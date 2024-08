Gerenciamento de projetos do Google Sheets 2023 (10 modelos gratuitos)

_Curioso sobre o gerenciamento de projetos do Google Sheets?

O Planilhas Google é um aplicativo muito bom software de planilha eletrônica .

Então, por que não tentar torná-lo uma parte permanente de seu processo de gerenciamento de projetos, certo?

Vamos parar por aqui.

O fato de o Google Sheets poder lidar com toneladas de dados gratuitamente não significa que ele possa resolver todos os seus problemas.

Neste artigo, exploraremos os benefícios de realizar o gerenciamento de projetos no Planilhas Google, as limitações de fazê-lo e uma maneira melhor de fazê-lo.

Vamos começar.

O que é gerenciamento de projetos do Google Sheets?

O Google Sheets é um programa de planilhas on-line gratuito, como a maioria dos outros aplicativos do Google.

E, a menos que você esteja vivendo sob uma rocha, temos certeza de que você conhece a interface do Google Sheets.

Basicamente, é uma planilha grande, como o Excel!

**Quer saber as diferenças entre os dois?

Dê uma olhada em nosso_ Guia do Google Sheets vs. Excel E artigo sobre_ Gerenciamento de projetos do Excel .

Usando o Google Sheets

para o gerenciamento de projetos é a solução ideal para profissionais que desejam criar conjuntos de dados de código aberto, realizar análises básicas de dados e outros problemas complicados relacionados à matemática que fazem você pensar. 😵

Por exemplo, você pode até mesmo

criar um calendário do Google Sheets

!

O Google Sheets oferece vários recursos para gerenciamento de projetos, como:

Modelos básicos para um cronograma de projeto, planos, rastreadores, etc

para um cronograma de projeto, planos, rastreadores, etc Funcionalidade de gráfico de Gantt para acompanhar a data de início do projeto, a duração da tarefa e a data de término

para acompanhar a data de início do projeto, a duração da tarefa e a data de término Gráficos como gráfico de barras, gráfico de barras empilhadas, gráfico de linhas, etc., para visualização

como gráfico de barras, gráfico de barras empilhadas, gráfico de linhas, etc., para visualização **Formatação condicional, validação de dados e tabelas dinâmicas para análise avançada de dados

**Suporte a compartilhamento e colaboração em tempo real

O mais importante é que o Google Sheets se integra facilmente a outras ferramentas de gerenciamento de projetos do Google, como o Slides,

Docs

e Gmail.

Portanto, quando você estiver no Workspace, o Google será o seu ostracismo.

3 Benefícios do gerenciamento de projetos do Google Sheets

Uma planilha é algo que pode mudar sua vida.

E quando se trata de uma planilha do Google? Bem, você terá um grande aumento de produtividade!

Veja a seguir as três principais vantagens de usar o Google Sheets para o gerenciamento de projetos.

1. Facilidade de uso

O Google Sheets tem tudo a ver com o charme do faça-você-mesmo.

Desde que esteja familiarizado com o formato de planilha, você aprenderá a usar o Google Sheets em pouco tempo.

No entanto, o Google não para por aí.

Ele também oferece modelos para uma série de projetos pessoais e profissionais.

Ainda acha que vai ficar preso?

Você sempre pode "pesquisar no Google"!

Os guias do usuário on-line detalhados do Google e a comunidade de usuários bem unida sempre estarão disponíveis para ajudá-lo.

2. Colaboração sem esforço

O Planilhas Google é um ótimo lugar para colaborar com dados.

Ele pode lidar facilmente com até 100 usuários ao mesmo tempo, enquanto o proprietário da planilha mantém os direitos de edição de seu acesso.

Mesmo que um usuário não tenha uma ID do Google ou esteja fora da sua rede, o Google Sheets o mostrará como 'Anônimo *insira o nome do animal exótico*'

_Que maneira prática de aumentar seu conhecimento sobre a natureza!

