10 melhores ferramentas de gerenciamento do backlog do produto para equipes em 2024

Ágil gerenciamento de produtos é como navegar em um barco, e o backlog é o que o mantém flutuando.

Se você refinar e atualizar continuamente o backlog do produto, garantirá uma navegação tranquila para sua empresa. ⛵ Lista de pendências do produto deve promover a colaboração contínua entre os proprietários de produtos e as equipes de desenvolvimento de software e alinhar-se às necessidades e expectativas dos clientes e das partes interessadas.

Você está pronto para se afastar das ferramentas desatualizadas de gerenciamento do backlog do produto? Suba a bordo e descubra nossas 10 melhores opções. Apresentaremos seus recursos mais úteis, preços e limitações, ajudando você a escolher a ferramenta perfeita para conduzir seu produto ao sucesso!

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento do backlog do produto?

Se você quiser entregar os projetos no prazo, corrigir bugs e lançar novos recursos com facilidade e continuar crescendo, precisará de um sistema de gerenciamento de backlog adequado. Aqui estão sete itens obrigatórios de qualquer ferramenta eficaz de gerenciamento do backlog do produto:

Priorização: Permite que os gerentes priorizem épicos, histórias de usuários, entregáveis e tarefas, indicando claramente sua importância para todos os membros da equipe Facilidade de uso: É fácil de usar, acessível em vários dispositivos e automatiza tarefas manuais e repetitivas Colaboração: Facilita a comunicação entre os membros da equipe e permite o rastreamento das alterações no backlog Personalização: É dimensionável e flexível o suficiente para acomodar vários fluxos de trabalho de produtos e equipes de desenvolvimento Relatórios: Fornece análises e insights, permitindo que você acompanhe o progresso dos projetos e das tarefas individuais Integração: Integra-se a ferramentas ou softwares existentes que sua equipe usa, como ferramentas de comunicação, de gerenciamento de projetos e de desenvolvimento Segurança: Protege a confidencialidade de dados confidenciais e permite controlar as permissões de usuário

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de backlog de produtos para otimizar seu fluxo de trabalho

Diga adeus ao caos e olá à eficiência gerenciamento de tarefas com estas 10 ferramentas de gerenciamento do backlog do produto! Vamos explorar seus recursos e como usá-las para otimizar seu fluxo de trabalho e acompanhar o progresso.

Lembre-se de que cada ferramenta tem vantagens e desvantagens específicas, que serão mencionadas neste artigo.

Use o ClickUp para criar uma visualização de lista de pendências com campos personalizados como Prioridade, ARR e muito mais

O ClickUp não precisa de apresentações. Todo mundo e sua mãe estão usando-o hoje em dia, seja para controlar suas responsabilidades diárias ou organizar as tarefas domésticas. 🥧

É uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de tarefas que oferece vários recursos e modelos gratuitos para atender a vários contextos, incluindo um Modelo de Backlogs e Sprints para facilitar o gerenciamento de backlogs, independentemente de sua habilidades de gerenciamento de produtos ou o tamanho de sua empresa.

A visualização de priorização do ClickUp é uma lista de itens do backlog (épicos, histórias de usuários, tarefas e subtarefas), mostrados juntamente com seu status, progresso e data de vencimento. Você pode atribuir Pontos de Sprint e rótulos de prioridade para histórias para sinalizar sua importância. Reorganize, remova ou adicione suas próprias colunas para criar uma estrutura personalizada que funcione para você ou para a sua equipe de desenvolvimento.

Além da visualização de priorização, o ClickUp oferece muitas outras, como Visualização de quadro no estilo Kanban e um Visualização do gráfico de Gantt para o gerenciamento eficaz de projetos ágeis.

Acompanhe a linha do tempo do backlog usando a visualização de Gantt do ClickUp

Clique em uma tarefa para visualizar e gerenciar todos os detalhes. Na janela da tarefa, você pode encontrar um registro de alterações anteriores e definir permissões, mas também adicionar anexos, notas, listas de verificação e ações automatizadas . Quando você atribui uma tarefa a um membro da equipe, ele pode encontrar todas as informações sobre ela em um só lugar e acompanhar o tempo gasto neles.

Revise e controle todos os aspectos de suas tarefas de backlog do ClickUp na janela de tarefas

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Requer um pouco de curva de aprendizado devido à grande quantidade de recursos

Os usuários apontaram que as notificações poderiam usar um sistema de filtragem

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços ### 2. Craft.io

Organize todos os seus itens de backlog com facilidade usando o painel simples do Craft.io Craft.io é um gerenciamento de produtos de ponta a ponta que lhe dá controle total sobre o ciclo de vida do produto desde a concepção até lançamento do produto e além. Você pode alternar entre diferentes visualizações, cada uma abrangendo um aspecto específico do gerenciamento de produtos.

