10 melhores alternativas e concorrentes do Slack em 2024

Um aplicativo de mensagens robusto é a espinha dorsal de um fluxo de trabalho bem organizado, e o Slack surgiu como uma das opções mais populares. Pense nele como um escritório virtual no qual sua equipe pode aparecer para conversar sobre assuntos delicados, fazer anúncios importantes ou desejar feliz aniversário uns aos outros. 🎂

Além de permitir comunicação sem esforço , O Slack pode promover um senso de comunidade por meio de várias integrações e atenuar parte do isolamento que vem com trabalho remoto .

Ainda assim, o Slack está longe de ser perfeito - não é para o bolso de todo mundo, e alguns poucos rastreamento de projetos e os recursos de gerenciamento não seriam ruins.

Para ajudá-lo a encontrar um aplicativo que permita reunir sua equipe em um só lugar sem precisar fazer malabarismos com plataformas adicionais ou gastar muito, mostraremos as 10 melhores alternativas ao Slack que vale a pena conferir.

Entendendo o Slack: Limitações e análise

Antes de mergulharmos no universo detalhado das alternativas do Slack, é essencial entender o Slack incluindo seus pontos fortes e fracos. O Slack, como uma ferramenta de colaboração, tornou-se popular por sua capacidade de simplificar a comunicação dentro das equipes. Sua interface é intuitiva, tornando simples a colaboração em tempo real, o compartilhamento de arquivos e o arquivamento de mensagens. No entanto, como qualquer outra plataforma, o Slack tem suas limitações.

Limitações do Slack

Custo : Uma das maiores queixas dos usuários em relação ao Slack é sua estrutura de preços. Embora exista uma versão gratuita, ela tem muitas restrições, como um histórico de mensagens limitado e integração restrita. Para ter acesso a todas as funcionalidades, as equipes precisam fazer upgrade para planos premium caros.

: Uma das maiores queixas dos usuários em relação ao Slack é sua estrutura de preços. Embora exista uma versão gratuita, ela tem muitas restrições, como um histórico de mensagens limitado e integração restrita. Para ter acesso a todas as funcionalidades, as equipes precisam fazer upgrade para planos premium caros. Problemas de interface : EmboraA interface do Slack seja geralmente fácil de usarela pode se tornar desordenada e difícil de navegar com vários canais e conversas. Não há como organizar os canais em categorias, o que pode gerar confusão e perda de mensagens.

: EmboraA interface do Slack seja geralmente fácil de usarela pode se tornar desordenada e difícil de navegar com vários canais e conversas. Não há como organizar os canais em categorias, o que pode gerar confusão e perda de mensagens. Videoconferência limitada: Embora o Slack ofereça suporte a chamadas de vídeo, ele é voltado principalmente para o bate-papo. A função de videoconferência carece de recursos avançados encontrados em outras plataformas de videoconferência, como salas de descanso ou controles avançados de silenciamento.

O que você deve procurar nas alternativas ao Slack?

Cada uma aplicativo de comunicação de equipe tem pontos de venda exclusivos e os recursos que você deve esperar dependem em grande parte do seu fluxo de trabalho. Ainda assim, há alguns itens que toda plataforma deve verificar:

Interface amigável ao usuário : Ao escolher um aplicativo de mensagens, sinta-se à vontade para julgar um livro pela capa - uma interface de usuário bem projetada garante que você possa navegar e usar o aplicativo independentemente de suas habilidades técnicas

: Ao escolher um aplicativo de mensagens, sinta-se à vontade para julgar um livro pela capa - uma interface de usuário bem projetada garante que você possa navegar e usar o aplicativo independentemente de suas habilidades técnicas Suporte multiplataforma : Certifique-se de que o aplicativo escolhido ofereça um suporte robusto para desktop e dispositivos móveis, para que sua equipe possa entrar em contato com você, independentemente de estar trabalhando no escritório,de casaou na praia 🏖️

