15 melhores ferramentas de software de gestão do conhecimento em 2024

No atual mundo dos negócios em ritmo acelerado, onde a informação é rei, gerenciar o conhecimento de forma eficaz é como domar uma fera selvagem. É aí que entram os softwares e as ferramentas de gestão do conhecimento, servindo como seu fiel guia de safári para navegar na selva indomável do conhecimento e sair vitorioso.

Imagine ter um poderoso hub à sua disposição, onde capturar, organizar e compartilhar conhecimento é tão fácil quanto o rugido de um leão. Não é mais necessário procurar em pilhas de documentos ou se perder em um labirinto de mensagens de e-mail.

Neste artigo abrangente, vamos nos aventurar profundamente no mundo das soluções e ferramentas de gerenciamento de conhecimento. Exploraremos sua função indispensável para empresas de todos os portes, revelaremos seus benefícios e o orientaremos em uma busca emocionante para escolher a solução perfeita, adaptada às suas necessidades específicas.

O que é um software de gerenciamento do conhecimento?

O Knowledge Management Software é uma plataforma projetada para capturar, organizar, armazenar e facilitar o compartilhamento de conhecimento e informações em uma organização. Ele ajuda as empresas a gerenciar e utilizar de forma eficaz seus ativos de conhecimento coletivo, como documentos, arquivos, bancos de dados e conhecimento especializado.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de conhecimento?

Ao procurar o software de gerenciamento de conhecimento perfeito, é essencial garantir que os fatores a seguir estejam alinhados com as necessidades de sua organização:

Interface fácil de usar: Sua equipe deve ser capaz de adotar uma solução de gestão do conhecimento sem esforço

Sua equipe deve ser capaz de adotar uma solução de gestão do conhecimento sem esforço Repositório de conhecimento centralizado: O repositório de conhecimento correto software de base de conhecimento permite centralizar o conhecimento coletivo de sua organização para facilitar o acesso e a pesquisa. Quer se trate de documentos, arquivos ou até mesmo discussões, ter um hub centralizado ajuda todos a encontrar as informações de que precisam

O repositório de conhecimento correto software de base de conhecimento permite centralizar o conhecimento coletivo de sua organização para facilitar o acesso e a pesquisa. Quer se trate de documentos, arquivos ou até mesmo discussões, ter um hub centralizado ajuda todos a encontrar as informações de que precisam Recursos de pesquisa robustos: Procure sistemas de gerenciamento de conhecimento com funcionalidade de pesquisa eficiente. Esse recurso permite que a sua equipe localize rapidamente informações específicas, gerenciar o tempo e aumentar a produtividade

Procure sistemas de gerenciamento de conhecimento com funcionalidade de pesquisa eficiente. Esse recurso permite que a sua equipe localize rapidamente informações específicas, gerenciar o tempo e aumentar a produtividade Recursos de colaboração: Escolha um software que facilite a colaboração entre os membros da equipe. Recursos como edição em tempo real, comentários e controle de versão permitem que vários usuários trabalhem juntos na sua base de conhecimento interna e aprimorem o compartilhamento de conhecimento dentro da organização

Escolha um software que facilite a colaboração entre os membros da equipe. Recursos como edição em tempo real, comentários e controle de versão permitem que vários usuários trabalhem juntos na sua base de conhecimento interna e aprimorem o compartilhamento de conhecimento dentro da organização Integração com ferramentas existentes: Seu software de gerenciamento de conhecimento deve complementar os sistemas existentes, como um ferramenta de gerenciamento de projetos uma solução de gerenciamento e outros softwares. As soluções de software de base de conhecimento com recursos robustos de integração simplificam ainda mais gerenciamento de processos e evitam a duplicação de esforços

15 melhores ferramentas de software de gestão do conhecimento para usar em 2024

O software de gestão do conhecimento atua como a espinha dorsal de empresas e equipes bem-sucedidas, aproveitando a inteligência coletiva e promovendo a colaboração contínua.

