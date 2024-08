7 modelos de prompts de IA gratuitos para ChatGPT

Gerador Ferramentas de IA como o ChatGPT podem melhorar a eficiência de vários processos de negócios, seja na criação de conteúdo, no marketing ou no desenvolvimento de produtos. O ChatGPT pode escrever uma campanha de e-mail para você? Sim. E quanto à elaboração de um discurso de vendas? Com certeza!

O ChatGPT pode reduzir os custos de mão de obra e trazer ideias inovadoras para o seu trabalho. Mas aqui está o problema - você precisa saber como "falar" com ele para que ele faça sua mágica.

Como suas respostas são baseadas em processamento de linguagem natural (NLP), você precisa sussurrar a combinação certa de palavras - comumente conhecidas como "prompts" - no ouvido da IA para gerar respostas construtivas. 👂

Com certeza, compor prompts para extrair as informações corretas do ChatGPT é uma arte em si. As pessoas passam meses aprendendo os meandros do software, assistindo a tutoriais ou se inscrevendo em aulas - mas você pode tomar um atalho com modelos de IA.

Neste artigo, apresentamos a você sete modelos de IA gratuitos de primeira linha com prompts do ChatGPT adaptados a vários contextos e cenários. Também falaremos sobre como usar essas ferramentas com confiança!

O que é um prompt de IA?

Nas palavras de Andrej Karpathy (ex-chefe da Tesla AI, agora trabalhando para a OpenAI, criadora do ChatGPT), " A nova linguagem de programação mais quente é o inglês ." Em vez de codificação complexa, você pode usar a linguagem de conversação cotidiana com IA (inteligência artificial) para obter os resultados desejados, seja escrevendo um livro ou criando um estratégia de marketing .

No entanto, escrever prompts de IA é mais fácil falar do que fazer.

Chatbots como o ChatGPT são projetados para continuar aprendendo, portanto, suas respostas a prompts não estruturados são imprevisíveis. Às vezes, você obtém respostas detalhadas e coerentes com entradas simples. Outras vezes, você terá que se contentar com respostas factualmente incorretas ou simplesmente sem sentido.

Agora, pense em um modelo de AI como um folha de dicas para se comunicar com o ChatGPT e ferramentas de IA semelhantes. 🤖

Ele contém prompts de alta alavancagem, elaborados por especialistas e projetados para fazer mágica com modelos de linguagem de IA. Você obtém respostas precisas sem o esforço manual extra, o que, em última análise, ajuda você a a trabalhar mais rápido e de forma mais inteligente.

O que faz um bom modelo de prompt de IA?

Um modelo de IA (inteligência artificial) útil precisa ser:

Fácil de usar : Ele não deve conter instruções difíceis de seguir para caçar ou criar prompts. Na maioria dos casos, o modelo oferece prompts prontos para uso, modelados para gerar a resposta desejada

: Ele não deve conter instruções difíceis de seguir para caçar ou criar prompts. Na maioria dos casos, o modelo oferece prompts prontos para uso, modelados para gerar a resposta desejada Preciso : O modelo certo deve incluir prompts claros e específicos que você pode simplesmente copiar e colar na caixa de bate-papo da IA com o mínimo de alterações. A entrada deve ter um tamanho e uma estrutura apropriados, especialmente para o ChatGPT

: O modelo certo deve incluir prompts claros e específicos que você pode simplesmente copiar e colar na caixa de bate-papo da IA com o mínimo de alterações. A entrada deve ter um tamanho e uma estrutura apropriados, especialmente para o ChatGPT Adaptável : Ele deve permitir que você edite, mescle, exclua ou adicione prompts para criar uma biblioteca exclusiva de entradas que atenda às suas necessidades

: Ele deve permitir que você edite, mescle, exclua ou adicione prompts para criar uma biblioteca exclusiva de entradas que atenda às suas necessidades Colaborativo : Deve permitir que você destaque, agrupe e compartilhe prompts valiosos com a sua equipe para reduzir a tentativa e o erro envolvidos no processo de alimentação

: Deve permitir que você destaque, agrupe e compartilhe prompts valiosos com a sua equipe para reduzir a tentativa e o erro envolvidos no processo de alimentação Contextual para uma função : Devido ao vasto escopo dos prompts de IA, é melhor escolher um modelo que atenda a uma função ou especialização específica, como:

Redação Marketing Desenvolvimento de aplicativos Gerenciamento de projetos

: Devido ao vasto escopo dos prompts de IA, é melhor escolher um modelo que atenda a uma função ou especialização específica, como:

Por que você precisa de um bom prompt de IA?

