30 melhores ferramentas de trabalho remoto para colaboração em equipe em 2024

Sabemos que se adaptar ao trabalho remoto pode parecer como navegar em águas desconhecidas, apesar de estar se tornando a norma.

Há muitos desafios, incluindo flutuações de produtividade, sentimentos de isolamento e desconexão, lapsos de comunicação e a luta para encontrar o equilíbrio ideal entre trabalho e vida pessoal.

Mas com as ferramentas remotas certas, você pode transformar a desordem em harmonia e o isolamento em colaboração. Seja para se adaptar a uma política de trabalho híbrida, gerenciar uma equipe de nômades digitais ou aumentar a produtividade diária, criar o kit de ferramentas perfeito é fundamental para transformar os desafios do trabalho remoto em oportunidades.

Mas como analisar as várias ferramentas de software para encontrar a melhor para a sua equipe?

Como escolher o aplicativo ideal para colaboração remota ao selecionar as melhores ferramentas, é preciso entender o que sua equipe remota precisa.

Este guia definitivo para escolher as melhores ferramentas de trabalho remoto para colaboração em equipe o ajudará a escolher a combinação certa - ou talvez apenas um aplicativo que faça tudo isso.

Pronto para explorar as principais ferramentas que fazem com que o trabalho remoto pareça menos remoto?

Vamos começar.

O que você deve procurar nas ferramentas de trabalho remoto?

Ao escolher a ferramenta ferramentas para trabalhar em casa você deve considerar dois aspectos: o que torna seu dia de trabalho mais tranquilo e o que aproxima sua equipe.

Aqui estão alguns recursos que você deve ter em mente:

Recursos de comunicação abrangentes: Ferramentas com vários recursos de comunicação, como chamadas de vídeo e mensagens instantâneas, ajudam a reproduzir a vibração do escritório e a manter todos conectados e informados, não importa onde estejam. Isso é fundamental paramanter o engajamentodurante as reuniões de equipe

Ferramentas com vários recursos de comunicação, como chamadas de vídeo e mensagens instantâneas, ajudam a reproduzir a vibração do escritório e a manter todos conectados e informados, não importa onde estejam. Isso é fundamental paramanter o engajamentodurante as reuniões de equipe Recursos de integração: Procure ferramentas de trabalho remoto que se integrem perfeitamente a outros aplicativos para evitar alternar entre softwares e se concentrar em fazer as coisas, promovendomelhores hábitos de trabalho *Escalabilidade: Escolha ferramentas que possam crescer com sua equipe, adaptando-se às suas necessidades à medida que sua equipe se expande

Procure ferramentas de trabalho remoto que se integrem perfeitamente a outros aplicativos para evitar alternar entre softwares e se concentrar em fazer as coisas, promovendomelhores hábitos de trabalho *Escalabilidade: Escolha ferramentas que possam crescer com sua equipe, adaptando-se às suas necessidades à medida que sua equipe se expande Medidas de segurança: A proteção de informações confidenciais não é negociável em um mundo em que as violações de dados são muito comuns. Certifique-se de que suas ferramentas tenham medidas de segurança robustas, como criptografia, para manter os dados da sua equipe seguros durante o trabalho remoto

A proteção de informações confidenciais não é negociável em um mundo em que as violações de dados são muito comuns. Certifique-se de que suas ferramentas tenham medidas de segurança robustas, como criptografia, para manter os dados da sua equipe seguros durante o trabalho remoto Recursos de gerenciamento de projetos: As ferramentas que ajudam a monitorar o progresso, definir prazos e gerenciar tarefas podem ser um divisor de águas para a produtividade da sua equipe, especialmente quando se usa ferramentas simplificadasmodelos de plano de trabalho *Suporte para colaboração remota: As melhores ferramentas de trabalho remoto têm recursos como calendários compartilhados e quadros brancos colaborativos, que podem ajudar a criar a experiência de trabalhar lado a lado, incentivando o trabalho em equipe e a criatividade

As ferramentas que ajudam a monitorar o progresso, definir prazos e gerenciar tarefas podem ser um divisor de águas para a produtividade da sua equipe, especialmente quando se usa ferramentas simplificadasmodelos de plano de trabalho *Suporte para colaboração remota: As melhores ferramentas de trabalho remoto têm recursos como calendários compartilhados e quadros brancos colaborativos, que podem ajudar a criar a experiência de trabalhar lado a lado, incentivando o trabalho em equipe e a criatividade Facilidade de uso e interface do usuário: Procure uma interface que você e sua equipe possam navegar naturalmente desde o primeiro dia para garantir uma integração e um trabalho mais rápidos

Selecionar as ferramentas certas significa melhorar cada dia de trabalho, não apenas preencher sua pilha de tecnologia. Ao se concentrar nesses elementos essenciais, você estará preparando sua equipe para o sucesso, independentemente de onde estiver conectado.

As 10 melhores ferramentas de trabalho remoto para usar em 2024

Encontrar as ferramentas certas pode transformar os desafios do trabalho remoto em oportunidades de maior produtividade e engajamento. Vamos nos aprofundar nas melhores ferramentas que fazem com que o gerenciamento e a colaboração à distância pareçam quase sem esforço.

Melhor ferramenta geral de trabalho remoto

1. ClickUp - O melhor centro de comando de trabalho remoto

O ClickUp é uma plataforma que tem todas as ferramentas de produtividade que você normalmente precisaria incorporadas!

Ela pode se tornar o centro de comando da sua equipe para gerenciar projetos, distribuir tarefas e controlar o tempo que a tarefa leva, o que é muito útil para monitorar a produtividade.

Simplifique a comunicação da sua equipe e transforme as conversas em tarefas práticas com o ClickUp Remote Work Project Management

Com Equipe remota do ClickUp do ClickUp, você obtém ferramentas de colaboração, produtividade e gerenciamento de projetos criadas sob medida para o trabalho remoto.

Faça screencast e compartilhe vídeos com sua equipe com o ClickUp Clips

Atribua tarefas à sua equipe

Organize seus projetos com perfeição, garantindo que cada detalhe seja rastreado e gerenciado com eficiência com o ClickUp Tasks

O ClickUp facilita muito a atribuição de tarefas a todos em sua equipe remota. Você pode:

Adicionar tarefas e atribuí-las a membros específicos da equipe

Dividir as tarefas em subtarefas para facilitar o gerenciamento

Priorizar tarefas para garantir que os projetos importantes sejam concluídos primeiro

Personalize o acesso para segurança

Você pode personalizar os direitos de acesso no ClickUp. Compartilhe tarefas e mensagens com funcionários em tempo integral, freelancers e clientes, garantindo que todos tenham acesso sem comprometer a segurança.

