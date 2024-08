8 melhores ferramentas para startups em 2024 (prós, contras, preços)

Não há melhor momento do que agora para administrar uma startup.

Quero dizer, você já viu o quanto a tecnologia avançou?

Os empreendedores administram empresas do sofá de casa com um grupo de pessoas que nunca conheceram pessoalmente!

Você também pode fazer isso.

Tudo o que você precisa é de uma ferramenta útil ao seu lado.

É a melhor aposta que sua startup tem para crescer de forma sustentável e escalar exponencialmente.✨

E nós queremos ajudar isso a se tornar realidade.

Neste artigo, você descobrirá as as oito melhores ferramentas para startups com seus prós, contras, preços e avaliações de usuários.

Vamos começar a explorar algumas ferramentas gratuitas para startups que levarão sua empresa a patamares mais altos. 🚀

Como escolher as melhores ferramentas para startups?

Encontrar as melhores ferramentas para startups pode ser uma jornada alucinante.

A pesquisa, por si só, vai lhe dar noites sem dormir.

Mas não precisa ser assim.

Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo sobre suas necessidades:

Qual é o tamanho da sua equipe?

Você precisa de ajuda com uma função específica, como gerenciamento de tarefas, RH, contabilidade, mídia social ou CRM?

Você precisa de integrações com ferramentas de marketing?

Qual é o seu orçamento? Ou você está procurando ferramentas gratuitas parastartups?

As ferramentas podem suportartrabalho remoto?

Encontrou suas respostas? Ótimo!

Reunimos uma lista das melhores ferramentas gratuitas para startups que devem atender a todas essas necessidades:

As 8 melhores ferramentas para startups

Sua startup pode ser uma empresa jovem, mas suas ambições são tão grandes quanto as dos gigantes corporativos.

Isso significa que você acabará lidando com quase tantas funções quanto uma grande empresa.

Tudo sozinho.

E se você acha que contratar mais pessoas ou obter financiamento é a única solução, pense novamente.

A ferramenta certa pode ser a verdadeira virada de jogo.

Portanto, basta escolher uma dessas ferramentas gratuitas para startups e torne seu sonho de aumento de escala uma realidade!

1. ClickUp : um software de gerenciamento de projetos tudo em um

O ClickUp é a suíte de dispositivos mais bem avaliado ferramenta de gerenciamento de projetos e produtividade.

Essa ferramenta SaaS é excelente para qualquer startup ou equipe pequena, graças ao nosso recurso -Versão Free Forever rica para todos os tipos de gerenciamento de projetos. 😎

Principais recursos do ClickUp

A. Criar e atribuir Tarefas Uma startup pode ser um ninho de vespas de tarefas que parecem se misturar umas às outras.

E se você acha que é um emaranhado agora, acompanhar todas elas só se tornará ainda mais desafiador à medida que você crescer.

Entretanto, com o ClickUp, você pode fazer com que isso pareça fácil.

Crie quantas tarefas quiser e atribua-as imediatamente a um ou mais funcionários Vários responsáveis .

Não se esqueça de adicionar Prioridades e Datas de vencimento para uma melhor organização!

B. Aplique o método Kanban usando Visão do quadro Este é para o Quadro Kanban fanáticos e Equipes ágeis .

Use-o para visualizar e otimizar todo o fluxo de trabalho de sua startup.

Impressione o fundador da sua startup com a facilidade com que você está enviando tarefas de "atribuídas" para "concluídas"!

C. Automatizar atividades de rotina

Por que trabalhar duro quando você pode trabalhar de forma inteligente?

Deixe que o ClickUp compartilhe parte de sua carga de trabalho.

Ele funciona também como uma ferramenta de automação.

Use-o para automatizar suas tarefas repetitivas com uma combinação de Condições , Ações e Gatilhos .

Isso economiza muito tempo, que pode ser gasto na contratação de novos investidores para sua startup. 🤝

D. Diga adeus aos erros com Prova Imagine se ninguém percebesse um erro de digitação em seu anúncio e ele fosse publicado. *gasp*

Avance rapidamente para as consequências: Você agora é um meme.

Boa sorte para consertar isso.

Para responder a essa pergunta: inadequado software de correção .

Experimente o ClickUp's Comprovação em vez disso.

É a maneira perfeita de marcar modelos de design com alterações.

Faça tudo certo, sempre!

E. Crie bases de conhecimento usando Documentos Você provavelmente tem que lidar com toneladas de documentação, como diretrizes de trabalho, contratos de funcionários, dados de clientes, etc.

Crie esses documentos no ClickUp Docs com Edição de rich text como fontes, banners, títulos, etc.!

Além disso, é um esforço de equipe.

Você pode colaborar no Docs em tempo real com os membros da sua equipe.

F. Gerencie seu fluxo de trabalho usando Status de tarefas personalizadas Adoramos quadros de recortes, notas adesivas e marcadores de apagar a seco.

É por isso que criamos seu equivalente digital!

Traga seu fluxo de trabalho para esse software de gerenciamento de tarefas e visualize-o com o Custom Task Statuses. Ele permite que você crie status de tarefas para se adequar ao fluxo de trabalho em sua startup.

