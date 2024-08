As 15 melhores alternativas e concorrentes do Airtable em 2024

Você se sente preso a campos tabulares ou procura mais flexibilidade em sua ferramenta de gerenciamento de projetos? Se o Airtable não estiver atendendo às necessidades da sua equipe, talvez seja hora de explorar alternativas.

O Airtable é um popular banco de dados de planilhas híbrido que oferece às equipes uma interface visualmente amigável e uma série de recursos avançados. No entanto, assim como qualquer outra ferramenta, pode não ser a solução perfeita para todos. Seja por causa do preço, da falta de determinadas funcionalidades ou de uma experiência complicada para o usuário, você pode acabar procurando alternativas adequadas.

Nesta lista, vou me aprofundar no que torna cada uma dessas ferramentas únicas, explorar seus recursos, preços e principais pontos de venda. Quer você tenha uma equipe pequena ou uma empresa em crescimento, continue lendo para encontrar as melhor software de gerenciamento de projetos para sua equipe!

Mas, primeiro, vamos abordar os conceitos básicos.

O que é Airtable?

Colabore com sua equipe usando bancos de dados compartilhados com o Airtable O Airtable é uma ferramenta de gerenciamento que lhe permite adicionar números, figuras e fórmulas como em uma planilha normal, mas há uma viravolta - você também pode adicionar imagens, PDFs, caixas de seleção e tags nas células da planilha (conhecidas como campos do Airtable)

Isso pode ajudá-lo a aprimorar facilmente suas entradas de dados simples ou listas de tarefas com recursos de mídia e organização para adicionar contexto e até mesmo uma pitada extra de produtividade à sua planilha típica.

Além disso, você pode até mesmo criar um formulário do Airtable e capturar o em seu banco de dados .

Veja o que um usuário do Airtable pode fazer:

Armazenar todos os arquivos do seu projeto em uma base do Airtable (espaço de trabalho)

todos os arquivos do seu projeto em uma base do Airtable (espaço de trabalho) Visualizar todos os seus dados do Airtable em uma grid (semelhante ao Microsoft Excel), calendário ou quadro Kanban

(semelhante ao Microsoft Excel), calendário ou quadro Kanban Crie e use templates de planilhas legais do universo Airtable

de planilhas legais do universo Airtable Ampliar sua funcionalidade com uma integração do Airtable ou usar uma API do Airtable

Observação: O Airtable se integra a várias ferramentas, como Evernote, Slack e algumas outras opções de software desta lista, como o Basecamp.

15 melhores alternativas ao Airtable para gerenciamento de projetos 2024

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos e colaboração em tarefas

Alterne entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar melhor todo o seu trabalho

O ClickUp é um aplicativo completo de software de gerenciamento de projetos projetado para todos os usuários de todos os setores, desde empreendedores individuais até grandes empresas. Ao contrário do Airtable, o ClickUp tem vários recursos integrados de gerenciamento de tarefas e de colaboração que permitem que as equipes façam as coisas, rapidamente

Vamos dar uma olhada em por que o ClickUp é a melhor alternativa gratuita ao Airtable:

Principais recursos Visualização de tabela ClickUp Embora existam muitas outras maneiras eficazes de gerenciar projetos, às vezes você simplesmente quer uma planilha para gerenciar seus dados. Conheça a poderosa exibição de tabela integrada do ClickUp.

Na exibição de tabela, cada linha tem a mesma altura e cada campo é uma coluna. Além disso, não há separação por lista ou status - garantindo que você tenha uma visão condensada e acessível de tudo!

Aqui estão algumas das outras visualizações que você obtém:

Resuma rapidamente a atividade da tarefa em um determinado período de tempo e faça perguntas específicas sobre o proprietário da tarefa, data de vencimento, comentários e muito mais ClickUp Assigned Comments (Comentários Atribuídos) É claro que uma base do Airtable permite que você compartilhe feedback por meio de comentários, mas será que os membros da sua equipe estão realmente prestando atenção a eles?

Com o ClickUp, certifique-se de que sua equipe tome ação nos comentários.

Converta os comentários em tarefas e atribua-as à equipe. Eles são notificados instantaneamente sempre que recebem um comentário, portanto, não há desculpas para não dar atenção a eles.

Garanta que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação Visualização do ClickUp Chat Todos os seus comentários e conversas do ClickUp são armazenados na visualização do Chat, para que você não precise passar horas procurando aquele um comentário.