Acompanhe o progresso

Visualize seu progresso, adaptado ao fluxo de trabalho de cada equipe com o ClickUp's Views

Acompanhar o progresso do seu projeto é fácil com o Visualizações do ClickUp . Escolha entre:

OVisualização do quadroque exibe tarefas e projetos no estilo kanban

A visualizaçãoListViewque mostra as tarefas em uma lista de verificação, facilita o acompanhamento do progresso

Monitore a atividade da equipe

Com Visão da equipe do ClickUp no ClickUp, é possível ver em que cada membro da equipe está trabalhando e monitorar seu progresso. Essa visualização é perfeita para gerentes de projeto que precisam monitorar as cargas de trabalho e redistribuir as tarefas conforme necessário.

Facilitar a comunicação

Os membros da equipe podem compartilhar arquivos, links e outras informações para manter todos atualizados por meio de mensagens no Visualização do bate-papo .

Além disso, você pode marcar membros da equipe e atribuir comentários para garantir uma ação imediata.

Integre-se perfeitamente

Aumenta a eficiência do seu fluxo de trabalho, conectando todas as suas ferramentas essenciais em uma única plataforma com as Integrações do ClickUp Integrações do ClickUp permite integrar mais de 1.000 ferramentas em uma única plataforma - ferramentas como Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail e muito mais - dentro do seu ClickUp Workspace.

Acompanhe a produtividade com ferramentas integradas de controle de tempo

O ClickUp tem recursos de controle de tempo que monitoram o tempo gasto em projetos e tarefas. Posteriormente, você pode analisar esses dados por meio de painéis personalizáveis. Use esses insights para identificar gargalos e ajudar sua equipe a otimizar o fluxo de trabalho.

Dê início às suas operações remotas e otimize os esforços da sua equipe com o modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp

O modelo Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp ajuda a organizar e monitorar o trabalho remoto para quem trabalha com uma equipe híbrida ou remota.

Leia também: Leia estas informações modelos de freelancer para aumentar a produtividade.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore em tarefas com sua equipe em vários dispositivos com sincronização em tempo real

Visualize projetos e crie fluxos de trabalho com sua equipe por meio deQuadros brancos ClickUp Crie, organize e compartilhe documentos de projeto com oClickUp Docs Automatize tarefas recorrentes, relatórios, atualizações e muito mais com oAutomações do ClickUp Monitore a produtividade da sua equipe e obtenha insights para melhorar viaPainéis do ClickUp Acesse um ricobiblioteca com mais de 1.000 modelos para dar o pontapé inicial no trabalho sem ter que começar do zero

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem ter uma curva de aprendizado devido aos amplos recursos e opções de personalização do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Software de bate-papo no local de trabalho

2. Slack - O centro de comunicação da equipe

via Folga O Slack oferece vários métodos de comunicação: mensagens diretas, canais de grupo e chamadas de voz e vídeo. A ferramenta também tem uma interface intuitiva, que facilita o compartilhamento de arquivos, o brainstorming de ideias e a colaboração em tempo real.

Melhores recursos do Slack

Crie canais para cada projeto, tópico ou equipe. Essa configuração mantém as discussões limpas e organizadas, para que nada se perca no meio da confusão

Integre várias outras ferramentas ao Slack, tornando-o seu centro de comando para tudo relacionado ao trabalho

Compartilhe arquivos, inicie chats de voz ou até mesmo faça chamadas de vídeo rápidas

Defina gatilhos para notificações e respostas automatizadas para manter a comunicação entre as equipes tranquila e rápida

Limitações do Slack

O fluxo constante de mensagens e notificações pode distrair os membros da equipe do trabalho

O preço do Slack pode se tornar uma despesa significativa para as empresas

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Business+ : uS$ 11,70/usuário por mês

: uS$ 11,70/usuário por mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 30.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20.000 avaliações)

3. Microsoft Teams: a suíte de colaboração completa

via Microsoft Teams O Microsoft Teams é a opção ideal se você já estiver no ecossistema do Microsoft Office. Ele foi criado para garantir que você possa conversar, compartilhar e colaborar sem sair do ambiente do Office. O Teams é excelente para equipes remotas porque inclui mensagens em tempo real, reuniões, chamadas, aplicativos do Office 365 e ferramentas de terceiros em um local centralizado, facilitando a produtividade para equipes distribuídas.

Os melhores recursos do Microsoft Teams

Integre-se ao Microsoft 365 e trabalhe em documentos, planilhas e apresentações sem alternar entre aplicativos

Bate-papo, voz, chamadas de vídeo e eventos ao vivo com até 10.000 pessoas

Crie canais personalizados com guias para seus documentos e aplicativos mais usados para otimizar seu espaço de trabalho

Defina mensagens de status para indicar disponibilidade e atividades, como "Fora do escritório até..." ou "Em uma reunião

Limitações do Microsoft Teams

Os novos usuários podem achar a interface desorganizada e sobrecarregada, o que leva a uma curva de aprendizado acentuada

A qualidade das chamadas de vídeo e voz depende muito da estabilidade e da largura de banda da Internet, o que pode ser uma limitação em áreas com conectividade ruim

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : uS$ 4,80/usuário por mês

: uS$ 4,80/usuário por mês Microsoft 365 Business Basic : uS$ 7,20/usuário por mês

: uS$ 7,20/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: uS$ 15/usuário por mês

Microsoft Teams classificações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 9.000 avaliações)

4. Google Chat - comunicação simplificada para equipes

via Bate-papo do Google Se você e sua equipe já fazem parte do ecossistema do Google, o Google Chat facilita muito a conexão. Trata-se de mensagens diretas e colaboração perfeita em equipe.

Pense nele como sua opção para bate-papos e discussões rápidas, tudo isso em sincronia com os outros aplicativos do Google. Ele é perfeito para equipes que desejam uma maneira simples e integrada de se comunicar sem complicações extras.

