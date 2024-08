10 alternativas para o Google Workspace em 2024: Ferramentas como o G Suite

O local de trabalho moderno depende muito das ferramentas de colaboração para se manter conectado, produtivo e organizado. Suítes de software como Google Workspace (antigo G Suite) mudaram a forma como trabalhamos, possibilitando a cocriação com um colega de equipe do outro lado do mundo.

Por US$ 5,40 (preço com desconto) ou mais, Espaço de trabalho do Google os usuários recebem um e-mail comercial personalizado, suporte ao cliente e colaboração em documentos ferramentas como Drive, Docs, Slides, Meet e muito mais. Trata-se de uma ampla gama de recursos, todos dentro do mundo familiar do Google.

Mas os recentes aumentos de preços fizeram com que pequenas e médias empresas procurassem alternativas para o Google Workspace.

Felizmente, há muitas opções para equipes (e orçamentos) de diferentes tamanhos. Neste artigo, analisaremos 10 alternativas ao Google Workspace para PMEs, empresas, profissionais e estudantes.

O que você deve procurar nas alternativas ao G Suite?

Ao avaliar as alternativas ao G Suite, considere que tipo de ferramentas e recursos de colaboração são mais importantes para você. Pense em documentos, bancos de dados, compartilhamento de arquivos, chamadas de vídeo, e-mail e qualquer coisa que promova significativamente a colaboração a colaboração em tempo real para sua equipe.

Faça uma lista do que não é negociável e do que é bom ter. Por exemplo, você pode exigir um sistema de bate-papo integrado, rastreamento avançado de alterações de documentos e uma interface que os usuários não técnicos considerem fácil de usar.

Talvez você queira ter opções de layout de e-mail e um sistema de e-mail incorporado controle de tempo mas você não os considera impeditivos. Faça também uma lista do que você não quer ou não precisa, como um longo processo de integração ou 100 TB de espaço de armazenamento.

Depois de definir seus requisitos e orçamento, é hora de procurar alternativas ao G Suite e saber a opinião dos usuários sobre elas. Você chegou ao lugar certo!

Vamos dar uma olhada em 10 plataformas que podem substituir o Google Workspace. Saiba mais sobre seus recursos, prós e contras, planos de preços e avaliações médias.

As 10 melhores alternativas para o Google Workspace

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades ClickUp é um poderoso software de gerenciamento de projetos . É uma plataforma incrivelmente personalizável que simplifica o processo de gerenciamento de tarefas e projetos.

Uma interface de arrastar e soltar torna seu uso intuitivo, mesmo para estudantes e usuários não técnicos. Você pode conversar com os membros da equipe crie documentos ricos em recursos e visualize cronogramas e cargas de trabalho, tudo em um único local central.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Ao contrário de outros concorrentes do Google Workspace, o ClickUp também tem ferramentas nativas para rastrear KPIs de projetos e visualizar hierarquias de projetos . Os usuários podem adaptar o software às suas necessidades específicas, o que lhes permite criar um sistema que melhor se adapte aos seus fluxos de trabalho.

A versão gratuita do ClickUp é uma ótima maneira de as equipes testar a plataforma e veja seu potencial. Além disso, se você ficar impressionado com o software, poderá fazer upgrade para um dos planos pagos para obter recursos mais avançados, como cronogramas de projetos e análises.

principais recursos do #### ClickUp:

Conjunto completo de ferramentas de colaboração e produtividade, incluindoDocumentos do ClickUpcompartilhamento de documentos, quadros brancos e bate-papo

15 maneiras de visualizar seus documentosprojetos e tarefas (listas, quadros,Visualização do calendário, diagramas de Gantt, gráficos e muito mais)

Tarefas aninhadas para projetos mais complexos

Planejamento intuitivo de calendário para visualizar cronogramas de projetos e carga de trabalho da equipe

mais de 1.000 integrações para sua equipe, incluindo integrações nativas e Zapier

Pros:

A experiência de migração de outras plataformas, como o Google Workspace, é direta e simples

O recurso de automação permite que os usuários definam rapidamente os fluxos de trabalho, economizando muito tempo

