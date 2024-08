10 estratégias de aquisição de clientes para impulsionar o crescimento dos negócios

As estratégias de aquisição de novos clientes são como os super-heróis do marketing bem-sucedido e do crescimento dos negócios. Elas o ajudam a liberar o poder da aquisição eficaz de clientes para atrair clientes potenciais e aumentar sua retenção a longo prazo.

Este guia tem tudo o que você precisa saber sobre os princípios básicos das estratégias de aquisição de clientes. Além disso, apimentamos as coisas com uma olhada em diferentes métodos de aquisição de clientes, histórias de sucesso inspiradoras e como superar possíveis desafios. 📈🏆

## O que é aquisição de clientes?

A aquisição de clientes refere-se à atração e conquista de novos clientes ou consumidores para uma empresa. Da mesma forma, uma estratégia de aquisição de clientes é projetada para obter novos clientes pagantes e impulsionar o crescimento dos negócios.

Aqui estão as três etapas básicas encontradas nas estratégias de aquisição de clientes mais eficazes:

Geração de leads: A empresa atrai clientes potenciais de seu mercado-alvo usando pesquisa de mercado e ferramentas comomodelos de perfil de cliente2. Nutrição de leads: A empresa nutre leads e constrói confiança com marketing por e-mail cuidadoso e implementação de ferramentas comosoftware de gerenciamento de leads **Conversão de leads: A empresa converte clientes potenciais em novos clientes, momento em que pode implementar o uso de ferramentas comosoftware de retenção de clientes Embora existam outros aspectos específicos a serem considerados em cada etapa, esse é o processo básico.

Organize novos leads e mantenha-os em movimento em seu pipeline de vendas com as automações do ClickUp

Obviamente, você verá diversas variações em cada uma dessas etapas, dependendo das estratégias de marketing que uma empresa ou profissional escolher usar. Tudo se resume a aproveitar o melhor novo cliente estratégia de aquisição para suas metas, público-alvo e produto ou serviço.

O papel do funil de aquisição de clientes no crescimento dos negócios

O funil de aquisição de clientes, também conhecido como funil de vendas, refere-se à jornada que os clientes em potencial percorrem para se tornarem clientes pagantes.

É um marketing projetado especificamente para gerar ação. 🏃

Uma pessoa entra no funil de aquisição de clientes quando toma conhecimento do produto ou serviço e sai dele na primeira vez que faz uma compra. A partir daí, ela entra na experiência pós-compra, mas deixaremos esse tópico para outro guia.

Aqui estão alguns dos benefícios de um funil de aquisição de clientes de qualidade:

Maior conhecimento da marca para expandir o alcance e o reconhecimento

Aumento do crescimento da empresa

Receita para investir em novas ideias e recursos existentes

Valor e tração demonstrados para as partes interessadas externas (por exemplo, investidores, parceiros ou influenciadores)

Resumindo: as estratégias de aquisição de clientes atingem seu público-alvo e melhoram seus resultados.

Mantenha-se informado sobre a eficácia de suas estratégias de vendas e aquisição de clientes com o ClickUp Dashboards

As estratégias e as ferramentas necessárias para obter essas recompensas variam de empresa para empresa. Da mesma forma, há uma ampla gama de diferentes software de sucesso do cliente e ferramentas que os profissionais de marketing podem usar para aprimorar o processo de aquisição de clientes.

Tipos de Métodos de aquisição de clientes

Existem vários métodos de aquisição de clientes - você não precisa escolher apenas um. Às vezes, incluir dois ou mais métodos em sua estratégia de aquisição de novos clientes é mais eficaz.

Você encontrará opções presenciais e digitais destacadas abaixo; a eficácia de cada uma depende de sua empresa, setor e público-alvo.

Agora, vamos dar uma olhada em algumas das formas mais comuns de atrair e converter novos clientes, além dos tipos de negócios para os quais elas podem ser mais adequadas.

Digital Marketing de conteúdo

Melhor para os seguintes setores: Serviços, manufatura, tecnologia, financeiro, educação, energia, varejo, comércio eletrônico

Concentre-se na publicação e distribuição de conteúdo que seja relevante e útil para seu público-alvo. O conteúdo de alta qualidade atrai e envolve os clientes em potencial, criando uma conexão emocional que, em última análise, levará os clientes em potencial a fazer compras.