Os melhores recursos do Google Chat

Trabalhe em conjunto com sua equipe com o Google Drive, Docs, Sheets, Slides e Agenda diretamente do Chat

Configure espaços para cada projeto ou equipe para compartilhar arquivos, atribuir tarefas e monitorar o progresso em um só lugar

Localize mensagens e arquivos anteriores com a pesquisa avançada do Google, mantendo todas as informações de que você precisa na ponta dos dedos

Limitações do Google Chat

O Google Chat é ótimo para uso interno, mas carece de recursos para uma comunicação externa mais ampla, ao contrário do Slack ou do Microsoft Teams

Alguns podem achar o Google Chat muito simples, sem funções avançadas de gerenciamento de projetos e integração com produtos que não são do Google

Preços do Google Chat

Business Starter : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Business Standard : uS$ 12/usuário por mês

: uS$ 12/usuário por mês Business Plus: $18/usuário por mês

$18/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Chat

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: 4,5/5 (mais de 2000 avaliações)

Ferramentas de IA para trabalho remoto

5. Otter.ai-Transcrição inovadora de voz para texto

via Otter.ai A Otter.ai está revolucionando a tomada de notas e a eficiência das reuniões com seus serviços de transcrição de voz para texto.

Ele é perfeito para equipes que precisam de transcrições precisas de reuniões, palestras ou conteúdo falado. A Otter AI se integra ao Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e outras ferramentas de reunião para facilitar a gravação, a transcrição e o compartilhamento de notas de reunião, o que promove a eficiência entre equipes distribuídas.

Melhores recursos do Otter.ai

Use IA avançada para transcrições em tempo real e altamente precisas que capturam as nuances da conversa

Grave e transcreva reuniões por meio de uma integração perfeita com o Zoom e outras ferramentas

Compartilhe, destaque e comente as transcrições para aumentar a colaboração da equipe

Limitações do Otter.ai

O Otter.ai suporta principalmente o inglês, o que pode não ser adequado para equipes multilíngues ou contextos internacionais

A transcrição automática de reuniões confidenciais pode representar riscos de segurança sem controles rigorosos do usuário

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 16,99/usuário por mês

US$ 16,99/usuário por mês Business : uS$ 30/usuário por mês

: uS$ 30/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Otter.ai avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

6. Jasper AI - Seu parceiro criativo de redação de IA

via IA do Jasper O Jasper AI é excelente na geração de conteúdo escrito de alta qualidade, de textos de marketing a blogs, ajudando as equipes a aumentar a produtividade e a criatividade. É perfeito para equipes remotas que desejam aumentar suas necessidades de produção de conteúdo.

Dica profissional:_ Há várias alternativas ao Jasper AI que você também pode explorar. Experimente ClickUp Brain se você precisar de um assistente de redação com IA refinada e treinado para contextos profissionais.

Os melhores recursos do Jasper AI

Produzir conteúdo diversificado e envolvente, reduzindo o tempo de redação

Ajustar-se a vários estilos de redação para se adequar à voz de sua marca

Faça brainstorming de ideias e aprimore seu conteúdo com um mecanismo de IA capaz

Limitações da IA do Jasper

Os rascunhos frequentemente precisam de refinamento manual quanto ao tom e à precisão

Dominar os prompts de escrita que produzem bons resultados leva tempo

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 49/mês por assento

US$ 49/mês por assento Pro: $69/mês por assento

$69/mês por assento Business: Preços personalizados

Jasper AI ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.500 avaliações)

7. ChatGPT-Advanced conversational AI (IA de conversação avançada)

via ChatGPT O ChatGPT da OpenAI é uma ferramenta gratuita de bate-papo com IA para conversação. Ele gera respostas semelhantes às humanas com base em sua entrada e pode entender o contexto, responder a perguntas e fornecer explicações.

O ChatGPT é uma ótima ferramenta para equipes remotas - especialmente para indivíduos - porque pode simplificar significativamente tarefas como escrever documentação de software, gerar ideias e editar textos.

O ChatGPT pode produzir rapidamente textos gramaticalmente corretos, liberando tempo para tarefas mais complexas e criativas. No entanto, há várias limitações, como informações limitadas e desatualizadas (na versão gratuita) e baixos níveis de precisão em determinados contextos.

Melhores recursos do ChatGPT

Gerar uma variedade de formas de conteúdo, como e-mail, cópias de anúncios, descrições de produtos e muito mais

Envolva-se em interações semelhantes às humanas, pois o ChatGPT imita conversas reais com compreensão e respostas contextuais

Resumir e extrair insights precisos de textos longos, o que leva a uma economia significativa de tempo

Limitações do ChatGPT

Às vezes, pode interpretar mal consultas complexas ou fornecer respostas irrelevantes se o contexto não estiver claro

Requer atualizações e ajustes regulares para se manter preciso e relevante à medida que aprende com as interações

Preços do ChatGPT

Plano gratuito

Plano Plus: US$ 20/usuário por mês

US$ 20/usuário por mês Plano de Equipe: $30/usuário por mês

$30/usuário por mês Plano Enterprise: Preços personalizados

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Ferramentas de compartilhamento e gravação de tela

8. Loom - Mensagens de vídeo sem esforço para equipes

via Tear O Loom é uma ferramenta versátil de gravação de tela que promove a colaboração entre equipes remotas por meio da troca de vídeos em uma plataforma simples e intuitiva.

Você pode capturar áudio e vídeo sem marca d'água em várias plataformas, fazer anotações nas gravações de tela em tempo real e compartilhar vídeos sem fazer download.

A extensão do Loom para o Chrome é vantajosa. Ela permite gravar sua tela sem abrir outro console.

Dica profissional: Há muitos recursos excelentes para gravar a tela alternativas ao Loom algumas das quais oferecem recursos avançados mesmo em seu plano gratuito, como Clipes do ClickUp .

Melhores recursos do Loom

Grave sua tela, sua voz e você mesmo (com uma webcam) para criar vídeos envolventes para explicar ideias complexas ou fornecer instruções claras às suas equipes

Compartilhe seus vídeos gerando um link que pode ser enviado por bate-papo, e-mail ou incorporado em documentos

Acompanhe quem assistiu aos seus vídeos e reúna dados de envolvimento para entender o desempenho dos seus vídeos

Limitações do Loom

A versão gratuita limita o tempo de gravação a 5 minutos e 25 vídeos, o que pode não ser suficiente para apresentações detalhadas

As ferramentas de edição simples do Loom podem ser insuficientes para quem precisa de produção de vídeo avançada

Preços do Loom

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: US$ 12,50/criador por mês (cobrado anualmente)

US$ 12,50/criador por mês (cobrado anualmente) Empresa: Preços personalizados

Loom classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 1500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

9. Wistia-Hospedagem de vídeo profissional para empresas

via Wistia O Wistia é perfeito para empresas interessadas em hospedar vídeos de marketing, pois armazena seus vídeos e analisa os dados analíticos para mostrar como os espectadores interagem com eles.

