10 metas de comunicação SMART para equipes com exemplos

Ser um bom comunicador é algo natural para alguns, enquanto para outros é uma oportunidade de crescimento. Alguns membros da equipe dominam as conversas, enquanto outros podem não se sentir à vontade para compartilhar suas ideias.

O que você precisa é de uma maneira de criar equilíbrio e construir um ambiente em que todos possam se comunicar com confiança e eficácia. É aí que entram as metas de comunicação.

Vamos examinar mais de perto as metas de comunicação, por que elas devem ser sempre SMART e como essas metas podem se parecer na prática. Exploraremos exemplos reais de metas e ofereceremos conselhos sobre como defini-las e monitorá-las da melhor maneira possível.

O que é uma meta de comunicação?

Uma meta de comunicação é um objetivo pelo qual os membros da sua equipe podem trabalhar para ajudá-los a desenvolver habilidades de comunicação fortes e eficazes no local de trabalho. Muitas pessoas acham difícil adaptar a maneira como se comunicam. Ter metas claras facilita a remoção das barreiras de comunicação para que possam melhorar e crescer.

A maioria das metas de comunicação gira em torno de ajudar as equipes a trabalhar melhor em conjunto. Quando os membros da equipe têm dificuldade para comunicar seus desafios, os cronogramas podem ser prejudicados. Capacitar sua equipe para elevar suas habilidades de comunicação cria um ambiente mais agradável para todos, onde todos se sentem respeitados, ouvidos e capazes de se comunicar com clareza.

Os gerentes podem decidir definir metas gerais de comunicação para toda a equipe ou metas específicas para cada membro da equipe. Mesmo que você opte por criar metas estratégicas para indivíduos, ainda assim é útil ter algumas diretrizes para toda a equipe ou empresa.

Benefícios da definição de metas de comunicação SMART

Para que suas metas sejam alcançáveis, use o método Meta SMART abordagem para definir metas de comunicação:

Específica: O que exatamente estou tentando alcançar?

O que exatamente estou tentando alcançar? Mensurável: Como posso saber se fui bem-sucedido e como posso saber o quanto fui bem-sucedido?

Como posso saber se fui bem-sucedido e como posso saber o quanto fui bem-sucedido? Alcançável: Essa meta é realista?

Essa meta é realista? Relevante: Essa meta me ajuda a alcançar meus objetivos comerciais mais amplos?

Essa meta me ajuda a alcançar meus objetivos comerciais mais amplos? Limitada no tempo : Posso definir um prazo para atingir essa meta?

Vamos dar uma olhada em um exemplo de meta de comunicação SMART:

Um gerente percebe que as reuniões da equipe do projeto geralmente são dominadas por sua própria voz. Ele deseja aumentar a participação de outros membros da equipe e define uma meta para que isso aconteça.

A nova meta de comunicação da equipe tem duas vertentes: equilibrar o tempo de conversa entre os membros para que seja mais igualitário e conseguir isso nas próximas cinco reuniões. Para medir isso, eles usarão um aplicativo que mostra o tempo de conversa em tempo real e fornece uma pontuação após a reunião.

Essa meta alcançável tem um objetivo claro e é altamente relevante - a maior participação da equipe é um elemento-chave da comunicação da equipe e transferência de conhecimento. A meta do gerente reconhece que essa mudança não será instantânea e oferece um prazo realista e específico. Eles também forneceram uma maneira simples de medir o sucesso usando o aplicativo. 🎯

A adoção dessa abordagem SMART traz muitos benefícios para a comunicação corporativa em geral. Esses benefícios incluem:

Uma compreensão mais clara da meta ou do objetivo pretendido

Prazo viável para atingir a meta

Insights sobre o elemento mais importante da meta

Orientação sobre como o sucesso será medido

Contexto sobre por que essa meta está sendo definida e por que é importante alcançá-la

Ao trabalhar com suas metas de comunicação, pense em como fazer com que cada uma delas corresponda à filosofia SMART. Metas claras e específicas são mais fáceis para os membros da sua equipe entenderem, agirem e alcançarem. Para uma melhor comunicação, fazer com que suas metas sejam SMART dá à sua equipe uma chance maior de sucesso.

