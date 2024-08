As 12 principais alternativas e concorrentes do Salesforce CRM em 2024

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) melhorou muito desde que as primeiras ferramentas foram disponibilizadas. Essas ferramentas facilitam o armazenamento de dados de clientes e o uso desses dados para criar personas de compradores . Um dos maiores nomes em software de CRM é o Salesforce. No entanto, o Salesforce não é a solução certa para todos.

Neste artigo, discutiremos algumas das alternativas de CRM disponíveis. Abordamos o que procurar em uma alternativa do Salesforce e fornecemos os detalhes de que você precisa para decidir qual ferramenta o ajudará melhor a aprimorar seus relacionamentos com os clientes.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Salesforce?

O Salesforce é um poderoso software de CRM, mas a melhor ferramenta de CRM para você é aquela que oferece o maior valor para sua empresa. Ao procurar alternativas para o Salesforce, tenha em mente estes conceitos:

Recursos: Veja os recursos que acompanham todas as principais opções e decida quais são essenciais para sua organização

Veja os recursos que acompanham todas as principais opções e decida quais são essenciais para sua organização Facilidade de uso: Você quer que seus funcionários possam aproveitar ao máximo o CRM, portanto, ele deve ser fácil de usar

Você quer que seus funcionários possam aproveitar ao máximo o CRM, portanto, ele deve ser fácil de usar Personalização: Um tamanho único raramente serve para todos. Uma boa alternativa ao Salesforce é aquela que você pode personalizar para atender às suas necessidades

Um tamanho único raramente serve para todos. Uma boa alternativa ao Salesforce é aquela que você pode personalizar para atender às suas necessidades Integrações: Sua organização precisa de mais do que apenas um CRM em sua pilha de tecnologia, e o software de CRM que você escolher deve se integrar bem a essas outras ferramentas

Sua organização precisa de mais do que apenas um CRM em sua pilha de tecnologia, e o software de CRM que você escolher deve se integrar bem a essas outras ferramentas Escalabilidade: O objetivo de toda organização é crescer. Escolha um CRM que possa crescer com você, de modo que não seja necessário trocar de ferramenta se a empresa crescer demais para a sua escolha

O objetivo de toda organização é crescer. Escolha um CRM que possa crescer com você, de modo que não seja necessário trocar de ferramenta se a empresa crescer demais para a sua escolha Preços: Observe os preços para o nível em que você se encontra agora e para o nível em que você estará no futuro. Alguns produtos têm aumentos acentuados de preço à medida que as empresas crescem. Aproveite a avaliação gratuita, se oferecida, para obter uma experiência prática sem o compromisso

As 12 melhores alternativas ao Salesforce para usar em 2024

A seguir, apresentamos uma lista de 12 alternativas ao Salesforce CRM. Cada um desses programas populares ajudou muitas organizações a gerenciar seus relacionamentos com os clientes.

Mantenha suas ferramentas de gerenciamento de projetos e CRM em uma única plataforma: ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos que também oferece Recursos de CRM como gerenciamento de contatos, gerenciamento de leads e monitoramento do pipeline de vendas. É uma plataforma baseada em nuvem altamente personalizável com uma extensa conjunto de modelos de CRM e integrações de terceiros.

Como uma solução altamente personalizável, o ClickUp permite que você crie painéis de relatórios que atendam às suas necessidades e desenvolva processos de fluxo de trabalho personalizados para melhorar as operações comerciais. Com uma solução Relatórios de CRM você pode transformar facilmente esses painéis em relatórios impressos.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie, atribua e acompanhe tarefas para indivíduos ou equipes

Monitorar o tempo gasto em tarefas e projetos

Facilitar o trabalho em equipe e a comunicação dentro da plataforma

Definir tarefas e monitorar o progresso em direção a metas específicas

Compartilhar e colaborar em documentos dentro do CRM

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme para alguns recursos

O programa às vezes apresenta atrasos na conclusão de tarefas complexas

Preços do ClickUp

Plano Forever gratuito : Gratuito

: Gratuito Plano Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Plano Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Plano Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Zendesk Sell

