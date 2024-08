10 melhores ferramentas de IA para startups e pequenas empresas em 2024

Acredite ou não, o termo "inteligência artificial" (IA) remonta a 1956, quando John McCarthy, um cientista da computação americano, cunhou o termo durante a primeira conferência sobre IA.

Avançando para 2023, estamos em uma nova e empolgante era em que a IA, impulsionada por poderosos algoritmos de aprendizado de máquina, está na mente de todos. A IA deixou de ser uma palavra-chave tecnológica para se tornar um verdadeiro divisor de águas na vida das pessoas. Mais pequenas empresas e startups estão adotando a tecnologia de IA para impulsionar seu crescimento e sucesso, e você não quer ficar para trás.

Se você está procurando as melhores ferramentas de IA para startups e pequenas empresas para simplificar e otimizar seu fluxo de trabalho e suas operações, nós o ajudamos. Exploraremos 10 das melhores ferramentas de IA do mercado atual que não apenas darão conta do recado, mas também aumentarão a eficiência e a lucratividade de sua empresa!

O que você deve procurar em ferramentas de IA para startups?

Ao avaliar as ferramentas de IA para sua equipe, é preciso prestar muita atenção às seguintes áreas principais:

Facilidade de uso: A ferramenta deve ter uma interface amigável e intuitiva, para que você e sua equipe possam aprender rapidamente a usá-la e se adaptar a ela sem treinamento extensivo ou conhecimento técnico. Isso facilita o aproveitamento rápido dos recursos da ferramenta, em vez de gastar muito tempo descobrindo as complexidades da ferramenta Treinamento e suporte:Ferramentas de IAassim como qualquer nova ferramenta com a qual você não esteja familiarizado, levará algum tempo para se acostumar. Verifique se a ferramenta de IA que você planeja usar tem documentação abrangente, recursos, tutoriais e uma equipe de suporte ao cliente responsiva Integração: Verifique se a ferramenta pode se integrar perfeitamente com o software e os sistemas existentes em sua empresa, especialmente com o gerenciamento de projetos plataformas de comunicação egerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) Escalabilidade: Assegure que oseja flexível o suficiente para acomodar suas necessidades de expansão e OKRs de longo prazo e metas de longo prazo, como escalonar com sua equipe e base de clientes em crescimento e lidar com volumes crescentes de dados Preço: Você não deve descartar uma ferramenta apenas com base em seu preço, mas deve encontrar um equilíbrio entre custo e valor. Ela deve proporcionar um bom retorno sobre o investimento e, ao mesmo tempo, não se afastar muito dos limites de seu orçamento

As 10 melhores ferramentas de IA para startups

Tendo abordado os fatores essenciais a serem observados ao selecionar ferramentas de IA para startups, vamos nos aprofundar nas 10 melhores ferramentas de IA que você deve considerar incorporar ao seu fluxo de trabalho como uma startup ou pequena empresa. 🛠️

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp é um software baseado em nuvem software de gerenciamento de projetos projetado para ajudar indivíduos e equipes a simplificar o planejamento e a organização de tarefas, a colaboração e a comunicação. O ClickUp agora inclui um assistente de redação com IA que pode ser acessado em toda a plataforma. Veja a magia da IA em ação ao criar novas tarefas, escrever textos de marketing, planejar eventos ou criar e modificar Documentos do ClickUp !

Melhores recursos do ClickUp

Pode ser acessado pela Web, pelo desktop e por aplicativos móveis

mais de 100 ferramentas de IA baseadas em funções (agrupadas por departamentos) comprompts prontos para acelerar seu fluxo de trabalho

Use o comando/Write With AI Slash (Escrever com barra de IA) para fazer um brainstorming rápido de novas ideias, gerar esboços e concluir os primeiros rascunhos

Acesse o comando AI na barra de ferramentas de texto para editar ou modificar uma frase ou um bloco de texto

Resumir conteúdo longo com o clique de um botão

Transforme longos blocos de texto em tarefas práticas

Reestruture e visualize ideias comMapas mentais do ClickUp eQuadros brancos do ClickUp* Configure automações sem código para tarefas repetitivas

Obtenha acesso a ummodelo de gerenciamento de projetos biblioteca (try out* Melhores modelos do ClickUp *!)

