25 Hacks do Slack para melhorar a comunicação no local de trabalho em 2024

O Slack é um hub central para colaboração interna e externa para a maioria das empresas atualmente.

Embora concordemos, você sabia que ele pode fazer mais por você do que apenas enviar novas mensagens e bater papo?

Compartilharemos os melhores hacks do Slack para ajudá-lo a se tornar mais produtivo e aprimorar a comunicação no local de trabalho em 2024.

Essas dicas e truques vão liberar todo o potencial do Slack, aumentar a eficiência do fluxo de trabalho e promover um espaço de trabalho mais conectado.

Seja para classificar as mensagens não lidas, integrar outros aplicativos ou personalizar o espaço de trabalho do Slack para atender às necessidades exclusivas da sua equipe, esses hacks aprimorarão sua experiência no Slack. Vamos começar com o básico primeiro.

O que é o Slack e como usá-lo?

O Slack é um poderoso ferramenta de comunicação interna que está revolucionando a forma como as equipes colaboram na era digital. Em sua essência, o Slack é uma plataforma sofisticada para mensagens diretas, mas vai muito além de simples bate-papos.

Ele organiza as conversas em canais do Slack, que podem ser específicos para projetos, tópicos ou equipes, o que o torna uma ferramenta versátil para várias necessidades profissionais.

Imagine uma equipe de marketing trabalhando em uma nova campanha. Eles podem criar um canal de marketing de projeto dedicado para todas as discussões, arquivos e atualizações relevantes.

Esse canal simplifica a comunicação e mantém todos os recursos necessários ao alcance dos membros da equipe. Além disso, o Slack se integra perfeitamente a muitos aplicativos como o Google Drive, aprimorando funcionalidades como algumas das melhores integrações do Slack que já exploramos.

Ao resolver os desafios cotidianos do local de trabalho, o Slack oferece recursos exclusivos como:

Notificações personalizadas para canais específicos

Navegar pelos canais sem esforço para acesso rápido

Classificação rápida de todas as mensagens não lidas

Personalizar o Slack com seus valores de cores HTML, aprimorando o apelo visual

Criar listas de tarefas dentro do aplicativo

Essas funcionalidades o tornam um aplicativo indispensável ferramenta de comunicação no local de trabalho para profissionais que buscam aumentar a eficiência do fluxo de trabalho e manter um espaço de trabalho digital bem organizado. Vamos nos aprofundar em outros hacks que o ajudarão a melhorar a comunicação da sua equipe.

25 Hacks do Slack para melhorar a comunicação no trabalho

Aqui estão alguns dos melhores hacks do Slack para melhorar a comunicação no local de trabalho em 2024:

1. Alternador rápido (Ctrl/Cmd + K)

Esse atalho é um hack do Slack que muda o jogo para todos os usuários. Alterne instantaneamente entre canais do Slack ou mensagens diretas, economizando um tempo precioso e mantendo seu fluxo de trabalho tranquilo. É benéfico em um espaço de trabalho movimentado do Slack, onde a alternância entre conversas é frequente.

Alternador rápido do Slack via Slack

2. Marcar como não lida (Alt + Clique em uma mensagem)

Mantenha o controle de mensagens cruciais do Slack marcando-as como não lidas. Esse recurso é inestimável quando você precisa retornar a uma mensagem específica do Slack mais tarde, garantindo que informações essenciais não se percam nas comunicações diárias.

3. Silenciar canais do Slack

Reduza o ruído silenciando os canais do Slack para pausar as notificações que não são imediatamente relevantes. Silencie os canais para se concentrar em tarefas de alta prioridade sem se distrair com notificações constantes, tornando sua experiência com o Slack mais gerenciável e menos sobrecarregada.

Comando de lembrete do Slack via Slack Ele ajuda você a se lembrar de prazos cruciais, definindo lembretes do Slack para datas específicas usando os comandos de pesquisa avançada do Slack. Para quem está em trânsito, os aplicativos móveis do Slack garantem que você permaneça conectado.

5. Atualização de status personalizada

Mantenha sua equipe atualizada com sua disponibilidade ou foco atual, definindo um status personalizado do Slack. Esse hack ajuda a definir expectativas e reduz interrupções desnecessárias, promovendo um ambiente de trabalho mais produtivo e respeitoso.

