10 melhores aplicativos e ferramentas de comunicação de equipe em 2024

Imagine sua equipe como uma cozinha cinco estrelas. Você tem os ingredientes mais frescos (talento) e um cardápio tentador (tarefas) para preparar. Mas sem os utensílios de cozinha certos ( ferramentas de comunicação interna ), até mesmo a massa (projeto) mais simples pode se transformar em um pesadelo na cozinha.

Agora imagine que você não está em uma cozinha qualquer, mas espalhada por diferentes fusos horários, fazendo malabarismos com espátulas e tentando coordenar o al dente perfeito.

Caos? Com certeza. Incontrolável? Não exatamente.

Entre os aplicativos de comunicação de equipe. Assim como as melhores panelas e frigideiras dão forma a uma delícia gastronômica, o ferramentas de comunicação no local de trabalho transforme sua equipe de cozinha remota em uma equipe harmoniosa e coordenada. Sem erros, sem atrasos, apenas produtividade pura e deliciosa.

Então, vamos aumentar a temperatura e mergulhar no mundo do comunicação da equipe aplicativos e ferramentas. Porque remoto não precisa ser sinônimo de distante, e global não precisa ser sinônimo de desordem. Chegou a hora de colocar sua equipe em forma de estrela Michelin, e estamos aqui para lhe mostrar os segredos.

Bom apetite!

O que você deve procurar nos aplicativos de comunicação com a equipe?

Escolher o aplicativo ou a ferramenta de comunicação de equipe certa é uma decisão crucial que pode ter um impacto significativo na sua colaboração da equipe produtividade e satisfação geral da equipe. Aqui estão os principais recursos que você deve procurar:

Facilidade de uso: Os aplicativos de comunicação da sua equipe devem ter uma interface intuitiva que todos os membros da equipe possam navegar sem esforço, independentemente do nível de conhecimento técnico que tenham (ou não tenham!)

Mensagens em tempo real: A funcionalidade de bate-papo instantâneo da equipe é essencial para facilitar a comunicação da equipe em tempo real, discussões rápidas e resolução imediata de dúvidas ou problemas

Recursos colaborativos: Procure aplicativos de comunicação de equipe que incentivem a equipe colaboração no local de trabalhocomo calendários compartilhados, videoconferência, aplicativos de bate-papo em equipe para mensagens diretas, compartilhamento de tela, atribuições de tarefas, compartilhamento de arquivos e recursos de coedição

Recursos de chamadas de vídeo e de voz: As chamadas de vídeo e de voz de alta qualidade permitem conversas mais pessoais e face a face, ajudando a diminuir a distância e promovendo a comunicação eficaz da equipe

**Gerenciamento de tarefas : Os recursos integrados de gerenciamento de tarefas facilitam a delegação de tarefas, o monitoramento do progresso e a garantia de que todos conheçam suas responsabilidades

Compartilhamento e armazenamento de arquivos : Uma boa ferramenta de comunicação deve permitir fácil compartilhamento de arquivos e amplo espaço de armazenamento

Notificações e alertas: As notificações personalizáveis ajudam os membros da equipe a se manterem informados sobre atualizações importantes sem serem sobrecarregados por alertas constantes

Personalização e escalabilidade: A ferramenta deve se adaptar às necessidades de mudança da sua equipe à medida que ela cresce ou evolui, com opções para usuários ilimitados, personalização de espaços de trabalho, fluxos de trabalho, reuniões por vídeo e funções de usuário

Os 10 melhores aplicativos de comunicação de equipe para usar em 2024

Com tantas ferramentas de comunicação em equipe no mercado, cada uma com recursos e capacidades exclusivas, escolher a plataforma certa para sua equipe pode ser uma tarefa difícil. Para ajudá-lo a tomar uma decisão bem informada, elaboramos uma lista com as 10 melhores ferramentas de comunicação para equipes existentes no mercado.

Esses aplicativos foram projetados para agilizar as metas de comunicação aumentar a produtividade e engajamento dos funcionários e promover um ambiente de trabalho mais eficiente, independentemente de sua equipe compartilhar o mesmo escritório ou estar distribuída em diferentes continentes.

Mergulhe de cabeça e descubra as ferramentas que revolucionarão a forma como sua equipe se comunica e colabora na era digital.

