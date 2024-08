10 melhores softwares de CRM SaaS para equipes B2B em 2024

Para criar e manter relacionamentos com os clientes no espaço altamente competitivo do SaaS, você quer que tudo seja o mais fácil possível. Mas os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) geralmente não são fáceis.

No passado, os sistemas de CRM eram geralmente ferramentas personalizadas, feitas sob medida, que precisavam ser instaladas no local. Embora isso possa parecer sofisticado, traz muitos problemas, especialmente se a empresa que o criou não estiver mais no mercado.

A alternativa era uma complicada rede de planilhas, o que não é ideal para nenhuma empresa. 🕸️

Felizmente, agora há muitos CRMs de software como serviço (SaaS) no mercado para agilizar seu processo de vendas e criar melhores relacionamentos com seus clientes. E eles fazem tudo isso a partir da nuvem, com a estabilidade, a confiabilidade e a facilidade de acesso que ela proporciona.

Pode ser assustador encontrar o sistema de CRM certo para sua empresa de SaaS. É por isso que fizemos a pesquisa para você. 🔎

Aqui estão as principais ferramentas de CRM SaaS em 2024 para lidar com todas as informações de seus clientes.

O que é CRM SaaS? CRM SaaS é um tipo de ferramenta baseada em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar e analisar suas interações e relacionamentos com os clientes. Ele permite que as empresas de SaaS armazenem e organizem as informações dos clientes em um local central, tornando-as facilmente acessíveis para as equipes de vendas, os profissionais de marketing e o suporte ao cliente.

O que você deve procurar em um CRM de SaaS?

Cada equipe de SaaS tem necessidades diferentes, mas é útil comparar Exemplos de software de CRM com uma ideia do que as melhores ferramentas da categoria têm.

Quando estiver avaliando as opções de plataforma de CRM para sua empresa de SaaS, considere:

Recursos: A ferramenta tem os recursos específicos obrigatórios que você deseja, como pontuação de leads ou automação de marketing?

A ferramenta tem os recursos específicos obrigatórios que você deseja, como pontuação de leads ou automação de marketing? Funcionalidade entre equipes : Você precisa de vendas, serviços e marketing em um só lugar? Ou sua empresa de SaaS terceiriza algumas dessas áreas?

Você precisa de vendas, serviços e marketing em um só lugar? Ou sua empresa de SaaS terceiriza algumas dessas áreas? Preço : A ferramenta é acessível? Existe uma opção de pagamento mensal?

A ferramenta é acessível? Existe uma opção de pagamento mensal? Velocidade: A ferramenta Ferramenta SaaS é executada rapidamente e sem problemas de carregamento, permitindo que você mantenha suas próprias operações funcionando sem problemas?

A ferramenta Ferramenta SaaS é executada rapidamente e sem problemas de carregamento, permitindo que você mantenha suas próprias operações funcionando sem problemas? Compatibilidade: O CRM SaaS se integra bem com suas outras ferramentas?

O CRM SaaS se integra bem com suas outras ferramentas? Escalabilidade: A ferramenta de CRM pode ser dimensionada com você à medida que suas operações de SaaS crescem?

Como acontece com qualquer ferramenta de software, encontrar o fornecedor certo de software de CRM SaaS começa com a consideração de suas necessidades. Se você precisa de um CRM voltado para vendas, considere um que seja dedicado ao gerenciamento de pipeline ou ao fechamento de negócios. Ou, se precisar de suas operações de marketing e atendimento ao cliente na mesma plataforma, procure um aplicativo que ofereça ambos. 🙌

Os 10 melhores CRMs SaaS para usar em 2024

Encontre seu caminho para o melhor CRM para SaaS mais rapidamente com nosso guia escolhido a dedo para os melhores CRMs de SaaS para 2024.

Rastreie facilmente status, datas de fechamento e de vencimento, orçamentos, tamanhos de contas e muito mais em um único aplicativo cRM personalizável no ClickUp

Diga olá para uma abordagem melhor dos CRMs SaaS com o ClickUp - a plataforma de trabalho completa. CRM do ClickUp acelera o crescimento do cliente, aumenta a satisfação do cliente e introduz negócios eficiências de processo .