Selecionamos cuidadosamente os 15 melhores sistemas de gestão do conhecimento para usar em 2024 para ajudá-lo a escolher ferramentas que atendam às suas necessidades específicas. Cada opção promete transformar a maneira como você armazena, compartilha e utiliza as informações, aumentando, em última análise, sua eficiência operacional.

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um solução de gerenciamento de projetos que vai além do gerenciamento tradicional de projetos e documentos. Com os sistemas robustos de gerenciamento de conhecimento e os principais recursos do ClickUp, equipes de todos os tamanhos podem criar belos wikis com personas de compradores, processos de negócios, manuais de funcionários, e outros documentos essenciais de conhecimento em Documentos do ClickUp .

Conecte perfeitamente seus funcionários a conhecimentos organizacionais importantes e forneça acesso simples com recursos importantes, como uma função de pesquisa universal, páginas aninhadas e gerenciamento de tarefas recursos para atribuir ou marcar outras pessoas em documentos específicos.

melhores recursos do #### ClickUp

ClickUp Brain para criarbases de conhecimento com IA* Integração com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Jira, Zapier, Slack e Google Drive

Os recursos de gerenciamento de documentos vinculam documentos e tarefas para que você possa acessar o conhecimento da empresa em um só lugar

Adicione widgets para atualizar fluxos de trabalho, alterar status de projetos e atribuir tarefas

Edite em tempo real junto com a sua equipe, marque as pessoas com comentários, atribua itens de ação e transforme textos em tarefas para ficar por dentro das ideias e manter todos na mesma página

Tenha uma visão geral do seu trabalho com o gerenciamento de projetosPainéis de controle* Categorize os documentos para facilitar o acesso e encontre exatamente o que você precisa com uma função de pesquisa robusta

As equipes internas podem adicionar facilmente um recurso valioso às wikis da sua empresa para criar de forma colaborativa uma base de conhecimento interna em uma única ferramenta

Escolha entre uma vasta biblioteca de modelos (confira nossoModelo de base de conhecimento de RH emodelos de manual do funcionário!)

Limitações do ClickUp

Devido à sua rica variedade de recursos, o ClickUp pode ser complexo de navegar para usuários iniciantes, resultando em uma curva de aprendizado mais longa

Algumas exibições ainda não estão disponíveis em dispositivos móveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço 👉Se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Entre em contatoVendas quando estiver pronto.

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.670 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.670 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.640+ avaliações)

2. Zendesk

Via Zendesk O Zendesk não é uma ferramenta autônoma de gerenciamento de conhecimento, mas sim uma suíte completa de suporte ao cliente. Com o Zendesk, você pode criar uma base de conhecimento centralizada para armazenar, organizar e compartilhar informações valiosas com seus clientes e equipes internas para melhorar o suporte ao cliente.

Os sistemas e recursos de gerenciamento de conhecimento da Zendesk são particularmente valiosos para sua equipe de suporte. Ele permite que eles forneçam respostas instantâneas, reduzam as consultas repetitivas dos clientes e aprimorem a experiência geral do cliente com acesso aos artigos da central de ajuda ou da base de conhecimento da loja.

Melhores recursos do Zendesk

Crie uma base de conhecimento interna de artigos, perguntas frequentes e recursos de autoatendimento em um local centralizado e de fácil acesso

Os principais recursos incluem um poderoso recurso de pesquisa usando palavras-chave e filtros e um sistema de gerenciamento de conteúdo para documentos da empresa

Acompanhe as edições, reverta para versões anteriores e garanta a precisão do conteúdo na base de conhecimento da empresa

Integração com o conjunto de ferramentas Zendesk, incluindo chat ao vivo e help desk

Limitações do Zendesk

Opções limitadas de personalização de design e layout

O gerenciamento e a organização do conteúdo no Zendesk se tornam mais complexos à medida que a base de conhecimento aumenta

A Zendesk não oferece uma solução autônoma de gerenciamento de conhecimento

Preços do Zendesk

Planos básicos Equipe de suporte: US$ 19 por agente/mês Suporte profissional: $49 por agente/mês Support enterprise: US$ 99 por agente/mês

Planos Suite Suite team: $49 por agente/mês Suite growth: US$ 79 por agente/mês Suite professional: US$ 99 por agente/mês Suite enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços



Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.600+ avaliações)

3. Document360

Via Documento360 O Document360 é um sistema de gerenciamento de conhecimento que se destaca na criação e no gerenciamento de conteúdo, oferecendo ferramentas intuitivas para criar e organizar artigos, perguntas frequentes e documentação de projetos .

