10 melhores ferramentas de documentação de software em 2024

A documentação do seu software é um roteiro para os futuros desenvolvedores que trabalham em um projeto e um guia para os usuários que estão aprendendo a integrar o software ao seu fluxo de trabalho. A documentação também pode ajudar os desenvolvedores a aprender com os erros do passado, facilitando a depuração de projetos futuros.

A documentação do software não precisa ficar pesada na sua lista de tarefas. Com as ferramentas certas, você pode criar rapidamente uma documentação que seja fácil de ler, usar e compartilhar. Exploramos 10 das melhores ferramentas de documentação de software em 2024 que você vai querer usar em seu próximo projeto de desenvolvimento .

O que são ferramentas de documentação de software?

A documentação do software descreve como os desenvolvedores criaram o software e como o usuário final deve usá-lo. Ela pode conter manuais do usuário, documentação da interface de programação de aplicativos (API) e especificações técnicas.

A ferramenta certa de gerenciamento do conhecimento deve facilitar a criação, o gerenciamento e o compartilhamento da documentação técnica. Essas ferramentas o ajudam a gerar documentos mais rapidamente e com o mínimo de problemas. A plataforma de documentação de software pode gerar documentação a partir do código, produzir um base de conhecimento manter sistemas de controle de versão ou hospedar guias de instruções para os usuários.

O que você deve procurar nas ferramentas de documentação do desenvolvedor?

Quando você começar a procurar a ferramenta de documentação de software certa, procure uma que ofereça:

Facilidade de uso: A ferramenta de documentação de software deve ter a funcionalidade necessária em uma interface fácil de usar

A ferramenta de documentação de software deve ter a funcionalidade necessária em uma interface fácil de usar Automação: Quanto mais automação, melhor. Procure uma ferramenta que possa usar seu código-fonte para gerar documentação e produzir automaticamente informações atualizadas

Quanto mais automação, melhor. Procure uma ferramenta que possa usar seu código-fonte para gerar documentação e produzir automaticamente informações atualizadas Recursos colaborativos: O desenvolvimento raramente é um projeto individual. A melhor documentação de software permitirá que vários membros da equipe trabalhem simultaneamente na mesma página

O desenvolvimento raramente é um projeto individual. A melhor documentação de software permitirá que vários membros da equipe trabalhem simultaneamente na mesma página Funcionalidade de pesquisa: A documentação do software só é útil se você puder usá-la para encontrar as informações de que precisa. Procure uma ferramenta com funções avançadas de pesquisa e recursos de filtragem para ajudá-lo a encontrar informações específicas

A documentação do software só é útil se você puder usá-la para encontrar as informações de que precisa. Procure uma ferramenta com funções avançadas de pesquisa e recursos de filtragem para ajudá-lo a encontrar informações específicas Opções de integração: As melhores ferramentas se integrarão à sua pilha de tecnologia para agilizar o processo de documentação de software

A ferramenta de documentação de software que você escolher deve estar alinhada com as metas do seu projeto. Você quer algo que se adapte ao fluxo de trabalho e ao orçamento exclusivos da sua equipe. Muitas das ferramentas desta lista oferecem avaliações gratuitas - uma ótima maneira de testar algumas opções e ver qual funciona melhor para as necessidades da sua equipe.

As 10 melhores ferramentas de documentação de software para usar em 2024

Simplifique seu processo de desenvolvimento com o centro de trabalho completo do ClickUp para planejamento, criação e envio

A ferramenta de gerenciamento de projetos que é a favorita das equipes em todo o mundo também pode ser sua melhor amiga quando se trata de documentação de software. O ClickUp é uma excelente solução para desenvolvedores de software que precisam de um ferramenta de gerenciamento de conhecimento ou espaço para criar sua documentação de software. Há até mesmo um modelo de desenvolvimento de software para ajudar a iniciar seu processo e garantir que você tenha pensado em tudo.

Recursos como Documentos do ClickUp permitem que você crie documentação e vincule documentos relacionados para criar wikis de software . Você pode até mesmo criar tarefas rastreáveis no texto do documento para garantir que nenhum item da sua lista de tarefas seja esquecido.

