10 modelos de planos de desenvolvimento de software gratuitos para usar em 2024

Todos os desenvolvedores de software e gerentes de projetos de software sabem que, sem um gerenciamento de projetos eficaz, mesmo a melhor ideia de software não cumprirá sua promessa. Gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software podem ser complexos. Qualquer chance de torná-lo um pouco mais eficiente é bem-vinda.

Entre nos modelos de desenvolvimento de software.

Eles não substituirão o trabalho real de desenvolvimento e codificação realizado por suas equipes de desenvolvimento de software. Mas, com os modelos certos, essas funções essenciais podem ocupar o centro do palco e aliviar a carga dos gerentes de projeto.

O resultado é um software melhor e uma chance maior de concluir projetos de software dentro do prazo e do orçamento.

O que é um modelo de desenvolvimento de software?

Um modelo de desenvolvimento de software é uma das melhores soluções para otimizar com eficiência todas as tarefas e partes organizacionais do processo de desenvolvimento de software, usando um esboço padrão para organizar os principais detalhes, sistemas, recursos de software e outros requisitos do projeto .

Isso permite que sua engenharia e equipes de software para se concentrarem no trabalho aprofundado e na tomada de decisões que, em última análise, fazem com que o produto final seja bom ou ruim. Também é fundamental que os gerentes de projeto e os gerentes de produto se mantenham no topo do gerenciamento de projetos.

Os modelos de desenvolvimento de software concentram-se no plano de desenvolvimento mais amplo. Eles podem incluir documentação colaborativa e instruções que abrangem:

Criação e atualização do cronograma do projeto

Acompanhamento dos principais indicadores de desempenho do gerenciamento de projetos

Priorizar determinadas soluções e tarefas em detrimento de outras

Medir o roteiro geral, incluindo o escopo e os requisitos do produto

Cobrir com eficiência os requisitos de processo, documentação e tecnologia em várias equipes

Além de sua função individual, os modelos de desenvolvimento de software também mantêm a sua equipe e as partes interessadas externas informadas sobre o panorama geral do projeto.

O que faz um bom modelo de desenvolvimento de software?

Embora suas funções específicas possam ser diferentes, todos os grandes modelos de desenvolvimento de software compartilham alguns pontos em comum para que os gerentes de projeto possam gerenciar melhor os projetos:

São fáceis de implementar : Quer eles se integrem ao seusoftware de gerenciamento de projetos ou ferramenta de produtividade, eles devem ser fáceis de configurar e usar imediatamente

: Quer eles se integrem ao seusoftware de gerenciamento de projetos ou ferramenta de produtividade, eles devem ser fáceis de configurar e usar imediatamente São fáceis de atualizar e personalizar : Especialmente porque o desenvolvimento ágil é fluido, você precisa de modelos dinâmicos que possam evoluir e mudar à medida que os projetos avançam

: Especialmente porque o desenvolvimento ágil é fluido, você precisa de modelos dinâmicos que possam evoluir e mudar à medida que os projetos avançam Eles se concentram no visual : Um foco visual torna o modelo mais fácil de ser visualizado pelos espectadores, proporcionando uma visão geral colaborativa rápida e fácil dos pontos de contato importantes

: Um foco visual torna o modelo mais fácil de ser visualizado pelos espectadores, proporcionando uma visão geral colaborativa rápida e fácil dos pontos de contato importantes São fáceis de compartilhar com as partes interessadas da empresa : Seus sistemas devem ser de fácil acesso a todos, inclusive àqueles que não fazem parte da equipe principal, para ajudar todas as partes interessadas a gerenciar e se comunicar melhor sobre todos os elementos do seu projeto

: Seus sistemas devem ser de fácil acesso a todos, inclusive àqueles que não fazem parte da equipe principal, para ajudar todas as partes interessadas a gerenciar e se comunicar melhor sobre todos os elementos do seu projeto Eles se concentram na realização de um objetivo claro: Seja elepriorização de projetos ou planejamento do escopo da tecnologia, o modelo deve dominar sua finalidade principal

Por fim, os modelos certos simplificam o software desenvolvimento do projeto processo, que é possivelmente o recurso mais importante. O uso dessas soluções não deve complicar as coisas, mas permitir um foco maior nas fases do software.