O Document360 é adequado para uma ampla gama de negócios, incluindo startups, empresas e organizações em crescimento, para acessar rapidamente informações relevantes. Ele atende às necessidades de equipes de suporte ao cliente, gerentes de produtos e empresas que lidam com grandes volumes de dados e informações.

melhores recursos do #### Document360

Funcionalidade de pesquisa de destaque por meio de filtros de pesquisa avançados, pesquisas de palavras-chave e recomendações baseadas em IA

Interface intuitiva e fácil de usar

Recursos robustos de colaboração que permitem que as equipes trabalhem juntas na criação e atualização de artigos da base de conhecimento

Limitações do Document360

Preço elevado

Alguns usuários descobriram que gerenciar bases de conhecimento grandes e complexas no Document360 pode ser um desafio

O sistemaprincipais recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho são considerados básicos e não suficientemente avançados por alguns usuários

Preços do Document360

**Gratuito

**Padrão: $149 por projeto/mensal cobrado anualmente

Profissional: $299 por projeto/mensal cobrado anualmente

$299 por projeto/mensal cobrado anualmente Empresarial: $399 por projeto/mensal cobrado anualmente

$399 por projeto/mensal cobrado anualmente Enterprise: $599 por projeto/mensal cobrado anualmente

Document 360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

4,7/5 (mais de 330 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

4. Guru

via Guru O Guru é uma plataforma dinâmica de gerenciamento de conhecimento projetada para revolucionar o compartilhamento e a captura de conhecimento. Na verdade, a ferramenta de base de conhecimento do Guru beneficia as equipes de atendimento ao cliente, as equipes de vendas e os profissionais de suporte que buscam uma solução simplificada de gerenciamento de conhecimento.

Além de dar às equipes acesso a conhecimentos valiosos na organização, essa ferramenta também aumenta a produtividade, melhora os tempos de resposta e fornece informações precisas para ajudá-lo a proporcionar uma experiência excepcional ao cliente.

melhores recursos do #### Guru

Transforme o conhecimento em cartões verificados de tamanho reduzido, facilmente pesquisáveis e acessíveis

Recursos de sincronização em tempo real que se integram aos seus fluxos de trabalho e plataformas existentes

Sugestões e lembretes baseados em IA ajudam você a manter o conhecimento atualizado e relevante de forma proativa

Recursos importantes, como comentários no contexto e espaços de equipe, promovem a colaboração

Limitações do Guru

Alguns usuários descobriram que adotar e dominar a plataforma do Guru requer uma curva de aprendizado acentuada

As opções de personalização do Guru, especialmente em termos de marca visual e layout, podem ser limitadas

Os usuários observaram que a funcionalidade de pesquisa poderia ser aprimorada para ser mais precisa e eficiente nos artigos da base de conhecimento

Preços do Guru

Gratuito: US$ 0 (para até 5 usuários)

US$ 0 (para até 5 usuários) Builder: US$ 10 por usuário/mês

US$ 10 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Classificações e avaliações do guru

G2: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

5. Confluência

via ConfluênciaConfluência parte do conjunto de SaaS da Atlassian, é um robusto software wiki que capacita as equipes a colaborar e compartilhar informações de forma contínua, para que todos estejam na mesma página.

Adequado para uma ampla gama de empresas, o Confluence é particularmente valioso para equipes multifuncionais, gerentes de projeto e departamentos com uso intensivo de conhecimento. Ele facilita o compartilhamento contínuo de conhecimento, aumenta a produtividade e promove a colaboração eficaz em toda a empresa.

