16 melhores ferramentas SaaS para 2024 (recursos, preços)

Como alguém que passou anos navegando no cenário tecnológico, posso lhe dizer com confiança que as ferramentas de Software como Serviço (SaaS) são um divisor de águas. Sua abordagem baseada na nuvem revolucionou a maneira como interagimos com o software - sem downloads complicados nem instalações tediosas - apenas acessibilidade instantânea de qualquer lugar. Isso é apenas um arranhão na superfície da miríade de benefícios que as ferramentas de SaaS oferecem.

Neste artigo, ajudarei a desmistificar o conceito de ferramentas SaaS, detalharei suas vantagens e compartilharei minha lista selecionada a dedo das 16 principais ferramentas SaaS para 2024. Seja você o CEO de uma startup ou um líder sênior de tecnologia em uma empresa global, este artigo será muito útil. Vamos mergulhar nele!

O que são ferramentas SaaS? SaaS (Software como serviço) é um sistema de computação em nuvem ou modelo de distribuição de software no qual um provedor de nuvem hospeda aplicativos e os disponibiliza para você pela internet.

Quais ferramentas de SaaS sua empresa deve experimentar em 2024?

Aqui está nossa lista de aplicativos SaaS que abrange as 16 ferramentas que sua empresa deve experimentar:

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

O ClickUp é um dos maiores sistemas de visualização do mundo mais bem avaliadas do mundo projeto ferramentas SaaS de gerenciamento amado por empresas de grande, médio porte e startups .

Essa ferramenta completa pode desenvolver sua empresa para o sucesso a longo prazo.

Desde o planejamento do projeto até manter os clientes informados, o ClickUp está aqui para você.

Principais recursos do ClickUp

Vamos verificar por que o ClickUp é uma plataforma completa:

A. Definir estágios de tarefas com Status personalizados Com os status personalizados, crie quantos estágios desejar (Em andamento, Revisão, Em espera, Concluído) para personalizar as necessidades do seu projeto.

Continue atualizando seus status e veja as tarefas passarem de to-do para done!

B. Adicione mais detalhes com Campos personalizados Os campos personalizados permitem que você personalize qualquer fluxo de trabalho adicionando informações específicas às suas necessidades.

Está planejando uma estadia? Adicione locais para não se esquecer!

Adicione qualquer informação para rastrear, classificar e filtrar com os campos personalizados

C. Rastreie tudo com Painéis de controle Os painéis são ótimos para monitorar todas as tarefas, projetos, metas e responsáveis.

Você pode até verificar se o seu colega de trabalho está no caminho certo para concluir as tarefas dele, para que ele não cancele seus planos para o fim de semana. 🥂

Crie seu próprio controle de missão com Widgets personalizados como gráficos de barras, Widgets de portfólio para representar seus dados, gráficos de pizza, cálculos e muito mais.

Adicione widgets personalizáveis para visualizar seu trabalho em Dashboards

**Deseja criar um painel de gerenciamento de projetos?

Confira nosso guia sobre_ como criar um painel de gerenciamento de projetos .

D. Defina as expectativas com estimativas de tempo Adicione estimativas de tempo às tarefas para melhor previsibilidade e um cronograma mais claro.

Isso também ajuda a cumprir um cronograma, para que você não precise ficar procurando palavras durante as reuniões de progresso com seus clientes. Phew!

Evite atrasos no projeto adicionando estimativas de tempo às tarefas

E. Gerenciar tarefas e carga de trabalho com Visualização da diretoria Crie um quadro simples e fluxo de trabalho ágil com nossa visão da diretoria.

Ela permite que você use o quadro kanban arrastar e soltar tarefas de um Status para o outro e gerenciar cargas de trabalho com o método Limite de trabalho em andamento (WIP) .

Arraste e solte rapidamente as tarefas para a próxima etapa no modo de exibição Quadro

F. Gerencie recursos com Visualização da carga de trabalho Visualize a capacidade da sua equipe em todos os momentos para evitar a exaustão do trabalho. Divida o trabalho corretamente e ninguém precisará trabalhar nos finais de semana! 🎉

Meça a capacidade por horas, tarefas, Pontos de sprint e Campos personalizados .