Acesse seus dados em qualquer lugar com o sistema baseado em nuvem do ClickUp e a sincronização de contas em vários dispositivos

Obtenha atualizações em tempo real sobre o status das tarefas e mantenha todos informados

Treinamento gratuito para novos usuários, além de suporte 24 horas

Contras:

Os recursos avançados podem ser excessivos para alguns usuários que não estão familiarizados com o software de gerenciamento de projetos

Nem todas as 15 visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda)

Preços:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365 Microsoft 365 reúne os aplicativos do Microsoft Office em uma plataforma de nuvem. Seus softwares, como Word, Excel e PowerPoint, são familiares para muitos usuários, portanto, você provavelmente não precisará de muito treinamento para usá-los se já estiver familiarizado com o Google Docs, Sheets e Slides.

No entanto, é uma das alternativas mais caras do Google Workspace nesta lista, o que a torna menos ideal para pequenas empresas.

Principais recursos do Microsoft 365:

Aplicativos do Microsoft Office, como o Forms , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams e OneDrive

Assistência inteligente, como Analisar Dados no Excel, Pesquisador no Word e e-mails de Briefing para ajudá-lo a planejar seu dia

Integra-se a milhares de softwares e serviços empresariais por meio do Microsoft AppSource

Pros:

Armazenamento seguro de arquivos em nível empresarial e proteção avançada contra ameaças com várias camadas de segurança

Oferece suporte ao envolvimento dentro das organizações e com parceiros externos por meio do Yammer, uma ferramenta de rede social corporativa

Implementa atualizações automáticas regularmente

Contras:

Problemas de compatibilidade com sistemas corporativos legados e personalizados

Mais caro do que as plataformas concorrentes

Longos tempos de download de atualizações

Preços:

**Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário

$22/mês por usuário Microsoft 365 Apps for Business: US$ 8,25/mês por usuário

US$ 8,25/mês por usuário Plano E1 do Office 365 Enterprise: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Office 365 Enterprise E3 Plan: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Plano Office 365 Enterprise E5: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Planos governamentais disponíveis

Avaliações e resenhas:

G2: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

3. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 facilita a colaboração e a produtividade com suas ferramentas de trabalho em equipe, recursos abrangentes de gerenciamento de projetos e opções versáteis de comunicação. Seu alto nível de personalização permite que você o adapte às suas necessidades específicas - por exemplo, você pode criar painéis personalizados para rastrear KPIs.

Mas o Bitrix24 tem suas desvantagens. Se você estiver mudando do Google Workspace, talvez não ache a interface de usuário do Bitrix24 intuitiva, o que faz com que alguns usuários procurem Alternativas ao Bitrix24 .

Principais recursos do Bitrix24:

Built-inCRM com banco de dados de clientesfunil de leads e automação de vendas

Módulos de RH, como agendamento de funcionários e planilhas de horas

Recursos de business intelligence, incluindo um painel de análise e relatórios interativos

Amplo conjunto de aplicativos integrados, como lojas de comércio eletrônico, software de contabilidade e recursos de conferência pela Web

Pros:

Não é necessário saber SQL para usar as ferramentas de business intelligence

Você pode usar a plataforma off-line e ter seu trabalho carregado automaticamente na nuvem quando estiver on-line

O suporte ao cliente é rápido e prestativo

Contras:

Opções limitadas para funções de usuário e permissões de acesso

Não é possível personalizar os status das tarefas

Configuração e interface de usuário complicadas

Preços:

Plano gratuito

**Básico: US$ 49/mês para 5 usuários

Standard: $99/mês para 50 usuários

$99/mês para 50 usuários Profissional: US$ 199/mês para 100 usuários

US$ 199/mês para 100 usuários Enterprise: $399/mês para 250 usuários

Avaliações e resenhas:

G2: 4,1/5 (mais de 400 avaliações)

4,1/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 600 avaliações)

4. Dropbox Business

via Dropbox Dropbox começou com uma missão limitada: simplificar o compartilhamento, a sincronização e o acesso a arquivos entre vários usuários. Atualmente, ele tem recursos suficientes para torná-lo uma possível alternativa ao Google Workspace.

