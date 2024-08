16 melhores integrações do Zendesk de 2024

A chave para o sucesso está no suporte ao cliente. Com uma boa plataforma de suporte ao cliente, como a Zendesk, você pode criar uma experiência holística de atendimento ao cliente em escala. A plataforma ajuda as marcas a criar e manter bons relacionamentos com os clientes, que são essenciais para o crescimento.

De que forma a Zendesk oferece suporte ao suporte ao cliente? Bem, ela unifica mensagens em todos os canais, permite a automação fácil com código zero ou baixo, rastreia facilmente as solicitações de suporte e monitora o feedback do cliente.

Mas para aproveitar ao máximo essa plataforma de suporte ao cliente, as marcas podem utilizar os mais de 1.300 aplicativos e integrações da Zendesk projetados para ampliar seu poder de atender a várias necessidades de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Com milhares de aplicativos para escolher, quais integrações da Zendesk você deve usar?

Estamos aqui para detalhar os 16 aplicativos mais integrações mais úteis que você pode encontrar no Marketplace da Zendesk.

Vamos lá!

16 das integrações mais úteis da Zendesk em 2024

Crie facilmente tarefas do ClickUp diretamente no Zendesk ClickUp é uma plataforma de produtividade completa na qual as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais. Facilmente personalizável com apenas alguns cliques, o ClickUp permite que equipes de todos os tipos e tamanhos realizem o trabalho com mais eficiência, elevando a produtividade a novos patamares.

Por meio de sua Integração com o Zendesk sua equipe de suporte ficará a par das tarefas e dos tíquetes prioritários, garantindo que os problemas de seus clientes sejam resolvidos o mais rápido possível, aumentando a eficiência e a produtividade. O que você pode fazer com o Integração com o ClickUp incluir:

Vincular tíquetes a tarefas para facilitar a referência e a delegação

Criar novas tarefas a partir de tíquetes do Zendesk

Receba atualizações automáticas quando criar ou vincular um tíquete a uma tarefa

Faça referência facilmente ao status e à ID anexando qualquer número de tarefas do ClickUp a um tíquete do Zendesk Saiba mais sobre integrações O tratamento de tíquetes como tarefas simplifica o rastreamento e garante que eles sejam resolvidos o mais rápido possível. É a melhor via de mão dupla entre essas poderosas plataformas baseadas na nuvem!

Prós do ClickUp

Facilita a comunicação e a colaboração interdepartamental

Fácil de automatizar vários processos

Flexível e personalizável

Suporte ao cliente de classe mundial

Simples de conectar o Zendesk e monitorar o progresso

Contras do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda!

Curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis e ao nível de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado : uS$ 5 por membro por mês

: uS$ 5 por membro por mês Business : $12 por membro por mês

: $12 por membro por mês Business Plus : $19 por membro por mês

: $19 por membro por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (4.781 avaliações)

4,7/5 (4.781 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.071 avaliações)

2. Folga

Um exemplo do Integração com o Slack com o Zendesk Slack é um dos principais aplicativos de mensagens disponíveis. Ele aprimora a colaboração e aumenta o fluxo de trabalho, permitindo que os membros da equipe se comuniquem de forma eficaz. Quanto aos aplicativos autônomos, ele faz um trabalho bastante decente. Mas o aplicativo Slack leva seus recursos a um nível totalmente novo.

Alguns dos benefícios da integração do Zendesk com o Slack incluem:

Fique por dentro das respostas dos clientes enviando tickets diretamente para o Slack

Melhorar a colaboração e adicionar notas privadas ou conversas paralelas em um ticket de suporte no Slack

Convide seus clientes de alto valor para o Slack para que sua equipe esteja disponível sempre que houver necessidade

Configure a automação para ver o feedback no Slack à medida que ele é recebido

A integração do Slack com o Zendesk pode ajudar a melhorar seu tempo de resposta, manter o controle de sua carga de trabalho e melhorar a qualidade do atendimento ao cliente, entre outros benefícios.

