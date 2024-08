As 10 principais ferramentas de colaboração em nuvem para equipes em 2024

Sua equipe ainda está armazenando arquivos importantes em suas caixas de entrada de e-mail ou discos rígidos? O armazenamento local deixa as informações da sua empresa em silos e dificulta a colaboração com sua equipe.

Em vez disso, recorra à colaboração na nuvem para armazenar e compartilhar seu trabalho com segurança.

É muito provável que você esteja armazenando pelo menos uma parte de suas informações confidenciais em algum tipo de software em nuvem, quer você perceba ou não. Felizmente,

ferramentas de colaboração on-line

são excelentes para compartilhar arquivos e fazer brainstorming de novas ideias em grupo. Com uma ferramenta baseada na nuvem, você pode armazenar tudo em uma plataforma compartilhada e segura para que toda a sua equipe tenha acesso a bate-papos, documentos, imagens e muito mais. ⭐

É claro que nem todas as ferramentas de colaboração em nuvem são as melhores da categoria. É por isso que fizemos a pesquisa para você - para trazer à luz as melhores ferramentas de software de armazenamento.

Neste guia, vamos orientá-lo sobre os melhores recursos que você deve procurar em uma ferramenta de colaboração na nuvem. Apresentaremos um detalhamento das 10 melhores ferramentas de colaboração em nuvem de 2024 para aprimorar o trabalho em equipe e aumentar a produtividade.

O que são ferramentas de colaboração na nuvem?

As ferramentas de colaboração na nuvem são um tipo de software que permite que os membros da sua equipe colaborem on-line, independentemente do dispositivo ou do local. Essas ferramentas vêm com

colaboração em tempo real

recursos que facilitam o gerenciamento de tarefas, o compartilhamento de arquivos e a comunicação em um só lugar. 📚

As ferramentas de colaboração baseadas na nuvem já estavam em alta antes da pandemia, mas esse evento sísmico levou a um renascimento do espaço de colaboração na nuvem. Com mais empresas oferecendo arranjos de trabalho híbrido e remoto, as ferramentas de nuvem são essenciais para

colaboração da equipe

e produtividade - especialmente se você gerencia uma equipe remota.

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração baseadas na nuvem?

As melhores ferramentas de colaboração on-line

software de colaboração

dependerá de sua

gerenciamento de projetos

estilo e fluxo de trabalho. Mesmo assim, recomendamos procurar um software de colaboração com os seguintes recursos principais:

Compartilhamento de arquivos: Ninguém tem tempo (ou espaço) para enviar arquivos grandes por e-mail. Em vez disso, coloque tudo em uma ferramenta de colaboração em nuvem. O armazenamento em nuvem facilita o compartilhamento de arquivos grandes entre os membros da equipe sem a dor de cabeça dos anexos ou dos limites de tamanho

Ninguém tem tempo (ou espaço) para enviar arquivos grandes por e-mail. Em vez disso, coloque tudo em uma ferramenta de colaboração em nuvem. O armazenamento em nuvem facilita o compartilhamento de arquivos grandes entre os membros da equipe sem a dor de cabeça dos anexos ou dos limites de tamanho Colaboração remota: Boas ferramentas de colaboração baseadas na nuvem vêm com recursos que tornam o trabalho remoto muito fácil. Procure recursos como mensagens instantâneas, compartilhamento de tela e videoconferência para criar um espaço de trabalho virtual sólido para a sua equipe

Boas ferramentas de colaboração baseadas na nuvem vêm com recursos que tornam o trabalho remoto muito fácil. Procure recursos como mensagens instantâneas, compartilhamento de tela e videoconferência para criar um espaço de trabalho virtual sólido para a sua equipe Análise: Você tem curiosidade sobre o desempenho da sua equipe? Ferramentas sólidas de colaboração na nuvem devem incluir painéis de gerenciamento de projetos que ajudem a equipe, o cliente e o monitoramento do projeto

Você tem curiosidade sobre o desempenho da sua equipe? Ferramentas sólidas de colaboração na nuvem devem incluir painéis de gerenciamento de projetos que ajudem a equipe, o cliente e o monitoramento do projeto Compatibilidade com dispositivos: Seus funcionários provavelmente usam dispositivos diferentes. Procure uma ferramenta com um aplicativo móvel para iOS e Android. Pontos de bônus se ela também tiver um aplicativo para Mac para os fãs obstinados da Apple

Seus funcionários provavelmente usam dispositivos diferentes. Procure uma ferramenta com um aplicativo móvel para iOS e Android. Pontos de bônus se ela também tiver um aplicativo para Mac para os fãs obstinados da Apple Personalização: Cada empresa é diferente, portanto, opte por uma ferramenta de colaboração em nuvem personalizável. Seja por meio de APIs ou integrações, seu software deve reunir todo o seu trabalho em um só lugar

As 10 melhores ferramentas de colaboração na nuvem para usar em 2024

Pronto para aumentar a responsabilidade, impulsionar a produtividade e economizar muito tempo? Explore nossas escolhas para as 10 melhores ferramentas de colaboração on-line para equipes distribuídas:

1.