10 Modelos de desenvolvimento de software para gerentes de projeto

A flexibilidade é o cartão de visita de todo desenvolvimento de software moderno. Portanto, não é de surpreender que não haja dois modelos de plano de desenvolvimento de software exatamente iguais. As melhores soluções para gerenciar projetos são aquelas que se adaptam às suas necessidades e metas específicas, ajudando com os detalhes mais minuciosos do seu próximo sprint de software.

1. Modelo de plano de desenvolvimento de software ClickUp

Gerencie todo o seu processo de desenvolvimento de software no ClickUp

Não procure mais se estiver procurando um único modelo para resolver muitas necessidades. O modelo Modelo de desenvolvimento de software ClickUp detalha os principais componentes, desde a estratégia, o planejamento e o roteiro até a pesquisa de usuários, o gerenciamento de sprints e o acompanhamento de versões.

Veja a seguir os recursos e os processos pré-construídos que o modelo inclui:

Um roteiro de produto

Uma lista de execução de tarefas semanais paragerar código com IAcorrigir erros ou avaliar a largura de banda da equipe

Um backlog mestre de tarefas que ainda aguardam conclusão

Uma lista principal de defeitos para reunir e gerenciar bugs, incidentes de segurança e problemas a serem resolvidos

Modelo de tarefas para pesquisa de usuários

Listas de tarefas pré-criadas para sprints e processos de desenvolvimento Kanban

Cenários e casos de teste que os desenvolvedores podem executar para garantir a qualidade

Tarefas de suporte técnico para relatar bugs, revisar incidentes de bugs conhecidos e listar soluções alternativas atuais Faça o download deste modelo ### 2. Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp

O uso de uma matriz de esforço de impacto permite que você crie uma representação visual do esforço necessário para cada recurso

O desenvolvimento de software é uma constante troca de ideias para descobrir onde concentrar seus esforços e recursos. O Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp pode ajudá-lo a simplificar esse processo.

Trata-se de uma estrutura simples que classifica todas as tarefas em uma escala bidimensional de esforço e impacto. As tarefas de baixo esforço e de alto impacto são as mais fáceis de serem executadas, enquanto você provavelmente não precisa se preocupar com as tarefas de alto esforço e de baixo impacto. De qualquer forma, tudo isso está disponível em uma única visualização, ajudando você e sua equipe a se concentrarem e priorizarem as etapas necessárias e quando realizá-las.

Usar o modelo real é simples. Adicione tarefas ao Whiteboard e classifique-as de acordo com o impacto e o esforço. Coloque-as no quadrante apropriado e a visão geral estará completa.

A partir daí, é só uma questão de manter sua matriz de impacto e esforço atualizada à medida que o projeto de desenvolvimento avança. Em pontos de verificação regulares com a sua equipe, você pode remover rapidamente as tarefas concluídas e adicionar novas tarefas que estão por vir. Faça o download deste modelo

3. Modelo de roteiro do produto ClickUp

O modelo pronto do ClickUp simplifica a criação e o gerenciamento de seu roteiro de produtos

O software que você cria precisa de um roteiro que mostre como você vai da ideação ao produto final. E, quando se trata de criar esse mapa, alguns modelos são melhores do que os outros Modelo de roteiro de produto da ClickUp .

O núcleo desse modelo é o próprio mapa. É nele que você descreve exatamente como chegar aos pontos A, B e C.

Limite seu projeto geral em gráficos de execução semanais que mostrem as tarefas imediatas necessárias para manter o projeto no caminho certo e capture todas as notas de lançamento que você deseja comunicar aos participantes internos e externos. Você pode até mesmo criar e compartilhar fluxos de trabalho de produtos para garantir que todos saibam como suas tarefas se alinham com as outras.

Adicione este modelo de roteiro de produto ao seu ferramenta de mapeamento de processos e você se surpreenderá com a simplicidade do gerenciamento de projetos de desenvolvimento. Faça o download deste modelo

4. Modelo de registro de alterações do software ClickUp

Este modelo oferece uma maneira conveniente de manter o controle de todos os processos para incorporar uma mudança em um projeto

Iteração é o nome do jogo, especialmente quando você ultrapassa seu produto mínimo viável. Isso significa que parte de seu documentação do projeto tem que incluir o controle das alterações que você está fazendo para a próxima iteração.