Via Zendesk Sell O Zendesk Sell é um sistema de CRM que se concentra em atender às necessidades das equipes de vendas. Além do gerenciamento de contatos, ele tem muitos recursos para ajudar os vendedores a monitorar leads, gerenciar pipelines e fechar negócios. É uma plataforma baseada em nuvem que se integra facilmente a outros produtos da Zendesk.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Visualize e gerencie oportunidades de vendas em vários estágios

Organizar erastrear as jornadas dos clientes* Obtenha insights sobre o desempenho e as tendências de vendas

Conecta-se ao seu e-mail para rastrear comunicações

AcesseRecursos de CRM em qualquer lugar com o aplicativo móvel Limitações do Zendesk Sell

Opções de personalização limitadas para alguns campos

Bugs e falhas ocasionais no aplicativo para dispositivos móveis

Preços do Zendesk Sell

Equipe: US$ 19/mês por usuário

Crescimento: US$ 55/mês por usuário

Professional: US$ 115/mês por usuário

Enterprise: US$ 169/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (150 avaliações)

3. Pipedrive

Via Pipedrive O próximo na lista do Salesforce CRM é o Pipedrive . Ele tem uma interface simples e fácil de usar que permite que você comece a trabalhar rapidamente. Ele inclui recursos para equipes de vendas, com gerenciamento de leads para fechar mais vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Rastreie facilmente os negócios em vários estágios

Sincronizar e rastrear e-mails dentro do CRM

Gerar relatórios e obter insights sobre o desempenho das vendas

Receba notificações de tarefas e acompanhamentos importantes

Personalize os fluxos de trabalho para atender às suas necessidades específicas

Limitações do Pipedrive

Os recursos de análise e relatórios não são tão robustos quanto alguns usuários desejam

Alguns recursos de automação são insuficientes em comparação com as alternativas

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14,90/mês por usuário

Avançado: US$ 27,90/mês por usuário

Profissional: US$ 49,90/mês por usuário

Power: US$ 64,90/mês por usuário

Enterprise: US$ 99,00/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

4. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign A ActiveCampaign atende às necessidades de CRM de pequenas e grandes organizações. Ele ajuda a automatizar os processos de marketing e de negócios e oferece várias ferramentas para gerenciar leads e criar campanhas de e-mail direcionadas. A ActiveCampaign também se integra a várias ferramentas de terceiros.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Criação automatizadagerenciamento de campanhas com base no comportamento do cliente

Crie e envie campanhas de e-mail personalizadas

Gerenciar contatos e automatizar processos de vendas

Identifique e priorize possíveis leads com base no envolvimento

Monitore a atividade do usuário em seu site e eventos

Limitações da ActiveCampaign

Não oferece tanta flexibilidade no gerenciamento de contatos quanto alguns usuários desejam

O software tem uma curva de aprendizado acentuada para automação e recursos avançados

Preços da ActiveCampaign

Plus: US$ 19/mês

Professional: US$ 49/mês

Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. HubSpot CRM

Via HubSpot A HubSpot é um dos primeiros e mais bem-sucedidos CRMs e um inovador em automação de marketing e vendas. Sua plataforma oferece hubs para marketing, vendas e atendimento ao cliente, que se integram perfeitamente ao CRM.

Melhores recursos da HubSpot

Combina ferramentas de gerenciamento de contatos, marketing, vendas e atendimento ao cliente

Permite que você automatize tarefas repetitivas para agilizar o processo de vendas

Permite que você gerencieconsultas de clientes e tíquetes de suporte* Oferece centenas deIntegrações com a HubSpot Limitações da HubSpot

Os preços são altos, especialmente parastartups que procuram um CRM* O plano gratuito não oferece recursos de personalização suficientes

Preços da HubSpot

Gratuito para sempre: Gratuito

Iniciante: US$ 50/mês

Professional: US$ 500/mês

Enterprise: US$ 1.200/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

6. Mesa de ar

Via Mesa de arO Airtable é um programa baseado em planilhas eletrônicas que você pode usar para várias finalidades de CRM. Com recursos para rastrear leads, gerenciar pipelines de vendas e armazenar dados de clientes, o Airtable é uma plataforma básica de CRM fácil de usar.

