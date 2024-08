17 melhores integrações de aplicativos do Slack para 2024 (recursos, preços)

É incrível como a palavra "folga" deixou de ser sinônimo de baixa produtividade para se tornar uma parte indispensável da nossa vida profissional hoje em dia.

De bate-papos em grupo a DM (mensagem direta), o Slack é uma ferramenta de comunicação eficaz, conquistando corações em quase todas as empresas.

No entanto, seu recurso baseado em bate-papo não é suficiente para levar sua equipe ao sucesso.

Felizmente, você pode usar as integrações do Slack para se conectar com um aplicativo de terceiros para contabilidade, gerenciamento de tarefas, controle de tempo, etc. Isso torna a colaboração muito mais suave, pois você não precisará abrir inúmeras guias ou janelas para gerenciar suas tarefas.

Neste artigo, discutiremos o que são as integrações do Slack e destacaremos as 17 melhores, incluindo seus principais recursos e preços.

O que são integrações do Slack?

**Slack as integrações são ferramentas que você pode incorporar à interface do Slack para expandir seus recursos de trabalho remoto. Elas permitem que você acesse mais funcionalidades em uma única plataforma.

Pense nisso como o supermercado do seu bairro que abriga todos os seus mantimentos essenciais, confeitos favoritos, materiais de limpeza, produtos de beleza etc., tudo em um só lugar.

Graças ao supermercado, você não precisa se esforçar muito (literalmente!) para atender às suas necessidades específicas (funções) em lojas separadas (aplicativos).

Aqui estão alguns benefícios de usar as integrações do Slack:

Plataforma centralizada para gerenciamento de tarefas, orçamento,rastreamento de problemasetc.

Melhora a comunicação da equipe remota, pois as informações não estão dispersas em vários aplicativos. Isso, por sua vez, ajuda na formação de equipes

Promove a facilidade de uso, pois os seus colegas de equipe não precisarão fazer nenhum treinamento de software separadamente (o que, sem dúvida, lhes dá uma folga 😁)

Vamos dar uma olhada nas melhores integrações do Slack que podem melhorar a produtividade da sua equipe e evitar que eles se descuidem!

17 Melhores integrações de aplicativos do Slack para 2024

Experimente o ClickUp gratuitamente!

O ClickUp é uma das ferramentas de produtividade e gerenciamento de projetos mais bem avaliadas, usada por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas.

A integração do ClickUp com o Slack oferece mais do que qualquer ferramenta de bate-papo comum.

Você pode transformar sua mensagem do Slack em Tarefas do ClickUp e enviar notificações sobre o status do trabalho, novos comentários, listas de verificação, etc., em seu canal do Slack.

Você pode até mesmo revelar tarefas do ClickUp no Slack, examinar os detalhes relevantes e agir imediatamente.

Recursos de integração do ClickUp + Slack

Aqui está uma rápida olhada em alguns recursos úteis dessa integração com o Slack

Crie novas tarefas do ClickUp em qualquer canal do Slack simplesmente digitando /clickup new

Publique tarefas do ClickUp no Slack enriquecidas com detalhes, contexto e a capacidade de executar ações com a tarefa

Transformar mensagens em tarefas do ClickUp

Integrar o Slack com o ClickUp

Preços do ClickUp O ClickUp tem um Free Forever Plan rico em recursos que suporta membros e tarefas ilimitados. Os planos pagos começam a partir de US$ 5/mês por usuário.

Avaliações do ClickUp

"Resolver problemas de comunicação, gerenciamento de tempo, delegação e compreensão das funções e do que todos estão trabalhando e precisam fazer. O software tem sido ótimo para nós como equipe, e há muito menos mal-entendidos." - G2Crowd "Adoro usar o ClickUp para todas as minhas necessidades de gerenciamento de trabalho. Pessoal e profissional e, especialmente, com minha equipe! Os painéis e modelos são altamente personalizáveis. Os plug-ins (google) também são ótimos para produtividade e esforços de comunicação." - G2Crowd

2. ActiveCampaign

A ActiveCampaign é uma empresa de automação de vendas Software de CRM que pode ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe de vendas.

Ele ajuda as equipes com marketing por e-mail automação de marketing e Ferramentas de CRM para melhorar a retenção e a satisfação do cliente.

Vamos ver como essa integração do Slack pode expandir sua base de clientes ativos.