Mais de 300.000 equipes de negócios e mais da metade das empresas da Fortune 500 usam o Dropbox como espaço de trabalho digital e solução de armazenamento em nuvem. Mas, embora o Dropbox seja um poderoso compartilhamento de arquivos e de colaboração, ele não oferece nativamente os principais recursos de comunicação que podem substituir o Gmail ou o Meet.

Principais recursos do Dropbox Business:

Recursos avançados de gerenciamento de arquivos, como controle de versão, backups automatizados, pesquisa de arquivos, pastas compartilhadas, comentários e compartilhamento externo

Rastreamento de atividades para fornecer informações sobre as ações do usuário

Coordenação de projetos com linhas do tempo, tabelas e listas

Integra-se com ferramentas de terceiros, como Slack e Zoom, sem que você precise sair da plataforma

Pros:

Controles administrativos abrangentes estão disponíveis para profissionais de TI, facilitando o gerenciamento de contas de usuários com configurações de permissão granulares

O controle de versão aprimorado facilita a reversão para versões anteriores de arquivos se você cometer um erro

Não força você a compactar arquivos

Contras:

Ocasionalmente, há lentidão ou erros durante a sincronização de arquivos entre dispositivos

Os limites de armazenamento podem ser restritivos para empresas com muitos dados

Às vezes parece se concentrar mais no lançamento de novos recursos do que no fortalecimento de sua funcionalidade básica

Preços:

Padrão: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Plano Avançado: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação

Avaliações e comentários:

G2: 4,4/5 (mais de 20.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 20.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 21.000 avaliações)

5. Asana

via AsanaAsana é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos baseada na nuvem que ajuda as equipes a coordenar tarefas, organizar projetos, acompanhar o progresso e manter-se conectadas. Ela oferece uma ampla gama de recursos que ajudam as equipes a trabalhar de forma mais inteligente e eficiente.

Embora a Asana seja uma ferramenta extremamente poderosa gerenciamento de fluxo de trabalho além de ser uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho, ela não tem ferramentas dedicadas para criar documentos, apresentações e planilhas. Se quiser usar a Asana como uma alternativa ao Google Workspace, reserve um tempo para estudar as integrações de aplicativos para poder conectar todas as ferramentas necessárias em uma única plataforma.

Principais recursos da Asana:

Comunique-se por meio de comentários, @menções e notificações personalizáveis

Você pode delegar tarefas, atribuir datas de vencimento e priorizar fluxos de trabalho com recursos de arrastar e soltar

Visualizar dependências de tarefas em um relance na forma de um modelo de dados Work Graph® e gráficos de Gantt

Possui integrações com outros serviços, como Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive e mais de 1.000 aplicativos de terceiros

Pros:

Recursos avançados de pesquisa

Suporte móvel robusto e sincronização em tempo real para aplicativos (Apple iOS e Android)

Adequado para coordenar e monitorar projetos grandes e complexos

Contras:

Pode ser difícil de usar se você não estiver familiarizado com software de gerenciamento de projetos

Falta de flexibilidade na configuração de tarefas recorrentes

Você recebe automaticamente notificações por e-mail, o que pode inundar a caixa de entrada e ocultar notificações importantes

Preços:

Basic: Gratuito

Gratuito Plano Premium: $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Empresarial: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação

Avaliações e comentários:

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

6. Zoho Workplace

via ZohoZoho Workplace é um aplicativo baseado em nuvem suíte de produtividade projetado para ajudar empresas, equipes e indivíduos a colaborar, comunicar-se e realizar o trabalho. Inclui uma variedade de recursos, como criação e armazenamento de documentos, gerenciamento de tarefas, hospedagem de e-mail, videoconferência e acompanhamento de projetos.

Em comparação com algumas das opções desta lista, o Zoho Workplace não é uma alternativa bem conhecida ao Google Workspace. Isso significa que você encontrará menos recursos para ensiná-lo a tirar o máximo proveito dessa plataforma.

