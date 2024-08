10 ferramentas de colaboração de gerenciamento de projetos para equipes em 2024

Como a sua equipe está colaborando atualmente com gerenciamento de projetos ? Se você ainda está em um pesadelo de rastrear tarefas recorrentes, perseguir chamadas perdidas e participar de intermináveis reuniões no Zoom, é hora de atualizar sua experiência com o software de gerenciamento de projetos.

Os membros da equipe do projeto precisam de mais maneiras mais eficientes e eficazes de se comunicar e colaborar. Os gerentes de projeto também precisam simplificar seus fluxos de trabalho, para que possam lidar mais facilmente com enormes listas de tarefas e entregar projetos com sucesso. É aí que os modernos ferramentas de colaboração de gerenciamento de projetos entrar em.

Neste guia, descubra as melhores ferramentas de colaboração on-line ferramentas para gerenciamento de projetos . Cada uma delas é repleta de recursos essenciais de gerenciamento de projetos, incluindo colaboração em tempo real, capacidade de monitorar vários projetos e integrações de terceiros para tudo, desde mensagens instantâneas até o compartilhamento de atualizações de projetos.

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração de gerenciamento de projetos?

Se você é novo no software de gerenciamento de projetos é fácil ficar sobrecarregado com todas as opções de colaboração em projetos ferramentas. Há uma grande quantidade de aplicativos de produtividade existem muitos aplicativos de produtividade que prometem ajudá-lo a turbinar seu dia, e nem todos eles produzem resultados.

Quando começar a procurar software de gerenciamento de projetos e ferramentas de colaboração em equipe, procure recursos como:

Gerenciamento de tarefas: Procure ferramentas de colaboração que permitam criar, delegar, acompanhar e gerenciar tarefas em toda a sua equipe

Procure ferramentas de colaboração que permitam criar, delegar, acompanhar e gerenciar tarefas em toda a sua equipe Comunicação em tempo real: Pare de esperar por e-mails e retornos de chamada. Os melhores ferramentas de colaboração on-line integram recursos de comunicação como videoconferência, bate-papo em grupo e fóruns de discussão para dar continuidade à conversa

Pare de esperar por e-mails e retornos de chamada. Os melhores ferramentas de colaboração on-line integram recursos de comunicação como videoconferência, bate-papo em grupo e fóruns de discussão para dar continuidade à conversa Gerenciamento de documentos: O compartilhamento de arquivos é uma ótima maneira de aumentar a colaboração da sua equipe, especialmente se for possível compartilhar arquivos e trabalhar simultaneamente no mesmo documento dentro da plataforma

O compartilhamento de arquivos é uma ótima maneira de aumentar a colaboração da sua equipe, especialmente se for possível compartilhar arquivos e trabalhar simultaneamente no mesmo documento dentro da plataforma Recursos de integração: Sua equipesoftware de colaboração precisa se conectar com todos os seus aplicativos e plataformas favoritos, ampliando a funcionalidade deles e tornando-os mais integrados ao seu dia a dia

Sua equipesoftware de colaboração precisa se conectar com todos os seus aplicativos e plataformas favoritos, ampliando a funcionalidade deles e tornando-os mais integrados ao seu dia a dia Ótima experiência do usuário: Obviamente, qualquer software de gerenciamento de projetos que você escolher deve ser fácil de usar e ter uma interface intuitiva. Quanto mais cedo você puder usá-lo com eficiência, mais significativo será o impacto positivo que ele terá em sua vida profissional

10 melhores ferramentas de colaboração de gerenciamento de projetos para usar em 2024

Você está pronto para escolher a melhor ferramenta de colaboração de projetos para manter o controle de projetos complexos? Analisamos algumas das ferramentas de colaboração de gerenciamento de projetos mais populares do mercado e destacamos nossas nove principais recomendações para equipes altamente produtivas a serem usadas em 2024.