O ClickUp também apresentou recentemente seu poderoso IA do ClickUp que pode ser usado para gerar páginas da Web, criar um índice para o manual do usuário ou editar a redação técnica. O recurso Ferramentas de IA podem até mesmo ajudá-lo a transformar jargões técnicos complicados em uma linguagem fácil de entender.

Se você deseja uma plataforma completa na qual possa planejar e gerenciar seu projeto de desenvolvimento de software e transformar tudo em documentação fácil de usar, vale a pena dar uma olhada no ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Ferramentas de IA podem ajudá-lo a escrever sua documentação de software, incluindo resumos de documentos e tabelas de conteúdo

As opções de integração permitem que você trabalhe com mais de 1.000 aplicativos e plataformas, incluindo Google Drive, GitHub e Slack

Milhares de modelos gratuitos podem ajudá-lo a iniciar rapidamente o seu projeto e concluir a documentação mais rapidamente

Muitas maneiras de automatizar suas tarefas significam que você gasta menos tempo documentando e mais tempo criando sua próxima grande inovação de software

Ótimos recursos colaborativos permitem que os membros da equipe trabalhem em um documento simultaneamente para melhorar o compartilhamento de conhecimento

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível em contas pagas, portanto, você não poderá usar essa ferramenta fantástica e fácil de usar se ficar com a versão gratuita

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Enterprise: entre em contato para obter preços

ClickUp AI: disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Base de Conhecimento ProProfs

Via Base de conhecimento ProProfs A ProProfs Knowledge Base é uma plataforma baseada em nuvem para a criação de documentação de software. Essa ferramenta fácil de usar permite que os usuários criem bases de conhecimento abrangentes e as compartilhem de forma pública e privada. Também há excelentes opções de personalização disponíveis.

Um dos melhores recursos dessa ferramenta de documentação de software é que ela pode ser integrada ao seu helpdesk ou à plataforma de bate-papo ao vivo, o que a torna ainda mais útil para suas equipes de suporte e usuários finais.

Melhores recursos da Base de Conhecimento ProProfs

O recurso de integração com seu helpdesk e plataformas de bate-papo ao vivo torna a documentação do software ainda mais útil

Ferramentas de criação de conteúdo fáceis de usar permitem que você produza artigos, guias, FAQs e outras documentações de software sem esforço

A excelente função de pesquisa ajuda a localizar rapidamente as informações de que você precisa na base de dadossoftware da base de conhecimento Limitações da Base de Conhecimento ProProfs

Há menos opções de integração disponíveis do que em outras ferramentas de documentação de software do mercado

Preços da Base de Conhecimento ProProfs

Gratuito: até 25 artigos

Business: US$ 29,99/mês para até 100 artigos

Domínio personalizado e White Label: US$ 30/mês

Avaliações e resenhas da Base de Conhecimento ProProfs

G2: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

3. Document360

Via Documento360 O Document360 é uma ferramenta de documentação de software que oferece uma interface de usuário intuitiva do tipo arrastar e soltar. Isso facilita a criação de documentação interna e externa, permitindo que você adicione links, imagens, vídeos, blocos de código e muito mais para criar guias práticos.

A plataforma oferece um sistema robusto de controle de versão para reverter para versões anteriores a qualquer momento. Ferramentas práticas de análise também ajudam a monitorar como os usuários interagem com a sua documentação.

Melhores recursos do Document360

Boa seleção de integrações e extensões para facilitar o processo de documentação

Excelente controle de versão para permitir que você reverta facilmente as informações com apenas alguns cliques

Modelos para ajudá-lo a aplicar estilos de documentação consistentes e manter formatos e designs

Limitações do Document360

Embora as opções de integração estejam disponíveis na ferramenta de documentação, alguns usuários reclamam que elas podem ser difíceis de configurar

Preços do Document360

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 199/por projeto por mês

Profissional: US$ 399/por projeto por mês

Business: US$ 529/por projeto por mês

Enterprise: US$ 599/por projeto por mês

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

4. Dropbox Paper

Via Dropbox Paper O Dropbox Paper é um documento colaborativo plataforma de edição e compartilhamento do popular provedor de armazenamento em nuvem. O Dropbox Paper permite que vários membros da equipe trabalhem em documentos, notas e planos de projeto em uma interface fácil de usar. Embora a plataforma não seja uma ferramenta de documentação de software totalmente desenvolvida, ela ainda é útil no processo de documentação, especialmente para equipes menores que talvez não possam pagar por plataformas mais robustas.

