10 melhores softwares de rastreamento de gerenciamento de clientes em 2024

Ampliar uma base de clientes é um sinal positivo de sucesso. Mas, com isso, surgem demandas adicionais para gerenciar a comunicação e atingir as metas de crescimento. Gerenciamento de clientes foi projetado para simplificar os fluxos de trabalho de tarefas e atividades para que as equipes possam se concentrar no que é mais importante: fornecer atendimento ao cliente de primeira classe!

Neste guia, veremos os melhores software de gerenciamento de clientes para atender às necessidades exclusivas de sua empresa!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de clientes?

As equipes devem procurar ferramentas de gerenciamento de clientes com gerenciamento de tarefas Estratégia de CRM , relatórios, agendamento, rastreamento de metas, integrações de terceiros e acessibilidade móvel para aumentar sua base de clientes de forma sustentável

Sob a ótica de uma visão de longo prazo de um negócio, as práticas sustentáveis ajudam a reduzir custos e a permanecer competitivas em um mercado em constante mudança. E, sem as ferramentas corretas de gerenciamento de clientes, isso gera mais trabalho para acompanhar as operações, as responsabilidades individuais e o processo de vendas.

Aqui estão outros recursos a serem considerados ao escolher um software de gerenciamento de clientes:

Customização para personalizarcomunicações com o cliente e preferências, padrões específicos do setor e processos de vendas

para personalizarcomunicações com o cliente e preferências, padrões específicos do setor e processos de vendas Controles de segurança e permissão para manter a integridade dos dados, evitar violações de dados e cumprir os regulamentos

para manter a integridade dos dados, evitar violações de dados e cumprir os regulamentos Ferramentas de colaboração em tempo real para comentar eeditar documentosapresentações e planilhas

para comentar eeditar documentosapresentações e planilhas Gerenciamento de orçamento para alocar recursos, identificar oportunidades de receita e projetar tendências futuras

para alocar recursos, identificar oportunidades de receita e projetar tendências futuras Automação para gerenciar acompanhamentos, comunicação, ciclo de vida do cliente e tarefas repetitivas

para gerenciar acompanhamentos, comunicação, ciclo de vida do cliente e tarefas repetitivas Ferramentas de controle de tempo para identificar onde as equipes estão gastando seu tempo e melhorar seus fluxos de trabalho

para identificar onde as equipes estão gastando seu tempo e melhorar seus fluxos de trabalho Formulários da Web personalizados para capturar leads e personalizar abordagens de vendas

10 melhores aplicativos de software de gerenciamento de clientes em 2024

1. ClickUp - Melhor para gerenciar dados de clientes

Aproveite as mais de 15 visualizações do ClickUp para gerenciar relacionamentos e tarefas com clientes

O ClickUp é uma plataforma de produtividade que ajuda equipes de todos os tamanhos a organizar tarefas, contas, negócios, documentação e clientes em um único local. Com Modelos de CRM e mais de 15 visualizações flexíveis, você pode gerenciar facilmente tudo, desde pipelines de vendas até pedidos de clientes. Quer você prefira listas, tabelas ou um quadro Kanban, o ClickUp facilita o rastreamento de todas as etapas das interações com os clientes!

A comunicação é uma parte crucial de qualquer sistema de gerenciamento de clientes. O ClickUp facilita a colaboração em negócios, o envio de atualizações de projetos para os clientes e integrar clientes com seu recurso de e-mail integrado. Além disso, a adição de links de relacionamento entre tarefas e documentos cria um caminho de mão dupla para navegar pelas informações relacionadas!

melhores recursos do #### ClickUp

Notas, rótulos e etiquetas para classificação e filtragem avançadas e mais contexto em cada registro de tempo

Sobre1.000 integrações para reunir todos os dados e informações relevantes em uma única plataforma ( integrar o ClickUp com o Salesforce )

Comentários atribuídos e encadeados em qualquerDocumento ClickUptarefa ouQuadro branco* Vários responsáveis para atribuir mais de um membro a uma tarefa de cada vez

