas aninhadas, tabelas e opções de estilo para criar a estrutura perfeita

Acompanhe as alterações nos termos do contrato, pagamentos efetuados e quaisquer questões legais

Aprimore o gerenciamento e o acompanhamento de contratos com recursos de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, avisos de dependência, e-mails e muito mais

Tarefas do ClickUp permitem planejar, organizar e colaborar em contratos, atribuindo comentários comoitens de ação e adicionando tópicos de comentários para qualquer tarefa

Libere mais tempo para o trabalho que exige muito conhecimento, simplificando as tarefas recorrentes com o ClickUp Automations

Crie e armazene documentos relacionados ao gerenciamento de contratos e visualize o progresso ao longo do ciclo de vida do contrato com oPainéis do ClickUp

Configure os relatórios de que você precisa, tudo em um só lugar, no ClickUp

O ClickUp AI permite que você elabore contratos de forma automatizada, entregando todos os detalhes à IA para que você possa se concentrar em tarefas estratégicas. O gerenciamento de contratos com tecnologia de IA cria uma experiência melhor para você, seus clientes e todas as partes envolvidas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

A interface pode ser lenta

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário/mês

$7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

2. Conga

via Conga Você já se pegou vasculhando contratos para encontrar informações críticas ou uma cláusula? Com um sistema de gerenciamento de contratos como o Conga, você pode delegar essa tarefa tediosa à IA.

O software de gerenciamento de contratos alimentado por IA do Conga lida com o gerenciamento do ciclo de vida do contrato de ponta a ponta. O Conga Contract Intelligence extrai termos comerciais com IA e os transforma em dados verificados para usuários comerciais.

Melhores recursos do Conga

Armazene e pesquise todos os documentos críticos relacionados a contratos e use a IA para extrair dados de contratos automaticamente

Crie e envie notificações de alerta para as partes interessadas certas a partir do sistema de gerenciamento de contratos com a integração do Salesforce

Encontre informações sobre qualquer contrato usando a pesquisa de tópicos contextuais ou localize os dados com painéis filtráveis e personalizáveis

Limitações do Conga

A navegação entre diferentes páginas é difícil no repositório de contratos

Os modelos de contrato não são personalizáveis

Preços do Conga

Preços personalizados

Conga ratings and reviews

G2: 4,2/5 (398 avaliações)

4,2/5 (398 avaliações) Capterra: 4,3/5 (72 avaliações)

3. DealHub

via DealHub Evite essa bagunça e o longo processo de contratação com o DealHub, um software de gerenciamento de contratos.

O DealHub simplifica o processo de gerenciamento de contratos trazendo todas as partes interessadas para colaborar em um painel digital, o DealRoom, para gerar documentos legais, revisar contratos, gerenciar linhas vermelhas e fornecer status e visibilidade em tempo real.

Melhores recursos do DealHub

A plataforma de gerenciamento de contratos gera NDAs, MSAs e outros contratos em vários formatos, como HTML, Word e PDFs

Configure fluxos de trabalho de aprovação para obter alinhamento interno antes de enviar o contrato aos clientes

A integração do CRM com o Salesforce, Freshworks e Hubspot oferece acesso completo a todos os contratos e documentos diretamente no seu CRM e tem funções de usuário baseadas em permissões

Limitações do DealHub

A interface de criação de modelos não é fácil de usar

Falta integração com ferramentas de assinatura eletrônica, como a Docusign

Preços do DealHub

DealRoom: Preços personalizados

Preços personalizados DealHub CPQ: Preços personalizados

Preços personalizados DealHub Billing: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do DealHub

G2: 4,7/5 (551 avaliações)

4,7/5 (551 avaliações) Capterra: 4,8/5 (39 avaliações)

4. Concórdia

via Concórdia O IConcord é um sistema completo de gerenciamento de contratos para empresas, que simplifica o gerenciamento de documentos contratuais com fluxos de trabalho de aprovação para partes internas e externas. Automatizar a negociação de contratos e tarefas redundantes, como redlining e controle de alterações, torna-se fácil.