Insira o Modelo de registro de alterações de software da ClickUp .

Esse documento simples se tornará seu recurso de referência para qualquer projeto. Descreva a alteração que precisa ser feita, a data da descoberta, adicione um nível de prioridade e atribua um responsável pela tarefa. Além de acompanhar o processo para resolvê-la, você também terá uma visão geral constante de tudo em ordem cronológica que precisa ser corrigido antes que o software passe para o próximo estágio. Faça o download deste modelo

5. Modelo de comparação de software ClickUp

Compare diferentes ferramentas e serviços lado a lado em um só lugar

Este modelo Modelo de comparação de software da ClickUp foi criado para uma tomada de decisão mais geral do que apenas para o desenvolvimento de software. Mas, aplicado corretamente, ainda pode ser valioso para vários casos de uso.

O núcleo do modelo ajuda a delinear comparações entre diferentes ferramentas de software. Campos como classificação do cliente, preço, software de design e recursos fornecem uma visão geral fácil das opções que podem fazer sentido para as equipes de engenharia em um determinado momento.

Uma maneira de usá-lo é para análise competitiva. Isso envolve a avaliação de várias alternativas que atendem a necessidades semelhantes do público, a fim de identificar uma lacuna que sua nova solução poderia preencher.

Descobrir o nicho do seu produto pode orientar a equipe de desenvolvimento de software na criação de recursos que atendam às expectativas do seu público-alvo e ajudem o seu software a se destacar entre os concorrentes. Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de desenvolvimento de aplicativo ClickUp

Da pesquisa ao lançamento no mercado, mantenha o foco e o cronograma do projeto para criar um aplicativo bem-sucedido

Celular desenvolvimento de aplicativos é um tipo especial de desenvolvimento de software com muitas nuances e considerações exclusivas. O Modelo de plano de desenvolvimento de aplicativos da ClickUp foi criado para planejar e acompanhar o desenvolvimento do seu aplicativo móvel.

A visualização do plano de desenvolvimento de aplicativos permite que você crie tarefas essenciais para cada estágio, desde a pesquisa até o lançamento no mercado. Os marcos permitem que você divida esses processos em realizações importantes. As visualizações Timeline e List do projeto oferecem uma visão mais visual da situação atual em um determinado momento.

Com grande parte da estrutura pré-construída, você pode se concentrar nas tarefas que sua equipe precisa realizar para obter um ótimo resultado. Faça o download deste modelo

7. Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Defina as principais tarefas em cada estágio do produto, atribua um responsável pela tarefa e atualize o status da tarefa em tempo real

Criar um novo produto de software que atenda às necessidades do público e, ao mesmo tempo, preencha uma lacuna no mercado é um desafio, principalmente quando se trabalha com um prazo apertado e com recursos limitados. O Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp ajuda você a se manter no caminho certo, independentemente da complexidade das coisas.

Defina as principais tarefas em cada estágio do produto, atribua um responsável pela tarefa e atualize o status da tarefa em tempo real. Defina exatamente quando essas tarefas devem começar e terminar para que o projeto de desenvolvimento de software fique dentro do cronograma. Acompanhe o tempo estimado de conclusão das tarefas e estágios em comparação com o tempo real para ver onde você ganhou ou perdeu dentro do cronograma.

A partir daí, você pode expandir para além da visualização de lista. O Gráfico de Gantt de Desenvolvimento de Produto mostra uma visão geral rápida, enquanto as visualizações de Estágio de Desenvolvimento de Produto e Atividades aprofundam os setores necessários para que as coisas sejam feitas.

Essas visualizações interagem diretamente entre si, transformando seu cronograma de desenvolvimento em uma única fonte de verdade que pode ser consultada por todos os membros da equipe de desenvolvimento de software. Faça o download deste modelo

8. Modelo de esboço do escopo do aplicativo ClickUp

Armazenar os requisitos comerciais necessários para desenvolver e implementar um aplicativo

O desenvolvimento de sua solução de software ou aplicativo depende, em parte, dos estrutura de gerenciamento de projetos que você escolher. Uma coisa é certa, independentemente da sua abordagem: o processo de desenvolvimento deve permanecer dentro do escopo; caso contrário, você correrá o risco de estourar o orçamento, o cronograma ou as metas comerciais que estabeleceu no início do desenvolvimento do software.

