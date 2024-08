Como desenvolver e aproveitar pontos de história em Agile: um guia de otimização de desempenho

Diga pontos, e sua mente começará a pensar em uma corrida ou em um jogo. Mas os Agile story points têm uma história de fundo diferente. 😊

Na metodologia Agile, as histórias de usuários são uma ferramenta confiável para descrever o que um usuário deseja alcançar ao usar o produto. A ideia é incentivar as equipes a pensar sobre como e por que um recurso será usado. Por exemplo, para uma tarefa de adicionar um botão de login à página inicial, a história do usuário seria: Como visitante frequente, quero fazer login facilmente na página inicial para que eu possa acessar minha conta rapidamente.

Mas como gerenciar e planejar o trabalho envolvido na implementação dessas histórias? Bem, a maneira ágil de fazer isso é atribuindo pontos de história a elas.

Neste guia, exploraremos os prós e contras do uso de pontos de história no gerenciamento de projetos Agile, abordando:

Etapas a serem seguidas para estimativas de pontos de história

Armadilhas comuns a serem evitadas durante o processo

Software que facilita qualquer estimativa Agile

O que são Story Points no Agile?

Os pontos de história são uma unidade de medida que estima o esforço geral necessário para concluir uma história de usuário em um backlog do produto ou qualquer fluxo de trabalho pré-planejado.

Não se trata de uma métrica de desempenho obrigatória para vincular os funcionários ou forçar os gerentes a supervisionar o desenvolvimento, mas sim de um sistema de pontos opcional para avaliar o tamanho relativo do trabalho ou do risco envolvido na conclusão de uma história de usuário.

Normalmente, os pontos são calculados logo antes da reunião de planejamento do sprint . Estimar os pontos da história nesse estágio ajuda toda a equipe a tomar decisões informadas sobre quais histórias devem ser priorizadas no próximo backlog do sprint . Na maioria dos casos, as equipes têm uma reunião de estimativa pontual ou simplesmente atribuem valores às histórias de forma assíncrona com base em parâmetros como prioridade e capacidade de carga de trabalho.

3 critérios-chave para estimar pontos de histórias Agile

Quando se trata de determinar quantos pontos de história devem ser atribuídos a uma história de usuário, há três fatores que ajudam as equipes ágeis a avaliar o trabalho com precisão: esforço, risco e complexidade.

1. Esforço: Volume e intensidade de trabalho necessários

O esforço refere-se à quantidade de trabalho necessária para concluir diferentes histórias de usuários. O processo de estimativa relativa inclui responder a perguntas como:

Quantas tarefas estão envolvidas?

Que atividades de preparação e acompanhamento você deve esperar?

Quanto esforço será necessário para cada tarefa e atividade de preparação?

Quanto maior o esforço exigido nessas etapas, mais pontos uma história provavelmente terá. Aqui, você pode fazer uma comparação com base em quantas horas as tarefas propostas levam - por exemplo:

Menos de 3 horas para projetar um personagem de jogo com tema natalino: 0,5 ponto de história Um dia de trabalho para projetar um novo recurso de aplicativo: 2 pontos de história

Um erro comum ao calcular os pontos de história é tratá-los apenas como uma medida direta de tempo. Embora as estimativas de tempo informem em termos absolutos quanto tempo uma tarefa levará para ser concluída, elas não oferecem uma medida relativa adequada do grau de desafio de uma tarefa em comparação com outras tarefas.

2. Risco: incerteza e possíveis obstáculos

Esse critério envolve a consideração dos riscos do processo, dependências de tarefas internas ou fatores externos, e as incógnitas no processo de desenvolvimento. Cada valor de ponto de história aumenta a pontuação de risco.

Portanto, as histórias de alto risco garantem mais pontos de história, pois exigem um período adicional de reserva para amortecer os desafios imprevistos que surgirem. As equipes ágeis podem usar os pontos para rejeitar determinadas histórias ou gerenciar e mitigar riscos de forma mais eficaz.

