10 melhores alternativas ao Hubspot para equipes de marketing em 2024 (avaliações e preços)

A HubSpot é o santo graal para profissionais de marketing do mundo todo e se orgulha de mais de 194.000 clientes em mais de 120 países em todo o mundo. Ele oferece recursos de marketing, incluindo formulários, bate-papo ao vivo, marketing por e-mail e um CRM de vendas bem integrado.

Mas isso significa que a HubSpot é a melhor opção? melhor software de automação de marketing para você?

Bem, apenas para alguns.

O principal problema da HubSpot é o seu preço. A HubSpot cobra preços diferentes para cada produto, como o Marketing Hub, o software CRM de vendas e o Service Hub. Embora você possa comprar cada produto separadamente, o pacote aumenta seu investimento total.

Embora a HubSpot seja grande em automação de marketing, muitas equipes menores buscam alternativas para elevar suas estratégias de marketing ao próximo nível.

Pode haver opções melhores do que a HubSpot se você quiser um software econômico para empresas de pequeno e médio porte.

Neste artigo, destacaremos as 10 melhores alternativas da HubSpot. Abordaremos seus principais recursos, prós e contras, preços e avaliações de clientes para ajudá-lo a encontrar o melhor software de automação de marketing adequado às suas necessidades comerciais específicas.

O que você deve procurar em uma alternativa à HubSpot?

A HubSpot oferece um conjunto holístico de recursos para você otimizar suas operações.

No entanto, quando se trata de casos de uso específicos, você pode encontrar algumas alternativas nesta lista que são mais adequadas. Aqui estão alguns dos principais atributos que você deve procurar em uma alternativa da HubSpot:

Recursos e capacidades avançados: Procure uma ferramenta que ofereça um pouco mais à sua equipe de marketing, além de recursos de automação de marketing por e-mail e CRM

Procure uma ferramenta que ofereça um pouco mais à sua equipe de marketing, além de recursos de automação de marketing por e-mail e CRM Facilidade de uso: Escolha uma alternativa à HubSpot que seja intuitiva, fácil de navegar e que não tenha uma curva de aprendizado acentuada

Escolha uma alternativa à HubSpot que seja intuitiva, fácil de navegar e que não tenha uma curva de aprendizado acentuada Recursos de integração: Avalie sua opção quanto aos recursos de integração perfeita com sistemas de software essenciais

Avalie sua opção quanto aos recursos de integração perfeita com sistemas de software essenciais Preço: O preço da HubSpot é um ponto problemático significativo, especialmente para pequenas equipes de marketing e empresas. Selecione ferramentas que sejam acessíveis e ofereçam uma boa relação custo-benefício

As 10 melhores alternativas à HubSpot para usar em 2024

Aqui está nossa lista das 10 melhores alternativas da HubSpot para sua equipe de marketing em 2024.

1. ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta abrangente de software gratuito de gerenciamento de projetos e um software multifuncional ferramenta de produtividade adequada para todas as equipes de marketing, independentemente de seu tamanho ou setor.

O Espaço de trabalho de gerenciamento de projetos de marketing do Clickup é especialmente relevante para a automação de marketing. Ele oferece funcionalidades essenciais, incluindo visualizações de calendário, quadros Kanban e oportunidades de colaboração em tempo real.

Gerencie tarefas e projetos e colabore de forma eficiente com sua equipe usando o ClickUp

Faça brainstorming, planeje e execute seus programas de marketing com o ClickUp

Crie calendários de conteúdo e gerencie cronogramas de publicação usando o software. Automatize o marketing por e-mail com o ferramentas de produtividade de e-mail aumente sua produtividade com as ferramentas integradas de modelos de gerenciamento de campanhas de marketing e visualize rapidamente o progresso com seus diferentes painéis que oferecem insights sobre quaisquer gargalos antes que eles atrasem um projeto.

E isso não é tudo! Automação do ClickUp permite que você crie fluxos de trabalho usando mais de 50 ações distintas. Selecione um dos mais de 100 fluxos de trabalho automatizados predefinidos do ClickUp. Use o ClickUp Automation para atualizar automaticamente os status, enviar mensagens e atribuir tarefas ou comentários.

Deixe que o ClickUp Automations faça seu trabalho.