Além do backlog do produto, ele tem espaços dedicados para sua entrada estratégica, ou seja, seu product Wiki, priorização, rastreamento do status do produto e do desenvolvimento e gerenciamento de portfólio. Ele também permite que você crie um painel pessoal e um portal para coletar feedback dos usuários.

O documento Product Backlog oferece uma visão geral clara de seus épicos, recursos e bugs, exibindo-os juntamente com os responsáveis, status codificados por cores e barras de progresso. Você pode personalizar suas colunas e categorias de status com fórmulas exclusivas.

Priorize épicos e histórias usando um sistema de pontos e atribua diferentes rótulos de importância, esforço e pontuações de valor. Ao clicar nos itens, é possível revelar informações adicionais, como o registro de atividades, comentários, anexos e dependências de tarefas.

melhores recursos do #### Craft.io

Cobertura de todos os aspectos do gerenciamento de produtos, inclusive estratégia e backlogging

Portal de feedback

Visualização pessoal

Colunas e categorias de status personalizadas

Priorização usando rótulos de importância, pontos de história e pontuações de valor/esforço

Disponibilidade na Web e em dispositivos móveis (para o proprietário do produto em trânsito)

Integração nativa com 17 ferramentas, incluindo o Zapier

Limitações do Craft.io

As desvantagens incluem:

Custos elevados

A configuração inicial pode ser um desafio para alguns usuários

Preços da Craft.io

A Craft.io oferece uma avaliação gratuita de 14 dias e três planos de preços:

Essencial : uS$ 39/mês por usuário*

: uS$ 39/mês por usuário* Pro : uS$ 89/mês por editor

: uS$ 89/mês por editor Enterprise: preços personalizados

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

3. Lista de pendências

Obtenha uma visão geral dos aspectos mais importantes do backlog de seu produto no painel do Backlog Backlog é uma das quatro ferramentas de colaboração criadas pela Nulab. Seu objetivo principal é facilitar o planejamento e a execução de projetos, tornando-os tão suaves quanto a seda.

O Backlog tem várias pastas para organizar e visualizar diferentes aspectos de seus projetos. a Home fornece um resumo das atualizações mais recentes, enquanto os principais recursos, como Wiki e Files, permitem armazenar todas as informações e recursos necessários, incluindo o seu requisitos do produto .

Para gerenciar sua carga de trabalho, vá para Issues e crie uma hierarquia de tarefas com diferentes status e marcos. Adicione novos problemas usando modelos ou configure a criação automática de problemas por e-mail. Você também pode adicionar comentários, marcar colegas de trabalho e visualizar o histórico de alterações.

Além do modo de exibição de lista padrão, o Backlog oferece quadros Kanban, Gráficos de Gantt e Gráficos de burndown para a visualização ideal do projeto. A edição é simples com a funcionalidade de arrastar e soltar.

Se você trabalha no setor de TI, o Backlog tem tudo o que você precisa. Ele tem várias ferramentas específicas do setor, como revisão de código, clonagem de repositório e controle de endereço IP.

Melhores recursos do Backlog

Recursos completos da ferramenta de gerenciamento de projetos

Várias opções de visualização, como quadros no estilo Kanban e gráficos de Gantt

Arrastar e soltar para reordenar tarefas em quadros e gráficos

Disponibilidade em desktop, web e dispositivos móveis

Integração nativa com 11 ferramentas, bem como com outros softwares da Nulab

Limitações do backlog

Poucas opções de integração

Preço alto para equipes maiores

Alguns usuários o consideram muito simples

Preços do Backlog

Experimente o Backlog gratuitamente por 30 dias ou escolha um dos três planos de preços:

Starter : uS$ 35/mês para até 30 usuários

: uS$ 35/mês para até 30 usuários Standard : uS$ 100/mês com usuários ilimitados

: uS$ 100/mês com usuários ilimitados Premium: uS$ 175/mês com usuários e projetos ilimitados

4. Planejar

Gerencie suas histórias, épicos, tarefas e outras partes móveis com o Planigle

via PlaniglePlanigle é uma ferramenta de fonte aberto para gerenciar o backlog, as iterações e as versões de um produto. É acessível e fácil de usar, seja você um novato em tecnologia ou um profissional. A versão básica do software é gratuita, mas você deve assinar o plano Premium se precisar de projetos ou recursos adicionais.