Melhores recursos do Confluence

Crie, edite e organize conteúdo em tempo real entre equipes e pessoas

Espaços flexíveis e personalizáveis permitem que você crie áreas dedicadas a projetos, departamentos ou domínios de conhecimento específicos

Funcionalidade de pesquisa avançada

Personalização robusta de layouts, modelos e temas

Limitações do Confluence

Pode levar tempo e esforço para se tornar proficiente na navegação e no aproveitamento eficaz dos recursos do Confluence

Os usuários mencionaram que as opções de formatação do Confluence, especialmente em termos de estilo e design de documentos, podem ser limitadas em comparação com softwares dedicados de processamento de texto

Embora o Confluence tenha sido projetado para lidar com grandes quantidades de conteúdo, alguns usuários tiveram problemas de desempenho ao trabalhar com bases de conhecimento extensas ou páginas complexas

Preços do Confluence

Gratuito: US$ 0 (até 10 usuários)

US$ 0 (até 10 usuários) Padrão: US$ 5,75/mês por usuário

US$ 5,75/mês por usuário Premium: US$ 11/mês por usuário

US$ 11/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (3.600 avaliações)

4,1/5 (3.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.900 avaliações)

Compare **Noção e Confluência !

6. Ajuda

Via HelpJuice O Helpjuice é adequado para empresas de todos os tamanhos que desejam otimizar suas práticas de gerenciamento de conhecimento. Ele atende a equipes de gerenciamento de atendimento ao cliente, departamentos de RH e iniciativas internas de compartilhamento de conhecimento.

O sistema de gerenciamento de conhecimento acomoda os requisitos de organizações multilíngues e oferece vários recursos de relatórios e análises para ajudá-lo a acompanhar seus projetos.

Melhores recursos do Helpjuice

Obtenha insights valiosos sobre o uso da base de conhecimento, o desempenho dos artigos e o envolvimento dos usuários

A funcionalidade de pesquisa inclui a pesquisa inteligente, que oferece sugestões de artigos relevantes à medida que você digita suas consultas

Os fluxos de trabalho de comentários em linha, histórico de versões e aprovação de conteúdo promovem uma colaboração perfeita em sua equipe

Limitações do Helpjuice

Alguns usuários descobriram que o gerenciamento de arquivos de mídia é complexo, pois o Helpjuice não possui uma pasta dedicada para armazená-los

Os revisores observaram que as opções de modelo do Helpjuice podem ser um tanto rígidas, limitando a capacidade de personalizar o layout e a estrutura dos artigos e das páginas da base de conhecimento

Preços do Helpjuice

Inicial: US$ 120/mês (até 4 usuários)

US$ 120/mês (até 4 usuários) Run-Up: $200/mês (até 16 usuários)

$200/mês (até 16 usuários) Premium Limited: $289/mês (até 60 usuários)

$289/mês (até 60 usuários) Premium Unlimited: $499/mês (usuários ilimitados)

Avaliações e resenhas do Helpjuice

G2: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

4,3/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

7. Noção

Via NoçãoO Notion é um espaço de trabalho multifuncional versátil onde as equipes podem criar e organizar bases de conhecimento internas, wikis de projetos e documentos colaborativos em uma plataforma unificada.

O sistema de gerenciamento de conhecimento e a ferramenta de gerenciamento de tarefas são adequados para uma ampla gama de indivíduos e equipes, incluindo gerentes de projeto, criadores de conteúdo e equipes remotas. Ele serve como uma solução abrangente para organizar e acessar informações, simplificar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade da equipe.

melhores recursos do #### Notion

O espaço de trabalho flexível e personalizável permite que você crie seus próprios layouts, modelos e bancos de dados para atender aos seus fluxos de trabalho e preferências específicos

As equipes podem colaborar em tempo real, deixar comentários e acompanhar as alterações

Fácil incorporação e integração de vários tipos de mídia, incluindo imagens e vídeos

