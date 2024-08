10 melhores softwares de edição de documentos para 2024

Embora muitas formas novas de comunicação tenham surgido ao longo dos anos, os documentos continuam sendo um método comprovado e verdadeiro de compartilhar informações e manter os membros da equipe atualizados. Há muitos editores de documentos no mercado, quase tão numerosos quanto as finalidades a que servem.

Enquanto os clientes usarem Word, PDF e texto simples para transmitir informações, o software de edição continuará sendo um mercado altamente saturado. A seleção de produtos para encontrar o que você precisa pode ser assustadora. Este guia tem o objetivo de concentrar suas escolhas!

O que é um software de edição de documentos?

Os editores de documentos são uma classe de software que cria, modifica e formata documentos digitais. Normalmente, eles ajustam a aparência do documento e o salvam em vários formatos de arquivo, como Microsoft Word e PDF. Eles geralmente permitem a colaboração e incluem ferramentas para melhorar sua redação, como Auxílios de IA para redação ou um corretor ortográfico.

O que você deve procurar em um software de edição de documentos?

Ao avaliar um software de edição de documentos, você precisa de uma solução que acompanhe suas necessidades. Aqui estão alguns aspectos que você deve procurar:

Recursos de colaboração: Colaboração em tempo real permite que vários usuários trabalhem em um documento simultaneamente. Recursos como comentários, controle de alterações e histórico de versões oferecem mais benefícios

Colaboração em tempo real permite que vários usuários trabalhem em um documento simultaneamente. Recursos como comentários, controle de alterações e histórico de versões oferecem mais benefícios Compatibilidade de arquivos: O software deve ser compatível com vários formatos de arquivos. O mais importante é que ele funcione com os formatos que sua empresa usa

O software deve ser compatível com vários formatos de arquivos. O mais importante é que ele funcione com os formatos que sua empresa usa Modelos: Um bom editor tem um repositório de modelos para tipos de documentos comuns. Esses modelos sãoeconomizam tempo e maximizam a consistência

Um bom editor tem um repositório de modelos para tipos de documentos comuns. Esses modelos sãoeconomizam tempo e maximizam a consistência Integração com a nuvem: Poder acessar documentos em qualquer lugar e garantir que todos os usuários tenham a versão atualizada tornatrabalho remoto muito mais fácil

Poder acessar documentos em qualquer lugar e garantir que todos os usuários tenham a versão atualizada tornatrabalho remoto muito mais fácil Acesso off-line: Talvez você não tenha uma Internet constantemente confiável. Um bom software de edição permite o acesso off-line aos seus arquivos

Talvez você não tenha uma Internet constantemente confiável. Um bom software de edição permite o acesso off-line aos seus arquivos Integração com outras ferramentas: As empresas modernas funcionam melhor quando todas as ferramentas de seupilha de tecnologia se comunicam umas com as outras

As empresas modernas funcionam melhor quando todas as ferramentas de seupilha de tecnologia se comunicam umas com as outras Acesso móvel: Um aplicativo móvel ou uma interface responsiva a dispositivos móveis facilita muito o acesso a documentos quando você está em trânsito

10 melhores softwares de edição de documentos em 2024

Reunimos esta lista dos melhores softwares de edição de documentos e ferramentas de colaboração de documentos atualmente no mercado!

Otimize seu fluxo de trabalho com um software de edição de documentos que se integra ao seu sistema de gerenciamento de projetos

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com o Docs - uma poderosa ferramenta de criação e edição de conteúdo. Para produzir um pacote eficaz de gerenciamento de projetos, você pode usar o ferramentas de gerenciamento de documentos para rastrear e usar documentos muito depois de publicá-los e compartilhá-los.

Um dos principais focos da plataforma ClickUp é a colaboração. Os projetos e suas tarefas só são realizados sem problemas se as pessoas puderem trabalhar juntas de forma eficaz. O ClickUp Docs mantém esse foco. Usando os recursos de edição de documentos da plataforma, você encontrará uma ferramenta capaz de sistema de colaboração que mantém todos em perfeita sincronia.