Prós do Slack

Todas as suas conversas de trabalho estão em um só lugar com as notificações do Slack

É fácil de integrar sem treinamento porque é usado em quase todos os lugares

Fácil de usar e parece natural

Você pode segmentar os canais para partes específicas do projeto

Contras do Slack

Você pode ficar sobrecarregado com os muitos canais com equipes diferentes

Preços do Slack

**Gratuito

Padrão : uS$ 6,67/US$ 8,00 por usuário por mês, cobrados anualmente/mensalmente

: uS$ 6,67/US$ 8,00 por usuário por mês, cobrados anualmente/mensalmente Mais : $12,50/$15,00 por usuário por mês com cobrança anual/mensal

: $12,50/$15,00 por usuário por mês com cobrança anual/mensal empresa Grid: Entre em contato para obter detalhes sobre preços personalizados

Classificações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (30.180 avaliações)

4,5/5 (30.180 avaliações) Capterra: 4,7/5 (21.435 avaliações)

3. Shopify

via Shopify Com o alto nível de concorrência nas lojas de comércio eletrônico, você precisa de todas as vantagens que puder obter. E um bom atendimento ao cliente é de grande valia. Se você montou uma loja na plataforma Shopify, a integração do Zendesk para Shopify é fundamental para melhorar o atendimento e o suporte ao cliente. Alguns dos benefícios dessa integração incluem:

Conectar várias vitrines do Shopify à sua conta do Zendesk para melhorar o gerenciamento

Adicionar um Web Widget na página da sua vitrine, para que os clientes possam entrar em contato com você rapidamente ou atender a si mesmos

O editor de tíquetes permite que você solicite cancelamentos e reembolsos facilmente

Ele permite que sua equipe de suporte acesse as informações do cliente diretamente de sua loja da Shopify e garanta que eles sejam informados antes de agir.

Prós da Shopify

Funciona como um CRM para o Zendesk

Você pode dimensionar os serviços ao cliente no Zendesk à medida que sua empresa cresce

Os recursos de IA do Zendesk podem personalizar para os visitantes

Contras do Shopify

O ID de e-mail e o ID do número de telefone do Shopify são identificados como usuários separados no Zendesk

Preços da Shopify

Básico : uS$ 29 por mês

: uS$ 29 por mês Shopify : $79 por mês

: $79 por mês Advanced: $299 por mês

Avaliações e resenhas da Shopify

G2: 4,3/5 (4.109 avaliações)

4,3/5 (4.109 avaliações) Capterra: 4,5/5 (5.672 avaliações)

4. Geckoboard

Crie painéis personalizados em Geckoboard dos dados do Zendesk

O Geckoboard é uma ferramenta útil que permite criar e compartilhar painéis em tempo real em poucas etapas. Ele se integra a mais de 80 ferramentas para aumentar sua conveniência e capacidade. Uma de suas integrações mais importantes é com o Zendesk.

A integração com o Zendesk permite que você e sua equipe compartilhem facilmente as métricas do Zendesk de suporte ao cliente em tempo real com sua equipe por meio de painéis fáceis de entender. Alguns dos recursos incluem:

Fácil de criar painéis com base nas métricas do Zendesk

As visualizações são fáceis de interpretar

Filtros poderosos para visualizar dados

E é fácil compartilhar os painéis criados copiando e colando o link e compartilhando-o em uma mensagem!

Prós do Geckoboard

Permite que os membros da equipe se concentrem nas métricas certas no Zendesk

Identifica problemas antes que eles ocorram e os resolve por meio de uma melhor visualização

Motiva seus agentes mais importantes do Zendesk se você os destacar em seu painel

Contras do Geckoboard

Você está limitado a campos de dados predeterminados

Preços do Geckoboard

Essencial : uS$ 39 por mês

: uS$ 39 por mês Pro : uS$ 79 por mês

: uS$ 79 por mês Scale: uS$ 559 por mês

Classificações e resenhas do Geckoboard

G2: 4,3/5 (47 avaliações)

4,3/5 (47 avaliações) Capterra: 4,6/5 (76 avaliações)

5. Boa resposta

via Nicereply

A Nicereply é uma Software de pesquisa de CX que oferece pesquisas CSAT, NPS e Customer Effort Score para a Zendesk.