O repositório seguro de contratos armazena a versão mais atualizada do contrato. Os sistemas de gerenciamento de contratos permitem que os membros da equipe assinem contratos inteligentes com apenas alguns cliques.

Com os planos profissional e empresarial, você obtém insights de todos os seus contratos com o painel abrangente do Concord para relatórios e análises.

Melhores recursos do Concord

Adicione um comentário ou converse em tempo real no documento do contrato com revisores internos, equipes de negócios, clientes ou fornecedores de gerenciamento de contratos

Direcione automaticamente os contratos para os revisores e obtenha a aprovação deles no documento Concord dentro da plataforma de gerenciamento de contratos

Colete assinaturas eletrônicas ilimitadas e juridicamente vinculativas gratuitamente no documento do contrato

Integre os documentos do Concord aos seus fluxos de trabalho diários

Limitações do Concord

Alguns recursos poderiam ser mais personalizáveis, como a possibilidade de adicionar uma data nos campos de assinatura

A adição de usuários ilimitados aos seus contratos tem um custo extra

Preços do Concord

Padrão : uS$ 17/usuário/mês

: uS$ 17/usuário/mês Profissional : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Empresarial: Preços personalizados

Concord ratings and reviews

G2: 4,3/5 (131 avaliações)

4,3/5 (131 avaliações) Capterra: 4,5/5 (196 avaliações)

5. Rastreado

via Rastreado As soluções de gerenciamento de contratos do Trackado permitem que as equipes de negócios acessem documentos essenciais de qualquer lugar. Defina fluxos de trabalho de aprovação para diferentes equipes, seja notificado automaticamente sobre datas e tarefas críticas e obtenha insights sobre a saúde financeira dos contratos.

Melhores recursos do Trackado

O repositório de contratos é uma ferramenta completa para gerenciar o ciclo de vida do contrato

Defina eventos e lembretes para a próxima renovação do contrato e atribua-os aos membros relevantes da equipe

Módulo de automação de fluxo de trabalho para encaminhar seus contratos pelo processo de revisão e aprovação necessário antes de enviá-los aos clientes

limitações do #### Trackado

Falta a capacidade de pesquisar e filtrar usando o nome da empresa

Não se integra ao Microsoft Dynamics para fluxo de dados entre fontes de negócios

Preços do Trackado

Plano gratuito

Plano inicial : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Business : $129/mês

: $129/mês Enterprise: $299/mês

Trackado ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,5/5 (22 avaliações)

6. GetAccept

via GetAccept O GetAccept é um software de gerenciamento de contratos que fornece às organizações modelos pré-construídos para soluções de gerenciamento de contratos sem problemas.

Você pode colaborar com as partes interessadas para criar uma experiência de compra fácil, reduzindo o tempo para fechar negócios com propostas interativas e assinaturas eletrônicas seguras.

Melhores recursos do GetAccept

Painel de visão geral para gerenciar contratos de todos os seus negócios pendentes e avaliar quais precisam de mais atenção

Faça o upload de seu material de vendas em pastas respectivas ao processo de vendas ou crie conteúdo de vendas responsivo para dispositivos móveis usando o editor

Reduza o processo de criação de propostas usando modelos de contrato pré-criados ou até mesmo criando seus próprios modelos

Limitações do GetAccept

Não há funcionalidade para fazer uma cópia da minuta

Dificuldade de classificar e filtrar os dados para o gerenciamento de contratos

Preços do GetAccept

Essencial : uS$ 15/usuário/mês

: uS$ 15/usuário/mês **Sala de negócios profissional: US$ 39/usuário/mês

Contract Room Professional: $49/usuário/mês

$49/usuário/mês Full Suite Professional: $79/usuário/mês

Avaliações e resenhas do GetAccept

G2: 4,6/5 (779 avaliações)

4,6/5 (779 avaliações) Capterra: 4,6/5 (31 avaliações)

7. Trabalhos de Contrato

via Trabalhos de contrato Você já se perdeu em uma trilha de auditoria para encontrar a versão correta a ser enviada a partes externas para assinatura?