3. Complexidade: Dificuldade técnica e complexidades

A complexidade não se refere apenas ao grau de dificuldade da tarefa, mas também ao grau de complexidade e envolvimento da solução. Isso inclui o uso de tecnologias novas ou desconhecidas, a necessidade de contar com soluções inovadoras ou não testadas e o nível de desafio intelectual.

**Histórias mais complexas geralmente exigem mais reflexão, planejamento e solução de problemas, o que se reflete em pontos de história mais altos

Dica profissional: Use o Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp para ajudar os desenvolvedores ágeis e equipes scrum contribuem para os pontos da história em uma tela comum. Ele vem com listas de Sprint pré-criadas, completas com campos personalizados, para incluir informações sobre os diferentes critérios de comparação de pontos de história.

Desfrute de uma visão coesa de seus itens de backlog e seus pontos de história correspondentes com este modelo cuidadosamente projetado

Benefícios do uso de Story Points no Agile

O processo de estimativa de pontos de história envolve discussão e consenso entre os membros da equipe ágil ou scrum, promovendo a colaboração e um entendimento compartilhado das tarefas. Aqui estão alguns outros benefícios notáveis:

Planejamento completo : Os pontos da história levam em conta mais fatores do que as estimativas de tempo, garantindo umcarga de trabalho equilibrada e compromissos realistas com o proprietário do produto

Priorização estratégica : A abordagem do backlog do produto exige trabalho inteligente em vez de trabalho árduo. Com os pontos de história em cena, as equipes podempriorizar o trabalho em itens com pontos mais altos enquanto acomodam mudanças e desafios imprevistos com maior flexibilidade

Melhoria contínua : As equipes que usam dados históricos sobre pontos da história para analisar a precisão da estimativa e a eficiência do processo estão mais bem equipadas paramelhorar seus processos ao longo do tempo

Como calcular pontos de história em Agile: 6 etapas fáceis

Uma estimativa de pontos de estória é eficaz se aumentar o entendimento completo do trabalho e permitir um melhor planejamento e priorização. No entanto, o processo de calcular os pontos e convertê-los em horas não é exatamente simples.

Para facilitar o trabalho, combinamos as práticas recomendadas padrão de Metodologias ágeis com insights práticos para oferecer a você seis passos para calcular pontos de histórias ágeis efetivamente. ✨

Etapa 1: Entenda o esforço geral envolvido em cada história de usuário

Garantir que a equipe entenda as histórias de usuários ou os recursos que precisam ser implementados é uma primeira etapa importante. **Isso envolve discutir as metas de conclusão, os requisitos de preparação e quaisquer desafios potenciais associados à história

Para que essa etapa seja bem-sucedida, é preciso estruturar a comunicação da equipe em torno das histórias de forma produtiva com a ajuda de um software de qualidade. Nós temos a solução perfeita: ClickUp uma plataforma multifuncional de produtividade e colaboração.

Programe reuniões regulares de "refinamento do backlog" ou de "preparação da história" usando o Visualização do calendário do ClickUp e usar essas sessões para revisão e discussão colaborativa de histórias. Você pode criar e editar de forma colaborativa os detalhes de cada história usando Documentos do ClickUp . Os membros da equipe podem contribuir simultaneamente tornando a estimativa um processo dinâmico e interativo.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

O Visualização do ClickUp Chat permite discussões contínuas antes e depois dos sprints. Para equipes assíncronas, recursos como Comentários e Menções podem ser usadas para fazer perguntas e buscar esclarecimentos.

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

Dica: Agora você pode usar o botão Gerador de histórias de usuários habilitado para IA no ClickUp 3.0 para criar histórias de usuário claras e consistentes com instruções simples e acelerar o processo de estimativa de pontos.