Na parte superior do painel, você pode visualizar diferentes elementos do backlog, como épicos, histórias e tarefas. Priorize-os arrastando e soltando e entre no modo de edição clicando duas vezes sobre eles. A guia Schedule permite que você navegue pelas próximas versões e iterações, enquanto Changes mostra a linha do tempo das atividades anteriores da sua equipe.

Na guia People, gerencie sua equipe adicionando ou removendo indivíduos e agrupando-os para criar equipes poderosas. Com a funcionalidade de multilocação, a ferramenta pode dar suporte a vários projetos, permitindo que você gerencie as permissões dos participantes em cada um deles para garantir a confidencialidade.

Se você optar pelo plano Premium da Planigle, poderá compartilhar o backlog do produto com os clientes para coletar feedback (excelente para o gerenciamento do relacionamento com o cliente), desbloquear relatórios via burndown e gráficos de velocidade e obter suporte.

Melhores recursos do Planigle

Simples e intuitivo

Acessível

Priorização de tarefas por arrastar e soltar

Relatórios fáceis

Multi-tenancy

Limitações do Planigle

Simplicidade em detrimento da variedade de recursos (especialmente para gerentes de projeto)

Interface de usuário desatualizada

Somente na Web

Sem integração nativa

Preços do Planigle

Gratuito

Premium $10/mês para os primeiros 10 usuários uS$ 5/mês para cada usuário adicional



5. Hygger

Visualize as próximas tarefas com o Hygger Hygger é uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos para criar backlogs, roadmaps e quadros Kanban. Quando se trata de gerenciamento de backlog, você tem acesso a vários modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para dar início ao seu projeto com facilidade. Você pode organizar o backlog usando colunas, swimlanes e rótulos.

Ele permite coletar e importar insights de colegas de equipe e clientes, que podem ser usados para desenvolver novos recursos.

Para priorizar os recursos, use o método de priorização Weighted Scoring com base nos fatores Valor e Esforço. Você pode modificar ou adicionar critérios personalizados, bem como ajustar seus pesos, ou optar pelas técnicas de priorização ICE ou RICE. Para facilitar a visualização, use a matriz de prioridades, agrupando as tarefas em Quick wins (vitórias rápidas), Big bets (grandes apostas), Timesinks (atrasos) e Maybes (talvez).

Depois de determinar sua importância, envie as tarefas para seus Quadros de desenvolvimento, onde você pode planejar suas iterações e acompanhar seu status e alterações. Em cada tarefa, os colegas de equipe podem adicionar comentários e anexos e registrar seu trabalho. Os relatórios do Hygger permitem analisar métricas, como o tempo estimado versus o tempo monitorado e os pontos da equipe.

Melhores recursos do Hygger

Optar pelo Hygger traz:

Modelos gratuitos para facilitar a configuração

A facilidade de coletar e importar insights e vinculá-los aos recursos existentes

Várias técnicas de priorização para escolher

Matriz de prioridades para detalhar o backlog do produto

Relatórios usando várias métricas

Disponibilidade na Web e em dispositivos móveis

Limitações do Hygger

Não há gráficos de Gantt de gerenciamento de projetos

Integração nativa com apenas cinco ferramentas

Preços do Hygger

**Gratuito

Padrão : uS$ 7/mês por usuário*

: uS$ 7/mês por usuário* Enterprise: $14/mês por usuário

6. Painel de produtos

Exemplo de painel de produtos

Como o próprio nome sugere, Painel de produtos é um software de gerenciamento de produtos criado para ajudá-lo a planejar e tomar as decisões certas, mantendo-se fiel ao roteiro do produto .

Na exibição de lista de recursos, você pode criar uma hierarquia de recursos com fórmulas de priorização personalizáveis. as pontuações de impacto do usuário e a análise de compensação de valor/esforço permitem que você informe suas decisões.

Você pode atribuir os recursos e as tarefas mais urgentes a versões e prazos e analisá-los na visualização do roteiro. Os detalhes dos recursos estão a um clique de distância, pois você obtém insights sobre o progresso, os sub-recursos, as atividades anteriores e os comentários dos seus colegas de equipe. Seus clientes podem votar e dar feedback sobre cada ideia no Portal, com os resultados prontamente disponíveis na guia Insights.