Além de ser uma plataforma abrangente de marketing de vídeo, a Wistia oferece recursos como personalização do player de vídeo, opções de acessibilidade incorporadas, integrações perfeitas, ferramentas de geração de leads e muito mais.

Melhores recursos do Wistia

Hospede vídeos com players personalizáveis que podem combinar com sua marca

Acompanhe e analise as interações dos espectadores com análises detalhadas de envolvimento, incluindo mapas de calor e taxas de envolvimento

Capture leads e gere conversões integrando formulários e calls-to-action diretamente nos vídeos

Limitações da Wistia

A adição de mais vídeos e análises detalhadas pode aumentar rapidamente os custos

Adequado principalmente para marketing, não é ideal para comunicações internas ou treinamento

Preços do Wistia

Gratuito (até 10 vídeos)

(até 10 vídeos) Plus: $24/mês

$24/mês Pro: $99/mês

$99/mês Advanced:$399/month

Avaliações e resenhas da Wistia

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Vidyard: poderosa ferramenta de vídeo para vendas e marketing

via Vidyard A Vidyard é uma plataforma de vídeo com tecnologia de IA que ajuda a criar vídeos de alta qualidade para as telas do seu computador e telefone, como cursos de treinamento, recursos educacionais para clientes, demonstrações de produtos e muito mais.

A ferramenta funciona melhor para profissionais de marketing e equipes de marketing - ela pode aumentar os leads, acelerar a construção de pipelines e melhorar a satisfação do cliente.

A Vidyard oferece uma excelente experiência ao usuário. Os usuários podem colaborar em tempo real para produzir, editar e publicar vídeos.

Melhores recursos do Vidyard

Crie e personalize vídeos com ferramentas projetadas para a produção rápida de conteúdo envolvente e de alta qualidade

Armazene e distribua vídeos em várias plataformas ou compartilhe vídeos diretamente com os clientes por e-mail

Extraia insights da análise de desempenho de vídeo para otimizar as estratégias de marketing e o conteúdo

Limitações do Vidyard

A grande variedade de recursos pode ser esmagadora para novos usuários ou pequenas equipes sem recursos dedicados de marketing de vídeo

O acesso total a recursos avançados requer uma assinatura premium, o que pode ser um investimento significativo para empresas menores

Preços da Vidyard

Gratuito

Pro: $29/mês

$29/mês Plus: $89/mês

$89/mês Negócios: Preços personalizados

Vidyard avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

Ferramentas de videoconferência

11. Ferramenta de videoconferência Zoom-Premier

via Zoom O Zoom é um nome familiar para videoconferência, conhecido por seu áudio cristalino e confiabilidade. Além da videoconferência, o Zoom oferece recursos como quadros brancos, bate-papos em equipe, gravação de chamadas de vídeo e transcrição automática.

É muito fácil de usar e oferece várias ferramentas úteis de colaboração, o que o torna indispensável para qualquer equipe com reuniões remotas regulares.

Melhores recursos do Zoom

Fornece vídeo e áudio cristalinos, o que torna a colaboração com equipes remotas agradável e conveniente

Lidar com a escalabilidade sem problemas, desde reuniões individuais até grandes conferências com opções para até 1.000 participantes e 10.000 espectadores

Proteja suas reuniões com criptografia de ponta a ponta e controles abrangentes de host

Limitações do Zoom

Apesar das melhorias, o Zoom tem enfrentado escrutínio sobre a privacidade, no que diz respeito à forma como o Zoom lida com informações confidenciais

A qualidade da chamada do Zoom depende muito do acesso à Internet, o que pode ser um problema em áreas com conectividade ruim

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 14,99/usuário por mês

US$ 14,99/usuário por mês Business: US$ 21,99/usuário por mês

US$ 21,99/usuário por mês Business Plus: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Zoom avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 50.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 13.000 avaliações)

12. Google Meet - videoconferência perfeita do Google

via Google Meet O Google Meet é uma ferramenta de videoconferência confiável e sem complicações que se encaixa no ecossistema do Google. Se você já estiver usando o Google Workspace, é fácil participar e iniciar reuniões.

O Google Meet é adorado por sua interface simples, desempenho suave do dispositivo e verificações pré-reunião da qualidade de vídeo e áudio.

Os melhores recursos do Google Meet

Agende e participe de reuniões pelo Google Agenda e compartilhe links de reuniões entre dispositivos

Obtenha vídeo e áudio nítidos, mesmo em conexões mais lentas, o que é essencial para equipes virtuais

Use legendas em tempo real durante as reuniões usando o reconhecimento de voz do Google, que é um excelente recurso de acessibilidade

Compartilhe uma guia do Chrome, uma janela ou a tela inteira

Limitações do Google Meet

Não possui recursos avançados encontrados em ferramentas mais especializadas

Melhor desempenho nos serviços do Google, limitando a funcionalidade para usuários que não são do Google

Preços do Google Meet

Business Starter : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Business Standard: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Business Plus: $18/usuário por mês

$18/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Google Meet

G2 : 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

13. GoToMeeting - solução profissional para reuniões on-line

via GoToMeeting A Alternativa de zoom projetado exclusivamente para uso comercial, o GoToMeeting é uma plataforma de reuniões on-line confiável e segura. Seus principais recursos incluem reuniões com vídeo de alta definição, compartilhamento de tela, recursos de gravação e salas de descanso.

Seus recursos de segurança são de especial importância: A criptografia AES-256 bits e a conformidade com a HIPAA o tornam ideal para conferências, reuniões de equipe e cenários de trabalho remoto.