Use o ClickUp para visualizar seus pipelines de vendas e de leads, simplificar os fluxos de trabalho e trabalhar em conjunto com sua equipe para criar melhores experiências para o cliente. Tudo o que você precisa é o Modelo de CRM do ClickUp para começar.

Use este modelo para ver os relacionamentos com seus clientes em um relance em mais de dez exibições diferentes. Acompanhe o progresso e trabalhe do seu jeito - seja com uma visualização de lista, de calendário ou de um quadro Kanban.

Meça o impacto e acompanhe o valor do tempo de vida de um cliente, o tamanho das negociações e muito mais com os widgets integrados do Dashboard. Veja todos os dados de seus clientes em um só lugar para tomar melhores decisões e aproveitar ao máximo as novas oportunidades.

É simples adicionar valores monetários às tarefas para manter os orçamentos do projeto sob controle

Elimine os silos e melhore a colaboração entre as equipes de marketing e vendas integrando seus e-mails ao ClickUp. Envie atualizações aos clientes, discuta leads com os membros da equipe e integre os clientes em uma única plataforma.

O ClickUp oferece não apenas um local para armazenar dados de contato, mas um hub repleto de recursos onde você pode tomar decisões inteligentes sobre como usá-los.

Combine nossos recursos de CRM com nosso gerenciamento de tarefas, gerenciamento de recursos e ferramentas de colaboração empresarial para aprimorar sua experiência de trabalho e obter melhores resultados. 🤩

Melhores recursos do ClickUp:

Gerenciamento simplificado de contas com pastas e listas

Campos personalizados que ajudam a rastrear pedidos, leads, pontuação e muito mais

Colaboração em equipe e bate-papo para discutir leads e oportunidades

Documentos incorporados para criarrelatórios de projetospropostas, SOPs e muito mais

Os campos numéricos permitem que você totalize rapidamente valores de contratos, receitas e muito mais

Gerenciamento integrado de vendas e pipeline com fluxos de trabalho de status personalizados

Atribua comentários a membros da equipe e clientes para obter aprovações mais rápidas

As tags personalizadas permitem classificar, filtrar e organizar suas tarefas

Vincule tarefas semelhantes e crie dependências para definir uma ordem clara de operações

Use dados de localização para classificar contas e entender onde elas estão localizadas

Limitações do ClickUp:

Com tantos recursos, ele pode ser esmagador para novos usuários no início

Alguns usuários relatam desafios de correspondência de formatação ao importar dados de seu CRM anterior

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ avaliações)

4,7/5 (8.300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Venda da Zendesk

Via Zendesk O Zendesk Sell é a resposta da empresa para uma solução moderna de CRM SaaS. A ferramenta foi projetada para ajudá-lo a ser mais produtivo, supervisionar seu pipeline de vendas e aumentar sua receita.

Recursos como gerenciamento de contatos, gerenciamento de leads, rastreamento de atividades, geração de leads e análises estão todos incluídos. A ferramenta CRM para SaaS também está vinculada à plataforma de help desk da Zendesk, permitindo que seus representantes de vendas gerenciem leads e atendam clientes com mais eficiência. ✅

Melhores recursos do Zendesk Sell:

Recurso principal de CRM com recursos adicionais de marketing

Capacidade de rastrear os usuários que visitam o site graças ao rastreamento por GPS

Visualização de todas as informações de seus leads e dados de clientes em uma única página

Limitações do Zendesk Sell:

Alguns usuários acham a interface do usuário menos moderna do que a de outros concorrentes

Pode haver alguns desafios na integração com sistemas de email

Preços do Zendesk Sell:

Teste gratuito disponível

Equipe do Sell: US$ 25/mês por agente

US$ 25/mês por agente Venda Growth: $69/mês por agente

$69/mês por agente Sell Professional: US$ 149/mês por agente

US$ 149/mês por agente Sell Enterprise: a partir de $169/mês por agente (entre em contato para obter preços personalizados)

Avaliações e resenhas do Zendesk Sell:

G2: 4,2/5 (mais de 470 avaliações)

4,2/5 (mais de 470 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

3. Pipedrive

Via PipedrivePipedrive apresenta-se como o primeiro CRM SaaS projetado por vendedores. Seu foco é a visualização, o gerenciamento e a otimização do gerenciamento do pipeline de vendas e dos funis de vendas.