Identifique facilmente os membros da equipe que têm excesso de trabalho e gerencie os recursos na visualização de carga de trabalho

**G. Visualize suas ideias e tarefas com Mapas mentais As equipes remotas não usam quadros brancos; elas usam Mapas mentais .

Use os mapas mentais do ClickUp para esboçar seu próximo plano de projeto , faça um brainstorming estratégia de marketing de conteúdo ou planejar como terminará uma temporada inteira de Grace and Frankie no fim de semana.

Simplifique suas sessões de brainstorming com mapas mentais para planejar e organizar visualmente as ideias

Quer saber como as empresas bem-sucedidas usam o ClickUp como uma ferramenta_ SaaS ?

Leia como a Vonazon gerencia projetos de marketing para empresas de SaaS usando o ClickUp.

Prós do ClickUp

dê uma olhada em Roteiro do ClickUp _para ver como nos esforçamos para corrigir essas limitações e desenvolver uma ferramenta mais inteligente para você.

Preços do ClickUp *Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

Capterra : 4.7/5 (mais de 2200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2200 avaliações) G2: 4.7/5 (mais de 2800 avaliações)

2. Zendesk - Melhor para colaboração em tempo real

_Precisa oferecer suporte por bate-papo ao vivo e em tempo real para seus clientes rapidamente?

o Zendesk é a ferramenta ideal para você.

É uma plataforma de bate-papo ao vivo baseada na nuvem, projetada para todos os tamanhos de empresas.

Use esse aplicativo SaaS para gerenciar sua própria equipe de suporte ao cliente em todo o mundo.

Com tantas nacionalidades em sua folha de pagamento, talvez você aprenda algumas palavras estrangeiras para se exibir!

Principais recursos do Zendesk

Vários canais de comunicação com o cliente, como e-mail, mídia social etc.

Bots alimentados por IA para responder a consultas comuns de clientes

Gerenciamento de feedback do cliente

Relatórios e análises para melhorar o atendimento ao cliente

Centenas deIntegrações com o Zendesk #### Preços da Zendesk

Os planos pagos da Zendesk começam em US$ 49/usuário por mês.

Avaliações de clientes da Zendesk

Capturas : 4.3/5 (mais de 2500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 2500 avaliações) G2: 4.2/5 (mais de 2500 avaliações)

3. Leadpages - Melhor para geração de leads

Páginas principais é uma plataforma SaaS de geração de leads que permite criar páginas de destino responsivas para dispositivos móveis sem código.

Mostre sua empresa, colete leads e clientes potenciais de qualidade e venda produtos e serviços com seu construtor de arrastar e soltar. Você pode personalizar a jornada do cliente em potencial e otimizar suas taxas de conversão com testes A/B, análises simplificadas, conformidade com o GDPR e velocidades máximas.

Com mais de 40 integrações, o Leadpages conecta o CRM da sua empresa e o fluxo de trabalho de criação de leads.

Principais recursos do Leadpages

Páginas e pop-ups responsivos a dispositivos móveis

Modelos de alta conversão para você começar rapidamente

Teste de divisão A/B

Recursos gratuitos de hospedagem e comércio eletrônico

Preços do Leadpages

Essa ferramenta SaaS oferece uma avaliação gratuita e os planos pagos começam em US$ 37 por mês.

Avaliações dos clientes do Leadpages

Capturas : 4.6/5 (mais de 260 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 260 avaliações) G2: 4.2/5 (mais de 150 avaliações)

4. Whatagraph - Melhor para automação de marketing

via Whatagraph

O Whatagraph é um ferramenta de relatório de marketing que permite criar relatórios de marketing sobre o trabalho que você realizou. Basta conectar suas ferramentas de marketing e você poderá criar relatórios em minutos, em vez de horas.

Se você faz um ótimo trabalho de marketing, precisa de uma ótima maneira de mostrar seus resultados. Essa ferramenta SaaS permite criar relatórios a partir de modelos (mais de 100 disponíveis) para que você possa conectar seus dados e ter seus relatórios prontos em questão de minutos. Você também pode criar painéis sempre atualizados com dados em tempo real - tudo o que seus clientes precisam é de um link para o painel.

principais recursos do #### Whatagraph

mais de 40 integrações de dados

mais de 100 modelos de relatórios para um início fácil

Etiqueta branca (remova toda a marca Whatagraph dos relatórios e dashboards)

Entregue relatórios automaticamente no intervalo de sua preferência (semanal, mensal, trimestral, etc.)