Trabalhe entre aplicativos na plataforma colaborativa do Clickup com fluxos de trabalho pré-criados ou personalizáveis.

O ClickUp também oferece milhares de modelos para criar planos de marketing , planos de comunicação e calendários de conteúdo com diferentes painéis e visualizações para mantê-lo no caminho certo para atingir suas metas.

Além disso, o Assistente de redação com IA do ClickUp é um dos melhores Ferramentas de escrita de IA para ajudá-lo a gerar rapidamente materiais de marketing essenciais, como resumos de conteúdo, campanhas de marketing por e-mail, publicações em blogs e estudos de caso.

Use o assistente de redação com IA no ClickUp para gerar postagens de blog, fazer brainstorming de ideias, escrever e-mails e muito mais IA do ClickUp ajuda os profissionais de marketing a ajustar e personalizar as mensagens de acordo com as necessidades dos clientes e onde eles estão em sua jornada de compra.

Melhores recursos do ClickUp

Automação de marketing: Recursos robustos de automação de marketing com amplas opções de personalização para simplificar os fluxos de trabalho de marketing

Recursos robustos de automação de marketing com amplas opções de personalização para simplificar os fluxos de trabalho de marketing Gerenciamento de tarefas: Crie tarefas recorrentes, comunique-as e atribua-as às partes interessadas relevantes para facilitar as operações

Crie tarefas recorrentes, comunique-as e atribua-as às partes interessadas relevantes para facilitar as operações Modelos personalizáveis: Acesse a ampla coleção de modelos personalizáveis, incluindo jornada do cliente e automação de e-mail modelos

Acesse a ampla coleção de modelos personalizáveis, incluindo jornada do cliente e automação de e-mail modelos Rastreamento de pipeline: Poderosa funcionalidade de visualização de pipeline com mais de 10 exibições altamente adaptáveis, incluindo quadros Kanban e exibições de tabela, para rastrear contas de vendas em todo o funil

Poderosa funcionalidade de visualização de pipeline com mais de 10 exibições altamente adaptáveis, incluindo quadros Kanban e exibições de tabela, para rastrear contas de vendas em todo o funil Assistência de IA: Assistente de IA do ClickUp para simplificar a criação de páginas de destino, postagens de mídia social, postagens de blog e outros conteúdos

Limitações do ClickUp

A visualização de Gantt carece de personalização e flexibilidade

Problemas de carregamento com projetos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Nota: O ClickUp AI está disponível por US$ 5 por espaço de trabalho em todos os planos pagos.

Avaliações e classificações do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Casca de noz

via Resumo O Nutshell é uma solução de CRM que oferece suporte ao envolvimento do cliente, à automação de marketing, à previsão de vendas e ao gerenciamento do pipeline de receita, tudo em uma única plataforma.

A Nutshell oferece um repositório centralizado para importar, gerenciar e exportar dados de contatos. Sua poderosa ferramenta de marketing por e-mail, o Nutshell Campaigns, oferece recursos avançados de filtragem para estabelecer públicos e construir e entregar explosões de e-mail, boletins informativos e sequências de gotejamento .

Melhores recursos resumidos

Gerenciamento de pipeline: Várias visualizações de pipeline, incluindo um quadro suspenso e um mapa visual

Várias visualizações de pipeline, incluindo um quadro suspenso e um mapa visual Lembretes de atividades: Ferramenta de sequência com alertas oportunos para acompanhamento de clientes

Ferramenta de sequência com alertas oportunos para acompanhamento de clientes Formulários inteligentes: Formulários da Web inteligentes fáceis de incorporar para captura de leads

Formulários da Web inteligentes fáceis de incorporar para captura de leads Automação de vendas: Marcadores de progresso de vendas com função de arrastar e soltar para que os usuários designem leads como ganhos, cancelados ou perdidos

Marcadores de progresso de vendas com função de arrastar e soltar para que os usuários designem leads como ganhos, cancelados ou perdidos **CRM: contatos de CRM ilimitados e armazenamento de dados

Relatórios e análises: Recurso de relatórios com pontos de dados, como vendas fechadas, produtividade, previsões de receita, etc., que permitem gerar apresentações e gráficos com perfeição

Limitações do Nutshell

Barra de contatos de leads inconveniente

Limitações nas personalizações e pesquisas de palavras-chave

Preços resumidos

Foundation: US$ 16 por usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 16 por usuário por mês (cobrado anualmente) Pro: US$ 42 por usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 42 por usuário por mês (cobrado anualmente) Power AI: US$ 52 por usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 52 por usuário por mês (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 67 por usuário por mês (cobrado anualmente)

Você pode experimentar qualquer um dos planos gratuitos gratuitamente por 14 dias.

