10 melhores softwares de gerenciamento de SaaS para operações

Os gerentes operacionais enfrentam um desafio assustador: Fazer malabarismos com vários aplicativos SaaS em toda a organização.

Imagine uma estação de comando central em que todas as suas ferramentas de software possam ser acessadas em um só lugar. Em vez de alternar constantemente entre diferentes plataformas, lutar com problemas de integração ou lidar com dados dispersos, e se você pudesse ter um painel de controle único? Um lugar onde todas as ferramentas, tarefas e cronogramas coexistam harmoniosamente?

Neste guia, abordaremos os 10 principais produtos SaaS adaptadas para operações . Não importa se você está revisando seu kit de ferramentas atual ou construindo a partir do zero, temos uma lista selecionada para você!

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de SaaS?

Você está em busca da plataforma de gerenciamento de SaaS perfeita. Mas o que deve constar em sua lista de verificação? Vamos detalhá-la:

Capacidade de integração: Priorize uma plataforma de gerenciamento de SaaS que se integre perfeitamente aos seus aplicativos existentes. Procure ferramentas que possam colaborar facilmente com seu ecossistema de software atual

Interface amigável ao usuário : Opte por uma plataforma de gerenciamento de SaaS que não exija uma curva de aprendizado significativa. A plataforma ideal deve ter uma interface intuitiva, navegação suave e ser rápida de dominar

Escalabilidade: Seja você uma startup hoje ou uma empresa amanhã, a melhor plataforma de gerenciamento de SaaS deve ser adaptável às suas necessidades em constante evolução

Suporte de primeira linha: Prepare-se para desafios imprevistos selecionando uma plataforma com excelente suporte. Pesquise avaliações, busque conselhos de colegas e até mesmo teste os serviços de suporte para avaliar sua eficácia

Personalização: Reconheça que uma solução universal pode não atender às suas necessidades exclusivas. Sua ferramenta de gerenciamento de SaaS deve ser flexível e personalizável para se alinhar aos seus métodos operacionais específicos

A ferramenta certa não apenas gerencia suas operações; ela as eleva. Portanto, não tenha pressa, seja exigente e vamos encontrar a combinação perfeita para você!

As 10 melhores plataformas de gerenciamento de SaaS para usar em 2024

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma solução completa software de gerenciamento de projetos empresariais meticulosamente projetado para equipes modernas. Um de seus muitos recursos de destaque é a capacidade de se adaptar ao seu processo exclusivo com fluxos de trabalho personalizados para que a equipe permaneça no caminho certo em todas as fases. As versáteis visualizações de tarefas da plataforma, que variam de listas simplificadas a intrincados gráficos de Gantt, atendem tanto a planejadores quanto a executores.

Para as equipes que defendem as metodologias ágeis, o ClickUp's pontos de sprint brilho, facilitando a eficiência gerenciamento de atrasos e análise de desempenho de sprint. A colaboração é perfeitamente integrada à estrutura do ClickUp. Com chat nativo, calendários compartilhados, documentos colaborativos e muito mais para cada caso de uso.

Mas e quanto aos bugs imprevistos ou ao feedback essencial do usuário? O ClickUp tem tudo o que você precisa. Você pode relatar bugs rapidamente, rastrear problemas e reunir feedback, tudo em um espaço unificado. E para aqueles que estão de olho no panorama geral, as ferramentas de mapeamento e metas do ClickUp permitem que você articule a visão do produto e a transforme em etapas acionáveis para suas equipes.

Para as soluções de gerenciamento de SaaS, o ClickUp se destaca, não apenas como uma ferramenta, mas como um parceiro poderoso para seu software e sua equipe necessidades de produtos .

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Curva de aprendizado acentuada devido ao grande número de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa:Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Basaas

via Bases No reino em constante evolução das plataformas de gerenciamento de SaaS, o Basaas se destaca como um jogador diferenciado. Projetado para mesclar, gerenciar e otimizar todas as suas assinaturas de SaaS em um espaço de trabalho unificado, o Basaas oferece aos usuários uma maneira inovadora de acessar, supervisionar e controlar suas inúmeras soluções de SaaS.

Se estiver procurando um painel de controle consolidado que amplie a eficiência e organize seu espaço digital, o Basaas pode ser a sua plataforma ideal.

Melhores recursos do Basaas

Gerencie tarefas diárias de negócios e visualize notificações em um local central

Integração com ferramentas como Microsoft To Do, Planner, Asana e MeisterTask para gerenciamento unificado de tarefas

Consolide contas do OneDrive para obter uma solução coesa de documentos, minimizando o tempo de pesquisa desnecessário

Experimente recursos de pesquisa superiores que examinam aplicativos como Outlook, OneDrive e Sharepoint

Limitações do Basaas

De acordo com os usuários, a sobreposição da extensão do navegador às vezes entra em conflito com os elementos do site, causando problemas de visibilidade

Os usuários relatam alto uso ocasional da CPU

Preços do Basaas

Gratuito

Smart: $6,50/usuário por mês

$6,50/usuário por mês Profissional: US$ 9,50/usuário por mês

US$ 9,50/usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Basaas classificações e comentários

G2: 4,7/5 (25 avaliações)

4,7/5 (25 avaliações) Capterra: 4,8/5 (9 avaliações)

3. ActivTrak

via ActivTrak A análise no centro do gerenciamento é onde a ActivTrak se destaca. Como uma plataforma de análise e produtividade da força de trabalho, a ActivTrak fornece às empresas os insights necessários para entender e otimizar a forma como suas equipes trabalham melhor.