A funcionalidade de banco de dados do Notion permite criar conteúdo estruturado, organizar dados e criar exibições dinâmicas em sua base de conhecimento

Limitações do Notion

À medida que a complexidade e o volume de informações aumentam, os usuários percebem que o desempenho do Notion pode ser afetado

Os usuários notaram desafios no gerenciamento do controle de acesso para seções específicas ou informações confidenciais em uma base de conhecimento, a menos que estejam na camada Enterprise

Preços do Notion

Gratuito: $0

$0 Plus: US$ 8 por usuário/mês cobrados anualmente ou US$ 10 cobrados mensalmente

US$ 8 por usuário/mês cobrados anualmente ou US$ 10 cobrados mensalmente Empresarial: US$ 15 por usuário/mês cobrados anualmente ou US$ 18 cobrados mensalmente

US$ 15 por usuário/mês cobrados anualmente ou US$ 18 cobrados mensalmente Enterprise: Entre em contato para uma demonstração

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 3.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.600+ avaliações)

8. Bloomfire

via Bloomfire O Bloomfire é um software robusto de base de conhecimento que facilita para as equipes capturar, organizar e compartilhar informações com eficiência.

Com sua interface amigável, o Bloomfire permite que as equipes criem e categorizem artigos, vídeos e outros tipos de conteúdo. Você pode aproveitar os poderosos recursos de pesquisa para encontrar informações de forma rápida e eficiente.

Melhores recursos do Bloomfire

Os recursos de aprendizagem social oferecem uma nova maneira de interagir com sua equipe, compartilhar percepções, fazer perguntas, fornecer feedback e aprender uns com os outros

A poderosa funcionalidade de pesquisa permite que você localize rapidamente informações específicas na base de conhecimento

Limitações do Bloomfire

Embora o Bloomfire se integre a ferramentas e plataformas populares, os usuários encontraram limitações ao se integrarem a determinados sistemas de terceiros

Os usuários que procuram por recursos mais avançados deautomação do fluxo de trabalho ou processos de aprovação para criação e publicação de conteúdo podem achar que os recursos da plataforma não são suficientes

Preços da Bloomfire

uS$ 25 por usuário/mês, escalonado por volume e modelo

Entre em contato para obter uma cotação personalizada

Avaliações e opiniões sobre o Bloomfire

G2: 4,6/5 (mais de 470 avaliações)

4,6/5 (mais de 470 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk O Zoho Desk é uma das muitas ferramentas de atendimento ao cliente que funcionam como software de gerenciamento de conhecimento. Embora seu foco principal seja fornecer funcionalidades de central de ajuda aos agentes de suporte, ele também oferece recursos básicos de gerenciamento de conhecimento, principalmente soluções de autoatendimento.

O Zoho Desk permite que as empresas criem e gerenciem bases de conhecimento voltadas para o cliente, permitindo que os clientes acessem recursos para consultas e problemas comuns.

Melhores recursos do Zoho Desk

Rastrear revisões, visualizar o histórico de alterações e restaurar versões anteriores, se necessário

Permite que os clientes acessem uma base de conhecimento de autoatendimento, capacitando-os a encontrar respostas para suas perguntas e solucionar problemas comuns de forma independente

Os membros da equipe podem colaborar na criação, revisão e atualização do conteúdo

Limitações do Zoho Desk

Alguns usuários expressaram a necessidade de mais flexibilidade para personalizar a aparência, o layout e a marca da base de conhecimento

Os usuários relataram desafios na integração do módulo de gerenciamento de conhecimento do Zoho Desk com outros sistemas ou plataformas que utilizam em suas organizações

Preços do Zoho Desk

**Padrão: US$ 14 por usuário/mês, cobrados anualmente

**Profissional: US$ 23 por usuário/mês, cobrados anualmente

Enterprise: US$ 40 por usuário/mês, cobrados anualmente

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 4.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 4.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. Ajude o Scout

Via Ajuda ao olheiroAjuda ao olheiro é uma plataforma versátil de suporte ao cliente com uma funcionalidade de base de conhecimento, permitindo que as empresas criem uma biblioteca abrangente de artigos, perguntas frequentes e documentação.