No contexto da IA, os prompts atuam como luzes de orientação cruciais, direcionando a IA para gerar o conteúdo desejado e de alta qualidade. Essas instruções ajudam a aproveitar todo o potencial das ferramentas de IA, como o ChatGPT. Veja abaixo alguns motivos pelos quais um prompt de IA bem estruturado é essencial para sua experiência de IA.

Precisão: Um bom prompt ajuda a manter a precisão dos resultados da IA, definindo diretrizes claras para a tarefa. O resultado é um conteúdo de alta qualidade adaptado com precisão às suas necessidades.

Eficiência de tempo: Os prompts precisos eliminam a necessidade de correções constantes, ajudando a economizar um tempo precioso. Isso contribui para a produtividade geral.

Controle: Os prompts eficazes permitem que você oriente a IA em uma direção específica, proporcionando mais controle sobre a produção e garantindo o alinhamento com os seus requisitos.

Relevância: Os prompts de qualidade ajudam a produzir respostas coerentes e relevantes. Sem eles, as respostas podem se desviar de suas necessidades reais, desperdiçando recursos.

Aprendizado: Os prompts são a base para entender melhor as ferramentas de IA. Ao aperfeiçoar seus prompts, você descobre os recursos e as limitações da IA, liberando assim todo o seu potencial.

Um bom prompt de IA leva a resultados melhores e de maior qualidade, otimiza o tempo e garante que você aproveite ao máximo sua ferramenta de IA. Em essência, é sua porta de entrada para uma experiência frutífera de IA.

7 modelos de prompt de IA gratuitos para usar no ChatGPT

Selecionamos a dedo os sete principais modelos de IA ClickUp para turbinar o uso de ferramentas como o ChatGPT pela sua equipe. Cada modelo se concentra em prompts para uma especialização específica:

Marketing RH e recrutamento Gerenciamento de produtos Redação Redação Gerenciamento de projetos Engenharia

Esses modelos podem ajudar a abrir possibilidades interessantes para sua empresa. Vamos descobrir como eles funcionam e explorar os aplicativos relevantes para cada um deles.

1. Modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing

ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de marketing

Deseja levar seus esforços de marketing para o próximo nível? Não precisa procurar além do Prompts do ChatGPT para modelo de marketing . É um baú do tesouro com mais de 600 prompts para ajudá-lo a iniciar campanhas inovadoras, interagir com o público-alvo, agregar valor a ele e aumentar as vendas.

Se você estiver escrevendo títulos de anúncios do Google ou precisar de ideias para botões de call-to-action, esse modelo fácil de usar é a sua opção. Ele divide os prompts em 40+ categorias, incluindo:

Branding e posicionamento

Marketing de afiliados

Texto de anúncio do Facebook

Instagram

Marketing de eventos

Digamos que você venda joias on-line e precise escrever uma descrição de produto para um colar de zircônia que combina perfeitamente com qualquer roupa casual.

Nesse caso, você abrirá o modelo, encontrará a categoria Descrições de produtos e mergulhará no conjunto de sugestões disponíveis. Uma opção compatível poderia ser: "Por favor, escreva uma descrição de produto que seja adequada para nosso site e inclua [informações personalizáveis] sobre nosso [produto/serviço]."

Para o marketing de SEO, experimente prompts que o ajudem a escrever uma descrição de produto rica em palavras-chave para obter uma classificação mais alta nos resultados dos mecanismos de pesquisa. Você também tem a opção de incorporar persona do usuário solicitações no prompt.

Tem ideias para mais conversões de leads? Misture e combine para criar prompts personalizados dentro do modelo e salve-os para uso futuro!