Melhores recursos do Airtable

Crie um site personalizadobancos de dados de clientes para vários casos de uso

Colaborar com os membros da equipe em tempo real

Integre-se a ferramentas e serviços de terceiros para ampliar a funcionalidade

Organize e acompanhe projetos com gerenciamento de tarefas e prazos

Personalize a forma como os dados são exibidos com diferentes opções de visualização

Limitações do Airtable

Possui recursos limitados em comparação com alguns concorrentes

Pode ser difícil de integrar com outros produtos

Preços do Airtable

Gratuito para sempre: Grátis

Plus: US$ 10/mês por usuário

Pro: US$ 20/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

7. Smartsheet

Via Smartsheet Como o Airtable, Smartsheet é uma plataforma baseada em planilhas . Ele permite que você crie planilhas inteligentes para várias finalidades, inclusive tarefas básicas de CRM. Embora não seja a solução de CRM mais complexa, ele pode armazenar dados de vendas e aumentar a produtividade em um CRM fácil de usar.

Melhores recursos do Smartsheet

Planeje, acompanhe e gerencie projetos com gráficos de Gantt e listas de tarefas

Colaborar em tempo real e compartilhar arquivos com os membros da equipe

Obtenha uma boa visão geral de seu pipeline de vendas

Simplifique processos repetitivos com fluxos de trabalho automatizados

Crie relatórios visuais e painéis de controle

Limitações do Smartsheet

A curva de aprendizado é acentuada se você quiser usar todos os recursos que ele oferece

Alguns usuários reclamam da falta de recursos de automação

Preços do Smartsheet

Gratuito para sempre: Grátis

Pro: US$ 7/mês

Business: US$ 25/mês

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

8. Keap

Via Keap O Keap, anteriormente chamado de Infusionsoft, é uma plataforma de CRM baseada em nuvem que automatiza os processos de marketing e vendas. O software se integra a outras ferramentas populares de marketing e vendas para ampliar a funcionalidade.

Seus recursos de automação de marketing podem aumentar a produtividade da sua equipe de vendas. Tanto as pequenas organizações quanto as grandes empresas podem se beneficiar dessa plataforma robusta.

melhores recursos do #### Keap

Automatize processos de vendas e gerencie contatos

Projetar e implementar campanhas de marketing por e-mail direcionadas

Identificar e priorizar leads com base no envolvimento e no comportamento

Integração com plataformas de comércio eletrônico para rastreamento de vendas on-line

Permitir que os clientes agendem compromissos on-line

Limitações do Keap

O preço é proibitivo para alguns usuários

Alguns clientes acham a interface e o processo de configuração confusos

Preços do Keap

Pro: US$ 199/mês

Max: US$ 289/mês

Max Classic: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Keap classificações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Microsoft Dynamics

Via Microsoft Dynamics Adequado para organizações de todos os tamanhos, o Microsoft Dynamics é a plataforma de CRM no ecossistema da Microsoft. Ele inclui um conjunto abrangente de recursos de CRM e se integra a outros produtos da Microsoft para ampliar a funcionalidade.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics

Conjunto abrangente, incluindo CRM, planejamento de recursos empresariais e outras ferramentas de negócios

Insights orientados por inteligência artificial para aprimorar o desempenho de vendas

Recursos de consultas de clientes e casos de suporte

Criação e gerenciamento de campanhas de marketing direcionadas

Conexão perfeita com o Office 365, Teams e outros produtos da Microsoft

Limitações do Microsoft Dynamics

A configuração é complexa e demorada para alguns usuários

A integração com produtos fora do ecossistema da Microsoft pode ser difícil

Preços do Microsoft Dynamics

Essentials: US$ 70/mês por usuário

Premium: US$ 100/mês por usuário

Microsoft Dynamics ratings and reviews

G2: 3,8/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

10. Zoho CRM

Via Zoho A Zoho oferece um conjunto bem conhecido de ferramentas de negócios baseadas na nuvem. O Zoho CRM é sua solução de CRM. A solução ajuda empresas de todos os tamanhos a gerenciar vendas, marketing e suporte ao cliente. Ela pode armazenar dados de contato, melhorar a satisfação do cliente e automatizar tarefas.