Os Modelo de esboço de escopo de aplicativo da ClickUp procura simplificar esse processo. A visão geral de uma página descreve o problema, a experiência desejada do aplicativo, os principais objetivos, os requisitos comerciais e muito mais.

A melhor parte desse modelo é que você pode compartilhá-lo facilmente interna e externamente. Isso significa que você pode estabelecer uma ideia comum de escopo com seu cliente e, ao mesmo tempo, comunicar esse escopo à sua equipe de desenvolvimento de software, mantendo todos no caminho certo e na direção certa. Faça o download deste modelo

9. Modelo de requisitos do produto ClickUp

O modelo de requisitos de produto do ClickUp facilita o acompanhamento do quê e do porquê de cada decisão de desenvolvimento tomada por sua equipe durante a criação de um novo produto ou recurso

Em teoria, até mesmo o melhor produto de software tem pouca importância quando não consegue atender aos principais requisitos que motivaram sua criação na prática. O Modelo de requisitos do produto da ClickUp permite que todas as partes interessadas envolvidas no processo de desenvolvimento se reúnam para definir essas necessidades essenciais, de modo que todos permaneçam na mesma página durante toda a construção.

Ele começa com um nome simples, uma descrição e a finalidade de cada recurso incluído no produto final. Você pode acompanhar o mês de lançamento definido e seu status de progresso durante todo o estágio de construção. Além disso, você pode identificar o período de tempo para desenvolver o recurso e decidir quem assumirá a responsabilidade principal por ele.

Procurando recursos mais avançados? Você pode definir prioridades e adicionar tags personalizadas, campos e até mesmo dependências dentro dos recursos distintos. Dessa forma, quando o produto for lançado, você poderá ter certeza de que ele atende a todos os requisitos principais. Faça o download deste modelo

10. Modelo de gerenciamento de projeto ágil do ClickUp

O Agile Management da ClickUp vem com tudo o que você precisa para começar a entregar resultados mais rapidamente com uma abordagem ágil

Finalizamos este guia com um modelo geral para ferramentas ágeis que podem orientar naturalmente seu processo de desenvolvimento de software. As Modelo de gerenciamento de produto ágil da ClickUp o Agile Product Management Template (modelo de gerenciamento de produto ágil) da ClickUp pré-constrói uma abordagem de projeto e desenvolvimento de software iterativo que permite que você crie rapidamente, forneça feedback e altere conforme necessário durante todo o processo.

Para começar, você tem várias visualizações. Reserve o modo de exibição Lista para os épicos, as iniciativas e as histórias de usuário ágeis. Vá para o quadro para obter uma organização Kanban de tarefas e a carga de trabalho para identificar possíveis gargalos ou oportunidades de produtividade. Por fim, o mapa mental pode transformar um roadmap complexo em partes mais simples e acionáveis.

E os usuários avançados podem se beneficiar ainda mais. Os ClickApps permitem que você crie sprints, marcos e dependências mais rapidamente. Adicione relatórios de status de progresso personalizados para tarefas em andamento e você terá a ferramenta ágil perfeita para criar seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. Faça o download deste modelo

Concentre-se no que é mais importante com um modelo de desenvolvimento de software

Além da codificação, qual é a variável mais significativa que contribui para o sucesso do desenvolvimento de software?

Cada desenvolvedor provavelmente responde a essa pergunta de uma maneira ligeiramente diferente. Mas a maioria delas terá temas relacionados à definição de metas, priorização, escopo e recursos.

Esses são os fatores mais significativos nas bordas. E esses são os fatores exatos que o modelo certo de plano de desenvolvimento de software pode resolver para você.

Isso é especialmente benéfico se os modelos que você usa puderem se integrar diretamente ao seu ferramenta de produtividade . Agora você não tem apenas uma visão geral; essa visão geral se conecta diretamente a tarefas, linhas do tempo e relatórios existentes.

E é aí que entra o ClickUp. Criamos nossa plataforma para desenvolvedores, quer você precise dos recursos ou dos modelos. Inicie um espaço de trabalho gratuitamente hoje mesmo !