Eles podem ser "em desenvolvimento", "em design", "aguardando aprovação", "atrasado" etc.

Adivinhe quem não precisará perder tempo com ligações ou e-mails para manter o andamento das tarefas atualizado? É isso mesmo. É você!

Também temos a tarefa Modelos de status que você pode usar para vendas , desenvolvimento marketing de conteúdo, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e muito mais!

Aprender como criar seu próprio CRM no ClickUp .

**G. Obtenha insights usando Painéis de controle Como proprietário de uma empresa, você quer saber onde está se destacando, como está falhando e a que distância o projeto está da conclusão.

E nós sabemos exatamente como.

Com Painéis de controle !

Use-o para visualizar seu progresso em gráficos personalizados, obter informações sobre pessoas e gerenciar, Recursos , Sprints etc.

Por falar em Sprints, você pode adicionar Widgets do Sprint para obter relatórios de projetos na forma de gráficos, incluindo Gráficos de velocidade , Diagramas de fluxo cumulativo , Queimaduras e Queimaduras .

H. Controle as horas de trabalho com Rastreamento de horas nativo Dizem que tempo é dinheiro.

Você controla seu dinheiro. Mas e quanto ao seu tempo?

Saiba mais sobre o_ **Melhores ferramentas de marketing para startups !

É hora de você começar

E, para sua sorte, sua ferramenta de gerenciamento de tarefas também é especialista em controle de tempo!

Com o nosso controle de tempo nativo, você pode controlar as horas de trabalho para diferentes tarefas sem nenhuma ajuda externa.

Prós do ClickUp

5. Wave: ferramenta de finanças e contabilidade

O Wave é o software de contabilidade perfeito para qualquer empresa iniciante.

Por quê? Porque ele é totalmente gratuito. Não há cobranças ocultas. Sem taxas de instalação.

Portanto, nada de noites sem dormir porque você não leu as letras miúdas.

O Wave é seu destino único para escrituração contábil, criação de faturas e digitalização de recibos .

Prepare-se para aproveitar a onda da produtividade! 🌊🌊🌊

principais recursos do #### Wave

Painel de controle repleto de análises de desempenho comercial

Rastreador de impostos sobre vendas para receitas e despesas

Rastreador de fluxo de caixa

Wave pros

Enviar faturas recorrentes

Digitalização ilimitada de recibos

Rastreamento ilimitado de despesas e receitas

contras do #### Wave

Sem suporte a chamadas

Sem controle de tempo

Sem integrações diretas

Preços do Wave

O Wave tem apenas uma opção de preço, que é gratuita!

Avaliação de usuários do Wave

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

6. HubSpot Forms: criador de formulários on-line gratuito e CRM

A HubSpot é uma plataforma de CRM que vem com um conjunto de poderosas ferramentas de marketing, vendas e serviços para ajudá-lo a expandir seus negócios. Entre essas ferramentas está a construtor de formulários da Web

um construtor de formulários de arrastar e soltar intuitivo e fácil de usar, projetado para ajudá-lo a capturar mais leads e enviar pesquisas.

Você pode criar cinco tipos diferentes de formulários com o HubSpot: formulários autônomos, formulários incorporados, pop-ups, caixas deslizantes e banners suspensos. Como parte do plano gratuito para sempre, você pode criar quantos formulários quiser, com quantos campos quiser, sem nenhum custo adicional.

O que diferencia a HubSpot de outras ferramentas de formulário é o fato de que ela faz parte de uma poderosa plataforma de CRM. Assim, toda vez que alguém preenche um formulário, as informações de contato são automaticamente armazenadas no CRM gratuito da HubSpot, onde a sua equipe de vendas e marketing pode continuar a nutri-las.

Bônus : Dê uma olhada no **melhores CRMs para startups

Recursos principais do HubSpot Forms

Acesso ao CRM gratuito da HubSpot, no qual você pode armazenar informações das pessoas que preenchem seus formulários.

Criador de páginas de destino (disponível no plano gratuito).

Criador de formulários do tipo arrastar e soltar.

Modelos personalizáveis baseados em metas.

Os recursos premium incluemautomação de marketing avançada que você pode usar para configurar e-mails de retorno e autoresponders quando alguém envia um formulário.

Prós do HubSpot

Integração nativa com outras ferramentas gratuitas da HubSpot: CRM, marketing por e-mail, bate-papo ao vivo etc.

Armazene até um milhão de contatos e empresas no CRM gratuitamente.

Plano gratuito para sempre disponível.

Cons do HubSpot

Não há suporte por telefone ou e-mail para os planos gratuitos.

É necessário ser um usuário pagante para remover a marca da HubSpot.

Preços da HubSpot

A HubSpot oferece um plano gratuito para sempre que lhe permite criar formulários ilimitados e coletar envios ilimitados. Você também tem acesso a um CRM gratuito, e-mail marketing, páginas de destino, bate-papo ao vivo e outras ferramentas gratuitas.

