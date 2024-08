10 melhores softwares de portal do cliente para gerenciamento de clientes em 2024

Ofereça aos seus clientes uma experiência excepcional e reduza o tempo que sua equipe precisa gastar para responder a perguntas e tíquetes de suporte com um portal do cliente.

Um portal do cliente funciona como um balcão único para seus clientes. Em seu portal personalizado, eles podem interagir com sua empresa, acessar base de conhecimento s e centrais de ajuda, enviar mensagens à sua equipe e interagir com o ecossistema do seu produto. Ao operar um portal do cliente simplificado, você oferece uma maneira para que todos possam se comuniquem com mais eficiência . ✨

Embora você possa criar um portal do zero, essas plataformas de software de portal do cliente mais bem avaliadas iniciam o processo e permitem que você crie um portal do cliente em apenas algumas horas, não em semanas ou meses.

O que você deve procurar em um software de portal do cliente?

Ao analisar o melhor software de portal do cliente, há vários recursos importantes que você deve considerar:

Segurança : Medidas de segurança robustas devem ser prioridade máxima ao selecionar um software de portal do cliente, especialmente se o portal do cliente hospedar documentos confidenciais e informações de clientes

: Medidas de segurança robustas devem ser prioridade máxima ao selecionar um software de portal do cliente, especialmente se o portal do cliente hospedar documentos confidenciais e informações de clientes Facilidade de uso: O portal do cliente deve ser intuitivo e fácil de usar, tanto para você quanto para seus clientes

O portal do cliente deve ser intuitivo e fácil de usar, tanto para você quanto para seus clientes Personalização e marca : Você desejará personalizar o portal para que corresponda à sua marca

: Você desejará personalizar o portal para que corresponda à sua marca Ferramentas de comunicação e colaboração : O software do portal do cliente deve facilitar a comunicação com os clientes

: O software do portal do cliente deve facilitar a comunicação com os clientes Acessibilidade móvel : Cada vez mais clientes usam smartphones e tablets como seu principal dispositivo de computação, e seu portal deve funcionar em uma variedade de dispositivos

: Cada vez mais clientes usam smartphones e tablets como seu principal dispositivo de computação, e seu portal deve funcionar em uma variedade de dispositivos Relatórios e análises : A capacidade de rastrear KPIs e gerar relatórios a partir deles o ajudará a medir o sucesso de suas iniciativas

: A capacidade de rastrear KPIs e gerar relatórios a partir deles o ajudará a medir o sucesso de suas iniciativas Recursos de integração : O portal do cliente não será o único software em sua pilha de tecnologia, portanto, ele deve se integrar perfeitamente às suas outras ferramentas

: O portal do cliente não será o único software em sua pilha de tecnologia, portanto, ele deve se integrar perfeitamente às suas outras ferramentas Escalabilidade e flexibilidade : Considere a escalabilidade e a flexibilidade do software do portal do cliente, por exemplo, se ele pode acomodar sua crescente base de clientes e as necessidades em evolução

: Considere a escalabilidade e a flexibilidade do software do portal do cliente, por exemplo, se ele pode acomodar sua crescente base de clientes e as necessidades em evolução Suporte e treinamento: As plataformas de software do portal do cliente podem ter uma curva de aprendizado acentuada. Sem suporte e materiais de treinamento adequados, essa curva pode se tornar um obstáculo

Os 10 melhores softwares de portal do cliente para usar em 2024

Para ajudar a restringir suas opções, elaboramos uma lista dos melhores softwares de portal do cliente para você. Há uma opção aqui para atender às necessidades de cada empresa, quer você esteja procurando uma maneira simples de compartilhar arquivos ou queira criar artigos detalhados na base de conhecimento e gerenciar tíquetes de suporte para toda a sua equipe de suporte.