Etapa 2: Escolha uma história de base

Selecione uma história de usuário simples e bem compreendida como linha de base ou ponto de referência. Normalmente, um gerente de projeto ou membro sênior da equipe atribuirá valores, geralmente um único ponto de história, que servirá como escala comparativa para outras histórias.

Para a maioria das equipes ágeis quando se usa uma história de referência, o processo é simples. No entanto, algumas equipes aceitam várias histórias de linha de base para obter uma estimativa relativa mais precisa, ainda mais quando o projeto abrange vários tipos de tarefas. **Cada história de linha de base pode representar uma categoria de tarefa ou um nível de complexidade diferente, fornecendo uma estrutura mais diferenciada para a estimativa

O ClickUp oferece muitas ferramentas para configurar e comparar histórias de linha de base. Use Campos personalizados para atribuir e exibir os parâmetros de medição de cada história da linha de base. Você pode até mesmo transformar as histórias em tarefas e compará-las na tabela Visualização do quadro do ClickUp . A ideia é analisar esses valores ou demandas relativas em um piscar de olhos em termos de complexidade, esforço e risco.

Supervisione tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

Etapa 3: Determine o método de sequenciamento antes de atribuir o valor numérico real

Depois de ter suas histórias de linha de base, discuta quantos pontos de história usar para diferentes níveis de esforço. Você pode aplicar as seguintes sequências:

Escala linear : 1, 2, 3, 4, 5, 6..

: 1, 2, 3, 4, 5, 6.. Escala de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..

Muitas equipes usam uma sequência de Fibonacci para atribuir pontos de histórias, em que cada ponto representa a soma dos dois números anteriores a ele. Em comparação com o sistema de pontos linear, essa sequência reflete melhor a incerteza inerente às histórias maiores - quanto maior a história, maior a incerteza e, portanto, maior o salto nos pontos. Os números de 1 a 8 são usados principalmente para tarefas precisas, enquanto os números 13, 21, 34, 55 e seguintes podem ser usados para tarefas de escopo mais amplo.

Dica: Use o Visualização da tabela ClickUp para anotar os pontos de cada história de usuário em uma tela semelhante a uma planilha. Você pode aplicar um código de cores para tornar a comparação rápida e atraente.

Crie uma visualização comparável de pontos de história, completa com responsáveis e níveis de complexidade codificados por cores

Lembre-se de manter a simplicidade! Pensar demais nos pontos da história ou tornar o processo de estimativa muito detalhado nesse estágio pode atrasá-lo. Procure simplificar e não complicar demais.

Etapa 4: Registre o consenso da equipe

Use uma técnica de estimativa baseada em consenso, como o Planning Poker. Nesse método um membro sênior da equipe usa um baralho de cartas com números que representam pontos da história, e cada membro júnior da equipe seleciona uma carta que representa sua estimativa para a história.

Todos os membros da equipe revelam simultaneamente as cartas escolhidas. Se houver uma variação significativa nas estimativas, os participantes discutem seu raciocínio e, em seguida, revisam suas estimativas e selecionam novos cartões. Esse processo é repetido até que a equipe chegue a um consenso ou a uma aproximação. Quadros brancos ClickUp oferecem uma excelente plataforma para realizar estimativas de pontos da história em tempo real, especialmente para equipes remotas . Use a tela infinita para criar uma matriz de estimativa de pontos de história, e os membros da equipe podem revelar seus "cartões" virtuais adicionando notas adesivas com seus pontos estimados. Eles podem adicionar comentários, fazer perguntas ou fornecer detalhes adicionais para justificar suas estimativas.

Faça brainstorming de pontos da história com sua equipe em tempo real em quadros brancos ClickUp fáceis de usar

Etapa 5: Registre as estimativas de pontos da história

Quando o consenso for alcançado, registre os pontos de história para cada história de usuário. No ClickUp, você pode usar Pontos de Sprint para atribuir pontos a histórias e planejar o que a equipe pode realizar durante um sprint. Adicione-os a qualquer tarefa ou até mesmo divida-os entre vários responsáveis !