Aqui estão algumas ideias de marketing digital para você começar:

Mídia social: Publique posts de mídia social que envolvam seu público, sejam memes, notícias do setor, algo intermediário ou todas as opções acima

Publique posts de mídia social que envolvam seu público, sejam memes, notícias do setor, algo intermediário ou todas as opções acima Vídeos: Crie conteúdo de vídeo que ofereça educação, entretenimento ou destaques de produtos em plataformas como o YouTube

Crie conteúdo de vídeo que ofereça educação, entretenimento ou destaques de produtos em plataformas como o YouTube Podcasts: Hospede um podcast contínuo com informações valiosas que sejam relevantes para o seu mercado-alvo; pontos de bônus se você colaborar com influenciadores enquanto estiver fazendo isso

Hospede um podcast contínuo com informações valiosas que sejam relevantes para o seu mercado-alvo; pontos de bônus se você colaborar com influenciadores enquanto estiver fazendo isso Infográficos: Produza infográficos informativos; os clientes geralmente gostam e compartilham infográficos de alta qualidade para revisitá-los mais tarde

Produza infográficos informativos; os clientes geralmente gostam e compartilham infográficos de alta qualidade para revisitá-los mais tarde Blog posts: Publique conteúdo confiável e prático no blog ou na seção de notícias da sua empresa

Otimização para mecanismos de pesquisa

Melhor para os seguintes setores: Serviços, alimentos e bebidas, tecnologia, imóveis, construção, transporte

A otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) melhora a forma como sua empresa aparece nas páginas de resultados de mecanismos de pesquisa (SERPs).

Use os quadros brancos do ClickUp para conectar mapas mentais a tarefas e criar um poderoso espaço de planejamento de SEO

Os profissionais de SEO fazem isso otimizando as páginas de destino, o conteúdo do blog e as postagens de mídia social para classificar o conteúdo mais alto quando o público-alvo pesquisa palavras-chave relacionadas.

Para as empresas, isso se traduz em aparecer nas pesquisas orgânicas com mais frequência, gerando tráfego orgânico, criando credibilidade e aumentando o reconhecimento da marca.

### Publicidade paga

Melhor para os seguintes setores: Tecnologia, transporte, educação, varejo, serviços, alimentos e bebidas, manufatura, financeiro, hospitalidade, automotivo

Pagar por publicidade tradicional, de display e pay-per-click (PPC) tem o potencial de aumentar a visibilidade de qualquer empresa.

Ao escolher os canais de marketing certos para seu setor e público-alvo, você aumentará o número de clientes que entram em seu funil de aquisição de clientes. E isso é sempre bom.

Se você precisar de ajuda para começar, destacamos abaixo alguns locais em potencial para pagar por anúncios:

Tradicional: TV, rádio e mídia impressa

TV, rádio e mídia impressa Display: Plataformas de mídia social, websites e aplicativos

Plataformas de mídia social, websites e aplicativos PPC : Mecanismos de pesquisa e plataformas de mídia social

Email marketing

Melhor para os seguintes setores: Varejo, financeiro, entretenimento, sem fins lucrativos, serviços, varejo, comércio eletrônico

O envio de e-mails direcionados a clientes potenciais em sua lista de e-mails alimenta os leads e os incentiva a agir.

É claro que todos nós recebemos muitos e-mails de marketing que excluímos todos os dias, mas o marketing por e-mail é uma forma de baixo custo de aumentar as oportunidades de interagir com seu público. Nunca se sabe quando uma de suas linhas de assunto fará com que um cliente em potencial se mova para fazer uma compra! 💡🤑

Torne os e-mails mais fáceis com a IA do ClickUp - gere e-mails personalizados em segundos e mantenha sua empresa conectada ao seu público

Influenciador marketing

Melhor para os seguintes setores: Alimentos e bebidas, hotelaria, entretenimento, automotivo, varejo

A parceria com influenciadores em seu setor gera credibilidade e amplia o alcance de seu marketing para públicos maiores. Isso também aumenta sua chance de se tornar viral, o que traz enormes benefícios, tudo com o mínimo de trabalho da sua parte.

O influenciador certo pode ajudá-lo a criar credibilidade, aumentar o número de seguidores nas mídias sociais, gerar vendas e obter feedback para ajudar sua empresa a melhorar.

Marketing de afiliados

Melhor para os seguintes setores: Comércio eletrônico, hotelaria, financeiro, tecnologia, entretenimento, marketing

Trabalhar com afiliados de terceiros que promovem seus produtos ou serviços por uma comissão modesta gera vendas, expandindo seu alcance para um público mais amplo.