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação em um local de fácil acesso

O ClickUp é uma solução de gerenciamento de projetos tudo-em-um que supera seu peso. Seu amplo conjunto de recursos permite que ele vá muito além do gerenciamento de projetos. Por exemplo, Recursos de CRM do ClickUp do ClickUp podem transformá-lo em uma solução de portal do cliente. E o Modelo ClickUp Client Success dará à sua equipe de suporte uma visão abrangente de todas as comunicações com seus clientes.

Enquanto isso, os recursos de colaboração, os recursos de compartilhamento de documentos e a personalização altamente flexível do ClickUp permitem criar fluxos de trabalho de colaboração com o cliente que rivalizam com os melhores portais de clientes. É um software de sucesso do cliente em que você escolhe os recursos de que precisa.

Quando você aprender como trabalhar com clientes no ClickUp você ficará surpreso com o que uma plataforma de gerenciamento de projetos pode alcançar.

Melhores recursos do ClickUp

Visualizações de tarefas e fluxos de trabalho personalizáveis

Recursos de colaboração como comentários, menções e edição em tempo real

Integração com aplicativos e ferramentas de terceiros

Acompanhamento de metas e monitoramento de progresso

Recursos de controle de tempo e relatórios

Limitações do ClickUp

Pode representar um pouco de curva de aprendizado para novos usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Zendesk

Via Zendesk O Zendesk é um portal do cliente com foco em canais de comunicação e software de atendimento ao cliente. Ele tem uma base de conhecimento na qual os clientes podem acessar recursos de autoatendimento e um sistema de emissão de tíquetes para lidar com as solicitações de suporte. O painel de controle fornece transparência do projeto garantindo que os clientes se mantenham atualizados.

Os recursos de colaboração da Zendesk melhoram as interações com os clientes, enquanto seus software de gerenciamento de documentos permite o compartilhamento centralizado de arquivos. O software seguro do portal do cliente prioriza a segurança dos dados, protegendo dados confidenciais. Com os aplicativos móveis, os clientes podem acessar as informações de que precisam em qualquer lugar. Há suporte para vários idiomas para todas essas funcionalidades.

O Zendesk é usado por algumas das maiores marcas, garantindo seu lugar como uma das melhores opções de software de portal do cliente disponíveis.

Melhores recursos do Zendesk

Suporte multicanal para interações perfeitas com o cliente

Gerenciamento e automação de tíquetes

Criação de base de conhecimento e opções de autoatendimento

Relatórios e análises personalizáveis

Integração com várias ferramentas de CRM e de comunicação

Limitações do Zendesk

Instalação e configuração complexas

Níveis de preços mais altos para recursos avançados

Preços da Zendesk

Equipe Suite : uS$ 55/mês por usuário

: uS$ 55/mês por usuário Suite Growth : uS$ 89/mês por usuário

: uS$ 89/mês por usuário Suite Professional: $115/mês por usuário

$115/mês por usuário Suite Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços Add-on IA Avanzada (IA Avançada): US$ 50 (disponível para planos Suite Professional ou superiores)

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2 : 4.3/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Acelo

Via Accelo Accelo é um gerenciamento de clientes com um portal do cliente projetado para aumentar a satisfação do cliente. O painel de controle do projeto no Accelo permite que as empresas otimizem as operações, obtendo eficiência nos processos.

As ferramentas de colaboração da plataforma permitem que as equipes e os clientes trabalhem juntos sem esforço. O produto Accelo oferece portais de clientes seguros, nos quais as empresas podem fazer upload de arquivos e gerenciar os dados dos clientes. Isso inclui uma base de conhecimento para fornecer acesso de autoatendimento aos seus clientes.

Um sistema de tíquetes permite que a sua equipe de atendimento ao cliente lide com as solicitações de suporte que não podem ser respondidas pelos artigos da base de conhecimento.

O portal do cliente personalizável do Accelo garante uma experiência única para o cliente e para o usuário interno. Gerenciamento de tarefas são facilmente acessados no painel para manter todos no caminho certo.