O ContractWorks permite que as equipes gerenciem vários projetos de clientes e contratos de ponta a ponta. Use o software de gerenciamento de contratos do ContractWorks com recursos de IA para gerenciar ciclos de vida de contratos, melhorar a transparência e receber alertas sobre detalhes e eventos cruciais do contrato.

Melhores recursos do ContractWorks

Redigir contratos na ferramenta de gerenciamento de contratos em poucos minutos, respondendo a perguntas pré-configuradas, reutilizar dados em contratos e delegar a redação

Um ambiente compartilhado para que as pessoas relevantes facilitem as negociações de contratos de forma colaborativa com uma trilha de auditoria

Funcionalidade de pesquisa avançada com OCR para encontrar facilmente os detalhes do contrato

Integração com o GPT 3 para aproveitar a IA para criação de contratos e simplificação de cláusulas

Limitações do ContractWorks

Recursos avançados, como modelos de redação de contratos, controle de versão eautomação do fluxo de trabalho só estão disponíveis nos planos premium

Não há operações em massa disponíveis, como o arquivamento de todos os contratos vencidos

Preços do ContractWorks

Padrão : uS$ 700/mês

: uS$ 700/mês Profissional : uS$ 900/mês

: uS$ 900/mês Premium: US$ 2.000/mês

ContractWorks ratings and reviews

G2: 4,8/5 (79 avaliações)

4,8/5 (79 avaliações) Capterra: 4,8/5 (76 avaliações)

8. Agiloft

via Agiloft A maioria das grandes empresas ou escritórios governamentais trabalha com software legado de gerenciamento de contratos. Fazer uma simples alteração na automação do fluxo de trabalho de contratos existente provavelmente levará meses e dezenas de milhares de dólares, resultando em atrasos e aumento dos encargos financeiros.

Os softwares modernos, como o Agiloft, têm painéis sem código para capacitar os gerentes de contratos a fazer essa alteração, economizando tempo e o custo do software de gerenciamento de contratos.

A interface intuitiva do Agiloft aumenta a taxa de adoção do usuário, os recursos alimentados por IA aceleram a criação de contratos e a conformidade de segurança garante fluxos de trabalho de contratos legais.

Melhores recursos do Agiloft

Oferece uma plataforma sem código totalmente personalizável para gerenciar todo o ciclo de vida do contrato

Bibliotecas de cláusulas dinâmicas e modelos para agilizar o processo de criação de contratos

O recurso de pesquisa em linguagem natural permite que você encontre rapidamente os documentos e detalhes do contrato de que precisa

Limitações do Agiloft

A interface não é intuitiva para configurar e tem uma curva de aprendizado acentuada no início

Não tem a tecnologia para identificar contratos duplicados

Preços do Agiloft

Essenciais : Preços personalizados

: Preços personalizados Advanced: Preços personalizados

Preços personalizados Premium: Preços personalizados

Agiloft avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (72 avaliações)

4,6/5 (72 avaliações) Capterra: 4,8/5 (34 avaliações)

9. Fora da lei

via Fora da lei O Outlaw é um software moderno de gerenciamento de contratos que simplifica o ciclo de vida dos contratos para as organizações, desde a geração de documentos com modelos até a redação baseada em contratos, negociação em tempo real e assinatura eletrônica.

Com os principais recursos para simplificar a elaboração de contratos e as negociações, a solução completa do Outlaw permite que a sua equipe jurídica se concentre no trabalho estratégico em vez de se perder no processo de contratação.