Recursos da integração ActiveCampaign + Slack

Crie mensagens personalizadas do Slack mencionando os membros da equipe para gerenciar tíquetes de clientes

Receber notificações do Slack sobre atualizações de status de clientes potenciais

Notifica o usuário do Slack sempre que um contato se inscreve ou cancela a inscrição

Preços da ActiveCampaign

A ActiveCampaign oferece planos pagos a partir de US$ 15/mês.

Avaliações da ActiveCampaign

"Embora o AC faça um trabalho muito bom na integração, ainda é uma curva de aprendizado um pouco íngreme. Eu gostaria de receber mais dicas contextuais, receitas e/ou recursos internos para desenvolver alguns recursos importantes." - Revisão verificada pelo Capterra "Minha experiência geral foi muito boa. O atendimento ao cliente é excelente quando você tem problemas. No marketing digital, nós o usamos todos os dias e é necessário ter uma maneira mais fácil de fazer relatórios/análises, e a ActiveCampaign é difícil de ler os relatórios, e também no início é difícil usar a plataforma nas primeiras semanas." - Avaliação verificada da Capterra

3. Calendly

O Calendly é a ferramenta ideal para agendar reuniões de acordo com sua conveniência.

Isso garante que você não tenha que lidar com uma enxurrada de e-mails para agendar uma reunião. Também evita que seu cochilo seja arruinado por uma reunião repentina para a qual você não estava preparado!

Recursos de integração do Calendly + Slack

Acesse e compartilhe seus links de reuniões do Calendly diretamente do seu feed do Slack

Adicione uma mensagem personalizada do Slack aos links de suas reuniões

Selecione o tipo e a duração da reunião (um resumo de 15 minutos ou uma sessão grill de 30 minutos) em sua interface do Slack

Preços do Calendly

O Calendly tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 10/usuário por mês.

Avaliações do Calendly

"É muito difícil identificar algo que eu poderia melhorar. Uso o Calendly há anos e não percebi o quão robustas algumas das integrações eram e se tornaram, portanto, talvez alguma instrução adicional sobre elas seria muito benéfica para usuários como eu, que nem sabiam o quanto mais estavam perdendo." - Avaliação verificada da Capterra "Por mais que eu adore o Calendly, há certos recursos de que não gosto, bem, nem todo software é perfeito e temos opiniões e pontos de vista diferentes. A função Disponibilidade do seu calendário, para mim, é confusa, você precisa destacar primeiro o dia em que deseja estar disponível até a data de sua disponibilidade. Eu só gostaria que o Calendly tivesse um recurso em que você pudesse simplesmente inserir uma determinada data até a sua disponibilidade, mais como um menu suspenso. Mas isso sou só eu, continuo adorando a facilidade de uso desse software." - Capterra Verified Review Confira nosso guia para_ **Mais integrações do Calendly !

4. Rosca

O Donut é um aplicativo do Slack que reúne colegas aleatoriamente para um divertido bate-papo em equipe. Você também pode criar uma enquete simples e enviar uma pergunta de múltipla escolha com até cinco respostas possíveis.

Ele ainda vem com lembretes para ajudar você e seu parceiro de trabalho a decidir um horário adequado para a reunião eletrônica.

Donut + Recursos de integração com o Slack

Oferece atalhos para iniciar ou entrar em um canal para ajudá-lo a agir rapidamente sem sair do Slack

Crie canais do Slack para formar pares com diferentes colegas de equipe

Envie mensagens personalizadas para dar as boas-vindas a novos membros remotos da equipe

Preços de donuts

O Donut tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 59/mês.

Avaliações do Donut

"Temos visto as pessoas se conectarem! Em um ambiente remoto, isso é difícil, e essa ferramenta permite que elas façam isso." - G2Crowd "Foi um pouco confuso tentar configurar a loteria para meu CEO, mas quando pedi ajuda, consegui obter o que precisava." - G2Crowd Bônus:_ **Análise do Slack vs. Google Chat

5. Dropbox

O Dropbox é um meio inteligente de compartilhamento de arquivos e armazenamento de documentos.

Dessa forma, é menos provável que seus colegas de equipe percam alguma informação ou deixem a bola cair!

Agora existem duas versões do aplicativo do Dropbox no Slack: o Dropbox e o Dropbox Paper.

Enquanto o Dropbox permite que você compartilhe mídia, arquivos e documentos, o Dropbox Paper é um local de trabalho de documentos on-line onde você pode organizar e editar todos os seus textos, ideias e arquivos.

