Slack vs. Monday: qual é a melhor ferramenta de colaboração?

A colaboração entre várias equipes e o gerenciamento de prazos e cronogramas de sprint é um desafio.

Embora existam centenas de ferramentas de colaboração disponíveis, Slack e Monday (monday.com) são duas que se destacam.

O Slack é fácil de usar e facilita a colaboração. Ao mesmo tempo, a Monday se destaca por gerenciamento de projetos e planejamento.

É um exagero de colaboração usá-los juntos? Um pode substituir o outro? Existe outra ferramenta no mix que possa substituir ambas?

Prepare-se para a comparação definitiva entre o Slack e o Monday.com. Uma análise do que eles oferecem em termos de recursos, preços, suporte e muito mais. E qual é o melhor para colaboração.

Para começar, vamos dar uma visão geral do Slack.

O que é o Slack?

via Slack O Slack é um aplicativo de comunicação de equipe baseado na nuvem que permite colaborar com sua equipe quando, onde e como for melhor para você. Ele se integra a milhares de outros aplicativos, o que o torna um aplicativo versátil de colaboração em equipe.

O Slack simplifica comunicação da equipe . Use-o para:

Conversar em tempo real por meio de canais somente para convidados ou mensagens diretas

Enviar clipes de áudio/vídeo

Compartilhar arquivos

Conversar em chamadas de vídeo ou áudio ao vivo (via huddles) e muito mais

Veja abaixo um detalhamento completo dos principais recursos do Slack e como eles ajudam você a alcançar seus objetivos objetivos de comunicação .

Recursos do Slack

1. Comunicação em tempo real

O Slack oferece várias opções de comunicação, incluindo bate-papo direto, canais compartilhados com foco em projetos e chamadas de áudio ou vídeo ao vivo. Use elementos interativos como reações, emojis, GIFs e @mentions para apimentar a comunicação conversas .

via Folga

2. Canvas para colaboração e automação do fluxo de trabalho

O Canvas ajuda os gerentes de projeto a organizar, selecionar, colaborar e compartilhar informações em um único local.

O Slack funciona como um ferramenta de gerenciamento de projetos com o Canvas. Crie uma tela personalizada para qualquer coisa em que esteja trabalhando - notas de reunião, projetos ou listas de verificação - e compartilhe-a no canal Slack apropriado para colaborar com seus colegas.

Por exemplo, o Canvas é adequado para criar pautas de reuniões com antecedência. Use-o para adicionar/editar tópicos de discussões, criar itens de ação use @ menções para adicionar participantes ou atribuir tarefas diretamente a eles.

via Slack

O melhor de tudo é que o Slack Canvases vem com uma galeria de modelos predefinidos. Escolha entre modelos para a integração de funcionários, resumos de produtos e sincronização semanal, para que você nunca precise começar do zero.

via Slack

3. Aplicativos e integrações

O Slack se integra ainda mais com seus aplicativos de colaboração e produtividade favoritos. Encontre mais de 2600 aplicativos no diretório de aplicativos do Slack, incluindo a maioria das ferramentas que salvam vidas, como Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail e muito mais.

Além disso, crie aplicativos personalizados usando as APIs do Slack.

Por exemplo, use aplicativos como o Polly para executar uma pesquisa divertida ou um questionário em todos os canais. Pressione [/] para acionar o aplicativo a qualquer momento entre as conversas.

via Slack

4. Criador de fluxo de trabalho (automação)

Se você achava que o Slack era apenas mais uma ferramenta de mensagens, segure minha cerveja! 🍺

O Slack tem módulos de automação revolucionários que funcionam com funções simples de arrastar e soltar (sem necessidade de codificação). Use-os para transformar processos cotidianos em fluxos de trabalho automatizados rapidamente.

via Slack

Usar o Slack Canvas para uma reunião assíncrona facilita a comunicação da equipe, especialmente se as pessoas trabalham em fusos horários diferentes ou têm agendas lotadas. Veja como funciona.