Algumas empresas escolhem o marketing de afiliados em vez do marketing de PPC e outros meios porque é outra estratégia eficaz que não interrompe seu fluxo de caixa. Os afiliados são pagos quando um cliente faz uma compra, portanto, você só paga se funcionar.

Eventos e patrocínios

Melhor para os seguintes setores: Manufatura, educação, entretenimento, energia, alimentos e bebidas

A participação ou o patrocínio de eventos aumenta a visibilidade da marca e o número de clientes em potencial que se conectam à sua empresa. Esses eventos não precisam ser presenciais; webinars e outros eventos on-line também são eficazes.

Certifique-se de que todos saibam o que fazer ao planejar e executar seu evento com a visualização de tarefas, prioridades e listas de verificação do ClickUp

Para obter resultados, você deverá escolher eventos que sejam realmente relevantes e interessantes para o seu público. Isso pode significar a realização de algumas pesquisas com clientes existentes para ter uma ideia de por onde começar ou se é uma boa ideia para sua marca.

Parcerias e colaborações

Melhor para os seguintes setores: Alimentos e bebidas, hospitalidade, entretenimento, automotivo

A colaboração com outras empresas ou organizações é uma maneira direta de fazer promoção cruzada e atingir um público mais amplo.

Trabalhar com outra organização para atingir um objetivo comum não apenas aumenta a visibilidade. Ele aumenta as chances de atingir sua meta em tempo hábil e, ao mesmo tempo, divide as finanças e as tarefas para beneficiar ambas (ou todas) as partes.

Experimentos e amostras grátis

Melhor para os seguintes setores: Comércio eletrônico, SaaS, entretenimento, caixas de assinatura, educação, hotelaria, financeiro

Testes e amostras grátis não são apenas táticas de marketing; são aperitivos de tamanho reduzido e mostras interativas do que você está oferecendo.

É como dar aos clientes potenciais acesso VIP à magia do seu produto ou serviço antes que eles se comprometam, despertando efetivamente a curiosidade e o entusiasmo para que se tornem clientes pagantes. 🎉

Programas de fidelidade e de referência

Melhor para os seguintes setores: Serviços, comércio eletrônico, hotelaria, financeiro, caixas de assinatura

Você verá com frequência programas de fidelidade e de indicação em estratégias de retenção de clientes, e por um bom motivo: eles funcionam!

A maioria de nós já fez uma compra extra ou tomou medidas para obter recompensas de uma marca favorita pelo menos algumas vezes. Portanto, experimente recompensar os clientes existentes por negócios repetidos e indicações com incentivos como descontos em compras futuras, upgrades de planos ou produtos exclusivos.

Gerencie os dados do cliente, as tarefas pessoais e a comunicação no modo de exibição de lista do ClickUp

Revisões e depoimentos de clientes

Melhor para os seguintes setores: Comércio eletrônico, saúde, transporte, construção, caixas de assinatura, financeiro

Incentivar ou encorajar clientes satisfeitos a deixarem avaliações e depoimentos positivos influencia e cria confiança com clientes em potencial.

Muitos compradores experientes passam horas pesquisando avaliações e depoimentos de diferentes marcas antes de gastar seu dinheiro suado. Você quer que sua empresa seja a única que se destaca com clientes satisfeitos, feedback honesto e classificações altas.

Desafios comuns de aquisição de clientes

É provável que você encontre alguns obstáculos em seu caminho para a aquisição eficaz de clientes, e não há problema nisso!

O que importa é como você responde a cada desafio. Estamos aqui para ajudar com isso. Abaixo, destacamos os desafios comuns que você pode enfrentar e as possíveis soluções para colocar sua estratégia de aquisição de clientes de volta nos trilhos.

Estude-os agora ou marque este guia nos seus favoritos e volte a ele quando souber o que está enfrentando.

Identificar público-alvo

Desafio: Defina seu público-alvo, desenvolva personas de clientes precisas e adapte os esforços de marketing de acordo com elas.

Solução: Execute uma campanha completa de pesquisa de mercado para identificar os comportamentos, as preferências e os dados demográficos dos clientes. Analise esses dados para identificar seu público-alvo. 🔍🎯

Competição

Desafio: Destacar-se dos concorrentes e competir efetivamente por atenção e diferenciação.

Solução: Concentre-se em nichos de mercado, destaque o que diferencia sua empresa e desenvolva uma proposta de valor exclusiva. Monitore a concorrência para se manter à frente.