O uso da Nicereply permite medir a satisfação, o esforço ou a fidelidade do cliente por meio de uma pesquisa na parte inferior de cada e-mail, em suas macros, ou acioná-la após a resolução de um ticket ou chat. As respostas são enviadas de volta ao Zendesk como comentários e valores de campos personalizados.

Alguns dos benefícios da integração incluem:

Personalizar totalmente suas pesquisas

Decidir quando suas pesquisas serão entregues

Proteger seus clientes contra o excesso de pesquisas

Excluir classificações de spam, irrelevantes ou abusivas

Prós da Nicereply

Variedade de pesquisas de experiência do cliente (CSAT, CES e NPS, pesquisa de 5 estrelas, smileys, etc.)

Combinação de vários canais de distribuição

Fácil de configurar e usar

Contras da Nicereply

A análise poderia ser mais robusta

Preços da Nicereply

A Nicereply oferece planos pagos a partir de US$ 39 por mês

Avaliações e opiniões da Nicereply

G2: 4,5/5 (378 avaliações)

4,5/5 (378 avaliações) Capterra: 4,7/5 (284 avaliações)

6. Atividade do Mailchimp

via Mailchimp O Mailchimp é uma ferramenta de marketing para gerenciar e conversar com clientes e outras partes. Para integrações do Zendesk CRM, a Atividade do Mailchimp permite que você personalize a comunicação com o cliente.

Isso permite automatizar facilmente o gerenciamento de seus tíquetes, usuários e agentes no Zendesk. Alguns dos recursos incluem:

Gerenciamento eficiente das assinaturas da lista de e-mails do Mailchimp do solicitante do ticket

Visualização de todas as campanhas de email que um solicitante de ticket do Zendesk Support recebeu

Visualização de detalhes das ações que o solicitante do ticket do Zendesk realizou com cada campanha do Mailchimp

Esses recursos, entre outros, permitem que você antecipe as necessidades e perguntas de seus clientes, tornando suas interações mais pessoais e significativas.

Prospecção de atividades do Mailchimp

Excelentes planos pagos

Utilizável para todas as empresas e projetos de todos os tamanhos

O assistente criativo significa que você não precisa ter muitas habilidades de design

Contras da atividade do Mailchimp

O Mailchimp restringe você apenas a designs e formatos específicos

Preços do Mailchimp Activity

**Gratuito

Essenciais : uS$ 9,99 por mês

: uS$ 9,99 por mês Standard : uS$ 14,99 por mês

: uS$ 14,99 por mês Premium: $299 por mês

Avaliações e resenhas da atividade do Mailchimp

G2: 4,5/5 (14.952 avaliações)

4,5/5 (14.952 avaliações) Capterra: 4,4/5 (4.799 avaliações)

7. Colheita

via Colheita O Harvestr é uma ferramenta de gerenciamento de produtos que aumenta a colaboração para ajudar as equipes de produtos a tomar decisões informadas sobre os produtos. A integração com o Zendesk conecta as equipes de suporte e de produtos. Isso permite que a equipe de produtos aproveite os dados e o feedback dos clientes para fazer melhorias centradas no cliente ou criar produtos de acordo com suas necessidades.

Esses dados do cliente vêm dos tíquetes de suporte da Zendesk, que contêm feedback valioso do cliente. Isso pode melhorar a colaboração entre as equipes de produto e suporte, deixando seu cliente mais satisfeito com o produto.