Revisões e classificações do Nutshell

G2: 4,2/5 (mais de 919 avaliações)

4,2/5 (mais de 919 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 447 avaliações)

3. Brevo

via Brevo O Brevo (anteriormente Sendinblue) é um pacote de CRM com várias funcionalidades de automação de marketing voltadas para ajudá-lo a crescer mais rapidamente.

Embora sua base seja uma plataforma de marketing por e-mail para pequenas e médias empresas, ela oferece automação de marketing para criar e gerenciar páginas de destino, campanhas de anúncios em mídias sociais e outros ferramentas de inbound marketing .

Melhores recursos do Brevo

Automação de vendas: Personalização entre canais, análises e acionadores para simplificar seu fluxo de trabalho de vendas

Personalização entre canais, análises e acionadores para simplificar seu fluxo de trabalho de vendas Anúncios do Facebook: Anúncios de redirecionamento automatizados para capturar os leads certos

Anúncios de redirecionamento automatizados para capturar os leads certos API: Catálogo de API bem abastecido para simplificar as integrações

Catálogo de API bem abastecido para simplificar as integrações Mensagens compatíveis com dispositivos móveis: Marketing por SMS e WhatsApp para segmentar clientes de forma compatível com dispositivos móveis

Marketing por SMS e WhatsApp para segmentar clientes de forma compatível com dispositivos móveis Personalizações de páginas de destino: Criador de formulários de arrastar e soltar para personalizar suas páginas

Criador de formulários de arrastar e soltar para personalizar suas páginas E-mail marketing: Segmentação automatizada de listas de e-mail para melhorar as taxas de cliques

Limitações do Brevo

A configuração pode ser difícil para iniciantes

É difícil adicionar e remover membros de um plano

Preços do Brevo

Grátis para sempre

Iniciante: $25/mês (cobrado anualmente)

$25/mês (cobrado anualmente) Empresa: US$ 65/mês (cobrado anualmente)

US$ 65/mês (cobrado anualmente) BrevoPlus: Preços personalizados

Revisões e classificações do Brevo

G2: 4,5/5 (mais de 680 avaliações)

4,5/5 (mais de 680 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1910 avaliações)

4. ActiveCampaign

via ActiveCampaign A ActiveCampaign é uma ferramenta de automação de marketing para empresas centradas no usuário que buscam impulsionar o crescimento com uma pequena equipe de marketing.

Ela oferece uma solução abrangente de CRM, ferramentas de marketing por e-mail e ferramentas simples e automatizadas de saída e entrada fluxos de trabalho de marketing para ajudá-lo a oferecer a melhor experiência ao cliente.

A ActiveCampaign usa gatilhos de ação predeterminados no pipeline de vendas para gerar e enviar sequências de e-mail no piloto automático, de forma semelhante à HubSpot. O software reúne dados de usuários de mídias sociais, mensagens de texto, páginas de destino, bate-papo ao vivo e outros materiais on-line para direcionar clientes potenciais de alta intenção.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Alertas de atividade: Lembretes automáticos para datas e acompanhamentos importantes do cliente

Lembretes automáticos para datas e acompanhamentos importantes do cliente Mapa de automações: Visão clara de todas as automações avançadas em um único local para facilitar o rastreamento avançado e a geração de relatórios sobre o que os clientes estão respondendo

Visão clara de todas as automações avançadas em um único local para facilitar o rastreamento avançado e a geração de relatórios sobre o que os clientes estão respondendo Integração com Shopify: De e-mails de boas-vindas a notificações de abandono de carrinho, tudo pode ser automatizado ao longo do ciclo de vida das interações com o cliente

De e-mails de boas-vindas a notificações de abandono de carrinho, tudo pode ser automatizado ao longo do ciclo de vida das interações com o cliente Recurso de pontuação de engajamento: Rastreie as ações de compradores fiéis pontuando suas ações

