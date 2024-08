Slack vs. Google Chat: análise de 2024 (recursos, preços)

Não faz nem uma década que a maioria das organizações usava o Google Chat (anteriormente chamado de Hangouts) para se comunicar entre si, seja do outro lado do mundo ou do outro lado do escritório. Mas então surgiu o Slack, que agora conta com mais de 10 milhões usuários ativos diariamente. De repente, a questão entre o Slack e o Google Chat se tornou um grande problema software para empresas de todo o mundo.

E vamos ser realistas, a ascensão do Slack não interrompeu o Google Chat. De fato, há mais de 6 milhões de empresas pagantes que usam Google WorkSpace .

Claramente, esses são alguns dos titãs do mundo da comunicação e da colaboração.

Mas qual deles é melhor que o outro? Quem se destaca? E quais são as diferenças reais entre o Slack e o Google Chat?

Vamos descobrir! 👀

O que é o Slack?

O Slack é um hub colaborativo que entrou em cena em 2013. Ele promete injetar simplicidade e produtividade na vida profissional.

Como?

A solução reúne pessoas, ferramentas e informações sob o mesmo teto para impulsionar os negócios. Use qualquer dispositivo no Slack, e ele o atenderá sem discriminação. Você pode entrar nele usando um computador, celular ou navegador. A escolha é sua.

O Slack é ótimo para se comunicar com sua equipe. Ele permite que você envie uma mensagem direta, uma mensagem em grupo, crie canais do Slack e muito mais. Além disso, você pode integrar o Slack a ferramentas populares como HubSpot, Zoom, Google Drive e outras, O Slack se integra ao ClickUp !

via Slack

Recursos do Slack

O que faz o Slack funcionar? Fique conosco:

1. Canais organizados

"Não há nada como muitos canais."

Isso é o Slack falando. 🧑‍💻 Canais do Slack são onde todas as conversas acontecem. O aplicativo permite que você crie canais privados e públicos com base em locais de escritórios, projetos, tópicos etc. Mais importante ainda, os canais do Slack ajudam a trazer ordem e clareza ao trabalho. Basta criar ou entrar em um canal para qualquer tópico para que você possa se concentrar nas conversas e no trabalho que mais importam para você.

Se você precisar de recursos mais avançados, a versão paga permite que cada canal tenha um endereço de e-mail exclusivo. Dê adeus às caixas de entrada desorganizadas. 👋

2. Chamadas de áudio e vídeo

Não gosta de digitar uma mensagem longa para obter uma resposta? Ou talvez você prefira resolver um problema ou debater ideias de projetos com seus colegas em tempo real?

Não tem problema!

As chamadas de áudio e vídeo individuais do Slack virão em seu socorro. E se você quiser que até 15 pessoas participem de suas chamadas e reuniões por vídeo, o plano pago é a melhor opção. O Slack também permite a integração com ferramentas de conferência de terceiros para tornar a comunicação com sua equipe a mais perfeita possível.

3. Conexão do Slack

Quer uma colaboração de 360 graus? Aposente agora as linhas de e-mail cansadas e isoladas. O Connect do Slack permite que as conversas aconteçam em um só lugar.

Ele também permite que sua equipe trabalhe de forma segura e colaborativa com parceiros externos, como agências, fornecedores, clientes e muito mais. O resultado são tempos de resposta mais rápidos e melhor suporte empresarial.

4. Automação

A elaboração de processos de solicitação padrão, o compartilhamento de atualizações e outras tarefas rotineiras não devem consumir sua energia produtiva e criativa. A automação do Slack o preparará para o sucesso e permitirá que sua produtividade dispare.

O criador de fluxo de trabalho do Slack automatiza seu trabalho diário e rotineiro para que você possa obter respostas, aprovações e resolver problemas mais rapidamente. Ele também permite a integração com o Zapier e outras soluções para obter o máximo de automação.