Organize facilmente informações sobre sua concorrência com formatação avançada e comandos de barra no ClickUp Docs comandos de barra nos documentos do ClickUp

Custo de aquisição de clientes

Desafio: Equilibre seu custo de aquisição de clientes (CAC) e o valor vitalício de cada cliente para melhorar seus resultados.

Solução: Concentre-se na otimização dos canais de marketing de alta conversão e na implementação de estratégias para melhorar a retenção de clientes. Avalie e ajuste regularmente sua estratégia de CAC.

Canais de marketing eficazes

Desafio: Identificar os melhores canais de marketing para atingir seu público-alvo e usar seus recursos de forma eficaz.

Solução: Experimente diferentes canais de marketing, analise os dados com base nas preferências do seu público-alvo e invista de acordo.

Taxa de conversão Otimização

Desafio: Converter mais clientes potenciais em clientes pagantes.

Solução: Teste continuamente seu site e suas páginas de destino usando testes A/B e estratégias semelhantes para identificar o que repercute no seu público. Forneça chamadas para ação (CTAs) claras e refine a jornada do cliente.

Use a flexibilidade dos quadros brancos do ClickUp para mapear a jornada de seu cliente e ajustá-la para otimizar sua taxa de conversão

Criando confiança

Desafio: Criar uma conexão emocional e um senso de confiabilidade com os clientes em potencial (um desafio comum para empresas pequenas ou novas).

Solução: Estabelecer uma presença on-line robusta, usar prova social (por exemplo, avaliações de clientes), fornecer comunicação transparente e oferecer garantias ou testes para reduzir o risco percebido pelos clientes em potencial.

Estratégias de escalonamento

Desafio: Dimensionar os esforços de aquisição de clientes e, ao mesmo tempo, manter a eficiência.

Defina e acompanhe as metas de sua empresa com o ClickUp Goals, para que você saiba quando e como escalar

Solução: Implementar escalabilidade ferramentas de marketing para pequenas empresas expandir estratégias bem-sucedidas e investir em tecnologia capaz de lidar com o aumento do volume de clientes.

Adaptação às mudanças do mercado

Desafio: Adaptar-se aos comportamentos e preferências dos clientes em constante mudança.

Solução: Acompanhe as tendências do setor, analise o feedback dos clientes e ajuste suas estratégias quando necessário. Esteja disposto a evoluir sua abordagem e inovar conforme necessário.

Estratégias eficazes e bem-sucedidas de aquisição de clientes em 10 etapas

Agora, a parte que todos estavam esperando! Permita-nos apresentá-lo ao nosso guia passo a passo para estratégias bem-sucedidas de aquisição de clientes.

1. Defina seu público-alvo

Identifique seus clientes ideais com base em dados demográficos, comportamentos e preferências. Use esses dados para criar personas de clientes e ajustar seu marketing aos interesses e necessidades deles.

Abrangente ferramentas de gerenciamento de clientes como o ClickUp simplificam essa etapa, fornecendo dados e análises abrangentes sobre os clientes atuais.

2. Crie conteúdo atraente

Um conteúdo atraente que ofereça valor e, ao mesmo tempo, seja interessante para seu público-alvo é o ouro do marketing. Use blogs, vídeos, infográficos e outros conteúdos para mostrar sua experiência e atrair clientes em potencial.

A IA do ClickUp simplifica seu processo de criação de conteúdo

3. Implementar uma estratégia SEO

Crie uma estratégia de SEO para melhorar a visibilidade e o tráfego orgânico da Web. Use palavras-chave relevantes e crie backlinks para melhorar suas classificações nos mecanismos de pesquisa.

4. Aproveite o marketing de mídia social

Envolva seu público-alvo e a base de clientes existente em plataformas de mídia social como Facebook, TikTok, LinkedIn e Instagram. Compartilhe conteúdo envolvente, interaja com os seguidores e use publicidade direcionada para alcançar mais pessoas.

Deseja tornar o marketing de mídia social mais fácil? Automações do ClickUp elimina o trabalho de programar e rastrear posts sociais.

5. Lançamento campanhas de marketing por e-mail

Envolva e cultive relacionamentos com clientes potenciais por meio de campanhas de e-mail direcionadas que fornecem conteúdo valioso, ofertas exclusivas e comunicação personalizada. Pontos de bônus se você usar uma ferramenta como o ClickUp!

Crie e salve modelos de e-mail no ClickUp para facilitar seu marketing

O ClickUp e outras ferramentas semelhantes permitem que você aproveite os recursos de gerenciamento de projetos para criar uma estratégia melhor de aquisição de clientes. Você também terá acesso a recursos úteis, como marketing e modelos de funil de vendas .