Rastreie as ações de compradores fiéis pontuando suas ações Ferramenta integrada de pontuação de leads: Pontue os leads com base na intenção e no orçamento para o gerenciamento imediato do pipeline de vendas

Pontue os leads com base na intenção e no orçamento para o gerenciamento imediato do pipeline de vendas Mensagens compatíveis com dispositivos móveis: Marketing automatizado por SMS e mensagens no local

Limitações da ActiveCampaign

Os relatórios não incluem atribuição

Falhas e atrasos ocasionais

Preços da ActiveCampaign

Lite: US$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente) Plus: US$ 49/mês para três usuários (cobrado anualmente)

US$ 49/mês para três usuários (cobrado anualmente) Professional: US$ 149/mês para cinco usuários (cobrado anualmente)

US$ 149/mês para cinco usuários (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Você pode experimentar qualquer um dos planos gratuitamente por 14 dias.

Revisões e classificações da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 10675 avaliações)

4,5/5 (mais de 10675 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2335+ avaliações)

5. Keap

via Keap A Keap (antiga InfusionSoft) é uma ferramenta de CRM e automação para pequenas empresas atualizarem seus processos de automação de marketing e vendas.

O CRM se integra a funcionalidades de comércio eletrônico que automatizam o gerenciamento de estoque, o acompanhamento após as compras e a cobrança de faturas para sua loja on-line.

O Keap oferece um painel centralizado que fornece análises criteriosas e relatórios abrangentes sobre fontes de leads, taxas de cliques, preenchimento de formulários, rastreamento de vendas, sucesso de campanhas e receita, gerenciamento de contatos atividades e outras transações.

Melhores recursos do Keap

Gerenciamento de leads: Use recursos como segmentação, priorização, distribuição e filtragem para gerenciar leads e fechar mais vendas

Use recursos como segmentação, priorização, distribuição e filtragem para gerenciar leads e fechar mais vendas Personalizações de páginas de destino: Criador de campanhas do tipo arrastar e soltar para criar páginas de destino de alta conversão

Criador de campanhas do tipo arrastar e soltar para criar páginas de destino de alta conversão Importação de dados: Migrações gratuitas de dados de plataformas como Mailchimp e Constant Contact

Migrações gratuitas de dados de plataformas como Mailchimp e Constant Contact CRM: Sincronização com fluxos de trabalho personalizados que atualizam cada interação com um cliente em potencial nos diferentes estágios de vendas

Sincronização com fluxos de trabalho personalizados que atualizam cada interação com um cliente em potencial nos diferentes estágios de vendas Integrações: Integração perfeita com plataformas como Zapier, Quickbooks e Shopify, facilitando muito a manutenção de todos os dados relacionados a clientes individuais em um único lugar

Integração perfeita com plataformas como Zapier, Quickbooks e Shopify, facilitando muito a manutenção de todos os dados relacionados a clientes individuais em um único lugar E-mail marketing: Use recursos como modelos, autoresponders e filtros de spam para manter sua correspondência por e-mail atualizada

Limitações do Keap

Os modelos de e-mail têm designs básicos

Contatos duplicados são difíceis de gerenciar

Preços do Keap

A Keap oferece três planos de preços (para um mínimo de 2500 contatos):

Pro: $183/mês (cobrado anualmente)

$183/mês (cobrado anualmente) **Máximo: $229/mês (cobrado anualmente)

Ultimate: $229/mês (cobrado anualmente)

Você pode experimentar os planos Pro e Max gratuitamente por 14 dias.

Revisões e classificações do Keap

G2: 4,2/5 (mais de 1465 avaliações)

4,2/5 (mais de 1465 avaliações) Capterra: 4,1/5 (1260+ avaliações)

6. Engajamento

via Engajamento A Engagebay oferece várias ferramentas de automação de marketing e CRM, soluções de bate-papo ao vivo e software de help desk.

No entanto, ela é vantajosa como um ferramenta de marketing para startups que oferece um conjunto completo de recursos para pequenas equipes de marketing e vendas.