ClickUp

Colabore com ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um

gerenciamento de projetos e colaboração

o ClickUp é a ferramenta ideal para equipes de todos os setores armazenarem, colaborarem e desenvolverem seu trabalho, tudo em uma plataforma única e segura. Com centenas de recursos avançados de gerenciamento de trabalho, mais de 1.000 integrações e uma vasta biblioteca de modelos, o ClickUp é o recurso ideal para gerentes de projeto que priorizam a organização, os processos enxutos e a comunicação clara.

A colaboração é a base de todos os recursos do ClickUp. Com mais de 15 visualizações diferentes de carga de trabalho e um recurso dinâmico de bate-papo no aplicativo, as equipes podem trocar informações, mídia, documentos e dados com outros membros em tempo real. Além disso, os comentários atribuídos podem transformar instantaneamente qualquer pensamento em um item de ação, agrupando todas as conversas em tópicos organizados dentro de suas tarefas.

Formate e colabore facilmente em documentos junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

Detecção colaborativa em tempo real

em tarefas, documentos do ClickUp, quadros brancos e muito mais facilita a colaboração em tempo real. Veja quais membros da equipe estão onde ao editar texto ou diagramas para manter sua equipe literalmente na mesma página. 📃

Para maior colaboração na nuvem e compartilhamento de arquivos de forma altamente visual e segura, experimente

Quadros brancos ClickUp

antes de seu próximo grande projeto. Esse

ferramenta de colaboração visual

é a única ferramenta de

quadro branco digital

software que converte as grandes ideias da sua equipe em tarefas práticas. Faça brainstorming em conjunto e em tempo real em um ambiente virtual - completo com notas adesivas, rabiscos, imagens e cores para destacar suas ideias.

melhores recursos do #### ClickUp

O ClickUp oferece recursos de segurança integrados com SSL de 256 bits, segurança de data center físico, autenticação de dois fatores e permissões e funções personalizadas. Ele também é compatível com GDPR e SOC 2

O ClickUp tem um número insano de integrações. Link ClickUp para Zoom para reuniões on-line, Slack, Dropbox e mais de 1.000 outras ferramentas para reunir todo o seu trabalho em uma única plataforma

Você pode puxar um Modelo do ClickUp para praticamente tudo, desde a criação de diretrizes de marca até o rastreamento de métricas de sucesso do cliente

Rastreável Metas do ClickUp suporte a equipes remotas com linha do tempo automática e acompanhamento do progresso

Limitações do ClickUp

O armazenamento em nuvem e a IA estão disponíveis apenas para contas pagas

Você só pode acessar o armazenamento em nuvem em um navegador da Web, não no aplicativo ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Microsoft 365

Via

Microsoft 365

O Microsoft 365 é uma versão aprimorada e baseada em nuvem do Microsoft Office. É mais do que apenas um software de colaboração em nuvem: é um pacote completo para criar documentos, armazenar arquivos, conversar com sua equipe e muito mais. O melhor de tudo é que os usuários do plano Business recebem um terabyte de armazenamento cada, além de versões para dispositivos móveis do Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Melhores recursos do Microsoft 365

O Microsoft 365 é uma solução completa para empresas suíte de produtividade com uma variedade de recursos - você realmente não precisa sair da plataforma para fazer seu trabalho

Entre no Microsoft Teams para bater papo ou iniciar uma chamada de vídeo

Gerencie seus e-mails, calendário e tarefas no Microsoft Outlook

O OneDrive vem com permissões de acesso personalizadas e muito armazenamento em nuvem

Limitações do Microsoft 365

O Microsoft 365 pode gerenciar algumas tarefas, mas seus recursos de gerenciamento de projetos não são muito avançados

Os usuários geralmente relatam que o Microsoft 365 é volumoso e não muito intuitivo

Outros usuários gostariam que o Teams tivesse mais personalização de permissões

Preços do Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mês por usuário

$12,50/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $19,80/mês por usuário

$19,80/mês por usuário microsoft 365 Apps for Business: $8,25/mês por usuário

Microsoft 365 avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,6/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.300 avaliações)

3. Sincronização

Via

Sincronização

Precisa estar na mesma página que seus colegas de trabalho? Faça login no Sync para armazenar arquivos e colaborar em documentos com sua equipe na nuvem. ☁️

É um software de colaboração em nuvem relativamente novo, mas o Sync tem ótimos recursos de permissões. Você pode até mesmo convidar parceiros e clientes externos para usar o Sync, sem se preocupar com o fato de eles acessarem seus documentos internos.