6. Investir em publicidade paga

Aloque um orçamento para custos de marketing em canais como anúncios do Google ou do Facebook. ClickUp para equipes de vendas aumenta a taxa de sucesso de sua campanha de marketing graças à integração com as principais ferramentas de marketing atuais, análises detalhadas e ferramentas de orçamento.

Os anúncios direcionados com base em dados demográficos, interesses e comportamento on-line são eficazes, especialmente quando você inclui o redirecionamento. O redirecionamento refere-se a anúncios pagos direcionados a clientes que já visitaram seus perfis de mídia social ou seu site.

7. Incentive as indicações

Implemente programas de indicação para motivar clientes fiéis a indicar familiares, amigos, colegas de trabalho e contatos de mídia social.

Ofereça incentivos como descontos, entradas em brindes, pontos de fidelidade ou acesso exclusivo a conteúdo ou produtos exclusivos.

8. Ofereça testes ou amostras grátis

Permita que os clientes em potencial experimentem seu produto ou serviço com testes ou amostras gratuitas. Isso reduz o risco percebido e proporciona uma visão em primeira mão da qualidade dos produtos ou serviços que você oferece, o que atrai os clientes potenciais e os deixa querendo mais.

9. Foco no gerenciamento do relacionamento com o cliente

O gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) melhora a retenção e a confiança. Eficaz CRM para startups geralmente inclui programas de fidelidade, ofertas personalizadas e atendimento ao cliente de qualidade. ClickUp CRM facilita o envio de mensagens aos clientes e melhora a experiência do cliente. Ele tem tudo o que você precisa para gerenciar os relacionamentos com os clientes, permitindo que você:

Atualizar e organizar os dados dos clientes

Rastrear leads

Aprimorar as interações com os clientes

Automatizar o gerenciamento do fluxo de trabalho

Aumentar o sucesso usando dados e análises

Visualize seu pipeline, simplifique os fluxos de trabalho do cliente e colabore em oportunidades com sua equipe no CRM do ClickUp

10. Monitore e analise dados

Use métricas e ferramentas de análise de dados para obter insights do comportamento do cliente para tomar decisões informadas, refinar estratégias e identificar áreas de melhoria.

Os recursos do ClickUp para monitorar e analisar os dados do cliente tornam tudo mais fácil. Ele tem o que você precisa para:

Coletar e organizar dados

Rastrear tarefas e atividades

Automatizar fluxos de trabalho

Monitorar métricas de desempenho

Proteger os dados dos clientes

Como medir a aquisição de clientes

Depois de lançar uma estratégia de aquisição de clientes, é hora de verificar sua eficácia. Com o cenário do consumidor em constante mudança, fazer melhorias com base nas métricas atuais é uma necessidade constante para o sucesso contínuo. E nós estamos aqui para ajudar.

Aqui está um detalhamento de algumas métricas que você pode querer acompanhar:

Custo de aquisição de clientes

O CAC refere-se ao custo total de um novo cliente com base nos custos de marketing e da equipe de vendas.

Aqui está uma fórmula simples para calcular seu CAC:

CAC = (custos totais de marketing e vendas) / (número de novos clientes adquiridos)

Taxas de conversão

As taxas de conversão medidas em diferentes estágios da jornada do cliente permitem que você identifique o que está funcionando e o que não está.

Você acompanhará quantos leads ou visitantes do website avançam para a próxima fase da jornada do cliente a partir de cada fonte (por exemplo, visitas ao website para assinaturas de boletins informativos).

Organize sua estratégia de CRO com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo Lista, Quadro e Calendário

Aqui está uma fórmula rápida para calcular suas taxas de conversão:

Taxa de conversão = (número de conversões / número de visitantes ou leads) x 100.

Valor do tempo de vida do cliente

O valor da vida útil do cliente (LTV) refere-se à receita que se espera que um cliente gere do início ao fim do relacionamento com sua empresa.

Aqui está uma fórmula básica para calcular o LTV do cliente:

LTV = (valor médio da compra x número médio de compras)

Retorno sobre o investimento

O retorno sobre o investimento (ROI) mede a lucratividade de suas estratégias de aquisição de novos clientes.