Colabore do escritório ao local de trabalho com a visualização do ClickUp Chat, onde você pode adicionar comentários, marcar sua equipe e conversar em tempo real de qualquer dispositivo ClickUp Dashboards Você não precisa de reuniões semanais de status para ver o que está acontecendo no projeto.

Basta obter dados importantes como gráficos de velocidade , gráficos de burndown , gráficos de queima e mais métricas Agile em uma única tela.

Obtenha insights mais profundos e visões gerais de alto nível de suas campanhas com Dashboards totalmente personalizáveis no ClickUp Automações do ClickUp Automatize suas tarefas repetitivas com apenas alguns cliques.

O ClickUp oferece centenas de modelo de automação de fluxo de trabalho s, e você pode até mesmo criar seu próprio automações personalizadas .

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Prós

Originalmente criado como uma ferramenta de registro de bugs, o Jira evoluiu ao longo dos anos para se tornar um software de gerenciamento altamente personalizável.

Recursos

Visualizações ágeis flexíveis com um quadro Scrum e Kanban personalizável

Relatórios detalhados, incluindo gráficos de velocidade, gráficos de burn up, gráficos de burndown, etc.

Painéis de projeto personalizáveis

Pesquisa avançada para encontrar uma tarefa específica

Pros

O recurso de roteiro permite que as equipes lidem com projetos de grande escala

Excelente para desenvolvimento de software e controle de problemas

Modelos avançados de automação de fluxo de trabalho

Oferece mais de 3.000 integrações nativas, incluindo Evernote, Slack e Google Sheet

Contras

Não é adequado para equipes não técnicas

Interface de usuário complicada e processo de integração difícil

Falta de recursos de colaboração incorporados

Não há recurso de gerenciamento de ideias incorporado, como bloco de notas ou docs

Preços

O Jira oferece 1 plano gratuito e 2 planos pagos:

Plano gratuito : inclui o básico Gerenciamento de projetos ágeis para até 10 membros da equipe

: inclui o básico Gerenciamento de projetos ágeis para até 10 membros da equipe Plano Standard (US$ 7/mês por usuário): inclui 250 GB de armazenamento em nuvem para até 5.000 usuários

(US$ 7/mês por usuário): inclui 250 GB de armazenamento em nuvem para até 5.000 usuários Plano Premium (US$ 14/mês por usuário): tem funcionalidade adicional e armazenamento ilimitado

Nota: O Jira é gratuito para uso em qualquer projeto de código aberto.

Avaliações de clientes

G2: 4,2/5 (mais de 3.600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (8.900+ avaliações)

Aqui está o nosso_ análise detalhada do Jira **caso você queira dar uma olhada mais de perto

5. Planilha do Zoho

Melhor para gerenciamento de dados baseado em planilhas

Via: Planilha Zoho O Zoho Sheet faz parte do pacote Zoho, que contém outras ferramentas SaaS, como software de CRM, Zoho Books (para contabilidade), etc.

Zoho Sheet O Zoho Sheet permite automatizar suas planilhas e importar dados de várias fontes, inclusive do Excel.

Recursos

Listas de tarefas, subtarefas e comentários para facilitar o gerenciamento de tarefas

Recurso de gráfico de Gantt para gerenciar dependências

As planilhas de horas permitem acompanhar e criar relatórios das horas de trabalho da sua equipe

Armazenamento em nuvem para documentos do projeto

Pros

Fácil deagendar tarefas e projetos

Recursos avançados de controle de tempo e faturamento, adequado para equipes remotas * Relatórios superdetalhados e painéis de controle de projetos

Acessível para equipes pequenas

Contras

Curva de aprendizado acentuada

Recursos limitados de gerenciamento de projetos ágeis

Interface de usuário complexa e desajeitada

Caro para equipes grandes

Preços

Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2: 4,0/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

6. Planilhas Google

Melhor para colaboração em tempo real e análise de dados

Via: Planilhas do GoogleO Google Sheets é um programa gratuito de planilhas eletrônicas disponível para qualquer usuário com uma conta pessoal do Google ou para empresas usando o Google Workspace . Planilhas do Google é um software bastante conhecido que contém os recursos amigáveis de edição ao vivo, sem botões para salvar e compartilháveis que você reconhece em outros produtos baseados na Web do Google Doc Editors.