Melhores recursos do Accelo

Recursos de gerenciamento e controle de projetos

Integração de controle de tempo e faturamento

Clientecomunicação e ferramentas de colaboração

Recursos de vendas e CRM adaptados para empresas baseadas em serviços

Automação para tarefas repetitivas

Limitações do Accelo

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

Alguns usuários podem precisar de tempo para se adaptar ao seu abrangente conjunto de recursos

Preços do Accelo

Plus (por módulo) : uS$ 30/usuário/mês

: uS$ 30/usuário/mês Premium (por módulo) : uS$ 49/usuário/mês

: uS$ 49/usuário/mês Bundle (todos os módulos): uS$ 99/usuário/mês

Accelo ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

4. Copiloto

Via Copiloto O Copilot oferece um portal do cliente dedicado com software de colaboração visual . Ele tem integração com o sistema de gerenciamento de projetos para melhorar ainda mais o gerenciamento de clientes. Seu painel de controle amigável é fácil de entender, tanto para funcionários quanto para clientes.

O ambiente seguro do portal prioriza a segurança dos dados, de modo que os dados confidenciais comunicados entre você e seus clientes permanecem entre você e seus clientes. Os recursos de gerenciamento de documentos do Copilot permitem o compartilhamento eficiente de arquivos e solicitações de arquivos.

Além de se integrar ao software de gerenciamento de projetos, o Copilot se conecta a muitos outros produtos de software empresarial para aumentar a produtividade. Com os aplicativos móveis, a produtividade continua mesmo em trânsito.

Melhores recursos do Copilot

Compartilhamento e armazenamento seguros de arquivos

Controle e rastreamento de versões de documentos

Controles de acesso baseados em funções

Opções de personalização do portal do cliente

Ferramentas de gerenciamento de tarefas e projetos

limitações do #### Copilot

O design da interface pode estar desatualizado para alguns usuários

Falta de integrações em comparação com outras soluções

Preços do Copilot

Inicial : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Profissional : uS$ 69/mês por usuário

: uS$ 69/mês por usuário Avançado : $119/mês por usuário

: $119/mês por usuário Supersonic: uS$ 1.500/mês (20 usuários incluídos)

Avaliações e resenhas do Copilot

G2 : 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.9/5 (19 avaliações)

5. Clinked

Via Vinculado A Clinked oferece um portal do cliente com ferramentas de colaboração para melhorar o relacionamento com os clientes. Esses recursos permitem que equipes e clientes trabalhem juntos em tempo real. O painel de controle oferece uma visão clara das tarefas em andamento para manter todos na mesma página.

O software do portal do cliente da Clinked foi projetado para o gerenciamento eficiente de documentos e o compartilhamento de arquivos. O portal do cliente é seguro, e as ferramentas de gerenciamento da base de conhecimento oferecem opções de autoatendimento aos seus clientes. Com os recursos do portal de suporte, os clientes podem enviar facilmente solicitações de suporte quando a base de conhecimento não for suficiente.

O portal on-line pode ser integrado ao seu próprio site, permitindo que você projete uma imagem profissional e, ao mesmo tempo, forneça um portal digital seguro para todas as interações com ele.

melhores recursos do #### Clinked

Colaboração segura com o cliente por meio do compartilhamento de documentos

Fóruns de discussão e bate-papo em tempo real

White labeling para personalização da marca

Gerenciamento de tarefas e controle de progresso

Aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar

Limitações do Clinked

Integrações limitadas de terceiros

A interface pode parecer ultrapassada para alguns usuários

Preços do Clinked

Lite : $119/mês

: $119/mês Standard : $299/mês

: $299/mês Premium : uS$ 599/mês

: uS$ 599/mês Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Clinked ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (42 avaliações)

: 4.6/5 (42 avaliações) Capterra: 4.8/5 (50+ avaliações)

6. OneHub

Via OneHub O OneHub fornece um portal do cliente que se destaca por seu software de portal do cliente e ferramentas de colaboração. A plataforma garante a transparência do projeto com seu painel de controle abrangente.