Lembretes e alertas ajudam você a acompanhar as negociações, controles de projeto e as previsões de vendas são atualizadas automaticamente para que sua visão esteja sempre atualizada. A plataforma também usa Ferramentas de IA para sugerir oportunidades para startups no processo de vendas que você talvez não tenha considerado. 🤖

Melhores recursos do Pipedrive:

Visão holística de todo o processo de vendas e do funil

Recursos detalhados de relatórios e análises, incluindo dados de clientes

Opção de automatizar áreas de operações, como marketing por e-mail

Limitações do Pipedrive:

Há opções limitadas quando se trata de adicionar marcas personalizadas à plataforma

Alguns usuários gostariam que houvesse opções de suporte mais variadas para seu software de CRM

Preços do Pipedrive:

Teste gratuito disponível

Essencial: US$ 21,90/mês por usuário

US$ 21,90/mês por usuário Avançado: $37,90/mês por usuário

$37,90/mês por usuário Profissional: $59,90/mês por usuário

$59,90/mês por usuário Power: $74,90/mês por usuário

$74,90/mês por usuário Enterprise: $119,00/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive:

G2: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)

4. Nuvem de vendas do Salesforce

Via Força de vendas O Sales Cloud é a ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente criada especificamente pela Salesforce para armazenar informações de contato e otimizar o gerenciamento de vendas.

Como todos os bons CRMs SaaS, o Salesforce Sales Cloud facilita o rastreamento de oportunidades, leads e negócios. A ferramenta se concentra na eficiência, com recursos como insights de inteligência, gerenciamento de previsões e automação de vendas que agilizam os processos e fluxos de trabalho. ✨

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud:

Painel e interface fáceis de usar para acompanhar todo o ciclo de vendas

Prompts para ajudá-lo a acompanhar os leads no momento ideal, com recursos de previsão de vendas também

Acesso a um mercado de aplicativos e soluções de CRM SaaS para melhorar os processos de vendas e aumentar a retenção de clientes

Limitações do Salesforce Sales Cloud:

Embora seja frequentemente apontado como o melhor CRM, às vezes há problemas de atraso e velocidade

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada devido ao número de recursos

Preços do Salesforce Sales Cloud:

Teste gratuito disponível

Iniciante: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente) Profissional: US$ 75/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 75/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 150/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 150/mês por usuário (cobrado anualmente) Unlimited: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Salesforce Sales Cloud:

G2: 4,3/5 (mais de 15.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 17.000 avaliações)

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365Dynamics 365 é o conjunto de ferramentas de gerenciamento de negócios da Microsoft, que inclui uma plataforma de vendas projetada para oferecer a você uma visão melhor da jornada do cliente. A ferramenta de ciclo de vendas é usada por representantes de vendas e Empresas de SaaS para previsão de vendas e Estratégias de CRM .

O recurso Vendas do Microsoft Dynamics 365 permite gerenciar e prever pipelines, analisar métricas e simplificar os ciclos de vendas com IA - todas as ferramentas de que você precisa para conquistar novos clientes. ⚒️

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365:

Integração perfeita com o Microsoft Office

Fácil escalabilidade para acompanhar o crescimento de sua empresa

Ferramentas sofisticadas de relatórios e análises

Limitações do Microsoft Dynamics 365:

Alguns usuários acham que faltam opções de envolvimento do cliente no software de CRM

O sistema parece lento às vezes, segundo alguns usuários

Preços do Microsoft Dynamics 365:

Teste gratuito disponível

Sales Professional: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Sales Enterprise: US$ 95/mês por usuário

US$ 95/mês por usuário Sales Premium: $135/mês por usuário

$135/mês por usuário Microsoft Vendas de Relacionamento: $162/mês por usuário

$162/mês por usuário Microsoft Viva Sales: $40/mês por usuário

Microsoft Dynamics 365 ratings and reviews:

G2: 3,8/5 (mais de 500 avaliações)

3,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5.100 avaliações)

6. Experiência do cliente e publicidade da Oracle

Via Oráculo O Oracle Advertising and Customer Experience (CX) é a resposta da gigante do software para um sistema de CRM moderno. A suíte apresenta uma gama de aplicativos de vendas, marketing e serviços que mantém seus dados conectados para que você os use de forma mais estratégica.