: Certifique-se de que o aplicativo escolhido ofereça um suporte robusto para desktop e dispositivos móveis, para que sua equipe possa entrar em contato com você, independentemente de estar trabalhando no escritório,de casaou na praia 🏖️ Compartilhamento de arquivos : Uma plataforma de comunicação sólida vai além do texto simples e pode servir como um local para os resumos de seus projetos, fotos de formação de equipes e outros arquivos e tipos de mídia que você deseja compartilhar

: Uma plataforma de comunicação sólida vai além do texto simples e pode servir como um local para os resumos de seus projetos, fotos de formação de equipes e outros arquivos e tipos de mídia que você deseja compartilhar Colaboração em tempo real : Decalendários compartilhados e bancos de dados para delegação de tarefas e visões gerais, seu aplicativo deve estar repleto de vários recursos que garantem que sua equipe permaneça na mesma página

Integrações : Um aplicativo de mensagens é apenas uma peça do quebra-cabeça do seu fluxo de trabalho. Certifique-se de que ele se conecte perfeitamente a outras plataformas que você usa, permitindo que você crie um ecossistema coeso

: Um aplicativo de mensagens é apenas uma peça do quebra-cabeça do seu fluxo de trabalho. Certifique-se de que ele se conecte perfeitamente a outras plataformas que você usa, permitindo que você crie um ecossistema coeso Compartilhamento de tela: Um aplicativo de mensagens com compartilhamento de arquivos, bate-papos em grupo e chamadas de voz e vídeo também deve ter recursos de compartilhamento de tela

As 10 melhores alternativas e concorrentes do Slack para usar em 2024

Se o Slack não for a sua praia, não se preocupe - há muitas outras opções para explorar. Vamos examinar as 10 mais capazes. 🏆

1. ClickUp - Melhor para colaboração em tempo real

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

O ClickUp é um canivete suíço para gerenciamento de projetos e colaboração, e as mensagens instantâneas são uma de suas ferramentas mais afiadas. Com Visualização do ClickUp Chat no ClickUp Chat, você pode criar canais de comunicação para projetos específicos ou trazer equipes multifuncionais e colaboram em tempo real.

Com os recursos de compartilhamento de tela, você melhora a comunicação da equipe diretamente na plataforma, portanto, é mais fácil compartilhar gravações de tela - tornando-o uma das melhores alternativas ao Slack com seu gerenciamento de tarefas recursos incluídos.

Você pode convidar membros da equipe para bate-papos específicos e garantir que toda a comunicação ocorra com base na necessidade de conhecimento. Você não está limitado ao texto simples, pois pode incorporar vários tipos de conteúdo, desde páginas da Web e vídeos até documentos e bancos de dados de planilhas . 📊

Quando você está se apegando ao texto, pode usar várias opções de formatação para adicionar listas de verificação, banners e outros elementos sem esforço. Graças ao / Slash Commands, você pode formatar seu texto com um clique.

A visualização de bate-papo não é a única maneira de colaborar no ClickUp - você pode usar recursos adicionais para criar um fluxo de trabalho simplificado, como:

Comentários atribuídos para chamar instantaneamente a atenção de alguém para itens de ação

Tarefas ClickUp para delegar trabalho e acompanhar o progresso por meio de várias exibições

Documentos do ClickUp para criar, compartilhar e colaborar em wikis e bases de conhecimento robustas

Os tópicos de comentários mantêm as conversas organizadas em uma tarefa para que os usuários não precisem percorrer todos os comentários

Se precisar de ajuda para desenvolver uma estrutura de comunicação eficaz, nós o ajudamos! Use o ClickUp Modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna para definir metas de comunicação e desenvolver uma estratégia elaborada sem trabalho manual.

melhores recursos do #### ClickUp

Clipes do ClickUp para se comunicar com os membros da equipe por meio de gravações de tela

Formatação robusta de texto e compartilhamento de arquivos

Comunicação em tempo real

Links e anexos agrupados para uma visão geral clara

Delegação abrangente de tarefas,definição de metase monitoramento do progresso

Chats em toda a empresa e em projetos específicos

Envio e recebimento de e-mails diretamente da plataforma

Documentos colaborativos com links compartilháveis e controles de permissão

Modelos de planos de comunicação para desenvolver sistemas eficazes

mais de 1.000 integrações

Limitações do ClickUp

Não há reuniões de áudio ou vídeo (embora seja possível usar o ClickUp Clips para compartilhar gravações de tela na visualização do Chat)

Uma notável curva de aprendizado devido aos extensos recursos de gerenciamento de tarefas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.800 avaliações)

Comparar *Slack Vs ClickUp* !