Por meio do recurso Docs, você pode criar e categorizar facilmente o conteúdo, garantindo uma navegação fácil para os clientes que buscam suporte de autoatendimento.

melhores recursos do #### Help Scout

Os filtros de pesquisa avançados e os algoritmos de relevância garantem que os clientes descubram informações relevantes de forma eficiente

Com opções de marcação e categorização, você pode criar uma estrutura lógica que ajuda os clientes a navegar e descobrir informações sem esforço

Limitações do Help Scout

Os usuários expressaram a necessidade de ferramentas de colaboração mais avançadas, como fluxos de trabalho de revisão de conteúdo, atribuições de tarefas ou processos de aprovação de conteúdo

A base de conhecimento do Help Scout tem opções limitadas de personalização, principalmente em termos de layout e design

Preços do Help Scout

Padrão: US$ 20 por usuário/mês, cobrados anualmente

US$ 20 por usuário/mês, cobrados anualmente Plus: US$ 40 por usuário/mês, cobrados anualmente

US$ 40 por usuário/mês, cobrados anualmente Pro: US$ 65 por usuário/mês, cobrados anualmente

Avaliações e críticas do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 380 avaliações)

4,4/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

11. Quip

via Frase O Quip é um software de colaboração e gerenciamento de conhecimento baseado em nuvem que oferece uma plataforma versátil para as equipes trabalharem juntas, criarem documentos e compartilharem conhecimento. Ele combina os recursos de um processador de texto, planilha eletrônica e ferramenta de gerenciamento de projetos em uma plataforma coesa.

Melhores recursos do Quip

Bate-papo e mensagens para se comunicar com colegas de equipe dentro do aplicativo

Permissões granulares para definir direitos de usuário no nível do arquivo ou da pasta

Aplicativos para Android e iOS para acessar arquivos armazenados em qualquer lugar

Listas de tarefas e ferramentas de gerenciamento de projetos

Integração com o Salesforce para armazenamento de arquivos

Limitações do Quip

Curva de aprendizado acentuada para clientes que não são do Salesforce como uma plataforma autônoma de compartilhamento de arquivos

Personalização e customização limitadas

Preços do Quip

Inicial : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Mais : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Avançado: uS$ 100/mês por usuário

Quip avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 190 avaliações)

Via Bitrix24 O Bitrix24 é uma plataforma popular de colaboração e comunicação on-line que oferece uma ampla gama de ferramentas para empresas. Ela inclui recursos como gerenciamento de projetos, CRM, ferramentas de comunicação, gerenciamento de documentos e muito mais. O Bitrix24 permite que as equipes colaborem de forma eficaz, simplifiquem os fluxos de trabalho e aumentem a produtividade.

Melhores recursos do Bitrix24

Identifique gargalos e oportunidades de vendas com a ferramenta de análise do funil de vendas

Use a automação de e-mail e SMS para aumentar as vendas e melhorar a retenção de clientes

Programe e acompanhe o progresso das atividades de vendas com a visualização do gráfico de Gantt

Crie relações entre as atividades de vendas com dependências de tarefas

Limitações do Bitrix24

Limitações de personalização

Curva de aprendizado acentuada

Integrações limitadas

Preços do Bitrix24

O Bitrix24 tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 24/mês para dois usuários.

Avaliações e resenhas do Bitrix24

G2: 4.1/5 (mais de 300 avaliações)

13. ServiceNow

via ServiceNow A ServiceNow é uma plataforma líder baseada em nuvem que fornece várias soluções de software para gerenciamento de serviços em nível empresarial. Ela oferece uma variedade de ferramentas de gerenciamento de serviços de TI (ITSM), bem como outros módulos para gerenciamento de operações de TI (ITOM), gerenciamento de atendimento ao cliente (CSM), gerenciamento de serviços de recursos humanos (HRSM) e muito mais.