O Zoho CRM combina-se com outras ferramentas das empresas para compartilhar dados de CRM e melhorar a inteligência de negócios.

Melhores recursos do Zoho

Automatiza tarefas repetitivas e agiliza o processo de vendas

Comunique-se com os clientes em vários canais

Obtenha insights sobre o desempenho e as tendências de vendas com ferramentas de análise e relatórios

Crie fluxos de trabalho automatizados para aumentar a eficiência

Acesse os recursos de CRM por meio de aplicativos móveis

Limitações do Zoho

O desempenho é ocasionalmente lento

O plano gratuito não tem opções de personalização suficientes

Preços do Zoho

Gratuito para sempre: Gratuito

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Professional: US$ 23/mês por usuário

Enterprise: US$ 40/mês por usuário

Ultimate: US$ 52/mês por usuário

Zoho ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4.3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Zoho !

11. Bitrix24 CRM

Via Bitrix24 O Bitrix24 CRM é a parte de relacionamento com o cliente do Bitrix24. A Bitrix desenvolveu essa plataforma abrangente de gerenciamento de negócios e colaboração. Ela inclui ferramentas para CRM e gerenciamento de projetos .

Melhores recursos do Bitrix24 CRM

Comunique-se e colabore com os membros da equipe

Automatizar processos de vendas e marketing

Use projetos egerenciamento de tarefas ferramentas dentro do CRM

Conectar-se com os clientes por meio de vários canais

Armazene e compartilhe documentos

Limitações do Bitrix24 CRM

Alguns usuários consideram a interface do usuário excessivamente complexa, especialmente para os recursos avançados

Alguns usuários relatam lentidão ocasional no desempenho

Preços do Bitrix24 CRM

Básico: US$ 49/mês

Padrão: US$ 99/mês

Professional: US$ 199/mês

Enterprise: US$ 399/mês

Avaliações e opiniões sobre o Bitrix24 CRM

G2: 4.1/5 (500 avaliações)

Capterra: 4.2/5 (mais de 500 avaliações)

12. Vendas

Via Sinalizador de vendas O Salesflare é um software de CRM que oferece uma solução fácil de usar para organizações de pequeno e médio porte. Seu principal objetivo é ajudar as empresas com necessidades básicas de CRM, como automatizar entrada de dados e simplificando o processo de vendas.

Melhores recursos do Salesflare

Acompanhe as aberturas de e-mail, os cliques em links e o envolvimento com os contatos

Organize e gerencie as informações de contato dos clientes

Receba lembretes quando os acompanhamentos estiverem vencendo

Agende reuniões sem problemas com as opções de integração

Visualize e gerencie oportunidades de vendas

Limitações do Salesflare

O software tem recursos de relatório limitados em comparação com alguns de seus concorrentes

O aplicativo móvel não é tão rico em recursos e desempenho quanto poderia ser

Preços da Salesflare

Growth: US$ 29/mês por usuário

Pro: US$ 49/mês por usuário

Enterprise: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Salesflare

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Comece a usar o gerenciamento de relacionamento com o cliente do ClickUp

Integrar um CRM com sua plataforma de gerenciamento de projetos existente pode ser um problema. Por que não optar por uma solução completa em que você possa gerenciar seus projetos e seus relacionamentos com os clientes com facilidade?

O ClickUp é essa plataforma completa de gerenciamento de projetos. Graças ao poderoso Ferramentas de CRM incorporadas diretamente ao seu sistema de gerenciamento de projetos, você pode ficar por dentro dos seus projetos e, ao mesmo tempo, ficar de olho nos contatos dos clientes, nos leads e em todo o pipeline de vendas e marketing.

E o melhor de tudo é que oferecemos ferramentas prontas para uso modelos de gerenciamento de projetos e CRM em todos os níveis, inclusive em nosso Free Forever Plan. Crie sua conta ClickUp gratuita e experimente como o ClickUp é uma alternativa poderosa ao Salesforce CRM.