2. Microsoft Teams - Melhor para usuários da Microsoft

Via: Microsoft Teams Muitos gigantes da tecnologia lançaram aplicativos de colaboração, mas a opção da Microsoft se destaca por vários motivos. O Teams é um aplicativo rico em recursos focado em conferências em vez de simples mensagens, pois permite que você organize grandes reuniões com até 300 participantes. As sessões podem durar até 30 horas, e você tem vários recursos úteis, como:

Planos de fundo personalizados

Supressão de ruído

Reuniões agendadas

Se você ainda preferir deixar que seus dedos cuidem da comunicação em vez de sua voz, poderá aproveitar uma interface de bate-papo limpa e fácil de usar. Infelizmente, você não pode ser criativo com fontes e estilos porque os recursos de edição de texto são bastante limitados - há três tamanhos de texto para escolher, além de opções básicas de formatação (negrito, itálico etc.).

Pelo lado positivo, você pode compartilhar vários tipos de arquivos e documentos de coautoria por meio do aplicativo Microsoft 365, que engloba o Word, o Excel e o PowerPoint. 📄

Melhores recursos do Microsoft Teams

Até 300 participantes de reuniões de bate-papo ou vídeo

Colaboração em tempo real

Participação em reuniões sem uma conta

Legendas e anotações ao vivo para reuniões

Limitações do Microsoft Teams

Não há recursos avançados de gerenciamento de tarefas ou projetos

Opções limitadas de formatação de texto

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Microsoft Teams classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 14.400 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 14.400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (9.300+ avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Microsoft Teams !

3. Discord - Melhor para a criação de comunidades

Via: Discórdia Se você estiver procurando uma plataforma de bate-papo simples, sem sinos e assobios, O Discord pode ser um aplicativo divertido e útil (e não, não é só para gamers). 🕹

O funcionamento é bastante simples: você cria um servidor, que pode ser dividido em canais baseados em tópicos, deixando o bate-papo principal do grupo para anúncios de toda a empresa e/ou conversas casuais.

Os canais são baseados em convidados, e você pode definir diferentes permissões e usar ferramentas de moderação para decidir quem pode contribuir com o bate-papo e como. Por exemplo, você pode criar um canal dedicado a atualizações para o qual somente você pode enviar mensagens, enquanto outras pessoas podem ler as mensagens e reagir a elas.

O Discord também oferece chamadas de áudio e vídeo, embora não tenha nem de longe a mesma capacidade das ferramentas de conferência dedicadas - ele só permite até 25 usuários, o que pode ser muito limitado para equipes grandes.

Melhores recursos do Discord

Chamadas de áudio e vídeo de baixa latência

Canais públicos e privados

Limite de upload de até 500 MB por arquivo

Emojis e reações personalizados

Limitações do Discord

Não é adequado para o gerenciamento abrangente de projetos

Houve reclamações sobre a qualidade da chamada de áudio em dispositivos móveis

Preços do Discord

Gratuito Versão

Nitro Basic : uS$ 2,99/mês

: uS$ 2,99/mês Nitro : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Server boost: uS$ 4,99/servidor por mês

Classificações e resenhas do Discord

Capterra : 4.7/5 (370 avaliações)

: 4.7/5 (370 avaliações) TrustRadius: 8.7/10 (160 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Discord !