Recursos de integração do Dropbox + Slack

Obtenha uma visualização avançada de seus arquivos do Dropbox em seu feed do Slack

Obtenha informações sobre o trabalho compartilhado na conversa do Slack a partir de feeds de atividade de arquivos do Dropbox

Integrar comMicrosoft Teams para edição de documentos em tempo real

Bônus:_ **Microsoft Teams vs Slack 👏🏼

Preços do Dropbox

O Dropbox tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 11,99/mês.

Análise do Dropbox

"Por enquanto, não há nada que me desagrade no Dropbox Business. Mas quero mencionar alguns pontos em que os desenvolvedores podem fazer algumas melhorias. O recurso de comentários e notas deve ser mais intuitivo e fácil de usar." - Avaliação Verificada Capterra "Dependendo do seu plano, o armazenamento pode ser um pouco limitado, com poucas opções de expansão se você não quiser pagar muito mais. No entanto, recebi um e-mail informando que agora é possível expandir o armazenamento com mais facilidade e a um preço justo." - Capterra Verified Review

6. Sempre verde

**Sempre verde é um aplicativo Slack que promove uma melhor cultura de equipe e cria um mundo melhor para o futuro.

Ele incentiva o reconhecimento entre colegas, permitindo que você recompense seus colegas com sementes de árvores. Em seguida, em nome de seus colegas, o Evergreen planta essas árvores. Em outras palavras, ele maximiza a produtividade da sua equipe e, ao mesmo tempo, minimiza a pegada de carbono.

Vamos ver como esse aplicativo do Slack pode ajudá-lo a criar relacionamentos comerciais eventuais.

Recursos de integração do Evergreen + Slack

Aumente a produtividade no trabalho reconhecendo seus colegas pela contribuição deles

Transmita os reconhecimentos para os canais do Slack de toda a empresa

Mantenha o controle deengajamento dos funcionários exportando um CSV com a lista de reconhecimentos

Preços Evergreen

O Evergreen oferece planos pagos a partir de US$ 2,99/usuário por mês.

Avaliações do Evergreen

"Gosto do fato de ser gratificante de duas maneiras. Recebo reconhecimento pelo meu trabalho árduo e posso plantar árvores." - G2Crowd "É ótimo poder causar um impacto na redução de nossa pegada de carbono como empresa com um serviço tão simples e amigável como o da Evergreen!" - G2Crowd

7. Favro

o Favro é um site colaborativo software de planejamento que o ajuda a planejar seu trabalho da maneira que desejar.

Ele também permite que você crie painéis executivos que incluam o roteiro de toda a equipe. Dessa forma, todos sabem claramente do que estão encarregados, seja criar o relatório diário, fazer a apresentação ou organizar a próxima festa da pizza!

Favro + Recursos de integração com o Slack

Permite agendar tarefas e controlar o tempo diretamente da interface do Slack

Criar canais do Slack dedicados a projetos específicos do Favro

Converta mensagens do Slack em tarefas do Favro em segundos

Preços do Favro

O Favro oferece planos pagos a partir de US$ 12/mês (dois usuários).

Comentários do Favro:

"Boa experiência com o Favro, mas meu trabalho exige muita flexibilidade com subtarefas, que é o que falta ao Favro. Os outros aspectos organizacionais funcionam bem." - Revisão verificada por Capterra "Essa ferramenta facilitou a automatização de processos e o gerenciamento de projetos, que é exatamente o que precisamos nesses tempos em que mais da metade da empresa está trabalhando em casa." - Capterra Verified Review

8. Giphy

o Giphy é um depósito de GIFs animados que as pessoas preferem muito mais do que palavras.

Ele permite que você gere inúmeros GIFs para qualquer frase, ajudando-o a ter conversas divertidas com os membros da sua equipe. Afinal de contas, uma imagem (ou um gif) vale mais que mil palavras!

Recursos de integração do Giphy + Slack

Gere GIFs de sua escolha simplesmente inserindo o comando /giphy no Slack

no Slack Selecione em uma coleção de GIFs ou embaralhe para obter uma nova imagem

Os administradores podem personalizar as configurações de pesquisa para garantir que todos os GIFs sejam adequados ao local de trabalho

Preços do Giphy

O Giphy é gratuito para todos.