6. Fixar mensagens

Esse recurso é um salva-vidas para manter informações essenciais facilmente acessíveis. Ao fixar mensagens ou documentos cruciais em um canal, você tem acesso apenas às mensagens de que precisa, o que garante que todos encontrem rapidamente o conteúdo importante sem precisar rolar a tela por conversas intermináveis. É útil para destacar anotações de reuniões, prazos ou atualizações vitais.

7. Usar os comandos de barra do Slack (/)

Simplifique seu uso do Slack com comandos de barra. Esses comandos oferecem um atalho para várias funcionalidades do Slack a partir da caixa de mensagens do Slack.

Seja para definir um lembrete, alterar seu status ou ligar para um colega, os comandos de barra tornam essas tarefas mais eficientes e acessíveis, aumentando diretamente a produtividade.

8. Marcar canais importantes e específicos

Gerencie seu espaço de trabalho do Slack com eficiência marcando canais importantes. Você também pode classificar os canais do Slack da maneira que preferir no menu suspenso. Esse hack mantém seus canais cruciais no canto superior esquerdo da sua lista de canais, garantindo que você nunca perca atualizações ou discussões essenciais.

9. Operadores de pesquisa avançada

Interface de pesquisa do Slack via Slack Navegue facilmente pelo vasto mar de mensagens do Slack usando operadores de pesquisa avançados.

Essa poderosa ferramenta permite encontrar mensagens, arquivos ou conversas específicas com base em critérios detalhados, como data, pessoa ou palavras-chave exatas. Ela é inestimável para recuperar informações críticas rapidamente, economizando tempo e frustração.

10. Crie e compartilhe listas de tarefas

Melhore o trabalho em equipe e gerenciamento de projetos no Slack criando e compartilhando listas de tarefas. Esse recurso colaborativo permite que os membros da equipe acompanhem as tarefas, os prazos e o progresso em um local centralizado e de fácil acesso.

11. Personalizar notificações

Personalize as notificações do Slack via Slack O Slack permite que você ative notificações personalizadas para cada canal específico. Isso permite que você se concentre em canais críticos sem ser bombardeado por alertas de canais menos urgentes.

A personalização dessas configurações ajuda a minimizar as distrações, permitindo que você se concentre em tarefas essenciais com mais foco e produtividade.

12. Integre o Slack a outros aplicativos

Simplifique seu fluxo de trabalho integrando o Slack a outros aplicativos, como o Google Drive.

Diretório do aplicativo Slack via Slack A integração com os aplicativos do Slack permite que você compartilhe arquivos, atualize tarefas e colabore de forma mais eficaz no Slack, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos diferentes e, assim, economizando um tempo valioso.

Por exemplo, a integração com ferramentas como o Google Drive é simples; basta conceder permissão ao Google Drive para conectar e compartilhar documentos diretamente no Slack. Uma vez feito isso, compartilhe um link do Google Drive em um canal ou armazene arquivos on-line, tornando-os acessíveis a todos os membros da equipe.

13. Formatar mensagens para maior clareza

Melhore a legibilidade de suas mensagens usando opções de formatação como negrito, itálico ou marcadores.

Editar mensagens no Slack via Slack Isso torna suas mensagens mais atraentes e ajuda a transmitir seus pontos de vista com mais eficiência, garantindo que as informações críticas sejam facilmente percebidas e compreendidas pelos outros membros da equipe.

14. Atalhos de teclado

Familiarize-se com os atalhos de teclado do Slack. Esses atalhos aceleram significativamente sua navegação e interação dentro do aplicativo, economizando seu tempo e tornando seu uso do Slack mais eficiente. Aqui estão alguns atalhos populares que são essenciais para todos os usuários do Slack:

Ctrl/Cmd + Shift + K : Abre o menu Mensagens Diretas para iniciar uma nova conversa

: Abre o menu Mensagens Diretas para iniciar uma nova conversa Ctrl/Cmd + Shift + T : Abre a visualização de Tópicos para rastrear conversas facilmente