Relatórios ePainéis de controle para uma visão geral instantânea de alto nível do trabalho

Fórmulas automatizadas para calcular com precisão seu tempo faturável

Avançadoestimativas de tempo para prever sua semana de trabalho

Criar e manter o controle das vendasmetas e métricas de vendas Limitações do ClickUp

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. HubSpot CRM - Melhor para gerenciamento de rastreamento de clientes

via HubSpot O HubSpot CRM é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente projetada para ajudar as empresas a crescer. Ela oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudar as equipes a gerenciar seus relacionamentos e interações com os clientes, desde o rastreamento de leads e negócios até o gerenciamento de dados dos clientes. Ele também apresenta recursos de automação para ajudar a simplificar os fluxos de trabalho dos representantes de vendas, agentes de atendimento ao cliente e profissionais de marketing.

O recursos de integração da plataforma permitem que as empresas conectem o HubSpot CRM a uma variedade de ferramentas de terceiros, como plataformas de marketing por e-mail e processadores de pagamento. Com sua interface de usuário intuitiva, conjunto abrangente de recursos e recursos de integração, o HubSpot CRM é a ferramenta ideal para empresas de todos os tamanhos.

Integração do HubSpot com o ClickUp

Melhores recursos do HubSpot CRM

Gerenciamento de contatos e pipelines

Rastreamento de e-mails e prospects

Atividade do site de contatos

Criador de modelos de e-mail

Criador de páginas de destino

Limitações do HubSpot CRM

Planos de preços caros em comparação com outros softwares de gerenciamento de clientes

Falta de ferramentas intuitivas para automação do fluxo de trabalho

Preços do HubSpot CRM

Profissional : A partir de US$ 1.600 por mês

: A partir de US$ 1.600 por mês Empresarial: Entre em contato com a HubSpot para obter detalhes

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.600 avaliações)

3. Salesforce - melhor para gerenciar vendas de clientes

via Força de vendas O Salesforce é uma solução baseada em nuvem Software de CRM ajuda as empresas a gerenciar seus contatos e atividades de vendas. Essa ferramenta de gerenciamento de clientes permite que as empresas armazenem dados, criem relatórios personalizados, automatizem processos de fluxo de trabalho e acompanhem a interação com o cliente. Ela também oferece serviços de automação de marketing, análise, geração de leads e muito mais.

Com o Salesforce, as empresas podem obter insights sobre seus clientes e usar esses dados para tomar decisões informadas. E com as integrações para se conectar a dados e sistemas existentes, as equipes têm o controle de seus sistemas de gerenciamento de clientes em um só lugar.

Melhores recursos do Salesforce

Gerenciamento de atividades para sincronizar e-mails e atividades de engajamento em uma única plataforma

Integração com o Slack para simplificar o processo de gerenciamento de clientes

Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades

Visão compartilhada de cada cliente com o Customer 360

Integração de e-mail com o Gmail ou Outlook

Limitações do Salesforce

Curva de aprendizado acentuada para entender as ferramentas e como usá-las efetivamente para cargas de trabalho diárias

o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, está disponível no plano mais caro

Preços do Salesforce

Essenciais : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Profissional : uS$ 75 por usuário por mês

: uS$ 75 por usuário por mês Enterprise : uS$ 150 por usuário por mês

: uS$ 150 por usuário por mês Ilimitado: uS$ 300 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Salesforce

G2 : 4.3/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 17.500 avaliações)

4. Freshworks CRM - Melhor para rastrear leads

via CRM da Freshworks O Freshworks CRM facilita para as equipes o rastreamento de leads, a automatização de campanhas de marketing, a segmentação de clientes em diferentes categorias, o gerenciamento de dados de clientes em um só lugar e a construção rápida de relacionamentos com clientes. Por meio de recursos como gerenciamento de contatos, pontuação de leads, segmentação de clientes, automação de tarefas e insights de clientes, as empresas podem aumentar a receita e entender melhor seus clientes.