Avaliações do Giphy

"Sem dúvida alguma, este aplicativo é muito divertido de usar e pode ser usado para fornecer quase tudo o que você precisa, não importa o quão longe esteja!" - Avaliações da Apple Store "Uso esse aplicativo há muitos anos. Ele nunca me deixou na mão." - Avaliações da Apple Store

9. GitHub

O GitHub é uma plataforma de desenvolvimento que permite que sua equipe de software mantenha seus projetos com facilidade.

Essa integração de aplicativos pode acelerar o trabalho da sua equipe de desenvolvimento, permitindo que ela acesse os melhores projetos e repositórios de código aprovados pela comunidade.

Vamos ver como ele se torna o centro definitivo para a comunidade de desenvolvedores com a integração do Slack.

Recursos de integração do GitHub + Slack

Obtenha visibilidade completa dos projetos do GitHub por meio dos canais do Slack

Abra ou feche problemas e pull requests em seu repositório do GitHub a partir do Slack

Receba atualizações sobre novos commits, pull requests, novos problemas, revisões de código etc. com /github subscribe [nome do repositório] comentário com barra no Slack

Preços do GitHub

O GitHub tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 4/usuário por mês.

Avaliações do GitHub

"Em termos de recursos relacionados ao desenvolvimento de software, o Github é quase perfeito. Mas se eles puderem adicionar alguns recursos complementares, seria ótimo. Além disso, a interface de usuário do Github pode ser melhorada para que os usuários profissionais possam aproveitá-la ao máximo." - Revisão verificada do Capterra "A curva de aprendizado inicial pode ser complicada para novos usuários. A integração requer um pouco de detalhes e prática com relação à clonagem de repositórios, criação de uma bifurcação/filial, envio de alterações para o código e criação de solicitações pull ao começar, mas, depois que esse processo é bem compreendido, o produto é fácil de usar." - Revisão verificada do Capterra

10. Carma

**Karma é um bot do Slack que pode aumentar o moral da sua equipe, reconhecendo os funcionários com melhor desempenho e comemorando os principais marcos do trabalho.

Desde o compartilhamento de microfeedback até a definição de recompensas automatizadas e a avaliação de contribuições individuais, essa integração do Slack garante que seu carma não passe despercebido! 😇

Recursos da integração Karma + Slack

Configure um sistema de bônus semanal, mensal ou trimestral com esta integração

Os líderes de equipe podem acessar insights acionáveis paraanálise de desempenho* Fixar metas mensais para levar sua equipe ao sucesso

Preços do Karma

O Karma tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 30/espaço de trabalho por mês.

Avaliações do Karma

"Maior felicidade, maior reconhecimento e maior incorporação de nossos valores essenciais." - G2Crowd "Dar e receber carma tem se tornado cada vez mais intuitivo. É um meio elegante de rastrear e promover sentimentos positivos em nossa comunidade on-line." - G2Crowd

11. MailChimp

O MailChimp oferece às empresas uma plataforma de marketing completa para atingir seu público-alvo da maneira certa.

Essa integração do aplicativo Slack ajuda você a se tornar um especialista em marketing com facilidade, desde a execução de campanhas de mídia social até a criação de páginas de destino.

Recursos da integração MailChimp + Slack

Receba uma notificação do Slack sempre que alguém se inscrever ou cancelar a inscrição no MailChimp

Receba atualizações de status de suas campanhas de e-mail no Slack

Informe sua equipe sobre as atividades do MailChimp por meio dos canais do Slack

Preços do MailChimp

O MailChimp tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 9,99/mês.

Avaliações do MailChimp

"Os novos usuários de marketing por e-mail podem ficar incomodados com o fato de o suporte por telefone não estar disponível em todos os níveis de associação do plano, mas o suporte on-line é realmente excelente." - Avaliação verificada do Capterra "Minha experiência com o MailChimp tem economizado tempo e definitivamente vejo resultados positivos, e a equipe de atendimento ao cliente é muito prestativa e gentil." - Capterra Verified Review

12. Néctar

**Nectar é uma excelente ferramenta para reconhecer e recompensar as contribuições dos funcionários.

As recompensas podem variar de pacotes de presentes personalizados para um "trabalho bem feito" ou descontos exclusivos em restaurantes de luxo e Airbnbs.