3. Software gratuito

Ninguém gostaria tanto do Google Sheets se ele estivesse protegido por um acesso pago.

Claro, talvez você precise pagar pelo armazenamento do Google Drive se ultrapassar o limite pessoal de 15 GB. No entanto, até lá, todo o Google Workspace é gratuito para todos!

Não sabe_ como usar o Planilhas Google para o gerenciamento de projetos?

Deixe que esses modelos cuidem disso para você:

10 modelos de gerenciamento de projetos do Google Sheets

Agilize seu gerenciamento de projetos no Google Sheets com esses modelos fáceis de usar.

1. Rastreador de despesas mensais do Google Sheets

Cada centavo conta. Mas não se você não mantiver um registro claro de suas despesas.

Facilite seus problemas com este modelo super prático de controle de despesas mensais no Google Sheets.

Faça o download

Rastreador de despesas mensais do Google Sheets

para criar

uma lista de preços

para sua equipe!

2. Modelo de Carta de Projeto do Google Sheets

O project charter é um documento fundamental de qualquer novo empreendimento.

Certifique-se de obter os detalhes corretos com este

modelo de carta de projeto

no Planilhas Google.

Faça o download

Modelo de carta de projeto do Google Sheets

.

3. Modelo de plano de projeto do Google Sheets

Não encha vários cadernos com seus grandes planos de projeto.

Aqui está um modelo de plano de projeto abrangente que cobre quase tudo o que você precisa.

Faça o download

Modelo de gerenciamento de projetos do Google Sheets

.

4. Modelo de gráfico de Gantt simples do Google Sheets

Os gráficos de Gantt podem ser uma ótima maneira de acompanhar visualmente o progresso do seu projeto.

Este modelo de gráfico de Gantt simples é um ótimo ponto de partida se você não tem experiência com gráficos de Gantt.

Faça o download deste modelo simples de gráfico de Gantt

.

5. Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de eventos no Google Sheets

Planejar um evento pode ser estressante!

Use este modelo de gráfico de Gantt para planejamento de eventos do Google Sheets para gerenciar todas as partes móveis do seu evento!

Faça o download deste modelo de gráfico de Gantt para planejamento de eventos do Google Sheets

.

6. Modelo de painel de acompanhamento de projetos do Google Sheets

É importante ter um local para dar uma olhada rápida em todo o seu projeto.

Esse painel de acompanhamento de projetos do Google Sheets permite que você veja todas as partes do seu projeto em uma única exibição.

Faça o download deste

Modelo de painel de controle de projetos do Google Sheets

.

7. Modelo de agenda do Google Sheets

Ter uma programação diária pode ajudar sua equipe a se manter no caminho certo.

Esse

Programação do Google Sheets

facilita o planejamento do seu dia.

Faça o download

Modelo de programação do Google Sheets

.

8. Modelo de gráfico de Gantt para construção no Google Sheets

Se você gerencia uma equipe de construção

usar um gráfico de Gantt para gerenciar seus projetos é uma ótima opção.

Faça o download deste modelo de gráfico de Gantt para construção do Google Sheets

.

9. Modelo de rastreador de tráfego de site do Google Sheets

Se você gerencia um site, é importante manter-se atualizado sobre o tráfego e a análise do site.

Esse modelo de tráfego de site do Google Sheets exibe o tráfego do seu site em um painel fácil de entender.

Faça o download desse modelo de painel de tráfego de sites do Google Sheets

.

10. Modelo de CRM do Google Sheets

Este

modelo de gerenciamento de projetos

permite organizar e atualizar facilmente os contatos da sua empresa.

Faça o download deste modelo de CRM do Google Sheets .

Com ou sem modelos, o Planilhas Google é muito bom.

No entanto, ele ainda tem um longo caminho a percorrer.

Embora possa ser a opção certa para seu projeto pessoal e apaixonado, lidar com projetos profissionais de grande escala é um jogo totalmente diferente.

É nesse ponto que o Google Sheets deixa a desejar.