10 exemplos de metas de comunicação para sua equipe

Criando um sistema adequado estratégia de comunicação do zero pode ser muito difícil. Felizmente, fizemos uma pesquisa sobre as melhores metas de comunicação para se ter no local de trabalho. Aqui estão algumas metas de comunicação comuns que os gerentes podem introduzir para suas equipes, juntamente com exemplos de metas SMART que podem ajudá-lo a atingir cada uma delas.

1. Ser claro e conciso

É difícil transmitir sua mensagem sem se comunicar com precisão. Muitas pessoas têm dificuldade em ser concisas, acrescentando palavras de preenchimento, pausas e detalhes desnecessários. O resultado é que sua mensagem principal pode se perder e seu público pode perder o interesse ao longo do caminho. Em vez disso, pratique ser claro e conciso.

Transmita sua mensagem com o mínimo de palavras possível, eliminando todos os detalhes que não pareçam relevantes. Aplique isso em suas habilidades de falar em público, em sua comunicação escrita e em sua comunicação não verbal para obter o maior impacto possível.

Exemplo de meta SMART: Reduzir em 20% o número de palavras de preenchimento nas atualizações da sua equipe até o próximo mês. 💬

2. Priorizar a mensagem mais importante

Se você estiver dando uma atualização do projeto ou liderando uma reunião de toda a empresa é normal ter mais de um assunto para discutir. Mesmo quando você tem apenas uma mensagem para compartilhar, é fácil se concentrar no elemento errado e causar confusão. Procure priorizar a mensagem principal e fazer com que ela se destaque.

Reflita sobre seus objetivos de comunicação e o que está tentando comunicar. Considere seu público-alvo e a melhor maneira de transmitir a mensagem. Prepare sua atualização, palestra ou apresentação com antecedência e verifique com um membro da equipe se a mensagem pretendida está clara.

Exemplo de meta SMART: Reestruture a atualização da sua equipe de modo que uma entrega importante, uma história de sucesso ou um desafio seja destacado na próxima reunião geral. Quaisquer outras atualizações podem ser compartilhadas nas notas da reunião. 🎉

3. Use dados e pesquisas para apoiar sua mensagem

Com muita frequência, não aproveitamos ao máximo os recursos ou o conhecimento existente que temos. Se você tiver dados e métricas disponíveis, use-os. Os dados podem apoiar seus argumentos, ilustrar o valor de um projeto e demonstrar seu sucesso. Isso é útil não apenas para a comunicação interna da empresa, mas também para conversar com as partes interessadas externas.

Apoie suas declarações, apresentações, objetivos e resultados com os dados e percepções que você possui. Use-os para fortalecer sua posição, sugerir uma rota alternativa ou comemorar o quão impressionante foi o trabalho da sua equipe.

Exemplo de meta SMART: Registre as pontuações da experiência do cliente para que, no futuro, você possa destacá-las ao falar sobre o sucesso da sua equipe de sucesso do cliente. 💚

4. Remova acrônimos e linguagem altamente técnica

No mundo dos negócios, sempre há um novo acrônimo ou frase. Para alguns dos membros da sua equipe, eles podem ser comuns e fáceis de entender. Para outras pessoas, elas são confusas e prejudicam a mensagem que você está tentando compartilhar.

Evite acrônimos e linguagem técnica o máximo possível para ajudar na comunicação clara.

Peça aos membros da sua equipe que mantenham suas atualizações para a equipe mais ampla da forma mais amigável possível. Use linguagem técnica nas reuniões de standup da sua equipe, mas mude para uma linguagem mais cotidiana ao se comunicar com um público mais amplo. Se algumas frases forem necessárias e surgirem com frequência, crie um glossário ou guia para toda a empresa e disponibilize-o prontamente.

Meta SMART Exemplo: Reduzir o uso de linguagem altamente técnica e adotar um estilo de linguagem mais amigável para as atualizações da empresa até a próxima reunião. ⚒️

5. Torne sua comunicação mais inclusiva

Em muitos locais de trabalho, muitas das atualizações mais importantes da empresa acontecem durante reuniões ao vivo. Isso apresenta problemas para os membros da equipe que não podem comparecer e para aqueles que acham as atualizações verbais difíceis de acompanhar. Procure tornar suas comunicações o mais inclusivas possível e rompa as barreiras, caso elas existam.