Melhores recursos do Productboard

Fácil de usar

Fórmulas de priorização personalizadas

Pontuações de impacto no usuário e análise de troca de valor/esforço

Portal para coleta de feedback do cliente

Integração nativa com 21 ferramentas e API aberta

Limitações do Productboard

Não há versão para celular

O número de opções de personalização pode ser muito grande

Preços do Productboard

O Productboard tem uma avaliação gratuita de 15 dias (Starter) e quatro outras opções de preço:

Essenciais : uS$ 20/mês por fabricante*

: uS$ 20/mês por fabricante* Pro : uS$ 80/mês por fabricante

: uS$ 80/mês por fabricante Escala : preço personalizado

: preço personalizado Enterprise: preços personalizados

7. Yodiz

"Pegue" facilmente as histórias de usuários e organize-as com o Yodiz Yodiz é um software de agilidade tudo-em-um que consiste em dois produtos: um rastreador de problemas simples e um rastreador de problemas completo gerenciamento ágil de projetos ferramenta. Lembre-se de que você deve assinar a camada Agile para acessar o recurso de backlog do produto.

O rastreador de problemas é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a ficar por dentro de todos os requisitos do usuário e criar um sólido plano de ação . Ela permite que você crie um fluxo de trabalho personalizado com colunas, widgets e elementos visuais personalizados. A plataforma também facilita a geração de relatórios abrangentes com relatórios de tendências de problemas e vários gráficos.

Com a extensão de navegador Grab, você pode relatar bugs com apenas alguns cliques usando capturas de tela e anotações. Também é possível criar problemas diretamente de seu e-mail, enviando-os para o endereço de seu projeto com uma lista de permissões personalizável. 📧

No painel backlog, você pode gerenciar seus épicos e histórias de usuários, atribuindo-lhes pontos de história e rótulos para indicar sua importância no backlog do produto. Crie tarefas a partir de histórias, visualize o histórico, o registro de confirmação e a linha do tempo, e adicione arquivos, comentários e dependências.

O Yodiz também permite o lançamento e planejamento de sprint . Você pode monitorar o progresso de cada tarefa com rastreamento de burndown e outras análises importantes.

Melhores recursos do Yodiz

Acessibilidade

Extensão de navegador para facilitarrelatório de bugs* Relatório de problemas por e-mail

Planejamento visual fácil de sprint e versão

Disponibilidade na Web e em dispositivos móveis

Integração nativa com 21 ferramentas e API

Limitações do Yodiz

A interface do usuário poderia ser redesenhada

O aplicativo móvel não está à altura da versão web

Preços do Yodiz

Inicial : Gratuito para até três usuários

: Gratuito para até três usuários Rastreador de problemas : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Agile Tool : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Hospedado por conta própria: preço personalizado

8. Trabalho em equipe

Gerencie histórias de usuários e sprints com os vários recursos do Teamwork Trabalho em equipe concentra-se no trabalho com o cliente, oferecendo vários recursos para garantir a eficiência da equipe e a satisfação do cliente. Além do padrão gerenciamento de projetos e tempo além das ferramentas de gerenciamento de projetos e tempo, ela oferece suporte a orçamento e faturamento. A plataforma fornece vários templates para ajudar a obter seu projeto e funcionando em pouco tempo. ⏰

Para software de gerenciamento de backlog de produtos, escolha entre as listas, Quadros Kanban e gráficos de Gantt. Crie tarefas e subtarefas para cada recurso e adicione tags, dependências e padrões de repetição.

O Teamwork tem rastreamento avançado de tempo com horas faturáveis e planilhas de tempo, em que os membros da equipe podem visualizar o trabalho rastreado no passado. Você pode auditar o progresso de cada tarefa, bem como a saúde do projeto, com várias opções de relatórios.

Para agilizar seu fluxo de trabalho, configure automações personalizadas ou escolha uma das automações prontas, como notificações automáticas com atualizações de status de tarefas e alterações de prioridade em função da aproximação de prazos. A colaboração em equipe é muito fácil graças ao bate-papo integrado do Teamwork. Fique por dentro das atualizações em tempo real e responda às mensagens, tudo em uma caixa de entrada.

Melhores recursos do Teamwork

Modelos para vários casos de uso

Controle avançado de tempo

Automação personalizada

Bate-papo integrado

Orçamento e faturamento

Disponibilidade na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Integração nativa com mais de 50 ferramentas

Limitações do trabalho em equipe * O recurso de bate-papo é limitado

Falhas ocasionais

A interface móvel poderia ser aprimorada

Preços do trabalho em equipe

O Teamwork oferece um mês de teste gratuito e quatro planos de preços:

Free Forever para até 5 usuários

para até 5 usuários Starter : uS$ 5,99/mês por usuário*

: uS$ 5,99/mês por usuário* Deliver : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Grow: uS$ 19,99/mês por usuário

9. nTask

Use o nTask para criar, gerenciar e rotular problemas e vinculá-los a tarefas nTask é uma solução de gerenciamento de projetos projetada para simplificar o planejamento e permitir que um proprietário de produto execute projetos com o máximo de eficiência. É uma ferramenta intuitiva de gerenciamento do backlog do produto que abrange vários aspectos do projeto, inclusive tarefas e problemas, avaliação de riscos orçamento e alocação de recursos. Você pode criar status de tarefas e rótulos de prioridade personalizados, vincular tarefas para criar dependências e atribuí-las a várias pessoas.

