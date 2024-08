10 melhores ferramentas e softwares de comunicação no local de trabalho em 2024

Comunicação interna é parte integrante das operações no local de trabalho. Desde a alta gerência até os funcionários de base, a disseminação de informações relevantes ajuda a criar um ambiente de trabalho saudável e a manter o envolvimento dos funcionários.

Embora ainda existam barreiras inevitáveis, como as ambientais e pessoais, que resultam em uma comunicação ruim, a superação dessas barreiras é fundamental para melhorar a comunicação interna e o engajamento dos funcionários colaboração da equipe .

E, à luz da pandemia, mais ferramentas de comunicação estão disponíveis do que nunca para mitigar os desafios de ambientes de trabalho remotos e híbridos e agilizar a comunicação no local de trabalho, e estamos aqui para ajudá-lo a conhecer as melhores ferramentas de comunicação no local de trabalho para que você possa fazer a escolha certa para a sua equipe.

Analisamos diferentes ferramentas e softwares de comunicação que podem aumentar a produtividade, otimizar a colaboração e conectar suas equipes distribuídas. Continue lendo para conhecer nossas 10 principais recomendações sobre as melhores ferramentas de comunicação no local de trabalho disponíveis atualmente!

Benefícios do uso de ferramentas e software de comunicação no local de trabalho

"A maior parte dos principais custos das empresas vai para os custos de propriedade, como aluguel e impostos. Com a pandemia possibilitando o trabalho em casa, isso reduziu e realinhou os orçamentos para investimentos de maior valor agregado, como as ferramentas de comunicação interna."-Carter Seuthe, Credit Summit Portanto, se você também estiver pensando em investir em comunicação e ferramentas de engajamento de funcionários então você está no caminho certo! Além de proporcionar às equipes híbridas e remotas uma maneira de se manterem conectadas, as ferramentas de comunicação empresarial também beneficiam toda a organização. Aqui estão alguns dos principais benefícios da implementação dessas ferramentas modernas:

Simplificar a comunicação em um único lugar

Os gerentes e líderes de equipe podem acompanhar o progresso do trabalho, os funcionários metas de comunicação e atribuições de projetos mais facilmente com a implementação de uma ferramenta ou plataforma do centro de conhecimento.

É fácil perder informações em uma enxurrada de dados, informações e atribuições, portanto ferramentas de comunicação da equipe oferecem um local único para acompanhar tudo o que você precisa saber sobre uma tarefa.

Comunicação empresarial segura

"Cada vez mais empresas dependem da tecnologia - e por um bom motivo. No entanto, essas empresas também devem examinar minuciosamente esses aplicativos para evitar a perda de dados ou violações. A segurança dos dados deve ser um dos investimentos mais importantes de uma organização para evitar consequências e/ou ramificações legais." -Mark Pierce, CEO da Advogado da Colorado LLC Dito isso, é fundamental que as empresas escolham as ferramentas de comunicação da equipe. As organizações podem proteger melhor a comunicação empresarial e os dados confidenciais com as ferramentas corretas de comunicação interna com segurança de ponta a ponta .

Colaboração, produtividade e envolvimento dos funcionários aprimorados

"Os líderes geralmente consideram o envolvimento dos funcionários como uma das tarefas mais difíceis na manutenção de uma organização. A produtividade dos funcionários é muito afetada pela forma como eles se sentem valorizados e envolvidos, portanto, garantir que eles estejam engajados e atualizados é o foco dos gerentes altamente eficazes."-Tom Golubovich, diretor de marketing e relações com a mídia, Transferências Ninja Colocar a comunicação com os funcionários no centro de toda organização é essencial para manter o envolvimento e a produtividade dos funcionários em seu nível mais alto. Quando você usa ferramentas de comunicação interna, permite que os funcionários estejam sempre na mesma página e sejam produtivos, eficazes e eficientes, mesmo quando trabalham em casa.

10 melhores ferramentas de comunicação no local de trabalho para equipes em 2024

Quando se trata de ferramentas de comunicação, essas plataformas são agora alimentadas pelo gerenciamento de tarefas, mensagens instantâneas, colaboração em documentos ferramentas, reunião virtual, bate-papo em grupo e recursos de chamadas de vídeo.