Melhores recursos do GoToMeeting

Aproveite o compartilhamento avançado de tela, os quadros brancos e a edição colaborativa de documentos para um trabalho em equipe eficaz

Proteja as conversas com fortes medidas de segurança, como criptografia e bloqueios de reuniões para manter a privacidade

Transfira o controle do teclado e do mouse para os participantes durante as reuniões, o que é útil para a colaboração

Limitações do GoToMeeting

Menos intuitivo do que as ferramentas mais recentes, o que pode dificultar a adoção

Mais caro que as alternativas, especialmente para equipes menores que não precisam de recursos avançados

Preços do GoToMeeting

Profissional: US$ 14/usuário por mês

US$ 14/usuário por mês Empresarial : uS$ 19/usuário por mês

: uS$ 19/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

GoToMeeting avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Ferramentas de quadro branco e de mapeamento mental

14. Miro - Quadro branco interativo para colaboração em equipe

via Miro O Miro é um excelente espaço de trabalho digital que permite que equipes remotas colaborem visualmente por meio de várias ferramentas e recursos, incluindo quadros brancos, mapeamento mental e gerenciamento de projetos. Ele também permite que você organize reuniões por vídeo, o que aprimora a colaboração e a comunicação.

O recurso de destaque do Miro é o quadro branco on-line, uma ferramenta perfeita para quando as equipes precisam idealizar, planejar ou simplesmente ser criativas juntas. Você pode usar esse quadro branco para criar fluxos de trabalho, para o design de produtos ou para criar wireframes de sites.

melhores recursos do #### Miro

Sincronize com ferramentas como Slack, Asana e Google Workspace para aumentar sua funcionalidade em seu fluxo de trabalho

Visualize e colabore facilmente com notas adesivas, ferramentas de desenho e modelos para ajudar as equipes

Hospede usuários ilimitados, ideal para grandes equipes e projetos complexos

Use o cronômetro integrado, a função de votação, o bate-papo por vídeo e o aplicativo de estimativa para realizar sessões de colaboração produtivas

Limitações do Miro

Novos usuários podem achar a grande variedade de recursos e ferramentas esmagadora

Às vezes, os quadros com conteúdo extenso podem apresentar atrasos, o que afeta a experiência do usuário em equipes maiores

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: US$ 10/membro por mês

US$ 10/membro por mês Empresarial: $20/membro por mês

$20/membro por mês Empresa: Preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

15. Mural-Colaboração visual para equipes inovadoras

via Mural O mural é uma plataforma de colaboração criada em torno de um quadro branco rico em recursos, como o alternativa, o Miro .

A ferramenta é um espaço de trabalho digital para colaboração visual, permitindo que as equipes de design de produtos e outras equipes inovem e executem ideias em conjunto. A adição de comentários, notas adesivas e ícones ajuda na comunicação assíncrona entre os membros da equipe.

O mural é especialmente eficaz para a realização de workshops e sprints de design.

melhores recursos do #### Mural

Envolva os participantes e facilite a colaboração durante os workshops com ferramentas de votação, cronômetros e comemoração

Acesse uma ampla variedade de modelos e estruturas que suportam várias metodologias, como ágil, design thinking e planejamento de sprint

Convidar colaboradores externos (como clientes e fornecedores) para trabalhar em projetos sem estender a associação completa

Limitações do mural

Alguns usuários podem achar a interface confusa, especialmente ao lidar com projetos complexos com muitos elementos

O Mural pode exigir muito dos recursos do sistema, o que pode levar a um desempenho mais lento em dispositivos menos potentes

Preços do Mural

Gratuito

Equipe+ : uS$ 12/membro por mês

: uS$ 12/membro por mês Empresarial: $17,99/membro por mês (cobrado anualmente)

$17,99/membro por mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Mural ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (100+reviews)

16. Lucidchart - diagramação avançada e comunicação visual

via Lucidchart O Lucidchart é uma ferramenta de diagramação versátil que permite aos usuários criar diagramas técnicos complexos, fluxogramas, mapas de processos e wireframes de produtos, facilitando a comunicação visual clara entre as equipes.

A ferramenta promove a colaboração em tempo real e assíncrona com várias ferramentas úteis: coautoria em tempo real, caixas de bate-papo no editor, cursores colaborativos, comentários e muito mais.

Melhores recursos do Lucidchart

Crie diagramas complexos usando uma grande variedade de modelos e formas

Edite diagramas junto com sua equipe em tempo real, com bate-papo e comentários integrados

Integra-se com o Google Workspace, Microsoft Office e Jira

Limitações do Lucidchart

Menos opções de personalização de projetos em comparação com ferramentas especializadas de diagramação

A funcionalidade móvel pode não corresponder à experiência de desktop, afetando a usabilidade em movimento

Preços do Lucidchart

Gratuito

Licença individual: US$ 7,95/mês (cobrado anualmente)

US$ 7,95/mês (cobrado anualmente) Equipe (3 licenças de equipe): US$ 27/usuário por mês

US$ 27/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Suítes de escritório on-line

17. Google Workspace - suíte integrada para colaboração perfeita

via Espaço de trabalho do Google O Google Workspace, antes conhecido como G Suite, integra todas as ferramentas populares do Google baseadas na nuvem em um único pacote. As equipes consideram o Google Workspace inestimável por sua ampla variedade de ferramentas baseadas na nuvem que aumentam a produtividade e o trabalho em equipe: Gmail, Docs, Sheets, Drive, Calendar, Meet e muito mais.

Esse conjunto abrangente de ferramentas facilita as operações diárias, permitindo acesso rápido a documentos, comunicação perfeita com colegas e agendamento de reuniões sem complicações.

Assim como o Clickup, o conjunto completo de ferramentas de produtividade e colaboração funciona tão bem para grandes empresas quanto para pequenas equipes e indivíduos.

Os melhores recursos do Google Workspace

Alterne entre envio de e-mail, edição e agendamento com a integração unificada de ferramentas do Google

Trabalhe em conjunto em documentos com salvamento instantâneo na nuvem

Proteja seus dados com medidas de segurança robustas, como a autenticação de dois fatores

Limitações do Google Workspace

O ecossistema do Google pode ser restritivo para a maioria das necessidades de gerenciamento de projetos

Os aplicativos do Google não têm as funcionalidades avançadas e as opções de personalização encontradas em alguns softwares especializados

Preços do Google Workspace

Business Starter : uS$ 7,20/usuário por mês

: uS$ 7,20/usuário por mês Business Standard : uS$ 14,40/usuário por mês

: uS$ 14,40/usuário por mês Business Plus: $21,60/usuário por mês

$21,60/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2 : 4.6/5 (mais de 40.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 15.000 avaliações)

18. Zoho Workplace - Ferramenta abrangente para comunicação empresarial

via Zoho Workplace O Zoho Workplace combina tudo o que sua equipe precisa para estar conectada, ser produtiva e organizada - e-mails, gerenciamento de arquivos, criação e armazenamento de documentos, gerenciamento de tarefas, hospedagem de e-mail e videoconferência - em uma plataforma conveniente.