Principais recursos do Zoho Workplace:

Zia, um assistente de IA para redação e análise de dados

Uma ferramenta de e-mail repleta de recursos

Recurso de pesquisa avançada em todos os aplicativos do Workplace

Pros:

Integra-se perfeitamente ao ecossistema Zoho, que inclui CRM, finanças e plataforma de marketing

O Workplace Dashboard oferece uma visão completa dos aplicativos para que você não precise alternar entre os navegadores

Muitos designs e modelos para apresentações, além da capacidade de incorporar conteúdo multimídia

Contras:

Alguns problemas de confiabilidade, como o fato de o trabalho não ser salvo quando a Internet é interrompida

Não é tão popular quanto outrosaplicativos de colaboraçãopor isso, há poucos recursos on-line para solução de problemas e ideias

Processo de recuperação difícil para arquivos excluídos acidentalmente

Preços:

Forever Free

Padrão: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Profissional: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Mail Only: US$ 1/mês por usuário

US$ 1/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação

Avaliações e comentários:

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3 avaliações)

7. LibreOffice

via LibreOffice LibreOffice é um pacote de produtividade de código aberto que inclui ferramentas para processamento de texto, planilhas, apresentações, bancos de dados e muito mais. É compatível com uma ampla variedade de formatos de arquivo, incluindo arquivos da Microsoft e do G Suite, e pode ser usado no Windows, macOS e Linux.

"Libre" significa gratuito em espanhol - e o LibreOffice é exatamente isso. Ele não tem muitos recursos, mas funciona como uma alternativa ao Google Docs, Sheets e Slides .

Principais recursos do LibreOffice:

Processamento de texto, planilhas, apresentações, bancos de dados e muito mais

Suíte de escritório com ferramentas para processamento de texto, planilhas e criação de apresentações

Poderosos recursos de análise de dados

Automação de processos de negócios por meio de macros e scripts

Pros:

Funciona em qualquer sistema operacional

Suporta uma grande variedade de formatos de arquivo para exportação

Atualizações contínuas de recursos e funcionalidades

Contras:

Não é baseado na nuvem, portanto, os arquivos devem ser armazenados localmente ou em um servidor

Falta um programa de e-mail

Não há colaboração em tempo real para equipes distribuídas

Preços:

Gratuito

Avaliações e resenhas:

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. OnlyOffice

Via OnlyOffice OnlyOffice é uma suíte de escritório projetada para ajudar as equipes a colaborar e realizar o trabalho. Você pode implantá-lo na nuvem ou no local. É uma boa alternativa ao G Suite se você trabalha muito com processamento de texto, planilhas e software de apresentação.

Se optar pelo local, você precisará gastar (e manter) um servidor privado.

Principais recursos do OnlyOffice:

Vem com um conjunto de ferramentas de colaboração, incluindo gerenciamento de projetos, e-mail, calendário, CRM, comunicações

Funciona em várias plataformas (Linux, Mac, Windows)

Tem uma ampla variedade de modelos de documentos

Oferece suporte a extensões para que você possa adicionar mais funcionalidades

Pros:

Tem opções na nuvem e no local

Fácil de usar e aprender

Obtenha mais controle sobre seus dados e privacidade se optar pela implementação no local

Contras:

Incompatibilidades de formatação com tipos de arquivos mais comuns, como documentos do Word e planilhas do Excel

Não é ideal para criar documentos, bancos de dados e apresentações complexos

Sem cliente de e-mail e aplicativo de calendário

Preços:

Cloud

Gratuito

Empresa: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação

no local

Enterprise: US$ 2.200/servidor para 50 usuários

US$ 2.200/servidor para 50 usuários Enterprise Plus: US$ 3.300/servidor para 50 usuários

US$ 3.300/servidor para 50 usuários Enterprise Premium: US$ 4.450/servidor para 50 usuários

Avaliações e resenhas:

G2: 4,4/5 (56 avaliações)

4,4/5 (56 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

9. Wrike

Via WrikeWrike é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada em nuvem criada para ajudar as equipes a trabalharem juntas com mais eficiência. Inclui uma variedade de recursos, como listas de tarefas, gerenciamento de recursos, controle de tempo e relatórios, painéis personalizados, fluxo de trabalho automatizado e muito mais.

O Wrike também tem um aplicativo móvel para que você possa acessar projetos em qualquer lugar.