Considere como você pode usar diferentes tipos de comunicação - incluindo comunicação escrita, visual e verbal. Grave suas reuniões importantes e disponibilize essas gravações, além de usar um aplicativo de vídeo Ferramenta de IA para fazer anotações para fornecer um resumo instantâneo. Considere também a linguagem que você usa e opte por uma linguagem inclusiva e sem gênero como padrão.

Exemplo de meta SMART: Disponibilizar uma gravação em vídeo de todas as reuniões da empresa em 24 horas, juntamente com um resumo escrito confiável, a partir da próxima reunião. 💻

6. Comunique-se com confiança

Quer você esteja em uma posição de liderança ou não, ser capaz de se comunicar com confiança é uma habilidade altamente valiosa. Usar suas palavras, ritmo, linguagem corporal e estilo de escrita para transmitir confiança pode inspirar os membros da sua equipe a defender um ponto de vista forte, fazer uma pergunta ou fechar um negócio.

Algumas pessoas são líderes naturalmente confiantes, enquanto outras podem precisar de orientação para conseguir isso. Treine os membros da sua equipe sobre como fazer contato visual, como se comunicar com clareza e como responder a perguntas desafiadoras de um público.

Exemplo de meta SMART: Fazer um curso rápido sobre como se comunicar com mais confiança até o final do ano. 📚

7. Usar a narração de histórias para o bem

Muitas pessoas ignoram o valor da narração de histórias na comunicação no local de trabalho, mas ela é tão válida aqui quanto no mundo criativo. Adicionar a narração de histórias ao seu estilo de comunicação torna suas atualizações mais divertidas, envolventes e impactantes.

Procure maneiras de usar evidências e exemplos da vida real para aprimorar a mensagem que deseja compartilhar. Colete proativamente depoimentos de clientes, estudos de caso e imagens que possam ser úteis em algum momento para que você sempre tenha um banco de ideias de histórias prontas para serem usadas.

Meta SMART Exemplo: Obtenha uma história ou exemplo da vida real para compartilhar junto com a próxima atualização do impacto do projeto para o boletim informativo da empresa. 🌍

8. Mantenha todos atualizados

É fácil perder informações se você não puder participar de uma reunião ou não fizer login no seu intranet da empresa naquele dia. As empresas com uma forte cultura de comunicação interna usam vários canais de comunicação para garantir que todos recebam a mensagem.

Analise os canais e software de comunicação interna aplicativos que você usa atualmente e decida se eles funcionam. Recomende alternativas à sua equipe de comunicação, como podcasts, blogs e uma atualização diária no Slack. Pense em como fazer com que as vozes de sua equipe sejam ouvidas por meio desses canais e trabalhe proativamente com sua equipe de comunicação para aumentar a conscientização, compartilhar sucessos e pedir apoio.

Exemplo de meta SMART: Chegue a um acordo sobre um processo com a equipe de comunicações para incluir um espaço regular sobre a sua equipe no boletim informativo da empresa até o final do ano. 📝

9. Torne-se um participante ativo

A maioria das empresas e equipes tem pessoas que falam alto e dominam as conversas, enquanto outras falam o mínimo possível, mesmo quando solicitadas. Nenhum dos estilos de comunicação é inerentemente errado, mas você deve procurar maneiras de incentivar os membros mais calados da equipe a se envolverem mais - se desejarem.

Converse com os membros da sua equipe e entenda se há alguma barreira que os impeça de falar, para que você possa adicionar alguns recursos de treinamento ou ideias ao plano de desenvolvimento pessoal deles, juntamente com metas relevantes para incentivá-los e motivá-los.

Introduza um software de videochamada que destaque o tempo de conversação, crie um espaço dedicado em agendas de reuniões de equipe para cada membro e apoiar seus estilos de comunicação preferidos. Todas essas estratégias oferecem uma maneira de capacitar os membros da sua equipe para que se tornem participantes mais ativos em reuniões, eventos e chamadas de clientes.