Prós da colheita

Projetar produtos centrados no cliente para aumentar a satisfação do cliente

Ajuda a evitar o backlog por meio da priorização de tíquetes

Faz com que você se concentre na experiência do cliente

Adapta-se bem a diferentes fluxos de trabalho

Contras do Harvestr

Falta de recursos de relatórios ampliados

Preços do Harvestr

Gratuito : 14 dias de avaliação gratuita

: 14 dias de avaliação gratuita Escala : uS$ 79/US$ 65 por editor, por mês, com cobrança mensal/anual

: uS$ 79/US$ 65 por editor, por mês, com cobrança mensal/anual Elite : $139 por editor, por mês, cobrado anualmente

: $139 por editor, por mês, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para obter detalhes de preços personalizados

Avaliações e resenhas do Harvestr

G2: 4,9/5 (31 avaliações)

4,9/5 (31 avaliações) Capterra: 4,6/5 (501 avaliações)

8. Zoom

via ZoomZoom é um dos aplicativos de videoconferência mais populares e bastante útil para aumentar a colaboração entre os membros da equipe. Porém, em determinadas situações, ele pode ser usado no suporte ao cliente. Por exemplo, quando a consulta de um cliente requer uma experiência mais pessoal, como observar seu ambiente ou ajudá-lo com uma configuração física.

É aí que entra a integração do Zendesk Zoom. Alguns recursos incluem:

Agendar e iniciar uma reunião a partir do Zendesk sem fazer login separadamente no Zoom

Gravar qualquer informação da chamada anterior e acessá-la no Zendesk

Esses, além de outros recursos especiais, fazem dele uma ferramenta essencial. Isso é especialmente verdadeiro se você tiver que lidar frequentemente com consultas de clientes que exigem uma experiência individual.

Prós do Zoom

Fácil de convidar pessoas para reuniões

Muito amigável e fácil de usar

Muitos aplicativos úteis para se conectar

Contras do Zoom

Você precisa de uma excelente conexão com a Internet

Preços do Zoom

**Básico: Gratuito

Pro : uS$ 14,99 por mês por host

: uS$ 14,99 por mês por host Business : uS$ 19,99 por mês por host

: uS$ 19,99 por mês por host Enterprise: uS$ 19,99 por mês por host

Classificações e resenhas do Zoom

G2: 4,5/5 (41.571 avaliações)

4,5/5 (41.571 avaliações) Capterra: 4,6/5 (12.297 avaliações)

Check out these_ Alternativas de zoom !

9. Censo

via Mercado da Zendesk Você precisa de dados para alimentar o fluxo de trabalho da sua equipe e aumentar a qualidade das conversas com os clientes. Se você tiver dados bloqueados em outros bancos de dados ou ferramentas, é impossível sincronizá-los com suas ferramentas de negócios sem scripts personalizados ou ajuda de engenharia. Isso a menos que você tenha o Census, que pode conectar o Zendesk ao seu fluxo de trabalho.

O Census é um dos aplicativos preferidos que permite sincronizar dados de qualquer warehouse com suas ferramentas de vendas e marketing. Sua integração com o Zendesk permitirá que você sincronize essas informações e dados com o Zendesk com apenas alguns toques. Alguns de seus recursos incluem:

Você não dependerá de engenheiros para migrar dados no Zendesk

Seus dados estarão prontos para serem usados no Zendesk ou em um ticket

Mantenha todos os seus dados em um só lugar

O Census é um dos aplicativos mais importantes se você tiver seus dados em diferentes armazéns e quiser usá-los para melhorar a experiência do cliente em um ticket.

Prós do Census

Os agentes resolverão os problemas dos clientes ou um tíquete sem alternar entre vários aplicativos

Segmente seus usuários para obter informações importantes e identificar padrões

Melhora o encaminhamento de tíquetes do Zendesk usando dados do produto para identificar seus clientes mais valiosos

Contras do Censo

É difícil modificar uma sincronização depois que um tíquete é criado

Preços do Censo

**Gratuito

Core : uS$ 800 por mês

: uS$ 800 por mês Plataforma: Entre em contato para obter pacotes de preços personalizados

Classificações e resenhas do censo

G2: 4,6/5 (76 avaliações)

4,6/5 (76 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

10. Força de vendas

via Zendesk O Salesforce é uma ferramenta popular para equipes de vendas, marketing e suporte. Ela ajuda as empresas a melhorar o atendimento ao cliente e os produtos. A integração com o Zendesk melhora a colaboração entre suas equipes de suporte e vendas, aumentando a produtividade para atender a um tíquete ou cliente.