O Oracle Sales inclui recursos como automação de vendas, planejamento de vendas e gerenciamento de desempenho de vendas. Ele também se conecta ao Oracle Service e ao Oracle Marketing para melhorar os recursos entre equipes. 🙌

Os melhores recursos do Oracle Advertising e do Customer Experience:

Combinação de automação de marketing, experiência do cliente e recursos tradicionais de CRM

Recursos avançados de análise

Opções de administrador e usuário altamente personalizáveis e configuráveis para equipes de vendas e marketing

Limitações do Oracle Advertising e do Customer Experience:

Alguns dos recursos de campanha mais complexos exigem conhecimento especializado para serem usados em sua plenitude

Alguns usuários gostariam que houvesse melhores opções de integração e API para seu software de CRM

Preços do Oracle Advertising and Customer Experience:

Contato para preços

Avaliações e resenhas do Oracle Advertising and Customer Experience:

G2: 3,9/5 (mais de 1.500 avaliações)

3,9/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: n/a

7. NetSuite CRM

Via NetSuite A Oracle está novamente na lista com outra das melhores opções de software de CRM do mercado. O Netsuite é uma ferramenta de CRM SaaS que permite que você crie e mantenha relacionamentos com clientes em toda a jornada do cliente para melhorar a retenção de clientes.

Ele apresenta tudo o que você esperaria ver em um sistema de CRM tradicional, incluindo automação da força de vendas, automação de marketing e gerenciamento de atendimento ao cliente.

Melhores recursos do NetSuite CRM:

Painéis e relatórios personalizados e altamente personalizáveis em toda a plataforma de CRM

Atalhos incorporados para encontrar rapidamente as páginas que você mais usa

Fácil de integrar com aplicativos de terceiros

Limitações do NetSuite CRM:

Alguns usuários gostariam que houvesse mais opções de personalização para pedidos de vendas

O tempo de carregamento lento é motivo de preocupação para alguns usuários

Preços do NetSuite CRM:

Contato para preços

Avaliações e resenhas do NetSuite CRM:

G2: 4/5 (mais de 2.600 avaliações)

4/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.300 avaliações)

8. SugarCRM

Via SugarCRM O SugarCRM combina ferramentas de vendas, serviços e marketing para oferecer uma plataforma que lhe permite aumentar a eficiência, gerar receita e criar melhores experiências para os clientes.

No lado das vendas, a SugarCRM concentra seu foco nas oportunidades certas, gerencia seus pipelines de vendas e de leads e melhora os resultados usando a previsão preditiva baseada em IA em sua solução de CRM.

E o acréscimo de suas ferramentas de Serviço e Marketing cria um local completo para executar suas operações de cliente e marketing.

Melhores recursos do SugarCRM:

Personalizável para atender às necessidades exclusivas de sua empresa

Acompanha toda a jornada do usuário com uma linha do tempo clara das interações com o cliente

Fácil de usar em dispositivos móveis

Limitações do SugarCRM:

Alguns usuários relatam a falta dos recursos de CRM esperados

Alguns usuários relatam que seria bom ter recursos de relatório mais avançados

Preços do SugarCRM:

Plano de venda: US$ 49/mês por usuário (mínimo de 3 usuários, cobrado anualmente)

US$ 49/mês por usuário (mínimo de 3 usuários, cobrado anualmente) Plano Service: US$ 80/mês por usuário (mínimo de 3 usuários, cobrado anualmente)

US$ 80/mês por usuário (mínimo de 3 usuários, cobrado anualmente) Plano Enterprise: US$ 85/mês por usuário (mínimo de 3 usuários, cobrado anualmente)

US$ 85/mês por usuário (mínimo de 3 usuários, cobrado anualmente) Plano Market: US$ 1.000/mês (para até 10.000 contatos)

Avaliações e opiniões sobre o SugarCRM:

G2: 3,8/5 (mais de 600 avaliações)

3,8/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 300 avaliações)

9. Vendas frescas

Via Freshworks O Freshsales é a poderosa ferramenta de CRM de vendas da Freshworks. Essa plataforma facilita a promoção do crescimento da receita e da produtividade.

Você obtém insights inteligentes sobre vendas, recursos de automação e um sistema de CRM unificado para suas equipes de vendas, suporte ao cliente e marketing.

O Freshsales também se beneficia da IA do Freddy para ajudar você a priorizar leads e clientes com a pontuação de leads baseada em IA.