2. Modelo ClickUp ChatGPT Prompts para RH e recrutamento

ClickUp ChatGPT Prompts for HR & Recruiting Template (modelo de RH e recrutamento)

Os profissionais de RH geralmente gastam uma parte significativa de seu tempo em tarefas administrativas repetitivas. Com o Prompts do ChatGPT para o modelo de RH você pode aproveitar o aconselhamento baseado em IA para:

Desenvolver estratégias para navegar em vários processos de RH

Criar planos de desenvolvimento de carreira para os funcionários

Elaborar conteúdo como uma descrição de cargo,manual do funcionáriocarta de apresentação ou anúncio

O modelo divide 140+ modelos em 10 grupos focados, incluindo listas de empregos, guias de integração e análises de desempenho . Edite e personalize o modelo para adicionar novos prompts que você considere úteis para sua organização. Compartilhe sua sabedoria de RH com sua equipe com um único clique! 🦉

Suponha que você seja um assistente de RH e esteja tentando inventar uma divertida atividades de formação de equipes para sua equipe de vendas. Vá até os prompts para Reuniões de equipe e use: "Elabore uma lista de atividades envolventes de formação de equipes e quebra-gelos para reuniões de equipes de vendas, com o objetivo de promover a colaboração e fortalecer a dinâmica da equipe."

Esse modelo está repleto de recursos para ajudá-lo a construir um ambiente de trabalho positivo. Explore opções para incentivar o compartilhamento de ideias, oferecer reconhecimento e recompensas, coletar feedback dos funcionários ou promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional!

Embora sirva principalmente aos profissionais de RH, o modelo também pode ajudar os candidatos a emprego com sugestões para a criação de uma carta de apresentação, solicitação de emprego e respostas a perguntas comuns em entrevistas.

3. Modelo de prompts ClickUp ChatGPT para gerenciamento de produtos

ClickUp ChatGPT Prompts para o modelo de gerenciamento de produtos

Como um gerente de produtos se você é um gerente de produtos, precisa analisar constantemente os mercados, as condições da concorrência e uma avalanche de feedback dos clientes antes de desenvolver sua próxima estratégia. É fácil sobrecarregar seus sentidos e perder a visão do panorama geral.

A Prompts do ChatGPT para o modelo de gerenciamento de produtos pode tirá-lo da rotina, economizando seu tempo com 130+ prompts elaborados. As instruções estão distribuídas em 13 categorias, abrangendo gerenciamento de produtos casos de uso como:

Desenvolvimento de recursos

Página de destino

Teste de usuário

Design de UX

Lançamento do produto

Digamos que você planeje realizar uma pesquisa de comportamento do usuário para um aplicativo de produtividade para adolescentes. O modelo o preparará com vários prompts detalhados do ChatGPT para entrevistas com usuários. Você pode usar os prompts exatos do modelo ou fazer ajustes experimentais.

Um prompt completo pode ter a seguinte aparência: "_Explique o processo de projetar e conduzir uma entrevista com o usuário para um aplicativo de produtividade para adolescentes, fornecendo orientação sobre como preparar perguntas para a entrevista, selecionar participantes e gerenciar o processo de entrevista

Recomendamos que experimente os prompts de Análise qualitativa do modelo se estiver com dificuldades para identificar temas dominantes nos dados da pesquisa. Eles podem ser bastante úteis para fazer com que o ChatGPT interprete narrativas complexas que afetam seu produto. 📢

Release Notes é outra coleção útil de prompts para resolver problemas relacionados a novos recursos, aprimoramentos e correções de bugs com a assistência da IA.

4. ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template

ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template (modelo de redação)

O bloqueio do escritor nunca é agradável. Você fica olhando para o papel (ou para a tela) por horas e se questiona, mas não consegue encontrar um pingo de inspiração. Confie na ChatGPT Prompts for Writing Template (dicas de redação do ChatGPT) para reacender sua chama criativa e exibir suas verdadeiras cores! ✍️

Antes de discutir o que o modelo oferece, vamos esclarecer que não se trata de uma varinha mágica para ajudar os plagiadores que querem reembalar o trabalho de outra pessoa.

Em vez disso, ele foi projetado para apoiar todo o processo de redação, especialmente nas quatro áreas a seguir:

Geração de ideias paracriar todos os tipos de conteúdoincluindo postagens em blogs e guias Oferecer novas perspectivas para envolver seus leitores-alvo Explorar novas abordagens para escrever um determinado artigo Fornecer insights detalhados sobre seu estilo de redação

O modelo permite que você acesse 200+ prompts em 20 categorias, desde blogs e biografias até teses e fan fictions.

Vamos discutir uma aplicação típica do modelo: Escrever romances!

Vamos chamar nosso escritor de Riley. Ele está trabalhando em uma obra de fantasia bacana, mas está procrastinando um subproduto terrível do bloqueio do escritor.

Tudo o que Riley precisa fazer é ir até a seção Novelas. Eles podem personalizar e alimentar o ChatGPT com o seguinte prompt: "Ajude-me a desenvolver um cronograma de escrita para meu romance [gênero], que é sobre [tópico/tema principal do romance], tendo em mente que posso dedicar [número de horas por semana] à escrita."