Recursos

Ações on-line em tempo real que podem ser acessadas de praticamente qualquer lugar

Salve seu trabalho automaticamente - considere o Planilhas Google como a ferramenta baseada na nuvem alternativa ao Microsoft Excel * O recurso Google Sheets explore permite acessar funcionalidades adicionais fazendo perguntas que o Google Sheets resolverá para você

Integre o Planilhas Google a outros aplicativos do Google, como Formulário, Finanças, Desenhos, etc.

Prós

Rápido para aprender e começar a usar o Google Sheets

Fácil de compartilhar via URL e adicionar colaboradores à sua planilha

Extensão do modo off-line disponível

Acessível e gratuito para qualquer pessoa com uma conta do Google

Contras

É difícil gerenciar projetos e tarefas com eficiência apenas no Google Sheets

Podem ser necessários alguns cliques para acessar painéis de relatórios ou outras visualizações, como Gantt

Não há visualização de quadro Kanban

Não há recursos de controle de tempo, metas ou dependências

Preços

O Google Sheets oferece quatro opções de planos

Gratuito para uso pessoal: 15 GB de armazenamento por usuário no Google Drive

15 GB de armazenamento por usuário no Google Drive Business Starter (US$ 6/usuário por mês): 30 GB de armazenamento na nuvem por usuário, e-mail comercial personalizado, suporte padrão

30 GB de armazenamento na nuvem por usuário, e-mail comercial personalizado, suporte padrão Business Standard (US$ 12/usuário por mês): 2 TB de armazenamento em nuvem por usuário, e-mail sem anúncios, quadro branco digital

2 TB de armazenamento em nuvem por usuário, e-mail sem anúncios, quadro branco digital Business Plus (US$ 18/usuário por mês): 5 TB de armazenamento em nuvem por usuário, aceitação automática de convites, construtor de sites

O Google Workspace também oferece um plano Enterprise mediante solicitação.

Avaliações de clientes

G2: 4,6/5 (mais de 39.750 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 119.990 avaliações)

7. Trello

Melhor para organização de projetos no estilo Kanban

Via TrelloO Trello é um gerenciamento de projetos no estilo de um quadro kanban para gerenciamento de tarefas e colaboração. Também é muito simples de aprender. Imagine um conjunto de notas adesivas em um quadro branco em que cada nota adesiva representa uma tarefa que você pode mover e organizar com base no status, data de vencimento etc. - isso é Trello .

Ele também oferece uma visualização de tabela que conecta o seu trabalho entre os quadros para visualizá-lo em uma visualização semelhante a uma planilha.

Recursos

Criar comandos para automatizar ações repetitivas com o Butler do Trello * Modelos predefinidos gratuitos disponíveis publicamente para serem copiados para design e vendas,gerenciamento de equipesmarketing e muito mais

Adicione descrições, anexos, subtarefas, datas de vencimento e responsáveis aos cartões de tarefas

Aprimore as habilidades de gerenciamento de projetos do Trello com vários add-ons "power-up" do aplicativo

Pros

Interface limpa e abordagem kanban fácil de aprender para fluxos de trabalho ágeis

Capacidade de organizar e dividir tarefas maiores em etapas menores

Várias visualizações, incluindo quadro, linha do tempo, tabela, calendário, painel ou visualização de mapa

Várias maneiras de comunicar e acompanhar o feedback com a equipe, até mesmo prazos futuros para conscientização

Contras

Se você quiser ou precisar de integrações para fazer o Trello funcionar para você, precisará de muitos recursos que o levarão a um dos planos pagos do Trello

O plano gratuito do Trello limita a visualização do quadro, portanto, para ter acesso a recursos que tornem o Trello uma alternativa competitiva ao Airtable, você também precisará consultar os planos pagos do Trello

O Trello não é ideal para grandes projetos

Um pouco simples demais para uma verdadeira colaboração em equipe

Preços

O Trello oferece quatro planos:

Plano gratuito: cartões ilimitados, até 10 quadros, Power-Ups, registro de atividades

cartões ilimitados, até 10 quadros, Power-Ups, registro de atividades Plano padrão (US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente): Quadros ilimitados, campos personalizados, listas de verificação avançadas

Quadros ilimitados, campos personalizados, listas de verificação avançadas Plano Premium (US$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente): múltiplas visualizações, modelos, observadores

múltiplas visualizações, modelos, observadores Plano Enterprise (US$ 17,50/mês por usuário com cobrança anual): espaços de trabalho ilimitados, administração do Power-Up, permissões

Avaliações de clientes

G2: 4,5/5 (mais de 20.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 12.400 avaliações) Saiba mais sobre a alternativa número um do Trello !