1. ClickUp - Melhor para comunicação de equipe em tempo real

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

O ClickUp vai além de uma ferramenta de comunicação de equipe - é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos e produtividade para otimizar os fluxos de trabalho e as conversas entre os membros da equipe. Vamos colocar desta forma: Se a comunicação da sua equipe fosse uma cozinha movimentada, o ClickUp seria o seu processador de alimentos ultraeficiente e multifuncional.

Com centenas de recursos de comunicação e uma plataforma personalizável, o ClickUp pode lidar com qualquer prato que você jogar nele - seja gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas ou comunicação da equipe por meio de comentários atribuídos.

A principal vantagem do ClickUp está na versatilidade e no objetivo de centralizar o ambiente de trabalho com gravações de compartilhamento de tela no Clips, comentários e anotações em documentos ou arquivos e recursos de edição colaborativa em todo o sistema Quadros brancos ClickUp e Documentos do ClickUp .

Ter a capacidade de planejar, gerenciar e acompanhar projetos e comunicações, tudo na mesma plataforma, é como ter um dispositivo que pode cortar, misturar, combinar e até cozinhar, tudo em um só lugar. Visualização do ClickUp Chat é excelente para que as equipes fiquem em uma única plataforma para tudo.

Compartilhe facilmente atualizações, links e reações, e consolide conversas importantes com a visualização do Chat no ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Use as diversas ferramentas de formatação do ClickUp para criar visuais do plano e organizar as informações rapidamente

As principais integrações de comunicação do ClickUp

Zoom

Slack

Outlook

Google Agenda

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem uma grande variedade de recursos, o que pode ser um grande desafio para novos usuários. Pode levar algum tempo para entender e utilizar todas as funcionalidades de forma eficaz

Embora o ClickUp ofereça várias ferramentas de comunicação, ele não possui uma ferramenta de videoconferência integrada para reuniões on-line. No entanto, ele se integra a ferramentas de videoconferência como o Zoom

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço 👉Se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Entre em contatoVendas quando estiver pronto.

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.670 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.670 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.640+ avaliações)

2. Zoom - Melhor para videoconferência

via Zoom Chat O Zoom é um concorrente de peso na área de software de comunicação de equipe, oferecendo videoconferência de alta qualidade que traz equipes remotas e equipes multifuncionais cara a cara, independentemente de suas localizações geográficas. Pense nisso como a mesa redonda em sua sala de videoconferência, onde todos podem se reunir para reuniões ou apresentações.

Em sua essência, o Zoom é uma ferramenta de videoconferência e audioconferência, mas possui algumas grandes vantagens, incluindo compartilhamento de tela, gravação de chamadas de voz e vídeo, serviços de transcrição, salas de descanso e um recurso de bate-papo integrado. Em suma, o Zoom garante que suas chamadas sejam tão tranquilas quanto uma manteiga.

Melhores recursos do Zoom

Qualidade de vídeo e áudio de alto nível que torna asreuniões virtuais pareçam mais pessoais

Uma variedade de recursos, como compartilhamento de tela, gravação e transcrições, salas de discussão e um recurso de bate-papo integrado

As principais integrações de comunicação do Zoom

Outlook

Gmail

Slack

Google Agenda

Limitações do Zoom

É necessária uma conexão estável e com largura de banda suficiente para garantir reuniões tranquilas

A versão gratuita tem certas limitações com relação à duração das reuniões e ao número de participantes permitidos

Exige que os usuários façam download do aplicativo para hospedar ou participar de uma reunião, o que pode retardar a colaboração da equipe

Preços do Zoom

Básico: US$ 0

US$ 0 Pro: $149,90/ano por usuário

$149,90/ano por usuário Business: US$ 199,90/ano por usuário

US$ 199,90/ano por usuário Business plus: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Business enterprise: Entre em contato para saber o preço

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 53.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 53.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.500 avaliações)

Baixe o Zoom no macOS, Windows, Linux e no Chrome Zoom Web App!

3. Chanty - Melhor para colaboração simples em equipe

via Chanty O Chanty é como aquele subchefe experiente e multitalentoso que pode preparar qualquer prato que você desejar. Com uma configuração fácil, interface de usuário intuitiva e pesquisa ilimitada de mensagens, essa ferramenta de comunicação com a equipe é uma delícia de usar.

O Chanty oferece a trifeta de métodos de comunicação: aplicativos de bate-papo em equipe, mensagens de voz e chamadas (chamadas de áudio e chamadas de vídeo). E para aqueles que adoram um espaço de trabalho organizado, a visualização do quadro Kanban é uma vantagem.