Melhores recursos do ServiceNow

Relatórios e painéis de controle em tempo real

Priorização automática e atribuição de tarefas

O painel da plataforma de TI armazena todos os seus dados e insights em um só lugar para impulsionar a colaboração e promovero envolvimento dos funcionários* Use os práticos lembretes e notificações de gerenciamento do contrato de nível de serviço (SLA) para ficar por dentro da satisfação do cliente

Limitações do ServiceNow

Não é uma solução completaCRM e ferramenta de gerenciamento de projetosportanto, você precisará usá-la em conjunto com outras ferramentas

Alguns usuários acham que os recursos de relatório poderiam ser mais robustos para o suporte ao cliente

Preços do ServiceNow

Entre em contato para obter preços personalizados, adaptados às suas necessidades comerciais

Avaliações e opiniões sobre o ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

14. Férias

Gerencie e-mails e aprimore a colaboração com a extensão do Hiver para Chrome

O Hiver é um ferramenta colaborativa de gerenciamento de e-mail que ajuda as equipes a trabalharem juntas de forma eficiente e eficaz em suas contas existentes do Gmail. Ela foi projetada para aumentar a produtividade das equipes, permitindo que elas colaborem, deleguem e rastreiem e-mails sem problemas.

melhores recursos do #### Hiver

Compartilhe uma caixa de entrada de e-mail e gerencie e-mails no Gmail

Atribua e resolva e-mails em conjunto, com a capacidade de adicionar comentários, rótulos e notas aos e-mails

Crie e use modelos de e-mail para responder a perguntas frequentes

limitações do #### Hiver

Dependência do Gmail

Experiência limitada em dispositivos móveis

Recursos limitados

Preços da Haver

Lite : uS$ 15 por membro/mês

: uS$ 15 por membro/mês Pro : uS$ 39 por membro/mês

: uS$ 39 por membro/mês Elite: uS$ 59 por membro/mês

Hiver classificações e comentários

4,6/5 (mais de 800 avaliações)

15. Tettra

via Tettra O Tettra é um sistema de gerenciamento de conhecimento e software wiki com tecnologia de IA que ajuda as equipes a gerenciar e compartilhar o conhecimento organizacional. Ele permite que os usuários selecionem informações importantes da empresa em uma base de conhecimento, que pode ser usada para responder a perguntas repetitivas e integrar novos colegas de equipe. O Tettra fornece uma plataforma para organizar e colaborar na documentação e nos processos da equipe.

Melhores recursos do Tettra

Integrações

Facilita a contribuição de conteúdo

Permite mídia, links e formatação avançada

Limitações do Tettra

À medida que cresce, pode ser difícil ver novas atividades

Resulta em conteúdo duplicado quando se tenta listar um documento em dois lugares

As imagens nas listas oferecem formatação limitada

Preços da Tettra

Início: Gratuito

Gratuito Escalonamento: US$ 8,33/mês por usuário

US$ 8,33/mês por usuário Profissional: US$ 16,66/mês por usuário

Tettra avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 89 avaliações)

4,6/5 (mais de 89 avaliações) Capterra: 4,1/5 (9+ avaliações)

ClickUp: A melhor ferramenta de gerenciamento de conhecimento para equipes

No vasto cenário do gerenciamento do conhecimento, domar a fera da sobrecarga de informações pode ser uma perspectiva aterrorizante. Mas não tenha medo, pois o recurso do ClickUp oferece uma plataforma poderosa para colaboração contínua, repositórios de conhecimento centralizados e recuperação de informações sem esforço.

Com sua interface intuitiva, você pode criar, editar e compartilhar conhecimento com facilidade, garantindo que todos em sua empresa tenham acesso às informações mais recentes e tornando as lacunas de conhecimento uma coisa do passado.

Comece sua aventura no gerenciamento do conhecimento hoje mesmo com ClickUp e desbloqueie o verdadeiro potencial do conhecimento de sua organização.