Exemplo de meta SMART: Crie uma nova pauta de reunião de equipe que inclua espaço para cada indivíduo compartilhar uma atualização de trabalho e uma atualização divertida ou pessoal até o próximo mês. 🙌

10. Compartilhe suas vitórias

Grande parte do tempo de um gerente é gasto fazendo malabarismos com prioridades e lidando com problemas, portanto, não é surpresa que muitas vezes nos esqueçamos de celebrar nosso trabalho árduo e dar feedback valioso. Comece a destacar suas vitórias e a distribuir elogios para aumentar o envolvimento dos funcionários e criar um ambiente de trabalho positivo.

Procure oportunidades de falar sobre o excelente trabalho que sua equipe está fazendo nas reuniões gerais, nos boletins informativos da empresa e nos canais do Slack de toda a empresa. Crie espaço para que os membros da sua equipe compartilhem suas vitórias e inclua elogios sempre que possível. A positividade é contagiosa e essa atmosfera de bem-estar pode incentivar os membros da equipe a participar e a se comunicar de forma mais eficaz.

Meta SMART Exemplo: Reserve um espaço no início ou no final de cada reunião de equipe para compartilhar suas vitórias e incentive cada membro da equipe a participar pelo menos uma vez por mês. 🤩

Como atingir suas metas de comunicação

A definição de metas é o primeiro passo para o sucesso, mas como você realmente monitora seu progresso?

A definição de metas é o primeiro passo para o sucesso, mas como você realmente monitora seu progresso?

Descobrimos que a melhor maneira de se manter motivado e verificar o progresso de suas metas é usar ferramentas de acompanhamento de metas. Essa abordagem não apenas oferece um local fácil de usar para armazenar suas metas, mas também permite que você acompanhe seu progresso e comemore quando atingir seus prazos.

Crie metas claras com base em seus objetivos e, em seguida, decida como você as medirá. Adicione valores numéricos, monetários ou verdadeiro/falso para acompanhar o seu progresso à medida que você verifica as tarefas e os marcos. Inclua tarefas e subtarefas de várias equipes e projetos para uni-las em uma única meta.

Agrupe todas as suas metas de comunicação em uma pasta para que você possa ver o progresso em relação às metas individuais e como uma categoria. Use o roll-up de progresso para ver o progresso de sua meta e, em seguida, mergulhe em visualizações detalhadas de metas individuais completas com descrições. Crie metas pessoais, metas profissionais para o trabalho ou compartilhe-as com sua equipe ou empresa mais ampla, alterando as permissões.

Use o recurso Goal Tracking do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso.

Ferramentas de gerenciamento de projetos também podem ser um local para criar e compartilhar planos e políticas internas, diretrizes de marca e guias de treinamento. Existem bibliotecas de modelos que são bases ideais para você personalizar, incluindo modelos de planos de comunicação de projetos.

Aqui estão algumas maneiras de colocar nossos modelos para trabalhar para você:

Se você adotar uma ferramenta de gerenciamento de projetos como seu centro de produtividade tudo-em-um, ela também se tornará o local ideal para praticar suas habilidades de comunicação. Marque os membros da equipe, deixe comentários, adicione notas e use ferramentas de chat para manter contato com os membros da equipe em seus projetos.

Desde recursos dedicados de metas até coleções de modelos, gerenciamento de tarefas e ferramentas de gerenciamento de recursos, as plataformas modernas têm tudo o que você precisa para definir, monitorar e atingir as metas da sua empresa. 📈

Defina e domine suas metas de comunicação

Ninguém se comunica perfeitamente todas as vezes, mas dar à sua equipe metas claras de comunicação define as expectativas e oferece uma estrutura útil para orientá-la. Use essas metas de comunicação e exemplos de metas SMART para criar seus próprios objetivos personalizados.

Se você quiser se comprometer a dominar suas metas de comunicação, use ferramentas de acompanhamento de metas. Essas ferramentas facilitam a definição, o monitoramento e a comemoração do sucesso de suas metas. Comece a progredir em direção às suas metas hoje. ✨