Limitações do Google Sheets como ferramenta de gerenciamento de projetos (com soluções)

Por mais que se esforce, o Google não consegue distribuir suas planilhas para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos.

Mas não se preocupe.

ClickUp, o o software de gerenciamento de projetos mais bem avaliado do mundo está aqui para cobrir as lacunas do Planilhas Google ' gerenciamento de projetos.

_Por quê?

Simplesmente porque seu projeto não pode ser executado apenas com planilhas.

Confira o que o Google Sheets não pode fazer e como o ClickUp preenche essas lacunas.

1. Nenhuma funcionalidade de atribuição de tarefas

Claro, você pode usar as células e linhas do Google Sheets para realizar dados básicos e planejamento de projetos.

No entanto, depois disso... não há muito mais.

Quero dizer, quem vai executar o plano se você não puder atribuir tarefas a pessoas a partir da planilha do Google?

Você só tem duas maneiras de resolver isso:

Atribuir tarefas manualmente (por meio de alguma interação individual), OU

Utilizar outro software de gerenciamento de tarefas de projeto.

E, se você quer saber, essa é uma etapa a mais.

Soluções ClickUp: Tarefas, subtarefas e comentários atribuídos

O ClickUp não se limita a sonhar. Ele trabalha tão duro quanto você.

Pronto para a ação?

Basta clicar no sinal "+" em seu ClickUp Workspace e iniciar uma tarefa.

Na sua tarefa, você pode adicionar uma descrição da tarefa, Subtarefas, Checklists e tarefas Dependências .

Agora basta atribuir tarefas às pessoas (ou equipe) relevantes e deixá-las assumir o controle.

Tente Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para gerenciar suas tarefas!

Mantenha todas as suas tarefas organizadas em um só lugar com este modelo Faça o download deste modelo Cada tarefa tem sua própria seção Comments destinada a conversas específicas da tarefa.

Você também pode marcar um participante em um comentário e transformá-lo em uma tarefa a ser executada por ele. Isso sim é uma conversa proveitosa!

2. Os painéis são complicados de criar

Um painel é como um placar para o seu projeto.

Sem um, como você saberá o quanto avançou?

No entanto, é mais fácil criar um painel físico em vez de ficar pulando os obstáculos do Painel do Google Sheets !

Você teria que criar inteiramente os dados de backend do painel e atualizá-los manualmente. E, mesmo assim, o problema de fazer com que as pessoas atualizem o progresso de suas tarefas permanece.

Mais uma vez, Planilhas Google - 0, ClickUp - 1.

Soluções do ClickUp: Dashboards e Sprint Widgets Dashboards do ClickUp exibem todas as métricas importantes do projeto em uma única olhada.

Desde o quão perto você está de atingir suas metas até o tempo total gasto, você pode ver tudo em seu Dashboard.

E você está executando um Projeto ágil ?

Você está com sorte.

Use o espaço do Dashboard para incorporar Sprint Widgets, como:

Gráfico de velocidade capacidade da equipe de rastreamento

Gráfico de queima : visualiza o trabalho concluído

Gráfico de Burndown : visualiza o trabalho restante

Diagrama de fluxo cumulativo : rastrear os gargalos do projeto

Tente Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp ! Este modelo o ajudará a mapear seus sprints, planejar as próximas tarefas e acompanhar o progresso de cada recurso. Com esse modelo, você pode identificar rapidamente quaisquer problemas ou atrasos no processo e fazer os ajustes necessários. Gerencie seu backlog, priorizar tarefas e garantir que todos estejam trabalhando juntos para cumprir os prazos. Comece a usar o Gerenciamento Ágil de Projetos do ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp Faça o download deste modelo

3. Precisa de atualizações manuais de tarefas

Os membros da sua equipe de projeto costumam dançar para comemorar a conclusão de uma tarefa?

Ei, sem julgamento. Achamos que essa é uma maneira perfeitamente sã de dizer que você "terminou"!

Mas, caso você queira um caminho um pouco mais... tradicional, o Planilhas Google não oferece um.