Então, como saber qual delas é a ideal para você? Aqui está um resumo das 10 principais ferramentas de comunicação interna, juntamente com seus melhores recursos, limitações, preços e avaliações, para que você tenha a percepção necessária para escolher as ferramentas certas para sua equipe e organização!

1. ClickUp

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade que visa otimizar o fluxo de trabalho e a comunicação da equipe, trazendo todo o seu trabalho para um local centralizado.

Com centenas de recursos e uma plataforma totalmente personalizável, equipes de todos os tamanhos e de diferentes setores podem planejar, gerenciar e acompanhar seus projetos e sua comunicação, tudo na mesma plataforma.

E como o ClickUp foi desenvolvido com recursos de comunicação de equipe com detecção de colaboração, as equipes podem colaborar sem problemas em tempo real ou de forma assíncrona, possibilitando manter equipes remotas alinhadas e conectadas o tempo todo. Use Quadros brancos digitais do ClickUp para sessões de brainstorming e planejamento estratégico e Documentos do ClickUp para armazenar ideias, SOPs e muito mais.

Ele ainda tem um recurso de mensagens incorporado para mensagens instantâneas, para manter suas conversas junto com seu trabalho. E se precisar de outra maneira de se comunicar com sua equipe, você pode usar o gravador de tela do aplicativo, Clip by ClickUp, para criar e enviar mensagens de vídeo dentro do ClickUp.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou reunião pessoal Experimente o Clip by ClickUp E se você estiver procurando uma maneira mais eficiente de gerenciar seus e-mails o ClickUp oferece um recurso Email in ClickUp que permite enviar e receber e-mails sem sair da plataforma. Basta integrar seus aplicativos de e-mail mais usados ao ClickUp, como Gmail, Outlook ou Front, e começar a responder aos seus e-mails dentro das tarefas do ClickUp. 📧

Envie e receba e-mails no ClickUp para agilizar o gerenciamento de e-mailsExperimente o e-mail no ClickUp Os recursos e as capacidades do ClickUp facilitam o trabalho e a comunicação com suas equipes sem a necessidade de mudar de uma plataforma para outra, o que o torna um dos melhores sistemas de comunicação e ferramentas de gerenciamento de projetos hoje.

Melhores recursos

Plataforma totalmente personalizável : Personalize cada parte do ClickUp para atender às necessidades da sua equipe e da sua empresa

: Personalize cada parte do ClickUp para atender às necessidades da sua equipe e da sua empresa 15+ visualizações personalizadas : Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo a visualização de bate-papo

: Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo a visualização de bate-papo Visualização de bate-papo : Envie mensagens instantâneas para a sua equipe e mantenha as conversas ao lado do seu trabalho

: Envie mensagens instantâneas para a sua equipe e mantenha as conversas ao lado do seu trabalho E-mail no ClickUp: Gerencie todas as suas comunicações por e-mail em um só lugar, sem a necessidade de programas e softwares adicionais. Envie notícias da empresa, atribuições, tarefas, informações e mensagens críticas no ClickUp sem precisar alterar as guias

Gerencie todas as suas comunicações por e-mail em um só lugar, sem a necessidade de programas e softwares adicionais. Envie notícias da empresa, atribuições, tarefas, informações e mensagens críticas no ClickUp sem precisar alterar as guias Quadros brancos : Crie recursos visuais para reuniões virtuais e mapeie projetos e ideias para comunicar planos às suas equipes

: Crie recursos visuais para reuniões virtuais e mapeie projetos e ideias para comunicar planos às suas equipes Observadores : Quando alguém é designado como observador, ele recebe automaticamente notificações quando são feitas atualizações em uma tarefa, eliminando a necessidade de acompanhamento manual

: Quando alguém é designado como observador, ele recebe automaticamente notificações quando são feitas atualizações em uma tarefa, eliminando a necessidade de acompanhamento manual Comentários e menções atribuídos: Crie itens de ação em uma tarefa e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a você mesmo, e use o recurso de menções para chamar a atenção de outras pessoas para itens em tarefas ou na visualização de bate-papo

limitações do ####

O software não tem um recurso integrado para chamadas de vídeo para reuniões virtuais. No entanto, ele tem várias integrações de aplicativos com software de chamadas de vídeo, comoIntegração com o Zoom que permite que você inicie uma reunião em uma tarefa do ClickUp usando o botão de reunião do Zoom ou o comando de barra /zoom