Preços do Slack

Os recursos não faltam, mas será que o Slack é amigável para o seu bolso? Vamos dar uma olhada em seus planos de preços:

Gratuito : O plano gratuito permite que você veja até 10.000 mensagens mais recentes e integre até 10 aplicativos de terceiros. Ele suporta chamadas de áudio e vídeo 1:1, oferece canais ilimitados, permite o compartilhamento de arquivos e oferece 5 GB de armazenamento de arquivos.

: O plano gratuito permite que você veja até 10.000 mensagens mais recentes e integre até 10 aplicativos de terceiros. Ele suporta chamadas de áudio e vídeo 1:1, oferece canais ilimitados, permite o compartilhamento de arquivos e oferece 5 GB de armazenamento de arquivos. Pro (US$ 6,67/mês/pessoa): Com a versão Pro, você desfruta de integração ilimitada de aplicativos, 10 GB de armazenamento de arquivos por usuário, chamadas em grupo, compartilhamento de tela com até 15 pessoas, capacidade de pesquisa e inteligência. A autenticação do Google e o acesso de convidados são alguns dos outros recursos.

Business+ (US$ 12,50/mês/pessoa) : O plano Business Plus oferece histórico de mensagens ilimitado e aumenta seu armazenamento para até 20 GB por membro da equipe. Ele também promete suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e 99,99% de tempo de atividade.

: O plano Business Plus oferece histórico de mensagens ilimitado e aumenta seu armazenamento para até 20 GB por membro da equipe. Ele também promete suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e 99,99% de tempo de atividade. Enterprise (preço personalizado): Deseja aumentar a escala das coisas? O plano Enterprise vem com segurança de nível empresarial e suporta até 500.000 pessoas. Você também recebe políticas personalizáveis, controles centralizados e suporte personalizado.

O que é o Google Chat?

O gigante mundial das buscas oferece a você uma ferramenta de comunicação e colaboração. Um pouco de história aqui: o Hangouts começou em 2011 como parte da experiência do Google Plus. Ele evoluiu para Hangouts Chat em 2017 antes de mudar seu nome para Google Chat.

Qual foi o motivo dessa mudança de nome? Nem mesmo o próprio Google conseguiu nos responder.

Mas o que sabemos é que o Google Chat é outro aplicativo seguro para o usuário ferramenta de comunicação criada para equipes; ela permite uma comunicação fácil dentro do ecossistema do Google Workspace. Os membros da sua equipe podem acessar espaços de bate-papo, compartilhar arquivos e fazer chamadas de vídeo uns com os outros no Google Meet.

Ele faz parte do Google Workspace mais amplo, uma arena de negócios completa. Isso significa que você deve ter um plano do Google Workspace para acessar o Chat. Assim como o Slack, o Chat pode ser acessado por meio de navegadores, aplicativos de computador e aplicativos móveis.

via Google

Recursos do bate-papo do Google

O Google Chat também tem recursos exclusivos para enfrentar seu oponente:

1. Espaços para colaboração

O Slack tem canais. O WhatsApp tem os Grupos do WhatsApp. O que o Google tem?

Espaços.

Um espaço permite que todos estejam na mesma página sobre o mesmo tópico. Você pode ter espaços diferentes para a cultura da empresa, futebol e praticamente tudo o que for necessário. Esse recurso reúne conversas, tarefas e arquivos encadeados em um só lugar. Usuários externos também podem participar das discussões.

E adivinhe só? Um único espaço pode acomodar até 8.000 pessoas! Quer chamar a atenção do George para algo sem incomodar Liz, Ben e outros? o @mentions resolverá o problema.

Mas aqui está a desvantagem: Você não pode responder diretamente a uma mensagem anterior deixada por Liz. O Slack ganha aqui.

2. Chamadas de áudio e vídeo

A integração do Google Chat + Google Meet permite que você participe de uma chamada de áudio ou vídeo. A última é uma solução de videoconferência do Google Workspace. Agora você pode se aprofundar em um tópico além dos obstáculos das mensagens de texto.