4. Rocket.Chat - Melhor para personalização de código aberto

Via: Rocket.Chat Se nos concentrarmos apenas na colaboração em equipe, o Rocket.Chat pode não parecer surpreendente à primeira vista - você obtém alguns recursos padrão vistos na maioria das plataformas, como:

Canais privados e públicos, além de bate-papos individuais

Compartilhamento de arquivos

Recibos de leitura

Histórico de pesquisa

Apesar dos recursos aparentemente básicos, esse aplicativo certamente merece um lugar em nossa lista por um motivo: as funcionalidades de bate-papo voltadas para o cliente. Especificamente, ele oferece interações de cliente omnichannel para permitir que você converse com os consumidores, independentemente da plataforma de mensagens que eles estejam usando. Toda a comunicação é canalizada para o Rocket.Chat, o que pode otimizar sua comunicação com os clientes suporte ao cliente esforços.

Se isso não for impressionante o suficiente, você também pode usar a API do Rocket.Chat para incorporar um mecanismo de bate-papo em seu site ou aplicativo móvel! 📱

Em suma, essa plataforma tem o objetivo de servir como uma solução unificada para todas as suas necessidades de bate-papo internas e externas. Ela também é criptografada de ponta a ponta, o que é uma medida de segurança que os usuários preocupados com a privacidade apreciarão.

Melhores recursos do Rocket.Chat

Histórico completo de mensagens

Modelos de mensagens

Automação do fluxo de trabalho

Análise em tempo real para chats de clientes omnicanal

Código aberto e criptografado de ponta a ponta

Limitações do Rocket.Chat

Pode ser muito complexo para um usuário comum

Alguns usuários relataram bugs significativos

Preços do Rocket.Chat

Comunidade : Gratuito

: Gratuito Empresarial (para comunicação interna): uS$ 7/mês por usuário com um mínimo de 25 usuários

(para comunicação interna): uS$ 7/mês por usuário com um mínimo de 25 usuários Enterprise (para comunicação externa): uS$ 35/mês por agente, com um mínimo de cinco agentes

Avaliações e resenhas do Rocket.Chat

G2 : 4.2/5 (mais de 320 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 320 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 140 avaliações)

5. Google Chat - Melhor para usuários do Google Workspace

Via: Bate-papo do Google Se você usa outros aplicativos do pacote Google Workspace (Gmail, Google Docs etc.), o Google Chat pode fazer todo o sentido porque faz parte do mesmo ecossistema. É um aplicativo leve, sem muitos recursos avançados, que deve ser robusto o suficiente para um aplicativo de bate-papo de equipe comum.

Além dos bate-papos individuais, você pode criar espaços de grupo que acomodam até 50.000 participantes! Isso definitivamente abre algumas possibilidades para a comunicação de grandes equipes. Só isso já faz com que valha a pena considerar o aplicativo se você quiser garantir a escalabilidade do ponto de vista do tamanho da sua equipe. 📈

Outros recursos notáveis do Google Chat incluem:

Composição inteligente e autocorreção

Chats de voz e reuniões por vídeo

Integração com outros aplicativos do Google Workspace e plataformas de terceiros (Asana, Workday, etc.)

Emojis personalizados, GIFs em linha e reações

Uma pequena, mas notável vantagem do Google Chat é o enfileiramento em linha, que permite iniciar um tópico relacionado a uma mensagem individual sem sair da janela de bate-papo. O tópico aparecerá ao lado do bate-papo principal para que você possa ficar por dentro de ambos.

Melhores recursos do Google Chat

Interface minimalista

Acesso de convidados aos bate-papos

Resumo automatizado de bate-papo

Diversas integrações nativas e de terceiros

A versão gratuita é altamente versátil em comparação com outras alternativas ao Slack

Limitações do Google Chat

Recursos úteis são mantidos atrás de um acesso pago (Smart Compose, prevenção de perda de dados etc.)

As mensagens não podem ter mais de 4.096 caracteres

Preços do Google Chat

Gratuito

Google Workspace Business Starter : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Google Workspace Business Standard : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Google Workspace Business Plus : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Google Workspace Business Enterprise: Personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Google Chat

Capterra : 4.5/5 (mais de 2.200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2.200 avaliações) TrustRadius: 8.0/10 (mais de 140 avaliações)

6. Flock - Melhor pela simplicidade e facilidade de uso

Via: Rebanho O Flock é um aplicativo simples e bem projetado que preenche todos os requisitos essenciais dos aplicativos de comunicação em equipe: bate-papos em grupo, chamadas de áudio e videoconferências. Quando você se aprofunda na superfície, também descobre vários recursos valiosos que o ajudam a se manter produtivo, como:

Enquetes integradas que aceleram a tomada de decisões

que aceleram a tomada de decisões Pesquisa integrada que permite localizar mensagens, arquivos, links específicos, etc.

que permite localizar mensagens, arquivos, links específicos, etc. Notas de voz para quando a digitação for muito incômoda

A plataforma também oferece uma biblioteca de aplicativos rica que inclui integrações com o Google Docs, Dropbox, aplicativos de mídia social e outras plataformas populares. Você também encontrará ferramentas úteis para desenvolvedores que permitem fazer tudo, desde adicionar trechos de código até receber notificações sobre falhas ou bugs. 👾

Se não encontrar o que precisa na biblioteca de aplicativos, você pode criar seus próprios aplicativos Flock para expandir ainda mais a funcionalidade da plataforma.

Melhores recursos do Flock

Várias maneiras de se comunicar (texto, notas e chamadas de áudio e videoconferências)

Dezenas de integrações e aplicativos de terceiros

Pesquisa abrangente

Tarefas pendentes comdatas de vencimento e lembretes

Limitações do Flock

Não há canais privados no plano gratuito, ao contrário de outras alternativas do Slack

Armazenamento limitado (até 20 GB por membro, mesmo no nível mais alto)

Preços do Flock

Inicial : Gratuito (para até 20 usuários)

: Gratuito (para até 20 usuários) Pro : uS$ 4,5/mês por usuário (com faturamento anual)

: uS$ 4,5/mês por usuário (com faturamento anual) Empresarial: Preços personalizados

Flock avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 240 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 320 avaliações)

Confira estes_ Alternativas de bloqueio !

7. Troop Messenger - Melhor para equipes preocupadas com a segurança

Via: Mensageiro de tropas O Troop Messenger é um aplicativo avançado com foco em colaboração e organização. Ao criar um canal, você verá muitas ferramentas úteis além das mensagens e do compartilhamento de arquivos, principalmente:

Filtros de bate-papo que permitem separar imagens, documentos e outros arquivos do bate-papo principal

que permitem separar imagens, documentos e outros arquivos do bate-papo principal Editor de código que permite que vários desenvolvedores escrevam códigos ao mesmo tempo

que permite que vários desenvolvedores escrevam códigos ao mesmo tempo Edição e recuperação de mensagens (que exclui a mensagem tanto para o remetente quanto para o destinatário)

Um recurso particularmente útil é o Forkout, que permite enviar mensagens e arquivos para várias pessoas ou grupos sem criar um novo canal. Isso pode ser útil ao enviar atualizações pontuais ou documentos que não valem um bate-papo dedicado.

Se um membro da equipe estiver se sentindo mal, você pode aproveitar o recurso Burnout que abre uma janela privada e permite que você converse individualmente com ele. Todas as mensagens desaparecem quando o cronômetro predefinido expira, de modo que tudo o que é dito permanece confidencial. 🔒

Melhores recursos do Troop Messenger

Organização conveniente por meio de grupos comuns e favoritos

Compartilhamento de arquivos e telas com visualização de anexos

Grupos de tempo de antena para transmissão de anúncios

Fundos de bate-papo para personalização e opções de compartilhamento de tela

Chats em grupo disponíveis

Limitações do Troop Messenger

Não há plano gratuito

Compartilhamento de mídia restrito (até cinco MB por foto e 20 MB por vídeo) que se destaca em comparação com outras alternativas ao Slack

Preços do Troop Messenger

Empresarial : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Superior : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Premium: uS$ 25/mês por usuário

Troop Messenger classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 15 avaliações)

8. Chanty - Melhor para equipes pequenas

Via: Chanty O Chanty é um aplicativo limpo e intuitivo que organiza facilmente seu espaço de trabalho. Ao entrar no aplicativo, você verá o chamado Teambook, um hub centralizado no qual é possível abrir as tarefas da equipe, os canais públicos e privados, os arquivos e links compartilhados e tudo o mais que o aplicativo oferece.