A ferramenta de CRM também ajuda as equipes a se manterem organizadas, fornecendo relatórios detalhados sobre as interações com os clientes e permitindo que os usuários configurem fluxos de trabalho baseados em regras que podem ser usados para automatizar tarefas repetitivas. Além disso, o Freshworks CRM se integra a aplicativos populares de terceiros, como Google Apps, Zapier e Mailchimp, tornando ainda mais fácil para as equipes obterem o máximo dos dados de seus clientes!

Melhores recursos do Freshworks CRM

Gerenciamento de pipeline para visualizar todo o processo de vendas organizado por estágio

Metas de vendas para definir e monitorar metas com base na receita ou no número de negócios

Funcionalidade de filtro, classificação e pesquisa no aplicativo móvel

Painéis de desempenho de negócios

Interface de arrastar e soltar

Limitações do Freshworks CRM

Os recursos de gerenciamento de projetos estão disponíveis apenas nos planos mais caros

Recursos limitados de relatórios para personalizar as principais métricas

Preços do Freshworks CRM

Inicial : uS$ 19 por usuário por mês

: uS$ 19 por usuário por mês Crescimento : $49 por usuário por mês

: $49 por usuário por mês Pro : uS$ 95 por usuário por mês

: uS$ 95 por usuário por mês Enterprise: uS$ 199 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Freshworks CRM

G2 : 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

5. Pipedrive - Melhor para gerenciamento de contatos

via Pipedrive O Pipedrive é um sistema de CRM projetado para ajudar as equipes de vendas a aumentar sua produtividade e fechar mais negócios. Ele oferece uma série de recursos que ajudam a simplificar o processo de vendas, incluindo gerenciamento de contatos, rastreamento de e-mail, registro de chamadas, pontuação de leads, previsão de vendas e fluxos de trabalho automatizados.

Com o Pipedrive, uma equipe de vendas pode organizar rapidamente seus leads, contatos e negócios para que possam manter o foco nas tarefas que realmente importam. O aplicativo de gerenciamento de clientes também permite que os usuários criem facilmente pipelines personalizados e e-mails automatizados para ajudar a nutrir leads e aumentar as conversões.

Melhores recursos do Pipedrive

Segmentação de leads para criar comunicações personalizadas e direcionadas

Interface de arrastar e soltar para atualizar rapidamente os status dos negócios

Lembretes de atividades e colaboração em equipe

Formulários da Web personalizáveis

Previsão de receita

Limitações do Pipedrive

Personalização limitada das configurações de permissão do usuário em comparação com outros softwares gratuitos de gerenciamento de clientes

Escopo do projeto e ferramentas de gerenciamento de documentos são complementos pagos

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14,90 por usuário por mês

: uS$ 14,90 por usuário por mês Avançado : uS$ 24,90 por usuário por mês

: uS$ 24,90 por usuário por mês Profissional : uS$ 49,90 por usuário por mês

: uS$ 49,90 por usuário por mês Enterprise: uS$ 99 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.800 avaliações)

6. Drip - Melhor para o envolvimento do cliente

via Gotejamento O Drip é uma ferramenta de automação de comércio eletrônico criada para que as empresas aumentem suas vendas on-line. Ela fornece a tecnologia e as ferramentas necessárias para criar, lançar e gerenciar campanhas que visam os clientes com e-mails, notificações, páginas da Web personalizadas e muito mais.

Os recursos do Drip ferramentas de automação de marketing ajudam as equipes a aumentar o envolvimento e a fidelidade do cliente, personalizar suas interações, identificar e nutrir leads, gerar mais vendas e medir o impacto de seus esforços. A plataforma se integra a serviços populares da Web, como Shopify, Squarespace e WooCommerce, para que as empresas possam conectar facilmente sua loja de comércio eletrônico à plataforma Drip e começar a trabalhar rapidamente!