E sem essas atualizações, não há como saber para onde o projeto está indo.

Mais uma vez, você teria que fazer isso manualmente. Ou..

Solução ClickUp: Status de tarefas personalizadas Status de tarefas personalizadas do ClickUp são o pacote completo.

Ele não só permite que você atualize o status da tarefa à medida que avança, mas também permite que você crie esses status para se adequar a qualquer projeto complexo.

Por exemplo, se você for um executivo de RH que gerencia o pipeline de contratação, poderá rotular suas tarefas usando status personalizados como "Aplicado", "Entrevistado", "Contratado" etc.

Você sempre pode escolher entre os modelos prontos do ClickUp ou criar seu próprio fluxo de trabalho personalizado.

4. Não há espaço para documentação longa

Eventualmente, até mesmo o nativo de planilhas mais experiente se sentirá um pouco perdido no Google Sheets. Porque, às vezes, você precisa de mais do que apenas linhas e colunas para suas ideias.

Quando isso acontecer, você se sentirá como os personagens de Westworld... todos presos no labirinto. 👀

Mas a questão é a seguinte,

Não há necessidade de começar a digitar em um novo Google Doc. Basta experimentar o ClickUp.

Soluções ClickUp: Docs, Bloco de Notas e Mapas Mentais

Escreva o que quiser em Documentos do ClickUp .

Crie documentos detalhados que contenham ideias rudimentares ou planos totalmente desenvolvidos com recursos avançados e fáceis de escrever.

Você obtém:

Edição de rich text para documentos com formatação bonita

Opções flexíveis de compartilhamento para proteger seu documento

Opções de importação nos formatos PDF, Markdown e HTML

Páginas aninhadas para facilitar a organização

Talvez você nem sempre precise redigir uma obra-prima.

Às vezes, uma nota rápida é suficiente.

Não se esforce para encontrar papel e caneta na próxima vez em que estiver em um impulso criativo.

Basta usar Bloco de notas do ClickUp .

Clique no símbolo de "quatro pontos" em sua área de trabalho e comece a fazer anotações. Ele oferece todas as opções de edição de rich text que o restante do ClickUp tem, em uma função de tamanho reduzido.

E, graças à poderosa funcionalidade de pesquisa do ClickUp, você pode encontrar facilmente suas anotações antigas.

Por fim, para as ideias que ainda estão em andamento, você pode usar Mapas mentais do ClickUp .

Crie uma simples cadeia de eventos ou uma complicada rede de pensamentos e ideias, tudo em um dia de trabalho com os intuitivos Mind Maps do ClickUp!

5. Sem controle de tempo

Você está ouvindo o relógio correndo em direção ao prazo final ⏰?

Não no Planilhas Google.

Porque ele não mede o tempo!

Se você cobra dos clientes por hora ou apenas deseja monitorar as visitas ao projeto para medir a eficiência, está sem sorte no Google Sheets.

Embora seja possível definir limites de tempo, você precisará de uma ferramenta totalmente nova para verificar se está trabalhando dentro desses limites.

A menos que você use..

Solução ClickUp: Rastreamento de tempo nativo

Está perdendo tempo precioso em seu projeto? Não em nosso watch 😉! Porque Temporizador nativo do ClickUp segue você aonde quer que você vá.

Ative o ClickApp de controle de tempo para adicionar o ícone do cronômetro na parte superior de cada tarefa no espaço de trabalho. Sempre que começar uma tarefa, basta pressionar start para registrar o tempo necessário para concluí-la.

E como se trata de um Global Timer, você pode monitorar o tempo em nosso aplicativo da Web, pausá-lo e, em seguida, retomar o monitoramento do tempo em nosso aplicativo para desktop ou móvel também!

O ClickUp reúne informações sobre o tempo gasto para gerar relatórios de uso detalhados que podem ser usados para recompensar e aprimorar o desempenho da sua equipe.