Melhores recursos do Outlaw

Crie um modelo de contrato personalizado com uma biblioteca de cláusulas dinâmicas, grades de proteção condicionais e recursos de geração de lotes

Trilha de auditoria em tempo real, controle de versão e notificações para manter a transparência e a visibilidade

Integra-se com mais de 1.000 aplicativos prontos para uso por meio de APIs seguras para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Limitações do Outlaw

Não é intuitivo com documentos relacionados a tribunais

Não é possível adicionar usuários ilimitados aos contratos

Preços do Outlaw

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Outlaw

G2: 4,6/5 (86 avaliações)

4,6/5 (86 avaliações) Capterra: 4,5/5 (41 avaliações)

10. ContratoSafe

via Contrato seguro Vários departamentos, como vendas, finanças e operações, desenvolvem documentos contratuais. Os sistemas de gerenciamento de contratos fornecem visibilidade dos prazos e mantêm todas as partes interessadas associadas em sincronia, o que leva a um fechamento de contrato bem-sucedido e em tempo hábil.

O ContractSafe é um software de gerenciamento de contratos com um painel intuitivo para acesso rápido a informações críticas com recursos de pesquisa. Simplifique o processo de criação de contratos com os modelos de contratos personalizados disponíveis que atendem às suas necessidades.

Melhores recursos do ContractSafe

Acompanhe todos os seus contratos em andamento em cada etapa, reduzindo o risco, reduzindo o desperdício de horas e mantendo sua organização funcionando de forma eficaz

O software de gerenciamento de contratos do ContractSafe é desenvolvido na AWS e oferece recursos como criptografia, detecção de malware e vírus e testes de vulnerabilidade para manter seus documentos essenciais seguros

Defina lembretes de prazos para renovações e expirações de contratos, que são enviados automaticamente para seu e-mail

Limitações do ContractSafe

Não há opção para arrastar e soltar um contrato em pastas diferentes

Alguns recursos não são tão simples e exigem treinamento e explicações adicionais da equipe de implementação

Preços do ContractSafe

Básico : uS$ 329/mês

: uS$ 329/mês Standard : $549/mês

: $549/mês Profissional : uS$ 779/mês

: uS$ 779/mês Enterprise: $999/mês

Avaliações e opiniões sobre o ContractSafe

G2: 4,6/5 (82 avaliações)

4,6/5 (82 avaliações) Capterra: 4,8/5 (130 avaliações)

Revolucione os contratos com os melhores sistemas de gerenciamento de contratos

O software de gerenciamento de contratos que você escolher o guiará para um gerenciamento eficiente do ciclo de vida do contrato e aumentará a produtividade da organização. Escolha uma ferramenta de gerenciamento de contratos compatível com os fluxos de trabalho da sua equipe de negócios e segura para a colaboração da equipe.

O ClickUp é um dos melhores softwares de gerenciamento de contratos disponíveis para profissionais de negócios, departamentos jurídicos, equipes de vendas e qualquer pessoa que queira redigir e compartilhar contratos.

Capacite sua equipe jurídica com modelos de gerenciamento de contratos e a IA do ClickUp para simplificar e acelerar o processo de gerenciamento de contratos de semanas e dias para horas.

Gerenciamento do fluxo de trabalho orientado por técnicas de gerenciamento de projetos ajuda a dividir projetos complexos em tarefas gerenciáveis. Além disso, o software de gerenciamento de contratos permite atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e automatizar as etapas manuais do fluxo de trabalho no processo do contrato.

Os sistemas de gerenciamento de contratos do Clickup integram-se à sua pilha existente para garantir um fluxo de informações transparente e seguro entre as diferentes equipes da sua empresa. Planeje, gerencie e acompanhe todos os seus contratos comerciais para o gerenciamento do ciclo de vida do contrato no painel intuitivo do ClickUp.

Registre-se para Avaliação gratuita do ClickUp e use o software de gerenciamento de contratos.