Preços da Whatagraph

Há um teste gratuito disponível e os planos começam a partir de US$ 199 por mês.

Avaliações de clientes da Whatagraph

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

5. JotForm - O melhor para anotações em PDF

JotForm PDF Editor é uma solução fácil para criar documentos com aparência profissional, como contratos ou faturas, e transformar automaticamente os dados de formulários coletados em PDFs.

Se você faz parte do grupo de recursos humanos você vai adorar os recursos de coleta rápida de dados e formulários para recrutamento.

Alguém está ficando animado para sair mais cedo do trabalho? *nudge-nudge*

A ferramenta também oferece mais de 600 modelos para que você possa modificar facilmente um documento profissional em poucos minutos.

Principais recursos do JotForm PDF Editor

Funcionalidade de arrastar e soltar

Diversos layouts de PDF

Widget de assinatura eletrônica

Suporte aAnotação em PDF #### Preços do JotForm PDF Editor

Essa ferramenta SaaS tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 24/mês.

Avaliações de clientes do JotForm PDF Editor

Capítulo : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) G2: 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Jotform !

6. Time Doctor - Melhor para monitoramento de funcionários e controle de horas

Doutor do Tempo é uma ótima ferramenta para a sua produtividade e a da sua equipe, especialmente para um empresa remota .

Ele o ajuda a criar uma sinopse precisa do tempo gasto em cada tarefa, cliente e projeto.

Dessa forma, você saberá onde está fazendo um trabalho excelente, onde precisa melhorar e como manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

**Você realmente precisa de controle de tempo?

Descubra a resposta em nosso guia sobre_ como usar o controle de tempo para concluir projetos mais rapidamente .

Principais recursos do Time Doctor

Alertas de distração para manter o foco

Recursos de monitoramento de funcionários

Capturas de tela automáticas das telas dos funcionários

Monitoramento de sites e aplicativos

Preços do Time Doctor

Eles não têm plano gratuito. Seus planos pagos começam em US$ 7/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Time Doctor

Capturas : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

7. Bit.ai - Melhor para gerenciamento de arquivos e documentos

Bit.ai é uma ferramenta de colaboração de documentos e compartilhamento de arquivos que ajuda as equipes a criar, organizar e colaborar em documentos em um só lugar, de qualquer parte do mundo.

O recurso de documento colaborativo dessa ferramenta SaaS permite que você se comunique de forma mais inteligente com integrações de mídia, como GIFs, vídeos, podcasts de música e apresentações.

**Procurando por ferramentas semelhantes?

Dê uma olhada nestas_ principais softwares de base de conhecimento .

Principais recursos do Bit.ai

Funcionalidade de gerenciamento de conteúdo

Formulários personalizáveis de captura de leads

Suporte a feedback de documentos

Informações sobre o espaço de trabalho, como quem criou documentos, membros da equipe convidados, etc.

Preços do Bit.ai

Essa ferramenta SaaS oferece um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 8/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Bit.ai

Capterra : 5/5 (7 avaliações)

: 5/5 (7 avaliações) G2: 4.6/5 (4 avaliações)

8. Fyle - O melhor para gerenciamento de despesas

Precisa de gerenciamento de despesas em tempo real em cartões que você já possui?

Bem, Estilo pode ajudar a resolver o que você está procurando.

Trata-se de uma ferramenta SaaS de gerenciamento de despesas que oferece feeds de transações diretas para o usuário de qualquer cartão de crédito com bandeira Visa.

Isso significa que qualquer empresa de pequeno e médio porte pode agora acessar o poderoso conjunto de recursos de um software de gerenciamento de despesas sem precisar trocar seus cartões.