O Zoho Workplace também oferece recursos de gerenciamento de projetos, como rastreamento de tarefas, gráficos de Gantt, calendários e planilhas de horas.

Embora limitado em termos de recursos de gerenciamento de projetos, o Zoho Workplace é excelente para empresas de pequeno e médio porte, combinando acessibilidade e funcionalidade.

Os melhores recursos do Zoho Workplace

Centralize seu e-mail, mensagens instantâneas e videoconferência em um só lugar para melhorar a conectividade e o trabalho em equipe

Aproveite a ampla suíte de escritório, incluindo ferramentas para processamento de texto, planilhas e apresentações, todas compatíveis com os formatos do Microsoft Office

Use amplas opções de personalização e adapte-se facilmente à medida que sua empresa cresce, garantindo uma experiência personalizável e dimensionável

Limitações do Zoho Workplace

Alguns usuários consideram a interface do usuário menos intuitiva em comparação com outras suítes de escritório

Embora excelente em seu ecossistema, a integração com ferramentas e serviços externos às vezes pode ser limitada

Preços do Zoho Workplace

Padrão: US$ 3/usuário por mês

US$ 3/usuário por mês Profissional: US$ 6/usuário por mês

US$ 6/usuário por mês Somente e-mail: US$ 1/usuário por mês (cobrado anualmente)

Zoho Workplace avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 2000 avaliações)

4,5/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

19. Microsoft Office 365 - Ferramentas essenciais para locais de trabalho modernos

via Microsoft Office 365 O Microsoft Office 365, agora renomeado como Microsoft 365, combina aplicativos do Office, como Word, Excel e PowerPoint, com serviços de nuvem robustos, como OneDrive e Microsoft Teams.

As empresas podem criar, se comunicar e colaborar com mais eficiência onde quer que estejam.

Embora um Alternativa ao Google Workspace o preço pode ser proibitivo para equipes menores.

Os melhores recursos do Microsoft Office 365

Acesse um pacote de aplicativos abrangente, incluindo aplicativos padrão do setor, como Word, Excel, PowerPoint e Outlook, com recursos constantemente atualizados

Sincronize o upload de arquivos automaticamente para o OneDrive, permitindo fácil acesso e colaboração de qualquer dispositivo, em qualquer lugar

Garanta a proteção dos dados com medidas de segurança avançadas, assegurando a conformidade com os padrões globais

Limitações do Microsoft Office 365

Mais caro que seus concorrentes

A ampla gama de recursos e configurações pode ser esmagadora para novos usuários ou pequenas equipes sem suporte de TI dedicado

Preços do Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário

$22/mês por usuário Microsoft 365 Apps for Business: US$ 8,25/mês por usuário

Microsoft Office 365 avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 5.000 avaliações) Capítulo: 4.7/5 (mais de 13.000 avaliações)

Ferramentas de calendário para equipes remotas

20. Calendly - agendamento simplificado para profissionais

via Calendly O Calendly elimina o incômodo do agendamento de reuniões, permitindo que outras pessoas marquem compromissos com base na sua disponibilidade. Ele é amplamente apreciado por sua simplicidade e pelo toque profissional que acrescenta às interações de agendamento.

É uma excelente ferramenta para freelancers, agências, prestadores de serviços profissionais e recrutadores.

Dica profissional_: Por integração do Calendly em seu espaço de trabalho do ClickUp você obtém uma combinação robusta de programação e gerenciamento de projetos que é perfeita para ambientes de equipes remotas.

Melhores recursos do Calendly

Elimine as idas e vindas para encontrar espaços adequados para reuniões, permitindo que sua equipe escolha entre os espaços disponíveis no seu calendário

Sincronização perfeita com seu calendário (Google, Outlook, Office 365) e integração com ferramentas como ClickUp, Salesforce e Slack

Configure mensagens de confirmação, lembretes e acompanhamentos personalizados para aprimorar a experiência da reunião para todos os participantes

Limitações do Calendly

A versão gratuita é um pouco limitada em termos de recursos, e os usuários precisam da assinatura paga para desbloquear mais funcionalidades

Por ser uma plataforma baseada na Web, ela requer uma conexão estável com a Internet para gerenciar e acessar as reservas

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: $12/assento por mês

$12/assento por mês Equipes: $20/assento por mês

$20/assento por mês Enterprise: A partir de US$ 15.000

Calendly avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

21. Microsoft Outlook - Ferramenta abrangente de e-mail e calendário

via Microsoft Outlook O Microsoft Outlook é mais do que apenas um cliente de e-mail. É uma solução integrada para e-mails, calendários, contatos e tarefas projetada para aumentar a produtividade em ambientes pessoais e profissionais. Alcançando a caixa de entrada zero fica mais fácil com ferramentas como o Outlook e o ClickUp, que ajudam no gerenciamento de e-mails, agendamento e automação de tarefas.

Os melhores recursos do Microsoft Outlook

Gerencie seus e-mails, tarefas e compromissos no mesmo aplicativo, aumentando a produtividade e a organização

Aproveite ferramentas poderosas para gerenciar e-mails, como categorias, sinalizadores e regras, que o ajudarão a manter sua caixa de entrada limpa e organizada

Trabalhe de forma integrada em todos os dispositivos e com vários serviços de e-mail, proporcionando uma experiência consistente onde quer que você o utilize

Limitações do Microsoft Outlook

Os novos usuários podem achar a variedade de recursos e configurações assustadora no início

Pode exigir muito dos recursos do sistema, especialmente ao gerenciar grandes volumes de e-mails ou integrar várias contas

Preços do Microsoft Outlook

Incluído nas assinaturas do Microsoft 365

Avaliações e resenhas do Microsoft Outlook

G2 : 4.5/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

22. Google Agenda - ferramenta eficiente de gerenciamento de tempo

via Calendário do Google O Google Agenda, parte do Google Workspace, oferece uma solução simples para gerenciar as agendas da sua equipe. Essa ferramenta mantém você organizado sem complicações.