8. Asana

Melhor para automação de fluxo de trabalho

Via AsanaA Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para que as equipes coordenem tarefas, mantenham o controle dos prazos e deleguem responsabilidades. Oferece inúmeras integrações e uma interface simplificada para organizar seu trabalho como uma planilha, mas com opções adicionais para visualizar, priorizar e monitorar o progresso das equipes que estão superando o Airtable.

Recursos

Vários modos de exibição para visualizar suas tarefas, incluindo lista, quadro Kanban, linha do tempo e calendário

Recursos de relatório para ver seu progresso

Regras personalizadas para automatizar tarefas comuns e reduzir erros

mais de 50 modelos de projetos para ajudá-lo a começar

Pros

Integrar a Asana com ferramentas como Basecamp e Microsoft Teams

Evite o esgotamento com os sistemas de gerenciamento de carga de trabalho da Asana

Rápido de usar, com uma interface de usuário simples e intuitiva

Acompanhe suas metas e gerencie o progresso pessoal

Contras

Não há visualização de linha do tempo na versão gratuita

Formatos limitados de exportação de arquivos

Não é possível atribuir várias pessoas à mesma tarefa

Não há recurso nativo de controle de tempo

Preços

A Asana oferece três planos:

Basic (gratuito): projetos, mensagens e tarefas ilimitados

projetos, mensagens e tarefas ilimitados Premium (US$ 10,99/usuário por mês, cobrado anualmente): modelos personalizados, marcos, relatórios em projetos ilimitados

modelos personalizados, marcos, relatórios em projetos ilimitados Business (US$ 24,99/usuário por mês cobrado anualmente): integração com a nuvem e o servidor Jira, personalização de formulários, metas

A Asana também oferece um plano Enterprise mediante solicitação

Avaliações de clientes

G2: 4,3/5 (mais de 8.150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 10.400 avaliações)

Leia mais sobre o_ principais alternativas à Asana .

9. Nifty

Melhor para colaboração de equipes remotas

via NítidoO Nifty é um software de gerenciamento de projetos que permite trabalhar em projetos de grande escala com vários membros da equipe. Ele oferece um espaço de trabalho colaborativo para que você e sua equipe organizem tarefas, controlem o tempo e gerenciem documentos.

Como o Airtable, O Nifty permite que você visualize suas tarefas em uma lista ou em um quadro kanban e é equipado com recursos de armazenamento de arquivos. Mas para obter a mesma funcionalidade do Airtable com faturamento ou tarefas de back-office, a Nifty sugere o uso de sua integração com o Airtable.

Recursos

Marcos para planejamento de projetos

Recursos de gerenciamento de portfólio com visões gerais de progresso automatizadas, linhas do tempo, status e avisos de atraso

Controle de tempo e relatórios

Diferentes funções e permissões de usuário

Pros

Excelente para colaboração em equipe

Diferentes exibições que permitem que você trabalhe com dados

Muitas importações e integrações

Vários níveis de acesso para controle personalizado

Contras

Não é possível personalizar ou criar suas próprias automações

Falta de recursos de gerenciamento de ideias, como mapas mentais

Plano gratuito limitado

Planos pagos caros para acessar alguns recursos essenciais

Preços

A Nifty oferece cinco opções de preços com base no número de membros da equipe e nos recursos necessários:

Free: membros ilimitados da equipe, 100 MB de armazenamento, limitado a dois projetos

membros ilimitados da equipe, 100 MB de armazenamento, limitado a dois projetos Starter (US$ 39 por mês, cobrado anualmente): 10 membros, 100 GB de armazenamento, 40 projetos, clientes ilimitados

10 membros, 100 GB de armazenamento, 40 projetos, clientes ilimitados Pro (US$ 79 por mês, cobrado anualmente): 20 membros, 500 GB de armazenamento, projetos ilimitados

20 membros, 500 GB de armazenamento, projetos ilimitados Business ($124 por mês, cobrado anualmente): 50 membros, 1 TB de armazenamento

50 membros, 1 TB de armazenamento Ilimitado (US$ 399 por mês, cobrado anualmente): uso ilimitado dos recursos

Avaliações de clientes

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

10. Wrike

Melhor para gerenciamento de projetos empresariais

via WrikeO Wrike é um software de gerenciamento de tarefas que o ajuda a organizar seus projetos, colaborar com sua equipe e acompanhar o progresso do trabalho. É uma ótima opção para pequenas agências que procuram espaços de trabalho personalizáveis para organizar calendários compartilhados com facilidade, e sua ferramenta de marcação visual é útil para agilizar o feedback.