O Meet permite que você ligue para todos em um espaço ou para um colega de trabalho em uma conversa direta. Basta pressionar seu botão e um bate-papo por vídeo será exibido. Eles podem clicar nele para entrar no Meet.

3. Integrações

Ser membro do Google Workspace significa uma coisa: pronto para uso, o Google Chat se integra automaticamente com seus irmãos para enriquecer sua experiência. Estamos falando do Google Forms, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Meet e Google Drive.

Tudo pode acontecer em uma única janela. Por exemplo, você pode ter uma videoconferência séria em um lado e um bate-papo animado em outro. Não há mais alternância de tarefas.

E se você quiser usar uma solução de terceiros, será bem-vindo. Não é fã do Google Agenda? Use o G Suite Sync para sincronizar os detalhes do calendário com o Microsoft Outlook.

4. Automações de bate-papo

O Smart Reply sugere frases para ajudar você economizar tempo e enviar respostas rápidas. Você pode usar sugestões de respostas inteligentes no Chat para obter respostas com base na mensagem recebida.

Pratique a eficiência no trabalho e use atalhos no Google Chat. Por exemplo, digite "?" (ponto de interrogação) em qualquer lugar fora da caixa de texto do Chat, e pronto! Uma família de atalhos de teclado, como Command + K ou Control + K, estará à sua disposição.

Algum fã de emojis na casa? Os emojis semelhantes aos do Slack darão personalidade a toda a automação.

Preços do Google Chat

Vamos revelar os vários planos que o Google oferece:

Business Starter (US$ 6/mês/pessoa) : Esse pacote vem com 30 GB de armazenamento por usuário e suporta até 100 participantes de reuniões por vídeo.

: Esse pacote vem com 30 GB de armazenamento por usuário e suporta até 100 participantes de reuniões por vídeo. Business Standard (US$ 12/mês/pessoa) : O armazenamento por assento se expande para até 2 TB. Um máximo de 150 pessoas pode participar de uma reunião por vídeo.

: O armazenamento por assento se expande para até 2 TB. Um máximo de 150 pessoas pode participar de uma reunião por vídeo. **Business Plus (preço personalizado): você obtém 5 TB de armazenamento por assento e um máximo de 250 assentos para reuniões por vídeo.

Enterprise (preço personalizado): Oferece armazenamento ilimitado por assento e até 250 pessoas podem participar de sua reunião por vídeo. Comparação entre Asana e Slack !

Google Chat vs. Slack: Quem ganha?

Gostaríamos que houvesse uma resposta clara para você, mas vamos ajudá-lo a pesar os prós e os contras de cada um deles para tomar uma decisão informada:

A interface

A interface do usuário (UI), a experiência do usuário (UX) e a estética são fatores importantes. Você não quer passar grande parte do seu dia de trabalho lidando com uma IU deprimida, sem graça ou difícil de navegar. Portanto, certifique-se de que ela seja esteticamente agradável, fácil de usar e intuitiva.

Interface do Google Chat

A interface do Google Chat é bastante semelhante à do Gmail Chat. Essa previsibilidade e consistência lhe conferem algumas notas. Você está a um clique de distância de tarefas e arquivos compartilhados nos espaços do Chat. Basta clicar em uma guia na parte superior do espaço. Um painel lateral lhe dá acesso rápido a tarefas, calendários e mapas.

Mas o Google Chat tem temas limitados para escolher - ele oferece apenas os modos claro e escuro. Má sorte para as mentes criativas.

Interface do Slack 🥇

Quando se trata de uma interface agradável aos olhos e fácil de usar, o Slack ganha com folga. Os comandos de atalho para um novo canal ou GIF estão lá. Personalize o avatar e pinte seu Slack com uma cor extravagante.

Notificações

Uma ótima solução alerta você no momento em que uma mensagem chega. Você não quer perder aquela reunião crucial com o chefe.