Melhores recursos do Dropbox Paper

A ferramenta de documentação vem gratuitamente com sua assinatura do Dropbox, portanto, é uma ótima maneira de criar documentação de software se você não puder pagar por outra ferramenta na pilha de tecnologia

Os excelentes recursos de colaboração permitem que as equipes trabalhem juntas na documentação de software, mesmo que estejam trabalhando remotamente ou de forma assíncrona

A interface amigável significa que você pode começar a criar rapidamente a documentação do software

Limitações do Dropbox Paper

Como seu design não é específico para documentação de software, ele não possui alguns dos recursos de automação que você encontrará em outras ferramentas

Preços do Dropbox Paper

Gratuito com seu plano do Dropbox

Os planos começam em US$ 9,99/mês para uso pessoal e US$ 19,99/mês para uso profissional

Avaliações e resenhas do Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

5. GitBook

Via GitBook O GitBook é uma plataforma on-line popular para documentar projetos de software que coloca a colaboração em primeiro plano. Ele permite que as equipes colaborem na criação e manutenção da documentação do software por meio de uma plataforma fácil de usar que emprega arquivos Markdown.

Melhores recursos do GitBook

Opções robustas de importação e integração permitem trazer a documentação existente para a plataforma, para que você não precise começar do zero

Bons recursos de colaboração garantem que os membros técnicos e não técnicos da equipe possam contribuir com o processo de documentação do software

Recursos avançados de pesquisa permitem que você encontre as informações necessárias em uma interface intuitiva

Limitações do GitBook

Não há muitas opções de personalização, portanto, talvez você não consiga criar a aparência desejada ou alinhar-se com a empresadiretrizes de marca Preços do GitBook

Pessoal: gratuito para sempre

Plus: US$ 6,70/mês por usuário

Pro: US$ 12,50/mês por usuário

Enterprise: entre em contato para obter um preço personalizado

Avaliações e opiniões sobre o GitBook

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 15 avaliações)

6. Tettra

Via Tettra A Tettra é uma das melhores ferramentas de documentação de software para documentação interna. Ela oferece um espaço central para reunir toda a sua documentação, organizá-la e usá-la para criar uma base de conhecimento abrangente.

Melhores recursos do Tettra

Facilidade para criar rapidamente bases de conhecimento no estilo wiki, onde você pode criar, organizar e editar a documentação interna

Excelente sistema de monitoramento para alertá-lo sobre páginas sem dono ou obsoletas, para que você possa manter as informações atualizadas

Possibilidade de enviar perguntas para especialistas responderem mais tarde, caso você não consiga encontrar respostas usando a função de pesquisa avançada

limitações do #### Tettra

Não há muitas opções de integração, portanto, se você quiser conectá-lo a uma grande pilha de tecnologia, poderá se decepcionar

Preços da Tettra

Básico: US$ 5/mês por usuário

Escalonamento: US$ 10/mês por usuário

Profissional: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Tettra

G2: 4,6/5 (mais de 85 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 5 avaliações)

7. Whatfix

Via Correção O Whatfix não é uma ferramenta de documentação clássica, mas uma plataforma de adoção digital. É uma excelente plataforma para a integração de usuários e uma extensão natural da sua documentação técnica. Ele tem uma série de ferramentas que facilitam a colocação do seu software em funcionamento, incluindo a capacidade de criar orientações interativas.