Visualize as tarefas de cada membro da equipe paramelhor gerenciamento da carga de trabalho* Conecte aplicativos externos por meio da API do ClickUp ou diretamente com aplicativos popularesFerramentas SaaS como Slack, HubSpot, Zoom, Calendly e mais de 1.000 outras via Zapier

Limitações do ClickUp

Os amplos recursos do ClickUp podem ser um pouco exagerados para novos usuários

No momento, o ClickUp AI não está disponível no plano gratuito

Você só pode comprar o ClickUp AI para todo o seu espaço de trabalho

Preços do ClickUp

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Gratuito para sempre: $0

$0 Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. ChatGPT

via ChatGPT O ChatGPT é um chatbot com tecnologia de IA que entende a entrada de linguagem natural dos usuários e pode participar de conversas significativas nos dois sentidos. Ele também é capaz de fornecer respostas detalhadas e informativas com base nessas consultas, mantendo o contexto durante toda a conversa. Como resultado, ele pode executar uma ampla gama de tarefas, como explicar tópicos complexos, auxiliar na pesquisa e na criação de conteúdo, fornecer recomendações e até mesmo gerar amostras de código.

Melhores recursos do ChatGPT

Uma interface de usuário limpa e minimalista, que o torna extremamente fácil de usar

Processamento de linguagem natural e detalhes de conversas anteriores para um diálogo bidirecional interativo e de conversação

Suporte a mais de 50 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, holandês, italiano e japonês

Vasta base de conhecimento que abrange vários setores e áreas temáticas

Limitações do ChatGPT

As respostas podem ser imprecisas, genéricas ou repetitivas

A versão gratuita pode ser muito lenta às vezes ou travar devido a problemas de rede ou quando a resposta é muito longa

Os usuários podem forçá-lo a aceitar respostas erradas, o que pode afetar a precisão das respostas geradas no futuro

Preços do ChatGPT

Gratuito: $0

$0 Mais: US$ 20/mês

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2: 4,6/5 (192 avaliações)

3. DALL-E 2

via DALL-E 2 O DALL-E 2 é um gerador de texto para arte baseado em nuvem desenvolvido pela OpenAI, a mesma empresa por trás do ChatGPT. Para começar a usar a plataforma, tudo o que você precisa fazer é criar uma conta, inserir um prompt de texto para a imagem desejada e clicar em gerar.

Melhores recursos do DALL-E 2

Interface muito intuitiva que facilita o uso

Gera imagens exclusivas e de alta qualidade em segundos com base em uma solicitação de texto

Cada solicitação de texto ou imagem carregada gera quatro variações de imagem exclusivas, para que você possa escolher a melhor

A ferramenta de edição nativa permite que vocêgerar texto solicitar a substituição de diferentes elementos em uma imagem (por exemplo, você pode solicitar ao DALL-E 2 que altere o plano de fundo de uma foto para incluir um pôster específico)

Possui um recurso de outpainting que permite expandir as imagens além da tela original

Limitações do DALL-E 2

Demora mais tempo para gerar imagens complexas

Tem dificuldade em gerar determinados tipos de imagens, como as que contêm texto, rostos humanos ou um número específico (por exemplo, uma imagem com 10 gatos)

Segue um processo unidirecional, o que significa que você não pode se envolver em interações de ida e volta para ajustar e aperfeiçoar as imagens geradas

Preços do DALL-E 2

uS$ 15 para cada 115 créditos (1 crédito = 1 prompt de texto com 4 variações de imagem)

DALL-E 2 avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (15 avaliações)

4,2/5 (15 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

4. Bricabraque

via Bricabraque As habilidades extensivas de codificação não são mais pré-requisitos para a criação de aplicativos. Portanto, em vez de contratar desenvolvedores caros que levarão muito tempo para criar aplicativos personalizados para sua empresa, você pode recorrer ao Bricabrac. O Bricabrac é um software de baixo código/ plataforma sem código que permite dar vida às suas ideias inovadoras de aplicativos, convertendo suas entradas de texto em aplicativos da Web totalmente funcionais.