Melhores recursos do Drip

Integrações com softwares populares de comércio eletrônico, incluindo Shopify, BigCommerce e Magento

Automação de campanhas de marketing em canais de e-mail, no local e em mídias sociais

Teste A/B para até quatro variações de conteúdo de e-mail ou linhas de assunto por vez

mais de 50 modelos totalmente personalizáveis

Criador de formulários de arrastar e soltar

Limitações do Drip

As configurações de fluxo de trabalho e de funil levarão tempo para serem criadas e iteradas para uso eficaz

Não possui gerenciamento de projetos ouferramentas de documentação Preços por gotejamento

A partir de US$ 39 por mês para até 2.500 pessoas em uma lista de e-mail

Avaliações e opiniões sobre o Drip

G2 : 4.4/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 170 avaliações)

7. Zoho CRM - Melhor aplicativo de gerenciamento de clientes

via Zoho CRM O Zoho CRM oferece um conjunto de ferramentas e recursos para que as empresas gerenciem e aproveitem os dados de seus clientes. Esses recursos incluem gerenciamento de contatos, rastreamento de leads, automação de vendas, automação de marketing , rastreamento de atendimento ao cliente análise e relatórios. O Zoho CRM também oferece integração com aplicativos e serviços de terceiros, como o Zoho Campaigns, o Zoho Reports e muito mais.

Com essas ferramentas, as empresas podem obter mais informações sobre o relacionamento com os clientes, automatizar as vendas processos e construir relacionamentos mais sólidos com os clientes . Além disso, o software de CRM também oferece soluções específicas para vários setores, incluindo varejo, comércio eletrônico, finanças e saúde.

Melhores recursos do Zoho CRM

Segmentação de clientes com base em sua região, requisitos, fonte de leads e nível de capacidade de resposta

Scanner de cartão de aplicativo de leads para importá-los automaticamente para o CRM

Formulários web-to-lead com um construtor simples de arrastar e soltar

Hierarquias para associar subcampanhas

Limitações do Zoho CRM

Requer outros produtos Zoho para usar a ferramenta de gerenciamento de clientes em todo o seu potencial

A personalização de regras está disponível nos planos mais caros

Preços do Zoho CRM

Padrão : uS$ 14 por usuário por mês

: uS$ 14 por usuário por mês Profissional : uS$ 23 por usuário por mês

: uS$ 23 por usuário por mês Empresarial : uS$ 40 por usuário por mês

: uS$ 40 por usuário por mês Ultimate: uS$ 52 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM

G2 : 4/5 (mais de 2.300 avaliações)

G2 : 4/5 (mais de 2.300 avaliações)

: 4/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 6.200 avaliações)

8. Airtable - Melhor para criar um sistema de gerenciamento de clientes

via Mesa de ar O Airtable é um colaboração baseada em nuvem ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração baseada na nuvem que combina uma planilha fácil de usar com o poder de um banco de dados e a flexibilidade de aplicativos personalizados. Com o Airtable, pequenas equipes podem criar espaços de trabalho altamente colaborativos para que as equipes trabalhem juntas em projetos.

A plataforma também se integra a outros aplicativos e serviços, como Slack, Zapier e Dropbox, para oferecer um sistema completo de gerenciamento de clientes.

Melhores recursos do Airtable

Funcionalidade de vinculação de ações a metas para simplificar os relatórios

Formulários compartilháveis para preencher registros na base do Airtable

Visualização da linha do tempo para rastrear eventos, recursos e projetos

Automação com funcionalidade Javascript

Visualização de formulário para gerenciamento de contatos

Limitações do Airtable

Opções limitadas de classificação e filtragem em comparação com outras ferramentas de software de gerenciamento de clientes

Opções limitadas de personalização da aparência do espaço de trabalho

Preços do Airtable

Versão gratuita

Plus : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Pro : $20 por usuário por mês

: $20 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Airtable para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Airtable

G2 : 4.6/5 (mais de 2.100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (1.700+ avaliações)

9. Monday.com - Melhor para colaboração

via Segunda-feira O Monday.com é uma plataforma de gerenciamento de projetos para que as equipes colaborem, gerenciem e organizar seu trabalho . Ele ajuda as equipes a gerenciar projetos e tarefas com atualizações em tempo real e quadros de tarefas visuais que permitem que todos acompanhem a atividade em nível individual e de grupo.