Configure um canvas dedicado no Slack especificamente para reuniões de stand-up. Compartilhe atualizações, mantendo todos na mesma página

Crie um formato de atualização padrão: cubra os principais progressos, vitórias, desafios e planos. Mantenha-o conciso, mas abrangente

Publique atualizações sempre que for conveniente para cada membro da equipe. Adicione marcadores ou descrições curtas, contribuindo sempre que for conveniente para sua agenda

Confira e comente as atualizações uns dos outros no canvas, promovendo a colaboração apesar dos diferentes horários de trabalho

O canvas se torna um registro do progresso de todos, um recurso útil para rastrear atualizações anteriores e manter um entendimento compartilhado do trabalho em andamento

Defina lembretes para verificar o canvas regularmente para que as atualizações sejam vistas e respondidas a tempo

Adapte o formato ou a estrutura do canvas com base no feedback da equipe para garantir que ele seja eficaz na captura de informações e na promoção do trabalho em equipe

Comunique-se de forma eficaz, colabore melhor e mantenha-se informado sobre as tarefas em andamento, tudo isso acomodando vários horários e fusos horários.

via Slack

O criador de fluxo de trabalho sem código do Slack permite automatizar processos usando funções, condições e acionadores. Crie aplicativos personalizados em tamanho miniatura (bots do Slack) usando a API do Slack.

Pontos marrons para as ferramentas de desenvolvedor do Slack! Elas simplificam os processos de desenvolvimento com recursos e documentos on-line úteis.

Preços do Slack

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 8,75/mês por usuário

: uS$ 8,75/mês por usuário Business+ : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise Grid: Preços personalizados

O que é segunda-feira?

O Monday.com, também conhecido como Monday, serve como um serviço abrangente de ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos . Sua personalização o torna uma ferramenta essencial para o gerenciamento de projetos e a otimização de fluxos de trabalho comerciais.

Ao contrário do Slack, a plataforma se inclina para o gerenciamento em vez de apenas para a colaboração. Trabalhe com painéis de controle intuitivos, gerenciamento de tarefas quadros e fluxos de trabalho personalizáveis.

via Monday O Monday também apresenta um mercado de aplicativos dedicado para widgets e aplicativos de terceiros. Use-o para expandir e aprimorar os recursos do Monday WorkOS.

Recursos do Monday

1. Fácil de usar

Consideramos o WorkOS da monday.com visualmente atraente e intuitivo de usar. O gerenciamento de projetos é simples, com ferramentas de arrastar e soltar, clicar e fazer - nenhum código envolvido.

Por exemplo, arraste e solte facilmente itens, widgets, recursos visuais e membros da equipe no seu painel para adicioná-los em um piscar de olhos.

Ajuste o mesmo painel com widgets de gerenciamento de recursos, como controle de tempo, indicadores de carga de trabalho, etc.

via Monday

Fácil, certo?

Além disso, escolha entre a extensa galeria de mais de 200 modelos pré-construídos da Monday para nunca começar do zero.

via Monday

2. Colaboração

O WorkDocs da Monday.com é excelente em colaboração com seus recursos intuitivos, como atualizações em tempo real, compartilhamento de arquivos e comunicação perfeita.

Co-edite em tempo real, compartilhe comentários instantâneos e interagir com os funcionários -tudo em um único documento. Vá além da colaboração e transforme seu texto em itens de ação em qualquer quadro da monday.com para manter as coisas em andamento sem problemas.

via Monday

3. Gerenciamento

Trabalhe com painéis e quadros personalizáveis que oferecem várias visualizações, como Kanban, calendário, linha do tempo, gráfico de Gantt e muito mais. Não importa quais sejam as necessidades de sua equipe, projeto ou negócio, o Monday tem algo para você.

via Monday

Adicione mais de 30 widgets personalizados para obter uma visão holística do projeto, incluindo widgets para controle de tempo, fluxo de trabalho e medição de desempenho.

via Monday

4. Aplicativos e integrações

O Monday.com possui um diretório de aplicativos robusto com mais de 200 aplicativos de terceiros, incluindo comunicação, marketing, ERPs, CRMs e muito mais. Encontre integrações com aplicativos populares como Slack, Google Calendar, MailChimp, HubSpot e outras ferramentas.