As mais de 15 visualizações do ClickUp facilitam a visualização do status de um projeto em várias equipes de colaboração

O ClickUp é uma solução completa para o gerenciamento de projetos, seja gerenciando projetos individuais ou fazendo malabarismos com vários usuários e diversas equipes planos de projeto tudo de uma só vez. A plataforma super fácil de usar permite que as equipes de projeto e as equipes de desenvolvimento dividam projetos complexos em pequenas tarefas e armazenem todas as informações em uma plataforma centralizada.

O recursos de colaboração em equipe também são inigualáveis, pois todos podem acessar dados em tempo real e ficar na mesma página enquanto os gerentes de projeto percorrem a lista de tarefas.

A plataforma de gerenciamento de projetos também tem excelentes opções de personalização e integração. Isso significa que as equipes de projeto podem conectá-la à sua pilha de tecnologia atual e simplificar os fluxos de trabalho, eliminando tarefas administrativas repetitivas para que os membros da equipe possam concentrar sua energia e esforços em suas habilidades especializadas.

As equipes ansiosas para começar a trabalhar vão adorar os recursos da plataforma modelos gratuitos de gerenciamento de projetos que criam novos espaços de trabalho em segundos.

Há muito o que gostar em um software de gerenciamento de projetos colaborativo gratuito e fácil de usar, desenvolvido para ajudar equipes de projeto a atingir grandes metas em menos tempo.

melhores recursos do #### ClickUp

Os espaços de trabalho personalizáveis são um dos principais recursos do ClickUp, permitindo que os membros da equipe criem uma plataforma adaptada às necessidades da equipe e à forma como trabalham

As ferramentas de relatórios detalhados ajudam os gerentes de projeto a se aprofundar nos dados de sua equipe, acompanhar o progresso e obter feedback sobre coisas como tempo de tarefa e tendências de produtividade em projetos anteriores, para que os gerentes possam tomar decisões mais bem orientadas por dados no próximo projeto ou identificar bloqueios em um projeto atual

Com mais de 1.000 opções de integração, os membros da equipe podem conectar o ClickUp a ferramentas de colaboração on-line, como Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office e muito mais

Limitações do ClickUp

Algumas das visualizações do espaço de trabalho do ClickUp ainda não estão disponíveis em dispositivos móveis, mas há atualizações em andamento

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. AdaptiveWork

Via AdaptiveWork Como uma plataforma de gerenciamento de projetos, o AdaptiveWork (anteriormente Clarizen) pode ajudar os gerentes de projeto a otimizar seus processos de trabalho, automatizar tarefas e incentivar uma melhor comunicação. Por exemplo, o software de colaboração permite que os gerentes de projeto criem gráficos de Gantt detalhados e roteiros de projeto com apenas alguns cliques, de modo que marcos misteriosos e cronogramas nebulosos são coisas do passado.

O AdaptiveWork oferece visibilidade em tempo real de todas as tarefas, para que as equipes saibam o andamento de tudo o que acontece no projeto. Isso promove a transparência do progresso, mantém as partes interessadas no projeto e ajuda a desenvolver a responsabilidade e o trabalho em equipe.

Também é uma excelente plataforma de software de colaboração de projetos para gerenciamento de equipes permitindo que os membros da equipe compartilhem atualizações e se adaptem rapidamente às mudanças.

Melhores recursos do AdaptiveWork

Ferramentas de planejamento de capacidade e o gerenciamento de recursos podem ajudar os gerentes de projeto a ver quem está disponível e quem está sendo sobrecarregado em cada projeto

O gerenciamento de portfólio permite que o gerente de projetos centralize o trabalho entre equipes, departamentos e plataformas para que tudo esteja exatamente onde eles precisam

Demanda robustafunções de gerenciamento permitem que os gerentes de projeto acompanhem, gerenciem e priorizem o trabalho para que nada se perca na bagunça

Limitações do AdaptiveWork

Essa ferramenta gratuita de colaboração para gerenciamento de projetos está repleta de recursos, e pode ser necessário se acostumar com todas essas opções

Preços do AdaptiveWork

Solicite uma cotação

Avaliações e resenhas do AdaptiveWork

G2: 4,1/5 (mais de 530 avaliações)

4,1/5 (mais de 530 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 170 avaliações)

3. Centro de provas

via Centro de provas O Proofhbub é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e software de colaboração em equipe projetado para otimizar a comunicação e aumentar a produtividade. Essa ferramenta de colaboração de projetos mantém tudo organizado, acompanhando o progresso do projeto e mantendo os membros da equipe atualizados. As equipes podem usar o software de colaboração para criar tarefas, acompanhar o progresso, definir prazos e visualizar linhas do tempo em quadros Kanban.