E se Riley ficar sem ideias para reviravoltas no enredo? Talvez este prompt possa ajudar: "Quais são algumas ideias inovadoras de enredo para um novo romance [gênero] que poderiam dar um toque único à narrativa tradicional?"

Para escritores sufocados por prazos, este modelo oferece controle de tempo lembretes e ferramentas de estimativa de tempo para ajudar nas entregas programadas.

5. ClickUp ChatGPT Prompts for Copywriting Template (modelo de redação)

ClickUp ChatGPT Prompts for Copywriting Template (modelo de redação)

O ChatGPT é um dos mais capazes Ferramentas de copywriting com IA mas elas são tão boas quanto as instruções dadas pelo usuário. Recorra ao Prompts do ChatGPT para modelo de copywriting para se beneficiar da redação com tecnologia de IA e envolver seus leitores com textos informativos e de qualidade.

Esse modelo gratuito de IA oferece 600+ prompts para ajudá-lo a criar conteúdo de classe com base em grupos-alvo, como a geração do milênio, entusiastas da saúde, proprietários de empresas ou investidores

Veja como usar este modelo:

Inicie o modelo e vá para a seção Copywriting (Redação) Encontre a subcategoria de prompt em que está interessado, como descrição de episódio de podcast, cópia de página de destino, anúncio de mídia social ou scripts de vídeo Escolha o prompt que se alinha com sua intenção, por exemplo, fazer com que o leitor compre um produto, participe de um evento ou se inscreva em um serviço Substitua as variáveis entre colchetes por informações relevantes Copie o prompt para o ChatGPT

Você pode adicionar elementos de construção de confiança à sua cópia com solicitações para integrar citações de clientes, histórias de sucesso ou outros dados úteis que validem seu produto!

6. ClickUp ChatGPT Prompts para o modelo de gerenciamento de projetos

ClickUp ChatGPT Prompts para o modelo de gerenciamento de projetos

As ferramentas baseadas em IA simplificaram as complicações de gerenciamento de projetos (PM). Por exemplo, o ChatGPT pode fazer o trabalho pesado relacionado a dados para você quando criar planos de projeto ou gerenciamento das programações da equipe . Quanto mais precisos forem seus prompts, melhores serão as sugestões que você poderá esperar.

Aproveite a função Prompts do ChatGPT para o modelo de gerenciamento de projetos para simular possíveis soluções para problemas cotidianos de gerenciamento de projetos. Ele tem cerca de 200 prompts para ajudá-lo:

Escolher a solução ideal metodologia de gerenciamento de projetos (como ágil ou em cascata)

Criar tarefas e automatizar as repetitivas

Desenvolver cronogramas de conclusão

Brainstormingestratégias para a execução do projeto Adaptar soluções com base na avaliação de riscos eanálise das partes interessadas Desenvolver um sistema de rastreamento

Se estiver tentando encontrar soluções dentro de restrições de tempo ou de orçamento, explore as coleções de prompt do modelo para Orçamentação e controle de custos, Método do caminho crítico e Gerenciamento de recursos.

Por exemplo, você está tentando prever os desafios orçamentários que podem surgir em um novo projeto de software. Vá para os prompts Budgeting and Cost Control e tente esta opção: "Explique os desafios comuns encontrados ao gerenciar o orçamento e os custos do projeto no desenvolvimento de software e forneça possíveis soluções para essas dificuldades."

Use a entrada ajustada e veja o ChatGPT criar maneiras de evitar conflitos orçamentários. Se você gostar de uma sugestão inovadora, poderá continuar sua conversa com o ChatGPT para obter insights sobre a implementação da solução. 💡

7. Modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering

ClickUp ChatGPT Prompts para o modelo de engenharia

A comunicação de problemas de engenharia pode ser particularmente complicada, mas o Prompts do ChatGPT para o modelo de engenharia torna isso mais fácil.

Um dos pontos fortes do modelo são seus prompts para dados não estruturados. Normalmente, é um desafio lidar com isso, e a perspectiva da IA pode ser muito útil.

Digamos que você esteja liderando uma grande equipe de engenharia e percebeu que seus funcionários não estão na mesma sintonia. Isso pode levar a conflitos não resolvidos e a resultados contraproducentes, mas como resolver isso?