Talvez você também queira usar Cartões Sprint para construir painéis personalizados que fornecem uma visão de alto nível do progresso do sprint, do desempenho da equipe e da distribuição da carga de trabalho com base no rastreamento dos pontos da história. Nossos favoritos incluem:

Cartões de velocidade mostram a quantidade de pontos de história concluídos em sprints anteriores. A velocidade de uma equipe oferece uma perspectiva histórica para ajudar o gerente de projeto a prever as capacidades de sprints futuros

Cartões Burndown mostram o trabalho restante em relação ao tempo restante do sprint. Isso ajuda as equipes a acompanhar se estão no ritmo para concluir seus compromissos de sprint com base nos pontos de história atribuídos às tarefas

Cartões de queima rastreiam o trabalho total realizado em relação ao trabalho total do escopo do sprint, representado em pontos de história. Isso pode ser útil para visualizar o progresso e as mudanças de escopo

Acompanhe o progresso e visualize os marcos com Burnup Cards em ClickUp Dashboards

Etapa 6: Refinar a estimativa de pontos de história com a experiência

À medida que a equipe conclui mais sprints e obtém uma melhor compreensão de sua capacidade de trabalho e das complexidades de diferentes tipos de histórias, ela está em uma posição melhor para discutir o que foi superestimado ou subestimado e por quê, aprendendo com as discrepâncias. Os gerentes de projeto devem estar abertos para revisitar e ajustar os pontos da história à medida que obtiverem mais informações ou se toda a história for alterada requisitos do projeto mudança.

No entanto, revisar as estimativas anteriores e anotar as discrepâncias pode consumir muito tempo. Felizmente, você pode configurar Automações do ClickUp para sinalizar automaticamente todas as tarefas que estavam significativamente fora das estimativas para revisão posterior.

Além disso, Metas do ClickUp permitem que as equipes definam objetivos específicos, acompanhem o progresso e se mantenham alinhadas com os esforços de melhoria. Por exemplo, você pode definir uma meta para melhorar a correlação entre o esforço estimado e o esforço real necessário em uma determinada porcentagem.

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de seu progresso Recursos de relatório nativos do ClickUp também podem ajudar as equipes a avaliar se estão melhorando seus processos de estimativa ao longo do tempo.

3 desafios a serem superados para obter uma estimativa mais precisa do ponto de história ágil

Os processo de transição de lidar com o backlog do produto de forma tradicional para estimar pontos de história no Agile é desafiador. Acrescente a isso outros fatores relacionados à psicologia humana e à cultura organizacional e você terá um problema real em mãos. **Aqui estão três desafios comuns e o que fazer a respeito deles

1. Preferência por estimativas baseadas no tempo

As equipes que fazem a transição das estimativas tradicionais baseadas em tempo para a estimativa de pontos de história geralmente têm dificuldades. Há uma tendência de pensar no valor do ponto de história em termos de tempo - por exemplo, equiparar um ponto de história a quantas horas ou dias são necessários - o que anula o objetivo dessa unidade mais abstrata.

Solução

As estimativas baseadas em tempo estão profundamente arraigadas em muitas culturas e práticas organizacionais. Mudar isso requer não apenas o aprendizado de uma nova técnica, mas também uma mudança fundamental na cultura organizacional como o trabalho e a produtividade são vistos .

Inicialmente, combine estimativas de tempo com pontos de história para ajudar a equipe a se ajustar e, em seguida, elimine gradualmente as estimativas de tempo à medida que a equipe se sentir mais confortável com os pontos de história.