Há até mesmo quadros de discussão úteis em que os membros da equipe podem contribuir com suas ideias. O uso dessas ferramentas de colaboração com recursos de revisão on-line permite a colaboração em tempo real da equipe em documentos, designs e muito mais. Os membros da equipe aceleram o processo de aprovação e evitam bloqueios no histórico de revisões, garantindo que as ideias de todos sejam ouvidas.

Melhores recursos do Proofhub

Sem esforçogerenciamento de tarefas permite que os gerentes de projeto capturem e deleguem tarefas enquanto personalizam as visualizações de trabalho de acordo com as preferências da equipe de projeto

As ferramentas de colaboração on-line permitem que os gerentes de projeto iniciem conversas rápidas e enviem feedback diretamente na plataforma

A visualização do quadro ajuda os membros da equipe a visualizar o progresso do projeto e a identificar os obstáculos que impedem a equipe de avançar

Limitações do Proofhub

A plataforma de software de colaboração de projetos oferece integrações muito limitadas, de modo que os gerentes de projetos talvez tenham de abrir mão de suas ferramentas e plataformas de colaboração favoritas para encontrar uma solução alternativa no Proofhub

O preço pode ser um problema para alguns, pois não há plano gratuito para experimentar seus recursos de colaboração

Preços do Proofhub

Essencial : uS$ 45 por mês, cobrado anualmente

: uS$ 45 por mês, cobrado anualmente Controle Ultimate: uS$ 89 por mês, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do Proofhub

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4. Altura

via Altura As ferramentas de colaboração de gerenciamento de projetos da Height enfatizam a simplicidade. Comece gerenciando tarefas em planilhas e, em seguida, transforme-as com um clique em um quadro Kanban, gráfico de Gantt ou calendário. Os gerentes de projeto podem centralizar todas as informações do projeto na plataforma por meio de tarefas, mantendo tudo organizado e um histórico completo do progresso para as partes interessadas.

O software de colaboração de projetos da Height também mantém os membros da equipe concentrados e produtivos com atualizações em tempo real à medida que o projeto avança.

Melhores recursos do Height

As mensagens instantâneas oferecem às equipes uma maneira de colaborar em tempo real, com atualizações de status do projeto e mídia em linha para adicionar contexto

Uma interface intuitiva facilita a adoção do software de colaboração pelas equipes e o início de seu uso no primeiro dia

Convidadoa colaboração permite que os membros da equipe convidem clientesempreiteiros e outras partes interessadas no projeto para dar feedback sobre tarefas e gerenciar projetos, mantendo o restante dos dados do projeto em segurança

Limitações de altura

Como um dos mais novos softwares de gerenciamento de projetos e ferramentas de colaboração em equipe, o Height oferece menos opções de integração do que outras plataformas

Preços do Height

**Gratuito

Equipe: US$ 6,99 por membro por mês

US$ 6,99 por membro por mês Empresa: Ligue para obter uma cotação

Height ratings and reviews

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

5. Miro

Via MiroMiro oferece colaboração digital em uma plataforma visual. Como uma ferramenta de quadro branco virtual, o Miro permite que as equipes façam brainstorming, planejem e colaborem em tempo real. Isso torna esse software de colaboração de projetos especialmente popular entre as agências de criação. Ele tem uma interface intuitiva com uma excelente variedade de modelos para dar início ao processo de brainstorming da equipe do projeto.

O Miro pode ajudar uma equipe de projeto a liberar a criatividade sem estar na mesma sala. Há até mesmo notas adesivas virtuais e diagramas interativos divertidos para impulsionar a colaboração on-line em projetos.