Melhores recursos do Sync

Crie um portal de arquivos de clientes personalizado

Aproveite o armazenamento ilimitado de documentos, mesmo para arquivos grandes

O Sync oferece acesso off-line

Ele também oferece registros de atividades e notificações em tempo real

Limitações do Sync

Não tem muitas avaliações

O Sync não inclui recursos de gerenciamento de projetos para colaboração on-line

Preços do Sync

Teams Standard: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente Teams+ Unlimited: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Sync ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 35 avaliações)

4/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: N/A

4. Noção

Via

Noção

O Notion pode ter começado como um aplicativo de anotações, mas hoje é uma plataforma sólida para

desenvolvimento de projetos

documentos e até mesmo wikis de base de conhecimento.

Em vez de esconder o conhecimento no cérebro da sua equipe ou nas caixas de entrada de e-mail, documente tudo com os wikis do Notion. Os documentos também permitem que você colabore com sua equipe em tempo real sem sair da plataforma Notion.

Melhores recursos do Notion

Use a IA do Notion para resumir notas de reuniões, gerar itens de ação e escrever textos

O Notion vem com vários filtros visuais para que você tenha liberdade para visualizar suas tarefas da maneira que for melhor para você

Tudo é arrastado e solto, de modo que a plataforma do Notion é incrivelmente fácil de usar

Os documentos do Notion incluem trechos de código, seções recolhíveis, links multimídia e muito mais

Limitações do Notion

Alguns usuários dizem que o Notion congela quando mudam de aplicativo

Outros usuários gostariam que o Notion tivesse recursos de pesquisa mais avançados

Preços do Notion

Gratuito

Plus: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 15/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 4.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.900+ avaliações)

5. Wrike

Via

Wrike

O Wrike é uma ferramenta popular para colaboração na nuvem, tanto para empresas quanto para pequenas empresas. Ele é mais conhecido por seus recursos de aprovação, portanto, se a sua equipe passa por fluxos de trabalho de QA/QC, o Wrike pode ser o que você está procurando. Visualize seu trabalho em um

Quadro Kanban

ou gráfico de Gantt para ter uma visão de alto nível do que está sendo feito pela sua equipe.

Melhores recursos do Wrike

O Wrike inclui automação baseada em gatilho para reduzir o esforço manual

Integrações com mais de 400 outras ferramentas

Visualize seu relatórios de status do projeto e tarefas em um painel do Wrike

A ferramenta permite a marcação entre departamentos se você tiver várias equipes

Limitações do Wrike

Os usuários do Wrike dizem que a plataforma poderia ser mais fácil de usar

Outros usuários da plataforma tinham mais ferramentas visuais

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.400+ avaliações)

6. Lucidspark

Via

Lucidspark

O Lucidspark faz parte do ecossistema maior do software Lucid. É principalmente um software de colaboração visual em nuvem que você pode usar como quadro branco. No entanto, ele tem muitos recursos úteis, como bate-papo, marcação, enquetes, cronômetros e muito mais. ⏲️

Melhores recursos do Lucidspark

O Lucidspark oferece alguns modelos de mapas mentais

O Lucidspark se integra a uma série de ferramentas, incluindo Microsoft e Google

Você pode exportar os gráficos do Lucid para outros serviços ou importar arquivos para o Lucid

Limitações do Lucidspark

O Lucidspark faz parte de um conjunto de ferramentas, portanto, faz mais sentido comprar o conjunto completo do Lucid em vez de escolher soluções específicas

Vários usuários gostariam que o Lucidspark tivesse tutoriais melhores

Preços do Lucidspark

Plano gratuito

Individual: $7,95/mês por usuário

$7,95/mês por usuário Equipe: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Empresa: entre em contato para obter preços

Lucidspark avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 9350 avaliações)

7. Piscar

Via

Piscar

O Blink se apresenta como um "superaplicativo" que pode ser usado para retenção de funcionários, comunicação com a equipe e análises. Pode ser o novo garoto do pedaço, mas o Blink tem muitos recursos, inclusive um Hub de conteúdo, pesquisas, formulários digitais e bate-papo. 💬