E mais? Uma integração com a Mastercard está prevista para daqui a alguns meses.

principais recursos do #### Fyle

Relatórios e rastreamento de despesas para aplicativos como G-suite, Slack, Teams, Outlook etc

Aplicação de conformidade automatizada

Integração perfeita com softwares de contabilidade importantes

Notificação de despesas em tempo real para cartões Visa

Preços do Fyle

Os planos pagos da Fyle começam em US$ 4,99/usuário por mês, cobrados anualmente.

Avaliações de clientes da Fyle

G2: 4,6/5 (885 avaliações)

4,6/5 (885 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 14 avaliações)

9. Zoom - O melhor para videoconferências

Google "Zoom falha"

Você vai nos agradecer por ter dado boas risadas. 😛

Os usuários do Zoom podem ter seus momentos de oops!, mas a ferramenta é a plataforma em nuvem perfeita para qualquer equipe remota se alinhar e realizar reuniões e webinars on-line sem interrupções.

A melhor parte é que você pode organizar uma reunião com mais de 100 participantes!

**Curioso sobre o Zoom?

Leia nosso abrangente_ Revisão do Zoom .

Principais recursos do Zoom

Oferece suporte a integrações de calendário

Oferece planos de fundo virtuais

Sala de espera para verificar quem deseja participar da reunião

Pesquisa fácil para encontrar contatos, mensagens, arquivos ou canais de bate-papo

Preços do Zoom

O Zoom tem um plano gratuito para reuniões pessoais. Os planos pagos para pequenos grupos e equipes maiores começam em US$ 14,99/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Zoom

Capítulo : 4.6/5 (mais de 8000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 8000 avaliações) G2: 4.5/5 (mais de 35.500 avaliações)

10. Salesforce - Melhor para gerenciamento de relacionamento com clientes

O Salesforce é uma força real quando se trata de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

O software permite que as empresas usem a tecnologia de nuvem para se conectar com clientes existentes, clientes potenciais e partes interessadas.

Esperamos que a nuvem não esteja cheia de chuva! 🤞

Com isso Aplicativo de CRM SaaS, você pode:

Reunir leads e monitorá-los

Prever e planejar os ciclos de vendas

Envolver-se diretamente com os leads

Basicamente, Força de vendas ajuda a monitorar cada etapa da venda, desde as chamadas telefônicas iniciais até o trabalho com colegas de trabalho. Ele também permite que você se envolva de forma mais eficaz com clientes em potencial.

Principais recursos do Salesforce

Geração de leads e gerenciamento

Automação de marketing

Rastreamento de cotações e pedidos

Integra-se a uma ferramenta de prospecção como o Ring.io

Preços do Salesforce

Os planos começam em US$ 25/usuário por mês e vão até US$ 300/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Salesforce

Capterra : 4.4/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 9.000 avaliações) G2: 4.2/5 (mais de 11.000 avaliações)

11. Hootsuite - Melhor para marketing de mídia social

Seja para expandir seus negócios, atrair clientes ou comprar um milhão de pares de sapatos, a mídia social é uma opção para tudo!

Para ajudá-lo com o marketing de mídia social, você pode usar o Hootsuite, um aplicativo de primeira linha plataforma de gerenciamento de mídia social . Essa ferramenta de marketing SaaS permite planejar campanhas de mídia social, publicar seu conteúdo e interagir com seu público.

Principais recursos do Hootsuite

Monitora mensagens e postagens de canais de mídia social

Oferece suporte à automação de marketing em várias plataformas de mídia social

Análise de desempenho de mídia social

Várias integrações com ferramentas populares, incluindo a HubSpot, Airtable etc.

Preços da Hootsuite

Essa ferramenta de marketing oferece planos pagos a partir de US$ 49 por mês.

Avaliações de clientes da Hootsuite

Capítulo : 4.3/5 (2600+ avaliações)

: 4.3/5 (2600+ avaliações) G2: 4.1/5 (mais de 3000 avaliações)

12. Google Analytics - Melhor para inteligência de negócios

Google - o mecanismo de pesquisa cujo algoritmo não conseguimos acompanhar

Com o Google Analytics, um software de business intelligence, você pode (tentar) vencer o mecanismo de busca. É quase como se o Google fosse seu melhor amigo e inimigo ao mesmo tempo.