Ao criar um canal, você pode decidir quem pode enviar mensagens e quem pode apenas lê-las. Você também pode criar tarefas diretamente do bate-papo, o que facilita muito a delegação. As tarefas podem ser exibidas em um Quadro Kanban para obter uma visão geral abrangente.

O Chanty se integra a vários softwares, incluindo soluções populares de nuvem e outros aplicativos de gerenciamento de projetos, como o Asana e Trello. O Zapier está pré-instalado no aplicativo, permitindo que você o conecte a outras plataformas além das integrações nativas. 🔗

melhores recursos do #### Chanty

Acesso centralizado a bate-papos, tarefas e outros recursos

Chamadas de voz e vídeo

Delegação de tarefas e gerenciamento

Funções e permissões de canal

Opções de bate-papo em grupo

limitações do #### Chanty

Poucas integrações nativas

Possíveis problemas com notificações

Preços do Chanty

Gratuito

Empresarial: uS$ 3/mês por usuário (com faturamento anual)

Chanty classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

9. Ryver - O melhor para comunicação em fóruns

Via: Ryver O Ryver é um aplicativo menos conhecido, mas capaz, que permite manter suas conversas bem estruturadas. Há três tipos de bate-papos que você verá divididos no menu do lado esquerdo:

Fóruns para discussões abertas com toda a equipe Equipes para canais privados dedicados Pessoas para bate-papos individuais

Ao criar um canal, você pode dividi-lo ainda mais em tópicos, permitindo que sua equipe contribua com os tópicos relevantes. Você também pode destacar todas as tarefas em um canal, para não precisar procurá-las no histórico do bate-papo. ✅

O aplicativo também oferece chamadas de áudio e vídeo, mas elas ainda estão em versão beta no momento em que este artigo foi escrito. Embora você tenha recursos úteis, como compartilhamento de tela, suas chamadas só podem ter até cinco participantes, o que é muito limitado para equipes grandes.

Melhores recursos do Ryver

Várias opções de organização de bate-papo

Integração com serviços em nuvem e Zapier

Gerenciamento de tarefas

Compartilhamento ilimitado de arquivos

Limitações do Ryver

Apenas cinco participantes por chamada

Não há plano gratuito

Preços do Ryver

Pacote Médio : uS$ 4/usuário

: uS$ 4/usuário Inicial : $69/mês (até 12 usuários)

: $69/mês (até 12 usuários) Standard : $129/mês (até 30 usuários)

: $129/mês (até 30 usuários) Empresarial: Preços personalizados

Ryver ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 40 avaliações)

10. Twist - Melhor para equipes assíncronas

Via: Torcer O Twist tem como objetivo fazer comunicação assíncrona em equipe mais descontraído. Ao contrário da maioria dos aplicativos, ele não centraliza os bate-papos nem fornece informações sobre a disponibilidade da sua equipe. Você tem uma interface semelhante a um fórum, em que os canais são divididos em tópicos para os quais sua equipe pode contribuir.

Isso pode ser uma faca de dois gumes - com certeza, cria um ambiente descontraído, mas pode não ser ideal quando você está com um prazo apertado ou precisa entrar em contato com alguém rapidamente. Não há colaboração em tempo real nem chamadas de áudio/vídeo, portanto, você está limitado a bate-papos assíncronos básicos. 📨

Quando os tópicos não forem mais necessários, você poderá marcá-los como concluídos para que eles não sobrecarreguem a caixa de entrada . Você também pode salvar tópicos específicos para acessá-los mais facilmente, o que pode ser útil se você criar muitos deles.

melhores recursos do #### Twist

Comunicação assíncrona baseada em thread

Reações de emojis, GIFs e anexos de arquivos

Salvamento e compartilhamento de tópicos

Pesquisa completa

limitações do #### Twist

Não há colaboração em tempo real

Não há status de disponibilidade para os membros da equipe

Preços do Twist

Gratuito

Ilimitado: uS$ 6/mês por usuário (com faturamento anual)

Twist classificações e comentários

G2 : 3.9/5 (mais de 10 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