Melhores recursos do Blink

O Blink funciona em qualquer dispositivo

Conecte todos os funcionários com um feed de notícias para toda a empresa

Envie Blink Kudos para reconhecer funcionários e equipes

Crie um portal de login único para que os funcionários acessem rapidamente as informações da empresa

Limitações do Blink

O Blink é mais uma ferramenta de comunicação - você ainda precisará de uma plataforma separada para gerenciamento de projetos e armazenamento em nuvem

Alguns usuários relatam problemas ao usar o aplicativo sem uma conexão com a Internet

Preços do Blink

Empresa: US$ 6,18/mês por usuário

US$ 6,18/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Blink

G2: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

4,6/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

8. Espaço de trabalho do Google

Via

Espaço de trabalho do Google

O Google Workspace é um grande sucesso no mundo da produtividade. Ele combina e-mail, armazenamento em nuvem, calendários, reuniões, bate-papos, documentos, planilhas e apresentações em um só lugar. Ele funciona com praticamente todos os dispositivos e também vem com recursos off-line robustos. 🌐

Melhores recursos do Google Workspace

Use o Jamboard para criar quadros brancos com sua equipe em tempo real

Experimente o Apps Script para criar soluções personalizadas sem código para sua conta do Workspace

O Google Keep é um aplicativo simples de anotações em qualquer lugar

O Google Meet funciona em determinados navegadores sem a necessidade de instalar nenhum software ou extensão

Limitações do Google Workspace

O Google Workspace carece de ferramentas úteis de gerenciamento de projetos

Alguns usuários finais dizem que é difícil obter suporte ao cliente

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente Business Standard: US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente Business Plus: US$ 18/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 18/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 40.600 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (15.100+ avaliações)

9. Dropbox

Via

Dropbox

O Dropbox pode ter começado como uma simples plataforma de armazenamento em nuvem, mas hoje em dia ele tem um impacto real. Essa ferramenta de colaboração em nuvem vem com produtos para gravar mensagens de vídeo, escrever wikis da empresa e rastrear a atividade de documentos.

Melhores recursos do Dropbox

Links rastreáveis vêm com análises que informam como alguém se envolveu com um link (e por quanto tempo)

Edite PDFs diretamente no Dropbox

Economize tempo com os modelos de assinatura eletrônica do Dropbox

O Dropbox tem recursos robustos de segurança de documentos, como proteção por senha, histórico, recuperação de arquivos e muito mais

Limitações do Dropbox

O Dropbox não vem com ferramentas de gerenciamento de projetos

Muitos usuários dizem que é difícil obter atendimento ao cliente

Preços do Dropbox

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: US$ 9,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 9,99/mês por usuário, cobrado anualmente Essentials: US$ 18/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 18/mês por usuário, cobrado anualmente Business: $20/mês por usuário, cobrado anualmente

$20/mês por usuário, cobrado anualmente Business Plus: $26/mês por usuário, cobrado anualmente

$26/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 20.700 avaliações)

4,4/5 (mais de 20.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.400 avaliações)

10. Miro

Via

Miro

O Miro é um software de colaboração baseado em nuvem que prioriza o visual. Ele oferece suporte a quadros brancos virtuais, mas é muito mais do que isso. Essa plataforma inclui visualização de dados, gerenciamento de projetos, mapeamento de processos, fluxos de trabalho e integrações para otimizar seu dia de trabalho. 🌼

Melhores recursos do Miro

Crie diagramas e compartilhe-os com sua equipe por meio de um link

Peça à IA do Miro para fazer um brainstorming de ideias para você em segundos

Adicione comentários, notas adesivas e trilhas de conversação a qualquer conteúdo do Miro

Crie um painel de controle pessoal ou de equipe para visualizar as análises do Miro em um só lugar

Limitações do Miro

Algumas pessoas relatam atrasos no desempenho ao trabalhar com quadros brancos maiores

O Miro tem muitos recursos, mas alguns usuários dizem que a falta de documentação os impede de usar a plataforma de forma eficaz

Preços do Miro

Versão gratuita

Iniciante: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: $16/mês por usuário, cobrado anualmente

$16/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

Diga olá à sua plataforma de colaboração completa

Há muitas soluções de colaboração em nuvem no mercado, mas por que separar seu serviço de armazenamento, mensagens e software de gerenciamento de projetos? O ClickUp tem tudo isso e muito mais em um ecossistema conveniente. ✨

Do gerenciamento de tarefas ao brainstorming remoto e à análise, as empresas confiam no ClickUp para trabalhar melhor e com mais rapidez. Aumente a colaboração da equipe, mesmo que ela esteja a quilômetros de distância, com um aplicativo de colaboração personalizável projetado para a forma como você faz negócios.