A IA mudou os métodos de criação de conteúdo quase da noite para o dia. IA do ClickUp traz esse recurso para seu processo de edição de documentos. Com ele, você poderá escrever com mais clareza e melhor comunicar-se com os clientes e a equipe membros.

melhores recursos do #### ClickUp

Ferramentas de colaboração em tempo real

Integradogerenciamento de tarefas e projetos* Uma ampla seleção de modelos

Rastreamento de alterações e histórico de versões

O recurso para restringir o acesso a usuários específicos

Limitações do ClickUp

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Google Docs

Via Google Docs O Google revolucionou a edição de documentos com a introdução do Google Docs. Ele foi a primeira plataforma a permitir que várias pessoas editassem o mesmo documento simultaneamente. O Google Docs faz parte de um pacote maior baseado em nuvem e se junta ao Google Sheets e ao Google Slides para completar o conjunto típico de ferramentas de software de escritório.

Sua natureza on-line o tornou uma das primeiras plataformas a facilitar o compartilhamento de documentos. Embora seja menos rico em recursos do que os processadores de texto dedicados mais avançados, você encontrará muitos complementos para ampliar sua funcionalidade. Um modo off-line está disponível em dispositivos móveis.

Melhores recursos do Google Docs

Colaboração perfeita em tempo real

IA incorporada

Integração perfeita com outros aplicativos do Google

Suporte a complementos de terceiros

Limitações do Google Docs

Opções limitadas de formatação avançada

O desempenho pode ser lento com documentos grandes

Preços do Google Docs

Gratuito

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

Business Standard: US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 18/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do Google Docs

G2: 4,6/5 (mais de 40 mil avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 27 mil avaliações)

Bônus: Confira_ 10 melhores alternativas e concorrentes para o Google Docs em 2024

3. Microsoft Word

Via Microsoft Word O veterano do setor, o Microsoft Word, é um dos aplicativos de processamento de texto mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ele define o padrão para recursos avançados e formatação de documentos.

A Microsoft inclui o Word em sua linha 365, juntamente com o Microsoft PowerPoint e o Excel. O Word se integra perfeitamente a todos os seus coprodutos do pacote Office. Há muitos modelos que permitem a criação rápida de documentos, e as ferramentas de pesquisa integradas ajudam a facilitar o processo de redação.

Ao contrário de muitos outros aplicativos de edição de documentos, o Word permite abrir e editar arquivos PDF.

Melhores recursos do Microsoft Word

Recursos avançados de formatação

Ferramentas de coautoria em tempo real

Integração perfeita com outros aplicativos da Microsoft

Recurso para editar documentos PDF

Ampla biblioteca de modelos

Limitações do Microsoft Word

Pode exigir muitos recursos em computadores mais antigos

Alguns recursos avançados são inicialmente difíceis de entender

Podem surgir problemas de compatibilidade com outros editores

Preços do Microsoft Word

Business Basic: US$ 6/mês por usuário

Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

Business Premium: US$ 22/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft Word

G2: 4,6/5 (mais de 4.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 13 mil avaliações)

4. Reunir conteúdo

Via Reunir conteúdo Um programa abrangente com foco na criação e colaboração de conteúdo, o GatherContent tem vários recursos que permitem que os usuários trabalhem nos mesmos documentos em tempo real. A plataforma oferece mais do que a maioria dos editores de documentos e inclui uma solução completa de gerenciamento de conteúdo. Você pode criar facilmente guias de estilo e incorporá-los aos seus documentos para simplificar a edição e garantir a consistência do conteúdo.

Melhores recursos do GatherContent

A facilidade de organizar, planejar e produzir conteúdo em uma única plataforma

Ferramentas de gerenciamento de projetos para coordenar a criação de conteúdo

Disponibilidade de modelos personalizáveis

A capacidade de incorporar guias de estilo diretamente no ambiente de edição.