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por membro, por mês

: uS$ 7 por membro, por mês Business : $12 por membro por mês

: $12 por membro por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas de clientes

G2 : 4.7 de 5 (5.732 avaliações) Os 50 principais produtos de gerenciamento de produtos

: 4.7 de 5 (5.732 avaliações) Capterra : 4.7 de 5 (3.553 avaliações) Melhor desempenho em software de gerenciamento de projetos e tarefas Experimente o ClickUp gratuitamente ### 2. Folga

: 4.7 de 5 (3.553 avaliações)

via Slack Slack é uma plataforma de comunicação e mensagens instantâneas em que as equipes podem se reunir para formar uma comunicação e colaboração flexíveis e contínuas.

A configuração do Slack foi projetada de forma que as equipes dentro das equipes sejam facilmente acessíveis e identificáveis, com seus 'canais' no centro de sua interface do usuário. Assim como o Discord, o Slack utiliza canais para que as equipes possam separar efetivamente as conversas e discussões por projeto ou tópico, para uma maneira mais organizada de armazenar e acompanhar as conversas.

Melhores recursos

Canais: Organiza as conversas em espaços dedicados

Organiza as conversas em espaços dedicados Huddle: Dentro dos canais, o Slack permite que você converse no Slack Huddle, que permite que você se comunique por meio de chamadas de áudio ou vídeo

Dentro dos canais, o Slack permite que você converse no Slack Huddle, que permite que você se comunique por meio de chamadas de áudio ou vídeo Integrações de aplicativos: Integre o Slack a várias ferramentas e softwares, como ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams e muitos outros

➡️ Experimente a integração do ClickUp com o Slack

Limitações

Mensagens, arquivos e conversas com mais de 90 dias ficam ocultos no plano gratuito

Preços

Gratuito

Pro : uS$ 7,25 por mês

: uS$ 7,25 por mês Business : uS$ 12,50 por mês

: uS$ 12,50 por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (30.942 avaliações) Os 50 principais produtos para trabalho remoto

: 4.5 de 5 (30.942 avaliações) Capterra 4,7 de 5 (22.843 avaliações)



3. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Quando se trata de trabalho híbrido para funcionários modernos, Microsoft Teams tornou-se uma importante ferramenta de comunicação para chamadas de vídeo, bate-papos em grupo e necessidades de ferramentas de comunicação interna.

O Microsoft Teams permite que você organize reuniões a qualquer hora e em qualquer lugar, com seus recursos de reunião, incluindo o Modo Together e o Dynamic View, tornando as reuniões remotas e os webinars tão próximos e interativos quanto possível.

Como ferramenta de comunicação, o Microsoft Teams ajuda a conectar trabalhadores remotos por meio de recursos de bate-papo e colaboração fáceis de navegar, incluindo canais e canais compartilhados, além de criar salas de equipes separadas e atender e receber chamadas telefônicas por meio do programa.

Melhores recursos

*Microsoft Office*)

Preços

Grátis

Nitro : uS$ 9,85 por mês

: uS$ 9,85 por mês Nitro Classic : uS$ 4,92 por mês

: uS$ 4,92 por mês Server Boost : uS$ 4,99 por mês

: uS$ 4,99 por mês Nitro Basic: uS$ 2,95 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

Capterra: 4.7 de 5 (240 avaliações)

9. Centro de Provas

via Proofhub ProofHub é um projeto completo software de planejamento que permite que os membros da equipe planejem, colaborem, organizem e entreguem projetos.

Com as ferramentas de comunicação de equipe bombardeando o mercado, o ProofHub oferece recursos de planejamento de projetos e de comunicação de equipe em um só lugar, com uma interface de usuário fácil de entender para realizar discussões em equipe, fazer anúncios e compartilhar notícias da empresa.