: Abre a visualização de Tópicos para rastrear conversas facilmente Ctrl/Cmd + G : Permite que você vá para uma mensagem direta de um grupo específico

: Permite que você vá para uma mensagem direta de um grupo específico Ctrl/Cmd + Shift + Y : Mostra ou oculta a barra lateral direita para expandir a janela de bate-papo

: Mostra ou oculta a barra lateral direita para expandir a janela de bate-papo Ctrl/Cmd + Shift + M : Direciona você para suas Menções e Reações do Slack, para acompanhar as interações

: Direciona você para suas Menções e Reações do Slack, para acompanhar as interações Ctrl/Cmd + Shift + A : Abre o painel Atividade para ver todas as suas notificações em um só lugar

: Abre o painel Atividade para ver todas as suas notificações em um só lugar Ctrl/Cmd + U : Permite carregar rapidamente um arquivo na conversa

: Permite carregar rapidamente um arquivo na conversa Ctrl/Cmd + Enter : Envia uma mensagem específica da caixa de composição, uma alternativa útil para clicar em "Enviar

: Envia uma mensagem específica da caixa de composição, uma alternativa útil para clicar em "Enviar Ctrl/Cmd + P: Abre suas Preferências, permitindo que você personalize as configurações do Slack rapidamente

15. Agendar mensagens

O recurso de agendamento de mensagens do Slack é excelente para gerenciar comunicações em diferentes fusos horários ou enviar lembretes no momento certo.

Agendar mensagens no Slack

Escreva uma mensagem específica como de costume e, em vez de enviá-la imediatamente, selecione o ícone de agendamento (ou use o comando /schedule) para escolher uma data e hora futuras para entregar as mensagens. Esse recurso garante que sua mensagem chegue ao público em um momento apropriado, aumentando a eficácia e a pontualidade da sua comunicação.

16. Use os comandos /collapse e /expand

Gerencie a visibilidade das imagens e adicione a integração com o GIPHY em seus bate-papos. Se um canal específico ficar muito confuso, use /collapse para ocultar todas as imagens e GIFs e /expand para exibi-los novamente. Isso ajuda a manter o foco do bate-papo e a reduzir a distração.

17. Configurar respostas do Slackbot

Personalize o Slackbot para responder automaticamente a frases ou perguntas específicas. Essa é uma maneira divertida de compartilhar informações comuns, como senhas de Wi-Fi ou protocolos de reunião, ou adicionar humor ao seu espaço de trabalho do Slack.

Respostas do Slackbot via Slack

18. Marcar mensagens com o recurso de salvar

Marcador de canal do Slack via Slack Use o recurso de salvar para marcar mensagens diretas importantes. Acesse todas as suas mensagens diretas salvas posteriormente, o que é particularmente útil para acompanhar informações ou tarefas cruciais que você precisa acompanhar.

19. Use o comando /feed para trazer feeds RSS para o Slack

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias ou postagens de todos os canais integrando os feeds RSS diretamente em um canal do Slack. Isso é ótimo para manter o controle sobre notícias do setor, atualizações de blogs ou qualquer conteúdo relevante que possa ser transmitido automaticamente para o seu espaço de trabalho.

20. Personalizar o som de notificação do Slack

Ative as notificações de som personalizadas nas configurações do Slack para algo de sua preferência. Essa é uma maneira interessante e prática de personalizar seu espaço de trabalho, pois um som característico o ajudará a diferenciar as notificações do Slack de outros alertas em seu dispositivo.

21. Organize tarefas e informações em um canal privado do Slack

Simplifique seu fluxo de trabalho usando um canal privado do Slack para consolidar notas, tarefas ou ideias, eliminando a necessidade de vários aplicativos.

Essa abordagem centralizada permite que você e sua equipe armazenem e recuperem informações vitais com eficiência. Para configurar um canal privado, clique no ícone "+" ao lado de "Canais" em sua interface do Slack. Esse espaço se torna um centro dedicado ao armazenamento de dados cruciais, facilitando a pesquisa e a consulta conforme necessário.

22. Tema e status personalizados

Adapte o tema do Slack ao seu espaço de trabalho com um tema personalizado, refletindo o estilo e a cultura exclusivos da sua equipe. Aumente a clareza e a transparência definindo status personalizados para cada membro da equipe.