Mas faltam recursos de gerenciamento de ideias, como anotações e mapas mentais

Recursos

Crie formulários com lógica condicional

Compartilhe tarefas, arquivos e relatórios com facilidade

Painel de controle exclusivo com visualização em três painéis

Gráficos de Gantt interativos para acompanhamento de projetos

Pros

Integrar o Wrike com mais de 400 ferramentas diferentesAplicativos SaaS com o complemento Wrike Integrate

Rastreie o tempo gasto em tarefas e projetos com o rastreador de tempo integrado

Ferramentas flexíveis que podem ser dimensionadas de acordo com a sua equipe

Várias exibições, incluindo uma exibição de tabela semelhante à do Airtable

Contras

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Recursos e integrações limitados na versão gratuita

Falta de alguns recursos de colaboração e bate-papo

Sem recurso independente de anotações

Preços

O Wrike oferece três opções de preços:

Plano gratuito: listas de tarefas para uma equipe pequena de até cinco pessoas, gerenciamento de tarefas e subtarefas, fluxo de atividades em tempo real

listas de tarefas para uma equipe pequena de até cinco pessoas, gerenciamento de tarefas e subtarefas, fluxo de atividades em tempo real Plano Profissional (US$ 9,80/usuário por mês) : painéis compartilháveis, integrações avançadas, funcionalidade de gráfico de Gantt

: painéis compartilháveis, integrações avançadas, funcionalidade de gráfico de Gantt Plano Empresarial (US$ 24,80/usuário por mês): controle de tempo, espaço de trabalho com marca, campos personalizados

Avaliações de clientes

G2: 4,2/5 (mais de 2.360 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

Confira nosso_ Revisão do Wrike para obter mais detalhes sobre como_ O Wrike se compara ao ClickUp .

11. Freedcamp

Melhor para gerenciamento gratuito de tarefas

via FreedCamp O Freedcamp é um ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos que pode organizar cronogramas, tarefas, wikis e muito mais para concluir um projeto no prazo e dentro do orçamento. Ela também tem um mural para comunicação social e tarefas privadas, além de rotulagem branca para espaços de clientes, faturamento e recursos de CRM.

Combinado com integrações de terceiros, o Freedcamp oferece aos usuários uma visão geral das principais prioridades do dia.

Recursos

Armazenamento e organização de arquivos

Vários modelos de projeto

Quadros de widgets personalizados

Controle de tempo no aplicativo

Pros

Acesso a tarefas, projetos e armazenamento ilimitados em todos os planos

Gerenciar processos de faturamento com recursos de CRM e faturamento

Acesse seu trabalho praticamente a qualquer momento com o modo off-line

Projetado para empresas de pequeno e médio porte

Contras

Não é ideal para gerenciamento de ideias ou portfólio

Falta de funcionalidade de gerenciamento de orçamentos

Plano gratuito limitado

Recursos avançados disponíveis apenas por um custo extra

Preços

O Freedcamp oferece quatro opções de preços:

Free: projetos, tarefas, armazenamento e usuários ilimitados

projetos, tarefas, armazenamento e usuários ilimitados Pro (US$ 1,49/usuário por mês, cobrado anualmente): e-mail no aplicativo, integrações adicionais

e-mail no aplicativo, integrações adicionais Business (US$ 7,49/usuário por mês, cobrado anualmente): wiki, rastreamento de problemas, relatórios, CRM

wiki, rastreamento de problemas, relatórios, CRM Enterprise (US$ 16,99/usuário por mês, cobrado anualmente): todos os recursos

Avaliações de clientes

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

12. Noção

Melhor para fazer anotações

via NoçãoO Notion é um popular gerenciador de projetos e de colaboração mais conhecida por delinear tarefas, fazer anotações e criar wikis e documentos com formatação avançada. Com uma interface limpa de quadro Kanban, o Notion simplifica o processo de criação, armazenamento e colaboração em documentos detalhados do projeto.