Em um mundo repleto de ferramentas SaaS, ela se destaca por se concentrar em dados comportamentais, para que você possa gerenciar seus aplicativos e, ao mesmo tempo, otimizar o trabalho de suas equipes utilização de recursos .

Melhores recursos do ActivTrak

Oferece relatórios personalizáveis para uma análise rápida do comportamento dos funcionários

Painel de controle fácil de usar para monitorar facilmente as métricas vitais

Suporte ao cliente responsivo disponível por meio de bate-papo

Oferece orientação aos funcionários com base em análises comportamentais

Monitoramento da equipe em tempo real com o Team Pulse

Limitações da ActivTrak

Curva de aprendizado desafiadora devido a seus vastos recursos

Falta um aplicativo móvel robusto

O processo de instalação pode ser complicado para alguns usuários

Preços da ActivTrak

**Gratuito

Essenciais: $10/mês por usuário anualmente

$10/mês por usuário anualmente Profissional: $17/mês por usuário anualmente

$17/mês por usuário anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o ActivTrak

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4. Torii

via Torii Conheça o Torii, seu novo aliado no gerenciamento de SaaS. Ele usa automação de processos de negócios para gerenciar o ciclo de vida de licenças de software e aplicativos em uma organização.

Desde a aquisição até a integração, o Torii oferece uma visão abrangente do seu ecossistema de SaaS, ajudando a simplificar as operações, reduzir os custos e garantir que nenhuma ferramenta passe despercebida.

Melhores recursos do Torii

Mapeia, rastreia e otimiza os gastos com SaaS, conectando-se a vários sistemas empresariais

Gerencia e racionaliza os aplicativos de software de TI aprovados e obscuros

Apresenta fluxos de trabalho altamente automatizados e personalizáveis, adequados para usuários de qualquer formação técnica

Limitações do Torii

Menos integrações em comparação com os concorrentes

Um nível maior de personalização nos fluxos de trabalho aprimoraria o gerenciamento de ativos da ferramenta

Preços do Torii

Disponível mediante solicitação, com uma avaliação gratuita disponível

Avaliações e resenhas do Torii

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 5/5 (25 avaliações)

5. Zluri

via Zluri Entrando na arena do gerenciamento de operações de SaaS, a Zluri defende uma abordagem holística. Não se trata apenas de gerenciar software; trata-se de criar um ambiente em que todas as ferramentas sejam otimizadas para obter o máximo de eficiência.

Com sua capacidade de descobrir, gerenciar e proteger aplicativos SaaS, a Zluri promete aos gerentes operacionais uma experiência de gerenciamento de assinaturas otimizada, segura e simplificada.

Melhores recursos da Zluri

Visibilidade abrangente com mais de 800 integrações, SSOs, agentes e ampla cobertura de aplicativos

Otimiza o uso do software para reduzir custos e eliminar aplicativos redundantes

Usa aprendizagem profunda e IA para prever as necessidades de licenças

Categoriza e rastreia facilmente todas as licenças e contratos

Plataforma centralizada para gerenciar aplicativos, usuários, gastos e tomar decisões baseadas em dados

Limitações da Zluri

Algumas integrações podem apresentar problemas de compatibilidade

Por ser uma das mais novas plataformas de gerenciamento de SaaS, podem surgir lacunas ou problemas ocasionais de cobertura

Preços da Zluri

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o Zluri

G2: 4.8/5 (99 avaliações)

4.8/5 (99 avaliações) Capterra: 4,9/5 (24 avaliações)

6. Ponto de Vela

via Ponto de navegação Navegando nos complexos mares da governança de identidade? A SailPoint está ao seu lado. Em um cenário em que a segurança e a conformidade são fundamentais, a SailPoint se concentra em fornecer às empresas uma solução de gerenciamento SaaS que enfatiza a governança de identidade.

Melhores recursos da SailPoint

Interface fácil de usar com navegação intuitiva

Apresenta relatórios de conformidade automatizados, reduzindo erros e economizando tempo

Oferece amplos recursos de integração com outras ferramentas e softwares

Limitações do SailPoint

É mais adequado para empresas de grande porte e pode ser excessivo para pequenas e médias empresas

Preços da SailPoint

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do SailPoint

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

7. Produtividade

via Produtividade A Productiv adota uma abordagem dinâmica para o gerenciamento de SaaS. Em vez de apenas oferecer supervisão, ele se aprofunda na análise de envolvimento em tempo real.

Ao oferecer aos gerentes operacionais uma visão granular da utilização do software, o Productiv garante que cada ferramenta seja aproveitada em seu potencial máximo, promovendo a eficiência e o ROI.