Notificações do Slack

O Slack é rei aqui por suas notificações diversas e poderosas.

Você pode definir notificações exclusivas para palavras-chave e canais específicos. E se você quiser se afastar do mundo digital ou estiver ocupado, faça amizade com o modo "Não perturbe" em horários determinados.

Notificações do Google Chat 🥇

Com o Google Chat, você pode ajustar suas preferências de notificação para celular, computador, e-mail ou Web.

O mesmo é possível com o Slack. No entanto, ele limita as configurações de notificação apenas aos períodos em que você está inativo no computador.

Recurso de pesquisa

Todos nós odiamos quando uma mensagem importante desaparece na bagunça, sem nunca ser localizada. Uma experiência de pesquisa angustiante consome seu tempo, estraga seu dia e reduz a produtividade.

"Então, você decidiu ignorar minha mensagem. Certo?" Essa pergunta pode ser irritante e deprimente.

Busca no Slack 🥇

O Slack não é negligente quando se trata de pesquisa. O processo é simplesmente muito fácil. Além disso, você pode dizer adeus à sobrecarga de informações.

Você está a apenas alguns segundos de distância das pessoas, canais, arquivos ou conversas que deseja. Além disso, você pode restringir sua pesquisa a um período ou canal específico.

Pesquisa de bate-papo do Google

Quanto ao Google Chat, o recurso de pesquisa do plano gratuito é básico. Somente os pacotes superiores oferecem opções de pesquisa avançadas.

Os pacotes Business e Enterprise permitem pesquisar todo o Google Workspace e os aplicativos constituintes.

Portanto, parabéns ao Slack aqui.

Integrações

A integração expande seu espaço de trabalho e simplifica os fluxos de trabalho. Felizmente, os dois tipos acolhem ferramentas de terceiros em um só lugar.

Integrações do Slack

O Slack oferece integração com mais de 2.400 outros aplicativos aplicativos de produtividade em seu ecossistema. É uma potência de integração!

Integrações do Google Chat

O Google Chat se integra automaticamente a outras soluções do Google: Docs, Gmail, Formulários, Meet, Agenda, Drive e muito mais.

Os bots também são outras adições criativas para automatizar seu dia.

Espaços e canais

Os espaços de comunicação em grupo são onde esses dois aplicativos parecem ter copiado um ao outro. O Google os chama de Spaces, e o Slack os chama de Channels.

Mas há algumas diferenças cruciais.

Espaços do Google Chat

Os Spaces do Google Chat são privados por padrão, portanto, alguém precisa convidá-lo para participar. Os Spaces permitem que você compartilhe tarefas e arquivos com colegas de equipe. E com as @menções, somente Maggie pode receber sua mensagem no espaço. Portanto, o encaminhamento de e-mail, CC e BCC podem descansar.

A conversa encadeada faz parte do Google Chat. No entanto, você deve decidir se deseja ou não usá-la ao criar um espaço.

Depois de definir suas configurações para um espaço, não há espaço para alterá-las no futuro.

Canais do Slack

Os canais do Slack podem ser privados ou públicos. Os canais públicos recebem qualquer membro do workspace, permitindo inclusão e transparência.

Os canais privados e seu conteúdo são abertos apenas aos membros. Você precisa pedir a um membro para adicioná-lo.

As conversas em tópicos do Slack são opcionais. Deseja discutir um tópico sem sobrecarregar o feed? Use uma conversa de thread.

Slack vs Google Chat no Reddit

Nós usamos o Reddit para ver onde as pessoas chegam no Slack em comparação com o Google Chat. Quando você pesquisa Slack vs. Google Chat no Reddit no Reddit, muitos usuários concordam que preferem a interface do usuário e a experiência do usuário do Slack ao Google Chat:

"O Slack é limpo e fácil de ler um monte de texto de uma só vez sem rolar a tela e interagir com a interface do usuário para "Ver mais"

Outros usuários do Reddit observaram que, apesar de o Slack ter um design melhor, o Google Chat ganha quando se trata de áudio, preço e integrações:

"O Slack vence na interface do usuário e tem um fluxo de bate-papo melhor. O Google Chat vence em preço, integrações e recursos de áudio/vídeo."