Melhores recursos

Integrações de aplicativos com DropBox, Microsoft Outlook, Google Calendar e Drive

Quadros Kanban e gráficos de Gantt para gerenciamento e organização eficazes de projetos

O ProofHub oferece uma central de notificações para anúncios de toda a empresa, facilitando a comunicação com os funcionários

Limitações

Com a falta de ferramentas de orçamento, esse software não é recomendado para gerentes que desejam gerenciar seu orçamento de forma eficaz em um único aplicativo

Preços

Controle Ultimate : uS$ 99 por mês, cobrados mensalmente para projetos ilimitados, usuários ilimitados e 100 GB de armazenamento

: uS$ 99 por mês, cobrados mensalmente para projetos ilimitados, usuários ilimitados e 100 GB de armazenamento Essential: uS$ 50 por mês cobrados mensalmente por 40 projetos, usuários ilimitados e 15 GB de armazenamento

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (74 avaliações)

: 4.5 de 5 (74 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (76 avaliações)

10. Mensageiro da tropa

via TroopMessenger Troop Messenger é uma solução de comunicação que permite a troca de mensagens instantâneas, chamadas de áudio e vídeo, bate-papo em grupo, compartilhamento de arquivos e compartilhamento remoto de tela.

Melhores recursos

Criptografia de ponta a ponta para que as conversas de trabalho sejam seguras e protegidas

O recurso de janela de burnout permite um bate-papo anônimo para conversas mais privadas

Além das chamadas de voz, você também pode enviar mensagens de áudio como faria em suas mensagens telefônicas normais ou no Facebook Messenger

limitações do ####

A diferença do Troop Messenger em relação a outros desta lista é que ele se concentra principalmente na comunicação entre os membros da equipe e não no gerenciamento de projetos

Preços

Premium : uS$ 25 por usuário/mês

: uS$ 25 por usuário/mês Enterprise : uS$ 5 por usuário/mês

: uS$ 5 por usuário/mês Superior: uS$ 9 por usuário/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (71 avaliações)

: 4.6 de 5 (71 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (15 avaliações)

O que faz um bom software de comunicação no local de trabalho?

Ao procurar ferramentas de comunicação, sua meta deve ser encontrar aquelas que atendam às suas necessidades crescentes, ofereçam flexibilidade e segurança e sejam econômicas.

"A inovação tecnológica tem um custo alto. Os gerentes precisam encontrar o equilíbrio entre custo e benefício e avaliar cuidadosamente o ROI de investimentos significativos que afetam uma grande parte das operações da empresa."-Shawn Plummer, CEO, The Annuity Expert Aqui estão alguns dos principais recursos que você deve ter em mente quando estiver procurando ferramentas de comunicação interna:

Recursos de colaboração

Integrações de aplicativos

Gerenciamento de projetos e tarefas

Conferência de voz e vídeo

Mensagens diretas e em grupo

Compartilhamento de arquivos

Lista de discussão da equipe

Recursos de criptografia e segurança

"As violações de dados e os incidentes cibernéticos são um dos casos jurídicos mais comuns nos últimos anos. As organizações devem dar prioridade máxima ao uso de aplicativos e programas que coloquem a segurança cibernética acima de tudo para não comprometer dados e informações confidenciais." -Amy De La Fuente, Diretora de Assuntos Públicos, Bosco Legal Services

Mantenha suas equipes remotas produtivas e conectadas com o ClickUp

Quaisquer que sejam os recursos, os benefícios ou o orçamento que você tenha em mente ao escolher o melhor software de comunicação no local de trabalho, você deve ser capaz de avaliar cuidadosamente as necessidades da sua organização e, principalmente, dos seus funcionários.

O melhor software de comunicação interna deve oferecer suporte a equipes remotas e fazer comunicação assíncrona a comunicação assíncrona, o compartilhamento de conhecimento e a colaboração da maneira mais fácil e contínua possível, desde a alta gerência até o nível da equipe.

Ferramentas de produtividade multifuncionais, como o ClickUp, são uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos e comunicação para toda a organização. Ela está repleta de milhares de recursos de colaboração e comunicação para dar às suas equipes o que elas precisam para realizar discussões em grupo, monitorar o fluxo de trabalho do projeto e colaborar em planos e projetos em tempo real, onde quer que estejam.

O ClickUp é gratuito para experimentar - conecte suas equipes distribuídas, eleve o nível de sua comunicação multifuncional e reúna todo o seu trabalho em um só lugar hoje mesmo! ---

Escritor convidado:_

roman Shvydun _é um escritor freelancer. Ele escreve artigos informativos sobre marketing, negócios, produtividade, cultura no local de trabalho, etc. Durante mais de 10 anos de experiência em criação de conteúdo, seus artigos ajudaram vários empreendedores a expandir seus negócios