Desde a medição de todos os tipos de métricas de tráfego do site para categorizar os visitantes por tipo de tráfego, o Google Analytics está aqui para você.

Ele também funciona como um Ferramenta de SEO para muitas empresas!

Principais recursos do Google Analytics

Relatórios de tráfego

Rastreamento de conversões

Painéis de análise personalizados

Relatórios de público-alvo

Preços do Google Analytics

Essa ferramenta de análise oferece um plano gratuito e um plano premium (preço personalizado).

Avaliações de clientes do Google Analytics

Capturas : 4.7/5 (mais de 5800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5800 avaliações) G2: 4.5/5 (5200+ avaliações)

13. Calendly - O melhor para agendamento de compromissos

Está sempre se esquecendo de participar das reuniões do Zoom? 🤦

Não quando você usa o Calendly. Essa solução SaaS é uma ferramenta fácil de usar software de agendamento de equipes projetado para ajudar a economizar tempo e nunca perder compromissos ou reuniões.

Você e o participante só precisam definir as preferências de disponibilidade.

Uma vez feito isso, a data e a hora são automaticamente adicionadas aos seus calendários. 📅

Agora, não há como perder a reunião!

O Calendly lançou recentemente seu Plano empresarial que oferece às empresas segurança de nível empresarial, uma equipe dedicada de sucesso do cliente e planos de gerenciamento de mudanças. Suas diversas integrações, incluindo um Integração com o ClickUp permite que as equipes incorporem facilmente o Calendly aos processos existentes.

Principais recursos do Calendly

Lembretes e acompanhamentos automáticos

Calendário compartilhável

Modelos de eventos

Visualização de relatórios de atividades de equipes, eventos e usuários

Preços do Calendly

O Calendly tem um plano básico gratuito, e seus planos pagos começam a partir de US$ 8/mês.

Avaliações de clientes do Calendly

Capturas : 4.6/5 (mais de 1500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1500 avaliações) G2: 4.7/5 (mais de 900 avaliações)

Precisa de mais ferramentas de agendamento? Dê uma olhada no melhores criadores de agendas ._

14. Slack - Melhor para comunicação e colaboração

**Slack é uma excelente ferramenta SaaS de comunicação para o trabalho remoto comunicações de equipe .

Ele permite que as equipes criem grupos de mensagens chamados channels para comunicação aberta.

Parece que você não precisará mais de e-mails!

Ele também suporta vários emojis para que você e sua equipe possam se comunicar em seu idioma secreto.

O Slack se integra a quase todos os aplicativos do local de trabalho, até mesmo ClickUp !

Slack para gerenciamento de projetos?

Leia nosso_ Gerenciamento de projetos do Slack **Guia para uma ideia clara

Principais recursos do Slack

Canais para organizar sua comunicação

Criador de fluxo de trabalho para automatização de tarefas

Integra-se a mais de 2.000 ferramentas

Oferece suporte a chamadas de voz e vídeo

Preços do Slack

O Slack oferece um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 6,67/usuário por mês.

Avaliação dos clientes do Slack

Capítulo : 4.7/5 (mais de 9000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9000 avaliações) G2: 4.5/5 (mais de 27.000 avaliações)

15. Zapier - Melhor para integrações e automações

Há muitas ferramentas de marketing e ferramentas de vendas mas, às vezes, diferenças criativas impedem que elas trabalhem juntas.

Entre: Zapier .

Com o Zapier, você pode criar conexões que pegam um evento de uma ferramenta e acionam uma ação em outra ferramenta.

Por exemplo, um colega de equipe que altera o status de uma tarefa para "Revisão" em ClickUp pode disparar uma mensagem para o seu endereço de e-mail lembrando-o de dar uma olhada.

principais recursos do #### Zapier

Adicione condições personalizadas às suas automações

Oferece modelos de zap

Conecta-se a mais de 3.000 aplicativos

Automações sem código

Preços do Zapier

O Zapier tem um plano gratuito com cinco zaps. Os planos pagos começam em US$ 19,99.

Avaliações de clientes do Zapier

Capterra : 4.7/5 (mais de 1700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1700 avaliações) G2: 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

16. Acquire - Melhor em atendimento ao cliente

O Acquire.io é um software ao vivo multicanal ou uma plataforma SaaS de interação conversacional com o cliente.