É como o Papai Noel para adultos, atendendo aos seus desejos. 😍

Recursos de integração do Nectar + Slack

Receba notificações sobre o reconhecimento de funcionários diretamente de seu canal do Slack

Incorpore facilmente o Nectar no Slack para aumentar a participação

Agende mensagens automáticas de aniversário e aniversário de trabalho no Slack

Preços do Nectar

O Nectar tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 2,75/usuário por mês.

Avaliações do Nectar:

"Verifico rotineiramente o Nectar e sempre fico feliz em ver alguém ser reconhecido por seu trabalho árduo e dedicação. Ser reconhecido por mim mesmo é muito gratificante. Acho que, especialmente em tempos de maior trabalho remoto, é uma ótima ferramenta para se ter disponível quando você quiser agradecer aos outros por seus esforços." - Revisão verificada da Capterra "Embora eu o tenha usado por apenas alguns meses, não encontrei nada inerentemente negativo sobre esse software ou seu uso. Uma coisa de que não gosto no software é a quantidade limitada de pontos que eu e meus colegas de trabalho podemos dar. Sei que provavelmente é apenas uma diferença de custo para aumentar a quantidade de pontos que os funcionários recebem a cada mês, mas sempre encontro meus colegas de trabalho dizendo que gostariam de ter mais ou que deram todos os seus pontos antes do final do mês." - Capterra Verified Review

13. Força de vendas

O Salesforce é uma ferramenta de CRM que cria histórias de sucesso para pequenas e grandes empresas. Ela o ajuda a gerar mais receita de vendas, aumentar a largura de banda de marketing e fornecer todos os seus serviços com sucesso.

Vamos ver como essa integração do Slack transforma sua equipe em uma força a ser reconhecida! 💪

Recursos da integração Salesforce + Slack

Receba alertas relevantes do Salesforce em seu canal do Slack

Procure itens e informações do Salesforce no Slack digitando / salesforce

Enviar e receber mensagens entre o Salesforce Chatter e seus canais do Slack

Preços do Salesforce

Solicite uma cotação personalizada do Salesforce.

Avaliações do Salesforce

"Os contras que encontrei são poucos e distantes entre si. Se eu tivesse que escolher um, seria o calendário e como ele funciona. Gostaria de ver alguns ajustes nesse aspecto, mas, fora isso, tenho mais prós do que contras." - Revisão verificada pelo Capterra "Tive muito sucesso na geração de leads e na documentação de minha interação com esses leads. Os contras são muito superiores aos prós e tive mais sucesso usando o SalesForce Cloud do que qualquer outro software de vendas/CRM existente." - Capterra Verified Review

14. Linha de equipe

O Teamline é uma ferramenta simples para o gerenciamento de projetos do Slack. Ela oferece à sua equipe uma visão geral do progresso do projeto e melhora a colaboração da equipe.

Já perdeu detalhes importantes do projeto em uma longa discussão sobre documentários de crimes?

Bem, não precisa mais disso.

Com o Teamline, você pode criar tarefas a partir de mensagens do Slack instantaneamente.

Recursos de integração do Teamline + Slack

Gerencie tarefas e atribua um prazo a partir da interface do Slack

Organize suas tarefas e agrupe-as em canais do Slack

Essa integração oferece à sua equipe do Slack uma visão completa das tarefas atribuídas a eles

Preços do Teamline

O Teamline oferece planos pagos a partir de US$ 49/mês.

Avaliações do Teamline

"Gostei muito da simplicidade de colocar o produto on-line e em funcionamento. Ele também tem uma curva de aprendizado razoável." - G2Crowd "Gosto do fato de que você pode configurar lembretes e tarefas em tempo real nas conversas do Slack." - G2Crowd

15. Médico do tempo

O Time Doctor permite que você monitore suas horas de trabalho gastas em cada projeto e ajuda as empresas a registrar suas horas faturáveis. Essa integração com o Slack oferece uma solução eficaz de controle de horas baseada na Web diretamente em seus canais do Slack.

Dessa forma, você saberá as horas gastas em cada tarefa ou projeto (e talvez reduza o tempo gasto assistindo a bobinas de gato)!

Recursos do Time Doctor + Integração com o Slack

Acompanhe o tempo gasto por sua equipe trabalhando em um projeto e receba relatórios nos canais do Slack

Adicione ou remova pessoas no Time Doctor para decidir quem pode ver as notificações do Slack

Acompanhe qualquer site ou aplicativo aberto pelos colegas de equipe durante o trabalho

Preços do Time Doctor

O Time Doctor oferece planos pagos a partir de US$ 7/usuário por mês.