5. Automação e fluxos de trabalho

O WorkOS da Monday oferece um criador de fluxos de trabalho sem código, fácil de usar, com um bônus de mais de 200 modelos de automação pré-criados. Use-os ou crie uma automação personalizada para acionar fluxos de trabalho com base em eventos, ações ou funções.

via Monday

Preços de segunda-feira

**Grátis para sempre

Básico : $8/mês por usuário

: $8/mês por usuário Standard: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: preços personalizados

Slack vs Monday.com: Comparação de recursos

Se você está aqui, sabe que tanto o Slack quanto o Monday têm recursos de colaboração impressionantes.

No entanto, o Monday se destaca por suas ferramentas de personalização e gerenciamento, enquanto o Slack mantém a simplicidade e se destaca na comunicação da equipe.

Confira esta tabela para obter um resumo rápido das principais diferenças entre os dois.

| Visualizações | ❌ | ✅ | | Rastreamento e análise

| Rastreamento e análise | ❌ | ✅ | Personalizações | ❌ | ✅ | Personalizações

| Personalizações | ❌ | ✅ | | Modelos

| Modelos | ❌ | ✅ | | Estrutura de bots

| Estrutura de bots | ✅ | ❌ | ❌ | ❌

aplicativo móvel | ✅ | ✅ | ✅ |

Vamos nos aprofundar em seus principais recursos para encontrar o melhor software de colaboração.

Recurso #1. Comunicação com a equipe

Sejamos realistas: os gerentes de projeto têm dificuldade para manter as equipes na mesma página. Os e-mails são ótimos, mas a maioria das plataformas de e-mail não tem quase nenhuma integração.

Vamos ver como o Monday.com e o Slack se comparam na promoção das comunicações da equipe.

**Slack

O Slack se qualifica melhor como uma plataforma avançada de mensagens. A ferramenta permite que você converse com diferentes equipes em todas as frentes - bate-papo, áudio e chamadas de vídeo.

Crie canais para transmitir informações ou enviar mensagens diretamente às pessoas. Melhor ainda, os espaços privados funcionam como quadros de discussão seguros para comunicar mensagens e acompanhamentos departamentais.

via Slack

**Segunda-feira

O Monday WorkOS, no entanto, não tem um recurso de bate-papo integrado (por enquanto).

Mas sim, você pode se comunicar publicamente em fóruns de discussão. Isso significa que não é possível enviar mensagens individuais a um usuário.

No entanto, o Monday tem a opção de se comunicar publicamente por meio de fóruns de discussão. Encontre elementos interativos como @ menções, emojis, anotações e muito mais para comentar e se comunicar de forma eficiente dentro do balde de tarefas.

Vencedor:_ _O Slack é um claro vencedor para nós em relação aos recursos de mensagens e comunicação em tempo real

Recurso 2. Colaboração

Quando se trata do Monday vs. Slack, ambos têm seu conjunto exclusivo de recursos para colaborar em projetos.

Vamos ver quem tem o melhor.

**Slack

O Slack, sendo mais um aplicativo de mensagens, oferece Canvases para colaboração em equipe.

Sem dúvida, os Canvases são bons! Mas eles precisam de personalizações e recursos essenciais.

Mais ou menos, você o verá como uma ferramenta de anotações em que você coloca informações importantes, compartilha arquivos, incorpora vídeos e edita em conjunto com as partes interessadas.

Crie fluxos de trabalho automatizados para solicitar suporte, enviar aprovações ou relatar problemas - dentro do canvas.

Por exemplo, use o modelo de tela "Resumo de incidente" do Slack para destacar problemas, solicitar ações prioritárias e fazer perguntas mencionando as pessoas certas na tela.

via Slack

**Segunda-feira

O Monday, por outro lado, oferece Workdocs para colaborar e executar ideias em uma única planilha. Transcreva reuniões, destaque pontos importantes e marque membros da equipe para atribuir agendas de reuniões no local.

via Monday

Incorpore quadros, painéis, imagens, vídeos e muito mais diretamente nos documentos de trabalho. A melhor parte é que todos os componentes são sincronizados e atualizados automaticamente à medida que você trabalha.