Ele ajuda você a capturar conexões com os clientes em tempo real e a resolver seus problemas rapidamente. Como resultado, você pode aumentar a satisfação do cliente e a taxa de retenção de clientes.

Seus recursos avançados, como compartilhamento de tela, chatbots, recursos de navegação conjunta e funcionalidade de chamada de voz, facilitam o atendimento ao cliente.

principais recursos do #### Acquire

Linha do tempo do cliente para rastrear atividades e histórico

Caixa de entrada compartilhada para equipes

Rastreamento de métricas de desempenho

Painéis de controle em tempo real

Adquira preços

A Acquire oferece orçamentos mediante solicitação.

Avaliações de clientes da Acquire

Capterra : 5/5 (mais de 15 avaliações)

: 5/5 (mais de 15 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

Perguntas frequentes sobre ferramentas SaaS

Procurando mais respostas? Vamos dar uma olhada nelas.

1. Quais são as vantagens das ferramentas SaaS?

Há mais benefícios nas ferramentas SaaS além de não precisar de instalação e trabalhar em casa.

Alguns deles incluem:

Acessibilidade : como os fornecedores de SaaS fornecem aplicativos pela Internet, você pode acessá-los de qualquer dispositivo e local com conectividade à Internet

: como os fornecedores de SaaS fornecem aplicativos pela Internet, você pode acessá-los de qualquer dispositivo e local com conectividade à Internet Atualizações automáticas : em vez de comprar um novo software ou instalar atualizações, você pode contar com um provedor de SaaS para realizar automaticamente atualizações e correções de bugs

: em vez de comprar um novo software ou instalar atualizações, você pode contar com um provedor de SaaS para realizar automaticamente atualizações e correções de bugs Personalização : um produto ou aplicativo SaaS geralmente tem recursos personalizáveis, ajudando os usuários a personalizá-lo de acordo com seus gostos

: um produto ou aplicativo SaaS geralmente tem recursos personalizáveis, ajudando os usuários a personalizá-lo de acordo com seus gostos Segurança do SaaS : a responsabilidade pela proteção dos dados é compartilhada pelos fornecedores de SaaS

: a responsabilidade pela proteção dos dados é compartilhada pelos fornecedores de SaaS Pagamentos flexíveis: você pode obter uma assinatura de SaaS de acordo com seu orçamento e também pode encerrá-la quando e como quiser

2. Como escolher uma ferramenta de SaaS?

Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer para escolher a ferramenta certa:

Quais ferramentas sua empresa já possui?

A ferramenta economizará seu tempo?

Ela aumentará a eficiência e a qualidade do trabalho?

Ela é escalonável?

Ela tem aplicativos para iOS e Android para ajudá-lo a acessar o aplicativo SaaS quando estiver em trânsito?

3. Quais ferramentas de SaaS toda startup deve ter?

O SaaS para pequenas empresas e startups pode incluir um:

Ferramenta de gerenciamento de projetos

Ferramenta de videoconferência

Ferramenta de comunicação

Ferramenta de divulgação

Ferramenta de análise

Só para citar alguns!

Otimize seus fluxos de trabalho com ferramentas SaaS

Mostramos a você as melhores ferramentas SaaS para startups e grandes empresas.

Sem despesas de instalação ou suporte de hardware, elas permitem que você trabalhe com os melhores talentos do mundo. E também podem automatizar a maioria de seus processos de negócios.

E se isso não for uma oferta completa, não sabemos o que é!

Lembre-se de que o ingrediente secreto para o sucesso é reunir em seu kit os melhores produtos SaaS, incluindo controle de tempo, análise, atendimento ao cliente, marketing de mídia social, etc.

Mas, o mais importante, um software completo de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a manter tudo sincronizado e no caminho certo.

Como o ClickUp!

Esse software SaaS pode ajudar no gerenciamento de tarefas, CRM , Anotação em PDF colaboração em equipe, controle de tempo , relatórios de projetos e muito mais!

Não perca tempo! ClickUp gratuitamente para entregar projetos bem-sucedidos diretamente de seu sofá.