Melhores recursos do Chanty

Interface amigável com configuração simples para melhorar a colaboração da equipe

Oferece bate-papo, comunicação por voz e chamadas de áudio/vídeo

A visualização do quadro Kanban otimiza o gerenciamento do fluxo de trabalho

As principais integrações de comunicação da Chanty

Gmail

Slack

ClickUp

Google Drive

Limitações do Chanty

Algumas avaliações mencionaram problemas de conectividade

Preços da Chanty

Gratuito para sempre

Empresa: $3/mês por usuário cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Chanty

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Baixe o Chanty no Mac, Windows, iOS e Android!

4. Microsoft Teams - Melhor para usuários da Microsoft

via Microsoft Teams O Microsoft Teams é como o forno de confiança em sua cozinha virtual. Essa ferramenta de comunicação com a equipe é quente, consistente e se integra perfeitamente a outras Microsoft Office 365 programas.

Com recursos como Breakout Rooms, Together Mode, Presenter Mode e tradução instantânea, o Microsoft Teams pode levar o trabalho da sua equipe remota para o nível mais alto possível estratégia de comunicação para o próximo nível. No entanto, como acontece com qualquer forno de alta tecnologia, há um pouco de curva de aprendizado para aproveitar ao máximo seus recursos.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Integração profunda com o Microsoft Office 365 para fluxos de trabalho simplificados

Recursos exclusivos, como o Modo Juntos e o Modo Apresentador, aprimoram as reuniões virtuais para compartilhamento de tela

Oferece tradução instantânea para mais de 100 idiomas

As principais integrações de comunicação do Microsoft Teams

Slack

Zoom

Dialpad

Mio

Limitações do Microsoft Teams

Falta de recursos integrados de gerenciamento de projetos e tarefas

Curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários iniciantes que procuram um aplicativo simples de comunicação em equipe

Os avaliadores mencionaram a ocorrência de falhas ocasionais e problemas técnicos

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mês por usuário

Microsoft Teams classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 13.700 avaliações)

4,3/5 (mais de 13.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.200 avaliações)

Baixe o Teams no Windows, Mac, iOS e Android!

5. Slack - melhor para mensagens instantâneas

via Folga Uma das ferramentas de comunicação de equipe mais populares, o Slack é como uma prateleira de temperos bem organizada para a comunicação da sua equipe, excelente para equipes grandes e pequenas. Seu recurso de canais permite que você separe sua comunicação, da mesma forma que você organiza seus temperos com base em seus usos.

As vastas integrações do Slack, os aplicativos de bate-papo da equipe de mensagens instantâneas e os recursos de compartilhamento de arquivos, o recurso de reunião e a proteção de dados de nível empresarial contribuem para seu apelo como um software de comunicação de equipe de primeira linha.

Melhores recursos do Slack

Capacidade de criar espaços dedicados para diferentes discussões por meio de canais

Manter-se conectado com mensagens diretas e mensagens de grupo no aplicativo de bate-papo da equipe

Oferece chamadas de vídeo e conferências, bem como bate-papo por voz por meio do recurso huddle

O Slack se integra com várias ferramentas de colaboração de equipes de produtividade

As principais integrações de comunicação do Slack

ClickUp

Calendly

Google Agenda

ActiveCampaign

Limitações do Slack

Requer e-mail e senha separados para cada canal do Slack em que você entra

Não possui recursos de gerenciamento de projetos em comparação com outrosaplicativos de colaboração em equipe* Os usuários observaram que o gerenciamento de vários canais pode se tornar um desafio à medida que o número de canais aumenta

Preços do Slack

Profissional: US$ 7,25/mês por usuário, cobrados anualmente

US$ 7,25/mês por usuário, cobrados anualmente Business+: US$ 12,50/mês por usuário com cobrança anual

US$ 12,50/mês por usuário com cobrança anual Enterprise Grid: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 31.300 avaliações)

4,5/5 (mais de 31.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 22.700 avaliações)

6. Google Workspace - Melhor para usuários do Google

via Espaço de trabalho do GoogleEspaço de trabalho do Google o Google Workspace, assim como o eficiente refrigerador na cozinha do seu escritório virtual, mantém todas as suas ferramentas frescas e prontamente acessíveis.