Ainda assim, alguns usuários o consideraram um pouco complicado devido à variedade de maneiras de usá-lo.

Recursos

Recursos de anotações, listas de verificação e documentos para organizar os detalhes do projeto

Comentários e menções para ajudá-lo a fazer mais com outras pessoas, onde quer que você esteja

Os recursos de administração ajudam a gerenciar várias permissões

Colaboração em tempo real nas páginas do Notion e em seu banco de dados

Prós

Poderosa tomada de notas com edição de texto avançada para tornar as páginas tão detalhadas e cheias de dados quanto você desejar

Crie wikis de equipe para que sua equipe possa acessar tudo o que precisa saber sobre sua empresa ou projeto

Use modelos para começar a fazer anotações, bases de conhecimento, blogs e muito mais

Várias exibições, como listas que se assemelham à aparência de cima para baixo de uma lista no Airtable

Contras do uso do Notion * Faltam recursos essenciais como metas, controle de tempo e gráficos de Gantt para ser totalmente eficaz como ferramenta de gerenciamento de projetos

Alguns recursos de personalização do Notion são complicados e difíceis de aprender

Não se integra com oCalendário do Google* Ferramentas de administração e segurança oferecidas somente em planos pagos

Preços

O Notion tem três opções de preços:

Personal Plan (gratuito): páginas ilimitadas, blocos ilimitados, compartilhamento com cinco convidados

páginas ilimitadas, blocos ilimitados, compartilhamento com cinco convidados Personal Pro Plano (US$ 5/mês): uploads de arquivos ilimitados, convidados ilimitados, histórico de versões

uploads de arquivos ilimitados, convidados ilimitados, histórico de versões Team Plan (US$ 10/usuário por membro): membros ilimitados da equipe, espaço de trabalho colaborativo

O Notion oferece um plano Enterprise mediante solicitação.

Avaliações de clientes

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra:4.8/5 (490+ avaliações)

13. Basecamp

Melhor para gerenciamento simples de projetos

Via BasecampO Basecamp é um gerenciador de projetos super simples e software de colaboração de equipe. Diferentemente de qualquer outra ferramenta de gerenciamento desta lista, o Basecamp se concentra no design mínimo, o que é útil para equipes pequenas que precisam apenas de um ou dois recursos principais, mas para todos os outros, o Basecamp pode não ser uma boa opção.

Recursos

As listas de tarefas ajudam a atribuir tarefas e definir datas de vencimento

Os gráficos de colina oferecem uma maneira única de visualizar o progresso do projeto ao longo do tempo

Bate-papos em grupo e mensagens diretas (semelhante ao Slack)

Relatórios simples que mostram no que sua equipe está trabalhando

Pros

Ferramenta de calendário robusta que pode ajudar a configurar eventos e reuniões

Barra de pesquisa prática que permite encontrar dados do projeto em um piscar de olhos

Interface de usuário personalizável com diferentes visualizações e temas de cores

Caixa de entrada separada para notificações

Contras

Não há priorização de tarefas

Não há recurso nativo de controle de tempo

O aplicativo Basecamp tem funcionalidade limitada no que diz respeito a listas de tarefas e notificações

Apenas um recurso de acompanhamento de projetos: gráficos de colina

Preços

O Basecamp oferece apenas um único plano: US$ 99/mês para usuários ilimitados, projetos ilimitados e 500 MB de armazenamento na nuvem.

Avaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 11.900 avaliações)

Quer saber mais sobre o Basecamp? Leia nosso_ análise completa do Basecamp .

14. Microsoft Excel

Melhor para análise de dados, relatórios e modelagem financeira

Use o Microsoft Excel e suas mais de 450 fórmulas para organizar e gerenciar seus dados e fazer cálculos Microsoft Excel é provavelmente o garoto-propaganda que você imagina quando alguém diz a palavra ~folha de cálculo.~

É um aplicativo de planilha avançado com cálculos e recursos avançados de análise de dados e documentação. E mais, O Excel oferece ferramentas de gráficos uma linguagem de programação de macros chamada Visual Basic for Applications (VBA) e as tão procuradas tabelas dinâmicas.