Colaboração em tempo real baseada na nuvem para a criação de conteúdo

Limitações do GatherContent

Dificuldades para usuários novos em sistemas de gerenciamento de conteúdo

Possíveis limitações na integração com outras plataformas

Preços do GatherContent

Início: US$ 99/mês

Escala: US$ 299/mês

Transformar: US$ 799/mês

Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do GatherContent

G2: 4,3/5 (80 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (17 avaliações)

5. Noção

Via Noção O Notion é uma ferramenta versátil e razoavelmente abrangente para indivíduos e equipes de conteúdo. Ele permite criar e editar documentos com arquivos de mídia, texto e tabelas. Como muitas plataformas, o Notion implementou recentemente recursos de IA para que você possa transmitir com eficiência a mensagem pretendida.

Melhores recursos do Notion

Consolidação de todo o seu trabalho e conhecimento em um só lugar

Ferramentas de IA integradas

Recursos versáteis de gerenciamento de projetos

Uma grande comunidade de fornecimento de conhecimento

Limitações do Notion

Interface potencialmente sobrecarregada

Recursos off-line limitados

Preços do Notion

Grátis

Plus: US$ 8/mês por usuário

Business: US$ 15/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato conosco para obter preços

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.850 avaliações)

6. Bit.ai

Via Bit.ai Os criadores da Bit.ai projetaram sua plataforma como uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento e colaboração de documentos de ponta a ponta.

Seus recursos se concentram em permitir que os membros da equipe trabalhem com outros usuários para criar e editar conteúdo. Embora não possua alguns dos recursos avançados de outros editores de documentos, ela lida bem com o básico. Você pode personalizar documentos com conteúdo digital de várias fontes e formatos de arquivo. A interface intuitiva é fácil de usar e flexível, acomodando muitos fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Bit.ai

Ferramentas para enriquecer seus documentos com imagens, vídeos, conteúdo social, arquivos em nuvem e muito mais

Facilidade para rastrear quem editou um documento e quando

Espaços de trabalho flexíveis e colaborativos

Extensas integrações com outros produtos

Limitações do Bit.ai

Ferramentas de formatação limitadas

Dependência de uma conexão com a Internet para acesso ao documento

Nenhum aplicativo móvel dedicado

Preços da Bit.ai

Gratuito

Pro: US$ 8/mês por usuário

Business: US$ 15/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões sobre Bit.ai

G2: 4/5 (21 avaliações)

Capterra: 5/5 (8 avaliações)

7. Evernote

Via Evernote Principalmente um aplicativo de anotações, o Evernote permite criar documentos que são sincronizados em vários dispositivos em todos os principais sistemas operacionais. Os documentos podem ser arquivos de texto, imagens, áudio ou PDF.

O Evernote combina notas, tarefas e agendas para criar um aplicativo básico, mas eficaz gerenciamento de tarefas solução. Um recurso exclusivo é a capacidade de capturar e anotar informações de páginas da Web, transformando o Evernote em uma ferramenta essencial para organizar informações rapidamente. Ele também pode capturar e editar notas escritas à mão.

Melhores recursos do Evernote

Sincroniza automaticamente entre dispositivos

Aprimora as notas com texto, imagens e outras mídias

Inclui funcionalidade integrada de gerenciamento de tarefas

Possui recursos robustos de pesquisa

Salva e faz anotações em páginas da Web

Limitações do Evernote

Recursos de formatação limitados em comparação com alguns outros aplicativos

A versão gratuita é mais restritiva do que a de alguns concorrentes

Alguns usuários acham que a interface não é intuitiva

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4.4/5 (mais de 8.000 avaliações)

8. Dropbox Paper

Via Dropbox Paper Esse produto é uma ferramenta gratuita de edição de documentos para qualquer usuário com uma conta do Dropbox. Você pode criar novos documentos diretamente do aplicativo do Dropbox. A empresa ainda oferece uma biblioteca de conteúdo para ajudá-lo a começar.