Vencedor:_ Ambas as ferramentas oferecem recursos de colaboração exclusivos, portanto, há um empate! 🤝

Recurso #3. Gerenciamento

É difícil encontrar recursos de colaboração e de gerenciamento em uma única ferramenta definitiva. Vamos ver como o Slack e o Monday lidam com o gerenciamento de projetos.

**Slack

O Slack foi projetado principalmente para a comunicação entre equipes. No entanto, ter opções para criar canais privados, grupos e telas ajuda no gerenciamento de equipes. Dito isso, não esperamos que o Slack gerencie projetos complexos.

**Segunda-feira

Embora inferior ao Slack em comunicações em tempo real, a monday.com gerencia bem tarefas, fluxos de trabalho e projetos.

O Monday tem muitos recursos de gerenciamento, incluindo quadros e exibições personalizáveis para ajudá-lo a centralizar todo o seu trabalho. Compartilhe quadros entre equipes para melhorar a colaboração!

via Monday

Não se esqueça de que os painéis intuitivos da Monday podem ser totalmente personalizados com widgets - sem uma única linha de código. Encontre widgets para controle de tempo em tempo real, visão geral da carga de trabalho e análise do desempenho da equipe sob o mesmo teto.

via Monday

Vencedor:_ A Monday é a vencedora nesta categoria devido a seus recursos e ferramentas de gerenciamento abrangentes.

Recurso #4. Aplicativos e integrações

Ao fazer malabarismos entre diferentes projetos e departamentos, você nunca sabe de quais aplicativos pode precisar a qualquer momento. Felizmente, tanto a monday.com quanto o Slack vêm com várias integrações de terceiros.

Em Slack vs monday.com, quem vence nessa categoria? Vamos descobrir.

**Slack

O Slack possui um diretório de aplicativos com mais de 2.000 aplicativos e softwares líderes do setor.

Além disso, a ferramenta oferece APIs personalizadas, permitindo que você crie aplicativos personalizados que se integrem aos seus sistemas e processos internos.

**Segunda-feira

O Monday oferece integrações com mais de 200 aplicativos de terceiros de várias categorias, incluindo, mas não se limitando a, comunicação, produtividade, CRMs e muito mais.

Vencedor:_ Ambas as ferramentas de colaboração oferecem integrações poderosas e ilimitadas. E assim temos outro empate! 🤝

recurso ### 5. Automação e fluxos de trabalho

Ambas as plataformas oferecem automação sem código fácil de fazer. Automatize qualquer coisa usando blocos de construção simples de arrastar e soltar - de fluxos de trabalho simples a complexos.

Além disso, ambas têm conectores plug-and-play que facilitam a integração de outros aplicativos.

então, qual é a diferença? Vamos descobrir.

Slack

O Slack tem uma estrutura de bot robusta que permite que você crie bots personalizados.

Use-os para automatizar tarefas e fluxos de trabalho monótonos, como atribuir tarefas automaticamente e enviar atualizações e lembretes aos canais.

**Segunda-feira

O Monday, por outro lado, oferece modelos de automação pré-criados para facilitar o desenvolvimento do fluxo de trabalho. Escolha entre mais de 200 receitas e modelos de automação diferentes.

Vencedor:_ _Devido aos modelos de automação predefinidos do Monday, a criação de fluxos de trabalho é muito fácil. Por isso, consideramos o Monday como vencedor nessa categoria

Slack vs. Monday.com no Reddit

Levamos o debate sobre a melhor ferramenta de colaboração para o Reddit. E adivinhe só! Encontramos algumas avaliações de usuários do mundo real.

Por exemplo, quando pesquisamos Segunda-feira vs Slack no Reddit no Slack, muitos usuários sentiram que é difícil integrar os principais participantes ou membros da equipe em suas atualizações e fluxo de trabalho.

"Claro, é ótimo para controlar o tempo e o dinheiro gasto em projetos e gerar faturas. Mas é muito difícil incluir freelancers, clientes, parceiros e outras pessoas externas importantes em suas atualizações e no fluxo de trabalho. Infelizmente, nenhuma solução de API ou SaaS pode corrigir o fato de que o Monday não funciona bem com planilhas."