Com o Gmail, o Google Agenda, o Google Drive, o Docs, o Sheets, o Slides e o Meet, os vários membros da sua equipe podem colaborar em tempo real. Além disso, o recurso de calendário é um sucesso entre os usuários para gerenciar projetos e tempo.

Melhores recursos do Google Workspace

Integração perfeita entre várias ferramentas do Google Workspace

Colaboração em tempo real em documentos, planilhas e apresentações

Excelente calendário egerenciamento da caixa de entrada recursos para aprimorar oprodutividade do e-mail Principais integrações de comunicação do Google Workspace

Calendário do Google

ClickUp

Docusign

Copper CRM

Limitações do Google Workspace

Recursos off-line limitados

Pode parecer esmagador devido à sua vasta gama de recursos

As taxas de assinatura podem ser caras, e a interface pode ser confusa para iniciantes

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 5,40/mês por usuário cobrado anualmente

US$ 5,40/mês por usuário cobrado anualmente Business Standard: US$ 10,80/mês por usuário, cobrados anualmente

US$ 10,80/mês por usuário, cobrados anualmente Business Plus: US$ 18/mês por usuário com cobrança anual

US$ 18/mês por usuário com cobrança anual Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 40.400 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 14.600 avaliações)

7. Geekbot - Melhor para fornecer atualizações para a equipe

via Geekbot O Geekbot é um aplicativo de comunicação de equipe que elimina o ruído e fornece atualizações precisas e concisas.

Com sua configuração e uso simples, bem como recursos avançados, como o construtor de fluxo de trabalho e insights orientados por IA, é uma ferramenta que simplifica a comunicação assíncrona como um profissional.

Melhores recursos do Geekbot

O aplicativo de comunicação com a equipe é fácil de configurar, com uma interface simples e intuitiva

Fluxos de trabalho personalizáveis e insights baseados em IA ajudam você a acompanhar o que sua equipe está fazendo a qualquer momento

Útil para organizar as operações diárias

As principais integrações de comunicação do Geekbot

Slack

Google Agenda

Discórdia

Google Docs

Limitações do Geekbot

Melhor usado para atualizações, não é ideal para gerenciamento de tarefas ou de projetos

Falta de visualizações semanais ou mensais para projetos maiores

Preços do Geekbot

Início: US$ 0 para até dez usuários

US$ 0 para até dez usuários Aumento de escala: US$ 2,50/mês por usuário

US$ 2,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Geekbot avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 130 avaliações)

8. Discord - Melhor para comunicação pessoal

via Discórdia O Discord é um aplicativo de comunicação pessoal ou de equipe que está crescendo em popularidade. Ele permite que você tenha servidores somente para convidados e canais baseados em tópicos para discussões focadas. Além disso, seus canais de voz permitem que você participe de uma chamada de voz sem precisar discar.

Melhores recursos do Discord

Servidores somente para convidados aumentam a privacidade

Os canais baseados em tópicos facilitam os bate-papos e as discussões em grupo

Os canais de voz simplificam a participação em chamadas de voz

Limitações do Discord

O alto volume de conversas pode dificultar a reflexão sobre o histórico de mensagens

Não há recursos de gerenciamento de projetos

Principalmente uma plataforma social, não criada para as necessidades de comunicação de equipes empresariais

As principais integrações de comunicação do Discord

ClickUp

Zapier

Dropbox

Trello

Preços do Discord

Gratuito: $0

$0 Nitro: US$ 9,85/mês por usuário

US$ 9,85/mês por usuário Nitro Classic: US$ 4,92/mês por usuário

US$ 4,92/mês por usuário Server Boost: US$ 4,99/mês por usuário

US$ 4,99/mês por usuário Nitro Basic: $2,95/mês por usuário

Discord classificações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4,7/5 (320+ avaliações)

Baixe o Discord no Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS e Linux!

9. Flock - Melhor para compartilhamento de arquivos

via Rebanho O Flock é um aplicativo de comunicação de equipe que oferece opções de mensagens, chamadas, videochamadas e conferências, além de compartilhamento de arquivos em um único aplicativo, para que sua equipe possa ficar na mesma página.