Os recursos de automação de marketing de entrada da Engagebay incluem geração de leads, pontuação, segmentação, fluxos de trabalho de mensagens SMS e de site, gerenciamento de campanhas e muito mais. Automatize seus fluxos de trabalho de marketing por e-mail criando sequências de e-mail e entrega automatizada com base nos acionadores de comportamento do cliente.

Melhores recursos da Engagebay

Relatórios e análises: Monitore o desempenho da sua equipe de marketing observando o número de visitantes, assinantes e taxa de conversão

Monitore o desempenho da sua equipe de marketing observando o número de visitantes, assinantes e taxa de conversão Análise preditiva: Pontuação e recomendações preditivas de leads com tecnologia de IA

Pontuação e recomendações preditivas de leads com tecnologia de IA Personalizações de páginas de destino: Use recursos como o construtor gratuito de páginas de destino de arrastar e soltar para criar páginas da Web e realizar testes A/B para otimizá-las ainda mais

Use recursos como o construtor gratuito de páginas de destino de arrastar e soltar para criar páginas da Web e realizar testes A/B para otimizá-las ainda mais Agendador de reuniões: Ferramenta de agendamento de compromissos para uma experiência de usuário perfeita

Ferramenta de agendamento de compromissos para uma experiência de usuário perfeita Suporte ao cliente: Excelente suporte de integração para automação confiável de e-mails

Limitações do Engagebay

Limitações para o número de nós na automação, mesmo em níveis mais altos

A curva de aprendizado é acentuada

Preços da Engagebay

Grátis para sempre

Básico: US$ 13,79/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 13,79/mês por usuário (cobrado anualmente) Crescimento: US$ 59,79/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 59,79/mês por usuário (cobrado anualmente) Pro: $110,39/mês por usuário (cobrado anualmente)

Revisões e classificações da Engagebay

G2: 4,6/5 (mais de 210 avaliações)

4,6/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

7. Pipedrive

via Pipedrive O Pipedrive é um software de CRM e gerenciamento de pipeline de vendas quase tão popular quanto o HubSpot, especialmente entre as equipes de vendas remotas.

O Pipedrive oferece ferramentas de vendas, análises, mais de 300 integrações e outros recursos para gerenciar conteúdo e fluxos de trabalho que impulsionam o processo de vendas.

Sua visão abrangente do pipeline mostra o status de cada oportunidade de vendas no funil e ajuda a identificar e reduzir os gargalos, se houver.

Melhores recursos do Pipedrive

Alertas automatizados: Lembretes de atividades para que os representantes de vendas façam o acompanhamento dos clientes potenciais

Lembretes de atividades para que os representantes de vendas façam o acompanhamento dos clientes potenciais Automação de vendas: Vendas eautomação do fluxo de trabalho para gerenciamento do pipeline e do relacionamento com o cliente

Vendas eautomação do fluxo de trabalho para gerenciamento do pipeline e do relacionamento com o cliente Análise preditiva: Recomendações de IA para ajudar a fechar mais negócios

Recomendações de IA para ajudar a fechar mais negócios Relatórios e análises: Relatórios detalhados sobre transações de vendas, satisfação do cliente e atualizações do pipeline

Relatórios detalhados sobre transações de vendas, satisfação do cliente e atualizações do pipeline Campos de dados personalizados: Os campos de dados personalizáveis no CRM permitem monitorar informações importantes da transação, como valores, detalhes de contato ou estágios de vendas

Os campos de dados personalizáveis no CRM permitem monitorar informações importantes da transação, como valores, detalhes de contato ou estágios de vendas E-mail marketing: Gerencie contatos, acompanhe as interações com os clientes e acione fluxos de trabalho de e-mail por meio de integrações baseadas em correspondência automatizada por e-mail

Limitações do Pipedrive

Os recursos móveis, como o envio de lembretes, podem ser aprimorados

Falta de recursos de planejamento de campanha

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 9,90/mês por usuário

US$ 9,90/mês por usuário Avançado: $19,90/mês por usuário

$19,90/mês por usuário Profissional: $39,90/mês por usuário

$39,90/mês por usuário Power: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Enterprise: $59,90/mês por usuário

Revisões e classificações do Pipedrive

G2: 4,2/5 (1716+ avaliações)

4,2/5 (1716+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (2923+ avaliações)

8. Gotejamento

via Gotejamento O Drip é um CRM rico em recursos criado para dar suporte às equipes de marketing de comércio eletrônico e permitir que elas ofereçam aos clientes produtos, serviços e experiências hiperpersonalizados.