Com recursos como notificações automatizadas, recursos de relatórios e integrações com aplicativos de terceiros, o Monday facilita para as equipes o acompanhamento de seus projetos e tarefas de forma simplificada. Ele também permite que os usuários personalizem facilmente seus quadros de projetos com diferentes opções de layout e definam regras específicas para cada quadro para manter todos organizados!

Melhores recursos do Monday

Campos personalizados para criar um fluxo de trabalho de ciclo de vendas e um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Upload de arquivos do Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive para gerenciamento de documentos

Gerenciamento de leads com automação de critérios personalizados

Clientecomunicação com integração de e-mail

Personalização do painel sem código

limitações do #### Monday

Curva de aprendizado acentuada para se familiarizar com as funções e a interface

O recurso Coluna de controle de horas só está disponível nos planos Pro e Enterprise

Preços do Monday

Individual : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8 por usuário por mês a partir de 3 assentos

: uS$ 8 por usuário por mês a partir de 3 assentos Standard : $10 por usuário por mês a partir de 3 estações

: $10 por usuário por mês a partir de 3 estações Pro : $16 por usuário por mês a partir de 3 estações

: $16 por usuário por mês a partir de 3 estações Empresarial: Entre em contato com Monday para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Monday

G2 : 4.7/5 (mais de 7.550 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 7.550 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.700+ avaliações)

10. Nutshell - Melhor para gerenciamento de pipeline

via Resumo A Nutshell é uma plataforma de gerenciamento de pipeline baseada em nuvem para que as equipes simplifiquem o processo de

desenvolvimento de projetos

do conceito à conclusão. Ele fornece um conjunto de ferramentas para ajudar as equipes a planejar, acompanhar e colaborar em projetos em tempo real.

Com o Nutshell, as equipes podem gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, atribuir tarefas e datas de vencimento, comunicar-se com os membros da equipe e monitorar o progresso. A plataforma também inclui modelos de gerenciamento de projetos relatórios e análises, além de um sistema de mensagens para ajudar as equipes com gerenciamento de leads do início ao fim.

melhores recursos do #### Nutshell

Ferramentas de gerenciamento de contatos para encontrar cada contato, cliente e conversa

Formulários inteligentes para coletar leads diretamente do site

Automação de vendas com personalização do gatilho do pipeline

Gráficos de relatórios prontos para apresentação

Modelos de e-mail pré-criados

limitações do #### Nutshell

A interface não é tão moderna ou intuitiva em comparação com outros softwares de gerenciamento de clientes desta lista

O acompanhamento de relatórios e desempenho está disponível no plano mais caro

Preços do Nutshell

Básico : uS$ 16 por usuário por mês

: uS$ 16 por usuário por mês Pro: uS$ 42 por usuário por mês

Nutshell avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 740 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 740 avaliações) Capterra: 4.2/5 (370+ avaliações)

Gerencie os relacionamentos com os clientes com aplicativos de gerenciamento de clientes

O ClickUp é uma plataforma poderosa e versátil para gerenciar seus clientes e melhorar os fluxos de trabalho de sua empresa! Ao eliminar silos e agilizar a comunicação, todos estão na mesma página e trabalhando para atingir as mesmas metas de receita.

Seja você uma pequena empresa ou uma grande corporação, o ClickUp tem a flexibilidade de que as equipes produtivas precisam para maximizar os esforços de gerenciamento de atendimento ao cliente. Inicie um espaço de trabalho ClickUp gratuito hoje mesmo!