O Paper tira o máximo proveito do controle de versão do Dropbox, permitindo que você reverta para versões anteriores de documentos. Essa integração também permite que o produto seja sincronizado sem esforço com qualquer desktop ou dispositivo móvel. Você pode até usar os recursos de segurança do Dropbox para proteger os documentos contra visualizadores não autorizados.

Melhores recursos do Dropbox Paper

Recursos de colaboração em tempo real

Recursos de gerenciamento de tarefas no editor de documentos

Suporte para incorporação de mídia avançada

Suporte para dispositivos móveis

Criação automática de apresentações a partir de documentos

Limitações do Dropbox Paper

Tem opções de formatação limitadas em comparação com processadores de texto dedicados

Não é tão rico em recursos quanto os sistemas dedicados de gerenciamento de documentos

Preços do Dropbox Paper

Gratuito

Plus: US$ 9,99/mês

Professional: US$ 16,58/mês

Teams Standard: US$ 15/mês por usuário

Teams Advanced: US$ 24/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Dropbox Paper avaliações e resenhas

G2: 4,1/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

9. Escritor WPS

Via Escritor WPS Esse editor de documentos faz parte do pacote WPS Office. Ele pode abrir documentos do Microsoft Word e outros formatos, mas os PDFs merecem destaque. O WPS Office tem um aplicativo inteiro voltado para a edição de PDFs, portanto, pode ser uma das melhores ferramentas para edição de arquivos PDF no mercado.

Como uma suíte de escritório completa, o WPS Writer tem muitos recursos avançados de documentação e edição que faltam em algumas plataformas. Isso o torna um aplicativo capaz de Alternativa ao Microsoft Word .

Melhores recursos do WPS Writer

Parte de uma suíte de escritório completa

Disponibilidade em várias plataformas

Seleção de modelos profissionais gratuitos

Ferramentas para colaboração em tempo real

Ferramentas integradas para um editor de PDF

Limitações do WPS Writer

A versão gratuita é restritiva

Surgiram problemas de compatibilidade com recursos avançados do Microsoft Office

A interface do usuário é menos intuitiva do que outros aplicativos de escritório

Preços do WPS Writer

Gratuito

WPS Pro: US$ 35/ano

WPS Business: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

WPS Writer avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

10. Atlassian Confluence

Via Atlassian Confluence O Confluence é o wiki baseado na Web da Atlassian. Seus recursos de edição de documentos permitem que as empresas criem uma única fonte de verdade em sua organização.

O sistema de controle de versão do Confluence permite reverter para diferentes versões dos seus documentos. O software também pode se integrar a outros produtos da Atlassian e ferramentas de gerenciamento de projetos para aumentar a eficácia de seus documentos.

Melhores recursos do Atlassian Confluence

Foco na colaboração remota

Avançadoferramentas organizacionais para manter o controle do conteúdo

Integração com ferramentas populares de gerenciamento de projetos

Fornecimento de uma fonte unificada de informações

Limitações do Atlassian Confluence

Leva tempo para dominar suas operações

A interface pode ser confusa

Requer conectividade com a Internet para acessar documentos

Preços do Atlassian Confluence

Gratuito

Padrão: US$ 5,75/mês por usuário

Premium: US$ 11/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Atlassian Confluence avaliações e comentários

G2: 4.1/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Obtenha o melhor editor de documentos

Vimos uma longa lista de editores de documentos. O melhor para você depende de suas necessidades de edição de documentos. Embora poucos tenham recursos de edição de PDF, alguns são altamente avançados processadores de texto enquanto outros são voltados para a tomada de notas básicas. Para obter uma solução completa e eficiente de gerenciamento de projetos e tarefas, experimente o ClickUp. Ele tem todas as ferramentas de que você precisa para editar documentos e muito mais.