Melhores recursos do Bricabrac

Uma ferramenta de IA econômica e que economiza tempo para contratar desenvolvedores profissionais e experientes

Crie aplicativos funcionais do zero em minutos usando texto

Um editor intuitivo de arrastar e soltar que permite personalizar a ferramenta de IA para atender às suas necessidades e requisitos

Exporte seu aplicativo em formatos de arquivo como HTML, CSS e Javascript

Hospedagem gratuita e ilimitada de aplicativos da Web

Limitações do Bricabrac

Opções de personalização restritas em comparação com outras ferramentas de inteligência artificial

Incapaz de lidar com o desenvolvimento de aplicativos muito complexos

A adição de recursos mais avançados ao seu aplicativo pode exigir conhecimento de programação ou assistência de desenvolvedores

Preços da Bricabrac

Sem plano gratuito: Teste gratuito de 2 dias

Teste gratuito de 2 dias Plano avançado: $68/mês

Avaliações e resenhas do Bricabrac

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Sem comentários

5. Jasper.ai

via Jasper.ai O Jasper.ai é um assistente de redação com tecnologia de IA que ajuda você a superar o bloqueio de escritor e a produzir conteúdo até 10 vezes mais rápido. Você pode usá-lo para gerar qualquer tipo de conteúdo longo (por exemplo, postagens de blog, descrições de produtos, páginas de destino) ou conteúdo curto (por exemplo, Legendas de mídia social de IA, texto de anúncio ).

Melhores recursos do Jasper.ai

Não há necessidade de se preocupar com plágio, pois o conteúdo produzido é quase 100% exclusivo

Tem mais de 50 modelos para acelerar o processo de criação de conteúdo

Gera conteúdo em mais de 30 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, holandês e alemão

Permite que você redirecione o conteúdo para várias plataformas

Ferramentas de colaboração integradas para trabalhar com a sua equipe

Ajuste fino da produção de conteúdo para que corresponda ao tom e ao estilo de sua marca

Integra-se com Grammarly, Copyscape e SurferSEO para produzir artigos exclusivos, de alta qualidade, sem erros e otimizados para SEO

Limitações do Jasper.ai

Demora um pouco para aprender a usar a ferramenta de IA em sua plenitude

Às vezes, ela pode fornecer fatos e detalhes imprecisos

Ainda é necessária a intervenção humana para editar o resultado final para publicação

Preços do Jasper.ai

Sem plano gratuito: Teste de 7 dias em planos pagos

Teste de 7 dias em planos pagos Criador: US$ 49/mês

US$ 49/mês Equipes: $125/mês

$125/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Jasper.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (1.209 avaliações)

4,7/5 (1.209 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.793 avaliações)

6. Tomé

via Tomé Se você já criou uma apresentação de slides, sabe como o processo pode ser demorado e frustrante. Com apenas uma solicitação de texto, o Tome pode gerar esboços, histórias e apresentações atraentes e envolventes para seu público-alvo.

Melhores recursos do Tome

Crie uma apresentação completa ou adicione páginas de slides específicas (com texto e imagens) a uma apresentação com comandos de linguagem natural

Converta um documento carregado em uma apresentação com o clique de um botão

Integra-se ao DALL-E 2 para produzir imagens de IA exclusivas para sua apresentação

Incorpore páginas ao vivo de qualquer site ou aplicativos externos, como Giphy, Airtable, Figma, Miro e Looker

Possui recursos de compartilhamento e comentários para colaborar com a sua equipe

limitações do #### Tome

Não há bibliotecas de mídia para fotos, sons e vídeos de estoque

Ainda não possui recursos avançados, como a criação de tabelas e gráficos personalizados, adição de transições e animações e adição de imagens e músicas de fundo