Posicionamento e recursos do ClickUp em relação ao Slack e ao Google Chat

O ClickUp é uma solução única para todos os seus problemas de comunicação e gerenciamento de tarefas.

Todo o seu trabalho em um só lugar: Tarefas, documentos, bate-papo, metas e muito mais

Desde o bate-papo com colegas de trabalho remotos até a atribuição de tarefas e a automatização de fluxos de trabalho, o ClickUp está à sua disposição.

E a melhor parte?

O ClickUp é o lar de recursos robustos que simplificarão suas tarefas, pessoas e recursos:

1. Gerenciamento de tarefas O ClickUp faz o gerenciamento de tarefas indolor. Você pode eliminar o trabalho de rotina usando o

Tarefas recorrentes do ClickUp . Prioridades de tarefas codificadas por cores ajude sua equipe a lidar com as tarefas urgentes logo pela manhã. Pegar Lembretes do ClickUp para garantir que você esteja sempre no caminho certo.

Visualize, edite e personalize facilmente sua visualização de lista de tarefas para organizar fluxos de trabalho.

2. Comentários

Todos provavelmente já passaram por isso: você atribuiu uma tarefa e, de repente, outro aspecto dessa tarefa exige que algo ou alguém se envolva. No passado, você poderia ter simplesmente criado uma nova tarefa.

Mas com o ClickUp, você elimina a confusão de comunicação e as tarefas adicionais simplesmente atribuindo comentários do ClickUp para aqueles que precisam revisar antes de passar para a próxima etapa. É fácil compartilhar qualquer coisa em uma tarefa. Há até mesmo tópicos separados para respostas aos comentários de outras pessoas.

Isso ajuda você a manter todas as linhas de comunicação abertas e organizadas. E para aqueles que talvez digitem um pouco rápido demais, o ClickUp permite que você edite os comentários a qualquer momento.

Mantenha todas as suas conversas juntas diretamente na tarefa e atribua comentários para transformar facilmente seus pensamentos em itens de ação

3. Integrações

Você sabia que pode trazer mais de 1000 outros aplicativos no ClickUp? Na verdade, o ClickUp é compatível com os aplicativos mais populares que você possa imaginar, como Google Drive, Zoom, Microsoft Teams e muito mais. A propósito, há integrações para Google Chat + ClickUp e Slack + ClickUp. Por que escolher um quando você pode ter duas ferramentas de trabalho poderosas trabalhando juntas? 😉

O ClickUp se integra facilmente ao Slack para manter seu trabalho em andamento.

4. Visualização do bate-papo

Outro recurso do ClickUp é o Chat View . Isso permite que você compartilhe rapidamente recursos e atualizações de links e consolide a comunicação da equipe em um único local. Adicione um membro da equipe às conversas com @menções e atribua comentários para manter a equipe trabalhando nos itens de ação.

Saiba como o Chat View do ClickUp ajuda michelle Thames, especialista em marketing social organiza seus negócios.

Compartilhe rapidamente atualizações, vincule recursos e consolide a comunicação da equipe, tudo em um só lugar com o Chat View

5. E-mail no ClickUp

Enviar e receber e-mails no ClickUp com facilidade e criar tarefas a partir de e-mails, criar automação, anexar e-mails a tarefas e muito mais. Isso ajuda a melhorar a comunicação da equipe com conexões mais rápidas e comunicação atualizada entre as equipes.