Melhores recursos do Whatfix

Facilidade para criar guias de usuário para tarefas específicas, para que você possa ver exatamente como colocar o software em funcionamento

Automação de tarefas repetitivas dentro da plataforma para que você possa fazer mais com um único clique e minimizar o risco de erros

Análises que informam em quais áreas do seu software os usuários precisam de mais ajuda

Limitações do Whatfix

Embora seja uma excelente plataforma para a criação de manuais de usuário e guias de usuário interativos, ela pode não ser adequada para a criação de outros tipos de documentação técnica

Preços do Whatfix

Entre em contato para obter um preço personalizado

Avaliações e resenhas do Whatfix

G2: 4,6/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 75 avaliações)

8. Escriba

Via Escriba O Scribe é uma ferramenta de documentação que captura automaticamente as etapas de um processo e as transforma em instruções fáceis de seguir. É uma maneira fácil de criar documentação de software. Você pode modificar e compartilhar a documentação conforme necessário.

melhores recursos do #### Scribe

Vários modelos predefinidos para permitir que você mantenha a consistência visual da documentação com o mínimo de esforço

Opção de usar a ferramenta como uma extensão do Chrome ou aplicativo de desktop para capturar seus processos

Recurso para exportar facilmente a documentação criada e incorporar instruções em sua base de conhecimento, wiki ou outra documentação técnica

Limitações do Scribe

Alguns dos melhores recursos dessa ferramenta de documentação estão protegidos por um acesso pago

Preços do Scribe

Básico: gratuito

Pro Personal: US$ 23/mês por assento

Pro Team: US$ 12/mês por assento com um mínimo de cinco assentos

Enterprise: agende uma demonstração para obter um preço personalizado

Scribe classificações e comentários

Capterra: 4,9/5 (mais de 5 avaliações)

9. Bit.ai

Via Bit.ai O design da Bit.ai tem a colaboração em mente. As ferramentas de documentação da plataforma permitem que as equipes criem, organizem e gerenciem a documentação usando espaços de trabalho versáteis dentro do aplicativo. Os recursos de coedição e comentários facilitam a compilação de conhecimento e garantem que todos tenham voz ativa no processo.

melhores recursos do #### Bit

Os recursos de notificação alertam os membros da equipe sobre o novo conteúdo que precisam revisar ou com o qual devem contribuir

Boas opções de integração permitem a conexão com aplicativos como Slack, Trello e Google Docs

Os controles de acesso ajudam a manter a privacidade da documentação confidencial

Limitações do Bit.ai:

As opções de formatação disponíveis são limitadas, portanto, você precisará gostar da aparência dos tipos de documentação de software que o Bit.ai cria para você

Preços da Bit.ai

Grátis

Plano Pro: US$ 8/mês por membro

Plano Business: US$ 15/mês por membro

Avaliações e opiniões sobre Bit.ai

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 5 avaliações)

10. Nuclino

Via Nuclino O Nuclino é uma ferramenta de documentação de software rica em recursos que oferece suporte à colaboração, controle de versão e uma interface intuitiva e fácil de usar. A plataforma facilita muito a criação de estruturas de documentos personalizadas para que você possa configurar sua documentação interna de uma forma que faça sentido para sua equipe.

melhores recursos do #### Nuclino

A interface simples facilita a criação de documentação sem depender de muito conhecimento técnico

A colaboração em tempo real permite que as equipes criem e editem informações rapidamente

A vinculação de documentos facilita a criação de wikis de software abrangentes

limitações do #### Nuclino

Alguns usuários relatam problemas com grandes quantidades de documentação, portanto, pode ser melhor para equipes de software de pequeno e médio porte

Preços do Nuclino

Gratuito

Padrão: US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 10/mês por usuário

Nuclino avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Simplifique seu processo de documentação de software com o ClickUp

A boa documentação de software é a base do desenvolvimento futuro aprimorado. As ferramentas certas de documentação de software podem ajudá-lo a criar uma documentação eficaz, promover a colaboração e criar uma experiência melhor para o usuário final.

Algumas excelentes ferramentas de documentação de software estão disponíveis em 2024, mas o ClickUp se destaca como uma solução completa. O ClickUp simplifica todos os aspectos do processo de desenvolvimento, incluindo a criação de manuais de usuário abrangentes e o acompanhamento do progresso do projeto. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e torne seu processo de desenvolvimento de software mais fácil do que nunca.