É uma ferramenta altamente visual, que oferece múltiplos modos de visualização, como quadro Kanban, calendário e gráfico de Gantt. Devido à sua ampla coleção de modelos de quadros, você pode encontrar facilmente um que se adapte ao seu nicho específico.

O que o nTask faz de melhor é a colaboração, com comentários, bate-papo integrado, reuniões e espaços de trabalho dedicados para cada colega de equipe. Programe reuniões únicas ou recorrentes, sincronize-as com seu calendário, prepare uma agenda e notas de discussão e conclua-as com ações e decisões de acompanhamento.

o nTask também facilita o gerenciamento e acompanhamento do tempo e permite definir capacidades para todos os membros da equipe e estimativas de tempo para as tarefas. É possível registrar seu tempo manual ou automaticamente e, em seguida, gerar planilhas de horas e relatórios.

Melhores recursos do nTask

A ferramenta oferece:

Várias exibições e modelos

Bate-papo integrado

Agendamento e preparação de reuniões

Gerenciamento abrangente da planilha de horas

Disponibilidade na Web e no desktop

Integração nativa com seis ferramentas e muitas outras com o Zapier

Limitações do nTask

Não há aplicativo móvel

Tempos de carregamento ocasionalmente lentos

Opções de personalização limitadas

Preços do nTask

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Premium : $3/mês para um usuário*

: $3/mês para um usuário* Business : uS$ 8/mês para um usuário

: uS$ 8/mês para um usuário Enterprise: preços personalizados

10. Microsoft Planner

Organize projetos e tarefas no Microsoft 365 Suite

via MicrosoftMicrosoft Planner é uma ferramenta fácil de usar gerenciamento de tarefas e projetos ferramenta do pacote Microsoft 365. Como outras ferramentas desta lista, Microsoft Planner permite organizar e visualizar diferentes aspectos de seus projetos. Com a ajuda de seu "assistente" de integração, você pode começar a criar seu primeiro quadro Kanban, ou seja, o Plan, em minutos.

Embora não tenha sido criado especificamente como uma ferramenta de gerenciamento de backlog de produtos, o Microsoft Planner pode ser facilmente adaptado para essa finalidade, o que o torna uma opção conveniente para equipes que já usam o Microsoft 365.

Para cada plano, é possível criar uma hierarquia de tarefas, atribuindo-as a membros da equipe e adicionando diferentes status e marcos. As tarefas podem ser organizadas em categorias personalizáveis chamadas Buckets, que podem ser usadas para representar vários estágios ou tipos de itens de gerenciamento de backlog.

Você pode arrastar e soltar tarefas entre Buckets para facilitar a priorização e as atualizações de status. Crie novas tarefas usando modelos ou configure a criação automática de tarefas por e-mail. Adicione comentários, marque colegas de trabalho e visualize o histórico de alterações.

melhores recursos do #### Planner

Categorias de tarefas personalizáveis com Buckets

Criação automática de tarefas por e-mail

Colaboração por meio de anexos e comentários

Disponibilidade em desktop, web e dispositivos móveis

Integração nativa com aplicativos do Microsoft 365

limitações do #### Planner

Opções de visualização limitadas em comparação com uma ferramenta de gerenciamento de backlog dedicada

Não há relatórios e análises avançados

Não há opções de integração nativa fora dos aplicativos do Microsoft 365 - o que limita a equipe de desenvolvimento

Caro (disponível somente para assinantes do plano Microsoft 365 Enterprise)

preços do #### Planner

Microsoft 365 E3 : uS$ 36/mês por usuário

: uS$ 36/mês por usuário Microsoft 365 E5: uS$ 57/mês por usuário

Seja mais produtivo com seu processo de gerenciamento de pendências

Nós entendemos: o gerenciamento de backlog não está no topo da lista de novas ferramentas de todos. Mas é importante para equipes de todos os tamanhos organizar, monitorar e colaborar em várias tarefas de produtos diferentes.

As equipes de produtos e software confiam no ClickUp para fazer exatamente isso e muito mais. Veja por que as equipes mudam de outras ferramentas para o ClickUp experimentando a plataforma. Comece a usar gratuitamente !