As ferramentas de colaboração permitem discussões e feedback interativos. Os portais de clientes oferecem armazenamento e compartilhamento seguros de arquivos.

O portal do cliente personalizável permite que você adapte o portal à sua marca e crie uma experiência mais coesa para o cliente. Com as ferramentas de gerenciamento de tarefas, as equipes internas podem ficar na mesma página e trabalhar com eficiência.

Melhores recursos do OneHub

Recursos avançados de segurança, como permissões baseadas em funções e marcas d'água

Salas de dados virtuais para compartilhamento seguro de documentos

Interface amigável para facilitar a navegação

Opções de marca personalizada para uma aparência profissional

Acesso detalhado e controle de atividades

Limitações do OneHub

Os recursos avançados podem levar a uma curva de aprendizado mais acentuada.

Alguns usuários consideram o preço mais alto em comparação com soluções semelhantes.

Preços do OneHub

Padrão : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Avançado : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Dados Sala : $375/mês

: $375/mês Ilimitado: uS$ 575/mês

Avaliações e resenhas do OneHub

G2 : 4.2/5 (45 avaliações)

: 4.2/5 (45 avaliações) Capterra: 4.5/5 (33+ avaliações)

7. Moxo

Via Moxo O Moxo é um software líder de portal do cliente projetado para aprimorar as relações com os clientes e as operações comerciais. Com foco em eficiências de processo a Moxo oferece um portal do cliente que permite que as empresas gerenciem facilmente os dados dos clientes e atendam às solicitações dos clientes. Isso é feito por meio de amplo suporte a fluxos de trabalho automatizados.

Graças às ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas, os usuários internos podem acompanhar o trabalho e colaborar uns com os outros de forma eficaz. As equipes de atendimento ao cliente podem acompanhar facilmente as consultas dos clientes e monitorar o processo de resposta.

A plataforma também oferece um portal de suporte que permite que as empresas ofereçam um serviço de alto nível. Ao conectá-la à integração de seu próprio domínio, você pode oferecer aos clientes acesso por meio do site da empresa, proporcionando a eles uma experiência profissional no portal do cliente.

melhores recursos do #### Moxo

Centro de comunicação com o cliente com compartilhamento de documentos

Agendamento automatizado de compromissos

Mensagens seguras para interações rápidas

Integração com aplicativos de calendário

Listas de tarefas e lembretes para produtividade

Limitações do Moxo

Limitado em termos de gerenciamento abrangente de projetos

Alguns usuários podem preferir mais opções de personalização

Preços do Moxo

Inicial : $100 USD/mês

: $100 USD/mês Negócios : $480 USD/mês

: $480 USD/mês Avançado: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Moxo ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.1/5 (16 avaliações)

8. MyDocSafe

Via MyDocSafe O MyDocSafe é um software de portal do cliente que prioriza a segurança e a eficiência. A plataforma oferece um portal do cliente que pode ser facilmente adaptado às suas necessidades. Com excelente integração do cliente sendo um de seus principais recursos, seus clientes também acharão fácil de usar.

O software do portal do cliente fornece aos clientes acesso seguro a todos os documentos e dados necessários. Embora não seja uma solução completa de helpdesk como algumas das outras opções, suas equipes de atendimento ao cliente ainda podem se beneficiar de um repositório centralizado de documentos para responder às consultas dos clientes com mais eficiência.