Melhores recursos do Productiv

Alerta os usuários quando novos aplicativos são descobertos, fornecendo insights sobre o uso e os custos de SaaS

Fornece insights granulares sobre o uso de aplicativos em vários níveis

Oferece uma visão abrangente dos gastos com SaaS em todo o portfólio

Gerencia metadados de aplicativos, ciclo de vida, políticas de governança e propriedade em uma única visualização

Limitações do Productiv

O App Catalog ainda está em desenvolvimento e pode não ter alguns recursos

Recursos aprimorados de relatórios seriam benéficos para os usuários atuais

Preços do Productiv

Disponível mediante solicitação, demonstrações personalizadas estão disponíveis

Avaliações e resenhas do Productiv

G2: 4,7/5 (49 avaliações)

4,7/5 (49 avaliações) Capítulo: N/A

8. BetterCloud

via BetterCloud Conheça a BetterCloud, uma plataforma de gerenciamento de SaaS com foco nas operações de TI. Das operações de segurança ao gerenciamento de usuários, a BetterCloud foi projetada para oferecer um local centralizado para monitorar, gerenciar e proteger todos os seus aplicativos SaaS. Se você precisa de orquestração de TI harmonizada com segurança de alto nível, a BetterCloud está à altura de sua necessidade.

Melhores recursos do BetterCloud

Descobre todos os aplicativos SaaS sancionados e não sancionados em seu ambiente

Apresenta fluxos de trabalho automatizados para provisionamento preciso e oportuno de contas de fontes de RH

Oferece visibilidade centralizada do acesso do usuário a aplicativos e dados potencialmente confidenciais

Limitações da BetterCloud

Problemas com a criação de usuários em grandes lotes ou atribuição incorreta de grupos

Curva de aprendizado inicial para se familiarizar com a plataforma de gerenciamento SaaS

Personalização limitada do fluxo de trabalho em alguns cenários

Preços da BetterCloud

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas da BetterCloud

G2: 4.4/5 (340+ avaliações)

4.4/5 (340+ avaliações) Capterra: 4/5 (27 avaliações)

9. Zylo

via Zylo Surgindo no espectro do gerenciamento de SaaS, a Zylo traz uma nova perspectiva. Sua principal força está na capacidade de fornecer insights sobre gastos, utilização e feedback do usuário.

Ao oferecer às empresas uma visão de 360 graus de sua pilha de SaaS, a Zylo garante que todos os investimentos, decisões e operações sejam orientados por dados e impactantes.

Melhores recursos do Zylo

Usa IA para manter um registro atualizado de todos os SaaS da organização

Traduz grandes quantidades de dados em insights acionáveis para otimização de SaaS

Garante a governança destacando a TI invisível e mantendo um catálogo de aplicativos aprovados

Limitações do Zylo

Os usuários relatam desafios na filtragem de dados

Opções de personalização limitadas

Problemas de higiene de dados devido ao processamento de grandes quantidades de informações

Preços da Zylo

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Zylo

G2: 4,8/5 (50 avaliações)

4,8/5 (50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (5 avaliações)

10. CoreSuite

via CoreSuite O CoreSuite é uma potência no mundo do gerenciamento de SaaS empresarial. Projetado tendo em mente as operações em larga escala, o CoreSuite oferece os principais recursos de gerenciamento de SaaS que atendem a todas as facetas do gerenciamento de SaaS, desde o monitoramento da conformidade até o gerenciamento de dados.

Para as organizações que buscam uma plataforma robusta e abrangente, o CoreSuite promete profundidade e amplitude inigualáveis.

Melhores recursos do CoreSuite

O Designer oferece modelos de documentos eficientes, simplificando os documentos de marketing

A contabilidade acompanha as finanças com facilidade, incluindo extratos bancários e relatórios orçamentários

As funções de drill-down permitem uma análise financeira mais profunda

Personalizações fáceis de usar para o SAP Business One; adequado para necessidades simples e complexas

Limitações do CoreSuite

Não há feedback dos usuários disponível

Preços do CoreSuite

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do CoreSuite

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Aproveitando o poder do melhor: por que o ClickUp é sua melhor escolha

Navegar por uma infinidade de opções de gerenciamento de ativos de software pode parecer esmagador. Cada uma delas promete um universo de recursos, mas, no final das contas, o que realmente importa é a confiabilidade, a integração e a facilidade de uso.

Depois de explorar os principais concorrentes do setor, o ClickUp se destaca inegavelmente. O ClickUp não é apenas uma ferramenta; é uma solução abrangente. Ele preenche sem esforço as lacunas entre tarefas, equipes e ferramentas, criando um fluxo operacional contínuo.

Com sua interface intuitiva, integrações poderosas e um compromisso com a inovação contínua, o ClickUp se posiciona não apenas como um software, mas como um parceiro inestimável em sua jornada operacional.

Experimente o potencial da plataforma em primeira mão e observe como ela otimiza sua abordagem de gerenciamento de SaaS. Porque, quando se trata de excelência operacional, não basta se contentar com o que é bom.