O Drip não se apresenta como uma suíte de marketing; em vez disso, vende uma única solução que reúne dados de contato individuais, personaliza sua loja digital para o cliente em potencial específico e, em seguida, envolve-o por meio de interações por e-mail, SMS e mídia social.

Melhores recursos do Drip

Gerenciamento do relacionamento com o cliente: Notificações de carrinho abandonado e gerenciamento do relacionamento com o cliente pós-compra

Notificações de carrinho abandonado e gerenciamento do relacionamento com o cliente pós-compra Automação de vendas: Modelos e fluxos de trabalho pré-projetados de e-mail e SMS para facilitar seus fluxos de trabalho

Modelos e fluxos de trabalho pré-projetados de e-mail e SMS para facilitar seus fluxos de trabalho Insights: Veja o impacto completo de suas estratégias de marketing por meio de painéis detalhados para modificar e aprimorar as experiências do cliente para aumentar o valor da vida útil

Veja o impacto completo de suas estratégias de marketing por meio de painéis detalhados para modificar e aprimorar as experiências do cliente para aumentar o valor da vida útil Integrações: Integração de dados de sites de comércio eletrônico como Shopify, WooCommerce, etc

Integração de dados de sites de comércio eletrônico como Shopify, WooCommerce, etc Automação de anúncios: Automação de anúncios de mídia social com conteúdo personalizado para clientes individuais

Automação de anúncios de mídia social com conteúdo personalizado para clientes individuais Campanhas multicanal: Unificarcomunicações com o cliente com e-mails e SMSs hipersegmentados, pop-ups no site, modelos predefinidos e fluxos de trabalho de automação

Limitações de gotejamento

Falta de barras visuais de status do fluxo de trabalho

Falhas ocasionais

Preços do Drip

O Drip oferece um preço único - US$ 39 por mês para um mínimo de 2500 contatos de e-mail.

Revisões e classificações do Drip

G2: 4,4/5 (457+ avaliações)

4,4/5 (457+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

9. Mailchimp

via Mailchimp O Mailchimp é uma conhecida plataforma de automação de marketing por e-mail para empresas em crescimento. Ela ampliou sua oferta para incluir gerenciamento de relacionamento com o cliente, design de sites e outras ferramentas gerais de automação de marketing.

O Mailchimp oferece um Customer Journey Builder para personalizar e-mails para conversão de clientes em escala e configurar gatilhos para uma capacidade de entrega perfeita com base em padrões de comportamento, dados de navegação e tendências de compra.

Ele também ajuda você a fazer vendas cruzadas de seus produtos, recuperar carrinhos abandonados, reengajar clientes existentes e conquistar novos clientes.

Melhores recursos do Mailchimp

Análise preditiva: Recomendações baseadas em dados para otimização de campanhas de marketing

Recomendações baseadas em dados para otimização de campanhas de marketing Segmentação: Use lógica avançada, como valores de gastos, comportamento de compra e atributos previstos para analisar o desempenho da campanha com relatórios personalizados, visualizações de funil e benchmarking do setor

Use lógica avançada, como valores de gastos, comportamento de compra e atributos previstos para analisar o desempenho da campanha com relatórios personalizados, visualizações de funil e benchmarking do setor Modelos pré-construídos: Obtenha acesso a uma enorme biblioteca de layouts pré-projetados e geradores avançadosFerramentas de IA para criar conteúdo de mídia social de acordo com a marca

Obtenha acesso a uma enorme biblioteca de layouts pré-projetados e geradores avançadosFerramentas de IA para criar conteúdo de mídia social de acordo com a marca Recurso Painel de público-alvo: Obtenha insights sobre dados demográficos, firmográficos e comportamentais

Obtenha insights sobre dados demográficos, firmográficos e comportamentais Recurso Otimizador de conteúdo: Sugestões de conteúdo com tecnologia de IA para melhorar o visual, o layout e o texto do e-mail