Isso permite que todos comuniquem seu foco ou disponibilidade atual, promovendo um ambiente em que o respeito pelos estados de trabalho individuais é fundamental.

23. Utilize o modo "não perturbe

O modo "não perturbe" do Slack é essencial quando o foco ininterrupto é necessário.

A ativação desse modo silencia as notificações não essenciais, permitindo que você e sua equipe se concentrem no trabalho profundo sem a distração de alertas constantes.

24. Criação de listas de tarefas

Transforme o Slack em seu organizador criando listas de tarefas dentro do aplicativo. Atribua tarefas ao seu futuro eu ou aos membros da equipe e use o ícone de estrela para enfatizar canais de grupo ou mensagens diretas cruciais.

Lista de tarefas do Slack via Slack Essa abordagem garante que as comunicações prioritárias estejam na frente e no centro, ajudando você a gerenciar sua carga de trabalho e prazos com mais eficiência.

25. Indexar arquivos importados

Simplifique seu gerenciamento de arquivos no Slack indexando todos os arquivos importados. Esse recurso permite que você recupere documentos e mídias rapidamente, economizando tempo na busca de arquivos específicos. É útil ao lidar com um grande volume de dados, garantindo que tudo o que você precisa esteja a um clique de distância no seu espaço de trabalho do Slack.

Limitações do uso do Slack para comunicação no local de trabalho

Embora o Slack seja uma ferramenta altamente eficaz para aprimorar a comunicação no local de trabalho, é fundamental reconhecer suas limitações.

Ao estarem cientes dessas limitações, as equipes e organizações podem mitigar esses desafios de forma proativa. Elas podem definir diretrizes de comunicação, integrar o Slack a outras ferramentas e garantir interações presenciais regulares, seja virtualmente ou pessoalmente.

1. Sobrecarga de informações

O fluxo constante de mensagens diretas e notificações do Slack geralmente leva à sobrecarga de informações. Essa enxurrada de comunicação geralmente resulta em redução da produtividade. Os usuários do Slack precisam de ajuda para acompanhar o fluxo interminável de atualizações, o que afeta sua capacidade de se concentrar nas tarefas.

2. Dependência de conectividade contínua

A dependência do Slack em relação à conectividade com a Internet significa que qualquer interrupção impedirá significativamente a comunicação.

Essa dependência cria desafios para manter uma comunicação contínua colaboração em tempo real o que pode levar a atrasos e interrupções no fluxo de trabalho, especialmente em áreas com conexões de Internet instáveis.

3. Desafio no rastreamento de informações importantes

Navegar pelos tópicos de conversa do Slack para encontrar detalhes importantes pode ser assustador. Decisões e dados críticos ficam enterrados em uma pilha de mensagens diretas, o que dificulta a recuperação de informações específicas ou o acompanhamento da continuidade de um determinado tópico do canal de mensagens diretas.

4. Não é ideal para trabalho profundo

A cultura de respostas rápidas no Slack pode ser um obstáculo para o trabalho profundo e focado. As notificações constantes e a expectativa de responder imediatamente atrapalham a concentração, afetando a qualidade e a profundidade do trabalho que exige atenção e pensamento contínuos.

5. Possíveis preocupações com a segurança

O compartilhamento de informações confidenciais pelo Slack, especialmente em canais privados, traz riscos de segurança inerentes. Dados confidenciais podem ser vulneráveis a violações sem medidas de segurança robustas, ressaltando a necessidade de protocolos rigorosos de proteção de dados no aplicativo Slack.

6. Comunicação não verbal limitada

O formato baseado em texto do Slack carece de dicas não verbais, como tom e linguagem corporal. Essa limitação pode levar a mal-entendidos ou interpretações errôneas, já que as sutilezas da comunicação são frequentemente perdidas, tornando difícil transmitir ou interpretar sentimentos com precisão.

7. Risco de exclusividade

O Slack pode não ser universalmente acessível ou intuitivo para todos, especialmente em uma força de trabalho diversificada. As diferenças na proficiência digital criam barreiras, levando a uma divisão entre aqueles que podem usar a ferramenta de forma eficaz e aqueles que se sentem excluídos.