Esta é uma maneira simples de calcular o ROI:

ROI = (lucro líquido da aquisição de clientes - custo de aquisição de clientes) / (custo de aquisição de clientes) x 100

Taxa de churn de clientes

A taxa de rotatividade de clientes refere-se a quantos clientes pagantes deixam de comprar seu produto ou serviço em um determinado período. Quanto menor for a taxa de rotatividade, melhor será o impacto sobre o sucesso de sua estratégia de aquisição de clientes.

Os ClickUp Dashboards são totalmente personalizáveis para fornecer insights sobre o comportamento do cliente, taxas de rotatividade e tudo o que você precisa saber sobre sua empresa

Você pode calcular sua taxa de rotatividade usando esta fórmula simples:

Taxa de rotatividade = (total de clientes perdidos durante o período determinado / total de clientes no início do período determinado) x 100

Canais de aquisição de clientes

O acompanhamento do desempenho de diferentes canais de aquisição de clientes destaca a eficácia de cada método em sua estratégia de aquisição de clientes.

A comparação das taxas de conversão e do ROI de cada canal de aquisição facilita a identificação de onde você está encontrando os clientes mais (e os mais valiosos).

Exemplos reais de Estratégias bem-sucedidas de aquisição de clientes

Outra maneira de refinar suas estratégias é aprender com estudos de caso e histórias de sucesso.

Abaixo, destacamos alguns dos melhores exemplos reais de estratégias bem-sucedidas de aquisição de clientes para inspirar sua equipe de marketing. Pronto para se inspirar (e talvez sentir um pouco de inveja)?

1. Airbnb

Método em destaque: Programa de indicação

O Airbnb impulsionou significativamente seu crescimento com programas de indicação, estabelecendo um novo padrão. A marca incentivou os usuários existentes a indicar amigos oferecendo créditos de viagem que eles poderiam usar para reduzir o custo da reserva de um local, e isso funcionou.

Sua estratégia vencedora incentivou os usuários existentes a promover a plataforma, proporcionando publicidade boca a boca que atraiu novos usuários, criou confiança e despertou entusiasmo.

2. Dollar Shave Club

Método em destaque: Vídeo viral

O Dollar Shave Club ganhou atenção internacional, aumentando sua base de clientes e disparando seu sucesso com um vídeo viral vídeo viral que fez um ótimo trabalho ao destacar os benefícios de seu produto.

Com as Integrações do ClickUp, você combinará aplicativos e integrações de primeira linha software de gerenciamento de projetos com as ferramentas em que você já confia, colocando o conteúdo viral ao seu alcance

Em outras palavras, eles criaram um vídeo divertido e franco que mostrava pontos de venda exclusivos e fazia os clientes rirem. Ao fazer isso, gerou milhões de novos clientes e ainda mais visualizações.

3. Warby Parker

Método destacado: Programa de teste em casa

A gigante do comércio eletrônico Warby Parker revolucionou o setor de óculos ao trazer a experiência de experimentar e comprar para as compras on-line com um novo programa de experimentação em casa.

Pode não parecer grande coisa agora, mas foi uma iniciativa ousada que permitiu que a empresa competisse com marcas de grife. A Warby Parker aprimorou o negócio com frete grátis e a opção de experimentar várias armações antes de se comprometer - tudo sem que os clientes precisassem sair de casa.

4. Casper

Método em destaque: Marketing de conteúdo

Essa agora famosa empresa de colchões em uma caixa ganhou fama investindo no bom e velho marketing de conteúdo digital. Seu sucesso é uma prova do poder do conteúdo útil e relevante.

A Casper publicou conteúdo divertido e descontraído que informava os consumidores sobre os benefícios de um sono de qualidade e (é claro) sobre seus colchões. Isso posicionou a empresa como uma autoridade no setor e criou confiança entre os consumidores.

A marca chegou a ter uma revista impressa chamada Woolly por um tempo antes de voltar a se concentrar no conteúdo digital.

Atrair Novos clientes para um melhor crescimento dos negócios

Não importa se você está apenas começando ou se já está no mercado há algum tempo, toda empresa pode se beneficiar de uma estratégia sólida de aquisição de novos clientes para atrair clientes.

O molho secreto são clientes satisfeitos. Isso significa dominar seu jogo de relacionamento com o cliente e fornecer produtos ou serviços de alto nível.

Dica profissional: Quando você encontrar algo que funcione, duplique! ✅🙌

Pronto para impulsionar seus negócios, reduzir seu CAC e aumentar o LTV de seus clientes? Nós o ajudamos com as melhores ferramentas do mercado!

O que está esperando? Entre no trem do ClickUp -é grátis! 🚂