Exemplo de e-mail por meio do ClickUp

6. Documentos Documentos do ClickUp facilita o desenvolvimento e a criação de lindos documentos, wikis e outros documentos importantes diretamente no fluxo de trabalho da sua equipe. Conecte-os a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe ou Docs e wikis para compartilhar ideias detalhadas. Em seguida, anexe-os aos fluxos de trabalho.

Os ClickUp Docs são fáceis de escrever, editar e compartilhar informações em Tasks e com toda a sua equipe

7. Dependências de tarefas

Crie o banco de dados perfeito com relacionamentos. Crie conexões entre dependências tarefas e documentos para acessar o que for necessário em um local central. Você pode conectar facilmente qualquer número de tarefas para ter acesso mais rápido aos itens de trabalho mais urgentes.

Além disso, você pode vincular clientes a negócios específicos ou até mesmo clientes a seus pedidos. Há muitas oportunidades quando se trata de dependências de tarefas.

Como adicionar uma dependência a um relacionamento no ClickUp.

8. Automação

Simplifique os fluxos de trabalho e economize sua energia criativa automatizando as tarefas de rotina - chega de ações repetitivas. Automações do ClickUp são perfeitas para fluxos de trabalho complexos e simples que se repetem regularmente. Precisa que uma tarefa seja enviada a uma equipe específica depois de terminar o trabalho?

Essa é uma automação simples.

Deseja marcar uma pessoa específica quando um prazo não for cumprido? Ou você precisa alterar a prioridade quando o status de uma tarefa for alterado? Você pode fazer tudo isso (e até mesmo criar uma automação personalizada) no ClickUp.

O ClickUp permite que você personalize uma automação para ajudá-lo a economizar tempo em tarefas repetitivas, independentemente do cenário

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito e planos pagos acessíveis. E a cereja do bolo? A versão gratuita o surpreenderá com recursos robustos e de qualidade superior.

Plano gratuito : Damos a você mais do que o suficiente para testar nossa solução. Você obtém 100 MB de armazenamento e pode adicionar membros ilimitados para realizar tarefas ilimitadas. Você também recebe quadros brancos, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais.

: Damos a você mais do que o suficiente para testar nossa solução. Você obtém 100 MB de armazenamento e pode adicionar membros ilimitados para realizar tarefas ilimitadas. Você também recebe quadros brancos, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais. Ilimitado (US$ 5/mês/pessoa) : Depois de adorar o plano gratuito, dê um passo adiante e adquira o pacote ilimitado. Ele lhe oferece armazenamento, integrações e campos personalizados ilimitados.

: Depois de adorar o plano gratuito, dê um passo adiante e adquira o pacote ilimitado. Ele lhe oferece armazenamento, integrações e campos personalizados ilimitados. Business (US$ 12/mês/pessoa): Abra suas asas e vá para o Business! Além dos benefícios do plano Unlimited, você obtém Google SSO, exportação personalizada, automação avançada e muito mais.

Abra suas asas e vá para o Business! Além dos benefícios do plano Unlimited, você obtém Google SSO, exportação personalizada, automação avançada e muito mais. Business Plus (preço personalizado): Esse pacote recompensa você com tudo o que há no Business, além de compartilhamento de equipe, permissões personalizadas, treinamento de administradores e suporte prioritário!

E o vencedor é...

Concordamos que, na questão entre Slack e Google Chat, cada plataforma certamente tem seus principais recursos que ajudam seus usuários. Ambas são ferramentas extremamente úteis para se comunicar com os membros da equipe e manter contato com tarefas e fluxos de trabalho.

E se você ainda não estiver convencido com nenhuma delas, dê uma olhada nestas Alternativas ao Microsoft Teams para outras opções.

No entanto, vamos lhe dizer que você encontrará o ClickUp em ambas as listas porque ele não só oferece recursos confiáveis para uma comunicação perfeita, mas também funciona como um aplicativo multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos que se conecta a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para ajudar sua equipe a otimizar todo o trabalho em um só lugar.

Para mim, parece ser o verdadeiro vencedor. 😉🥇