Recursos

Excelente eficiência off-line

A barra de ferramentas de acesso rápido do Excel pode fixar suas funções mais usadas para economizar tempo com fácil acesso

Suplementos de recursos altamente avançados, incluindo power query, power pivot e power BI

Automatize tarefas repetitivas, geração de relatórios e add-ins personalizados

Pros

Análise e visualização avançadas de dados

Bom para lidar com cálculos complexos

Vários atalhos de teclado

Possibilidade de visualizar o progresso e os relatórios por criar painéis de controle Contras

É difícil colaborar em uma planilha do Excel

Tem muitas funcionalidades, mas também faltam alguns recursos importantes, como um comando de formulários

Não é um gerenciador de tarefas ideal

Não há controle de tempo, metas ou dependências

Preços

O Microsoft Excel faz parte do MS 365, que oferece seis planos de preços.

Para uso pessoal:

Microsoft 365 Personal (US$ 6,99/mês para uma pessoa): 1 TB de armazenamento em nuvem, e-mail sem anúncios, Microsoft Editor

1 TB de armazenamento em nuvem, e-mail sem anúncios, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (US$ 9,99/mês para até 6 pessoas): Ferramentas criativas com tecnologia de IA, segurança avançada do OneDrive

Para uso comercial:

Microsoft 365 Business Basic (US$ 5/usuário por mês): versões web e móvel dos aplicativos do Office, proteção de e-mail,Microsoft Forms para comentários *Microsoft 365 Business Standard (US$ 12,50/usuário por mês): mais de 1.000 controles de privacidade, caixa de correio eletrônico de 50 GB, aplicativos premium do Office

versões web e móvel dos aplicativos do Office, proteção de e-mail,Microsoft Forms para comentários *Microsoft 365 Business Standard (US$ 12,50/usuário por mês): mais de 1.000 controles de privacidade, caixa de correio eletrônico de 50 GB, aplicativos premium do Office Microsoft 365 Business Premium (US$ 20/usuário por mês): Microsoft Bookings, 1 TB de armazenamento no OneDrive

Microsoft Bookings, 1 TB de armazenamento no OneDrive Microsoft 365 Apps (US$ 8,25/usuário por mês): inclui apenas aplicativos premium do Office Suite, coautoria em tempo real, sincronização de arquivos no PC ou Mac

Avaliações de clientes

G2: 4,7/5 (mais de 2.160 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 16.840 avaliações)

Confira estes_ **Ferramentas de banco de dados do Mac !

15. Tubulação

Melhor para automação de processos de negócios e gerenciamento de fluxo de trabalho

via Pipefy

O Pipefy é uma ferramenta de gerenciamento de projetos fácil de usar que pode simplificar seus processos de negócios. Com pouca ou nenhuma habilidade de codificação necessária, o Pipefy permite que os usuários implementem fluxos de trabalho digitais, simplifiquem o gerenciamento de solicitações e reduzam erros automatizando tarefas manuais ou repetitivas.

Recursos

Integrações personalizadas, de aplicativos de bate-papo a ERPs

Portais de serviço para centralizar documentos, políticas e formulários de solicitação

E-mails automatizados com modelos

Relatórios avançados filtram e combinam informações de processos

Pros

Criar formulários com lógica condicional para automatizar a criação de tarefas

Relatórios detalhados para acompanhar o status dos projetos

Conectar diferentes processos na plataforma

Contras

Não há comentários atribuídos

Funcionalidade móvel limitada

Falta de recursos importantes de rastreamento de equipe

Pode ser um pouco caro

Preços

Starter (gratuito): até 10 usuários, até 50 cartões por mês, uma conexão de fluxo de trabalho, 15 automações

até 10 usuários, até 50 cartões por mês, uma conexão de fluxo de trabalho, 15 automações Business (US$ 24/usuário por mês): até 30 usuários, fluxos de trabalho ilimitados, 500 chamadas de automação, recuperação de dados

O Pipefy também oferece opções Enterprise e Unlimited personalizadas mediante solicitação.

Avaliações de clientes

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

Por que você precisa de uma alternativa à Airtable?

1. Falta de recursos de gerenciamento de tarefas

Tecnicamente, uma base do Airtable permite criar uma grade de planilha na qual você pode atribuir tarefas, mas esse não é um recurso incorporado.

Portanto, quando quiser atribuir uma tarefa, você terá que usar e editar a grade do Airtable manualmente. E se você for um usuário que precisa atribuir tarefas à sua equipe regularmente, as coisas podem ficar muito entediantes, muito rapidamente.