Para acessar as ferramentas mais avançadas e os recursos de automação da HubSpot, os planos pagos começam em US$ 50/mês.

Classificação de usuários da HubSpot

Capítulo : 4.5/5 para o Hub de Marketing da HubSpot (4.455 avaliações)

: 4.5/5 para o Hub de Marketing da HubSpot (4.455 avaliações) G2: 4.4/5 para o HubSpot Marketing Hub (6.656 avaliações)

Observação: O HubSpot Forms é apresentado como parte do HubSpot Marketing Hub em todas as plataformas de avaliação.

7. Moosend : Software de automação e marketing por e-mail

Moosend, recentemente adquirida pela Sitecore é uma incrível ferramenta de marketing por e-mail para startups.

A inscrição é gratuita e não é necessário cartão de crédito para os principais recursos.

O Moosend é o seu software de automação de marketing por e-mail para campanhas de e-mail, boletins informativos, listas de mala direta, modelos de e-mail, rastreamento de usuários e engajamento de assinantes de e-mail para expandir sua startup ou empresa. Prepare-se para uma experiência de marketing por e-mail incrível! 🐄🐄🐄

Recursos principais de automação de e-mail do Moosend

Construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar paracriar e-mails profissionais* Landing pages, formulários de assinatura, pop-ups, barras de título e caixas para exibir em seu site com milhares de modelos

Fluxos de trabalho de automação de marketing

Profissionais do Moosend

Software de marketing por e-mail fácil de usar

Relatórios de campanha e visão geral da análise

Veja como os usuários se movimentam em seu site, blog ouloja on-line Moosend cons

Não há muitas integrações nativas

Não há opção de marketing por SMS

Poucas opções de formulários

Preços do Moosend

O Moosend é gratuito para sempre, ou US$ 8/mês para recursos estendidos.

Classificação de usuários do Moosend

Capítulo : 4.8/5 para Moosend Email Automation (156 avaliações)

: 4.8/5 para Moosend Email Automation (156 avaliações) G2: 4.5/5 para Moosend Email Automation (344 comentários)

8. Planable: ferramenta de colaboração de conteúdo

Planejável é uma ferramenta de colaboração de conteúdo que ajuda as equipes de mídia social a criar conteúdo melhor, seis vezes mais rápido. Ela foi criada por profissionais de marketing para profissionais de marketing, portanto, todas as necessidades que você possa ter foram cuidadosamente atendidas.

Com o Planable, você pode estabelecer seu próprio feedback e processo de aprovação independentemente do tamanho da sua equipe. Com 4 tipos diferentes de níveis de aprovação: nenhum, opcional, obrigatório, multinível, você pode impedir que postagens inacabadas sejam publicadas.

Nunca perca o feedback dos seus colegas de equipe.

Recursos principais planejáveis

O que você vê é o que você obtém na criação de conteúdo com visualizações instantâneas e perfeitas em pixels

Várias maneiras de visualizar e planejar postagens: lista, feed, grade e visualização de calendário

A colaboração acontece no contexto, ao lado das postagens, na forma de comentários e respostas

Design intuitivo que imita a sensação e o fluxo da mídia social

Fluxos de trabalho de aprovação personalizados para qualquer equipe: de nenhum a opcional, obrigatório ou até mesmo em várias camadas

Prós planejáveis

Baixa curva de aprendizado

Integrações com os canais de mídia social mais populares, como TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook e Twitter

Espaços de trabalho separados para manter o conteúdo e as pessoas organizadas por cada marca que você gerencia

Permite que as equipes sejam dimensionadas, pois os fluxos de colaboração são personalizáveis

Considerações planejáveis

Número fixo de postagens no plano gratuito

Preços planejáveis

O Planable tem 4 opções de preços:

Free espaços de trabalho ilimitados, usuários ilimitados, páginas ilimitadas, para suas primeiras 50 postagens

Starter US$ 33/mês (cobrado anualmente) para 1 espaço de trabalho, 3 usuários e 10 páginas

Premium US$ 83/mês (cobrado anualmente) para 5 espaços de trabalho, 7 usuários e páginas e postagens ilimitadas

Enterprise com um preço personalizado para espaços de trabalho personalizados, usuários e posts e páginas ilimitados.



Classificação de usuário planejável

Capítulo : 4.5/5 (300 avaliações)

: 4.5/5 (300 avaliações) G2: 4.5/5 (159 avaliações)

Comece com sua startup!

Fazer sua startup crescer não é fácil.

Mas com o grupo certo de pessoas e ferramentas, você tem o poder de chegar às grandes ligas.

Todas as Ferramentas SaaS para startups mencionadas acima serão ótimas co-viajantes em sua jornada, mas você ainda precisa de um capitão experiente e corajoso para seu navio.

Você precisa de uma ótima ferramenta que possa fazer tudo isso: ClickUp!

Ela é a melhor ferramenta multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ajudá-lo com gerenciamento de tarefas , gerenciamento de recursos , prova de design , CRM e muito mais.

É a única âncora de que você precisa para navegar rumo aos bons tempos.

Assim obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e supere todos os desafios!