Sua integração de API para acionar alertas e a capacidade de comentar e rabiscar diretamente nas fotos são recursos exclusivos que os usuários adoram.

melhores recursos do #### Flock

Oferece conversas 1:1 e em canais de equipe

Possui sistemas integrados de chamadas de voz e vídeo

Oferece um recurso de pesquisa integrado para encontrar rapidamente informações importantes

As principais integrações de comunicação do Flock

Zoom

Dropbox

Google Drive

OneDrive

Limitações do Flock

A versão gratuita tem recursos limitados e a capacidade de armazenamento de arquivos é limitada a 5 GB

Os avaliadores observaram que as chamadas de vídeo podem ser lentas e propensas a atrasos

Alguns usuários descobriram que as mensagens podem ocasionalmente chegar com um atraso significativo

Preços do Flock

Inicial: Gratuito para até 20 usuários

Gratuito para até 20 usuários Pro: US$ 4,5/mês por usuário

US$ 4,5/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Flock avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 230 avaliações)

4,4/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 310 avaliações)

Baixe o Flock no Windows, Linux, Mac, Chrome, iOS e Android!

10. Proofhub - Melhor para comunicação em grupo

Via Centro de Provas A ferramenta de colaboração em equipe do ProofHub é como o seu confiável cronômetro de cozinha, que controla todos os seus projetos e tarefas, garantindo que nada seja feito a mais ou a menos.

De quadros Kanban e gráficos de Gantt a notificações para toda a empresa que acompanham o progresso e o tempo, a ferramenta de comunicação da equipe do ProofHub é um balcão único para o gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Proofhub

Quadros Kanban e Gráficos de Gantt

O aplicativo de comunicação da equipe fornece um centro de notificação central para anúncios de toda a empresa

Muitas ferramentas e recursos integrados para maior produtividade e economia de tempo

As principais integrações de comunicação do Proofhub

Slack

Google Agenda

OneDrive

Dropbox

Limitações do Proofhub

Alguns usuários acharam o número de notificações muito grande

Recursos de integração limitados em comparação com algumas outras ferramentas de comunicação de equipe

Preços do Proofhub

Essencial: US$ 45/mês por usuário com cobrança anual

US$ 45/mês por usuário com cobrança anual Ultimate Control: $89/mês por usuário com cobrança anual

Avaliações e resenhas do Proofhub

G2: 4,5/5 (80 avaliações)

4,5/5 (80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (80+ avaliações)

Baixe o Proofhub na App Store ou no Google Play!

FAQs do aplicativo de comunicação da equipe

Quais são os benefícios de usar um aplicativo de comunicação de equipe?

O uso de um aplicativo de comunicação de equipe oferece vários benefícios. Em primeiro lugar, ele melhora a colaboração ao fornecer uma plataforma centralizada para comunicação, reduzindo a necessidade de longas cadeias de e-mail ou conversas dispersas. Ele também aumenta a produtividade ao permitir o compartilhamento rápido e eficiente de informações, facilitando o acesso a documentos e arquivos importantes. Além disso, esses aplicativos geralmente se integram a outras ferramentas de produtividade, como gerenciamento de tarefas ou colaboração de documentos aplicativos, simplificando ainda mais os fluxos de trabalho.

Como os aplicativos de comunicação em equipe podem melhorar a colaboração remota?

Os aplicativos de comunicação de equipe são essenciais para a colaboração remota, pois fornecem uma plataforma centralizada para que os membros da equipe se comuniquem, compartilhem arquivos e colaborem em tempo real. Esses aplicativos oferecem recursos como mensagens instantâneas, videoconferência e compartilhamento de documentos, permitindo que as equipes remotas permaneçam conectadas e trabalhem juntas sem problemas, apesar das distâncias geográficas.

ClickUp - A melhor ferramenta de comunicação de equipe para colaboração

Se há uma coisa que essa jornada culinária pelo mundo da comunicação remota nos ensinou, é que ter os ingredientes certos não necessariamente faz um mestre-cuca. Você precisa de uma ferramenta confiável e versátil que reúna tudo.

O ClickUp é a ferramenta ideal para simplificar, agilizar e turbinar a comunicação da sua equipe. Não é apenas mais uma panela na cozinha; é a ferramenta culinária mágica que unifica seus chefs globais, aperfeiçoa o tempo de cada processo e serve o prato perfeito, sempre. Independentemente de sua equipe estar espalhada em diferentes fusos horários ou trabalhando na mesma sala, o ClickUp transforma sua cozinha global em um local de colaboração, produtividade e sucesso. É hora de pendurar a placa de "fechado para reforma", dizer adeus ao caos e convidar sua equipe para uma nova era de coordenação sem esforço. Experimente o ClickUp onde estamos preparando uma comunicação excepcional para a equipe.