No momento, não há opções de exportação: A única maneira de compartilhar é por meio de links para sua apresentação no Tome

Preços do Tome

Gratuito: $0

$0 Pro: $10/mês

$10/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Tome avaliações e comentários

G2: Sem comentários

Sem comentários Capterra: Sem comentários

7. Lumen5

via Lumen5 A Lumen5 é uma ferramenta de criação de vídeo com tecnologia de IA que permite que você crie rapidamente vídeos curtos e envolventes do zero (ou reutilize conteúdo escrito em vídeos) para educação, notícias, entretenimento ou fins de marketing . Essa é uma ferramenta valiosa se você não for um especialista em edição de vídeo e não tiver o orçamento para contratar um editor de vídeo profissional. Você também tem acesso a ferramentas de edição incorporadas para aprimorar o resultado final do vídeo.

Melhores recursos da Lumen5

Você pode criar vídeos em poucos minutos, mesmo se for um iniciante

Biblioteca de mídia nativa repleta de uma ampla seleção de fotos, músicas e clipes de vídeo

A saída final do vídeo tem resolução de até 1080p

Vários modelos de vídeo personalizáveis para escolher

Uma interface simples e intuitiva de arrastar e soltar para fazer edições em seu vídeo

Gera automaticamente legendas para seus vídeos com opções para personalizar sua aparência

Limitações da Lumen5

O plano gratuito tem um número limitado de modelos de vídeo, uma resolução máxima de 720p e a marca d'água da Lumen5 é incluída em seu vídeo final

Às vezes, pode levar mais tempo para compilar um vídeo

Opções de personalização limitadas se você quiser criar vídeos mais avançados

Preços da Lumen5

Gratuito: $0

$0 Básico: US$ 29/mês

US$ 29/mês Iniciante: $79/mês

$79/mês Profissional: $199/mês

$199/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Lumen5 avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (65 avaliações)

4,5/5 (65 avaliações) Capterra: 4,6/5 (135 avaliações)

8. GrammarlyGO

via GrammarlyGO O Grammarly é um assistente pessoal de redação que garante que seu conteúdo escrito esteja livre de erros de ortografia, pontuação e gramática. E com o novo GrammarlyGO com IA, você tem a funcionalidade adicional de fazer brainstorming de ideias de conteúdo, gerar esboços e rascunhos e modificar seu conteúdo antigo com seu prompt de texto exclusivo ou qualquer um dos sugeridos oferecidos pelo Grammarly.

Melhores recursos do GrammarlyGO

Crie um primeiro rascunho em segundos, inserindo um prompt ou usando qualquer um dos prompts sugeridos pelo Grammarly

Personalize a voz do seu conteúdo exclusivo especificando o nível de formalidade, o tom e o tipo de inglês (americano, canadense, britânico, australiano e indiano)

Detector de plágio integrado para garantir a originalidade e a atribuição adequada

Pode ser usado em aplicativos externos de desktop, como o Bloco de Notas e o Microsoft Word, e em aplicativos baseados em navegador, como Gmail, Google Docs, ClickUp Docs, Twitter, LinkedIn e outros

Limitações do GrammarlyGO

Atualmente, é compatível apenas com o idioma inglês

Você só pode gerar um determinado número de sugestões por mês, dependendo da sua conta do Grammarly

Oferece assistência geral à escrita, portanto, as sugestões podem, às vezes, não ser úteis para usuários de áreas altamente técnicas ou especializadas

Preços do GrammarlyGO

Gratuito: $0

$0 Premium (Individual): $12/mês

$12/mês Business (Equipes): $15/membro/mês

GrammarlyGO avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (4.266 avaliações)

4,7/5 (4.266 avaliações) Capterra: 4,7/5 (6.847 avaliações)

9. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai é uma ferramenta de transcrição de IA que converte qualquer áudio (como podcasts) ou vídeo que você carrega na plataforma em texto. A ferramenta também é um anotador muito eficaz: Você pode configurá-la para participar e gravar suas reuniões on-line, transcrever os pontos de discussão e enviar um e-mail com as principais conclusões após o término da reunião. Isso elimina a necessidade de multitarefa e permite que você se mantenha totalmente concentrado e envolvido durante as reuniões.

melhores recursos do #### Otter.ai

As transcrições são perfeitamente sincronizadas com as gravações e destacadas durante as reproduções

A transcrição tem registros de data e hora e rotula os diferentes oradores

As velocidades de reprodução podem ser tão baixas quanto 0,5x e tão altas quanto 3x, com a capacidade de pular silêncios

O recurso OtterPilot pode ingressar, gravar e transcrever automaticamente reuniões do Google Meet, Microsoft Teams e Zoom, além de capturar fotos dos slides usados

Você pode colaborar com a sua equipe destacando e comentando uma transcrição e atribuindo diretamente itens de ação aos membros da equipe

As opções de exportação incluem .mp3, .txt, .pdf, .docx e .srt

limitações do #### Otter.ai

Atualmente, só funciona com inglês dos EUA e do Reino Unido

A versão gratuita permite a transcrição de apenas três arquivos de áudio e, em seguida, é necessário fazer o upgrade para continuar usando-o

Nem sempre detecta todos os diferentes alto-falantes e os nomeia corretamente

Não é 100% perfeito; você ainda precisará revisar a transcrição e fazer alguns ajustes

Otter.ai preços

Gratuito: $0

$0 Pro (Individual): US$ 16,99/mês

US$ 16,99/mês Empresarial (equipes): US$ 30/usuário/mês

US$ 30/usuário/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Otter.ai avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (110 avaliações)

4,1/5 (110 avaliações) Capterra: 4,5/5 (63 avaliações)

10. Segundo Cérebro

via Segundo Cérebro O SecondBrain (anteriormente MagicChat.ai) é uma plataforma de IA que permite criar bots do tipo ChatGPT com conhecimento especializado sobre sua empresa. Você pode treinar seu bot com conteúdo de URLs de sites, documentos .pdf ou .txt. Em seguida, é possível incorporar o chatbot recém-treinado ao seu site para fornecer suporte em tempo real aos usuários, respondendo às suas perguntas sobre o seu negócio.

Melhores recursos do SecondBrain

É muito fácil treinar seu novo chatbot e incorporá-lo à página do seu site (ou como um widget de bate-papo)

O chatbot pode ser treinado com dados de mais de 90 idiomas

Ele responde com rapidez e precisão às consultas de seus clientes

Você pode criar vários bots, dependendo do seu plano pago

Ótimo para empreendedores

Limitações do SecondBrain

Você só pode criar um bot no plano gratuito

A qualidade das respostas do bot é limitada pelo volume de dados com os quais ele foi treinado

Atualmente, há guias de recursos limitados em comparação com outras ferramentas de inteligência artificial

Preços do SecondBrain

Iniciante: $0

$0 Hobby: US$ 19/mês

US$ 19/mês Power: $49/mês

$49/mês Pro: $99/mês

Avaliações e opiniões sobre o SecondBrain

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Nenhuma avaliação

Escolher as ferramentas de IA certas para startups pode fazer uma enorme diferença

Embora escolher as ferramentas de IA certas para sua empresa seja um passo na direção certa, integrá-las ao seu fluxo de trabalho pode ser um desafio. É aqui que o ClickUp entra como um hub central para unir todas as ferramentas.

Por apenas US$ 5/mês, você pode obter acesso ilimitado à plataforma de gerenciamento de projetos com IA do ClickUp com integrações que permitem aproveitar os recursos exclusivos de IA de aplicativos externos. Você também pode optar por inscrever-se no plano Free Forever para ter uma ideia do que sua empresa pode alcançar com o ClickUp. 🌻