Ele também permite que ambas as equipes tenham acesso aos dados corretos do cliente. Isso permite que a equipe de vendas feche mais negócios e que a equipe de suporte ofereça uma experiência mais personalizada. Ele também automatiza várias atividades, como a reatribuição de um tíquete com base em determinadas condições.

Alguns dos recursos e benefícios dessa solução incluem:

Maior satisfação do cliente devido a conversas personalizadas

Obtenção de resoluções mais rápidas por meio da colaboração da equipe

Análise de dados de tíquetes do Zendesk Support com base em diferentes critérios do Salesforce

A integração do Zendesk Salesforce permite que você forneça uma visão holística de seus clientes para todas as suas equipes.

Prós do Salesforce

Fácil de rastrear contatos, emails e oportunidades e monitorar o status de um lead

Ajuda a automatizar vários processos

Conecte o Salesforce CRM a praticamente qualquer aplicativo ou programa externo

Contras do Salesforce

A implementação pode ser complicada

Um pouco caro

Preços do Salesforce

Essenciais : uS$ 25 por mês

: uS$ 25 por mês Profissional : uS$ 75 por usuário por mês

: uS$ 75 por usuário por mês Empresarial : uS$ 150 por usuário por mês

: uS$ 150 por usuário por mês Ilimitado: uS$ 300 por usuário por mês

Classificações e resenhas do Salesforce

G2: 4,2/5 (12.815 avaliações)

4,2/5 (12.815 avaliações) Capterra: 4,4/5 (17.197 avaliações)

11. Trello

via TrelloTrello é um ferramenta de gerenciamento de projetos bem conhecida por sua interface simples e facilidade de uso. Para as integrações do Zendesk, o Trello é usado para visualizar seu fluxo de trabalho, automatizar processos, criar e atribuir tarefas, colaborar e se comunicar, entre outros.

A integração do Zendesk Trello permite que você anexe tickets a cartões existentes ou crie cartões do Trello diretamente dos tickets do Zendesk. Você só precisa navegar até o tíquete, abrir o cartão Aplicativo do Trello após a integração, você poderá adicioná-lo a um cartão existente ou criar um novo.

Os benefícios e recursos incluem:

Rastrear e organizar facilmente os tíquetes do Zendesk entre departamentos e equipes

Oferece uma visão clara dos processos de resolução de tíquetes para a equipe de suporte ao cliente

Com esse aplicativo, você pode gerenciar um fluxo de trabalho constante, delegar tarefas e resolver rapidamente os problemas dos clientes, pois sua equipe estará na mesma página.

Prós do Trello

Design e interface simples e diretos

Melhora a colaboração entre várias equipes

Garante que sua equipe esteja sempre na mesma página

Rápido de integrar e começar a usar

Contras do Trello

O controle de permissões poderia ter mais detalhes

Preços do Trello

**Gratuito

Padrão : uS$ 5 por mês

: uS$ 5 por mês Premium : $10 por mês

: $10 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (12.812 avaliações)

4,4/5 (12.812 avaliações) Capterra: 4,5/5(21.228 avaliações)

12. TypeGenie

via TypeGenie O TypeGenie é um ferramenta avançada de IA que aprende a completar frases personalizadas para agentes de marca e suporte. Isso está na nossa lista de integrações do Zendesk porque cria respostas mais rápidas e em um tom de voz unificado, o que é fundamental para a marca.

A conexão do TypeGenie com o Zendesk melhora a eficiência do atendimento ao cliente por meio de frases e conclusões de palavras baseadas em IA à medida que seus agentes de suporte ao cliente digitam.