Se você já estiver usando um rastreador de tempo de terceiros, sincronize-o com o seu ClickUp Workspace usando uma de nossas muitas integrações para Time Doctor, Clockify, Pomodoro Timer e muito mais!

6. Integrações limitadas

O Google Workspace é um universo em si.

Precisa de um gráfico? Escolha um entre as dezenas de variedades que ele oferece.

Está procurando uma ilustração? O Google Sheets também pode ajudá-lo com isso.

No entanto, eventualmente, você precisará de mais.

Mais ferramentas. Mais funções.

O Google fará o possível para satisfazê-lo com suas muitas extensões. Elas são ótimas, sem dúvida.

Mas é só isso que elas são... apenas extensões.

Não são softwares completos capazes de realizar tarefas complexas.

Solução ClickUp: Integrações

Na ClickUp, temos orgulho de atender a todas as necessidades de gerenciamento de projetos.

É por isso que oferecemos uma de integrações incríveis .

Combine suas Conversas no Slack gravações de tela do Loom e muito mais com seu ClickUp Workspace.

Aqui está uma lista de algumas das opções de integração mais populares do ClickUp:

E a lista continua!

7. Funcionalidade limitada do aplicativo móvel

Algumas coisas simplesmente não foram feitas para a tela do celular, como aquela selfie durante um dia de cabelo ruim ou planilhas no aplicativo móvel do Google Sheets.

Boa sorte ao acessar seus dados em uma pequena tela de celular quando estiver em um carro ou no metrô.

Aperte os olhos. Role a tela. Repetir. 🙄

Para dar crédito a eles, o Google fez muito para tornar seu aplicativo leve o suficiente sem comprometer as funções principais. Mas ele continua sendo uma sombra de sua versão para desktop.

E estamos tendo um grande #FOMO.

Felizmente, a solução sem compromisso para trabalhar em trânsito é..:

Solução ClickUp: Aplicativos móveis

O aplicativo ClickUp para telefone é leve e abrangente.

Na verdade, você não perderá nada da versão para desktop.

Ele é igualmente eficaz nas plataformas Android e iOS e totalmente otimizado para funcionar em seu dispositivo móvel. É a ferramenta de produtividade completa!

Agora, o ClickUp não será uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos com apenas esses recursos, certo?

Aqui está uma lista de alguns de nossos outros recursos favoritos:

Automação : escolha uma das mais de 50 maneiras de automatizar tarefas repetitivas do ClickUp

: escolha uma das mais de 50 maneiras de automatizar tarefas repetitivas do ClickUp Pulse : fique por dentro das atividades da sua equipe ao longo do dia

: fique por dentro das atividades da sua equipe ao longo do dia Visualização do gráfico de Gantt : crie uma linha do tempo abrangente do projeto

: crie uma linha do tempo abrangente do projeto Perfis : observe as tarefas passadas, presentes e futuras dos membros da sua equipe

: observe as tarefas passadas, presentes e futuras dos membros da sua equipe Visualizações do ClickUp: gerencie seu projeto por meio de várias visualizações, como lista de tarefas, quadro e muito mais

Estimativas de tempo: calcule as datas de conclusão do projeto com estimativas de tempo por tarefa

Jet Set para o futuro do gerenciamento de projetos

O Planilhas Google é como um treinamento de planilhas para iniciantes.

Ele é a base para o gerenciamento de dados básicos e prepara o terreno para o planejamento complexo.

Mas não se pode ir longe demais com as rodinhas de treinamento, certo?

Se você quiser se tornar um gerente de projetos superstar, precisará da potência de uma ferramenta poderosa.

E é isso que o ClickUp oferece.

Aproveite o gerenciamento de tarefas superior do ClickUp, a comunicação e a Gerenciamento ágil de projetos recursos para avançar em direção à linha de chegada.

Ainda tem dúvidas?

Apenas obter o ClickUp gratuitamente gerenciar projetos e comunicar-se de forma eficaz com as partes interessadas na velocidade da luz.