Você pode assinar os calendários da sua equipe, encontrar espaços comuns para agendar reuniões e gerar links do Google Meet - perfeito para equipes remotas que trabalham de forma coesa. Além disso, ao integrar o Google Calendar ao ClickUp, você pode manter todo o seu fluxo de trabalho em uma única plataforma.

Os melhores recursos do Google Calendar

Simplifique o gerenciamento de compromissos e agendas com uma interface limpa e fácil de usar

Aumente a produtividade e a colaboração integrando-se sem esforço a outros serviços do Google

Acesse sua agenda de qualquer lugar e a qualquer momento

Limitações do Google Agenda

Embora seja eficaz para agendamento, ele não possui alguns dos recursos mais avançados encontrados em ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos

O gerenciamento de tarefas do Google Agenda é menos abrangente do que o de ferramentas especializadas, o que torna o acompanhamento de tarefas complexas e o gerenciamento de projetos um desafio

Preços do Google Agenda

Gratuito para uso com qualquer conta do Google

para uso com qualquer conta do Google Incluído nas assinaturas do Google Workspace para funcionalidade comercial adicional

Avaliações e resenhas do Google Agenda

G2: Não disponível

Não disponível Capítulo: 4.8/5 (mais de 3.000 avaliações)

Aplicativos de gerenciamento de distração e foco

23. Focus Bear - assistente de produtividade digital

via Urso de foco O Focus Bear é uma ferramenta de produtividade digital criada para ajudar os usuários a manter o foco e gerenciar as distrações. O trabalho remoto geralmente é acompanhado de distrações que prejudicam o foco e reduzem a produtividade, e um aplicativo como esse ajuda a manter isso sob controle.

Esse aplicativo é ideal para profissionais e estudantes que desejam aumentar a concentração durante os períodos de trabalho ou estudo.

Os melhores recursos do Focus Bear

Bloqueia sites e aplicativos que causam distração, permitindo que os usuários se concentrem na tarefa em questão sem interrupções

Define sessões de foco cronometradas que incentivam períodos de trabalho profundo seguidos de intervalos curtos, promovendo um ritmo saudável de trabalho e intervalo

Rastrear o tempo gasto nas tarefas e fornecer insights sobre os padrões de produtividade, ajudando os usuários a otimizar seus horários

Limitações do Focus Bear

Disponibilidade limitada em todos os dispositivos, o que pode ser uma desvantagem para usuários que trabalham em várias plataformas

Embora eficazes, os recursos podem ser muito básicos para os usuários que procuram uma suíte de produtividade mais abrangente

Preços do Focus Bear

uS$ 4,99/mês

Avaliações e resenhas do Focus Bear

Não disponível

24. Floresta - Mantenha o foco, esteja presente

via Floresta O Forest é outro aplicativo exclusivo que ajuda os usuários a manter o foco por meio da gamificação do trabalho focado e com reforço positivo.

Você faz crescer uma árvore virtual ao completar períodos de trabalho concentrado, e a árvore começa a morrer se o usuário sair do aplicativo para verificar outros sites ou aplicativos.

melhores recursos do #### Forest

Mantenha o foco com uma ferramenta gamificada que faz crescer árvores virtuais, representando a duração de seu foco. Quanto maior o foco, maior a floresta

Contribua para causas ambientais por meio da colaboração com organizações que plantam árvores reais - um impacto no mundo real

Aproveite o suporte multiplataforma, disponível tanto como aplicativo móvel quanto como extensão de navegador, permitindo cenários de uso versáteis

Limitações da floresta

A natureza gamificada do aplicativo pode não agradar aos usuários que preferem uma ferramenta de produtividade mais tradicional, sem a necessidade de motivação externa

Concentra-se principalmente no gerenciamento de tempo e não possui recursos avançados encontrados em ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos

Preços do Forest

Aplicativo para celular: US$ 3,99 para uma compra única em plataformas móveis

US$ 3,99 para uma compra única em plataformas móveis Extensão para navegador: Gratuita

Forest avaliações e comentários

Google Play Store: 4,7/5 (mais de 669.000 avaliações)

25. Taskade: listas de tarefas colaborativas e gerenciamento de tarefas

via Tarefa O Taskade é uma ferramenta flexível de colaboração e gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a organizar tarefas, gerenciar projetos e fazer brainstorming de ideias em um espaço de trabalho sincronizado.

Com comunicação em tempo real, modelos personalizáveis e automação de IA, os gerentes de equipes remotas podem simplificar tarefas, delegar trabalho, definir prazos e acompanhar o progresso sem problemas.

Melhores recursos do Taskade

Trabalhe em equipe em tempo real, editando e atualizando tarefas simultaneamente de qualquer local

Aproveite uma ampla gama de modelos personalizáveis para diferentes tipos de projetos e fluxos de trabalho

Alternar entre várias opções de visualização, como listas de tarefas, mapas mentais e organogramas, para atender a diferentes necessidades e preferências

Limitações do Taskade

Por ser um participante relativamente novo, pode não ter o mesmo nível de recursos de integração que os concorrentes mais estabelecidos

Embora ofereça integrações básicas, talvez ainda não ofereça suporte a uma gama tão ampla de aplicativos e serviços de terceiros quanto outras ferramentas

Preços do Taskade

Gratuito

Taskade Pro: US$ 10/usuário por mês

US$ 10/usuário por mês Taskade for Teams: $20/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Taskade

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Ferramentas de conversão de tempo para equipes remotas

26. WorldTimeBuddy - Gerenciamento simplificado de fuso horário

via WorldTimeBuddy O WorldTimeBuddy é a ferramenta ideal para quem faz malabarismos com horários em diferentes fusos horários.

Essa ferramenta fácil de usar é a favorita dos profissionais que precisam agendar reuniões e colaborar em projetos com equipes globais.

Personalize a forma como você vê o tempo com opções como destaque de fim de semana, avisos de horário de verão e um formato misto de 12/24 horas. Isso garantirá que você esteja em dia com a sua agenda, onde quer que esteja e como quer que trabalhe.