Melhores recursos do MyDocSafe

Funcionalidade de assinatura eletrônica

Armazenamento e compartilhamento seguros de documentos

Trilhas de auditoria para conformidade

Automação do fluxo de trabalho para processamento de documentos

Integração com software de contabilidade e CRM

Limitações do MyDocSafe

A interface do usuário poderia ser mais moderna

Alguns usuários podem precisar de tempo para entender os recursos avançados

Preços do MyDocSafe

Inicial : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Pequeno : uS$ 75/mês

: uS$ 75/mês Médio : uS$ 180/mês

: uS$ 180/mês Empresarial : uS$ 533/mês

: uS$ 533/mês Grande : uS$ 2.499/mês

: uS$ 2.499/mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o MyDocSafe

G2 : 3.9/5 (15 avaliações)

: 3.9/5 (15 avaliações) Capterra: 4.0/5 (24 avaliações)

9. SuiteDash

Via SuiteDash O SuiteDash é uma plataforma de gerenciamento de negócios completa, projetada para simplificar as operações e aprimorar a colaboração. Ela fornece às empresas uma série de ferramentas para realizar isso, desde um portal do cliente e recursos de gerenciamento de projetos até faturamento e marketing por e-mail.

O painel de controle personalizável permite adaptar a plataforma às necessidades específicas da sua empresa, colocando os recursos essenciais de que você precisa na vanguarda da sua experiência. É fácil para as equipes de suporte gerenciar tarefas e acompanhar as consultas dos clientes com os recursos de gerenciamento de tarefas incluídos.

Melhores recursos do SuiteDash

Portal do cliente com ferramentas de gerenciamento de projetos

Integração de faturamento e processamento de pagamentos

Comunicação com o cliente e compartilhamento de documentos

Painéis personalizáveis voltados para o cliente

Integração com aplicativos de terceiros

Limitações do SuiteDash

Integrações de terceiros limitadas em comparação com outras plataformas

Alguns usuários podem desejar recursos de relatório mais avançados

Preços do SuiteDash

Início : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Thrive : $49/mês

: $49/mês Pinnacle: uS$ 99/mês

Classificações e análises do SuiteDash

G2 : 4.8/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 500 avaliações)

10. SupportBee

Via SupportBee O SupportBee é uma solução de help desk fácil de usar que fornece à sua empresa um sistema de emissão de tíquetes para suporte ao cliente, o que o torna uma solução bastante abrangente para portais de clientes.

Independentemente do tamanho da sua empresa, o SupportBee pode ajudá-lo a atender às consultas dos clientes de forma rápida e eficiente. A interface intuitiva permite que as equipes gerenciem tíquetes de suporte, compartilhem arquivos e colaborem nas respostas com apenas um pouco de treinamento.

Melhores recursos do SupportBee

Gerenciamento de tíquetes para suporte ao cliente

Colaboração e rastreamento de e-mails

Criação de base de conhecimento e opções de autoatendimento

Integração com outras ferramentas de suporte ao cliente

Fluxos de trabalho personalizáveis para diferentes equipes

Limitações do SupportBee

Pode não ser tão adequado para necessidades complexas de gerenciamento de projetos

Alguns usuários acham a interface menos intuitiva

Preços do SupportBee

Inicialização : uS$ 13/mês por usuário

: uS$ 13/mês por usuário Empresa: uS$ 17/mês por usuário

Avaliações e resenhas do SupportBee

G2 : 4.1/5 (4 avaliações)

: 4.1/5 (4 avaliações) Capterra: 4.4/5 (27 avaliações)

Comece a usar a solução de portal do cliente da ClickUp hoje mesmo

Já se foi o tempo em que os portais de clientes eram meros repositórios de documentos. Com o portal do cliente certo, você pode revolucionar a forma de interagir com seus clientes.

Você otimizará as comunicações e colaborará de forma mais eficaz, independentemente do tamanho de sua empresa. O ClickUp transcende o gerenciamento de projetos tradicional, transformando-se em uma solução robusta de portal do cliente, adaptada às necessidades específicas de sua empresa.

Ele permite que você não apenas gerencie projetos com eficiência, mas também eleve as interações com os clientes. Com uma biblioteca robusta de modelos você pode personalizar seu portal do cliente perfeito. Confira nosso software de portal do cliente hoje mesmo com o Free Forever Plan! 🌻