2. Ancoragem e viés de confirmação

Os vieses psicológicos também podem influenciar o processo de estimativa:

A ancoragem ocorre quando os indivíduos dependem muito de uma informação inicial, a âncora simbólica, ao tomar decisões - por exemplo, a primeira estimativa expressa pode influenciar indevidamente o restante da equipe, levando a resultados distorcidos ⚓

ocorre quando os indivíduos dependem muito de uma informação inicial, a âncora simbólica, ao tomar decisões - por exemplo, a primeira estimativa expressa pode influenciar indevidamente o restante da equipe, levando a resultados distorcidos ⚓ O viés de confirmação pode levar os membros da equipe a concordar com estimativas que confirmem seus preconceitos, que não são necessariamente verdadeiros

Solução

A conscientização é o primeiro passo para mitigar os vieses psicológicos e seu impacto. Faça com que os membros da equipe anotem suas estimativas de forma independente antes de compartilhá-las ou imponha rigorosamente a revelação de cartas simultaneamente com outras pessoas no Planning Poker para reduzir a influência das opiniões reveladas.

3. Pressão para se conformar

Em ambientes de equipe, pode haver uma pressão implícita para se conformar com a opinião da maioria ou com os pontos de vista dos membros mais dominantes ou seniores da equipe. Isso pode sufocar as opiniões individuais, levando a estimativas menos precisas ou honestas, especialmente em ambientes em que a discordância é desencorajada e a harmonia e o consenso são superpriorizados.

Solução

Promova um ambiente em que os membros da equipe se sintam à vontade para discutir seus raciocínios sem medo de julgamentos ou conflitos. Busque ativamente e considere pontos de vista diferentes, especialmente de membros da equipe que possam ter uma perspectiva ou formação diferente. A estimativa colaborativa, em que todos os membros da equipe contribuem, é fundamental.

Navegando em Story Points e projetos ágeis com o ClickUp

Se estiver fazendo a transição para a estimativa de pontos de história, faça-a corretamente com o ClickUp. 🌸

A plataforma inclui um conjunto completo de funcionalidades para gerenciar projetos ágeis e sprints. Por exemplo, Tarefas, subtarefas e listas de verificação fornecem uma estrutura hierárquica para organizar o trabalho, o que é essencial para todas as técnicas de estimativa de pontos de história. Veja como:

Tarefas ClickUp representam unidades individuais de trabalho, que podem ser equiparadas a histórias ou recursos em metodologias ágeis de gerenciamento de projetos As subtarefas permitem dividir tarefas complexas em componentes mais detalhados, facilitando o gerenciamento mais refinado e a estimativa do trabalho As listas de verificação dentro das tarefas ou subtarefas oferecem uma maneira de listar os critérios de aceitação dos pontos da história. Você também pode adicionar itens de ação, fornecendo etapas claras para a conclusão e garantindo que nenhum aspecto de uma tarefa seja negligenciado ✅

Adicione pontos de sprint em uma tarefa do ClickUp para manter os projetos em andamento

O ClickUp oferece dezenas de Modelos ágeis que são pré-configurados para corresponder a fluxos de trabalho comuns na metodologia . Esses modelos incluem estruturas de conjuntos que se alinham com Práticas ágeis como planejamento de sprint, refinamento de backlog e reuniões diárias .

Os modelos podem acelerar o processo de configuração de novos projetos Agile, garantindo que as práticas recomendadas sejam seguidas e que a equipe possa começar a trabalhar rapidamente com uma estrutura familiar. Por exemplo, o modelo gratuito Modelo de história ágil ClickUp ajuda a criar e gerenciar facilmente histórias de usuários em uma estrutura Agile, reduzindo o trabalho dos líderes de equipe.

Da história à glória: Implementação de pontos de história em Agile com ClickUp

A plataforma ajuda a organizar as metodologias Agile, fornecendo uma estrutura intuitiva para gerenciar histórias e pontos de história, apoiando o planejamento eficaz de sprint e aprimorando a colaboração da equipe.

Faça seu próximo sprint do jeito ClickUp e veja a diferença por si mesmo. 🥰 Registre-se no ClickUp agora e experimente-o gratuitamente !