Embora o Slack tenha sido adorado pela maioria dos usuários por sua interface fácil de usar, integrações e recursos de comunicação.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa para (Slack vs. Monday.com)

Explore o ClickUp para gerenciar a colaboração da sua equipe com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Monday e Slack - ambos têm certas limitações. Quer ter uma ferramenta que tenha tudo isso? Mude para o ClickUp!

O ClickUp é o seu aplicativo completo para gerenciar tarefas, documentos, bate-papo, metas e muito mais em um só lugar. Seja você um estudante, proprietário de uma pequena empresa ou gerente de projeto que deseja colaborar, o ClickUp foi projetado para levar as colaborações da equipe para o próximo nível.

O ClickUp oferece uma solução semelhante à de segunda-feira ferramentas de gerenciamento de projetos e comunicação em tempo real semelhante à do Slack.

Não acredita em nós? Dê uma olhada nos recursos de colaboração do ClickUp.

1. Recurso de bate-papo incorporado

O ClickUp Chat é uma ferramenta essencial para compartilhar atualizações, vincular recursos e colaborar de forma transparente em tempo real - tudo o que você precisa é de uma conexão confiável com a Internet.

Assim como o Slack, o recurso de bate-papo do ClickUp permite que você crie diferentes espaços ou grupos de bate-papo junto com os projetos. Ative o acesso baseado em função para controlar quem pode visualizar as conversas, mantendo-as privadas pelo tempo que desejar.

Melhor ainda, use @menções e atribua comentários diretamente para notificar os membros sobre as mensagens em tempo real.

Compartilhe facilmente atualizações, links, reações e consolide conversas importantes com a visualização do Chat no ClickUp

2. IA do ClickUp

via IA do ClickUp O ClickUp AI está revolucionando a colaboração em equipe. Com a IA ao seu lado, concentre-se no que importa e deixe que a IA cuide de outras tarefas monótonas, como:

Elaboração de resumos de projetos

Criação de cronogramas de projetos

Geração de resumos para atualizações de tarefas

Criação de itens de ação e subtarefas

Edição e formatação de conteúdo em segundos

Idealização de estratégias de campanhas de marketing de projetos

via IA do ClickUp Em termos comparativos, a ClickUp supera a Monday em assistência de IA.

Veja por quê:

A IA da Monday.com é limitada ao seu CRM de vendas. No máximo, usa a IA para resumir textos em documentos do Word.

Por outro lado, o ClickUp usa a IA para planejamento de projetos criar itens de ação, subtarefas e escrever com fluência. Melhor ainda, use nosso Modelos de prompt de IA para melhorar o gerenciamento e a engenharia de projetos.

3. Gerenciamento de projetos

O recurso de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece mais de 10 exibições personalizáveis, tornando o planejamento e o gerenciamento de projetos mais fáceis e rápidos.

Mantenha todos na mesma página e alinhados com os objetivos do projeto usando Modelo de manual de gerenciamento de projetos da ClickUp Use quadros brancos e mapas mentais para planejar seus projetos, ideias e tarefas usando esboços visuais. O ClickUp oferece uma ampla galeria de modelos de gerenciamento de projetos para mapeamento mental e planejamento.

Além disso, o painel intuitivo do ClickUp funciona como um centro de controle do seu projeto. A partir dele, acompanhe e gerencie sprints e recursos de desenvolvimento em tempo real. Use gráficos personalizados, widgets e elementos de visualização de dados para personalizar ainda mais o painel de acordo com as necessidades de seu projeto.

Vamos ser honestos: as equipes adoram a interface do usuário do Slack para comunicação. E, por ser assim, a integração do ClickUp com o Slack permite que você colabore em projetos sem sair do Slack.

Usando o Integração do ClickUp-Slack para criar facilmente tarefas do ClickUp no Slack

Mude para o ClickUp: Sua ferramenta de colaboração completa

Em vez de fazer malabarismos com Folga e Alternativas de segunda-feira escolha uma ferramenta que combine recursos de colaboração, comunicação e gerenciamento em uma única plataforma.

Por que não experimentar ClickUp hoje? - é grátis para começar!