Melhores recursos do WorldTimeBuddy

Selecione e ajuste intervalos de tempo com uma interface de arrastar e clicar, crie páginas de eventos compartilháveis e integre horários de reuniões diretamente em seus calendários ou aplicativos da Web

Use o aplicativo móvel para ter a conveniência de verificar e agendar em qualquer lugar

Limitações do WorldTimeBuddy

O manuseio de vários fusos horários pode se tornar confuso e desorganizado

A variedade de opções de personalização, como formatos de horários mistos e destaque de fim de semana, pode exigir um período de aprendizado para que novos usuários naveguem com eficiência

Preços do WorldTimeBuddy

**Gratuito

Avaliações e resenhas do WorldTimeBuddy

Não disponível

27. Miranda App-Conversor intuitivo de fuso horário

via Aplicativo Miranda O aplicativo Miranda facilita muito a tarefa de lidar com fusos horários. O conversor de fuso horário foi projetado para ajudar os usuários a agendar reuniões e chamadas internacionais em diferentes fusos horários.

É ideal se você e sua equipe precisarem ficar atentos a vários fusos horários: O mapa-múndi interativo e a roda de ajuste de horário ajudam você a agendar reuniões diretamente no aplicativo por e-mail.

os melhores recursos do aplicativo #### Miranda

Visualize a exibição do fuso horário com um mapa-múndi visualmente atraente, mostrando a luz do dia e a noite em tempo real em diferentes fusos horários

Aproveite os widgets para acesso rápido em dispositivos móveis, de modo que você possa ver as informações de fuso horário rapidamente, sem abrir o aplicativo

Personalize quais fusos horários são exibidos e como adaptar o aplicativo às suas necessidades específicas

limitações do aplicativo #### Miranda

Projetado principalmente para dispositivos móveis, o que pode limitar sua utilidade para usuários que preferem aplicativos de desktop para o trabalho

Seu foco é a simplicidade, o que significa que ele pode não ter a profundidade de recursos necessária para necessidades de agendamento mais complexas

Preços do aplicativo Miranda

**Gratuito

Avaliações e resenhas do aplicativo Miranda

Não disponível

via Timeanddate.com As equipes remotas podem usar o Time Zone Converter do Timeanddate.com para fazer conversões complicadas de fuso horário. Independentemente de você estar gerenciando horários entre fronteiras por motivos de trabalho, viagem ou pessoais, essa ferramenta o ajudará com todos os detalhes necessários.

melhores recursos do #### Time Zone Converter by Timeanddate.com

Use as informações abrangentes sobre fusos horários, incluindo ajustes de horário de verão e diferenças de horário local

Planeje eventos e reuniões com um público internacional encontrando os horários mais convenientes entre os fusos horários

limitações do #### Time Zone Converter by Timeanddate.com

Embora abrangente, a interface da Web pode ser menos conveniente do que um aplicativo móvel dedicado para acesso em qualquer lugar

**Gratuito

Não disponível

Ferramentas de segurança para equipes remotas

29. 1Password - gerenciamento seguro de senhas

o 1Password é um poderoso gerenciador de senhas que mantém todas as suas senhas, licenças de software e informações confidenciais trancadas em um cofre virtual. Uma senha mestra permite que você entre, tornando-o uma opção confiável para necessidades de segurança pessoais e profissionais.

Melhores recursos do 1Password

Garanta que todos os dados armazenados estejam protegidos contra acesso não autorizado com a criptografia líder do setor

Use a ferramenta em vários dispositivos no Windows, macOS, iOS, Android e por meio de extensões de navegador

Preencha automaticamente as senhas em sites e aplicativos, economizando seu tempo e aumentando a segurança ao evitar o uso repetido das mesmas senhas

Limitações do 1Password

Ao contrário de outros gerenciadores de senhas que oferecem uma compra única, o 1Password exige uma assinatura mensal ou anual

A variedade de recursos e configurações pode ser excessiva para novos usuários ou para aqueles que não estão acostumados a usar gerenciadores de senhas

Preços do 1Password

Indivíduos: $2,99/mês (cobrado anualmente)

$2,99/mês (cobrado anualmente) Famílias: $4,99/mês (cobrado anualmente)

$4,99/mês (cobrado anualmente) Equipes: $19,95/mês

$19,95/mês Empresas: $7,99/usuário por mês (cobrança anual)

1Password ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

Ferramentas de mensagens e chamadas

30. Signal - Mensagens e chamadas privadas

via Sinal O Signal leva a privacidade da sua equipe a sério, oferecendo uma maneira segura de bater papo e fazer chamadas de voz e vídeo. É a opção ideal para pessoas que valorizam sua segurança e recebeu elogios de profissionais de segurança cibernética e defensores da privacidade em todo o mundo.

Melhores recursos do Signal

Garanta que somente os usuários que se comunicam acessem as mensagens e chamadas com criptografia de ponta a ponta

Aumentar a privacidade do usuário coletando o mínimo de dados e não armazenando metadados de mensagens ou registros de comunicação

Limitações do sinal

A base de usuários menor do Signal, em comparação com aplicativos como o WhatsApp ou o Facebook Messenger, pode limitar a comunicação com uma rede mais ampla

A interface e os recursos do aplicativo podem parecer menos refinados ou funcionais em comparação com aplicativos mais comerciais

Preços do Signal

**Gratuito

Signal ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: Não disponível

Escolhendo as ferramentas certas para sua equipe

A seleção da vasta gama de ferramentas disponíveis para trabalho remoto, colaboração e segurança pode parecer esmagadora. Seja para otimizar a comunicação, aumentar a produtividade ou garantir a segurança dos dados, as ferramentas certas podem fazer a diferença na forma como a sua equipe opera e prospera em um ambiente digital.

Ao avaliar essas ferramentas, considere como elas podem ser integradas aos fluxos de trabalho da sua equipe para aumentar a produtividade e a eficácia.

Lembre-se de que o gerenciamento eficaz de projetos é essencial para a colaboração bem-sucedida da equipe. A incorporação de ferramentas como o ClickUp em sua configuração ajuda a simplificar as tarefas de gerenciamento e mantém sua equipe bem coordenada, independentemente da localização de todos.

Se você for um freelancer, use hacks de freelancer para otimizar seus projetos independentes enquanto você explora os recursos de trabalho remoto do ClickUp para suas necessidades de gerenciamento de projetos. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo para experimentar os benefícios de uma plataforma integrada de gerenciamento de trabalho - Transforme seu escritório em casa em uma usina de produtividade.