Limitações do Mailchimp

As funções de automação estão disponíveis apenas nos planos premium

Sem autonomia sobre o design do e-mail

Preços do Mailchimp

O Mailchimp oferece quatro planos de preços (para um mínimo de 500 contatos):

Grátis para sempre

Essentials: $4,60/mês (cobrado anualmente)

$4,60/mês (cobrado anualmente) Standard: $6,88/mês (cobrado anualmente)

$6,88/mês (cobrado anualmente) Premium: $137,46/mês (cobrado anualmente)

Revisões e classificações do Mailchimp

G2: 4,3/5 (12390+ avaliações)

4,3/5 (12390+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (16703+ avaliações)

10. Ontraport

via Ontraport O Ontraport é um automação de marketing empresarial para empresas de médio porte e grandes organizações para ajudá-las a dimensionar seus processos de marketing e vendas por uma fração do preço de nível empresarial.

Desde a segmentação e a organização de leads até a pontuação e o encaminhamento deles para os representantes de vendas apropriados e a manutenção de um histórico unificado de interações de contato, o CRM de vendas da Ontraport é uma solução poderosa.

Ele também oferece um editor de arrastar e soltar fácil de usar para ajudá-lo a criar páginas da Web e formulários personalizados e visualmente atraentes para capturar mais leads e convertê-los em clientes.

Melhores recursos da Ontraport

Automação de vendas: Crie e-mails eCampanha de SMS com acionadores para automatizar a entrega, atribuir receita em programas omnicanal e gerar públicos personalizados do Facebook para anúncios

Crie e-mails eCampanha de SMS com acionadores para automatizar a entrega, atribuir receita em programas omnicanal e gerar públicos personalizados do Facebook para anúncios Personalizações de páginas de destino: Criador de arrastar e soltar para páginas da Web e formulários

Criador de arrastar e soltar para páginas da Web e formulários Gerenciamento de pipeline: Visualização visual do pipeline para identificar leads de alta intenção

Visualização visual do pipeline para identificar leads de alta intenção Análise preditiva: Automação de SMS com base em palavras-chave. Quando palavras-chave específicas são detectadas, o sistema se refere aos modelos preditivos para antecipar a resposta ou a ação mais provável associada a essas palavras-chave

Automação de SMS com base em palavras-chave. Quando palavras-chave específicas são detectadas, o sistema se refere aos modelos preditivos para antecipar a resposta ou a ação mais provável associada a essas palavras-chave Recursos adicionais: Obtenha acesso a um CMS, a um processador de pagamento digital incorporado e a um recurso de sites de associação para ajudá-lo a administrar um negócio baseado em assinatura

Limitações da importação

Vários usuários não podem editar um fluxo de trabalho ao mesmo tempo

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Ontraport

Básico: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Plus: $83/mês por usuário

$83/mês por usuário Pro: $124/mês por usuário

$124/mês por usuário Enterprise: $249/mês por usuário

Revisões e classificações da Ontraport

G2: 4,5/5 (mais de 207 avaliações)

4,5/5 (mais de 207 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 83 avaliações)

Encontre uma alternativa melhor à HubSpot para sua equipe de marketing

Não há motivo para não automatizar os processos das suas equipes de vendas e marketing - e se a HubSpot não atender às suas necessidades ou ao seu orçamento, escolha outra solução!

Nossa lista abrangente das 10 melhores alternativas da HubSpot deve ajudá-lo. No entanto, gostaríamos de ir além e recomendar o ClickUp!

O ClickUp tem um robusto gerenciamento de tarefas sistema, ferramentas automatizadas abrangentes, ferramentas de gerenciamento de campanha modelos predefinidos, recursos nativos de IA, recursos de colaboração em tempo real e muito mais.

Encontre o custo de campanhas inteiras, horas faturáveis e muito mais com fórmulas avançadas no ClickUp Custom Fields

Da automação de e-mail ao gerenciamento de recursos de marketing, o ClickUp é o software ideal para otimizar sua estratégia de marketing e acelerar o crescimento dos negócios.

Se você ainda não tem certeza sobre qual software verificar, deixe-nos convidá-lo a experimentar o ClickUp GRATUITAMENTE (sério, você não precisa pagar um centavo!). Entre em contato com nossa equipe de vendas para começar a automatizar suas operações de marketing e vendas com o ClickUp hoje mesmo!