Procurando outras ferramentas de gerenciamento de tempo? Dê uma olhada em nosso lista das principais ferramentas aqui .

Avaliações do Time Doctor

"Não há muito o que não gostar nesse software. Eu só queria que ele fosse mais acessível para uma equipe pequena." - Capterra Verified Review "Economizei muito tempo usando o Time Doctor para monitorar como passo meu dia e em quais projetos. Também não preciso anotar nada e depois me preocupar em perdê-lo antes de enviar uma fatura a um cliente. Portanto, ele também ajudou muito na minha organização." - Revisão verificada do Capterra

16. Zapier

**Zapier permite conectar diferentes aplicativos que você usa diariamente e, assim, otimizar o fluxo de trabalho para obter melhores resultados. Integre o Zapier ao Slack para automatizar suas tarefas repetitivas.

Com o Zapier, uma ação em um determinado aplicativo (acionador) pode influenciar outro aplicativo. Sua opção de compartilhamento de tela interativo também pode ser usada para solução de problemas em grupo.

Mas isso é suficiente para acabar com todas as suas preocupações no trabalho? Vejamos.

Recursos de integração do Zapier + Slack

Compartilhe informações do seu espaço de trabalho do Slack com qualquer outro aplicativo em questão de minutos

Automatize fluxos de trabalho de rotina para economizar tempo

Compartilhe os próximos eventos do Google Agenda em um canal do Slack

Preços do Zapier

O Zapier tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 29,99/mês.

Avaliações do Zapier

"Minha experiência tem sido geralmente positiva. Eu me familiarizei imediatamente com a plataforma e sempre encontrei o que estava procurando." - Capterra Verified Review "Não há muita coisa que eu não goste no software. É preciso ter cuidado para que as plataformas que você está conectando estejam configuradas corretamente, caso contrário, suas informações não serão entregues, mas tudo isso pode ser testado antes de executar uma campanha." - Revisão verificada da Capterra

17. ZipBooks

O ZipBooks é uma ferramenta de contabilidade que elimina a dor de fazer as coisas chatas e monótonas contabilidade tarefa. Por exemplo, ele permite que você crie faturas, contabilize despesas e obtenha insights acionáveis.

Instale essa integração no diretório de aplicativos do Slack para simplificar ainda mais suas tarefas relacionadas à contabilidade.

Recursos da integração ZipBooks + Slack

Registre despesas do seu espaço de trabalho do Slack no ZipBooks

Gerar faturas on-line diretamente de sua conta do Slack

Visualize a declaração de renda básica, incluindo receita, taxas e lucro líquido com o comando de barra no Slack

Preços do ZipBooks

O ZipBooks tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 15/mês.

Avaliações do ZipBooks

"Uma plataforma altamente funcional e fácil de usar para faturamento e contabilidade de clientes." - Revisão verificada do Capterra "Como não entendo de contabilidade, tive problemas para conciliar algumas cobranças/créditos e não consegui "desfazer" o que havia feito com muita facilidade. No entanto, o atendimento ao cliente foi de primeira qualidade e me ajudou a resolver o problema sem custos adicionais. Achei que teria que contratar alguém para resolver o problema e eles me deram conselhos gratuitos para me ajudar a resolver o problema sozinho." - Capterra Verified Review Compare **Slack vs. Asana !

Crie seu espaço de trabalho com os melhores aplicativos e integrações do Slack

As integrações do Slack podem tornar seu dia de trabalho mais gerenciável, adicionando camadas de funcionalidades e simplificando suas operações em uma única plataforma.

Mencionamos algumas das melhores integrações do Slack que podem aumentar o desempenho da sua equipe.

No entanto, equipes diferentes podem se beneficiar de integrações diferentes, com base nos recursos da ferramenta que podem atender melhor às suas metas.

Por exemplo, o ClickUp é uma integração de ferramenta de gerenciamento de projetos que permite dividir tarefas grandes em subtarefas mais gerenciáveis, definir lembretes e atribuir tarefas, gerenciar o fluxo de trabalho e capacidade, etc. Ele faz tudo isso enquanto é seu aplicativo de colaboração e bate-papo.

O que está esperando? Experimente o ClickUp hoje mesmo para levar seu jogo no Slack para o próximo nível.