Em vez de perder horas pensando em soluções vagas, basta acessar o modelo e tentar este prompt: "_Desenvolva uma ferramenta que aprimore a colaboração entre os membros da equipe, facilitando a comunicação e melhorando o processo geral de desenvolvimento

Você tem mais de 200 prompts do ChatGPT para começar, mas não há necessidade de percorrer todos eles. O ClickUp os categorizou em mais de uma dúzia de casos de uso, incluindo Codificação de IA relatórios de bugs, análise de dados, especificações técnicas e retrospectivas de sprint . Você tem até um para instruções de redação técnica, ideal para criar manuais de usuário, propostas e relatórios de pesquisa com aparência profissional!

Os prompts disponíveis foram projetados com as últimas tendências e tecnologias em mente, para que você possa pensar em todos os aplicativos que imaginar. Os usuários do modelo são, em sua maioria, desenvolvedores de software, cientistas de dados, programadores, designers e Testadores de controle de qualidade .

Práticas recomendadas de prompt de IA

Antes de mergulhar no mundo dos modelos e prompts de IA, aqui estão algumas práticas recomendadas que você deve ter em mente:

Mantenha seus prompts breves e claros. Lembre-se de que o ChatGPT e outras ferramentas de IA têm uma capacidade de atenção limitada!

Não copie e cole prompts da biblioteca de modelos. Faça alterações que se alinhem ao seu contexto. Isso ajudará a ferramenta de IA a entender melhor sua intenção e fornecerá resultados mais relevantes.

Faça experimentos com diferentes prompts para gerar respostas exclusivas. O mesmo prompt pode ter várias interpretações, portanto, misturá-lo pode levar a diversas sugestões.

Não confie apenas na IA. Use seu próprio julgamento e experiência para avaliar os resultados.

Acompanhe quais prompts funcionam melhor para você e reutilize-os no futuro.

Seja paciente comFerramentas de IA como o ChatGPT. Talvez sejam necessárias algumas tentativas para obter o resultado desejado, mas a perseverança levará ao sucesso!

Erros comuns de solicitação de IA a serem evitados

Fazer prompts de IA com precisão é uma arte, mas alguns erros comuns podem atrapalhar o processo e degradar a qualidade do resultado. Vamos explorar as principais armadilhas a serem evitadas:

Instruções vagas: Instruções ambíguas podem confundir a IA e levar a respostas menos úteis. Certifique-se de que seus prompts sejam específicos e bem definidos.

Instruções ambíguas podem confundir a IA e levar a respostas menos úteis. Certifique-se de que seus prompts sejam específicos e bem definidos. Prompts excessivamente longos: Sobrecarregar a IA com prompts pesados geralmente leva a uma perda de foco. Tente ser conciso e detalhado em seus prompts.

Sobrecarregar a IA com prompts pesados geralmente leva a uma perda de foco. Tente ser conciso e detalhado em seus prompts. Sintaxe incorreta: Erros de sintaxe nos prompts podem prejudicar significativamente a capacidade da IA de entender o contexto. Verifique novamente se há problemas de sintaxe em suas instruções.

Erros de sintaxe nos prompts podem prejudicar significativamente a capacidade da IA de entender o contexto. Verifique novamente se há problemas de sintaxe em suas instruções. Falta de contexto: Fornecer um contexto insuficiente pode resultar em respostas incorretas. Sempre inclua detalhes vitais do contexto em seus prompts.

Fornecer um contexto insuficiente pode resultar em respostas incorretas. Sempre inclua detalhes vitais do contexto em seus prompts. Confiar demais na IA: Embora as ferramentas de IA possam ser úteis, é essencial não lhes oferecer tarefas complexas para as quais elas não foram criadas. Use a IA como uma ferramenta, não como um substituto.

Embora as ferramentas de IA possam ser úteis, é essencial não lhes oferecer tarefas complexas para as quais elas não foram criadas. Use a IA como uma ferramenta, não como um substituto. Ignorar as sugestões da IA: Às vezes, a IA pode sugerir mudanças imediatas. Essas sugestões podem ser valiosas, portanto, esteja aberto a revisões.

Ao evitar esses erros comuns, você pode usar os prompts de IA de forma eficaz para gerar as respostas mais precisas e úteis.

Exemplos de prompts de IA para o ChatGPT

Criar os prompts corretos pode melhorar significativamente suas interações com programas de IA como o ChatGPT. Para que você tenha uma vantagem inicial, aqui estão alguns exemplos para diferentes casos de uso:

Exemplos de prompts de IA de marketing

"Gere 5 slogans exclusivos para uma nova linha de produtos orgânicos para a pele que atraia consumidores com consciência ecológica."