Alguns dos benefícios e recursos da integração do TypeGenie com o Zendesk incluem:

Remover elementos repetitivos das mensagens para melhorar a qualidade

Gastar menos tempo escrevendo para garantir que um novo tíquete receba uma resposta mais rápida ou para resolver um tíquete existente

Os preenchimentos automáticos são personalizados e relevantes, pois são baseados em seus tíquetes anteriores

Continua aprendendo e se tornando melhor

Quanto mais rápido você responder às consultas dos clientes, melhor será a experiência que você terá com este aplicativo e com o tratamento do seu tíquete.

Prós do TypeGenie

Os agentes passam menos tempo resolvendo problemas

Desenvolvimento sem código

Ferramentas práticas de relatórios e análises

Fácil de configurar e usar

Contras do TypeGenie

As conclusões podem não ser precisas no início

Preços do TypeGenie

**Profissional: uS$ 20 por usuário por mês

Premium : $28 por usuário por mês

: $28 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação personalizada

Classificações e resenhas do TypeGenie

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Sem comentários

13. Ringover

via Zendesk O Ringover é uma das integrações do Zendesk que ajuda a gerenciar as comunicações profissionais de forma eficaz. Você e sua equipe podem fazer e receber chamadas on-line ou por meio de um aplicativo para smartphone. Isso tem várias vantagens, incluindo chamadas ilimitadas de e para vários países, boa recepção de qualquer lugar e integração de chamadas com seu CRM, entre outras.

Ao integrar essas chamadas no Zendesk, você pode:

Criar, atualizar ou automatizar um tíquete existente

Ligar para seus clientes de dentro do Zendesk em um clique

Reproduzir correios de voz e conversas gravadas de dentro do Zendesk

Discagem mais rápida e transferência fácil para um membro da equipe disponível

Esses recursos melhoram o relacionamento com seus clientes.

Prós do Ringover

Muito mais barato do que uma linha telefônica fixa

Fácil acesso aos detalhes da chamada, incluindo registros e gravações

Obtenha informações do cliente ao receber uma chamada para fornecer suporte personalizado

Os dados do cliente são consolidados em um único local

Contras do Ringover

Às vezes, um atraso dificulta a fluidez da conversa

Preços do Ringover

Inteligente : uS$ 24 por usuário por mês

: uS$ 24 por usuário por mês Power : uS$ 49 por usuário por mês

: uS$ 49 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para criar um plano personalizado

Classificações e resenhas do Ringover

G2: 4,7/5 (27 avaliações)

4,7/5 (27 avaliações) Capterra: 4,6/5 (189 avaliações)

14. Asana

via Asana Para integrações com o Zendesk, Asana é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos que permite que as empresas colaborem, se comuniquem, gerenciem e organizem seus projetos e tarefas. A integração com o Zendesk permitirá que você resolva um tíquete mais rapidamente.

Esse aplicativo permite que você crie e acompanhe tarefas usando tíquetes do Zendesk com facilidade. Você pode adicionar contexto, anexar arquivos e vincular tarefas existentes para melhorar o fluxo de trabalho. Isso garante que todos resolvam os problemas de suporte e forneçam serviços personalizados, seja um novo usuário ou um cliente.

Algumas das coisas que você pode fazer com essa integração com o Zendesk incluem:

Criar tarefas Asana a partir do Zendesk

Vincular tarefas existentes a um tíquete do Zendesk

Verificar o status da resolução sem sair do Zendesk

Acessar vários detalhes do cliente para um serviço personalizado

De todos os aplicativos listados, essa integração fecha o ciclo de feedback entre o Zendesk e a Asana, permitindo que sua empresa melhore continuamente o atendimento ao cliente .

Prós da Asana

Melhora a colaboração em tarefas por meio do Zendesk

Fácil de monitorar tíquetes e tarefas prioritários

Boa oferta de recursos na versão gratuita

Integração de ferramentas externas na Asana

Personalizar os quadros, as categorias, as tarefas e as subtarefas

Contras da Asana

Resulta em muitos alertas de e-mail

Não é tão flexível quanto algumas ferramentas desta lista

Falta de recursos de produtividade em comparação com outras ferramentas

Preços da Asana

Básico : uS$ 0 por membro por mês

: uS$ 0 por membro por mês Premium : uS$ 10,99 por membro por mês

: uS$ 10,99 por membro por mês Business : uS$ 24,99 por membro por mês

: uS$ 24,99 por membro por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Classificações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (8.831 avaliações)

4,3/5 (8.831 avaliações) Capterra: 4,5,5 (11.357 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao Asana !