Em contraste com a facilidade de usar o Google Workspace e outros aplicativos Concorrentes do Wrike se você optar pelo Wrike, provavelmente não terá um bom desempenho. Peça à equipe do Wrike que o ajude a configurar um sistema adaptado aos processos e às necessidades de sua empresa.

Principais recursos do Wrike:

Gerenciamento de projetos com gráfico de Gantt e quadros Kanban, além de visibilidade das cargas de trabalho de cada membro da equipe para o gerenciamento adequado dos recursos

Visualização de relatórios personalizados sobre o status do projeto com dados em tempo real e painéis de controle visualmente atraentes

Acompanhe os cronogramas e o trabalho real em relação aos custos estimados para manter-se dentro dos limites orçamentários

mais de 400 integrações prontas para uso

Pros:

As solicitações enviadas por meio de formulários podem ser transformadas automaticamente em tarefas

Atualiza automaticamente os prazos nos gráficos de Gantt quando os cronogramas do projeto são alterados

As equipes de vendas e suporte adotam uma abordagem consultiva para ajudá-lo a adaptar o Wrike às suas necessidades operacionais

Contras:

Leva algum tempo para ser aprendido e integrado, pois você precisa adotar uma nova maneira de pensar sobre como organizar os projetos da sua empresa

Falta de opções para configurar notificações por e-mail sobre atualizações

Algumas avaliações dizem que a interface do usuário não é muito intuitiva e pode ser confusa para localizar um item

Preços:

Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresarial: US$ 24,80/mês por usuário

US$ 24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação

Entre em contato para obter uma cotação Pinnacle: Entre em contato para obter uma cotação

Avaliações e comentários:

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

10. Segunda-feira.com

via Segunda-feira.comSegunda-feira.com é um sistema operacional de trabalho baseado na Web que permite integrar aplicativos como blocos de construção para criar o conjunto de produtividade de que você precisa. Ele inclui uma variedade de recursos, como quadros de tarefas, painéis de controle, compartilhamento de arquivos, mensagens e muito mais.

Embora sua abordagem de "blocos de construção" seja nova e criativa, ela não é para todos, o que faz com que alguns procurem Alternativas para segunda-feira . Continue lendo para determinar se o Monday é realmente a alternativa ao Google Workspace de que você precisa.

Principais recursos do Monday:

Acompanhe facilmente o progresso e os OKRs com quadros de arrastar e soltar, linhas do tempo e gráficos, além de painéis personalizáveis

Produtos criados para casos de uso específicos: gerenciamento de trabalho, marketing, vendas, projetos e desenvolvimento de TI

Trabalhe com arquivos de outras plataformas, como Microsoft 365, Dropbox e Google Workspace, por meio de integrações e receitas sem código

Crie automações e acionadores personalizados ou use a API da monday.com para integrar melhor os processos da sua empresa

Pros:

Rótulos claros e menus intuitivos que até mesmo usuários novatos podem entender rapidamente, tornando a integração mais rápida

O recurso de arrastar e soltar é fácil de usar e simplifica a criação de fluxos de trabalho

Você obtém mais contexto sobre as tarefas com anexos e chats em nível de tarefa

Contras:

Pode ser difícil de usar como base para operações de grande escala devido à falta de recursos úteis para projetos de nível empresarial

Importação e exportação de projetos de e para outros ferramentas de gerenciamento de projetos às vezes pode ser difícil, mesmo para usuários técnicos avançados

Opções limitadas de formatação de texto

Preços:

Gratuito para sempre

Básico: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Standard: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Pro: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação

Avaliações e resenhas:

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

Encontre uma alternativa para o Google Workspace que supere suas expectativas

Como você pode ver, há uma variedade de alternativas ao Google Workspace que oferecem recursos poderosos projetados para ajudar as equipes a colaborar e realizar o trabalho.

Quer esteja procurando uma solução econômica ou algo com recursos mais avançados, as opções descritas neste artigo devem ter algo que atenda às suas necessidades. Cada plataforma tem seu próprio conjunto de prós e contras, portanto, não deixe de pesquisar antes de decidir qual é a mais adequada para você.

Com todas essas alternativas do G Suite disponíveis agora, nunca foi tão fácil encontrar a ferramenta de colaboração perfeita para a sua equipe!