8. Barreira de custo para recursos premium

Embora o Slack ofereça uma versão gratuita, o acesso a recursos mais avançados e maior capacidade de armazenamento exige uma assinatura paga, o que pode ser um fator limitante para pequenas empresas ou startups.

Confira como ele se sai em relação a outras plataformas em nosso Slack vs. Google Chat e Slack vs. segunda-feira comentários.

ClickUp: Uma alternativa ao Slack para comunicação interna

Embora o Slack seja uma opção popular para a comunicação no local de trabalho, há outros participantes no campo. O ClickUp é uma nova Alternativa ao Slack que oferece uma ferramenta de gerenciamento de trabalho completa com soluções de comunicação abrangentes.

Menu de bate-papo expandido do ClickUp

A plataforma do ClickUp tem recursos que abrigam todas as comunicações no local de trabalho de forma eficiente por meio de vários recursos:Chat View: Visualização do bate-papo do ClickUp permite o envio de mensagens em tempo real dentro da sua equipe, semelhante ao Slack, mas integrado ao seu espaço de gerenciamento de projetos. Essa integração garante que as conversas sejam diretamente vinculadas a tarefas e projetos.

Chat View armazena todos os seus comentários no ClickUp

Comentários em tarefas: Com o ClickUp, cada tarefa pode ter seu tópico de comentários, permitindo discussões contextuais e focadas. Esse recurso garante que toda a comunicação relevante para uma tarefa específica seja facilmente acessível e organizada.

Uma visão simplificada do Whiteboard do ClickUp

Whiteboard: Use o recurso Whiteboard no ClickUp para brainstorming e planejamento colaborativos. As equipes podem mapear visualmente ideias, fluxos de trabalho ou planos de projeto, facilitando uma experiência de comunicação mais dinâmica e envolvente. Ele também fornece Modelos de planejamento de comunicação ClickUp para que você não tenha que começar do zero.

Quadros brancos do ClickUp para adicionar documentos

Docs: Os Docs do ClickUp fornecem um espaço para criar, compartilhar e colaborar em documentos dentro da plataforma. Esse recurso é ideal para a elaboração de planos de projeto, diretrizes ou qualquer documento colaborativo, simplificando o processo de criação e compartilhamento.

Usando a integração ClickUp-Slack para criar facilmente tarefas do ClickUp no Slack

Integração com o Slack: Reconhecendo o uso generalizado do Slack, ClickUp integra perfeitamente o com ele. Isso significa que as equipes podem continuar usando o Slack enquanto utilizam os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp. As duas ferramentas costumam ser usadas em conjunto, proporcionando flexibilidade e garantindo uma transição tranquila para as equipes que precisam de mais tempo para mudar totalmente do Slack.

Converta ideias em tarefas e atribua-as em um quadro branco do ClickUp

Gerenciamento de tarefas: Além da comunicação, o ClickUp se destaca no gerenciamento de tarefas. Atribua tarefas, defina prazos, acompanhe o progresso e muito mais - tudo na mesma plataforma. Essa abordagem abrangente reduz a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas, aumentando a eficiência.

Conclusão

Nossa exploração dos hacks do Slack para 2024 mostra que o Slack é mais do que apenas uma ferramenta de mensagens; é um poderoso aliado no aprimoramento da comunicação e da eficiência no local de trabalho.

Desde atalhos engenhosos, como o Quick Switcher, até a personalização de notificações e a integração com aplicativos essenciais, como o Google Drive, esses 20 hacks do Slack foram projetados para liberar todo o potencial da plataforma.

No entanto, também é crucial estar ciente de suas limitações e considerar alternativas robustas como ClickUp especialmente para aqueles que buscam uma solução abrangente de solução de gerenciamento de trabalho .

Quer sejam usadas de forma independente ou em conjunto com o Slack, ferramentas como o ClickUp oferecem funcionalidades complementares que otimizam ainda mais seu fluxo de trabalho. Adote esses hacks e ferramentas e veja a produtividade e a comunicação da sua equipe prosperar no mundo dinâmico da colaboração profissional.