Melhores recursos do Miro

As ferramentas de colaboração on-line em tempo real significam que as equipes podem trocar ideias entre si, mesmo com equipes remotas

A biblioteca do Miro está repleta de dezenas de modelos de colaboração em equipe prontos para uso

As opções básicas de integração se conectam a ferramentas populares como Jira, Trello e Slack

Limitações do Miro

É uma excelente ferramenta de colaboração de projetos, mas a funcionalidade é bastante limitada; você precisará conectar esse software de colaboração a outros aplicativos de gerenciamento de projetos para aproveitá-lo ao máximo

Preços do Miro

Gratuito

Inicial: US$ 8 por membro, por mês, cobrados anualmente

US$ 8 por membro, por mês, cobrados anualmente Empresarial: US$ 16 por membro por mês, cobrados anualmente

US$ 16 por membro por mês, cobrados anualmente Empresa: Entre em contato para obter uma cotação

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,8/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

6. Freedcamp

Via Freedcamp O software de colaboração de projetos do Freedcamp atende a equipes de todos os tamanhos, desde pequenas empresas até organizações de nível empresarial . Ele abrange todos os aspectos básicos, como permitir que os membros da sua equipe criem tarefas, definam prazos e gerenciem projetos com exibições personalizáveis.

Ao contrário de algumas das opções de software de colaboração de projetos que listamos, essa plataforma possui Ferramentas de CRM e funções de faturamento. Isso a torna uma das melhores ferramentas de colaboração de projetos para aqueles que também precisam de assistência com o gerenciamento de clientes.

Melhores recursos do Freedcamp

O rastreador de tempo fornece informações sobre o destino das horas de trabalho e o que deve ser cobrado dos clientes

O rastreador de problemas permite que os gerentes de projeto identifiquem problemas e os atribuam aos melhores solucionadores de problemas

O recurso Wiki com uma funcionalidade de pesquisa melhora o gerenciamento do conhecimento e mantém a documentação da sua organização em um espaço central, disponível para todos os membros da equipe

Os gerentes de projeto podem marcar algumas tarefas como privadas, dando aos membros mais controle sobre o que os outros podem ver em sua lista de tarefas

Limitações do Freedcamp

O sistema de CRM incorporado não oferece tantos recursos quanto uma plataforma de CRM dedicada

As ferramentas de colaboração de projetos não permitem atribuir tarefas a vários membros da equipe

Preços do Freedcamp

**Gratuito

Pro: US$ 1,49 por usuário por mês, cobrado anualmente

US$ 1,49 por usuário por mês, cobrado anualmente Business: $7,49 por usuário por mês, cobrado anualmente

$7,49 por usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 16,99 por usuário por mês, cobrados anualmente

Freedcamp ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 460 avaliações)

7. Flock

via Rebanho O Flock é uma plataforma de software de comunicação e colaboração de projetos focada em ferramentas de gerenciamento de projetos simples e econômicas. Ele promete criar um ecossistema de equipe que evita distrações e trocas desnecessárias de contexto.

Com o Flock, as equipes podem se comunicar em tempo real usando canais e mensagens diretas, promovendo a colaboração e o trabalho em equipe. A lista de tarefas compartilhada da plataforma ajuda as equipes a gerenciar suas tarefas com mais eficiência e mantém todos na mesma página.

Há ótimas opções de integração para reduzir tarefas repetitivas e aumentar a produtividade.

melhores recursos do #### Flock

O compartilhamento de arquivos mantém as informações seguras e organizadas, independentemente de quem precisa delas

As listas de tarefas compartilhadas permitem que as equipes criem e gerenciem suas listas de tarefas de forma colaborativa

Essa plataforma de software de colaboração de projetos se integra à maioria dos principais aplicativos e serviços de produtividade para que os membros da equipe possam centralizar os dados de outras plataformas

limitações do #### Flock

Embora tenha recursos de comunicação robustos, alguns usuários podem achar que os recursos de gerenciamento de projetos são um pouco insuficientes

Preços do Flock

Gratuito

Pro: $4,50 por usuário por mês

$4,50 por usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter uma cotação

Flock classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 235 avaliações)

4,4/5 (mais de 235 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

8. Folga

Via Slack O Slack é uma ferramenta de comunicação e colaboração de projetos amplamente utilizada que se conecta a plataformas populares de gerenciamento de projetos, como Asana e Trello. Com o Slack, as equipes podem conversar usando canais de projeto dedicados e mensagens diretas, criando uma comunicação mais rápida e eficaz.