15. Projetos do Zoho

via Projetos ZohoProjetos Zoho é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para criar fluxos de trabalho, rastrear tarefas, conectar-se com as partes interessadas e colaborar com a equipe. Para integrações com o Zendesk, essa é excelente porque permite que você envie informações entre eles e gerencie seus projetos com mais eficiência para cada tíquete.

A integração permite que você automatize várias tarefas que poderiam reduzir a eficiência da equipe. Algumas das coisas que você pode fazer com a integração incluem:

Automatizar dados complexos da empresa em minutos para economizar tempo

Definir acionadores de webhooks com base em ações específicas

Usar regras como Atrasos e Decisões para criar um fluxo de trabalho eficiente

Executar ações em horários específicos do dia

Prós do Zoho Projects

Divida as tarefas em componentes muito pequenos

Modificar modelos sem afetar projetos anteriores baseados no mesmo modelo

Não há restrições quanto ao número de projetos que você pode criar

Contras do Zoho Projects

A integração com o Zendesk é um pouco limitada

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium : uS$ 4 por mês por usuário

: uS$ 4 por mês por usuário Enterprise: uS$ 9 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Zoho Projects

G2: 4.3/5 (289 avaliações)

4.3/5 (289 avaliações) Capterra: 4,2/5 (256 avaliações)

16. Segunda-feira

via Segunda-feiraSegunda-feira.com é uma plataforma de gerenciamento de projetos e equipes com todos os recursos essenciais para o projeto funções de gerenciamento para que as coisas sejam feitas, independentemente do tamanho do projeto ou da equipe.

A integração do Monday Zendesk permite que sua equipe de suporte se conecte a outras equipes, como a de produtos, engenharia e vendas. Isso otimiza as valiosas solicitações dos usuários para toda a sua empresa.

Algumas das coisas que você pode fazer com isso incluem:

Transformar automaticamente as conversas com clientes do Zendesk em tarefas de engenharia

Gerenciar e acompanhar cada tíquete em um só lugar

Notificar e atualizar os membros da sua equipe diretamente da segunda-feira

Consolidar automaticamente todas as interações com clientes em um só lugar

Prós do Monday

Cria um fluxo de trabalho simplificado para tratar de novos tíquetes

Fácil de colaborar entre os quadros, acompanhar os projetos e configurar

A automação ajuda os usuários a manter o controle das tarefas e a reduzir o trabalho manual

Contras

Não há opção para adicionar comentários personalizados do Zendesk

Preços da segunda-feira

Individual : Gratuito

: Gratuito Básico : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Standard : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Pro : uS$ 16 por usuário por mês

: uS$ 16 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter detalhes

Classificações e avaliações de segunda-feira

G2: 4,7/5 (6.166 avaliações)

4,7/5 (6.166 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.687 avaliações)

Check out these_ Alternativas para segunda-feira !

Melhore seu suporte ao cliente com as integrações do Zendesk

A maioria dessas integrações da Zendesk é eficaz para impulsionar o suporte ao cliente quando usadas isoladamente. Mas agora, há milhares de ferramentas que você pode agrupar para garantir a excelência do atendimento ao cliente. O que você precisa para turbinar seu atendimento ao cliente é, como a Gartner chama, "um ecossistema integrado de funcionalidades".

A Zendesk oferece uma maneira de fazer exatamente isso com suas mais de 1.300 integrações. Esperamos que você tenha encontrado uma ou duas integrações acima que possam ajudá-lo a atingir seus objetivos e obter sucesso.

Se precisar de um pacote de software completo para dar suporte às metas e aos sistemas da sua organização, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso. Por favor entre em contato com Vendas quando você estiver pronto!