Melhores recursos do Freshsales:

Receba notificações sobre oportunidades de negócios em tempo real dos clientes

Recursos como assinaturas eletrônicas integradas tornam o fechamento de negócios mais rápido

Fácil acesso à equipe de suporte

Limitações do Freshsales:

Com tantas opções de filtragem, alguns usuários acham a experiência esmagadora

Alguns usuários relatam que os recursos tradicionais de CRM parecem limitados

Preços do Freshsales:

CRM gratuito: Gratuito

Gratuito Growth: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: $83/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshsales:

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

10. Zoho CRM

Via Zoho CRM O Zoho CRM afirma ser a implementação mais rápida no mercado de CRM empresarial, dando às equipes a oportunidade de usar os recursos mais rapidamente.

A plataforma foi projetada para ajudar as equipes a criar relacionamentos mais fortes com os clientes por meio de segmentação, inteligência preditiva e KPIs.

Ela também promove a produtividade por meio da automação de fluxos de trabalho, processos e campanhas. ✨

Melhores recursos do Zoho CRM:

Interface e painéis fáceis de usar

Personalize a experiência com automações, campos personalizados e fluxos de trabalho

Obtenha acesso a todos os aplicativos Zoho em um só lugar com o Zoho One

Limitações do Zoho CRM:

Pode haver uma curva de treinamento acentuada para novos usuários

Alguns usuários gostariam que os recursos de relatório fossem mais robustos

Preços do Zoho CRM:

Teste gratuito disponível

Standard: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Ultimate: $65/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM:

G2: 4/5 (2.400+ avaliações)

4/5 (2.400+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.300+ avaliações)

Benefícios de usar um CRM SaaS para gerenciar dados de clientes

O uso de um CRM SaaS pode lhe proporcionar vários benefícios. Algumas das principais vantagens incluem:

Dados centralizados: Com um CRM SaaS, todos os seus dados de clientes e vendas são armazenados em um único local, acessível a todos da sua equipe.

Com um CRM SaaS, todos os seus dados de clientes e vendas são armazenados em um único local, acessível a todos da sua equipe. Comunicação aprimorada: A capacidade de rastrear interações e conversas com os clientes permite uma melhor comunicação e colaboração dentro da sua equipe.

A capacidade de rastrear interações e conversas com os clientes permite uma melhor comunicação e colaboração dentro da sua equipe. Processos simplificados: Os recursos de automação dos CRMs SaaS podem ajudar a simplificar as tarefas manuais, liberando tempo para que sua equipe se concentre em outras tarefas importantes.

Os recursos de automação dos CRMs SaaS podem ajudar a simplificar as tarefas manuais, liberando tempo para que sua equipe se concentre em outras tarefas importantes. Insights em tempo real: Com os recursos de relatório e análise, você pode obter insights em tempo real sobre seu desempenho de vendas e tomar decisões baseadas em dados.

Com os recursos de relatório e análise, você pode obter insights em tempo real sobre seu desempenho de vendas e tomar decisões baseadas em dados. Maior eficiência: Com tudo armazenado em um só lugar e recursos de automação, um CRM SaaS pode aumentar a eficiência da sua equipe.

Com tudo armazenado em um só lugar e recursos de automação, um CRM SaaS pode aumentar a eficiência da sua equipe. Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce, um CRM SaaS pode ser facilmente escalado com você, permitindo mais usuários e armazenamento de dados, conforme necessário.

A diferença entre CRM e CRM SaaS

A principal diferença entre um CRM tradicional e um CRM SaaS é o método de entrega. Os CRMs tradicionais são instalados no local, exigindo hardware e recursos de TI para a implementação. Por outro lado, os CRMs SaaS são baseados na nuvem, o que significa que podem ser acessados por meio de um navegador da Web ou aplicativo móvel sem necessidade de instalação.

Descubra uma alternativa melhor ao CRM tradicional para plataformas SaaS

Claramente, há uma abundância de plataformas SaaS Opções de CRM existentes. Mas se você estiver procurando uma alternativa focada no futuro para um CRM SaaS, experimente o ClickUp gratuitamente .

Nossa plataforma de produtividade oferece a você tudo o que um CRM tradicional oferece. Além disso, você tem o benefício adicional de gerenciar todas as suas tarefas, documentos, clientes, marketing e metas em um só lugar. 🤩