Para obter ainda mais funcionalidade, os membros da equipe podem integrar bots para enviar lembretes, ajudar no agendamento ou informar aos membros da equipe quando eles forem marcados.

O Slack também oferece um ótimo compartilhamento de arquivos para que as equipes de projeto possam acessar documentos essenciais sempre que necessário.

Melhores recursos do Slack

A poderosa função de pesquisa permite que os membros da equipe acessem conversas anteriores para que nada se perca

Crie canais diferentes para equipes, departamentos e projetos para que todos possam manter a comunicação organizada

Integração com o Slack com aplicativos de calendário, para que você possa ver facilmente onde as pessoas estão ou no que estão trabalhando sem sair do Slack

Limitações do Slack

Embora o Slack seja uma das melhores ferramentas de colaboração on-line quando você precisa de comunicação rápida com a equipe, ele não tem os principais recursos de gerenciamento de projetos que outras ferramentas de colaboração de projetos incluem

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/mês

US$ 7,25/mês Business+: US$ 12,50/mês

US$ 12,50/mês Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação

Slack avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 31.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 31.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações) Compare Slack Vs Asana !

9. Podio

via Podio O Podio pega os dados do projeto e os coloca em uma plataforma de software de gerenciamento de projetos colaborativos com design bonito. No Podio, é possível criar espaços de trabalho e aplicativos adaptados às necessidades da sua equipe, criando um espaço personalizado para o gerenciamento de projetos e a comunicação da equipe.

O Podio se integra a outras plataformas para automatizar o fluxo de trabalho e eliminar tarefas repetitivas que desperdiçam tempo. Isso significa mais tempo para as coisas que você gosta de fazer e menos tempo desperdiçado com administração.

Melhores recursos do Podio

As visualizações personalizadas permitem que uma equipe de projeto receba atualizações de progresso da maneira que for melhor para ela, sem perder nada

As ferramentas de colaboração on-line se integram a todos os grandes nomes da pilha de tecnologia, incluindo Google Drive, Evernote, Zendesk e outros

Oferece rastreamento de tempo e recursos básicos de CRM para que possa se tornar uma plataforma completa para uma organização

Limitações do Podio

Embora as opções de personalização sejam incríveis, alguns usuários podem achar o nível de personalização complexo e demorado

Algumas de suas melhores ferramentas de colaboração não estão disponíveis no plano gratuito

Preços do Podio

Gratuito

Plus: US$ 11,20/mês

US$ 11,20/mês Premium: US$ 19,20/mês

Podio avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 460 avaliações)

4,2/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

10. Bit.ai

via Bit.ai A Bit.ai é uma plataforma de colaboração para que as equipes trabalhem juntas e gerenciem seus documentos, projetos, tarefas, contatos, notas e muito mais em um espaço de trabalho central. Seu sistema baseado na nuvem permite que as equipes armazenem e compartilhem documentos entre si de forma segura e organizada, possibilitando uma colaboração mais tranquila entre equipes distribuídas.

Ele ajuda as equipes a criar uma única fonte de verdade para as informações de seus projetos, permitindo o acesso rápido aos dados mais atualizados e relevantes quando necessário.

Melhores recursos do Bit.ai

Vários espaços de trabalho para diferentes funções e equipes

Pesquisa inteligente usando palavras-chave, títulos, descrições e fonte

Integrações com SharePoint, OneDrive, Google Drive e Box

Limitações do Bit.ai

Documentos ilimitados é um recurso pago

Preços da Bit.ai

Gratuito

Pro: $8/mês por membro

$8/mês por membro Business: $15/mês por membro

Bit.ai ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 15 avaliações)

4/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 5/5 (5+ avaliações)