"Elabore uma linha de assunto de e-mail persuasiva para um boletim informativo destacando nossa última coleção de moda."

"Crie meta descrições atraentes para nossa nova linha de produtos de fitness com foco em perda de peso."

"Sugerir legendas atraentes para postagens no Instagram promovendo nosso novo restaurante vegano."

"Elabore um texto para um anúncio envolvente no Facebook promovendo nossa próxima promoção anual de verão."

Exemplos de prompts de IA para RH e recrutamento

"Elabore uma descrição de cargo para uma função de engenheiro de software de nível básico em nossa organização."

"Sugira algumas atividades envolventes de formação de equipe para nossa próxima reunião virtual."

"Prepare uma resposta por e-mail para um candidato rejeitado após a rodada final de entrevistas."

"Invente um conjunto de cinco perguntas comportamentais gerais para a entrevista."

"Elabore uma diretriz para fornecer feedback durante as avaliações de desempenho."

Exemplos de avisos de IA para gerenciamento de produtos

"Esboce um plano de lançamento de um novo produto para um aplicativo de edição de fotos."

"Sugira cinco maneiras de reunir e incorporar o feedback dos clientes em nossa estratégia de desenvolvimento de produtos."

"Escreva um conjunto de notas de versão para o novo recurso de recuperação de desastres do nosso software."

"Encontre possíveis fatores de risco que possam atrasar a atualização do nosso software."

"Desenvolva uma mensagem curta para os clientes explicando os possíveis problemas durante a migração do produto."

Exemplos de prompts de IA para redação

"Forneça três reviravoltas interessantes na trama de um romance de ficção científica."

"Escreva um parágrafo de abertura cheio de suspense para um mistério de assassinato."

"Esboce uma postagem envolvente em um blog de viagens que apresente destinos fora do comum."

"Gerar perguntas instigantes para uma discussão em um clube do livro sobre um best-seller recente."

"Criar cinco finais diferentes para um romance."

Exemplos de prompts de IA de redação

"Escreva uma descrição de produto atraente para nossa nova linha de velas feitas à mão."

"Crie um título de outdoor atraente para uma campanha de marketing de uma academia de ginástica."

"Crie uma chamada à ação persuasiva para um e-mail de arrecadação de fundos."

"Escreva um teaser intrigante para nosso próximo lançamento."

"Elabore um comunicado de imprensa envolvente anunciando a listagem pública de nossa empresa."

Exemplos de avisos de IA para gerenciamento de projetos

"Escreva uma breve proposta de projeto para desenvolver um aplicativo bancário móvel."

"Gerar um conjunto de tarefas para a fase de design de um projeto de reformulação de site."

"Delinear um plano de comunicação para um projeto de desenvolvimento de software de seis meses."

"Elabore uma declaração de escopo de projeto para o lançamento de um aplicativo de uma start-up."

"Fornecer uma agenda para uma reunião inicial de projeto."

Exemplos de avisos de IA de engenharia

"Decifre a declaração do problema para criar um modelo de aprendizado de máquina para prever os preços das ações."

"Detalhar um roteiro de solução passo a passo para otimizar o tempo de carregamento de um site de comércio eletrônico."

"Elabore um guia de solução de problemas de software para resolver problemas de login do usuário."

"Esboçar uma descrição técnica de uma nova tecnologia de bateria para carros elétricos."

"Escreva um relatório de progresso para um projeto de desenvolvimento de infraestrutura de seis meses."

Faça mais em menos tempo com os melhores modelos de prompt de IA

Ainda estamos nos primeiros dias, mas você pode dizer que Geradores de arte de IA e assistentes de escrita tornaram a criação acessível a todos.

Os modelos de prompt de IA listados podem economizar seu tempo e dinheiro em processos comerciais essenciais, como marketing e atendimento ao cliente. Mas se você estiver procurando um suporte mais prático com base em IA para seus objetivos, tente ClickUp AI um assistente com tecnologia de IA.

O ClickUp AI pode ajudá-lo a gerar ideias e trabalhar mais rápido sem precisar recorrer ao ChatGPT. Use-o para fazer um brainstorming ideias para startups criar resumos de projetos, aprimorar sua redação , redigir uma carta de apresentação e muito mais! ✏️