Para criar uma única subtarefa, você teria que criar e vincular outra tabela ou planilha contendo essas tarefas, o que pode ser desnecessariamente complicado

2. Falta de recursos de comunicação

Com o aumento do número de equipes que fazem uma mudança permanente para o trabalhar em casa desde o início da pandemia, a fadiga do zoom é agora uma luta diária. 🥵 É por isso que você deve priorizar a busca de um software de gerenciamento de projetos que ofereça múltiplas maneiras para sua equipe se comunicar e colaborar

Mas, até agora, a única maneira de colaborar no Airtable é por meio de comentários.

Os comentários podem ser úteis para compartilhar feedback básico, mas, para discussões complexas, você precisará recorrer a outras ferramentas de colaboração ou, pior ainda, ao e-mail. 😳

Sem um recurso de comunicação dedicado, suas mensagens ficariam espalhadas por toda parte. E, acredite, você não quer brincar de "Onde está o Waldo?"_ com os bate-papos da sua equipe.

3. Ferramentas limitadas de automação do fluxo de trabalho

A automação do fluxo de trabalho é um recurso essencial que toda ferramenta de gerenciamento de projetos simplesmente deve ter. Infelizmente, no Airtable, esse tipo de automação não está disponível. As ferramentas de automação podem reduzir drasticamente o tempo necessário para executar tarefas, e ter uma ferramenta como o Airtable que não oferece suporte a automações de fluxo de trabalho pode realmente prejudicá-lo.

4. Não há relatórios incorporados

O Airtable não tem um recurso de relatório gratuito, mas tudo bem.

No entanto, o Airtable oferece alguns relatórios e gráficos básicos por meio do Airtable Blocks, mas eles não estão disponíveis na versão gratuita. Isso significa que, basicamente, você precisa pagar para saber se o seu projeto está no caminho certo.

5. Custo

O plano Team do Airtable começa em US$ 20 por mês por usuário. **Por usuário!

Suponha que você tenha uma equipe de 10 pessoas, o que custaria US$ 200 por mês.

E o plano Business também não é barato, pois custa US$ 45/mês/usuário e será um furo no seu bolso.

Em suma, descobri que o Airtable simplesmente não se compara a ferramentas como o ClickUp quando se trata de gerenciamento de projetos. Embora o Airtable possa parecer uma ferramenta versátil e conveniente para organizar dados e gerenciar projetos, minha exploração de alternativas revelou várias desvantagens que o tornam menos do que ideal para determinados usuários e cenários. Apesar de sua interface amigável e de seus recursos personalizáveis, o Airtable deixa a desejar em termos de flexibilidade de preços, relatórios e funcionalidades avançadas de gerenciamento de projetos.

Qual alternativa ao Airtable leva a melhor? 🎂

TL;DR: O Airtable pode parecer legal no papel, mas de forma alguma é a solução perfeita para o gerenciamento de projetos.

Embora prospere como software de planilha, o Airtable não tem um recurso de tarefa incorporado, só oferece comunicação por meio de comentários e é limitado em suas ferramentas de automação de fluxo de trabalho, o que o torna menos do que ideal para o gerenciamento eficaz de projetos em geral.

Felizmente, você tem uma lista completa de alternativas para experimentar antes de se comprometer com o software perfeito, e que lugar melhor para começar a testar suas opções do que no topo?

O ClickUp é uma poderosa ferramenta de produtividade para equipes de todos os setores para gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o seu trabalho em um só lugar.

Com vários recursos de personalização, o ClickUp pode se adaptar a qualquer tamanho de equipe e oferece uma experiência rica em recursos para gerenciar sua carga de trabalho, monitorar as atualizações do projeto e comunicar-se com a equipe, independentemente do estilo de projeto utilizado.

O Table View do ClickUp rivaliza facilmente com o Airtable e também oferece muitos outros recursos, como Prioridades do ClickUp , a Integração de webhooks e tem um aplicativo móvel em várias plataformas.

O melhor de tudo? O ClickUp não é apenas a melhor alternativa ao Airtable em termos de recursos, ele também é o mais econômico!

Acesse todas essas ferramentas, além de membros e tarefas ilimitados, e obtenha 1.000 MB de armazenamento no ClikcUp gratuitamente, para sempre.

Importe seu trabalho do Airtable em questão de minutos e comece a elevar sua produtividade a um novo patamar inscrevendo-se no ClickUp hoje!